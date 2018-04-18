新聞

◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月18日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100          中和              昶和     東泥     達欣工     
宏洲     富邦上証正2 富邦科技          大東              大統染   興泰                
嘉裕     元大滬深300正2 元大台商50          本盟              海悅     達新                
東華     富邦H股正2 富邦摩台          永冠-KY           銘旺科   立益                
大東     群益臺灣加權反1 富邦發達          強信-KY           卓越     怡華                
立益     正道     富邦金融          科妍              統領     昶和                
佳和     友旺     元大MSCI台灣          上緯投控                   大統染              
昶和     同開     永豐臺灣加權          中鋼構                     亞崴                
三洋紡   悠克     富邦日本          世紀鋼                     程泰                
本盟              國泰日經225          國巨                       科妍                
瑞利              元大日經225          海悅                       康普                
樂士              元大美債7-10正2          威盛                       士紙                
正峰新            元大美債7-10反1          映泰                       東明-KY             
億泰              元大S&P日圓反1          統懋                       世紀鋼              
毛寶              富邦歐洲          翔耀                       映泰                
燁興              FH彭博高收益債          太空梭                     隴華                
中鴻              FH彭博新興債          麗臺                       世芯-KY             
聚亨              第一金工業30          強茂                       拓凱                
千興              第一金工業30反1          海華                       傳奇                
威致              台泥              聯德控股-KY                   東科-KY             
華豐              東泥              柏承                       華友聯              
首利              黑松              晶心科                     遠雄來              
麗正              興泰              無敵                       夏都                
東訊              華夏              偉聯                       欣欣                
華泰              台達化            裕豐                       統領                
錸德              宏洲              台南-KY                    杜康-DR             
倫飛              嘉裕              杜康-DR                    晨訊科-DR            
威盛              東華              陽光能源-DR                   友佳-DR             
銘旺科            大魯閣            慶豐富                     一零四              
統懋              福懋              川飛                       欣天然              
翔耀              南紡                                         新海                
太空梭            大東                                         秋雨                
新利虹            立益                                         欣高                
麗臺              佳和                                         台數科              
華映              怡華                                         南六                
吉祥全            昶和                                         基勝-KY             
憶聲              三洋紡                                       威宏-KY             
科風              本盟                                         波力-KY             
建碁              瑞利                                         政伸                
和鑫              樂士                                         吉源-KY             
力特              高林股                                                           
喬鼎              中宇                                                             
正達              正峰新                                                           
晟鈦              帝寶                                                             
新世紀            羅昇                                                             
誠創              億泰                                                             
嘉威              興農                                                             
力銘              永記                                                             
亞太電            毛寶                                                             
達能              臺鹽                                                             
清惠              材料-KY                                                          
慧友              燁興                                                             
勁永              中鴻                                                             
捷泰              聚亨                                                             
互億              千興                                                             
天瀚              威致                                                             
迅杰              運錩                                                             
華上              華豐                                                             
光麗-KY           六暉-KY                                                          
元晶              首利                                                             
華冠              光寶科                                                           
裕豐              麗正                                                             
寶徠              鴻海                                                             
新建              東訊                                                             
皇普              仁寶                                                             
日勝生            華泰                                                             
台船              精英                                                             
台南-KY           友訊                                                             
康師傅-DR          錸德                                                             
聖馬丁-DR          順德                                                             
神州-DR           鴻準                                                             
耀傑-DR           倫飛                                                             
同方友友-DR          威盛                                                             
晨訊科-DR          興勤                                                             
友佳-DR           銘旺科                                                           
陽光能源-DR          統懋                                                             
精熙-DR           翔耀                                                             
中福              太空梭                                                           
雷虎              新利虹                                                           
中視              麗臺                                                             
秋雨              資通                                                             
慶豐富            立隆電                                                           
國光生            華映                                                             
                  漢平                                                             
                  吉祥全                                                           
                  神基                                                             
                  憶聲                                                             
                  揚智                                                             
                  科風                                                             
                  建碁                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  建漢                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  新世紀                                                           
                  榮創                                                             
                  聯鈞                                                             
                  誠創                                                             
                  聯穎                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  健策                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  神達                                                             
                  茂林-KY                                                          
                  奇美材                                                           
                  科納-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  界霖                                                             
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  聚鼎                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  台表科                                                           
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  福懋科                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國揚                                                             
                  全坤建                                                           
                  中工                                                             
                  新建                                                             
                  京城                                                             
                  皇普                                                             
                  根基                                                             
                  日勝生                                                           
                  台開                                                             
                  台船                                                             
                  陽明                                                             
                  志信                                                             
                  山隆                                                             
                  長榮航                                                           
                  華園                                                             
                  第一店                                                           
                  華南金                                                           
                  開發金                                                           
                  第一金                                                           
                  合庫金                                                           
                  三商                                                             
                  潤泰全                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  統一實                                                           
                  巨大                                                             
                  福興                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中聯資源                                                         
                  慶豐富                                                           
                  全國                                                             
                  新麗                                                             
                  國光生                                                           
                  可寧衛                                                           
                  吉源-KY
留言載入中...

相關新聞