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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧04月19日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
2883   開發金              162869  14976303     1.09  
2823   中壽                 98668   3786398     2.61  
2337   旺宏                 69114   1804775     3.83  
2610   華航                 64028   5470984     1.17  
2017   官田鋼               45029    327145    13.76  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
1312   國喬                 35609    906620     3.93  
0055   元大MSCI金融         35498     35154   100.98  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
01002T 土銀國泰R1           32825   1393000     2.36  
2881   富邦金               29390  10233603     0.29  
2618   長榮航               28255   4173449     0.68  
2371   大同                 28049   2339536     1.20  
2002   中鋼                 25173  15734860     0.16  
1101   台泥                 24631   4246509     0.58  
0057   富邦摩台             23971      5027   476.85  
01001T 土銀富邦R1           23504    583000     4.03  
2311   日月光               21803   8737306     0.25  
1460   宏遠                 21462    490036     4.38  
1102   亞泥                 20985   3361447     0.62  
2367   燿華                 20692    600999     3.44  
0015   富邦                 20000    500000     4.00  
2841   台開                 18937    760943     2.49  
2882   國泰金               18486  12563210     0.15  
2845   遠東銀               18446   3182928     0.58  
2323   中環                 16477   1830647     0.90  
1449   佳和                 16299    120000    13.58  
1456   怡華                 15198     93720    16.22  
0059   富邦金融             15106      4973   303.76  
2504   國產                 14886   1385000     1.07
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