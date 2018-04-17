台股早盤震盪走低跌逾百點10900點失守

美股走高但台北股市今（17）日開盤跌 1.04 點，加權股價指數以 10953.51 點開出，隨後走勢向下，跌逾 110 點，10900 點大關失守，也跌破季線，跌幅較日韓港股跌多。早盤電子跌 0.7%、金融跌 0.3%。指標股台積電與鴻海跌超過 1%、大立光跌 1.6%，而群創與友達也持續遭到調節。

美股昨（16）日收高，其中道瓊工業指數漲 212.90 點，漲幅 0.87%，至 24573.04 點；那斯達克指數漲 49.63 點，漲 0.70% 至 7156.28 點；S&P 500 指數收高 21.54 點或 0.81% 至 2677.84 點；費城半導體指數收高 3.12 點或 0.23% 至 1332.52 點。

台北股市昨日收盤跌 10.84 點，收在 10954.55 點，跌幅 0.1%，成交金額新台幣 1242.88 億元。台股今（17）日開盤跌 1.04 點，加權股價指數以 10953.51 點開出，隨後走勢向下，跌逾百點，不僅 10900 點失守，月線與季線也失守。

各類股部分，早盤電子跌逾 1%、金融跌近 1%。其他，光電跌逾 1%。個股部分，指標股台積電跌 1%，來到 241 元。鴻海也跌 1% 以上，來到 86.6 元。大立光弱勢跌 1.6%，來到 3490 元。

宸鴻漲多回跌，跌逾 4%。友達與群創也跌超過 2%。其他，中美晶、強茂、錸德、旺宏同樣遭到調節走低。不過華新、亞光、華新科、信昌電、日電貿則逆勢上漲逾 1.5%，表現強勁，宏達電也漲超過 1%。

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