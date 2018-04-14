騰訊(00700-HK)ADR收跌 匯控(00005-HK)則收升

港股ADR指數按比例計算，收報30785點，跌23點。騰訊控股(00700-HK)ADR收報405.37元，較港收市跌2.63元，匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.15元，較港收市升0.85元；港交所(00388-HK)ADR264.31元，較港收市升0.11元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.63元，較港收市跌0.22元。
中海油(00883-HK)ADR收報12.38元，較港收市升0.08元；中石油(00857-HK)ADR收報5.69元，較港收市跌0.01元；中石化(00386-HK)收報7.44元，較港收市升0.04元。
中移動(00941-HK)ADR收報73.85元，較港收市升0.1元；聯通(00762-HK)ADR收報10.27元，較水港收市跌0.07元；中電信(00728-HK)ADR收報3.59元，較港收市跌0.01元。
內銀股走勢不一，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.1元，較港收市升0.07元；工商銀行(01039-HK)收報6.75元，較港收市跌0.07元。
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