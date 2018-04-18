[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/04/17 107/04/16 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.36800 10.36550 0.00250 0.02412 大華銀多元特別收益平衡基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.61490 9.62120 -0.00630 -0.06548 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.82720 9.83480 -0.00760 -0.07728 中國信託台灣活力基金 15.78000 16.09000 -0.31000 -1.92666 中國信託台灣優勢基金 18.05000 18.44000 -0.39000 -2.11497 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.15000 9.10000 0.05000 0.54945 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.68000 8.64000 0.04000 0.46296 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.01000 8.92000 0.09000 1.00897 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.53000 9.43000 0.10000 1.06045 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.70220 9.68500 0.01720 0.17759 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.27050 9.25410 0.01640 0.17722 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20360 10.20160 0.00200 0.01960 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.74730 9.74580 0.00150 0.01539 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.01990 9.95790 0.06200 0.62262 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.83670 8.78210 0.05460 0.62172 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.13370 11.11150 0.02220 0.19979 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.17580 10.15560 0.02020 0.19891 中國信託智能運動基金-台幣 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 中國信託智能運動基金-美元 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96920 10.96910 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.59470 9.59560 -0.00090 -0.00938 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.43340 9.43430 -0.00090 -0.00954 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.79750 9.80820 -0.01070 -0.10909 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.62780 9.63850 -0.01070 -0.11101 中國信託精穩基金 17.87110 17.96910 -0.09800 -0.54538 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.63000 10.52000 0.11000 1.04563 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.36000 10.26000 0.10000 0.97466 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.28000 11.21000 0.07000 0.62444 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.04000 10.97000 0.07000 0.63810 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.26000 68.24000 -0.98000 -1.43611 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.35610 38.21120 0.14490 0.37921 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27410 11.27100 0.00310 0.02750 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.88560 10.82450 0.06110 0.56446 元大上證50基金 30.73000 31.09000 -0.36000 -1.15793 元大大中華TMT基金-人民幣 13.20000 13.07000 0.13000 0.99464 元大大中華TMT基金-新台幣 12.33000 12.14000 0.19000 1.56507 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.98000 13.18000 -0.20000 -1.51745 元大大中華價值指數基金-美元 13.34900 13.54100 -0.19200 -1.41792 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.19400 17.36800 -0.17400 -1.00184 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.32000 11.33100 -0.01100 -0.09708 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.40600 11.35600 0.05000 0.44030 元大中國平衡基金-人民幣 3.15000 3.18000 -0.03000 -0.94340 元大中國平衡基金-新台幣 14.74000 14.82000 -0.08000 -0.53981 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.93620 46.66730 0.26890 0.57621 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35220 10.35090 0.00130 0.01256 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64220 9.65490 -0.01270 -0.13154 元大中國機會債券基金-新台幣 9.98020 9.92560 0.05460 0.55009 元大巴西指數基金 6.41000 6.49100 -0.08100 -1.24788 元大巴菲特基金 30.78000 31.40000 -0.62000 -1.97452 元大日經225基金 27.58000 27.54000 0.04000 0.14524 元大台商收成基金 23.94000 24.25000 -0.31000 -1.27835 元大台灣50單日反向1倍基金 12.80000 12.65000 0.15000 1.18577 元大台灣50單日正向2倍基金 36.13000 37.07000 -0.94000 -2.53574 元大台灣中型100基金 32.92000 33.22000 -0.30000 -0.90307 元大台灣加權股價指數基金 24.84500 25.18700 -0.34200 -1.35784 元大台灣卓越50基金 81.28000 82.53000 -1.25000 -1.51460 元大台灣金融基金 16.81000 16.99000 -0.18000 -1.05945 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.76000 31.04000 -0.28000 -0.90206 元大台灣高股息基金 25.52000 25.76000 -0.24000 -0.93168 元大台灣電子科技基金 35.92000 36.48000 -0.56000 -1.53509 元大全球ETF成長組合基金 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 元大全球ETF穩健組合基金 14.51000 14.44000 0.07000 0.48476 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.27000 12.34000 -0.07000 -0.56726 元大全球不動產證券化基金-美元 12.64600 12.70300 -0.05700 -0.44871 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.85000 6.90000 -0.05000 -0.72464 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.11000 0.03000 0.36991 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.42000 6.39000 0.03000 0.46948 元大全球股票入息基金-美元配息 10.12400 10.08000 0.04400 0.43651 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.59000 10.50000 0.09000 0.85714 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.58000 9.50000 0.08000 0.84211 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.31570 10.32210 -0.00640 -0.06200 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.54220 9.54810 -0.00590 -0.06179 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.24170 9.20870 0.03300 0.35836 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.60050 8.56980 0.03070 0.35823 元大全球新興市場精選組合基金 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 16.12000 15.94000 0.18000 1.12923 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 元大印尼指數基金 9.30400 9.24600 0.05800 0.62730 元大印度指數基金 9.73000 9.69300 0.03700 0.38172 元大印度基金 12.70000 12.63000 0.07000 0.55424 元大多多基金 20.28000 20.68000 -0.40000 -1.93424 元大多福基金 57.90000 59.29000 -1.39000 -2.34441 元大亞太成長基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.71200 8.67960 0.03240 0.37329 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.25520 7.22810 0.02710 0.37493 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.02400 10.02100 0.00300 0.02994 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.89000 9.90800 -0.01800 -0.18167 元大卓越基金 51.64000 52.81000 -1.17000 -2.21549 元大店頭基金 9.55000 9.76000 -0.21000 -2.15164 元大泛歐成長基金 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 元大美元貨幣市場基金-美元 10.19640 10.19590 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.08070 9.09970 -0.01900 -0.20880 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.22690 30.12980 0.09710 0.32227 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.65980 36.49440 0.16540 0.45322 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.09630 19.11300 -0.01670 -0.08738 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.22810 19.17190 0.05620 0.29314 元大美國政府7至10年期債券基金 37.16180 37.04380 0.11800 0.31854 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.46320 20.45850 0.00470 0.02297 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.02300 18.02110 0.00190 0.01054 元大高科技基金 18.62000 18.92000 -0.30000 -1.58562 元大得利貨幣市場基金 16.22840 16.22820 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96420 11.96410 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.54000 14.91000 -0.37000 -2.48156 元大華夏中小基金 8.63000 8.57000 0.06000 0.70012 元大新中國基金-人民幣 11.46000 11.54000 -0.08000 -0.69324 元大新中國基金-美元 11.79900 11.86600 -0.06700 -0.56464 元大新中國基金-新台幣 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 元大新主流基金 27.22000 27.69000 -0.47000 -1.69736 元大新東協平衡基金-美元 10.31900 10.33700 -0.01800 -0.17413 元大新東協平衡基金-新台幣 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 元大新興市場ESG策略基金 13.05000 13.06000 -0.01000 -0.07657 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.72580 10.75340 -0.02760 -0.25666 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.91650 10.93190 -0.01540 -0.14087 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.98680 10.95630 0.03050 0.27838 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.75530 9.72820 0.02710 0.27857 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.91320 9.91720 -0.00400 -0.04033 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.63330 9.66510 -0.03180 -0.32902 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.60920 9.57290 0.03630 0.37920 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.34240 9.33290 0.00950 0.10179 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.67850 9.68100 -0.00250 -0.02582 元大新興亞洲基金 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.75110 9.76700 -0.01590 -0.16279 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.62890 9.75730 -0.12840 -1.31594 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.56100 9.53660 0.02440 0.25586 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.43880 9.52690 -0.08810 -0.92475 元大萬泰貨幣市場基金 15.07950 15.07940 0.00010 0.00066 元大經貿基金 39.01000 39.77000 -0.76000 -1.91099 元大實質多重資產基金-人民幣 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 元大實質多重資產基金-美元 9.93700 9.96800 -0.03100 -0.31100 元大實質多重資產基金-新台幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 元大滬深300單日反向1倍基金 15.00000 14.83000 0.17000 1.14633 元大滬深300單日正向2倍基金 15.02000 15.41000 -0.39000 -2.53082 元大精準中小基金 22.72000 23.20000 -0.48000 -2.06897 元大摩臺基金 38.18000 38.75000 -0.57000 -1.47097 元大標普500基金 23.67000 23.41000 0.26000 1.11064 元大標普500單日反向1倍基金 13.76000 13.88000 -0.12000 -0.86455 元大標普500單日正向2倍基金 30.63000 30.06000 0.57000 1.89621 元大標智滬深300基金 18.13000 18.47000 -0.34000 -1.84082 元大歐洲50基金 24.41000 24.44000 -0.03000 -0.12275 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.67920 9.68910 -0.00990 -0.10218 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.13690 10.13650 0.00040 0.00395 元大績效基金 56.47000 57.55000 -1.08000 -1.87663 元大韓國KOSPI200基金 23.83000 23.76000 0.07000 0.29461 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.55000 15.94000 -0.39000 -2.44668 日盛上選基金 33.30000 34.10000 -0.80000 -2.34604 日盛小而美基金 19.55000 20.05000 -0.50000 -2.49377 日盛中國內需動力基金 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.73380 11.73010 0.00370 0.03154 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.05840 10.05500 0.00340 0.03381 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.05570 12.05630 -0.00060 -0.00498 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.32780 10.32850 -0.00070 -0.00678 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.80850 10.78960 0.01890 0.17517 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.24360 9.22750 0.01610 0.17448 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.85000 11.99000 -0.14000 -1.16764 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.36000 12.49000 -0.13000 -1.04083 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.19000 12.26000 -0.07000 -0.57096 日盛日盛基金 13.57000 13.90000 -0.33000 -2.37410 日盛目標收益組合基金(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 日盛全球抗暖化基金 10.14000 10.04000 0.10000 0.99602 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.12450 10.10620 0.01830 0.18108 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.71730 9.69970 0.01760 0.18145 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.84700 9.81550 0.03150 0.32092 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.45370 9.42350 0.03020 0.32048 日盛全球新興債券基金A 10.91260 10.90400 0.00860 0.07887 日盛全球新興債券基金B 8.64510 8.63830 0.00680 0.07872 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44690 2.44710 -0.00020 -0.00817 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.74310 1.74320 -0.00010 -0.00574 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38320 0.38340 -0.00020 -0.05216 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27410 0.27420 -0.00010 -0.03647 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.59870 12.58770 0.01100 0.08739 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.85590 8.84810 0.00780 0.08815 日盛亞洲機會基金 7.69000 7.68000 0.01000 0.13021 日盛首選基金 17.75000 18.16000 -0.41000 -2.25771 日盛高科技基金 17.60000 18.00000 -0.40000 -2.22222 日盛貨幣市場基金 14.74640 14.74620 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 39.33000 40.27000 -0.94000 -2.33424 日盛精選五虎基金 38.93000 39.89000 -0.96000 -2.40662 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46400 13.46390 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 35.62000 36.61000 -0.99000 -2.70418 台新MSCI中國基金 21.54000 21.69000 -0.15000 -0.69156 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.27000 18.06000 0.21000 1.16279 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.83000 21.41000 -0.58000 -2.70901 台新大眾貨幣市場基金 14.14010 14.14000 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.76470 9.77140 -0.00670 -0.06857 台新中美貨幣市場基金-美元 10.89950 10.89370 0.00580 0.05324 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.96200 9.91570 0.04630 0.46694 台新中國通基金 48.48000 49.58000 -1.10000 -2.21864 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.14600 16.16300 -0.01700 -0.10518 台新中國精選中小基金 12.02000 12.14000 -0.12000 -0.98847 台新主流基金 24.74000 25.12000 -0.38000 -1.51274 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.15000 17.98000 0.17000 0.94549 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62040 0.61710 0.00330 0.53476 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.84000 13.70000 0.14000 1.02190 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47240 0.46990 0.00250 0.53203 台新台灣中小基金 38.26000 39.16000 -0.90000 -2.29826 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.25180 9.21640 0.03540 0.38410 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.37580 9.36190 0.01390 0.14847 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.42000 8.37000 0.05000 0.59737 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.33080 10.31720 0.01360 0.13182 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.27000 9.21000 0.06000 0.65147 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.69390 10.69940 -0.00550 -0.05140 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.35040 11.35680 -0.00640 -0.05635 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 台新印度基金 15.84000 15.77000 0.07000 0.44388 台新亞美短期債券基金 10.87130 10.86230 0.00900 0.08286 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.86560 8.86270 0.00290 0.03272 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30790 0.30910 -0.00120 -0.38822 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.01490 12.01090 0.00400 0.03330 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41110 0.41270 -0.00160 -0.38769 台新真吉利貨幣市場基金 11.07540 11.07530 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.32270 30.62950 -0.30680 -1.00165 台新智慧生活基金-美元 10.05160 10.06250 -0.01090 -0.10832 台新智慧生活基金-新台幣 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.36270 9.37680 -0.01410 -0.15037 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.13080 9.10610 0.02470 0.27125 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.81820 9.83280 -0.01460 -0.14848 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.58170 9.55580 0.02590 0.27104 台新新興市場債券基金(A類型) 10.46990 10.44830 0.02160 0.20673 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35050 0.35120 -0.00070 -0.19932 台新新興市場債券基金(B類型) 7.98890 7.97230 0.01660 0.20822 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28060 0.28120 -0.00060 -0.21337 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.22000 6.25000 -0.03000 -0.48000 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.33000 10.29100 0.03900 0.37897 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 20.69000 21.32000 -0.63000 -2.95497 未來資產全球大消費基金 14.52000 14.42000 0.10000 0.69348 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.95260 11.95240 0.00020 0.00167 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.79970 9.79960 0.00010 0.00102 未來資產亞洲新富基金 21.16000 21.21000 -0.05000 -0.23574 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54870 12.54860 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.81000 13.19000 -0.38000 -2.88097 未來資產新興市場債券基金A 8.91710 8.92660 -0.00950 -0.10642 未來資產新興市場債券基金B 6.91760 6.92500 -0.00740 -0.10686 未來資產閣來寶全球組合基金 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.97800 10.97500 0.00300 0.02733 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.22400 10.17510 0.04890 0.48058 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.46620 9.46350 0.00270 0.02853 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.57170 10.56870 0.00300 0.02839 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.62220 8.59870 0.02350 0.27330 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.69150 9.66500 0.02650 0.27419 永豐中小基金 50.76000 51.59000 -0.83000 -1.60884 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.88050 1.88440 -0.00390 -0.20696 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42590 2.43150 -0.00560 -0.23031 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.94780 8.92560 0.02220 0.24872 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.19800 11.17030 0.02770 0.24798 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.65000 4.68000 -0.03000 -0.64103 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.82000 21.83000 -0.01000 -0.04581 永豐主流品牌基金 17.42000 17.31000 0.11000 0.63547 永豐永豐基金 35.02000 35.55000 -0.53000 -1.49086 永豐亞洲民生消費基金 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 12.82580 12.82250 0.00330 0.02574 永豐高科技基金 24.31000 25.00000 -0.69000 -2.76000 永豐貨幣市場基金 13.86190 13.86180 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07270 2.08180 -0.00910 -0.43712 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.46190 2.47150 -0.00960 -0.38843 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.98520 7.98410 0.00110 0.01378 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.48730 10.48580 0.00150 0.01431 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.57980 7.57380 0.00600 0.07922 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.42220 11.41320 0.00900 0.07886 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.54000 8.67000 -0.13000 -1.49942 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.99000 19.22000 -0.23000 -1.19667 永豐臺灣加權ETF基金 53.73000 54.44000 -0.71000 -1.30419 永豐領航科技基金 39.94000 40.81000 -0.87000 -2.13183 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 永豐趨勢平衡基金 47.89000 48.67000 -0.78000 -1.60263 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.42900 11.42790 0.00110 0.00963 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.77580 9.77730 -0.00150 -0.01534 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.77580 9.77740 -0.00160 -0.01636 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70860 9.71140 -0.00280 -0.02883 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71260 9.71500 -0.00240 -0.02470 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.78520 9.78680 -0.00160 -0.01635 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.91270 9.91430 -0.00160 -0.01614 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69480 9.69740 -0.00260 -0.02681 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.78300 9.78570 -0.00270 -0.02759 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.42000 11.62000 -0.20000 -1.72117 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.68000 10.85000 -0.17000 -1.56682 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.65000 11.87000 -0.22000 -1.85341 兆豐國際中小基金 15.07000 15.35000 -0.28000 -1.82410 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.47000 14.69000 -0.22000 -1.49762 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.11000 20.41000 -0.30000 -1.46987 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.51000 20.87000 -0.36000 -1.72496 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.01000 11.94000 0.07000 0.58626 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.72000 12.68000 0.04000 0.31546 兆豐國際生命科學基金 14.78000 14.73000 0.05000 0.33944 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.25820 10.22440 0.03380 0.33058 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.75680 10.74990 0.00690 0.06419 兆豐國際全球高股息基金 11.42000 11.36000 0.06000 0.52817 兆豐國際全球基金 30.96000 30.76000 0.20000 0.65020 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.20150 10.20110 0.00040 0.00392 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.48090 9.50060 -0.01970 -0.20736 兆豐國際國民基金 23.14000 23.62000 -0.48000 -2.03218 兆豐國際第一基金 13.23000 13.53000 -0.30000 -2.21729 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.05840 10.04080 0.01760 0.17528 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.11070 8.09650 0.01420 0.17538 兆豐國際萬全基金 20.52000 20.93000 -0.41000 -1.95891 兆豐國際電子基金 26.21000 26.81000 -0.60000 -2.23797 兆豐國際綠鑽基金 8.00000 7.97000 0.03000 0.37641 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.03000 22.32000 -0.29000 -1.29928 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.18000 16.99000 0.19000 1.11830 兆豐國際豐台灣基金 31.99000 32.17000 -0.18000 -0.55953 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48290 12.48270 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.51000 11.60000 -0.09000 -0.77586 合庫全球高收益債券基金A類型 11.23120 11.21550 0.01570 0.13998 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.08910 12.07170 0.01740 0.14414 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.87240 10.85880 0.01360 0.12524 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.68860 11.67670 0.01190 0.10191 合庫全球高收益債券基金B類型 8.36560 8.35390 0.01170 0.14005 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.78510 9.77180 0.01330 0.13611 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.27560 9.26430 0.01130 0.12197 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.31230 9.30280 0.00950 0.10212 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.60110 9.58940 0.01170 0.12201 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 合庫全球新興市場基金 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 合庫貨幣市場基金 10.11420 10.11410 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.88630 9.88740 -0.00110 -0.01113 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.17370 10.17560 -0.00190 -0.01867 合庫新興多重收益基金A類型 10.38030 10.36460 0.01570 0.15148 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.00220 12.00320 -0.00100 -0.00833 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.93690 13.93850 -0.00160 -0.01148 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.41480 9.41580 -0.00100 -0.01062 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.07310 10.07500 -0.00190 -0.01886 合庫新興多重收益基金B類型 8.29620 8.28360 0.01260 0.15211 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.41170 9.41280 -0.00110 -0.01169 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.69040 10.69250 -0.00210 -0.01964 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.87950 10.87930 0.00020 0.00184 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.75700 10.74520 0.01180 0.10982 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10470 10.05140 0.05330 0.53027 安聯中國東協基金 16.03000 16.09000 -0.06000 -0.37290 安聯中國策略基金 15.52000 15.68000 -0.16000 -1.02041 安聯中華新思路基金-人民幣 14.23000 14.38000 -0.15000 -1.04312 安聯中華新思路基金-美元 14.52000 14.65000 -0.13000 -0.88737 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.99000 13.06000 -0.07000 -0.53599 安聯台灣大壩基金 25.73000 26.16000 -0.43000 -1.64373 安聯台灣科技基金 44.93000 45.74000 -0.81000 -1.77088 安聯台灣貨幣市場基金 12.47200 12.47190 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 29.16000 29.75000 -0.59000 -1.98319 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16120 10.14740 0.01380 0.13600 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.15630 15.13310 0.02320 0.15331 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80410 9.78910 0.01500 0.15323 安聯四季成長組合基金-美元 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.23000 11.16000 0.07000 0.62724 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.16120 12.13880 0.02240 0.18453 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.18120 10.16340 0.01780 0.17514 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.34310 12.32090 0.02220 0.18018 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.71970 9.70370 0.01600 0.16489 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.55600 9.53930 0.01670 0.17507 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26290 9.24620 0.01670 0.18061 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.90000 11.90000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.72000 10.67000 0.05000 0.46860 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.92570 11.90570 0.02000 0.16799 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.99440 10.97010 0.02430 0.22151 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.66310 10.63620 0.02690 0.25291 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.13800 9.11490 0.02310 0.25343 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.93840 8.91860 0.01980 0.22201 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.64340 8.62160 0.02180 0.25285 安聯全球人口趨勢基金 11.19000 11.06000 0.13000 1.17541 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.01000 33.09000 -0.08000 -0.24176 安聯全球油礦金趨勢基金 8.46000 8.37000 0.09000 1.07527 安聯全球計量平衡基金 12.66000 12.64000 0.02000 0.15823 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.08610 12.07330 0.01280 0.10602 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.55490 10.54370 0.01120 0.10622 安聯全球新興市場基金 18.64000 18.67000 -0.03000 -0.16069 安聯全球農金趨勢基金 9.48000 9.39000 0.09000 0.95847 安聯全球綠能趨勢基金 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447 安聯亞洲動態策略基金 25.10000 25.03000 0.07000 0.27966 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.01420 10.01550 -0.00130 -0.01298 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81690 9.81810 -0.00120 -0.01222 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.44940 84.40330 0.04610 0.05462 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.92920 12.92410 0.00510 0.03946 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.24540 67.20970 0.03570 0.05312 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.20990 10.20590 0.00400 0.03919 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51820 2.51770 0.00050 0.01986 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.67100 10.65210 0.01890 0.17743 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09270 2.09210 0.00060 0.02868 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90740 8.89250 0.01490 0.16756 宏利台灣動力基金 31.47000 32.23000 -0.76000 -2.35805 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.47550 10.48900 -0.01350 -0.12871 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80000 9.77130 0.02870 0.29372 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.37240 8.38550 -0.01310 -0.15622 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.06780 8.05100 0.01680 0.20867 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 宏利全球債券組合基金 13.08010 13.06470 0.01540 0.11787 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79610 2.79810 -0.00200 -0.07148 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80350 11.80520 -0.00170 -0.01440 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.84070 8.84170 -0.00100 -0.01131 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27680 2.27770 -0.00090 -0.03951 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.67470 10.63730 0.03740 0.35159 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.37140 4.40770 -0.03630 -0.82356 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.71130 0.71730 -0.00600 -0.83647 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.21000 20.33000 -0.12000 -0.59026 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.68900 11.67160 0.01740 0.14908 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.44910 10.43390 0.01520 0.14568 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.06270 10.03370 0.02900 0.28903 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.19390 9.18050 0.01340 0.14596 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.70370 8.69110 0.01260 0.14498 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.49190 8.46270 0.02920 0.34504 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.71690 8.70370 0.01320 0.15166 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84880 2.85100 -0.00220 -0.07717 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41750 0.41800 -0.00050 -0.11962 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.55330 12.54460 0.00870 0.06935 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95480 0.95550 -0.00070 -0.07326 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.78780 7.78100 0.00680 0.08739 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17680 2.17840 -0.00160 -0.07345 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31310 0.31340 -0.00030 -0.09572 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.56930 9.56010 0.00920 0.09623 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35290 0.35300 -0.00010 -0.02833 宏利萬利貨幣市場基金 13.62620 13.62610 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.86000 2.87000 -0.01000 -0.34843 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.57000 12.61000 -0.04000 -0.31721 宏利臺灣股息收益基金 28.48000 29.13000 -0.65000 -2.23138 宏利澳幣保本基金 11.90340 11.90950 -0.00610 -0.05122 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.91000 11.98000 -0.07000 -0.58431 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.97780 9.98790 -0.01010 -0.10112 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.15310 10.15390 -0.00080 -0.00788 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.10170 9.06440 0.03730 0.41150 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.59890 10.55550 0.04340 0.41116 貝萊德亞美利加收益基金 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370 貝萊德新台幣基金 12.92270 12.92260 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.22000 25.69000 -0.47000 -1.82951 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14530 11.13750 0.00780 0.07003 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18910 10.13650 0.05260 0.51892 保德信大中華基金 30.65000 30.89000 -0.24000 -0.77695 保德信中小型股基金 44.22000 44.88000 -0.66000 -1.47059 保德信中國中小基金-人民幣 10.64000 10.70000 -0.06000 -0.56075 保德信中國中小基金-美元 11.25000 11.30000 -0.05000 -0.44248 保德信中國中小基金-新臺幣 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.74470 9.78610 -0.04140 -0.42305 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.71800 9.75650 -0.03850 -0.39461 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.84610 9.89030 -0.04420 -0.44690 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.49580 10.54290 -0.04710 -0.44675 保德信中國品牌基金-人民幣 10.25000 10.37000 -0.12000 -1.15718 保德信中國品牌基金-美元 10.07000 10.19000 -0.12000 -1.17763 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.99000 11.12000 -0.13000 -1.16906 保德信台商全方位基金 35.08000 35.51000 -0.43000 -1.21093 保德信全球中小基金 29.39000 29.07000 0.32000 1.10079 保德信全球消費商機基金 17.42000 17.28000 0.14000 0.81019 保德信全球基礎建設基金 11.88000 11.73000 0.15000 1.27877 保德信全球資源基金 7.79000 7.73000 0.06000 0.77620 保德信全球醫療生化基金-美元 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.61000 29.40000 0.21000 0.71429 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.05360 10.04560 0.00800 0.07964 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.70410 10.69490 0.00920 0.08602 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.10000 9.05420 0.04580 0.50584 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.68120 9.63240 0.04880 0.50662 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.47180 8.45680 0.01500 0.17737 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.92210 10.90280 0.01930 0.17702 保德信亞太基金 22.18000 22.21000 -0.03000 -0.13507 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.66830 8.66370 0.00460 0.05310 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.25160 11.24570 0.00590 0.05246 保德信店頭市場基金 33.93000 34.49000 -0.56000 -1.62366 保德信拉丁美洲基金 7.50000 7.59000 -0.09000 -1.18577 保德信金平衡基金 29.28000 29.61000 -0.33000 -1.11449 保德信金滿意基金 40.56000 41.19000 -0.63000 -1.52950 保德信科技島基金 24.47000 24.90000 -0.43000 -1.72691 保德信高成長基金 88.92000 89.81000 -0.89000 -0.99098 保德信第一基金 26.38000 26.78000 -0.40000 -1.49365 保德信貨幣市場基金 15.74330 15.74310 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.71630 10.69950 0.01680 0.15702 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.40710 10.34760 0.05950 0.57501 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.00120 10.98320 0.01800 0.16389 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.00210 9.94430 0.05780 0.58124 保德信新世紀基金 10.24000 10.37000 -0.13000 -1.25362 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.33360 8.32490 0.00870 0.10451 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.94310 10.93170 0.01140 0.10428 保德信新興趨勢組合基金 11.69000 11.64000 0.05000 0.42955 保德信瑞騰基金 15.52420 15.52410 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.88560 9.88850 -0.00290 -0.02933 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03700 10.03990 -0.00290 -0.02888 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.80710 9.81050 -0.00340 -0.03466 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.87210 9.87540 -0.00330 -0.03342 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.96490 9.96910 -0.00420 -0.04213 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.96510 9.96930 -0.00420 -0.04213 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94690 9.95100 -0.00410 -0.04120 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.94700 9.95120 -0.00420 -0.04221 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.95790 9.95740 0.00050 0.00502 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90590 9.90900 -0.00310 -0.03128 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84690 9.84950 -0.00260 -0.02640 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98920 1.98910 0.00010 0.00503 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65790 2.65870 -0.00080 -0.03009 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31490 0.31500 -0.00010 -0.03175 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45700 0.45700 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.85890 8.84210 0.01680 0.19000 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.98140 11.95000 0.03140 0.26276 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71820 9.71780 0.00040 0.00412 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.69750 11.69700 0.00050 0.00427 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.27560 9.27680 -0.00120 -0.01294 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.20160 11.20310 -0.00150 -0.01339 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.29710 10.30240 -0.00530 -0.05144 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.10570 10.10600 -0.00030 -0.00297 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.19060 10.19260 -0.00200 -0.01962 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67520 10.67700 -0.00180 -0.01686 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.07670 10.07670 0.00000 0.00000 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.92950 9.93160 -0.00210 -0.02114 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15830 10.16020 -0.00190 -0.01870 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.86360 9.87100 -0.00740 -0.07497 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98740 9.98420 0.00320 0.03205 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.73200 10.74990 -0.01790 -0.16651 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.60190 6.58730 0.01460 0.22164 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.06670 11.04240 0.02430 0.22006 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63670 11.63670 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 19.55000 19.91000 -0.36000 -1.80814 施羅德樂活中小基金-I類型 4434.200004516.37000 -82.17000 -1.81938 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.67260 10.70690 -0.03430 -0.32035 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.01650 12.09490 -0.07840 -0.64821 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.28820 11.36150 -0.07330 -0.64516 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.59900 9.62980 -0.03080 -0.31984 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.34270 10.41010 -0.06740 -0.64745 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.15300 10.21890 -0.06590 -0.64488 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.99460 11.02990 -0.03530 -0.32004 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.89680 11.97430 -0.07750 -0.64722 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.86730 11.94440 -0.07710 -0.64549 柏瑞五國金勢力建設基金 6.79000 6.81000 -0.02000 -0.29369 柏瑞巨人基金 12.98000 13.20000 -0.22000 -1.66667 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63820 13.63810 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.98000 15.93000 0.05000 0.31387 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-0.07048 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.38970 10.39730 -0.00760 -0.07310 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.57790 8.57220 0.00570 0.06649 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73750 9.74430 -0.00680 -0.06978 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.77170 9.77880 -0.00710 -0.07261 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.77470 10.78230 -0.00760 -0.07049 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.09830 10.09160 0.00670 0.06639 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.37300 10.38050 -0.00750 -0.07225 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.08820 10.09540 -0.00720 -0.07132 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.26850 9.26230 0.00620 0.06694 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.23150 9.23680 -0.00530 -0.05738 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.79310 9.80020 -0.00710 -0.07245 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.46720 12.45350 0.01370 0.11001 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.02700 12.03690 -0.00990 -0.08225 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.49600 11.50560 -0.00960 -0.08344 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.58100 7.57270 0.00830 0.10960 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63160 9.63950 -0.00790 -0.08195 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.31380 10.32250 -0.00870 -0.08428 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.71700 10.70520 0.01180 0.11023 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.51430 11.52390 -0.00960 -0.08331 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.42130 10.42980 -0.00850 -0.08150 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.66810 9.65750 0.01060 0.10976 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.53330 10.54210 -0.00880 -0.08347 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.21270 11.20370 0.00900 0.08033 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.84330 11.85080 -0.00750 -0.06329 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.94610 10.95350 -0.00740 -0.06756 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.31770 9.31020 0.00750 0.08056 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.95640 9.96270 -0.00630 -0.06324 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.96230 9.96900 -0.00670 -0.06721 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.16320 11.17020 -0.00700 -0.06267 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00430 9.99620 0.00810 0.08103 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.42630 10.43330 -0.00700 -0.06709 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.63210 9.62430 0.00780 0.08104 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.47180 9.46420 0.00760 0.08030 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.17820 10.18470 -0.00650 -0.06382 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.72030 9.72680 -0.00650 -0.06683 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.11000 18.08000 0.03000 0.16593 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.82000 16.76000 0.06000 0.35800 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.13760 13.11530 0.02230 0.17003 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.91800 10.89310 0.02490 0.22859 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.67750 11.65990 0.01760 0.15094 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.14550 12.12350 0.02200 0.18147 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.36370 11.34670 0.01700 0.14982 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.08510 10.06200 0.02310 0.22958 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.53330 10.51750 0.01580 0.15023 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.40020 10.38140 0.01880 0.18109 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.51430 10.49850 0.01580 0.15050 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.32960 10.31410 0.01550 0.15028 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.45460 10.43890 0.01570 0.15040 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.12000 13.95000 0.17000 1.21864 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.33000 30.07000 -0.74000 -2.46092 國泰大中華基金 21.61000 21.93000 -0.32000 -1.45919 國泰小龍基金 16.23000 16.60000 -0.37000 -2.22892 國泰中小成長基金 45.50000 46.20000 -0.70000 -1.51515 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.32450 4.38050 -0.05600 -1.27839 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.31000 20.47000 -0.16000 -0.78163 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.79360 0.80280 -0.00920 -1.14599 國泰中國內需增長基金美元級別 0.75400 0.76290 -0.00890 -1.16660 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08820 2.09020 -0.00200 -0.09568 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.75010 9.71720 0.03290 0.33857 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.44820 8.41970 0.02850 0.33849 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32860 0.32860 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.36980 11.36680 0.00300 0.02639 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.81100 1.80840 0.00260 0.14377 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.16440 10.13870 0.02570 0.25348 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35010 0.35060 -0.00050 -0.14261 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.83820 4.89960 -0.06140 -1.25316 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.71000 22.88000 -0.17000 -0.74301 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.76550 0.77430 -0.00880 -1.13651 國泰中港台基金人民幣級別 3.63750 3.66550 -0.02800 -0.76388 國泰中港台基金台幣級別 17.08000 17.12000 -0.04000 -0.23364 國泰中港台基金美元級別 0.58270 0.58650 -0.00380 -0.64791 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.74000 26.72000 0.02000 0.07485 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.14000 13.12000 0.02000 0.15244 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.27000 34.33000 -0.06000 -0.17477 國泰台灣貨幣市場基金 12.39640 12.39620 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 28.56000 29.01000 -0.45000 -1.55119 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.22580 2.21460 0.01120 0.50573 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.47000 10.36000 0.11000 1.06178 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35550 0.35330 0.00220 0.62270 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45920 0.45750 0.00170 0.37158 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.73000 12.63000 0.10000 0.79177 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46000 0.45840 0.00160 0.34904 國泰全球資源基金台幣級別 5.48000 5.44000 0.04000 0.73529 國泰全球資源基金美元級別 0.18340 0.18290 0.00050 0.27337 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41750 0.41630 0.00120 0.28825 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38060 0.37950 0.00110 0.28986 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44060 0.43930 0.00130 0.29593 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.11000 11.06000 0.05000 0.45208 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48510 0.48490 0.00020 0.04125 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.36000 19.10000 0.26000 1.36126 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.01000 21.27000 -0.26000 -1.22238 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.37430 2.38150 -0.00720 -0.30233 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.34140 11.32570 0.01570 0.13862 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.37100 10.35660 0.01440 0.13904 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38020 0.38090 -0.00070 -0.18378 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34770 0.34840 -0.00070 -0.20092 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48790 0.49000 -0.00210 -0.42857 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41290 0.41460 -0.00170 -0.41003 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.02000 17.96000 0.06000 0.33408 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61240 0.61280 -0.00040 -0.06527 國泰科技生化基金 37.81000 38.76000 -0.95000 -2.45098 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.22000 24.90000 0.32000 1.28514 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.92000 14.05000 -0.13000 -0.92527 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.11350 37.91870 0.19480 0.51373 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.48290 19.49940 -0.01650 -0.08462 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.56310 19.50830 0.05480 0.28091 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.74570 39.52090 0.22480 0.56881 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.49090 39.37490 0.11600 0.29460 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.78150 40.56520 0.21630 0.53322 國泰紐幣2021保本基金 11.89900 11.89760 0.00140 0.01177 國泰紐幣八年期保本基金 12.17360 12.17540 -0.00180 -0.01478 國泰紐幣保本基金 12.24300 12.23860 0.00440 0.03595 國泰高科技基金 13.49000 13.81000 -0.32000 -2.31716 國泰國泰基金台幣I級別 23.82000 24.41000 -0.59000 -2.41704 國泰國泰基金台幣級別 23.82000 24.41000 -0.59000 -2.41704 國泰富時中國A50基金 19.88000 20.13000 -0.25000 -1.24193 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34030 0.33990 0.00040 0.11768 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44600 0.44660 -0.00060 -0.13435 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36130 0.36040 0.00090 0.24972 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47360 0.47360 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35310 0.35240 0.00070 0.19864 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46280 0.46300 -0.00020 -0.04320 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.87470 10.85330 0.02140 0.19718 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.96180 7.94610 0.01570 0.19758 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36740 0.36690 0.00050 0.13628 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27060 0.27120 -0.00060 -0.22124 國泰新興市場基金台幣級別 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306 國泰新興市場基金美元級別 0.40690 0.41010 -0.00320 -0.78030 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14600 2.14800 -0.00200 -0.09311 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44520 1.44650 -0.00130 -0.08987 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35330 0.35320 0.00010 0.02831 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37850 0.37830 0.00020 0.05287 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24030 0.24020 0.00010 0.04163 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.85670 10.85040 0.00630 0.05806 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.17580 7.17170 0.00410 0.05717 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.48000 14.30000 0.18000 1.25874 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.89000 34.75000 -0.86000 -2.47482 國泰價值卓越基金 15.99000 16.34000 -0.35000 -2.14198 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39220 0.39210 0.00010 0.02550 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.13440 12.12370 0.01070 0.08826 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41410 0.41410 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63530 9.63920 -0.00390 -0.04046 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.65140 8.62380 0.02760 0.32004 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55460 10.55860 -0.00400 -0.03788 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.56780 9.53730 0.03050 0.31980 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06790 11.06480 0.00310 0.02802 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14300 10.08920 0.05380 0.53324 第一金大中華基金 28.20000 28.76000 -0.56000 -1.94715 第一金小型精選基金 40.32000 41.20000 -0.88000 -2.13592 第一金中國世紀基金-人民幣 14.29000 14.39000 -0.10000 -0.69493 第一金中國世紀基金-美元 9.79640 9.85830 -0.06190 -0.62790 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 第一金中概平衡基金 25.28000 25.57000 -0.29000 -1.13414 第一金台灣貨幣市場基金 15.22720 15.22700 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.59300 177.59100 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.52820 13.48540 0.04280 0.31738 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.52740 13.48620 0.04120 0.30550 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.39000 12.30000 0.09000 0.73171 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.40000 12.31000 0.09000 0.73111 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.02820 10.00590 0.02230 0.22287 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.02910 10.00670 0.02240 0.22385 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.52940 9.50550 0.02390 0.25143 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.55300 9.52900 0.02400 0.25186 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.36940 10.34620 0.02320 0.22424 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.85780 9.83310 0.02470 0.25119 第一金全球大趨勢基金 22.42000 22.26000 0.16000 0.71878 第一金全球不動產證券化基金A 7.90310 7.87690 0.02620 0.33262 第一金全球不動產證券化基金B 5.67050 5.65170 0.01880 0.33264 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.19250 9.17650 0.01600 0.17436 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.19380 9.17760 0.01620 0.17652 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.38450 9.36800 0.01650 0.17613 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.38580 9.36920 0.01660 0.17718 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.66820 8.62110 0.04710 0.54633 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.10740 10.05260 0.05480 0.54513 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.84140 9.83210 0.00930 0.09459 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.12800 8.12110 0.00690 0.08496 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.96810 8.94750 0.02060 0.23023 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.96820 8.94760 0.02060 0.23023 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.04280 11.03230 0.01050 0.09518 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.04360 11.03320 0.01040 0.09426 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.99780 9.98850 0.00930 0.09311 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.70320 14.66940 0.03380 0.23041 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.06030 15.00970 0.05060 0.33712 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.07900 15.02820 0.05080 0.33803 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.56000 13.46000 0.10000 0.74294 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.58000 13.48000 0.10000 0.74184 第一金亞洲科技基金 20.97000 20.93000 0.04000 0.19111 第一金亞洲新興市場基金 13.90000 13.87000 0.03000 0.21629 第一金店頭市場基金 10.20000 10.38000 -0.18000 -1.73410 第一金創新趨勢基金 24.50000 24.98000 -0.48000 -1.92154 第一金電子基金 34.92000 35.68000 -0.76000 -2.13004 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.79000 19.99000 -0.20000 -1.00050 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(新台幣) 14.54000 0.00000 14.54000 0.00000 統一大滿貫基金 32.48000 32.86000 -0.38000 -1.15642 統一大龍印基金 16.63000 16.75000 -0.12000 -0.71642 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.14000 0.00000 11.14000 0.00000 統一中小基金 26.00000 26.66000 -0.66000 -2.47562 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.69150 9.70080 -0.00930 -0.09587 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.91680 9.92190 -0.00510 -0.05140 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.41900 9.41840 0.00060 0.00637 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.29380 11.30460 -0.01080 -0.09554 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.47010 11.47590 -0.00580 -0.05054 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.90230 10.90160 0.00070 0.00642 統一台灣動力基金 16.85000 17.11000 -0.26000 -1.51958 統一全天候基金 108.42000 110.38000 -1.96000 -1.77568 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.62390 8.62210 0.00180 0.02088 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.13450 9.12860 0.00590 0.06463 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.95270 8.93740 0.01530 0.17119 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.78790 8.78610 0.00180 0.02049 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.30820 9.30210 0.00610 0.06558 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.12290 9.10740 0.01550 0.17019 統一全球債券組合基金 12.15830 12.14810 0.01020 0.08396 統一全球新科技基金(人民幣) 14.88000 14.87000 0.01000 0.06725 統一全球新科技基金(美元) 15.33000 15.32000 0.01000 0.06527 統一全球新科技基金(新台幣) 14.01000 13.95000 0.06000 0.43011 統一亞太基金 26.88000 26.89000 -0.01000 -0.03719 統一亞洲大金磚基金 12.89000 12.91000 -0.02000 -0.15492 統一奔騰基金 57.85000 58.75000 -0.90000 -1.53191 統一強棒貨幣市場基金 16.63530 16.63520 0.00010 0.00060 統一強漢基金(新台幣) 25.07000 0.00000 25.07000 0.00000 統一統信基金 32.44000 33.06000 -0.62000 -1.87538 統一黑馬基金 58.84000 59.69000 -0.85000 -1.42402 統一新亞洲科技能源基金 19.72000 19.73000 -0.01000 -0.05068 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.44020 8.44110 -0.00090 -0.01066 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.54070 10.54190 -0.00120 -0.01138 統一經建基金 46.01000 46.82000 -0.81000 -1.73003 統一龍馬基金 68.54000 69.56000 -1.02000 -1.46636 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.89000 22.46000 -0.57000 -2.53785 野村中小基金 49.54000 50.57000 -1.03000 -2.03678 野村中國機會基金 14.31000 14.42000 -0.11000 -0.76283 野村巴西基金 6.21000 6.28000 -0.07000 -1.11465 野村日本領先基金 12.38000 12.32000 0.06000 0.48701 野村台灣高股息基金 22.34000 22.54000 -0.20000 -0.88731 野村台灣運籌基金 37.12000 37.95000 -0.83000 -2.18709 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.75820 9.77570 -0.01750 -0.17902 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.75730 9.76490 -0.00760 -0.07783 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.77460 9.78290 -0.00830 -0.08484 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.84000 9.85770 -0.01770 -0.17956 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.82020 9.82780 -0.00760 -0.07733 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.80450 9.81290 -0.00840 -0.08560 野村平衡基金 19.21000 19.49000 -0.28000 -1.43663 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.57000 12.52000 0.05000 0.39936 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 野村全球生技醫療基金 15.84000 15.78000 0.06000 0.38023 野村全球品牌基金 27.17000 27.02000 0.15000 0.55514 野村全球氣候變遷基金 8.47000 8.39000 0.08000 0.95352 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.77000 12.67000 0.10000 0.78927 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.19000 11.15000 0.04000 0.35874 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.88000 18.73000 0.15000 0.80085 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.10000 12.06000 0.04000 0.33167 野村全球短期收益基金-美元計價 10.64030 10.63960 0.00070 0.00658 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.44480 10.43690 0.00790 0.07569 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.70520 9.68730 0.01790 0.18478 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.45430 9.42820 0.02610 0.27683 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.89010 8.84920 0.04090 0.46219 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.09490 11.07450 0.02040 0.18421 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.62350 10.59420 0.02930 0.27657 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03940 9.99350 0.04590 0.45930 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.36150 11.36950 -0.00800 -0.07036 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.94020 10.93740 0.00280 0.02560 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.46790 10.44770 0.02020 0.19334 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.53720 10.52870 0.00850 0.08073 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.55780 10.56680 -0.00900 -0.08517 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.98480 9.96830 0.01650 0.16552 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.57210 9.52790 0.04420 0.46390 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.79390 9.78590 0.00800 0.08175 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.94540 11.93600 0.00940 0.07875 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.72210 12.73840 -0.01630 -0.12796 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.02280 11.00460 0.01820 0.16539 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.57050 10.52160 0.04890 0.46476 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.04720 11.03780 0.00940 0.08516 野村成長基金 28.85000 29.15000 -0.30000 -1.02916 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.89670 9.95910 -0.06240 -0.62656 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.89550 9.94800 -0.05250 -0.52774 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.72050 9.74030 -0.01980 -0.20328 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.06510 10.12860 -0.06350 -0.62694 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.02920 10.08230 -0.05310 -0.52667 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.85490 9.87490 -0.02000 -0.20253 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.38000 13.45000 -0.07000 -0.52045 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.19460 10.21050 -0.01590 -0.15572 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.11760 10.12200 -0.00440 -0.04347 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.93460 9.91590 0.01870 0.18859 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.55470 10.57120 -0.01650 -0.15608 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.41960 10.42430 -0.00470 -0.04509 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.23600 10.21670 0.01930 0.18891 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.10110 9.09860 0.00250 0.02748 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.93160 9.94520 -0.01360 -0.13675 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.81470 9.82230 -0.00760 -0.07737 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.57210 13.56850 0.00360 0.02653 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.78540 12.80310 -0.01770 -0.13825 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.48400 10.49210 -0.00810 -0.07720 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.35120 10.34150 0.00970 0.09380 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.03850 10.02320 0.01530 0.15265 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.42590 9.39830 0.02760 0.29367 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.00250 10.97020 0.03230 0.29443 野村高科技基金 11.29000 11.59000 -0.30000 -2.58844 野村貨幣市場基金 16.24240 16.24220 0.00020 0.00123 野村新馬基金 17.08000 17.00000 0.08000 0.47059 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.10260 8.08530 0.01730 0.21397 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.83060 11.80540 0.02520 0.21346 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.11000 7.11000 0.00000 0.00000 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337 野村精選貨幣市場基金 12.06810 12.06800 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.38000 11.31000 0.07000 0.61892 野村歐洲高股息基金季配型 8.33000 8.28000 0.05000 0.60386 野村歐洲高股息基金累積型 11.77000 11.69000 0.08000 0.68435 野村積極成長基金 12.19000 12.31000 -0.12000 -0.97482 野村優質基金 33.81000 34.58000 -0.77000 -2.22672 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.75620 8.75140 0.00480 0.05485 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.10530 8.09840 0.00690 0.08520 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.92800 7.90780 0.02020 0.25544 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.61050 11.60390 0.00660 0.05688 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.55950 10.55050 0.00900 0.08530 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.35700 10.33070 0.02630 0.25458 野村環球基金-人民幣計價 15.10000 15.05000 0.05000 0.33223 野村環球基金-美元計價 12.05000 12.00000 0.05000 0.41667 野村環球基金-新臺幣計價 16.10000 15.97000 0.13000 0.81403 野村鴻利基金 22.10000 22.44000 -0.34000 -1.51515 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84590 16.84580 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.46000 20.91000 -0.45000 -2.15208 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.10000 13.04000 0.06000 0.46012 野村鑫平衡組合基金 14.65000 14.62000 0.03000 0.20520 野村鑫全球債券組合基金 13.27670 13.24400 0.03270 0.24690 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.93450 9.92600 0.00850 0.08563 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.95040 9.95170 -0.00130 -0.01306 凱基台商天下基金 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 20.75000 21.15000 -0.40000 -1.89125 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.15000 10.06000 0.09000 0.89463 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.74000 9.66000 0.08000 0.82816 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.91060 10.86100 0.04960 0.45668 凱基亞太高股息基金 13.45000 13.47000 -0.02000 -0.14848 凱基亞洲四金磚基金 18.20000 18.22000 -0.02000 -0.10977 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.70000 13.79000 -0.09000 -0.65265 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.56630 13.65350 -0.08720 -0.63866 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.77000 12.80000 -0.03000 -0.23438 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52760 11.52740 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.95000 27.48000 -0.53000 -1.92868 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.99000 19.78000 0.21000 1.06168 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.28690 20.15470 0.13220 0.65593 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.53000 18.57000 -0.04000 -0.21540 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.53050 18.65080 -0.12030 -0.64501 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.08070 10.04390 0.03680 0.36639 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.06980 8.04030 0.02950 0.36690 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.06000 8.04000 0.02000 0.24876 凱基資源國基金 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.71500 11.64130 0.07370 0.63309 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.70000 10.59000 0.11000 1.03872 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.94890 10.86380 0.08510 0.78334 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.72000 10.59000 0.13000 1.22757 凱基護城河基金-台幣計價A 12.37000 12.26000 0.11000 0.89723 凱基護城河基金-美元計價B 12.68830 12.62430 0.06400 0.50696 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.18000 15.35000 -0.17000 -1.10749 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.61000 28.99000 0.62000 2.13867 富邦NASDAQ-100基金 26.99000 26.71000 0.28000 1.04830 富邦上証180基金 30.71000 31.10000 -0.39000 -1.25402 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24110 0.24360 -0.00250 -1.02627 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.10000 7.14000 -0.04000 -0.56022 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.32000 7.21000 0.11000 1.52566 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.80000 40.83000 -1.03000 -2.52265 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.66370 20.66780 -0.00410 -0.01984 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.20740 11.20410 0.00330 0.02945 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.73170 10.67380 0.05790 0.54245 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.09290 13.10640 -0.01350 -0.10300 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94090 1.94130 -0.00040 -0.02060 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75370 9.76380 -0.01010 -0.10344 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49390 1.49420 -0.00030 -0.02008 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58850 11.59190 -0.00340 -0.02933 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.75140 1.75090 0.00050 0.02856 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11050 10.11350 -0.00300 -0.02966 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54740 1.54700 0.00040 0.02586 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.77390 11.87120 -0.09730 -0.81963 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.19670 11.28470 -0.08800 -0.77982 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.87940 10.91350 -0.03410 -0.31246 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.41090 10.49690 -0.08600 -0.81929 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.82060 9.89770 -0.07710 -0.77897 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.55160 9.58150 -0.02990 -0.31206 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.82000 14.74000 0.08000 0.54274 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.23000 23.48000 -0.25000 -1.06474 富邦日本東証基金 22.06000 22.14000 -0.08000 -0.36134 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.24000 41.64000 -0.40000 -0.96061 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.51000 46.95000 -0.44000 -0.93717 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.52000 51.28000 -0.76000 -1.48206 富邦台灣心基金 22.28000 22.81000 -0.53000 -2.32354 富邦台灣釆吉50基金 47.15000 47.88000 -0.73000 -1.52464 富邦台灣科技指數基金 54.64000 55.70000 -1.06000 -1.90305 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29020 0.28920 0.00100 0.34578 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.73000 8.66000 0.07000 0.80831 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30930 2.31210 -0.00280 -0.12110 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34370 0.34380 -0.00010 -0.02909 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.76280 10.76490 -0.00210 -0.01951 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01480 2.01760 -0.00280 -0.13878 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33180 0.33190 -0.00010 -0.03013 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.33450 9.33640 -0.00190 -0.02035 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.93000 22.85000 0.08000 0.35011 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.00000 15.08000 -0.08000 -0.53050 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.40000 28.19000 0.21000 0.74495 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61790 15.61770 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 65.04000 66.64000 -1.60000 -2.40096 富邦科技基金 24.99000 25.72000 -0.73000 -2.83826 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.76640 38.64030 0.12610 0.32634 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.47210 38.30260 0.16950 0.44253 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.56280 37.44730 0.11550 0.30843 富邦恒生國企ETF基金 20.86000 21.07000 -0.21000 -0.99668 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.17000 13.12000 0.05000 0.38110 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 32.01000 32.30000 -0.29000 -0.89783 富邦高成長基金 25.03000 25.58000 -0.55000 -2.15012 富邦基金 13.26000 13.56000 -0.30000 -2.21239 富邦深証100基金 11.06000 11.30000 -0.24000 -2.12389 富邦富時歐洲ETF基金 20.58000 20.60000 -0.02000 -0.09709 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40240 0.40110 0.00130 0.32411 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.27960 12.25610 0.02350 0.19174 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.63280 9.61440 0.01840 0.19138 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30340 0.30250 0.00090 0.29752 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.00830 8.99100 0.01730 0.19241 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.92260 9.95720 -0.03460 -0.34749 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.00280 9.99700 0.00580 0.05802 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.92260 9.95720 -0.03460 -0.34749 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.00280 9.99700 0.00580 0.05802 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.79000 20.00000 -0.21000 -1.05000 富邦精準基金 47.66000 48.77000 -1.11000 -2.27599 富邦精銳中小基金 12.06000 12.32000 -0.26000 -2.11039 富邦臺灣公司治理100基金 21.28000 21.57000 -0.29000 -1.34446 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.85000 7.75000 0.10000 1.29032 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.68000 15.06000 -0.38000 -2.52324 富邦標普美國特別股ETF基金 19.25000 19.18000 0.07000 0.36496 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.22210 10.27980 -0.05770 -0.56129 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.35220 11.40110 -0.04890 -0.42891 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.92380 10.91810 0.00570 0.05221 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.04050 10.09710 -0.05660 -0.56056 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.10550 11.15330 -0.04780 -0.42857 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.66470 10.65910 0.00560 0.05254 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.99000 30.39000 -0.40000 -1.31622 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.29940 9.30360 -0.00420 -0.04514 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.75710 9.76280 -0.00570 -0.05838 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.59940 9.60590 -0.00650 -0.06767 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.03200 10.03670 -0.00470 -0.04683 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.99170 9.99750 -0.00580 -0.05801 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82960 9.83630 -0.00670 -0.06812 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.87960 9.88520 -0.00560 -0.05665 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.82430 8.82630 -0.00200 -0.02266 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.73160 9.73490 -0.00330 -0.03390 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.34230 9.34760 -0.00530 -0.05670 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.64830 10.65070 -0.00240 -0.02253 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.36030 10.36390 -0.00360 -0.03474 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.99860 10.00280 -0.00420 -0.04199 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.44530 9.45060 -0.00530 -0.05608 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.80530 9.81000 -0.00470 -0.04791 富達卓越領航全球組合基金 14.70000 14.61000 0.09000 0.61602 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.04760 9.04780 -0.00020 -0.00221 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.66980 9.67130 -0.00150 -0.01551 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.48390 9.48780 -0.00390 -0.04111 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.04690 10.04710 -0.00020 -0.00199 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.96080 9.96230 -0.00150 -0.01506 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.80170 9.80420 -0.00250 -0.02550 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.54900 9.55230 -0.00330 -0.03455 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.83670 9.83930 -0.00260 -0.02642 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.09000 10.23000 -0.14000 -1.36852 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.87000 12.03000 -0.16000 -1.33001 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.96000 10.04000 -0.08000 -0.79681 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.09000 9.15000 -0.06000 -0.65574 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.42000 11.49000 -0.07000 -0.60923 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.67010 9.67380 -0.00370 -0.03825 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.42800 9.43130 -0.00330 -0.03499 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.86930 8.85680 0.01250 0.14113 富蘭克林華美中華基金 14.59000 14.61000 -0.02000 -0.13689 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.72000 21.10000 -0.38000 -1.80095 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.75000 19.98000 -0.23000 -1.15115 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.22360 8.19790 0.02570 0.31349 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.54850 9.53440 0.01410 0.14789 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.13180 10.11680 0.01500 0.14827 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.53570 9.50590 0.02980 0.31349 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.14450 11.12460 0.01990 0.17888 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.01440 8.99830 0.01610 0.17892 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.51890 9.50190 0.01700 0.17891 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.08760 13.05620 0.03140 0.24050 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.57010 10.54470 0.02540 0.24088 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.22710 10.21260 0.01450 0.14198 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.90250 7.89140 0.01110 0.14066 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.45910 9.44580 0.01330 0.14080 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.64000 10.60480 0.03520 0.33193 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.68070 7.65530 0.02540 0.33180 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.20920 9.17880 0.03040 0.33120 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.53070 10.51490 0.01580 0.15026 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.95430 7.94230 0.01200 0.15109 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.36970 8.35240 0.01730 0.20713 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.57400 9.57070 0.00330 0.03448 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.19720 10.19360 0.00360 0.03532 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.72310 12.69700 0.02610 0.20556 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.47000 11.51000 -0.04000 -0.34752 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.76430 12.69790 0.06640 0.52292 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 富蘭克林華美第一富基金 40.06000 40.95000 -0.89000 -2.17338 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28700 10.28690 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.38000 13.34000 0.04000 0.29985 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.81000 14.70000 0.11000 0.74830 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.50750 7.44470 0.06280 0.84355 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.19200 11.20080 -0.00880 -0.07857 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.21290 10.20850 0.00440 0.04310 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.39600 11.39120 0.00480 0.04214 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.34170 7.33630 0.00540 0.07361 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.74080 9.74450 -0.00370 -0.03797 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.65720 10.66120 -0.00400 -0.03752 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.97990 10.97200 0.00790 0.07200 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.58000 19.49000 0.09000 0.46178 復華人民幣貨幣市場基金 11.51110 11.51010 0.00100 0.00869 復華人生目標基金 36.21190 36.61100 -0.39910 -1.09011 復華大中華中小策略基金 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 復華中小精選基金 68.76000 70.15000 -1.39000 -1.98147 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.31000 9.42000 -0.11000 -1.16773 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.69000 8.75000 -0.06000 -0.68571 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211 復華台灣智能基金 11.72000 11.91000 -0.19000 -1.59530 復華全方位基金 28.26000 29.05000 -0.79000 -2.71945 復華全球大趨勢基金-美元 13.33000 13.29000 0.04000 0.30098 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.97000 19.83000 0.14000 0.70600 復華全球平衡基金-新臺幣 20.29000 20.25000 0.04000 0.19753 復華全球物聯網科技基金-美元 15.98000 15.87000 0.11000 0.69313 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.65000 14.49000 0.16000 1.10421 復華全球原物料基金 9.13000 9.08000 0.05000 0.55066 復華全球消費基金-新臺幣 13.19000 13.14000 0.05000 0.38052 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46770 11.45470 0.01300 0.11349 復華全球債券基金 13.63510 13.62880 0.00630 0.04623 復華全球債券組合基金 14.75000 14.73000 0.02000 0.13578 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.70000 13.66000 0.04000 0.29283 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 復華全球戰略配置強基金-美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 復華有利貨幣市場基金 13.41860 13.41850 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 14.09000 14.10000 -0.01000 -0.07092 復華亞太成長基金 14.88000 14.74000 0.14000 0.94980 復華亞太神龍科技基金-美元 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 復華東協世紀基金 13.83000 13.86000 -0.03000 -0.21645 復華南非幣長期收益基金A 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337 復華南非幣長期收益基金B 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 復華南非幣短期收益基金A 13.45000 13.44000 0.01000 0.07440 復華南非幣短期收益基金B 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 復華美國新星基金-美元 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-新臺幣 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806 復華恒生基金 21.16000 21.36000 -0.20000 -0.93633 復華恒生單日反向一倍基金 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014 復華恒生單日正向二倍基金 35.25000 35.56000 -0.31000 -0.87177 復華神盾基金 24.90450 25.23880 -0.33430 -1.32455 復華高成長基金 63.87000 65.32000 -1.45000 -2.21984 復華高益策略組合基金 13.01000 12.99000 0.02000 0.15396 復華貨幣市場基金 14.37840 14.37830 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 17.95000 17.79000 0.16000 0.89938 復華富時台灣高股息低波動基金 49.74000 49.95000 -0.21000 -0.42042 復華復華基金 20.22000 20.69000 -0.47000 -2.27163 復華華人世紀基金 19.98000 19.86000 0.12000 0.60423 復華傳家二號基金 28.27760 28.64220 -0.36460 -1.27295 復華傳家基金 23.46990 23.67850 -0.20860 -0.88097 復華奧林匹克全球組合基金 14.85000 14.83000 0.02000 0.13486 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.64000 11.66000 -0.02000 -0.17153 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.03000 14.04000 -0.01000 -0.07123 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 復華新興人民幣短期收益基金 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 復華新興人民幣債券基金A 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.78000 18.74000 0.04000 0.21345 復華新興市場高收益債券基金A 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 復華新興市場高收益債券基金B 6.17000 6.16000 0.01000 0.16234 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.49000 13.47000 0.02000 0.14848 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.09000 14.07000 0.02000 0.14215 復華新興市場短期收益基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 復華滬深300 A股基金 23.38000 23.76000 -0.38000 -1.59933 復華數位經濟基金 56.06000 56.98000 -0.92000 -1.61460 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.48000 11.58000 -0.10000 -0.86356 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.96300 9.96740 -0.00440 -0.04414 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.80230 9.80070 0.00160 0.01633 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.11950 10.12400 -0.00450 -0.04445 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.92620 9.92450 0.00170 0.01713 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.92940 9.95020 -0.02080 -0.20904 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.97180 9.95080 0.02100 0.21104 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.97350 9.99230 -0.01880 -0.18814 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.01490 9.99180 0.02310 0.23119 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.97250 9.99130 -0.01880 -0.18816 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.01690 9.99380 0.02310 0.23114 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.29430 9.29240 0.00190 0.02045 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.20400 9.20010 0.00390 0.04239 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.75680 8.71650 0.04030 0.46234 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37100 11.36870 0.00230 0.02023 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.26990 11.26510 0.00480 0.04261 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.84670 10.79680 0.04990 0.46217 景順主流基金 19.63000 19.95000 -0.32000 -1.60401 景順台灣科技基金 35.00000 35.73000 -0.73000 -2.04310 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 景順全球科技基金 20.19000 20.01000 0.18000 0.89955 景順全球康健基金 17.18000 17.01000 0.17000 0.99941 景順貨幣市場基金 15.91790 15.91780 0.00010 0.00063 景順潛力基金 36.12000 36.87000 -0.75000 -2.03417 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.01000 14.96000 0.05000 0.33422 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.38000 13.28000 0.10000 0.75301 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.07000 9.96000 0.11000 1.10442 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.16000 10.05000 0.11000 1.09453 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.00000 8.92000 0.08000 0.89686 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.73000 8.62000 0.11000 1.27610 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.09000 9.02000 0.07000 0.77605 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.82000 8.71000 0.11000 1.26292 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.76210 8.80120 -0.03910 -0.44426 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.41390 8.43290 -0.01900 -0.22531 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.07410 11.08380 -0.00970 -0.08752 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.60780 10.59640 0.01140 0.10758 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(美元) 8.88000 8.93000 -0.05000 -0.55991 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.39000 12.41000 -0.02000 -0.16116 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.57480 9.57580 -0.00100 -0.01044 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.32030 9.28200 0.03830 0.41263 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.78950 9.79020 -0.00070 -0.00715 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.53080 9.49160 0.03920 0.41300 華南永昌永昌基金 19.90000 20.18000 -0.28000 -1.38751 華南永昌全球亨利組合基金 14.40190 14.37940 0.02250 0.15647 華南永昌全球神農水資源基金 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 華南永昌全球精品基金 15.14000 15.00000 0.14000 0.93333 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.74000 11.77000 -0.03000 -0.25489 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.70000 13.73000 -0.03000 -0.21850 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.02000 13.00000 0.02000 0.15385 華南永昌物聯網精選基金 12.83000 13.05000 -0.22000 -1.68582 華南永昌策略報酬基金 10.34000 10.24000 0.10000 0.97656 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18090 16.18080 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 24.93030 25.13250 -0.20220 -0.80454 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92050 11.92030 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18640 10.18440 0.00200 0.01964 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.56110 10.50040 0.06070 0.57807 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.94580 9.94380 0.00200 0.02011 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.27450 10.21760 0.05690 0.55688 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.07040 10.07050 -0.00010 -0.00099 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.37530 10.32000 0.05530 0.53585 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92770 9.92780 -0.00010 -0.00101 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.22480 10.17030 0.05450 0.53587 華頓中小型基金 24.78000 25.11000 -0.33000 -1.31422 華頓中國多重機會平衡基金 12.47280 12.55560 -0.08280 -0.65947 華頓台灣基金 28.09000 28.48000 -0.39000 -1.36938 華頓平安貨幣市場基金 11.50270 11.50260 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.10000 16.99000 0.11000 0.64744 華頓全球高收益債券基金A 13.51980 13.48640 0.03340 0.24766 華頓全球高收益債券基金B 8.56590 8.54480 0.02110 0.24693 華頓全球黑鑽油源基金 5.94000 5.91000 0.03000 0.50761 華頓新興亞太債券基金A 10.59880 10.56210 0.03670 0.34747 華頓新興亞太債券基金B 8.16570 8.13740 0.02830 0.34778 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.90360 2.94560 -0.04200 -1.42586 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.63710 13.76090 -0.12380 -0.89965 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46350 0.46960 -0.00610 -1.29898 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.76070 11.82500 -0.06430 -0.54376 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.72770 10.79550 -0.06780 -0.62804 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.98090 10.98230 -0.00140 -0.01275 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.01220 10.01350 -0.00130 -0.01298 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.74520 11.79610 -0.05090 -0.43150 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.81930 10.87210 -0.05280 -0.48565 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.22000 11.16000 0.06000 0.53763 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.62000 12.60000 0.02000 0.15873 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41800 2.41780 0.00020 0.00827 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96750 1.97310 -0.00560 -0.28382 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.34660 12.32870 0.01790 0.14519 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.19250 10.17780 0.01470 0.14443 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38530 0.38480 0.00050 0.12994 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.33060 0.33080 -0.00020 -0.06046 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.42000 3.47000 -0.05000 -1.44092 匯豐中國動力基金(台幣) 16.06000 16.20000 -0.14000 -0.86420 匯豐中國動力基金(美元) 0.55000 0.55000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 17.85000 17.86000 -0.01000 -0.05599 匯豐台灣精典基金 24.03000 24.35000 -0.32000 -1.31417 匯豐全球趨勢組合基金 11.90000 11.79000 0.11000 0.93299 匯豐全球關鍵資源基金 8.11000 8.06000 0.05000 0.62035 匯豐安富基金 25.31000 25.53000 -0.22000 -0.86173 匯豐成功基金 39.23000 39.50000 -0.27000 -0.68354 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.44880 2.45500 -0.00620 -0.25255 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25410 2.26050 -0.00640 -0.28312 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.84070 11.84160 -0.00090 -0.00760 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.33060 8.33100 -0.00040 -0.00480 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39160 0.39210 -0.00050 -0.12752 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35550 0.35600 -0.00050 -0.14045 匯豐拉丁美洲基金 8.11000 8.17000 -0.06000 -0.73439 匯豐金磚動力基金 14.56000 14.70000 -0.14000 -0.95238 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97110 14.97100 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.15000 5.15000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.79150 5.75870 0.03280 0.56957 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.29360 9.26120 0.03240 0.34985 匯豐龍鳳基金-A類型 51.54000 52.23000 -0.69000 -1.32108 匯豐龍鳳基金-I類型 51.54000 52.23000 -0.69000 -1.32108 匯豐龍騰電子基金 38.08000 38.64000 -0.56000 -1.44928 匯豐雙高收益債券組合基金 12.50340 12.49530 0.00810 0.06482 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.26000 20.86000 -0.60000 -2.87632 新光中國成長基金(人民幣) 11.64000 11.74000 -0.10000 -0.85179 新光中國成長基金(美元) 12.78000 12.87000 -0.09000 -0.69930 新光中國成長基金(新臺幣) 12.16000 12.21000 -0.05000 -0.40950 新光台灣富貴基金 23.78000 24.13000 -0.35000 -1.45048 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 新光全球生技醫療基金(美元) 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816 新光全球債券基金(A累積)美元 10.02910 10.03060 -0.00150 -0.01495 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.35340 9.32260 0.03080 0.33038 新光全球債券基金(B配息)美元 9.73640 9.73780 -0.00140 -0.01438 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.07090 9.04100 0.02990 0.33072 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 新光吉星貨幣市場基金 15.42260 15.42240 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 新光多重資產基金(A累積)美元 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 新光多重資產基金(A累積)新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 24.74000 24.88000 -0.14000 -0.56270 新光亞洲精選基金-新台幣 23.93000 23.98000 -0.05000 -0.20851 新光兩岸優勢基金 13.83000 13.88000 -0.05000 -0.36023 新光店頭基金 26.08000 26.57000 -0.49000 -1.84419 新光南非幣保本基金 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243 新光創新科技基金 15.92000 16.19000 -0.27000 -1.66770 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.86820 9.86760 0.00060 0.00608 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.18140 10.18140 0.00000 0.00000 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.82420 9.81350 0.01070 0.10903 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.47630 9.47570 0.00060 0.00633 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.78930 9.79030 -0.00100 -0.01021 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.44260 9.43290 0.00970 0.10283 新光澳幣八年期保本基金 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 新光澳幣十年期保本基金 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 新光澳幣保本基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.11440 10.10170 0.01270 0.12572 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.11490 10.10230 0.01260 0.12472 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.99250 9.97590 0.01660 0.16640 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99250 9.97590 0.01660 0.16640 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.01590 10.01160 0.00430 0.04295 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.01560 10.01130 0.00430 0.04295 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.99400 9.98860 0.00540 0.05406 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.99630 9.99100 0.00530 0.05305 瑞銀全球創新趨勢基金 7.22000 7.16000 0.06000 0.83799 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.05460 10.04980 0.00480 0.04776 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.84060 9.83600 0.00460 0.04677 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.03110 10.03470 -0.00360 -0.03588 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.85270 9.85610 -0.00340 -0.03450 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.87640 9.87290 0.00350 0.03545 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.11900 10.11540 0.00360 0.03559 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97280 13.95330 0.01950 0.13975 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.76380 8.75160 0.01220 0.13940 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.23440 37.06230 0.17210 0.46435 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.60710 37.42890 0.17820 0.47610 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.56440 39.38510 0.17930 0.45525 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06970 11.06660 0.00310 0.02801 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31200 10.25740 0.05460 0.53230 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.13440 13.13920 -0.00480 -0.03653 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.75930 10.75390 0.00540 0.05021 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 群益大印度基金-人民幣 13.15580 13.12060 0.03520 0.26828 群益大印度基金-美元 13.55990 13.51180 0.04810 0.35599 群益大印度基金-新臺幣 12.27000 12.17000 0.10000 0.82169 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.24680 12.22150 0.02530 0.20701 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.94300 12.90490 0.03810 0.29524 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.60000 11.52000 0.08000 0.69444 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.47190 11.44800 0.02390 0.20877 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.06370 11.03120 0.03250 0.29462 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.82730 9.80700 0.02030 0.20700 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.51610 9.48810 0.02800 0.29511 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.58020 9.56040 0.01980 0.20710 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.58730 9.55920 0.02810 0.29396 群益中小型股基金 47.68000 49.18000 -1.50000 -3.05002 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.82170 9.84300 -0.02130 -0.21640 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.99330 10.00620 -0.01290 -0.12892 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.94250 8.91670 0.02580 0.28934 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.76930 8.78830 -0.01900 -0.21620 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.92220 8.93370 -0.01150 -0.12873 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.98480 7.96170 0.02310 0.29014 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.47070 11.47550 -0.00480 -0.04183 群益中國高收益債券基金-美元 11.34520 11.34260 0.00260 0.02292 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.60480 10.56830 0.03650 0.34537 群益中國新機會基金N-人民幣 9.40880 9.43050 -0.02170 -0.23010 群益中國新機會基金N-美元 9.46860 9.48220 -0.01360 -0.14343 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 群益中國新機會基金-人民幣 8.34440 8.36360 -0.01920 -0.22957 群益中國新機會基金-美元 10.12440 10.13880 -0.01440 -0.14203 群益中國新機會基金-新臺幣 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 群益平衡王基金 19.38410 19.52040 -0.13630 -0.69824 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.87000 7.84000 0.03000 0.38265 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.75000 5.73000 0.02000 0.34904 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.71900 9.73190 -0.01290 -0.13255 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.16690 10.17150 -0.00460 -0.04522 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.86180 8.87360 -0.01180 -0.13298 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.27030 9.27450 -0.00420 -0.04529 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.38000 8.35000 0.03000 0.35928 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.93940 9.94180 -0.00240 -0.02414 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.78650 9.78830 -0.00180 -0.01839 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.48320 9.48550 -0.00230 -0.02425 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.41110 9.41280 -0.00170 -0.01806 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.99660 9.99900 -0.00240 -0.02400 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.09320 10.09500 -0.00180 -0.01783 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.65010 9.65250 -0.00240 -0.02486 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.15670 10.13360 0.02310 0.22795 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.48850 7.47140 0.01710 0.22887 群益全球關鍵生技基金-美元 14.67590 14.65690 0.01900 0.12963 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.81000 13.73000 0.08000 0.58267 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 群益印度中小基金N-美元 10.20620 10.13360 0.07260 0.71643 群益印度中小基金N-新臺幣 9.20000 9.10000 0.10000 1.09890 群益印度中小基金-人民幣 15.01820 14.92460 0.09360 0.62715 群益印度中小基金-美元 14.59750 14.49380 0.10370 0.71548 群益印度中小基金-新臺幣 16.10000 15.92000 0.18000 1.13065 群益多利策略組合基金 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584 群益多重收益組合基金 13.66000 13.65000 0.01000 0.07326 群益多重資產組合基金 15.44000 15.41000 0.03000 0.19468 群益安家基金 24.03790 24.59750 -0.55960 -2.27503 群益安穩貨幣市場基金 16.06000 16.05980 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.66000 20.72000 -0.06000 -0.28958 群益亞太中小基金 13.48000 13.43000 0.05000 0.37230 群益亞太新趨勢平衡基金 17.47000 17.37000 0.10000 0.57571 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.66340 9.64550 0.01790 0.18558 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.52990 7.51590 0.01400 0.18627 群益店頭市場基金 99.24000 102.60000 -3.36000 -3.27485 群益東方盛世基金 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 群益東協成長基金-人民幣 14.47790 14.53610 -0.05820 -0.40038 群益東協成長基金-美元 13.92730 13.97110 -0.04380 -0.31350 群益東協成長基金-新臺幣 13.14000 13.12000 0.02000 0.15244 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.21270 11.20000 0.01270 0.11339 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.77870 10.76490 0.01380 0.12819 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.07410 10.04330 0.03080 0.30667 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.04680 10.03550 0.01130 0.11260 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.66140 9.64900 0.01240 0.12851 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.02760 9.00000 0.02760 0.30667 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.11320 10.10030 0.01290 0.12772 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.83160 9.82060 0.01100 0.11201 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.83310 9.82050 0.01260 0.12830 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.06310 10.03230 0.03080 0.30701 群益長安基金 29.13000 29.90000 -0.77000 -2.57525 群益美國新創亮點基金-美元 14.20730 14.14460 0.06270 0.44328 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.09000 12.97000 0.12000 0.92521 群益真善美基金 17.40720 17.54130 -0.13410 -0.76448 群益馬拉松基金 122.17000 125.41000 -3.24000 -2.58353 群益深証中小板基金 15.11000 15.57000 -0.46000 -2.95440 群益創新科技基金 32.68000 33.77000 -1.09000 -3.22772 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.65740 9.77630 -0.11890 -1.21621 群益華夏盛世基金N-美元 9.74070 9.85200 -0.11130 -1.12972 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869 群益華夏盛世基金-人民幣 10.51690 10.64640 -0.12950 -1.21637 群益華夏盛世基金-美元 10.74050 10.86320 -0.12270 -1.12950 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.90000 17.02000 -0.12000 -0.70505 群益奧斯卡基金 27.67000 28.62000 -0.95000 -3.31936 群益新興金鑽基金-美元 13.39710 13.44340 -0.04630 -0.34441 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 群益葛萊美基金 23.60000 24.36000 -0.76000 -3.11987 群益道瓊美國地產ETF基金 18.32000 18.14000 0.18000 0.99228 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.56000 8.45000 0.11000 1.30178 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.90000 13.24000 -0.34000 -2.56798 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.57260 11.60010 -0.02750 -0.23707 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.41460 11.44580 -0.03120 -0.27259 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.25350 11.27790 -0.02440 -0.21635 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.69150 8.71220 -0.02070 -0.23760 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.40260 9.42820 -0.02560 -0.27153 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.96550 8.98490 -0.01940 -0.21592 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.55000 30.10000 -0.55000 -1.82724 德信中國精選成長基金 12.29000 12.27000 0.02000 0.16300 德信台灣主流中小基金 19.02000 19.59000 -0.57000 -2.90965 德信新興股票組合基金 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 德信萬保貨幣市場基金 11.91620 11.91600 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.65940 10.64920 0.01020 0.09578 德信數位時代基金 27.90000 28.28000 -0.38000 -1.34371 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64330 11.64310 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.68000 17.04000 -0.36000 -2.11268 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.43000 18.23000 0.20000 1.09709 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.31000 7.30000 0.01000 0.13699 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.87690 9.88910 -0.01220 -0.12337 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.86220 13.87870 -0.01650 -0.11889 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.26800 8.25390 0.01410 0.17083 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.44070 11.44390 -0.00320 -0.02796 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.53110 11.55340 -0.02230 -0.19302 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.00110 13.00680 -0.00570 -0.04382 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.38000 18.27000 0.11000 0.60208 摩根中小基金 25.61000 26.11000 -0.50000 -1.91498 摩根中國A股基金 15.09000 15.28000 -0.19000 -1.24346 摩根中國A股基金(美元) 12.42000 12.63000 -0.21000 -1.66271 摩根中國亮點基金 14.05000 14.13000 -0.08000 -0.56617 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.75910 11.87360 -0.11450 -0.96432 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.64560 12.81360 -0.16800 -1.31111 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.25630 10.38650 -0.13020 -1.25355 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.01540 13.14200 -0.12660 -0.96332 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.43520 14.62670 -0.19150 -1.30925 摩根台灣金磚基金 21.11000 21.53000 -0.42000 -1.95077 摩根台灣增長基金 51.37000 52.10000 -0.73000 -1.40115 摩根平衡基金 28.01000 28.29000 -0.28000 -0.98975 摩根全球α基金 18.56000 18.37000 0.19000 1.03430 摩根全球平衡基金 15.48820 15.45750 0.03070 0.19861 摩根全球發現基金 12.31000 12.20000 0.11000 0.90164 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.77640 9.78660 -0.01020 -0.10422 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.59580 10.61460 -0.01880 -0.17711 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.16290 10.17990 -0.01700 -0.16700 摩根多元入息成長基金-累積型 11.28550 11.29720 -0.01170 -0.10357 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.70210 10.72660 -0.02450 -0.22840 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.55140 13.58230 -0.03090 -0.22750 摩根亞洲基金 57.15000 57.34000 -0.19000 -0.33136 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.90260 8.88900 0.01360 0.15300 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.31460 10.31490 -0.00030 -0.00291 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.25750 9.25680 0.00070 0.00756 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.66800 12.64870 0.01930 0.15258 摩根東方內需機會基金 18.10000 18.16000 -0.06000 -0.33040 摩根東方科技基金 36.28000 36.16000 0.12000 0.33186 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.30000 10.39000 -0.09000 -0.86622 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.33000 11.38000 -0.05000 -0.43937 摩根金龍收成基金 22.92000 23.03000 -0.11000 -0.47764 摩根第一貨幣市場基金 15.06210 15.06190 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.25000 14.14000 0.11000 0.77793 摩根新金磚五國基金 11.56000 11.58000 -0.02000 -0.17271 摩根新絲路基金 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477 摩根新興35基金 13.78000 13.80000 -0.02000 -0.14493 摩根新興日本基金 24.62000 24.39000 0.23000 0.94301 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.98090 7.97930 0.00160 0.02005 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97230 9.98610 -0.01380 -0.13819 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 10.03370 10.03930 -0.00560 -0.05578 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.11320 11.11090 0.00230 0.02070 摩根新興科技基金 60.75000 61.92000 -1.17000 -1.88953 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.47800 8.47010 0.00790 0.09327 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.61560 10.60570 0.00990 0.09335 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.94520 8.92350 0.02170 0.24318 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.84810 9.86290 -0.01480 -0.15006 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.50080 9.51260 -0.01180 -0.12405 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.12030 10.09580 0.02450 0.24268 摩根龍揚基金 34.27000 34.44000 -0.17000 -0.49361 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413 摩根環球股票收益基金-累積型 10.95000 10.86000 0.09000 0.82873 摩根總收益組合基金-月配息型 9.43320 9.42030 0.01290 0.13694 摩根總收益組合基金-累積型 11.28900 11.27360 0.01540 0.13660 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.59000 27.20000 -0.61000 -2.24265 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.87270 11.87890 -0.00620 -0.05219 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.24670 11.25300 -0.00630 -0.05599 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20810 10.21400 -0.00590 -0.05776 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61890 10.62450 -0.00560 -0.05271 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.07850 10.08410 -0.00560 -0.05553 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.14150 9.14690 -0.00540 -0.05904 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.78590 10.80810 -0.02220 -0.20540 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.35220 10.33020 0.02200 0.21297 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.00320 9.97970 0.02350 0.23548 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.69170 9.62860 0.06310 0.65534 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.87890 9.85570 0.02320 0.23540 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.57110 9.50870 0.06240 0.65624 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.82370 11.79860 0.02510 0.21274 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.65130 11.62710 0.02420 0.20813 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.38380 10.33120 0.05260 0.50914 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.35640 11.33240 0.02400 0.21178 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.17370 11.15050 0.02320 0.20806 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.96110 9.91060 0.05050 0.50956 聯邦金鑽平衡基金 23.76760 24.17880 -0.41120 -1.70066 聯邦貨幣市場基金 13.14410 13.14390 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.85720 10.84340 0.01380 0.12727 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.40880 8.39800 0.01080 0.12860 聯邦精選科技基金 13.30000 13.60000 -0.30000 -2.20588 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.15690 16.13150 0.02540 0.15746 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.41590 12.38980 0.02610 0.21066 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.31000 12.25520 0.05480 0.44716 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.86700 11.81410 0.05290 0.44777 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70730 11.71550 -0.00820 -0.06999 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.05660 11.05870 -0.00210 -0.01899 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.66740 10.67490 -0.00750 -0.07026 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.76460 8.76630 -0.00170 -0.01939 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.36000 37.86000 -0.50000 -1.32066 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.77000 15.76000 0.01000 0.06345 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.84000 13.83000 0.01000 0.07231 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.22000 8.20000 0.02000 0.24390 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.67000 12.66000 0.01000 0.07899 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.16000 12.12000 0.04000 0.33003 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.54000 15.55000 -0.01000 -0.06431 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.43000 15.44000 -0.01000 -0.06477 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.60000 20.52000 0.08000 0.38986 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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 22.96000 23.59000 -0.63000 -2.67062 瀚亞中國基金-人民幣 13.15000 13.36000 -0.21000 -1.57186 瀚亞中國基金-新台幣 14.41000 14.59000 -0.18000 -1.23372 瀚亞巴西基金 5.19000 5.30000 -0.11000 -2.07547 瀚亞外銷基金 43.37000 44.58000 -1.21000 -2.71422 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.58770 10.56590 0.02180 0.20632 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.39490 10.38440 0.01050 0.10111 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.25620 12.22960 0.02660 0.21751 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.13600 10.13800 -0.00200 -0.01973 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.72450 7.70870 0.01580 0.20496 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.23670 8.22850 0.00820 0.09965 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.24240 8.22450 0.01790 0.21764 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.34760 7.34900 -0.00140 -0.01905 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.08010 9.06040 0.01970 0.21743 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.49970 9.48010 0.01960 0.20675 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.62840 9.61840 0.01000 0.10397 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.46460 9.44410 0.02050 0.21707 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 瀚亞印度基金-人民幣 13.50000 13.46000 0.04000 0.29718 瀚亞印度基金-美元 13.95000 13.93000 0.02000 0.14358 瀚亞印度基金-新台幣 29.54000 29.37000 0.17000 0.57882 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.59000 11.69000 -0.10000 -0.85543 瀚亞亞太高股息基金A-美金 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10.87870 10.87210 0.00660 0.06071 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.51710 12.47400 0.04310 0.34552 瀚亞非洲基金-南非幣 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 瀚亞非洲基金-新臺幣 22.41000 22.36000 0.05000 0.22361 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.54170 13.54150 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 24.23000 24.01000 0.22000 0.91628 瀚亞高科技基金 61.08000 62.56000 -1.48000 -2.36573 瀚亞理財通基金 25.91000 26.42000 -0.51000 -1.93036 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 9.45000 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