◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧04月19日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 2883 開發金 162869 14976303 1.09 2823 中壽 98668 3786398 2.61 2337 旺宏 69114 1804775 3.83 2610 華航 64028 5470984 1.17 2017 官田鋼 45029 327145 13.76 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 1312 國喬 35609 906620 3.93 0055 元大MSCI金融 35498 35154 100.98 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 01002T 土銀國泰R1 32825 1393000 2.36 2881 富邦金 29390 10233603 0.29 2618 長榮航 28255 4173449 0.68 2371 大同 28049 2339536 1.20 2002 中鋼 25173 15734860 0.16 1101 台泥 24631 4246509 0.58 0057 富邦摩台 23971 5027 476.85 01001T 土銀富邦R1 23504 583000 4.03 2311 日月光 21803 8737306 0.25 1460 宏遠 21462 490036 4.38 1102 亞泥 20985 3361447 0.62 2367 燿華 20692 600999 3.44 0015 富邦 20000 500000 4.00 2841 台開 18937 760943 2.49 2882 國泰金 18486 12563210 0.15 2845 遠東銀 18446 3182928 0.58 2323 中環 16477 1830647 0.90 1449 佳和 16299 120000 13.58 1456 怡華 15198 93720 16.22 0059 富邦金融 15106 4973 303.76 2504 國產 14886 1385000 1.07
◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名鉅亨台北資料中心
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