◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月18日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100 中和 昶和 東泥 達欣工 宏洲 富邦上証正2 富邦科技 大東 大統染 興泰 嘉裕 元大滬深300正2 元大台商50 本盟 海悅 達新 東華 富邦H股正2 富邦摩台 永冠-KY 銘旺科 立益 大東 群益臺灣加權反1 富邦發達 強信-KY 卓越 怡華 立益 正道 富邦金融 科妍 統領 昶和 佳和 友旺 元大MSCI台灣 上緯投控 大統染 昶和 同開 永豐臺灣加權 中鋼構 亞崴 三洋紡 悠克 富邦日本 世紀鋼 程泰 本盟 國泰日經225 國巨 科妍 瑞利 元大日經225 海悅 康普 樂士 元大美債7-10正2 威盛 士紙 正峰新 元大美債7-10反1 映泰 東明-KY 億泰 元大S&P日圓反1 統懋 世紀鋼 毛寶 富邦歐洲 翔耀 映泰 燁興 FH彭博高收益債 太空梭 隴華 中鴻 FH彭博新興債 麗臺 世芯-KY 聚亨 第一金工業30 強茂 拓凱 千興 第一金工業30反1 海華 傳奇 威致 台泥 聯德控股-KY 東科-KY 華豐 東泥 柏承 華友聯 首利 黑松 晶心科 遠雄來 麗正 興泰 無敵 夏都 東訊 華夏 偉聯 欣欣 華泰 台達化 裕豐 統領 錸德 宏洲 台南-KY 杜康-DR 倫飛 嘉裕 杜康-DR 晨訊科-DR 威盛 東華 陽光能源-DR 友佳-DR 銘旺科 大魯閣 慶豐富 一零四 統懋 福懋 川飛 欣天然 翔耀 南紡 新海 太空梭 大東 秋雨 新利虹 立益 欣高 麗臺 佳和 台數科 華映 怡華 南六 吉祥全 昶和 基勝-KY 憶聲 三洋紡 威宏-KY 科風 本盟 波力-KY 建碁 瑞利 政伸 和鑫 樂士 吉源-KY 力特 高林股 喬鼎 中宇 正達 正峰新 晟鈦 帝寶 新世紀 羅昇 誠創 億泰 嘉威 興農 力銘 永記 亞太電 毛寶 達能 臺鹽 清惠 材料-KY 慧友 燁興 勁永 中鴻 捷泰 聚亨 互億 千興 天瀚 威致 迅杰 運錩 華上 華豐 光麗-KY 六暉-KY 元晶 首利 華冠 光寶科 裕豐 麗正 寶徠 鴻海 新建 東訊 皇普 仁寶 日勝生 華泰 台船 精英 台南-KY 友訊 康師傅-DR 錸德 聖馬丁-DR 順德 神州-DR 鴻準 耀傑-DR 倫飛 同方友友-DR 威盛 晨訊科-DR 興勤 友佳-DR 銘旺科 陽光能源-DR 統懋 精熙-DR 翔耀 中福 太空梭 雷虎 新利虹 中視 麗臺 秋雨 資通 慶豐富 立隆電 國光生 華映 漢平 吉祥全 神基 憶聲 揚智 科風 建碁 和鑫 力特 喬鼎 建漢 正達 晟鈦 新世紀 榮創 聯鈞 誠創 聯穎 嘉威 力銘 健策 亞太電 達能 神達 茂林-KY 奇美材 科納-KY 清惠 界霖 慧友 悠克 勁永 捷泰 互億 聚鼎 天瀚 迅杰 台表科 華上 光麗-KY 元晶 華冠 福懋科 裕豐 寶徠 國揚 全坤建 中工 新建 京城 皇普 根基 日勝生 台開 台船 陽明 志信 山隆 長榮航 華園 第一店 華南金 開發金 第一金 合庫金 三商 潤泰全 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 統一實 巨大 福興 新海 中視 秋雨 中聯資源 慶豐富 全國 新麗 國光生 可寧衛 吉源-KY