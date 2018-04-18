[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月17日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 達爾膚 新昕纖 德麥 易威 永捷 富邦美債7-10 凱柏實業 謚源 世坤 穆拉德 凱衛 富邦美債20年 遠昇 東林 萬國通 南璋 樺晟 元大美債7-10 點晶 欣厚-KY 新昕纖 勝昱 海灣 元大美債1-3 振維 友銓 聚紡 飛寶企業 晟楠 元大投資級公司債 大峽谷-KY 達威 興采 精確 寶得利 元大中國債3-5 太欣 松崗 直得 宏易 撼訊 群益15年IG電信債 立衛 三圓 泰茂 唐鋒 昇華 群益15年IG科技債 青雲 雙喜 至興 榮群 群益10年IG金融債 建達 力泰 萬在 天宇 國泰5Y+新興債 撼訊 理銘 大恭 新零售 國泰1-5Y高收債 上揚 雅茗-KY 美琪瑪 力新 生泰 松崗 亞都 雙邦 恩得利 合世 沛亨 東凌-KY 致振 李洲 杏昌 保銳 關中 韋僑 凱柏實業 易威 隆中 威潤 遠昇 東洋 時報 唐榮 及成 穆拉德 欣泰 世豐 鑫龍騰 友華 凌網 和進 天良 李洲 耀勝 聿新科 港建 倚強 鐿鈦 至寶電 錦明 達爾膚 點晶 鑫創 金可-KY 幸康 廣寰科 中華食 矽瑪 點晶 環泰 迎輝 建舜電 南璋 重鳥鵬 泰谷 信立 泓格 典範 勝昱 東林 長天 世坤 盈正 益通 惠光 晟楠 振維 飛寶企業 營邦 鴻翊 祺驊 美桀 迎輝 世德 友銓 欣厚-KY 泰茂 昇益 兆遠 精確 三聯 系統電 健信 合邦 世紀 崇友 業強 華容 福裕 訊達 建榮 宏易 亞銳士 立衛 至興 安碁 天揚 桓達 迅德 鈺創 擎邦 倉和 合正 瀧澤科 三圓 寶聯通 鈦昇 力泰 昇益 唐鋒 理銘 凱鈺 雙邦 安心 德宏 富喬 燦星旅 合邦 立端 高野 萬旭 榮群 亞都 驊宏資 天宇 老爺知 久正 久陽 德記 上揚 華祺 大展證 全譜 有益 誠品生活 易通展 新零售 華義 安鈦克 力新 時報 元隆 寶碩 琉園 沛亨 恩得利 旭然 九暘 謚源 鼎創達 凱碩 李洲 捷必勝-KY 全達 凱柏實業 明揚 奧斯特 遠昇 綠河-KY 保銳 港建 欣雄 立碁 及成 欣泰 越峰 好德 英格爾 璟德 士開 新洲 志嘉 鑫龍騰 富裔 和進 正德 耀勝 燦星旅 倚強 富驛-KY 錦明 劍湖山 昱捷 德記 光環 泰偉 海灣 華義 鑫創 得利影 東碩 鼎創達 微端 花王 廣寰科 邦泰 點晶 斐成 建舜電 泰谷 律勝 先進光 典範 崇越電 光燿科 長天 益通 崧騰 單井 昇達科 環天科 振維 鴻翊 迎輝 凡甲 西柏 兆利 世禾 磐儀 東林 盈正 晟楠 精聯 晟田 欣厚-KY 兆遠 緯軟 譜瑞-KY 廣穎 桂盟 系統電 世紀 友銓 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 合正 中菲 東友 高技 均豪 寶聯通 佶優 昇益 同協 霖宏 凱鈺 德宏 通泰 合邦 亞矽 萬旭 驊宏資 捷波 久正 亞銳士 立敦 慶生 上揚 全譜 驊訊 易通展 臺龍 安鈦克 元隆 沛亨 崴強 大中 點序 瑞耘 倉和 佑華 九暘 星雲 晶采 凱碩 東捷 全達 元太 伍豐 奧斯特 品安 翔名 保銳 擎亞 立碁 越峰 英格爾 士開 力麒 力泰 志嘉 富裔 正德 陸海 燦星旅 富驛-KY 大略-KY 劍湖山 紅馬-KY 德記 詩肯 弘帆 關中 邁達康 泰偉 華義 昇華 得利影 隆中 大甲 大車隊 太普高 鼎創達 龍巖 金益鼎 紅木-KY 大地-KY 裕國 花王 光隆 邦泰