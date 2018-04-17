[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月16日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% -------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 富邦上証正2 元大中型100 中和 昶和 東泥 元大台灣50正2 宏洲 元大滬深300正2 富邦科技 大東 大統染 大飲 元大S&P原油正2 嘉裕 國泰中國A50正2 元大台商50 本盟 海悅 興泰 臺企銀 東華 富邦H股正2 富邦摩台 永冠-KY 銘旺科 達新 大東 群益臺灣加權反1 富邦發達 強信-KY 卓越 立益 立益 正道 富邦金融 科妍 統領 怡華 佳和 友旺 元大MSCI台灣 上緯投控 昶和 昶和 同開 永豐臺灣加權 中鋼構 大統染 三洋紡 悠克 富邦日本 世紀鋼 亞崴 本盟 國泰日經225 國巨 程泰 瑞利 元大日經225 海悅 百達-KY 樂士 元大美債7-10正2 威盛 科妍 正峰新 元大美債7-10反1 映泰 康普 億泰 元大S&P日圓反1 統懋 東明-KY 毛寶 富邦歐洲 翔耀 世紀鋼 燁興 FH彭博高收益債 太空梭 映泰 中鴻 FH彭博新興債 麗臺 隴華 聚亨 群益道瓊美國地產 強茂 世芯-KY 千興 台泥 華擎 拓凱 威致 嘉泥 海華 傳奇 華豐 信大 聯德控股-KY 東科-KY 首利 東泥 柏承 華友聯 麗正 統一 晶心科 皇昌 東訊 黑松 無敵 遠雄來 矽品 宏亞 偉聯 夏都 華泰 台塑 裕豐 欣欣 錸德 南亞 台南-KY 統領 倫飛 華夏 杜康-DR 杜康-DR 威盛 台達化 陽光能源-DR 晨訊科-DR 銘旺科 東陽 慶豐富 友佳-DR 統懋 永裕 川飛 一零四 翔耀 宏洲 欣天然 太空梭 嘉裕 新海 新利虹 東華 秋雨 麗臺 利華 欣高 華映 大魯閣 台數科 吉祥全 福懋 南六 憶聲 南紡 基勝-KY 科風 大東 威宏-KY 建碁 立益 波力-KY 和鑫 佳和 政伸 力特 怡華 吉源-KY 喬鼎 強盛 正達 昶和 晟鈦 三洋紡 新世紀 本盟 誠創 廣越 嘉威 瑞利 力銘 利奇 亞太電 堤維西 達能 江申 清惠 樂士 慧友 高林股 勁永 中宇 捷泰 正峰新 互億 氣立 天瀚 帝寶 迅杰 羅昇 華上 中電 光麗-KY 大山 元晶 億泰 華冠 燦星網 裕豐 榮化 寶徠 興農 新建 和桐 皇普 長興 日勝生 生達 台船 台硝 台南-KY 永記 康師傅-DR 毛寶 聖馬丁-DR 杏輝 神州-DR 臺鹽 耀傑-DR 永信 同方友友-DR 佳醫 晨訊科-DR 雃博 友佳-DR 亞諾法 陽光能源-DR 信昌化 精熙-DR 華廣 中福 台耀 雷虎 材料-KY 中視 中釉 秋雨 永豐餘 慶豐富 勤美 國光生 中鋼 燁興 中鋼構 中鴻 聚亨 燁輝 千興 威致 新光鋼 佳大 運錩 東明-KY 世紀鋼 台橡 華豐 三陽工業 和泰車 首利 光寶科 麗正 日月光 台揚 鴻海 東訊 仁寶 矽品 華泰 友訊 光磊 海悅 錸德 順德 佳世達 鴻準 倫飛 昆盈 威盛 映泰 浩鑫 國碩 環科 精技 興勤 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 新利虹 晶電 麗臺 冠西電 資通 立隆電 華映 美隆電 漢平 吉祥全 神基 威強電 憶聲 偉訓 揚智 科風 健鼎 建碁 和鑫 力特 喬鼎 建漢 日電貿 正達 全科 晟鈦 弘憶股 泰碩 新日興 新世紀 譁裕 榮創 聯鈞 群創 昱晶 柏騰 誠創 聯穎 嘉威 昇陽光電 新日光 艾笛森 力銘 智易 達邁 健策 貿聯-KY 亞太電 達能 大聯大 神達 穎漢 茂林-KY 和碩 奇美材 佳凌 科納-KY 訊連 科嘉-KY 乙盛-KY 清惠 鎧勝-KY 界霖 慧友 鎰勝 迎廣 悠克 柏承 友勁 勁永 捷泰 宏齊 互億 關貿 詮欣 和椿 聚鼎 天瀚 超眾 華孚 迅杰 台表科 華上 光麗-KY 元晶 訊芯-KY 捷敏-KY 晶心科 華冠 華東 福懋科 達方 勤誠 明基材 華友聯 裕豐 寶徠 國產 國揚 全坤建 太子 中工 新建 京城 宏璟 皇普 櫻花建 皇昌 根基 日勝生 台開 鄉林 台船 長榮 陽明 志信 山隆 長榮航 萬企 第一店 旺旺保 高雄銀 遠東銀 統一證 華南金 開發金 第一金 合庫金 遠百 三商 特力 潤泰全 淘帝-KY 台南-KY 金麗-KY 阿瘦 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 龍邦 雷虎 台汽電 統一實 巨大 福興 新海 泰銘 中視 秋雨 中聯資源 慶豐富 全國 新麗 龍燈-KY 國光生 福貞-KY 可寧衛 吉源-KY