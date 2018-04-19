【大行報告】中金料内銀首季盈利升6.5% A股首推中行、平安及光大

中金發表研究報告表示，預計今年首季内地上市銀行撥備前利潤同比增長8.6%，淨利潤同比增長6.5%，增速較上季度提升。分類型看，首季中金覆蓋的國有大行、股份行，城商行平均收入的同比增速為7.3%、7.6%和10.6%；利潤的增速為5.6%、8.1%和12.3%，其中股份行撥備前利潤增速由負轉正，主要由于市場流動性較上一年邊際放松，淨利息收入同比大增。

該行指，收益率曲線陡峭化推動首季息差按季小幅改善，考慮到近期短端利率下行，預計銀行負債成本邊際改善，預計大行息差持續擴張，小行息差環比穩定。另外，該行維持對今年資産質量維持改善趨勢預期，股份行規模和營收增速逐漸上行，市場關注點將集中在負債端，而資管業務預計披露信息有限。

該行認為，随着流動性邊際改善，低估值銀行存在最大預期差，性價比突出，看好全年行業利潤增速逐漸回復，A股首推中行(601988-CN)，目标價7.2元人民币；平安(000001-CN)，目标價19.62元人民币；光大(601818-CN)，目标價7元人民币。H股首推中行(03988-HK)，目标價9元；光大(06818-HK)，目标價8.6元；工行(01398-HK)，目标價12.9元。

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