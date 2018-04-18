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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月18日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          達爾膚            新昕纖   德麥                
易威     永捷     富邦美債7-10          凱柏實業          謚源     世坤                
穆拉德   凱衛     富邦美債20年          遠昇              東林     萬國通              
南璋     樺晟     元大美債7-10          點晶              欣厚-KY  新昕纖              
勝昱     海灣     元大美債1-3          振維              友銓     聚紡                
飛寶企業 晟楠     元大投資級公司債          大峽谷-KY          達威     興采                
精確     寶得利   元大中國債3-5          太欣              松崗     直得                
宏易     昇華     群益15年IG電信債          立衛              三圓     泰茂                
唐鋒              群益15年IG科技債          青雲              雙喜     至興                
榮群              群益10年IG金融債          建達              力泰     萬在                
天宇              國泰5Y+新興債          撼訊              理銘     瑞穎                
新零售            國泰1-5Y高收債          上揚              雅茗-KY  大恭                
力新              合世              松崗              亞都     美琪瑪              
恩得利            杏昌              沛亨              東凌-KY  雙邦                
李洲              易威              保銳              關中     致振                
凱柏實業          穆拉德                              隆中     韋僑                
遠昇              聿新科                              時報     威潤                
及成              其祥-KY                             欣泰     唐榮                
鑫龍騰            南璋                                         世豐                
和進              信立                                         凌網                
耀勝              勝昱                                         李洲                
倚強              世坤                                         港建                
錦明              飛寶企業                                     至寶電              
鑫創              祺驊                                         點晶                
廣寰科            精確                                         幸康                
點晶              崇友                                         矽瑪                
建舜電            福裕                                         迎輝                
泰谷              宏易                                         重鳥鵬              
典範              唐鋒                                         東林                
長天              長盛                                         盈正                
益通              榮群                                         晟楠                
振維              天宇                                         營邦                
鴻翊              新零售                                       美桀                
迎輝              凱衛                                         友銓                
欣厚-KY           力新                                         昇益                
兆遠              寶碩                                         三聯                
系統電            恩得利                                       合邦                
世紀              李洲                                         業強                
華容              凱柏實業                                     訊達                
建榮              遠昇                                         亞銳士              
立衛              及成                                         安碁                
天揚              鑫龍騰                                       迅德                
鈺創              和進                                         倉和                
合正              耀勝                                         三圓                
寶聯通            倚強                                         力泰                
昇益              三顧                                         理銘                
凱鈺              錦明                                         安心                
德宏              海灣                                         燦星旅              
合邦              鑫創                                         高野                
萬旭              廣寰科                                       亞都                
驊宏資            點晶                                         老爺知              
久正              建舜電                                       德記                
上揚              泰谷                                         大展證              
全譜              典範                                         誠品生活            
易通展            長天                                         華義                
安鈦克            益通                                         時報                
元隆              單井                                         琉園                
沛亨              昇達科                                       旭然                
九暘              環天科                                       鼎創達              
凱碩              振維                                         捷必勝-KY            
全達              鴻翊                                         明揚                
奧斯特            迎輝                                         綠河-KY             
保銳              晟楠                                         欣雄                
立碁              晟田                                         欣泰                
越峰              欣厚-KY                                                          
英格爾            兆遠                                                             
士開              桂盟                                                             
志嘉              系統電                                                           
富裔              世紀                                                             
正德              友銓                                                             
燦星旅            華容                                                             
富驛-KY           建榮                                                             
劍湖山            立衛                                                             
德記              天揚                                                             
泰偉              鈺創                                                             
華義              合正                                                             
得利影            均豪                                                             
鼎創達            寶聯通                                                           
花王              昇益                                                             
邦泰              同協                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  驊宏資                                                           
                  久正                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  松崗                                                             
                  易通展                                                           
                  臺龍                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  環球晶                                                           
                  九暘                                                             
                  星雲                                                             
                  凱碩                                                             
                  東捷                                                             
                  全達                                                             
                  元太                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  擎亞                                                             
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  全家                                                             
                  弘帆                                                             
                  邁達康                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  寶島科                                                           
                  金益鼎                                                           
                  花王                                                             
                  光隆                                                             
                  富堡                                                             
                  邦泰
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