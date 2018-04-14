央視：經濟特區要辦得更好更有水平

中央電視台指，處於改革開放前沿的經濟特區，要把經濟特區辦得更好、更有水平，努力成為新時代全面深化改革開放的新標桿，形成更高層次改革開放新格局。

央視發表評論文章指出，國家主席習近平昨日在出席慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會並發表重要講話時強調，在決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利的征程上，經濟特區不僅要繼續辦下去，而且要辦得更好、辦出水平。

文章認為，改革開放永遠在路上，因循守舊沒有出路，畏縮不前坐失良機。只有敢於走別人沒有走過的路，才能收穫別樣的風景。

文章表示，中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系。這是以習近平為核心的黨中央著眼於國際國內發展大局，深入研究、統籌考慮、科學謀劃作出的重大決策和部署，彰顯中國繼續擴大對外開放、積極推動經濟全球化的堅定信心。

文章強調，站在新時代新起點上，經濟特區要牢記使命擔當，在新征程上勇立潮頭，勇毅篤行，以更主動、更科學、更有效的創新舉措引領新一輪改革開放，打造更加開放、更有活力的經濟特區，開創新時代經濟特區的壯美前景。(信報)

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