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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧04月18日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         33221         0    006205 富邦上証               -4055         0  
00677U 富邦VIX                19114         0    2371   大同                   -3167     -6634  
00633L 富邦上証正2             9538         0    006204 永豐臺灣加權           -3093         0  
00655L 國泰中國A50正2          7458         0    2382   廣達                   -2860    -20432  
00632R 元大台灣50反1           7383         0    2330   台積電                 -2503    -18869  
3481   群創                    4860    -19480    2337   旺宏                   -2258     -2949  
00636  國泰中國A50             4651     25123    00728  第一金工業30           -2101     -2101  
2891   中信金                  3819     -5255    2367   燿華                   -1979     -9208  
2834   臺企銀                  2989     15607    3231   緯創                   -1703    -17942  
2903   遠百                    2871     11418    2344   華邦電                 -1680    -16693  
2888   新光金                  2079      5826    9904   寶成                   -1602       -16  
1605   華新                    1964      6533    5880   合庫金                 -1510    -11539  
2885   元大金                  1874     16523    0057   富邦摩台               -1429        29  
2303   聯電                    1750     21769    0058   富邦發達               -1429        12  
2408   南亞科                  1283      1066    0059   富邦金融               -1429        20  
2409   友達                    1245     -7364    2317   鴻海                   -1415    -57068  
0056   元大高股息              1114       828    2886   兆豐金                 -1320     -4906  
2456   奇力新                  1040      2000    00664R 國泰臺灣加權反1        -1121         0  
1314   中石化                  1030       961    2882   國泰金                 -1058     -3866  
2352   佳世達                   985     -2071    3673   TPK-KY                 -1042       -75  
2618   長榮航                   949      7966    00676R 富邦臺灣加權反1        -1029         0  
2915   潤泰全                   930      5843    0050   元大台灣50             -1004     -1785  
2890   永豐金                   828     -3556    2883   開發金                  -983      7153  
1718   中纖                     747      2249    00643  群益深証中小            -924      6741  
2455   全新                     681     -4263    00639  富邦深100               -885      -955  
2884   玉山金                   649     -3070    00642U 元大S&P石油             -820         0  
00672L 元大S&P原油正2           627         0    00640L 富邦日本正2             -792         0  
9945   潤泰新                   617      3719    3545   敦泰                    -772     -1623  
2520   冠德                     595       722    3443   創意                    -753     -2157  
1312   國喬                     578      6459    2324   仁寶                    -711    -12181  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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