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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月17日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100          中和              昶和     東泥     元大台灣50正2   
宏洲     富邦上証正2 富邦科技          大東              大統染   興泰     元大S&P原油正2   
嘉裕     元大滬深300正2 元大台商50          本盟              海悅     達新                
東華     國泰中國A50正2 富邦摩台          永冠-KY           銘旺科   立益                
大東     富邦H股正2 富邦發達          強信-KY           卓越     怡華                
立益     群益臺灣加權反1 富邦金融          科妍              統領     昶和                
佳和     正道     元大MSCI台灣          上緯投控                   大統染              
昶和     友旺     永豐臺灣加權          中鋼構                     亞崴                
三洋紡   同開     富邦日本          世紀鋼                     程泰                
本盟     悠克     國泰日經225          國巨                       百達-KY             
瑞利              元大日經225          海悅                       科妍                
樂士              元大美債7-10正2          威盛                       康普                
正峰新            元大美債7-10反1          映泰                       東明-KY             
億泰              元大S&P日圓反1          統懋                       世紀鋼              
毛寶              富邦歐洲          翔耀                       映泰                
燁興              FH彭博高收益債          太空梭                     隴華                
中鴻              FH彭博新興債          麗臺                       世芯-KY             
聚亨              群益道瓊美國地產          強茂                       拓凱                
千興              台泥              海華                       傳奇                
威致              嘉泥              聯德控股-KY                   東科-KY             
華豐              信大              柏承                       華友聯              
首利              東泥              晶心科                     遠雄來              
麗正              統一              無敵                       夏都                
東訊              黑松              偉聯                       欣欣                
矽品              宏亞              裕豐                       統領                
華泰              台塑              台南-KY                    杜康-DR             
錸德              南亞              杜康-DR                    晨訊科-DR            
倫飛              華夏              陽光能源-DR                   友佳-DR             
威盛              台達化            慶豐富                     一零四              
銘旺科            東陽              川飛                       欣天然              
統懋              永裕                                         新海                
翔耀              宏洲                                         秋雨                
太空梭            嘉裕                                         欣高                
新利虹            東華                                         台數科              
麗臺              利華                                         南六                
華映              大魯閣                                       基勝-KY             
吉祥全            福懋                                         威宏-KY             
憶聲              南紡                                         波力-KY             
科風              大東                                         政伸                
建碁              立益                                         吉源-KY             
和鑫              佳和                                                             
力特              怡華                                                             
喬鼎              強盛                                                             
正達              昶和                                                             
晟鈦              三洋紡                                                           
新世紀            本盟                                                             
誠創              廣越                                                             
嘉威              瑞利                                                             
力銘              利奇                                                             
亞太電            堤維西                                                           
達能              江申                                                             
清惠              樂士                                                             
慧友              高林股                                                           
勁永              中宇                                                             
捷泰              正峰新                                                           
互億              氣立                                                             
天瀚              帝寶                                                             
迅杰              羅昇                                                             
華上              中電                                                             
光麗-KY           大山                                                             
元晶              億泰                                                             
華冠              燦星網                                                           
裕豐              榮化                                                             
寶徠              興農                                                             
新建              和桐                                                             
皇普              長興                                                             
日勝生            生達                                                             
台船              台硝                                                             
台南-KY           永記                                                             
康師傅-DR          毛寶                                                             
聖馬丁-DR          杏輝                                                             
神州-DR           臺鹽                                                             
耀傑-DR           永信                                                             
同方友友-DR          佳醫                                                             
晨訊科-DR          雃博                                                             
友佳-DR           亞諾法                                                           
陽光能源-DR          信昌化                                                           
精熙-DR           華廣                                                             
中福              台耀                                                             
雷虎              材料-KY                                                          
中視              中釉                                                             
秋雨              永豐餘                                                           
慶豐富            勤美                                                             
國光生            中鋼                                                             
                  燁興                                                             
                  中鋼構                                                           
                  中鴻                                                             
                  聚亨                                                             
                  燁輝                                                             
                  千興                                                             
                  威致                                                             
                  新光鋼                                                           
                  佳大                                                             
                  運錩                                                             
                  東明-KY                                                          
                  世紀鋼                                                           
                  台橡                                                             
                  華豐                                                             
                  三陽工業                                                         
                  和泰車                                                           
                  首利                                                             
                  光寶科                                                           
                  麗正                                                             
                  台揚                                                             
                  鴻海                                                             
                  東訊                                                             
                  仁寶                                                             
                  矽品                                                             
                  華泰                                                             
                  友訊                                                             
                  光磊                                                             
                  海悅                                                             
                  錸德                                                             
                  順德                                                             
                  佳世達                                                           
                  鴻準                                                             
                  倫飛                                                             
                  昆盈                                                             
                  威盛                                                             
                  映泰                                                             
                  浩鑫                                                             
                  國碩                                                             
                  環科                                                             
                  精技                                                             
                  興勤                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  新利虹                                                           
                  晶電                                                             
                  麗臺                                                             
                  冠西電                                                           
                  資通                                                             
                  立隆電                                                           
                  華映                                                             
                  美隆電                                                           
                  漢平                                                             
                  吉祥全                                                           
                  神基                                                             
                  威強電                                                           
                  憶聲                                                             
                  偉訓                                                             
                  揚智                                                             
                  科風                                                             
                  健鼎                                                             
                  建碁                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  建漢                                                             
                  日電貿                                                           
                  正達                                                             
                  全科                                                             
                  晟鈦                                                             
                  弘憶股                                                           
                  泰碩                                                             
                  新日興                                                           
                  新世紀                                                           
                  譁裕                                                             
                  榮創                                                             
                  聯鈞                                                             
                  群創                                                             
                  昱晶                                                             
                  柏騰                                                             
                  誠創                                                             
                  聯穎                                                             
                  嘉威                                                             
                  昇陽光電                                                         
                  新日光                                                           
                  艾笛森                                                           
                  力銘                                                             
                  智易                                                             
                  達邁                                                             
                  健策                                                             
                  貿聯-KY                                                          
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  大聯大                                                           
                  神達                                                             
                  穎漢                                                             
                  茂林-KY                                                          
                  和碩                                                             
                  奇美材                                                           
                  佳凌                                                             
                  科納-KY                                                          
                  訊連                                                             
                  科嘉-KY                                                          
                  乙盛-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  鎧勝-KY                                                          
                  界霖                                                             
                  慧友                                                             
                  鎰勝                                                             
                  迎廣                                                             
                  悠克                                                             
                  柏承                                                             
                  友勁                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  宏齊                                                             
                  互億                                                             
                  關貿                                                             
                  詮欣                                                             
                  和椿                                                             
                  聚鼎                                                             
                  天瀚                                                             
                  超眾                                                             
                  華孚                                                             
                  迅杰                                                             
                  台表科                                                           
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  訊芯-KY                                                          
                  捷敏-KY                                                          
                  晶心科                                                           
                  華冠                                                             
                  華東                                                             
                  福懋科                                                           
                  達方                                                             
                  勤誠                                                             
                  明基材                                                           
                  華友聯                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國產                                                             
                  國揚                                                             
                  全坤建                                                           
                  太子                                                             
                  中工                                                             
                  新建                                                             
                  京城                                                             
                  宏璟                                                             
                  皇普                                                             
                  櫻花建                                                           
                  皇昌                                                             
                  根基                                                             
                  日勝生                                                           
                  台開                                                             
                  鄉林                                                             
                  台船                                                             
                  長榮                                                             
                  陽明                                                             
                  志信                                                             
                  山隆                                                             
                  長榮航                                                           
                  萬企                                                             
                  第一店                                                           
                  旺旺保                                                           
                  高雄銀                                                           
                  遠東銀                                                           
                  統一證                                                           
                  華南金                                                           
                  開發金                                                           
                  第一金                                                           
                  合庫金                                                           
                  遠百                                                             
                  三商                                                             
                  特力                                                             
                  潤泰全                                                           
                  淘帝-KY                                                          
                  台南-KY                                                          
                  金麗-KY                                                          
                  阿瘦                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  龍邦                                                             
                  雷虎                                                             
                  台汽電                                                           
                  統一實                                                           
                  巨大                                                             
                  福興                                                             
                  新海                                                             
                  泰銘                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中聯資源                                                         
                  慶豐富                                                           
                  全國                                                             
                  新麗                                                             
                  龍燈-KY                                                          
                  國光生                                                           
                  福貞-KY                                                          
                  可寧衛                                                           
                  吉源-KY
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