桃市平均屋齡 6都住宅最年輕直轄市

桃園市政府主計處公布，桃園市 30 年以上老屋共計 25.97 萬宅，占總數 81.60 萬宅的 31.82%，仍為 6 都最低；5 年以下新成屋 7.71 萬宅，占比 9.45%，與其他 5 都相較居冠，平均屋齡為 24.48 年，為 6 都之中，住宅最年輕的直轄市，也低於全國平均 29.53 年。（李明朝報導）

桃園市主計處根據內政部不動產資訊平台及桃園市政府民政局的統計，近 5 年來，桃園市戶數由 102 年底 71.66 萬戶，增為 106 年底 79.04 萬戶，成長 10.30% ，住宅數也由 102 年底 74.85 萬宅增為 106 年底 81.60 萬宅，成長 9.01%，受惠於戶口成長，自住需求推升，桃園市住宅數呈現成長趨勢。

主計處統計，依屋齡觀察，桃園市屋齡 5 年以下的新成屋數量由 102 年底 4.92 萬宅增為 106 年底 7.71 萬宅，平均屋齡由 102 年底 22.50 年遞增到 106 年底 24.48 年，為 6 都中住宅最年輕的直轄市。

主計處進一步觀察，106 年底屋齡結構，桃園市住宅以 30 年以上老屋最多，共計 25.97 萬宅，占總數 81.60 萬宅的 31.82% ，屋齡介於 20 到 30 年者次之，計 23.26 萬宅，占 28.51%，屋齡 10 年以下的住宅計 13.68 萬宅，則占 16.77%。

另外，主計處觀察，5 年以下的新成屋計 7.71 萬宅，主要集中於中壢、桃園、八德、龜山及平鎮等區，合計達 5.45 萬宅，占桃市新成屋總數的 7 成。