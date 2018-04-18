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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/04/17  107/04/16  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.36800   10.36550   0.00250    0.02412
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.61490    9.62120  -0.00630   -0.06548
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.82720    9.83480  -0.00760   -0.07728
中國信託台灣活力基金                                             15.78000   16.09000  -0.31000   -1.92666
中國信託台灣優勢基金                                             18.05000   18.44000  -0.39000   -2.11497
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.15000    9.10000   0.05000    0.54945
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.68000    8.64000   0.04000    0.46296
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.01000    8.92000   0.09000    1.00897
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.53000    9.43000   0.10000    1.06045
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.70220    9.68500   0.01720    0.17759
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.27050    9.25410   0.01640    0.17722
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.20360   10.20160   0.00200    0.01960
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.74730    9.74580   0.00150    0.01539
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.01990    9.95790   0.06200    0.62262
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.83670    8.78210   0.05460    0.62172
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.13370   11.11150   0.02220    0.19979
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.17580   10.15560   0.02020    0.19891
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
中國信託智能運動基金-美元                                        10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96920   10.96910   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.59470    9.59560  -0.00090   -0.00938
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.43340    9.43430  -0.00090   -0.00954
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.79750    9.80820  -0.01070   -0.10909
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.62780    9.63850  -0.01070   -0.11101
中國信託精穩基金                                                 17.87110   17.96910  -0.09800   -0.54538
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.63000   10.52000   0.11000    1.04563
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.36000   10.26000   0.10000    0.97466
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.28000   11.21000   0.07000    0.62444
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.04000   10.97000   0.07000    0.63810
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元大2001基金                                                     67.26000   68.24000  -0.98000   -1.43611
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.35610   38.21120   0.14490    0.37921
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27410   11.27100   0.00310    0.02750
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.88560   10.82450   0.06110    0.56446
元大上證50基金                                                   30.73000   31.09000  -0.36000   -1.15793
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.20000   13.07000   0.13000    0.99464
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.33000   12.14000   0.19000    1.56507
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.98000   13.18000  -0.20000   -1.51745
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.34900   13.54100  -0.19200   -1.41792
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.19400   17.36800  -0.17400   -1.00184
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.32000   11.33100  -0.01100   -0.09708
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.40600   11.35600   0.05000    0.44030
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.15000    3.18000  -0.03000   -0.94340
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.74000   14.82000  -0.08000   -0.53981
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.93620   46.66730   0.26890    0.57621
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.35220   10.35090   0.00130    0.01256
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.64220    9.65490  -0.01270   -0.13154
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.98020    9.92560   0.05460    0.55009
元大巴西指數基金                                                  6.41000    6.49100  -0.08100   -1.24788
元大巴菲特基金                                                   30.78000   31.40000  -0.62000   -1.97452
元大日經225基金                                                  27.58000   27.54000   0.04000    0.14524
元大台商收成基金                                                 23.94000   24.25000  -0.31000   -1.27835
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.80000   12.65000   0.15000    1.18577
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.13000   37.07000  -0.94000   -2.53574
元大台灣中型100基金                                              32.92000   33.22000  -0.30000   -0.90307
元大台灣加權股價指數基金                                         24.84500   25.18700  -0.34200   -1.35784
元大台灣卓越50基金                                               81.28000   82.53000  -1.25000   -1.51460
元大台灣金融基金                                                 16.81000   16.99000  -0.18000   -1.05945
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.76000   31.04000  -0.28000   -0.90206
元大台灣高股息基金                                               25.52000   25.76000  -0.24000   -0.93168
元大台灣電子科技基金                                             35.92000   36.48000  -0.56000   -1.53509
元大全球ETF成長組合基金                                          10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.51000   14.44000   0.07000    0.48476
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.08000   13.09000  -0.01000   -0.07639
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.27000   12.34000  -0.07000   -0.56726
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.64600   12.70300  -0.05700   -0.44871
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.95000    9.01000  -0.06000   -0.66593
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.85000    6.90000  -0.05000   -0.72464
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.14000    8.11000   0.03000    0.36991
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.42000    6.39000   0.03000    0.46948
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.12400   10.08000   0.04400    0.43651
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.59000   10.50000   0.09000    0.85714
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.58000    9.50000   0.08000    0.84211
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.31570   10.32210  -0.00640   -0.06200
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.54220    9.54810  -0.00590   -0.06179
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.24170    9.20870   0.03300    0.35836
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.60050    8.56980   0.03070    0.35823
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
元大全球農業商機基金                                             16.12000   15.94000   0.18000    1.12923
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
元大印尼指數基金                                                  9.30400    9.24600   0.05800    0.62730
元大印度指數基金                                                  9.73000    9.69300   0.03700    0.38172
元大印度基金                                                     12.70000   12.63000   0.07000    0.55424
元大多多基金                                                     20.28000   20.68000  -0.40000   -1.93424
元大多福基金                                                     57.90000   59.29000  -1.39000   -2.34441
元大亞太成長基金                                                  9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.71200    8.67960   0.03240    0.37329
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.25520    7.22810   0.02710    0.37493
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.02400   10.02100   0.00300    0.02994
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.89000    9.90800  -0.01800   -0.18167
元大卓越基金                                                     51.64000   52.81000  -1.17000   -2.21549
元大店頭基金                                                      9.55000    9.76000  -0.21000   -2.15164
元大泛歐成長基金                                                  9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.19640   10.19590   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.08070    9.09970  -0.01900   -0.20880
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.22690   30.12980   0.09710    0.32227
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.65980   36.49440   0.16540    0.45322
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.09630   19.11300  -0.01670   -0.08738
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.22810   19.17190   0.05620    0.29314
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.16180   37.04380   0.11800    0.31854
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.46320   20.45850   0.00470    0.02297
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.02300   18.02110   0.00190    0.01054
元大高科技基金                                                   18.62000   18.92000  -0.30000   -1.58562
元大得利貨幣市場基金                                             16.22840   16.22820   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96420   11.96410   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.54000   14.91000  -0.37000   -2.48156
元大華夏中小基金                                                  8.63000    8.57000   0.06000    0.70012
元大新中國基金-人民幣                                            11.46000   11.54000  -0.08000   -0.69324
元大新中國基金-美元                                              11.79900   11.86600  -0.06700   -0.56464
元大新中國基金-新台幣                                            11.21000   11.23000  -0.02000   -0.17809
元大新主流基金                                                   27.22000   27.69000  -0.47000   -1.69736
元大新東協平衡基金-美元                                          10.31900   10.33700  -0.01800   -0.17413
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
元大新興市場ESG策略基金                                          13.05000   13.06000  -0.01000   -0.07657
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.72580   10.75340  -0.02760   -0.25666
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.91650   10.93190  -0.01540   -0.14087
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.98680   10.95630   0.03050    0.27838
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.75530    9.72820   0.02710    0.27857
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.91320    9.91720  -0.00400   -0.04033
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.63330    9.66510  -0.03180   -0.32902
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.60920    9.57290   0.03630    0.37920
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.34240    9.33290   0.00950    0.10179
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.67850    9.68100  -0.00250   -0.02582
元大新興亞洲基金                                                 11.93000   11.92000   0.01000    0.08389
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.75110    9.76700  -0.01590   -0.16279
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.62890    9.75730  -0.12840   -1.31594
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.56100    9.53660   0.02440    0.25586
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.43880    9.52690  -0.08810   -0.92475
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07950   15.07940   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     39.01000   39.77000  -0.76000   -1.91099
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
元大實質多重資產基金-美元                                         9.93700    9.96800  -0.03100   -0.31100
元大實質多重資產基金-新台幣                                      10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.00000   14.83000   0.17000    1.14633
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.02000   15.41000  -0.39000   -2.53082
元大精準中小基金                                                 22.72000   23.20000  -0.48000   -2.06897
元大摩臺基金                                                     38.18000   38.75000  -0.57000   -1.47097
元大標普500基金                                                  23.67000   23.41000   0.26000    1.11064
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.76000   13.88000  -0.12000   -0.86455
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.63000   30.06000   0.57000    1.89621
元大標智滬深300基金                                              18.13000   18.47000  -0.34000   -1.84082
元大歐洲50基金                                                   24.41000   24.44000  -0.03000   -0.12275
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.67920    9.68910  -0.00990   -0.10218
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.13690   10.13650   0.00040    0.00395
元大績效基金                                                     56.47000   57.55000  -1.08000   -1.87663
元大韓國KOSPI200基金                                             23.83000   23.76000   0.07000    0.29461
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.55000   15.94000  -0.39000   -2.44668
日盛上選基金                                                     33.30000   34.10000  -0.80000   -2.34604
日盛小而美基金                                                   19.55000   20.05000  -0.50000   -2.49377
日盛中國內需動力基金                                             11.21000   11.23000  -0.02000   -0.17809
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.73380   11.73010   0.00370    0.03154
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.05840   10.05500   0.00340    0.03381
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.05570   12.05630  -0.00060   -0.00498
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.32780   10.32850  -0.00070   -0.00678
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.80850   10.78960   0.01890    0.17517
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.24360    9.22750   0.01610    0.17448
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.85000   11.99000  -0.14000   -1.16764
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.36000   12.49000  -0.13000   -1.04083
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.19000   12.26000  -0.07000   -0.57096
日盛日盛基金                                                     13.57000   13.90000  -0.33000   -2.37410
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
日盛全球抗暖化基金                                               10.14000   10.04000   0.10000    0.99602
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.12450   10.10620   0.01830    0.18108
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.71730    9.69970   0.01760    0.18145
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.84700    9.81550   0.03150    0.32092
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.45370    9.42350   0.03020    0.32048
日盛全球新興債券基金A                                            10.91260   10.90400   0.00860    0.07887
日盛全球新興債券基金B                                             8.64510    8.63830   0.00680    0.07872
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44690    2.44710  -0.00020   -0.00817
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.74310    1.74320  -0.00010   -0.00574
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38320    0.38340  -0.00020   -0.05216
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27410    0.27420  -0.00010   -0.03647
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.59870   12.58770   0.01100    0.08739
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.85590    8.84810   0.00780    0.08815
日盛亞洲機會基金                                                  7.69000    7.68000   0.01000    0.13021
日盛首選基金                                                     17.75000   18.16000  -0.41000   -2.25771
日盛高科技基金                                                   17.60000   18.00000  -0.40000   -2.22222
日盛貨幣市場基金                                                 14.74640   14.74620   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   39.33000   40.27000  -0.94000   -2.33424
日盛精選五虎基金                                                 38.93000   39.89000  -0.96000   -2.40662
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46400   13.46390   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               35.62000   36.61000  -0.99000   -2.70418
台新MSCI中國基金                                                 21.54000   21.69000  -0.15000   -0.69156
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.27000   18.06000   0.21000    1.16279
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.83000   21.41000  -0.58000   -2.70901
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14010   14.14000   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.76470    9.77140  -0.00670   -0.06857
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.89950   10.89370   0.00580    0.05324
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.96200    9.91570   0.04630    0.46694
台新中國通基金                                                   48.48000   49.58000  -1.10000   -2.21864
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.14600   16.16300  -0.01700   -0.10518
台新中國精選中小基金                                             12.02000   12.14000  -0.12000   -0.98847
台新主流基金                                                     24.74000   25.12000  -0.38000   -1.51274
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.15000   17.98000   0.17000    0.94549
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62040    0.61710   0.00330    0.53476
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.84000   13.70000   0.14000    1.02190
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47240    0.46990   0.00250    0.53203
台新台灣中小基金                                                 38.26000   39.16000  -0.90000   -2.29826
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.25180    9.21640   0.03540    0.38410
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.37580    9.36190   0.01390    0.14847
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.42000    8.37000   0.05000    0.59737
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.33080   10.31720   0.01360    0.13182
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.27000    9.21000   0.06000    0.65147
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.69390   10.69940  -0.00550   -0.05140
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.35040   11.35680  -0.00640   -0.05635
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
台新印度基金                                                     15.84000   15.77000   0.07000    0.44388
台新亞美短期債券基金                                             10.87130   10.86230   0.00900    0.08286
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.86560    8.86270   0.00290    0.03272
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30790    0.30910  -0.00120   -0.38822
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.01490   12.01090   0.00400    0.03330
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41110    0.41270  -0.00160   -0.38769
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07540   11.07530   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.32270   30.62950  -0.30680   -1.00165
台新智慧生活基金-美元                                            10.05160   10.06250  -0.01090   -0.10832
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.36270    9.37680  -0.01410   -0.15037
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.13080    9.10610   0.02470    0.27125
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.81820    9.83280  -0.01460   -0.14848
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.58170    9.55580   0.02590    0.27104
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.46990   10.44830   0.02160    0.20673
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35050    0.35120  -0.00070   -0.19932
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.98890    7.97230   0.01660    0.20822
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28060    0.28120  -0.00060   -0.21337
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.22000    6.25000  -0.03000   -0.48000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.33000   10.29100   0.03900    0.37897
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           20.69000   21.32000  -0.63000   -2.95497
未來資產全球大消費基金                                           14.52000   14.42000   0.10000    0.69348
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.95260   11.95240   0.00020    0.00167
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.79970    9.79960   0.00010    0.00102
未來資產亞洲新富基金                                             21.16000   21.21000  -0.05000   -0.23574
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54870   12.54860   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.81000   13.19000  -0.38000   -2.88097
未來資產新興市場債券基金A                                         8.91710    8.92660  -0.00950   -0.10642
未來資產新興市場債券基金B                                         6.91760    6.92500  -0.00740   -0.10686
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.53000   11.52000   0.01000    0.08681
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.97800   10.97500   0.00300    0.02733
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.22400   10.17510   0.04890    0.48058
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.46620    9.46350   0.00270    0.02853
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.57170   10.56870   0.00300    0.02839
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.62220    8.59870   0.02350    0.27330
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.69150    9.66500   0.02650    0.27419
永豐中小基金                                                     50.76000   51.59000  -0.83000   -1.60884
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.88050    1.88440  -0.00390   -0.20696
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.42590    2.43150  -0.00560   -0.23031
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.94780    8.92560   0.02220    0.24872
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.19800   11.17030   0.02770    0.24798
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.65000    4.68000  -0.03000   -0.64103
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.82000   21.83000  -0.01000   -0.04581
永豐主流品牌基金                                                 17.42000   17.31000   0.11000    0.63547
永豐永豐基金                                                     35.02000   35.55000  -0.53000   -1.49086
永豐亞洲民生消費基金                                             12.24000   12.24000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                           12.82580   12.82250   0.00330    0.02574
永豐高科技基金                                                   24.31000   25.00000  -0.69000   -2.76000
永豐貨幣市場基金                                                 13.86190   13.86180   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.07270    2.08180  -0.00910   -0.43712
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.46190    2.47150  -0.00960   -0.38843
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.98520    7.98410   0.00110    0.01378
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.48730   10.48580   0.00150    0.01431
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.57980    7.57380   0.00600    0.07922
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.42220   11.41320   0.00900    0.07886
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.54000    8.67000  -0.13000   -1.49942
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.99000   19.22000  -0.23000   -1.19667
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.73000   54.44000  -0.71000   -1.30419
永豐領航科技基金                                                 39.94000   40.81000  -0.87000   -2.13183
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
永豐趨勢平衡基金                                                 47.89000   48.67000  -0.78000   -1.60263
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.42900   11.42790   0.00110    0.00963
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.77580    9.77730  -0.00150   -0.01534
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.77580    9.77740  -0.00160   -0.01636
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70860    9.71140  -0.00280   -0.02883
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.71260    9.71500  -0.00240   -0.02470
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.78520    9.78680  -0.00160   -0.01635
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.91270    9.91430  -0.00160   -0.01614
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.69480    9.69740  -0.00260   -0.02681
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.78300    9.78570  -0.00270   -0.02759
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.42000   11.62000  -0.20000   -1.72117
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.68000   10.85000  -0.17000   -1.56682
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.65000   11.87000  -0.22000   -1.85341
兆豐國際中小基金                                                 15.07000   15.35000  -0.28000   -1.82410
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.47000   14.69000  -0.22000   -1.49762
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.11000   20.41000  -0.30000   -1.46987
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.51000   20.87000  -0.36000   -1.72496
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.01000   11.94000   0.07000    0.58626
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.72000   12.68000   0.04000    0.31546
兆豐國際生命科學基金                                             14.78000   14.73000   0.05000    0.33944
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.25820   10.22440   0.03380    0.33058
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.75680   10.74990   0.00690    0.06419
兆豐國際全球高股息基金                                           11.42000   11.36000   0.06000    0.52817
兆豐國際全球基金                                                 30.96000   30.76000   0.20000    0.65020
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.20150   10.20110   0.00040    0.00392
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.48090    9.50060  -0.01970   -0.20736
兆豐國際國民基金                                                 23.14000   23.62000  -0.48000   -2.03218
兆豐國際第一基金                                                 13.23000   13.53000  -0.30000   -2.21729
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.05840   10.04080   0.01760    0.17528
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.11070    8.09650   0.01420    0.17538
兆豐國際萬全基金                                                 20.52000   20.93000  -0.41000   -1.95891
兆豐國際電子基金                                                 26.21000   26.81000  -0.60000   -2.23797
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.00000    7.97000   0.03000    0.37641
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.03000   22.32000  -0.29000   -1.29928
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.18000   16.99000   0.19000    1.11830
兆豐國際豐台灣基金                                               31.99000   32.17000  -0.18000   -0.55953
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48290   12.48270   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.51000   11.60000  -0.09000   -0.77586
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.23120   11.21550   0.01570    0.13998
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.08910   12.07170   0.01740    0.14414
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.87240   10.85880   0.01360    0.12524
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.68860   11.67670   0.01190    0.10191
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.36560    8.35390   0.01170    0.14005
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.78510    9.77180   0.01330    0.13611
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.27560    9.26430   0.01130    0.12197
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.31230    9.30280   0.00950    0.10212
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.60110    9.58940   0.01170    0.12201
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.46000   11.45000   0.01000    0.08734
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.49000    9.44000   0.05000    0.52966
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
合庫全球新興市場基金                                              9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.46000   10.49000  -0.03000   -0.28599
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.78000   10.81000  -0.03000   -0.27752
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
合庫貨幣市場基金                                                 10.11420   10.11410   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.88630    9.88740  -0.00110   -0.01113
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.17370   10.17560  -0.00190   -0.01867
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.38030   10.36460   0.01570    0.15148
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                12.00220   12.00320  -0.00100   -0.00833
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.93690   13.93850  -0.00160   -0.01148
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.41480    9.41580  -0.00100   -0.01062
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.07310   10.07500  -0.00190   -0.01886
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.29620    8.28360   0.01260    0.15211
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.41170    9.41280  -0.00110   -0.01169
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.69040   10.69250  -0.00210   -0.01964
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.87950   10.87930   0.00020    0.00184
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.75700   10.74520   0.01180    0.10982
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10470   10.05140   0.05330    0.53027
安聯中國東協基金                                                 16.03000   16.09000  -0.06000   -0.37290
安聯中國策略基金                                                 15.52000   15.68000  -0.16000   -1.02041
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.23000   14.38000  -0.15000   -1.04312
安聯中華新思路基金-美元                                          14.52000   14.65000  -0.13000   -0.88737
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.99000   13.06000  -0.07000   -0.53599
安聯台灣大壩基金                                                 25.73000   26.16000  -0.43000   -1.64373
安聯台灣科技基金                                                 44.93000   45.74000  -0.81000   -1.77088
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47200   12.47190   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 29.16000   29.75000  -0.59000   -1.98319
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.16120   10.14740   0.01380    0.13600
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.15630   15.13310   0.02320    0.15331
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.80410    9.78910   0.01500    0.15323
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.49000   11.46000   0.03000    0.26178
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.23000   11.16000   0.07000    0.62724
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.16120   12.13880   0.02240    0.18453
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.18120   10.16340   0.01780    0.17514
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.34310   12.32090   0.02220    0.18018
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.71970    9.70370   0.01600    0.16489
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.55600    9.53930   0.01670    0.17507
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.26290    9.24620   0.01670    0.18061
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.90000   11.90000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.27000   11.23000   0.04000    0.35619
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.76000   11.76000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.72000   10.67000   0.05000    0.46860
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.92570   11.90570   0.02000    0.16799
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.99440   10.97010   0.02430    0.22151
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.66310   10.63620   0.02690    0.25291
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.13800    9.11490   0.02310    0.25343
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.93840    8.91860   0.01980    0.22201
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.64340    8.62160   0.02180    0.25285
安聯全球人口趨勢基金                                             11.19000   11.06000   0.13000    1.17541
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.20000    9.26000  -0.06000   -0.64795
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.01000   33.09000  -0.08000   -0.24176
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.46000    8.37000   0.09000    1.07527
安聯全球計量平衡基金                                             12.66000   12.64000   0.02000    0.15823
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.08610   12.07330   0.01280    0.10602
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.55490   10.54370   0.01120    0.10622
安聯全球新興市場基金                                             18.64000   18.67000  -0.03000   -0.16069
安聯全球農金趨勢基金                                              9.48000    9.39000   0.09000    0.95847
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.37000    9.31000   0.06000    0.64447
安聯亞洲動態策略基金                                             25.10000   25.03000   0.07000    0.27966
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.01420   10.01550  -0.00130   -0.01298
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.81690    9.81810  -0.00120   -0.01222
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.44940   84.40330   0.04610    0.05462
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.92920   12.92410   0.00510    0.03946
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.24540   67.20970   0.03570    0.05312
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.20990   10.20590   0.00400    0.03919
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51820    2.51770   0.00050    0.01986
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.67100   10.65210   0.01890    0.17743
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09270    2.09210   0.00060    0.02868
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.90740    8.89250   0.01490    0.16756
宏利台灣動力基金                                                 31.47000   32.23000  -0.76000   -2.35805
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.47550   10.48900  -0.01350   -0.12871
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.80000    9.77130   0.02870    0.29372
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.37240    8.38550  -0.01310   -0.15622
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.06780    8.05100   0.01680    0.20867
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.15000   10.08000   0.07000    0.69444
宏利全球債券組合基金                                             13.08010   13.06470   0.01540    0.11787
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79610    2.79810  -0.00200   -0.07148
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.80350   11.80520  -0.00170   -0.01440
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.84070    8.84170  -0.00100   -0.01131
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27680    2.27770  -0.00090   -0.03951
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.67470   10.63730   0.03740    0.35159
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.37140    4.40770  -0.03630   -0.82356
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.71130    0.71730  -0.00600   -0.83647
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.21000   20.33000  -0.12000   -0.59026
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.68900   11.67160   0.01740    0.14908
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.44910   10.43390   0.01520    0.14568
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.06270   10.03370   0.02900    0.28903
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.19390    9.18050   0.01340    0.14596
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.70370    8.69110   0.01260    0.14498
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.49190    8.46270   0.02920    0.34504
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.71690    8.70370   0.01320    0.15166
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.84880    2.85100  -0.00220   -0.07717
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41750    0.41800  -0.00050   -0.11962
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.55330   12.54460   0.00870    0.06935
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95480    0.95550  -0.00070   -0.07326
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.78780    7.78100   0.00680    0.08739
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.17680    2.17840  -0.00160   -0.07345
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31310    0.31340  -0.00030   -0.09572
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.56930    9.56010   0.00920    0.09623
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35290    0.35300  -0.00010   -0.02833
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62620   13.62610   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.86000    2.87000  -0.01000   -0.34843
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.57000   12.61000  -0.04000   -0.31721
宏利臺灣股息收益基金                                             28.48000   29.13000  -0.65000   -2.23138
宏利澳幣保本基金                                                 11.90340   11.90950  -0.00610   -0.05122
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.30000   11.36000  -0.06000   -0.52817
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.91000   11.98000  -0.07000   -0.58431
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.81000   11.82000  -0.01000   -0.08460
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.97780    9.98790  -0.01010   -0.10112
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.15310   10.15390  -0.00080   -0.00788
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.10170    9.06440   0.03730    0.41150
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.59890   10.55550   0.04340    0.41116
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.92000    8.87000   0.05000    0.56370
貝萊德新台幣基金                                                 12.92270   12.92260   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.22000   25.69000  -0.47000   -1.82951
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.14530   11.13750   0.00780    0.07003
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.18910   10.13650   0.05260    0.51892
保德信大中華基金                                                 30.65000   30.89000  -0.24000   -0.77695
保德信中小型股基金                                               44.22000   44.88000  -0.66000   -1.47059
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.64000   10.70000  -0.06000   -0.56075
保德信中國中小基金-美元                                          11.25000   11.30000  -0.05000   -0.44248
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.74470    9.78610  -0.04140   -0.42305
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.71800    9.75650  -0.03850   -0.39461
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.84610    9.89030  -0.04420   -0.44690
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.49580   10.54290  -0.04710   -0.44675
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.25000   10.37000  -0.12000   -1.15718
保德信中國品牌基金-美元                                          10.07000   10.19000  -0.12000   -1.17763
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.99000   11.12000  -0.13000   -1.16906
保德信台商全方位基金                                             35.08000   35.51000  -0.43000   -1.21093
保德信全球中小基金                                               29.39000   29.07000   0.32000    1.10079
保德信全球消費商機基金                                           17.42000   17.28000   0.14000    0.81019
保德信全球基礎建設基金                                           11.88000   11.73000   0.15000    1.27877
保德信全球資源基金                                                7.79000    7.73000   0.06000    0.77620
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.61000   29.40000   0.21000    0.71429
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.05360   10.04560   0.00800    0.07964
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.70410   10.69490   0.00920    0.08602
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.10000    9.05420   0.04580    0.50584
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.68120    9.63240   0.04880    0.50662
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.47180    8.45680   0.01500    0.17737
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.92210   10.90280   0.01930    0.17702
保德信亞太基金                                                   22.18000   22.21000  -0.03000   -0.13507
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.66830    8.66370   0.00460    0.05310
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.25160   11.24570   0.00590    0.05246
保德信店頭市場基金                                               33.93000   34.49000  -0.56000   -1.62366
保德信拉丁美洲基金                                                7.50000    7.59000  -0.09000   -1.18577
保德信金平衡基金                                                 29.28000   29.61000  -0.33000   -1.11449
保德信金滿意基金                                                 40.56000   41.19000  -0.63000   -1.52950
保德信科技島基金                                                 24.47000   24.90000  -0.43000   -1.72691
保德信高成長基金                                                 88.92000   89.81000  -0.89000   -0.99098
保德信第一基金                                                   26.38000   26.78000  -0.40000   -1.49365
保德信貨幣市場基金                                               15.74330   15.74310   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.71630   10.69950   0.01680    0.15702
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.40710   10.34760   0.05950    0.57501
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.00120   10.98320   0.01800    0.16389
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.00210    9.94430   0.05780    0.58124
保德信新世紀基金                                                 10.24000   10.37000  -0.13000   -1.25362
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.33360    8.32490   0.00870    0.10451
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.94310   10.93170   0.01140    0.10428
保德信新興趨勢組合基金                                           11.69000   11.64000   0.05000    0.42955
保德信瑞騰基金                                                   15.52420   15.52410   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.88560    9.88850  -0.00290   -0.02933
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.03700   10.03990  -0.00290   -0.02888
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.80710    9.81050  -0.00340   -0.03466
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.87210    9.87540  -0.00330   -0.03342
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.96490    9.96910  -0.00420   -0.04213
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.96510    9.96930  -0.00420   -0.04213
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.94690    9.95100  -0.00410   -0.04120
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.94700    9.95120  -0.00420   -0.04221
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.95790    9.95740   0.00050    0.00502
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.90590    9.90900  -0.00310   -0.03128
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.84690    9.84950  -0.00260   -0.02640
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.98920    1.98910   0.00010    0.00503
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65790    2.65870  -0.00080   -0.03009
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31490    0.31500  -0.00010   -0.03175
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45700    0.45700   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.85890    8.84210   0.01680    0.19000
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.98140   11.95000   0.03140    0.26276
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.71820    9.71780   0.00040    0.00412
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.69750   11.69700   0.00050    0.00427
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.27560    9.27680  -0.00120   -0.01294
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.20160   11.20310  -0.00150   -0.01339
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.29710   10.30240  -0.00530   -0.05144
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.10570   10.10600  -0.00030   -0.00297
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.19060   10.19260  -0.00200   -0.01962
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67520   10.67700  -0.00180   -0.01686
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.07670   10.07670   0.00000    0.00000
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.92950    9.93160  -0.00210   -0.02114
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.15830   10.16020  -0.00190   -0.01870
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.86360    9.87100  -0.00740   -0.07497
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.98740    9.98420   0.00320    0.03205
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.73200   10.74990  -0.01790   -0.16651
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.60190    6.58730   0.01460    0.22164
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.06670   11.04240   0.02430    0.22006
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63670   11.63670   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.55000   19.91000  -0.36000   -1.80814
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4434.200004516.37000 -82.17000   -1.81938
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.67260   10.70690  -0.03430   -0.32035
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.01650   12.09490  -0.07840   -0.64821
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.28820   11.36150  -0.07330   -0.64516
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.59900    9.62980  -0.03080   -0.31984
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.34270   10.41010  -0.06740   -0.64745
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.15300   10.21890  -0.06590   -0.64488
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.99460   11.02990  -0.03530   -0.32004
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.89680   11.97430  -0.07750   -0.64722
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.86730   11.94440  -0.07710   -0.64549
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.79000    6.81000  -0.02000   -0.29369
柏瑞巨人基金                                                     12.98000   13.20000  -0.22000   -1.66667
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63820   13.63810   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.98000   15.93000   0.05000    0.31387
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.42020   13.38590   0.03430    0.25624
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.96210   11.95740   0.00470    0.03931
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.63370   12.62890   0.00480    0.03801
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.16110    9.13760   0.02350    0.25718
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.90410    6.88640   0.01770    0.25703
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.09510    9.09150   0.00360    0.03960
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.73250    8.72830   0.00420    0.04812
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.14620   11.14200   0.00420    0.03770
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.61630    8.61340   0.00290    0.03367
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.13940   12.13460   0.00480    0.03956
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.62620   11.59650   0.02970    0.25611
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.72870   11.72300   0.00570    0.04862
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.50060   11.49620   0.00440    0.03827
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.14940    9.12600   0.02340    0.25641
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.16130   10.15730   0.00400    0.03938
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.98150    9.97670   0.00480    0.04811
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.91400    9.91020   0.00380    0.03834
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.74520    9.74190   0.00330    0.03387
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.06080   10.03470   0.02610    0.26010
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.03160   10.02590   0.00570    0.05685
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.98950    9.98380   0.00570    0.05709
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.04680   10.03920   0.00760    0.07570
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.01440    9.98850   0.02590    0.25930
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.97230    9.96670   0.00560    0.05619
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.94330    9.93770   0.00560    0.05635
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.00060    9.99310   0.00750    0.07505
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.04150   10.01550   0.02600    0.25960
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.03160   10.02590   0.00570    0.05685
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.98950    9.98380   0.00570    0.05709
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.04680   10.03920   0.00760    0.07570
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.01440    9.98850   0.02590    0.25930
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.97230    9.96670   0.00560    0.05619
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.94330    9.93770   0.00560    0.05635
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.00060    9.99310   0.00750    0.07505
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.76560   10.75570   0.00990    0.09204
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.03960   12.04630  -0.00670   -0.05562
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.51040   11.51700  -0.00660   -0.05731
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.34060    9.33200   0.00860    0.09216
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.17290   10.17850  -0.00560   -0.05502
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.03440   10.04020  -0.00580   -0.05777
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.47590   10.46630   0.00960    0.09172
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.21000   11.21620  -0.00620   -0.05528
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.12030   11.12670  -0.00640   -0.05752
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.34070    9.33210   0.00860    0.09216
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.17330   10.17890  -0.00560   -0.05502
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.03480   10.04060  -0.00580   -0.05777
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.46000   13.46000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.74000   14.81000  -0.07000   -0.47265
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.36000   12.42000  -0.06000   -0.48309
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.78000   12.83000  -0.05000   -0.38971
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.75000   13.85000  -0.10000   -0.72202
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.40000   13.45000  -0.05000   -0.37175
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.26000   10.35000  -0.09000   -0.86957
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.39750   11.37750   0.02000    0.17579
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.55550    7.54230   0.01320    0.17501
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.49910   11.49140   0.00770    0.06701
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.20120   11.20910  -0.00790   -0.07048
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.38970   10.39730  -0.00760   -0.07310
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.57790    8.57220   0.00570    0.06649
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.73750    9.74430  -0.00680   -0.06978
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.77170    9.77880  -0.00710   -0.07261
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.77470   10.78230  -0.00760   -0.07049
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.09830   10.09160   0.00670    0.06639
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.37300   10.38050  -0.00750   -0.07225
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.08820   10.09540  -0.00720   -0.07132
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.26850    9.26230   0.00620    0.06694
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.23150    9.23680  -0.00530   -0.05738
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.79310    9.80020  -0.00710   -0.07245
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.46720   12.45350   0.01370    0.11001
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.02700   12.03690  -0.00990   -0.08225
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.49600   11.50560  -0.00960   -0.08344
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.58100    7.57270   0.00830    0.10960
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.63160    9.63950  -0.00790   -0.08195
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.31380   10.32250  -0.00870   -0.08428
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.71700   10.70520   0.01180    0.11023
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.51430   11.52390  -0.00960   -0.08331
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.42130   10.42980  -0.00850   -0.08150
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.66810    9.65750   0.01060    0.10976
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.53330   10.54210  -0.00880   -0.08347
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.21270   11.20370   0.00900    0.08033
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.84330   11.85080  -0.00750   -0.06329
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.94610   10.95350  -0.00740   -0.06756
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.31770    9.31020   0.00750    0.08056
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.95640    9.96270  -0.00630   -0.06324
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.96230    9.96900  -0.00670   -0.06721
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.16320   11.17020  -0.00700   -0.06267
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.00430    9.99620   0.00810    0.08103
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.42630   10.43330  -0.00700   -0.06709
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.63210    9.62430   0.00780    0.08104
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.47180    9.46420   0.00760    0.08030
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.17820   10.18470  -0.00650   -0.06382
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.72030    9.72680  -0.00650   -0.06683
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.11000   18.08000   0.03000    0.16593
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.82000   16.76000   0.06000    0.35800
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.13760   13.11530   0.02230    0.17003
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.91800   10.89310   0.02490    0.22859
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.67750   11.65990   0.01760    0.15094
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.14550   12.12350   0.02200    0.18147
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.36370   11.34670   0.01700    0.14982
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.08510   10.06200   0.02310    0.22958
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.53330   10.51750   0.01580    0.15023
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.40020   10.38140   0.01880    0.18109
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.51430   10.49850   0.01580    0.15050
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.32960   10.31410   0.01550    0.15028
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.45460   10.43890   0.01570    0.15040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.12000   13.95000   0.17000    1.21864
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      29.33000   30.07000  -0.74000   -2.46092
國泰大中華基金                                                   21.61000   21.93000  -0.32000   -1.45919
國泰小龍基金                                                     16.23000   16.60000  -0.37000   -2.22892
國泰中小成長基金                                                 45.50000   46.20000  -0.70000   -1.51515
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.32450    4.38050  -0.05600   -1.27839
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.31000   20.47000  -0.16000   -0.78163
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.79360    0.80280  -0.00920   -1.14599
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.75400    0.76290  -0.00890   -1.16660
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08820    2.09020  -0.00200   -0.09568
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.75010    9.71720   0.03290    0.33857
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.44820    8.41970   0.02850    0.33849
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32860    0.32860   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.36980   11.36680   0.00300    0.02639
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.81100    1.80840   0.00260    0.14377
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.16440   10.13870   0.02570    0.25348
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.35010    0.35060  -0.00050   -0.14261
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.83820    4.89960  -0.06140   -1.25316
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.71000   22.88000  -0.17000   -0.74301
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.76550    0.77430  -0.00880   -1.13651
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.63750    3.66550  -0.02800   -0.76388
國泰中港台基金台幣級別                                           17.08000   17.12000  -0.04000   -0.23364
國泰中港台基金美元級別                                            0.58270    0.58650  -0.00380   -0.64791
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.74000   26.72000   0.02000    0.07485
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.14000   13.12000   0.02000    0.15244
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     34.27000   34.33000  -0.06000   -0.17477
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39640   12.39620   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     28.56000   29.01000  -0.45000   -1.55119
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.22580    2.21460   0.01120    0.50573
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.47000   10.36000   0.11000    1.06178
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35550    0.35330   0.00220    0.62270
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.45920    0.45750   0.00170    0.37158
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.73000   12.63000   0.10000    0.79177
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46000    0.45840   0.00160    0.34904
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.48000    5.44000   0.04000    0.73529
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18340    0.18290   0.00050    0.27337
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41750    0.41630   0.00120    0.28825
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38060    0.37950   0.00110    0.28986
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44060    0.43930   0.00130    0.29593
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.11000   11.06000   0.05000    0.45208
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48510    0.48490   0.00020    0.04125
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.36000   19.10000   0.26000    1.36126
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.01000   21.27000  -0.26000   -1.22238
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.37430    2.38150  -0.00720   -0.30233
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.34140   11.32570   0.01570    0.13862
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.37100   10.35660   0.01440    0.13904
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38020    0.38090  -0.00070   -0.18378
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34770    0.34840  -0.00070   -0.20092
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.48790    0.49000  -0.00210   -0.42857
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.76000   11.76000   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41290    0.41460  -0.00170   -0.41003
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.02000   17.96000   0.06000    0.33408
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61240    0.61280  -0.00040   -0.06527
國泰科技生化基金                                                 37.81000   38.76000  -0.95000   -2.45098
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.22000   24.90000   0.32000    1.28514
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.92000   14.05000  -0.13000   -0.92527
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.11350   37.91870   0.19480    0.51373
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.48290   19.49940  -0.01650   -0.08462
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.56310   19.50830   0.05480    0.28091
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.74570   39.52090   0.22480    0.56881
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.49090   39.37490   0.11600    0.29460
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.78150   40.56520   0.21630    0.53322
國泰紐幣2021保本基金                                             11.89900   11.89760   0.00140    0.01177
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.17360   12.17540  -0.00180   -0.01478
國泰紐幣保本基金                                                 12.24300   12.23860   0.00440    0.03595
國泰高科技基金                                                   13.49000   13.81000  -0.32000   -2.31716
國泰國泰基金台幣I級別                                            23.82000   24.41000  -0.59000   -2.41704
國泰國泰基金台幣級別                                             23.82000   24.41000  -0.59000   -2.41704
國泰富時中國A50基金                                              19.88000   20.13000  -0.25000   -1.24193
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.85000    9.79000   0.06000    0.61287
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34030    0.33990   0.00040    0.11768
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44600    0.44660  -0.00060   -0.13435
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.68000   10.61000   0.07000    0.65975
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36130    0.36040   0.00090    0.24972
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47360    0.47360   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.43000   10.37000   0.06000    0.57859
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.13000   10.06000   0.07000    0.69583
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35310    0.35240   0.00070    0.19864
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46280    0.46300  -0.00020   -0.04320
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.87470   10.85330   0.02140    0.19718
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.96180    7.94610   0.01570    0.19758
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36740    0.36690   0.00050    0.13628
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27060    0.27120  -0.00060   -0.22124
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.97000   12.01000  -0.04000   -0.33306
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40690    0.41010  -0.00320   -0.78030
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14600    2.14800  -0.00200   -0.09311
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44520    1.44650  -0.00130   -0.08987
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35330    0.35320   0.00010    0.02831
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37850    0.37830   0.00020    0.05287
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24030    0.24020   0.00010    0.04163
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.85670   10.85040   0.00630    0.05806
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.17580    7.17170   0.00410    0.05717
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.48000   14.30000   0.18000    1.25874
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.89000   34.75000  -0.86000   -2.47482
國泰價值卓越基金                                                 15.99000   16.34000  -0.35000   -2.14198
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.98000   10.93000   0.05000    0.45746
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39220    0.39210   0.00010    0.02550
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.13440   12.12370   0.01070    0.08826
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41410    0.41410   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.63530    9.63920  -0.00390   -0.04046
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.65140    8.62380   0.02760    0.32004
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55460   10.55860  -0.00400   -0.03788
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.56780    9.53730   0.03050    0.31980
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.06790   11.06480   0.00310    0.02802
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.14300   10.08920   0.05380    0.53324
第一金大中華基金                                                 28.20000   28.76000  -0.56000   -1.94715
第一金小型精選基金                                               40.32000   41.20000  -0.88000   -2.13592
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.29000   14.39000  -0.10000   -0.69493
第一金中國世紀基金-美元                                           9.79640    9.85830  -0.06190   -0.62790
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.99000   11.01000  -0.02000   -0.18165
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.99000   11.01000  -0.02000   -0.18165
第一金中概平衡基金                                               25.28000   25.57000  -0.29000   -1.13414
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22720   15.22700   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.59300  177.59100   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.52820   13.48540   0.04280    0.31738
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.52740   13.48620   0.04120    0.30550
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.39000   12.30000   0.09000    0.73171
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.40000   12.31000   0.09000    0.73111
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.02820   10.00590   0.02230    0.22287
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.02910   10.00670   0.02240    0.22385
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.52940    9.50550   0.02390    0.25143
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.55300    9.52900   0.02400    0.25186
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.36940   10.34620   0.02320    0.22424
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.85780    9.83310   0.02470    0.25119
第一金全球大趨勢基金                                             22.42000   22.26000   0.16000    0.71878
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.90310    7.87690   0.02620    0.33262
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.67050    5.65170   0.01880    0.33264
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.19250    9.17650   0.01600    0.17436
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.19380    9.17760   0.01620    0.17652
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.38450    9.36800   0.01650    0.17613
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.38580    9.36920   0.01660    0.17718
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.66820    8.62110   0.04710    0.54633
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.10740   10.05260   0.05480    0.54513
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.84140    9.83210   0.00930    0.09459
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.12800    8.12110   0.00690    0.08496
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.96810    8.94750   0.02060    0.23023
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.96820    8.94760   0.02060    0.23023
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.04280   11.03230   0.01050    0.09518
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.04360   11.03320   0.01040    0.09426
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.99780    9.98850   0.00930    0.09311
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.70320   14.66940   0.03380    0.23041
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.06030   15.00970   0.05060    0.33712
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.07900   15.02820   0.05080    0.33803
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.56000   13.46000   0.10000    0.74294
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.58000   13.48000   0.10000    0.74184
第一金亞洲科技基金                                               20.97000   20.93000   0.04000    0.19111
第一金亞洲新興市場基金                                           13.90000   13.87000   0.03000    0.21629
第一金店頭市場基金                                               10.20000   10.38000  -0.18000   -1.73410
第一金創新趨勢基金                                               24.50000   24.98000  -0.48000   -1.92154
第一金電子基金                                                   34.92000   35.68000  -0.76000   -2.13004
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.79000   19.99000  -0.20000   -1.00050
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.54000    0.00000  14.54000    0.00000
統一大滿貫基金                                                   32.48000   32.86000  -0.38000   -1.15642
統一大龍印基金                                                   16.63000   16.75000  -0.12000   -0.71642
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.14000    0.00000  11.14000    0.00000
統一中小基金                                                     26.00000   26.66000  -0.66000   -2.47562
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.69150    9.70080  -0.00930   -0.09587
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.91680    9.92190  -0.00510   -0.05140
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.41900    9.41840   0.00060    0.00637
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.29380   11.30460  -0.01080   -0.09554
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.47010   11.47590  -0.00580   -0.05054
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.90230   10.90160   0.00070    0.00642
統一台灣動力基金                                                 16.85000   17.11000  -0.26000   -1.51958
統一全天候基金                                                  108.42000  110.38000  -1.96000   -1.77568
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.62390    8.62210   0.00180    0.02088
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.13450    9.12860   0.00590    0.06463
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.95270    8.93740   0.01530    0.17119
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.78790    8.78610   0.00180    0.02049
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.30820    9.30210   0.00610    0.06558
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.12290    9.10740   0.01550    0.17019
統一全球債券組合基金                                             12.15830   12.14810   0.01020    0.08396
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.88000   14.87000   0.01000    0.06725
統一全球新科技基金(美元)                                         15.33000   15.32000   0.01000    0.06527
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.01000   13.95000   0.06000    0.43011
統一亞太基金                                                     26.88000   26.89000  -0.01000   -0.03719
統一亞洲大金磚基金                                               12.89000   12.91000  -0.02000   -0.15492
統一奔騰基金                                                     57.85000   58.75000  -0.90000   -1.53191
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63530   16.63520   0.00010    0.00060
統一強漢基金(新台幣)                                             25.07000    0.00000  25.07000    0.00000
統一統信基金                                                     32.44000   33.06000  -0.62000   -1.87538
統一黑馬基金                                                     58.84000   59.69000  -0.85000   -1.42402
統一新亞洲科技能源基金                                           19.72000   19.73000  -0.01000   -0.05068
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.44020    8.44110  -0.00090   -0.01066
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.54070   10.54190  -0.00120   -0.01138
統一經建基金                                                     46.01000   46.82000  -0.81000   -1.73003
統一龍馬基金                                                     68.54000   69.56000  -1.02000   -1.46636
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.89000   22.46000  -0.57000   -2.53785
野村中小基金                                                     49.54000   50.57000  -1.03000   -2.03678
野村中國機會基金                                                 14.31000   14.42000  -0.11000   -0.76283
野村巴西基金                                                      6.21000    6.28000  -0.07000   -1.11465
野村日本領先基金                                                 12.38000   12.32000   0.06000    0.48701
野村台灣高股息基金                                               22.34000   22.54000  -0.20000   -0.88731
野村台灣運籌基金                                                 37.12000   37.95000  -0.83000   -2.18709
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.75820    9.77570  -0.01750   -0.17902
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.75730    9.76490  -0.00760   -0.07783
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.77460    9.78290  -0.00830   -0.08484
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.84000    9.85770  -0.01770   -0.17956
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.82020    9.82780  -0.00760   -0.07733
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.80450    9.81290  -0.00840   -0.08560
野村平衡基金                                                     19.21000   19.49000  -0.28000   -1.43663
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.77000    8.73000   0.04000    0.45819
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.57000   12.52000   0.05000    0.39936
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
野村全球生技醫療基金                                             15.84000   15.78000   0.06000    0.38023
野村全球品牌基金                                                 27.17000   27.02000   0.15000    0.55514
野村全球氣候變遷基金                                              8.47000    8.39000   0.08000    0.95352
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.77000   12.67000   0.10000    0.78927
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.19000   11.15000   0.04000    0.35874
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.88000   18.73000   0.15000    0.80085
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.10000   12.06000   0.04000    0.33167
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.64030   10.63960   0.00070    0.00658
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.44480   10.43690   0.00790    0.07569
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.70520    9.68730   0.01790    0.18478
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.45430    9.42820   0.02610    0.27683
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.89010    8.84920   0.04090    0.46219
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.09490   11.07450   0.02040    0.18421
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.62350   10.59420   0.02930    0.27657
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.03940    9.99350   0.04590    0.45930
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.36150   11.36950  -0.00800   -0.07036
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.94020   10.93740   0.00280    0.02560
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.46790   10.44770   0.02020    0.19334
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.53720   10.52870   0.00850    0.08073
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.55780   10.56680  -0.00900   -0.08517
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.98480    9.96830   0.01650    0.16552
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.57210    9.52790   0.04420    0.46390
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.79390    9.78590   0.00800    0.08175
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.94540   11.93600   0.00940    0.07875
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.72210   12.73840  -0.01630   -0.12796
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.02280   11.00460   0.01820    0.16539
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.57050   10.52160   0.04890    0.46476
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.04720   11.03780   0.00940    0.08516
野村成長基金                                                     28.85000   29.15000  -0.30000   -1.02916
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.89670    9.95910  -0.06240   -0.62656
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.89550    9.94800  -0.05250   -0.52774
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.72050    9.74030  -0.01980   -0.20328
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.06510   10.12860  -0.06350   -0.62694
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.02920   10.08230  -0.05310   -0.52667
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.85490    9.87490  -0.02000   -0.20253
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.44000    9.49000  -0.05000   -0.52687
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.38000   13.45000  -0.07000   -0.52045
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.19460   10.21050  -0.01590   -0.15572
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.11760   10.12200  -0.00440   -0.04347
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.93460    9.91590   0.01870    0.18859
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.55470   10.57120  -0.01650   -0.15608
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.41960   10.42430  -0.00470   -0.04509
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.23600   10.21670   0.01930    0.18891
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.10110    9.09860   0.00250    0.02748
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.93160    9.94520  -0.01360   -0.13675
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.81470    9.82230  -0.00760   -0.07737
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.57210   13.56850   0.00360    0.02653
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.78540   12.80310  -0.01770   -0.13825
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.48400   10.49210  -0.00810   -0.07720
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.35120   10.34150   0.00970    0.09380
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.03850   10.02320   0.01530    0.15265
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.42590    9.39830   0.02760    0.29367
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.00250   10.97020   0.03230    0.29443
野村高科技基金                                                   11.29000   11.59000  -0.30000   -2.58844
野村貨幣市場基金                                                 16.24240   16.24220   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     17.08000   17.00000   0.08000    0.47059
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.10260    8.08530   0.01730    0.21397
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.83060   11.80540   0.02520    0.21346
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.11000    7.11000   0.00000    0.00000
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.27000    9.23000   0.04000    0.43337
野村精選貨幣市場基金                                             12.06810   12.06800   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.17000   12.16000   0.01000    0.08224
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.38000   11.31000   0.07000    0.61892
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.33000    8.28000   0.05000    0.60386
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.77000   11.69000   0.08000    0.68435
野村積極成長基金                                                 12.19000   12.31000  -0.12000   -0.97482
野村優質基金                                                     33.81000   34.58000  -0.77000   -2.22672
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.75620    8.75140   0.00480    0.05485
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.10530    8.09840   0.00690    0.08520
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.92800    7.90780   0.02020    0.25544
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.61050   11.60390   0.00660    0.05688
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.55950   10.55050   0.00900    0.08530
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.35700   10.33070   0.02630    0.25458
野村環球基金-人民幣計價                                          15.10000   15.05000   0.05000    0.33223
野村環球基金-美元計價                                            12.05000   12.00000   0.05000    0.41667
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.10000   15.97000   0.13000    0.81403
野村鴻利基金                                                     22.10000   22.44000  -0.34000   -1.51515
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84590   16.84580   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.46000   20.91000  -0.45000   -2.15208
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.29000   10.23000   0.06000    0.58651
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.10000   13.04000   0.06000    0.46012
野村鑫平衡組合基金                                               14.65000   14.62000   0.03000    0.20520
野村鑫全球債券組合基金                                           13.27670   13.24400   0.03270    0.24690
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.93450    9.92600   0.00850    0.08563
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.95040    9.95170  -0.00130   -0.01306
凱基台商天下基金                                                 13.73000   13.73000   0.00000    0.00000
凱基台灣精五門基金                                               20.75000   21.15000  -0.40000   -1.89125
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.15000   10.06000   0.09000    0.89463
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.74000    9.66000   0.08000    0.82816
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.91060   10.86100   0.04960    0.45668
凱基亞太高股息基金                                               13.45000   13.47000  -0.02000   -0.14848
凱基亞洲四金磚基金                                               18.20000   18.22000  -0.02000   -0.10977
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.70000   13.79000  -0.09000   -0.65265
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.56630   13.65350  -0.08720   -0.63866
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.77000   12.80000  -0.03000   -0.23438
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52760   11.52740   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     26.95000   27.48000  -0.53000   -1.92868
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.99000   19.78000   0.21000    1.06168
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.28690   20.15470   0.13220    0.65593
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.53000   18.57000  -0.04000   -0.21540
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.53050   18.65080  -0.12030   -0.64501
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.08070   10.04390   0.03680    0.36639
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.06980    8.04030   0.02950    0.36690
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.06000    8.04000   0.02000    0.24876
凱基資源國基金                                                    9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.98000   10.91000   0.07000    0.64161
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.71500   11.64130   0.07370    0.63309
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.70000   10.59000   0.11000    1.03872
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.94890   10.86380   0.08510    0.78334
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.72000   10.59000   0.13000    1.22757
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.37000   12.26000   0.11000    0.89723
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.68830   12.62430   0.06400    0.50696
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.18000   15.35000  -0.17000   -1.10749
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       29.61000   28.99000   0.62000    2.13867
富邦NASDAQ-100基金                                               26.99000   26.71000   0.28000    1.04830
富邦上証180基金                                                  30.71000   31.10000  -0.39000   -1.25402
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24110    0.24360  -0.00250   -1.02627
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.10000    7.14000  -0.04000   -0.56022
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.32000    7.21000   0.11000    1.52566
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 39.80000   40.83000  -1.03000   -2.52265
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.66370   20.66780  -0.00410   -0.01984
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.20740   11.20410   0.00330    0.02945
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.73170   10.67380   0.05790    0.54245
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.09290   13.10640  -0.01350   -0.10300
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.94090    1.94130  -0.00040   -0.02060
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.75370    9.76380  -0.01010   -0.10344
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.49390    1.49420  -0.00030   -0.02008
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58850   11.59190  -0.00340   -0.02933
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.75140    1.75090   0.00050    0.02856
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.11050   10.11350  -0.00300   -0.02966
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54740    1.54700   0.00040    0.02586
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             11.77390   11.87120  -0.09730   -0.81963
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.19670   11.28470  -0.08800   -0.77982
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.87940   10.91350  -0.03410   -0.31246
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.41090   10.49690  -0.08600   -0.81929
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.82060    9.89770  -0.07710   -0.77897
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.55160    9.58150  -0.02990   -0.31206
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.82000   14.74000   0.08000    0.54274
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.23000   23.48000  -0.25000   -1.06474
富邦日本東証基金                                                 22.06000   22.14000  -0.08000   -0.36134
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.24000   41.64000  -0.40000   -0.96061
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.51000   46.95000  -0.44000   -0.93717
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.52000   51.28000  -0.76000   -1.48206
富邦台灣心基金                                                   22.28000   22.81000  -0.53000   -2.32354
富邦台灣釆吉50基金                                               47.15000   47.88000  -0.73000   -1.52464
富邦台灣科技指數基金                                             54.64000   55.70000  -1.06000   -1.90305
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29020    0.28920   0.00100    0.34578
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.73000    8.66000   0.07000    0.80831
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30930    2.31210  -0.00280   -0.12110
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34370    0.34380  -0.00010   -0.02909
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.76280   10.76490  -0.00210   -0.01951
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01480    2.01760  -0.00280   -0.13878
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33180    0.33190  -0.00010   -0.03013
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.33450    9.33640  -0.00190   -0.02035
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.93000   22.85000   0.08000    0.35011
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.00000   15.08000  -0.08000   -0.53050
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.40000   28.19000   0.21000    0.74495
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61790   15.61770   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     65.04000   66.64000  -1.60000   -2.40096
富邦科技基金                                                     24.99000   25.72000  -0.73000   -2.83826
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.76640   38.64030   0.12610    0.32634
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.47210   38.30260   0.16950    0.44253
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.56280   37.44730   0.11550    0.30843
富邦恒生國企ETF基金                                              20.86000   21.07000  -0.21000   -0.99668
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.17000   13.12000   0.05000    0.38110
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            32.01000   32.30000  -0.29000   -0.89783
富邦高成長基金                                                   25.03000   25.58000  -0.55000   -2.15012
富邦基金                                                         13.26000   13.56000  -0.30000   -2.21239
富邦深証100基金                                                  11.06000   11.30000  -0.24000   -2.12389
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.58000   20.60000  -0.02000   -0.09709
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40240    0.40110   0.00130    0.32411
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.27960   12.25610   0.02350    0.19174
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.63280    9.61440   0.01840    0.19138
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30340    0.30250   0.00090    0.29752
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.00830    8.99100   0.01730    0.19241
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.92260    9.95720  -0.03460   -0.34749
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                           10.00280    9.99700   0.00580    0.05802
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.92260    9.95720  -0.03460   -0.34749
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                           10.00280    9.99700   0.00580    0.05802
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.79000   20.00000  -0.21000   -1.05000
富邦精準基金                                                     47.66000   48.77000  -1.11000   -2.27599
富邦精銳中小基金                                                 12.06000   12.32000  -0.26000   -2.11039
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.28000   21.57000  -0.29000   -1.34446
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.85000    7.75000   0.10000    1.29032
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.68000   15.06000  -0.38000   -2.52324
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.25000   19.18000   0.07000    0.36496
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.22210   10.27980  -0.05770   -0.56129
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.35220   11.40110  -0.04890   -0.42891
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.92380   10.91810   0.00570    0.05221
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.04050   10.09710  -0.05660   -0.56056
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.10550   11.15330  -0.04780   -0.42857
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.66470   10.65910   0.00560    0.05254
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.99000   30.39000  -0.40000   -1.31622
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.29940    9.30360  -0.00420   -0.04514
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.75710    9.76280  -0.00570   -0.05838
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.59940    9.60590  -0.00650   -0.06767
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.03200   10.03670  -0.00470   -0.04683
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.99170    9.99750  -0.00580   -0.05801
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.82960    9.83630  -0.00670   -0.06812
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.87960    9.88520  -0.00560   -0.05665
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.82430    8.82630  -0.00200   -0.02266
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.73160    9.73490  -0.00330   -0.03390
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.34230    9.34760  -0.00530   -0.05670
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.64830   10.65070  -0.00240   -0.02253
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.36030   10.36390  -0.00360   -0.03474
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.99860   10.00280  -0.00420   -0.04199
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.44530    9.45060  -0.00530   -0.05608
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.80530    9.81000  -0.00470   -0.04791
富達卓越領航全球組合基金                                         14.70000   14.61000   0.09000    0.61602
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.04760    9.04780  -0.00020   -0.00221
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.66980    9.67130  -0.00150   -0.01551
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.48390    9.48780  -0.00390   -0.04111
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.04690   10.04710  -0.00020   -0.00199
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.96080    9.96230  -0.00150   -0.01506
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.80170    9.80420  -0.00250   -0.02550
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.54900    9.55230  -0.00330   -0.03455
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.83670    9.83930  -0.00260   -0.02642
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.09000   10.23000  -0.14000   -1.36852
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.87000   12.03000  -0.16000   -1.33001
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.96000   10.04000  -0.08000   -0.79681
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.09000    9.15000  -0.06000   -0.65574
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.42000   11.49000  -0.07000   -0.60923
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.67010    9.67380  -0.00370   -0.03825
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.42800    9.43130  -0.00330   -0.03499
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.86930    8.85680   0.01250    0.14113
富蘭克林華美中華基金                                             14.59000   14.61000  -0.02000   -0.13689
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.72000   21.10000  -0.38000   -1.80095
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.75000   19.98000  -0.23000   -1.15115
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.40000   10.32000   0.08000    0.77519
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.22360    8.19790   0.02570    0.31349
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.54850    9.53440   0.01410    0.14789
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.13180   10.11680   0.01500    0.14827
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.53570    9.50590   0.02980    0.31349
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.14450   11.12460   0.01990    0.17888
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      9.01440    8.99830   0.01610    0.17892
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.51890    9.50190   0.01700    0.17891
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.08760   13.05620   0.03140    0.24050
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.57010   10.54470   0.02540    0.24088
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.22710   10.21260   0.01450    0.14198
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.90250    7.89140   0.01110    0.14066
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.45910    9.44580   0.01330    0.14080
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.64000   10.60480   0.03520    0.33193
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.68070    7.65530   0.02540    0.33180
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.20920    9.17880   0.03040    0.33120
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.53070   10.51490   0.01580    0.15026
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.95430    7.94230   0.01200    0.15109
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.36970    8.35240   0.01730    0.20713
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.57400    9.57070   0.00330    0.03448
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.19720   10.19360   0.00360    0.03532
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.72310   12.69700   0.02610    0.20556
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.04000    9.97000   0.07000    0.70211
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                         9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.28000    8.28000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.68000    8.62000   0.06000    0.69606
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.81000   10.84000  -0.03000   -0.27675
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.83000   10.87000  -0.04000   -0.36799
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.47000   11.51000  -0.04000   -0.34752
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.76430   12.69790   0.06640    0.52292
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                          9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                         9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
富蘭克林華美第一富基金                                           40.06000   40.95000  -0.89000   -2.17338
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28700   10.28690   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.59000    9.52000   0.07000    0.73529
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.85000    9.78000   0.07000    0.71575
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.11000   13.08000   0.03000    0.22936
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.38000   13.34000   0.04000    0.29985
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.81000   14.70000   0.11000    0.74830
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.50750    7.44470   0.06280    0.84355
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.19200   11.20080  -0.00880   -0.07857
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.21290   10.20850   0.00440    0.04310
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.39600   11.39120   0.00480    0.04214
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.34170    7.33630   0.00540    0.07361
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.74080    9.74450  -0.00370   -0.03797
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.65720   10.66120  -0.00400   -0.03752
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.97990   10.97200   0.00790    0.07200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.58000   19.49000   0.09000    0.46178
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.51110   11.51010   0.00100    0.00869
復華人生目標基金                                                 36.21190   36.61100  -0.39910   -1.09011
復華大中華中小策略基金                                            9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
復華中小精選基金                                                 68.76000   70.15000  -1.39000   -1.98147
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.31000    9.42000  -0.11000   -1.16773
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.69000    8.75000  -0.06000   -0.68571
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.03000   12.01000   0.02000    0.16653
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.40000   11.36000   0.04000    0.35211
復華台灣智能基金                                                 11.72000   11.91000  -0.19000   -1.59530
復華全方位基金                                                   28.26000   29.05000  -0.79000   -2.71945
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.33000   13.29000   0.04000    0.30098
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.97000   19.83000   0.14000    0.70600
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.29000   20.25000   0.04000    0.19753
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.98000   15.87000   0.11000    0.69313
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.65000   14.49000   0.16000    1.10421
復華全球原物料基金                                                9.13000    9.08000   0.05000    0.55066
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.19000   13.14000   0.05000    0.38052
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.46770   11.45470   0.01300    0.11349
復華全球債券基金                                                 13.63510   13.62880   0.00630    0.04623
復華全球債券組合基金                                             14.75000   14.73000   0.02000    0.13578
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.70000   13.66000   0.04000    0.29283
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.83000   10.80000   0.03000    0.27778
復華有利貨幣市場基金                                             13.41860   13.41850   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 14.09000   14.10000  -0.01000   -0.07092
復華亞太成長基金                                                 14.88000   14.74000   0.14000    0.94980
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
復華東協世紀基金                                                 13.83000   13.86000  -0.03000   -0.21645
復華南非幣長期收益基金A                                          13.64000   13.63000   0.01000    0.07337
復華南非幣長期收益基金B                                           8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
復華南非幣短期收益基金A                                          13.45000   13.44000   0.01000    0.07440
復華南非幣短期收益基金B                                           9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
復華美國新星基金-美元                                            12.46000   12.46000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.01000   11.96000   0.05000    0.41806
復華恒生基金                                                     21.16000   21.36000  -0.20000   -0.93633
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.36000    8.33000   0.03000    0.36014
復華恒生單日正向二倍基金                                         35.25000   35.56000  -0.31000   -0.87177
復華神盾基金                                                     24.90450   25.23880  -0.33430   -1.32455
復華高成長基金                                                   63.87000   65.32000  -1.45000   -2.21984
復華高益策略組合基金                                             13.01000   12.99000   0.02000    0.15396
復華貨幣市場基金                                                 14.37840   14.37830   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         17.95000   17.79000   0.16000    0.89938
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.74000   49.95000  -0.21000   -0.42042
復華復華基金                                                     20.22000   20.69000  -0.47000   -2.27163
復華華人世紀基金                                                 19.98000   19.86000   0.12000    0.60423
復華傳家二號基金                                                 28.27760   28.64220  -0.36460   -1.27295
復華傳家基金                                                     23.46990   23.67850  -0.20860   -0.88097
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.85000   14.83000   0.02000    0.13486
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.64000   11.66000  -0.02000   -0.17153
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.03000   14.04000  -0.01000   -0.07123
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
復華新興人民幣債券基金A                                          11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.78000   18.74000   0.04000    0.21345
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.17000    6.16000   0.01000    0.16234
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.49000   13.47000   0.02000    0.14848
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.09000   14.07000   0.02000    0.14215
復華新興市場短期收益基金                                         10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
復華滬深300 A股基金                                              23.38000   23.76000  -0.38000   -1.59933
復華數位經濟基金                                                 56.06000   56.98000  -0.92000   -1.61460
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惠理康和兩岸價值基金                                             11.48000   11.58000  -0.10000   -0.86356
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.96300    9.96740  -0.00440   -0.04414
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.80230    9.80070   0.00160    0.01633
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.11950   10.12400  -0.00450   -0.04445
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.92620    9.92450   0.00170    0.01713
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.92940    9.95020  -0.02080   -0.20904
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.97180    9.95080   0.02100    0.21104
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.97350    9.99230  -0.01880   -0.18814
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.01490    9.99180   0.02310    0.23119
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.97250    9.99130  -0.01880   -0.18816
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.01690    9.99380   0.02310    0.23114
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.29430    9.29240   0.00190    0.02045
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.20400    9.20010   0.00390    0.04239
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.75680    8.71650   0.04030    0.46234
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37100   11.36870   0.00230    0.02023
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.26990   11.26510   0.00480    0.04261
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.84670   10.79680   0.04990    0.46217
景順主流基金                                                     19.63000   19.95000  -0.32000   -1.60401
景順台灣科技基金                                                 35.00000   35.73000  -0.73000   -2.04310
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
景順全球科技基金                                                 20.19000   20.01000   0.18000    0.89955
景順全球康健基金                                                 17.18000   17.01000   0.17000    0.99941
景順貨幣市場基金                                                 15.91790   15.91780   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     36.12000   36.87000  -0.75000   -2.03417
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.01000   14.96000   0.05000    0.33422
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.38000   13.28000   0.10000    0.75301
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.07000    9.96000   0.11000    1.10442
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.16000   10.05000   0.11000    1.09453
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.00000    8.92000   0.08000    0.89686
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.73000    8.62000   0.11000    1.27610
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.09000    9.02000   0.07000    0.77605
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.82000    8.71000   0.11000    1.26292
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.76210    8.80120  -0.03910   -0.44426
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.41390    8.43290  -0.01900   -0.22531
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.07410   11.08380  -0.00970   -0.08752
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.60780   10.59640   0.01140    0.10758
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.46000    8.46000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.88000    8.93000  -0.05000   -0.55991
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.39000   12.41000  -0.02000   -0.16116
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.57480    9.57580  -0.00100   -0.01044
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.32030    9.28200   0.03830    0.41263
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.78950    9.79020  -0.00070   -0.00715
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.53080    9.49160   0.03920    0.41300
華南永昌永昌基金                                                 19.90000   20.18000  -0.28000   -1.38751
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.40190   14.37940   0.02250    0.15647
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.95000    9.89000   0.06000    0.60667
華南永昌全球精品基金                                             15.14000   15.00000   0.14000    0.93333
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.74000   11.77000  -0.03000   -0.25489
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.70000   13.73000  -0.03000   -0.21850
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.02000   13.00000   0.02000    0.15385
華南永昌物聯網精選基金                                           12.83000   13.05000  -0.22000   -1.68582
華南永昌策略報酬基金                                             10.34000   10.24000   0.10000    0.97656
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18090   16.18080   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.93030   25.13250  -0.20220   -0.80454
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92050   11.92030   0.00020    0.00168
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.18640   10.18440   0.00200    0.01964
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.56110   10.50040   0.06070    0.57807
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.94580    9.94380   0.00200    0.02011
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.27450   10.21760   0.05690    0.55688
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.07040   10.07050  -0.00010   -0.00099
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.37530   10.32000   0.05530    0.53585
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.92770    9.92780  -0.00010   -0.00101
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.22480   10.17030   0.05450    0.53587
華頓中小型基金                                                   24.78000   25.11000  -0.33000   -1.31422
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.47280   12.55560  -0.08280   -0.65947
華頓台灣基金                                                     28.09000   28.48000  -0.39000   -1.36938
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50270   11.50260   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.10000   16.99000   0.11000    0.64744
華頓全球高收益債券基金A                                          13.51980   13.48640   0.03340    0.24766
華頓全球高收益債券基金B                                           8.56590    8.54480   0.02110    0.24693
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.94000    5.91000   0.03000    0.50761
華頓新興亞太債券基金A                                            10.59880   10.56210   0.03670    0.34747
華頓新興亞太債券基金B                                             8.16570    8.13740   0.02830    0.34778
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.90360    2.94560  -0.04200   -1.42586
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.63710   13.76090  -0.12380   -0.89965
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46350    0.46960  -0.00610   -1.29898
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.76070   11.82500  -0.06430   -0.54376
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.72770   10.79550  -0.06780   -0.62804
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.98090   10.98230  -0.00140   -0.01275
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.01220   10.01350  -0.00130   -0.01298
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.74520   11.79610  -0.05090   -0.43150
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.81930   10.87210  -0.05280   -0.48565
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.41000   12.40000   0.01000    0.08065
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.22000   11.16000   0.06000    0.53763
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.62000   12.60000   0.02000    0.15873
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41800    2.41780   0.00020    0.00827
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96750    1.97310  -0.00560   -0.28382
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.34660   12.32870   0.01790    0.14519
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.19250   10.17780   0.01470    0.14443
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38530    0.38480   0.00050    0.12994
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.33060    0.33080  -0.00020   -0.06046
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.42000    3.47000  -0.05000   -1.44092
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.06000   16.20000  -0.14000   -0.86420
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.55000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               17.85000   17.86000  -0.01000   -0.05599
匯豐台灣精典基金                                                 24.03000   24.35000  -0.32000   -1.31417
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.90000   11.79000   0.11000    0.93299
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.11000    8.06000   0.05000    0.62035
匯豐安富基金                                                     25.31000   25.53000  -0.22000   -0.86173
匯豐成功基金                                                     39.23000   39.50000  -0.27000   -0.68354
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.37000   11.39000  -0.02000   -0.17559
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.13000   11.15000  -0.02000   -0.17937
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.25000   11.27000  -0.02000   -0.17746
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.44880    2.45500  -0.00620   -0.25255
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.25410    2.26050  -0.00640   -0.28312
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.84070   11.84160  -0.00090   -0.00760
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.33060    8.33100  -0.00040   -0.00480
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39160    0.39210  -0.00050   -0.12752
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35550    0.35600  -0.00050   -0.14045
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.11000    8.17000  -0.06000   -0.73439
匯豐金磚動力基金                                                 14.56000   14.70000  -0.14000   -0.95238
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97110   14.97100   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.15000    5.15000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                 11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.79150    5.75870   0.03280    0.56957
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.29360    9.26120   0.03240    0.34985
匯豐龍鳳基金-A類型                                               51.54000   52.23000  -0.69000   -1.32108
匯豐龍鳳基金-I類型                                               51.54000   52.23000  -0.69000   -1.32108
匯豐龍騰電子基金                                                 38.08000   38.64000  -0.56000   -1.44928
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.50340   12.49530   0.00810    0.06482
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.26000   20.86000  -0.60000   -2.87632
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.64000   11.74000  -0.10000   -0.85179
新光中國成長基金(美元)                                           12.78000   12.87000  -0.09000   -0.69930
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.16000   12.21000  -0.05000   -0.40950
新光台灣富貴基金                                                 23.78000   24.13000  -0.35000   -1.45048
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.71000    8.68000   0.03000    0.34562
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.54000   11.52000   0.02000    0.17361
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.73000   10.68000   0.05000    0.46816
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.02910   10.03060  -0.00150   -0.01495
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.35340    9.32260   0.03080    0.33038
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.73640    9.73780  -0.00140   -0.01438
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.07090    9.04100   0.02990    0.33072
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42260   15.42240   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            24.74000   24.88000  -0.14000   -0.56270
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.93000   23.98000  -0.05000   -0.20851
新光兩岸優勢基金                                                 13.83000   13.88000  -0.05000   -0.36023
新光店頭基金                                                     26.08000   26.57000  -0.49000   -1.84419
新光南非幣保本基金                                               11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.30000    9.25000   0.05000    0.54054
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.69000    8.65000   0.04000    0.46243
新光創新科技基金                                                 15.92000   16.19000  -0.27000   -1.66770
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.86820    9.86760   0.00060    0.00608
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.18140   10.18140   0.00000    0.00000
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.82420    9.81350   0.01070    0.10903
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.47630    9.47570   0.00060    0.00633
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.78930    9.79030  -0.00100   -0.01021
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.44260    9.43290   0.00970    0.10283
新光澳幣八年期保本基金                                           10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
新光澳幣十年期保本基金                                           10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
新光澳幣保本基金                                                 11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.11440   10.10170   0.01270    0.12572
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.11490   10.10230   0.01260    0.12472
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.99250    9.97590   0.01660    0.16640
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.99250    9.97590   0.01660    0.16640
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                      10.01590   10.01160   0.00430    0.04295
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                    10.01560   10.01130   0.00430    0.04295
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.99400    9.98860   0.00540    0.05406
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.99630    9.99100   0.00530    0.05305
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.22000    7.16000   0.06000    0.83799
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.67000    8.69000  -0.02000   -0.23015
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.05460   10.04980   0.00480    0.04776
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.84060    9.83600   0.00460    0.04677
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.03110   10.03470  -0.00360   -0.03588
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.85270    9.85610  -0.00340   -0.03450
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.87640    9.87290   0.00350    0.03545
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.11900   10.11540   0.00360    0.03559
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.97280   13.95330   0.01950    0.13975
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.76380    8.75160   0.01220    0.13940
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.23440   37.06230   0.17210    0.46435
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.60710   37.42890   0.17820    0.47610
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.56440   39.38510   0.17930    0.45525
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.06970   11.06660   0.00310    0.02801
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.31200   10.25740   0.05460    0.53230
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.13440   13.13920  -0.00480   -0.03653
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.75930   10.75390   0.00540    0.05021
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
群益大印度基金-人民幣                                            13.15580   13.12060   0.03520    0.26828
群益大印度基金-美元                                              13.55990   13.51180   0.04810    0.35599
群益大印度基金-新臺幣                                            12.27000   12.17000   0.10000    0.82169
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.24680   12.22150   0.02530    0.20701
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.94300   12.90490   0.03810    0.29524
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.60000   11.52000   0.08000    0.69444
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.47190   11.44800   0.02390    0.20877
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.06370   11.03120   0.03250    0.29462
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.94000    9.87000   0.07000    0.70922
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.82730    9.80700   0.02030    0.20700
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.51610    9.48810   0.02800    0.29511
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.59000    9.52000   0.07000    0.73529
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.58020    9.56040   0.01980    0.20710
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.58730    9.55920   0.02810    0.29396
群益中小型股基金                                                 47.68000   49.18000  -1.50000   -3.05002
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.82170    9.84300  -0.02130   -0.21640
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.99330   10.00620  -0.01290   -0.12892
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.94250    8.91670   0.02580    0.28934
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.76930    8.78830  -0.01900   -0.21620
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.92220    8.93370  -0.01150   -0.12873
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.98480    7.96170   0.02310    0.29014
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.47070   11.47550  -0.00480   -0.04183
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.34520   11.34260   0.00260    0.02292
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.60480   10.56830   0.03650    0.34537
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.40880    9.43050  -0.02170   -0.23010
群益中國新機會基金N-美元                                          9.46860    9.48220  -0.01360   -0.14343
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.34440    8.36360  -0.01920   -0.22957
群益中國新機會基金-美元                                          10.12440   10.13880  -0.01440   -0.14203
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
群益平衡王基金                                                   19.38410   19.52040  -0.13630   -0.69824
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.87000    7.84000   0.03000    0.38265
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.75000    5.73000   0.02000    0.34904
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.71900    9.73190  -0.01290   -0.13255
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.16690   10.17150  -0.00460   -0.04522
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.20000    9.16000   0.04000    0.43668
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.86180    8.87360  -0.01180   -0.13298
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.27030    9.27450  -0.00420   -0.04529
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.38000    8.35000   0.03000    0.35928
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.93940    9.94180  -0.00240   -0.02414
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.78650    9.78830  -0.00180   -0.01839
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.48320    9.48550  -0.00230   -0.02425
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.41110    9.41280  -0.00170   -0.01806
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.99660    9.99900  -0.00240   -0.02400
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.09320   10.09500  -0.00180   -0.01783
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.65010    9.65250  -0.00240   -0.02486
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.15670   10.13360   0.02310    0.22795
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.48850    7.47140   0.01710    0.22887
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.67590   14.65690   0.01900    0.12963
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.81000   13.73000   0.08000    0.58267
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
群益印度中小基金N-美元                                           10.20620   10.13360   0.07260    0.71643
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.20000    9.10000   0.10000    1.09890
群益印度中小基金-人民幣                                          15.01820   14.92460   0.09360    0.62715
群益印度中小基金-美元                                            14.59750   14.49380   0.10370    0.71548
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.10000   15.92000   0.18000    1.13065
群益多利策略組合基金                                             11.66000   11.65000   0.01000    0.08584
群益多重收益組合基金                                             13.66000   13.65000   0.01000    0.07326
群益多重資產組合基金                                             15.44000   15.41000   0.03000    0.19468
群益安家基金                                                     24.03790   24.59750  -0.55960   -2.27503
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06000   16.05980   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             20.66000   20.72000  -0.06000   -0.28958
群益亞太中小基金                                                 13.48000   13.43000   0.05000    0.37230
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.47000   17.37000   0.10000    0.57571
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.66340    9.64550   0.01790    0.18558
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.52990    7.51590   0.01400    0.18627
群益店頭市場基金                                                 99.24000  102.60000  -3.36000   -3.27485
群益東方盛世基金                                                  9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
群益東協成長基金-人民幣                                          14.47790   14.53610  -0.05820   -0.40038
群益東協成長基金-美元                                            13.92730   13.97110  -0.04380   -0.31350
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.14000   13.12000   0.02000    0.15244
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.21270   11.20000   0.01270    0.11339
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.77870   10.76490   0.01380    0.12819
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.07410   10.04330   0.03080    0.30667
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.04680   10.03550   0.01130    0.11260
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.66140    9.64900   0.01240    0.12851
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.02760    9.00000   0.02760    0.30667
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.11320   10.10030   0.01290    0.12772
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.83160    9.82060   0.01100    0.11201
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.83310    9.82050   0.01260    0.12830
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.06310   10.03230   0.03080    0.30701
群益長安基金                                                     29.13000   29.90000  -0.77000   -2.57525
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.20730   14.14460   0.06270    0.44328
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.09000   12.97000   0.12000    0.92521
群益真善美基金                                                   17.40720   17.54130  -0.13410   -0.76448
群益馬拉松基金                                                  122.17000  125.41000  -3.24000   -2.58353
群益深証中小板基金                                               15.11000   15.57000  -0.46000   -2.95440
群益創新科技基金                                                 32.68000   33.77000  -1.09000   -3.22772
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.65740    9.77630  -0.11890   -1.21621
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.74070    9.85200  -0.11130   -1.12972
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.67000    9.74000  -0.07000   -0.71869
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.51690   10.64640  -0.12950   -1.21637
群益華夏盛世基金-美元                                            10.74050   10.86320  -0.12270   -1.12950
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.90000   17.02000  -0.12000   -0.70505
群益奧斯卡基金                                                   27.67000   28.62000  -0.95000   -3.31936
群益新興金鑽基金-美元                                            13.39710   13.44340  -0.04630   -0.34441
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
群益葛萊美基金                                                   23.60000   24.36000  -0.76000   -3.11987
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.32000   18.14000   0.18000    0.99228
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.56000    8.45000   0.11000    1.30178
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.90000   13.24000  -0.34000   -2.56798
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.57260   11.60010  -0.02750   -0.23707
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.41460   11.44580  -0.03120   -0.27259
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.25350   11.27790  -0.02440   -0.21635
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.69150    8.71220  -0.02070   -0.23760
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.40260    9.42820  -0.02560   -0.27153
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.46000    8.47000  -0.01000   -0.11806
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.96550    8.98490  -0.01940   -0.21592
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     29.55000   30.10000  -0.55000   -1.82724
德信中國精選成長基金                                             12.29000   12.27000   0.02000    0.16300
德信台灣主流中小基金                                             19.02000   19.59000  -0.57000   -2.90965
德信新興股票組合基金                                             11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91620   11.91600   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.65940   10.64920   0.01020    0.09578
德信數位時代基金                                                 27.90000   28.28000  -0.38000   -1.34371
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64330   11.64310   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.68000   17.04000  -0.36000   -2.11268
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.43000   18.23000   0.20000    1.09709
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.31000    7.30000   0.01000    0.13699
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.87690    9.88910  -0.01220   -0.12337
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.86220   13.87870  -0.01650   -0.11889
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.26800    8.25390   0.01410    0.17083
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.44070   11.44390  -0.00320   -0.02796
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.53110   11.55340  -0.02230   -0.19302
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.00110   13.00680  -0.00570   -0.04382
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.38000   18.27000   0.11000    0.60208
摩根中小基金                                                     25.61000   26.11000  -0.50000   -1.91498
摩根中國A股基金                                                  15.09000   15.28000  -0.19000   -1.24346
摩根中國A股基金(美元)                                            12.42000   12.63000  -0.21000   -1.66271
摩根中國亮點基金                                                 14.05000   14.13000  -0.08000   -0.56617
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.75910   11.87360  -0.11450   -0.96432
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.64560   12.81360  -0.16800   -1.31111
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.25630   10.38650  -0.13020   -1.25355
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.01540   13.14200  -0.12660   -0.96332
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.43520   14.62670  -0.19150   -1.30925
摩根台灣金磚基金                                                 21.11000   21.53000  -0.42000   -1.95077
摩根台灣增長基金                                                 51.37000   52.10000  -0.73000   -1.40115
摩根平衡基金                                                     28.01000   28.29000  -0.28000   -0.98975
摩根全球α基金                                                   18.56000   18.37000   0.19000    1.03430
摩根全球平衡基金                                                 15.48820   15.45750   0.03070    0.19861
摩根全球發現基金                                                 12.31000   12.20000   0.11000    0.90164
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.77640    9.78660  -0.01020   -0.10422
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.59580   10.61460  -0.01880   -0.17711
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.16290   10.17990  -0.01700   -0.16700
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.28550   11.29720  -0.01170   -0.10357
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.70210   10.72660  -0.02450   -0.22840
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.55140   13.58230  -0.03090   -0.22750
摩根亞洲基金                                                     57.15000   57.34000  -0.19000   -0.33136
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.90260    8.88900   0.01360    0.15300
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.31460   10.31490  -0.00030   -0.00291
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.25750    9.25680   0.00070    0.00756
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.66800   12.64870   0.01930    0.15258
摩根東方內需機會基金                                             18.10000   18.16000  -0.06000   -0.33040
摩根東方科技基金                                                 36.28000   36.16000   0.12000    0.33186
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.30000   10.39000  -0.09000   -0.86622
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.01000   10.09000  -0.08000   -0.79286
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.33000   11.38000  -0.05000   -0.43937
摩根金龍收成基金                                                 22.92000   23.03000  -0.11000   -0.47764
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06210   15.06190   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.25000   14.14000   0.11000    0.77793
摩根新金磚五國基金                                               11.56000   11.58000  -0.02000   -0.17271
摩根新絲路基金                                                   10.46000   10.53000  -0.07000   -0.66477
摩根新興35基金                                                   13.78000   13.80000  -0.02000   -0.14493
摩根新興日本基金                                                 24.62000   24.39000   0.23000    0.94301
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.98090    7.97930   0.00160    0.02005
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.97230    9.98610  -0.01380   -0.13819
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                        10.03370   10.03930  -0.00560   -0.05578
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.11320   11.11090   0.00230    0.02070
摩根新興科技基金                                                 60.75000   61.92000  -1.17000   -1.88953
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.47800    8.47010   0.00790    0.09327
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.61560   10.60570   0.00990    0.09335
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.94520    8.92350   0.02170    0.24318
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.84810    9.86290  -0.01480   -0.15006
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.50080    9.51260  -0.01180   -0.12405
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.12030   10.09580   0.02450    0.24268
摩根龍揚基金                                                     34.27000   34.44000  -0.17000   -0.49361
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.09000   10.01000   0.08000    0.79920
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.12000   11.08000   0.04000    0.36101
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.06000   11.01000   0.05000    0.45413
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.95000   10.86000   0.09000    0.82873
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.43320    9.42030   0.01290    0.13694
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.28900   11.27360   0.01540    0.13660
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聯邦中國龍基金                                                   26.59000   27.20000  -0.61000   -2.24265
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.87270   11.87890  -0.00620   -0.05219
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.24670   11.25300  -0.00630   -0.05599
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.20810   10.21400  -0.00590   -0.05776
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.61890   10.62450  -0.00560   -0.05271
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.07850   10.08410  -0.00560   -0.05553
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.14150    9.14690  -0.00540   -0.05904
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.78590   10.80810  -0.02220   -0.20540
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.35220   10.33020   0.02200    0.21297
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.00320    9.97970   0.02350    0.23548
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.69170    9.62860   0.06310    0.65534
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.87890    9.85570   0.02320    0.23540
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.57110    9.50870   0.06240    0.65624
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.82370   11.79860   0.02510    0.21274
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.65130   11.62710   0.02420    0.20813
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.38380   10.33120   0.05260    0.50914
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.35640   11.33240   0.02400    0.21178
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.17370   11.15050   0.02320    0.20806
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.96110    9.91060   0.05050    0.50956
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.76760   24.17880  -0.41120   -1.70066
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14410   13.14390   0.00020    0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.85720   10.84340   0.01380    0.12727
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.40880    8.39800   0.01080    0.12860
聯邦精選科技基金                                                 13.30000   13.60000  -0.30000   -2.20588
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.15690   16.13150   0.02540    0.15746
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.41590   12.38980   0.02610    0.21066
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.31000   12.25520   0.05480    0.44716
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.86700   11.81410   0.05290    0.44777
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.70730   11.71550  -0.00820   -0.06999
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.05660   11.05870  -0.00210   -0.01899
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.66740   10.67490  -0.00750   -0.07026
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.76460    8.76630  -0.00170   -0.01939
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聯博大利基金                                                     37.36000   37.86000  -0.50000   -1.32066
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.77000   15.76000   0.01000    0.06345
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.18000   13.17000   0.01000    0.07593
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.84000   13.83000   0.01000    0.07231
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.01000   13.00000   0.01000    0.07692
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.22000    8.20000   0.02000    0.24390
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.67000   12.66000   0.01000    0.07899
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.57000   11.57000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.16000   12.12000   0.04000    0.33003
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.54000   15.55000  -0.01000   -0.06431
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.43000   15.44000  -0.01000   -0.06477
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.60000   20.52000   0.08000    0.38986
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.79000   18.71000   0.08000    0.42758
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.67000   12.59000   0.08000    0.63542
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.93000   15.87000   0.06000    0.37807
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.64000   16.57000   0.07000    0.42245
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.70000   15.64000   0.06000    0.38363
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.21000   10.14000   0.07000    0.69034
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.92000   15.86000   0.06000    0.37831
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.47000   14.41000   0.06000    0.41638
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.46000   14.40000   0.06000    0.41667
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.61000    9.55000   0.06000    0.62827
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.15000   15.08000   0.07000    0.46419
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.49000   18.48000   0.01000    0.05411
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.39000   17.39000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.83000   13.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.57000   14.57000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.67000   13.67000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.43000    8.43000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.64000   13.63000   0.01000    0.07337
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.88000   14.85000   0.03000    0.20202
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.83000   14.81000   0.02000    0.13504
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
聯博貨幣市場基金                                                 14.98210   14.98200   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.63960   10.62940   0.01020    0.09596
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.42020   14.42480  -0.00460   -0.03189
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.87310    7.86550   0.00760    0.09662
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.51000   14.52000  -0.01000   -0.06887
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.52000   14.53000  -0.01000   -0.06882
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.96000   23.59000  -0.63000   -2.67062
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.15000   13.36000  -0.21000   -1.57186
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.41000   14.59000  -0.18000   -1.23372
瀚亞巴西基金                                                      5.19000    5.30000  -0.11000   -2.07547
瀚亞外銷基金                                                     43.37000   44.58000  -1.21000   -2.71422
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.58770   10.56590   0.02180    0.20632
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.39490   10.38440   0.01050    0.10111
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.25620   12.22960   0.02660    0.21751
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.13600   10.13800  -0.00200   -0.01973
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.72450    7.70870   0.01580    0.20496
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.23670    8.22850   0.00820    0.09965
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.24240    8.22450   0.01790    0.21764
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.34760    7.34900  -0.00140   -0.01905
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.08010    9.06040   0.01970    0.21743
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.49970    9.48010   0.01960    0.20675
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.62840    9.61840   0.01000    0.10397
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.46460    9.44410   0.02050    0.21707
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.29000   11.27000   0.02000    0.17746
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.46000   10.39000   0.07000    0.67372
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.95000    9.89000   0.06000    0.60667
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.50000   13.46000   0.04000    0.29718
瀚亞印度基金-美元                                                13.95000   13.93000   0.02000    0.14358
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.54000   29.37000   0.17000    0.57882
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.22000   12.24000  -0.02000   -0.16340
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.59000   11.69000  -0.10000   -0.85543
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.44000  -0.10000   -0.87413
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.33000   15.41000  -0.08000   -0.51914
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.44000    9.52000  -0.08000   -0.84034
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.94000   10.03000  -0.09000   -0.89731
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.66180   11.70780  -0.04600   -0.39290
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.63770   12.67780  -0.04010   -0.31630
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.24170   11.29860  -0.05690   -0.50360
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.69640   10.72090  -0.02450   -0.22853
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.56610   11.60200  -0.03590   -0.30943
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.23750    9.27400  -0.03650   -0.39357
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.59140    9.62170  -0.03030   -0.31491
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.52180    9.57000  -0.04820   -0.50366
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.05230    9.07300  -0.02070   -0.22815
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.25230    9.28100  -0.02870   -0.30923
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.17770   14.12890   0.04880    0.34539
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.51500   10.49460   0.02040    0.19439
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.87870   10.87210   0.00660    0.06071
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.51710   12.47400   0.04310    0.34552
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.41000   22.36000   0.05000    0.22361
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54170   13.54150   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               24.23000   24.01000   0.22000    0.91628
瀚亞高科技基金                                                   61.08000   62.56000  -1.48000   -2.36573
瀚亞理財通基金                                                   25.91000   26.42000  -0.51000   -1.93036
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.08000    9.11000  -0.03000   -0.32931
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.58000    9.63000  -0.05000   -0.51921
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     23.29000   23.97000  -0.68000   -2.83688
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.44740   13.44130   0.00610    0.04538
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.71580    9.71140   0.00440    0.04531
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.68280   10.70240  -0.01960   -0.18314
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.86480    9.87040  -0.00560   -0.05674
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.28700   11.32110  -0.03410   -0.30121
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.03410   10.02880   0.00530    0.05285
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.03620   10.03900  -0.00280   -0.02789
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.71930    8.73520  -0.01590   -0.18202
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.77600    7.78040  -0.00440   -0.05655
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.68610    9.71550  -0.02940   -0.30261
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.63340    8.62890   0.00450    0.05215
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.12950    8.13180  -0.00230   -0.02828
瀚亞電通網基金                                                   15.85000   16.23000  -0.38000   -2.34134
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.76520   13.74870   0.01650    0.12001
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.20000   10.21760  -0.01760   -0.17225
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.26020   10.27190  -0.01170   -0.11390
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.68260   11.66850   0.01410    0.12084
瀚亞歐洲基金                                                     12.05000   12.00000   0.05000    0.41667
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