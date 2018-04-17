◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧04月17日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 13722 0 00632R 元大台灣50反1 -15805 0 00677U 富邦VIX 12183 0 3481 群創 -8543 -29762 1314 中石化 3886 302 2409 友達 -7563 -15578 00633L 富邦上証正2 3545 0 2311 日月光 -6089 -37450 00655L 國泰中國A50正2 3241 0 2317 鴻海 -4911 -59171 2888 新光金 2863 3001 2330 台積電 -4604 -22277 2337 旺宏 2347 -1346 2891 中信金 -2963 -9855 00636 國泰中國A50 2200 22196 2886 兆豐金 -2654 -4680 2885 元大金 1434 14948 2382 廣達 -2348 -17571 1710 東聯 1421 7748 5880 合庫金 -2285 -10685 00676R 富邦臺灣加權反1 1417 0 6116 彩晶 -2206 -23398 1310 台苯 1211 -193 2883 開發金 -2051 3302 3019 亞光 1161 282 2002 中鋼 -1850 -15200 2371 大同 1128 2779 2323 中環 -1762 3033 00664R 國泰臺灣加權反1 1111 0 2388 威盛 -1554 -2888 0050 元大台灣50 1016 205 4938 和碩 -1511 -7629 2456 奇力新 953 1107 1605 華新 -1448 5908 2303 聯電 852 19490 2313 華通 -1238 -4384 2353 宏碁 835 -2132 2882 國泰金 -1222 -2664 2492 華新科 773 1336 2887 台新金 -1222 -6666 2325 矽品 768 575 1303 南亞 -1139 -1898 00708L 元大S&P黃金正2 756 0 2610 華航 -1113 -8026 1312 國喬 734 6373 2881 富邦金 -1096 -1307 1301 台塑 710 1151 00683L 元大美元指數正2 -881 0 2618 長榮航 690 7016 2349 錸德 -843 1999 2448 晶電 645 -10317 00639 富邦深100 -783 1885 1305 華夏 620 2805 2892 第一金 -765 11738 0056 元大高股息 554 -240 1326 台化 -701 -2161 2412 中華電 532 4298 2475 華映 -695 -388 2823 中壽 523 2638 2027 大成鋼 -688 -690 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股