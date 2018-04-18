施崇棠6月退休？退休前組織優化、布局高層就戰鬥位置

有媒體報導，華碩今（2018）年 3 月下旬召開高層會議，爆發人事紛爭，傳出董事長施崇棠倦勤，將於 6 月退休。針對施退休一事，華碩表示，此屬於董事會職權，將以董事會決議公告為準，目前不便評論。至於外傳金雞母主機板事業群要分割，甚至已搬離總部，事實上則為辦公空間不夠用，之後還會搬回去。

根據鏡週刊報導，華碩上個月的內部高層會議中，華碩全球副總裁暨系統業務總經理陳彥政，與開放平台業務總經理許佑嘉有人事紛爭，且也傳出華碩金雞母主機板事業群被華碩副董事長曾鏘聲提案要求分割掌管，相關人員甚至已搬離華碩總部，種種風波都使施崇棠倦勤，將於 6 月退休。

為此，華碩表示，外傳施退休一事，為董事會職權，將以董事會決議公告為主，目前不便評論。至於高層會議人事風波，是在討論聘任行銷長事宜，以及希望整合線上線下新零售通路架構，最後決定由陳彥政負責新零售整合工作，許佑嘉仍掌管板卡業務。至於外傳曾鏘聲要求分割主機板事業群，同仁已另租辦公室是因為總部空間不夠用，待新辦公大樓完成後，員工就可重新回來。

事實上，華碩近來不斷組織優化，今年尾牙上施崇棠就說公司歷經的組織變革是一箭雙雕，內部經營更有效率，也能快速因應新數位經濟時代的變化。因此繼去（2017）年 8 月新設電競電腦事業群後，又針對業務與行銷架構進行檢討。同時找來英特爾戰將級的趙允明上任營運長，又決定聘任行銷長，就是希望組織變得有效率，公司戰鬥團隊也能快速掌握戰場上的變化。

至於現年 65 歲的華碩董事長施崇棠在接班布局之路上，於 2008 年品牌與代工獨立分家後，就曾欽點大弟子沈振來接掌總座，2016 年找來華碩創辦人之一徐世昌擔任策略長，施曾說一、二年內要完成交棒。而隨著後來營運長趙允明的加入，後續又要加入行銷長，華碩高層人事陸續底定，交棒議題是否又浮上檯面值得再觀察。

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