中海油(00883-HK)一季度油氣銷售收入同比增10.8%至425.4億元

中國海洋石油(00883-HK)公布，2018年第一季度，公司實現總淨産量1.201億桶油當量，同比上升0.8%。其中，中國海域淨産量7750萬桶油當量，同比下降1.2%，主要由于在産油田産量正常遞減；海外淨産量4260萬桶油當量，同比上升4.7%，主要由于伊拉克米桑項目産量提升以及Bridas所持有的泛美能源公司(Pan American Energy)權益比例上升。

2018年第一季度，公司共獲得6個新發現，并有15口評價井獲得成功。其中，南海東部的新發現恩平10-2和恩平15-2有望與恩平15-1聯合開發并建成中型油田，圭亞那 Stabroek區塊再獲兩個新發現Ranger和Pacora，是目前為止在該區塊發現的第六及第七個新發現。

計劃于年内投産的新項目中，Stampede油田和涠洲6-13油田已成功投産，其他新項目順利推進。

2018年第一季度，公司未經審計的油氣銷售收入達人民币425.4億元，同比上漲10.8%，主要是由于國際油價大幅回升。期内，公司的平均實現油價為63.50美元/桶，同比上升23.0%，與國際油價走勢基本一緻；公司天然氣的平均實現價格為6.47美元/千立方英尺，同比上升7.8%，主要是高氣價的氣田産能逐漸釋放，拉高整體氣價。

2018年第一季度，公司的資本支出約人民币96.6億元。

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