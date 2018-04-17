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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧04月17日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         13722         0    00632R 元大台灣50反1         -15805         0  
00677U 富邦VIX                12183         0    3481   群創                   -8543    -29762  
1314   中石化                  3886       302    2409   友達                   -7563    -15578  
00633L 富邦上証正2             3545         0    2311   日月光                 -6089    -37450  
00655L 國泰中國A50正2          3241         0    2317   鴻海                   -4911    -59171  
2888   新光金                  2863      3001    2330   台積電                 -4604    -22277  
2337   旺宏                    2347     -1346    2891   中信金                 -2963     -9855  
00636  國泰中國A50             2200     22196    2886   兆豐金                 -2654     -4680  
2885   元大金                  1434     14948    2382   廣達                   -2348    -17571  
1710   東聯                    1421      7748    5880   合庫金                 -2285    -10685  
00676R 富邦臺灣加權反1         1417         0    6116   彩晶                   -2206    -23398  
1310   台苯                    1211      -193    2883   開發金                 -2051      3302  
3019   亞光                    1161       282    2002   中鋼                   -1850    -15200  
2371   大同                    1128      2779    2323   中環                   -1762      3033  
00664R 國泰臺灣加權反1         1111         0    2388   威盛                   -1554     -2888  
0050   元大台灣50              1016       205    4938   和碩                   -1511     -7629  
2456   奇力新                   953      1107    1605   華新                   -1448      5908  
2303   聯電                     852     19490    2313   華通                   -1238     -4384  
2353   宏碁                     835     -2132    2882   國泰金                 -1222     -2664  
2492   華新科                   773      1336    2887   台新金                 -1222     -6666  
2325   矽品                     768       575    1303   南亞                   -1139     -1898  
00708L 元大S&P黃金正2           756         0    2610   華航                   -1113     -8026  
1312   國喬                     734      6373    2881   富邦金                 -1096     -1307  
1301   台塑                     710      1151    00683L 元大美元指數正2         -881         0  
2618   長榮航                   690      7016    2349   錸德                    -843      1999  
2448   晶電                     645    -10317    00639  富邦深100               -783      1885  
1305   華夏                     620      2805    2892   第一金                  -765     11738  
0056   元大高股息               554      -240    1326   台化                    -701     -2161  
2412   中華電                   532      4298    2475   華映                    -695      -388  
2823   中壽                     523      2638    2027   大成鋼                  -688      -690  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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