日本財務大臣向G20發出警告 稱保護主義將破壞市場

日本已經向20國集團(G20)夥伴國發出警告，稱保護主義和互相報覆行動將擾亂金融市場並加劇波動。

「我對G20夥伴國表示，沒有國家能夠從基於保護主義的內向型政策中獲益。」日本財務大臣麻生太郎周四在參加完G20財長晚宴後對記者表示。

他在G20財長和央行總裁會議的演講中強調指出，需要通過多邊框架，而非雙邊形式，來解決全球失衡問題。

他還表示，在發達經濟體央行開始削減危機期間刺激措施之際，匯市仍容易受到可能幹擾新興市場資本流動的突發事件沖擊。

但麻生太郎表示，G20會議並未具體討論匯率走勢。

對於全球貿易戰的擔憂是G20會議討論的重點，國際貨幣基金組織(IMF)警告稱，貿易保護主義可能損害原本強勁的全球經濟增長。

本周早些時候日本首相安倍晉三和美國總統特朗普舉行了峰會，暴露出兩國在貿易談判框架上的分歧。

兩位領導人同意加強貿易磋商，以擴大雙邊投資和貿易。盡管特朗普重申他希望通過雙邊貿易協定來解決美日貿易失衡，但安倍晉三再度呼籲美國重新加入多邊的跨太平洋夥伴關系協定(TPP)。

日本財務省表示，麻生太郎和美國財長努欽將於周五在G20和IMF會議間隙舉行雙邊會談。(路透华盛顿)

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