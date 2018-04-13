上證所就並購信披指引征求意見 持股達5%後每增減1%需公告

上海證交所周五就上市公司收購及股份權益變動信息披露業務指引征求意見。該征求意見稿提出，在擁有權益的股份達到或超過上市公司總股本5%後，每增加或減少1%，相關投資者就要通知上市公司並及時公告，目前規定是每增減5%才需公告。

上證所指出，此舉是為了及時回應收購及股份權益變動信息披露中存在的突出問題，切實防範收購和大額權益變動可能引發的市場風險，適應”滬港通”交易機制的需要，強化一線監管。

目前香港市場規定，持股5%以上的股東，其持有權益股份的百分比發生整數位變動，即每過一個1%的比例時需要披露。

新規還將持股比例未達到5%的第一大股東納入信息披露義務人範圍。新規要求，盡管持股低於5%，但成為上市公司第一大股東或實際控制人的，應立即通知上市公司並刊登提示性公告。同時還要求該投資者說明權益變動的目的、資金來源，並對未來6個月內的增持計劃作出說明。

新規要求投資者擁有權益的股份，與上市公司第一大股東擁有權益的股份比例相差小於或等於5%，且投資者與上市公司第一大股東擁有權益的股份均達到或超過10%的，應當及時披露。

新規定還增加穿透披露要求，適用情形包括三種：在投資者因其成為5%以下第一大股東或實際控制人披露權益變動提示公告；因爭奪控制權披露權益變動提示公告；披露權益變動報告書。在這三種適用情形下，投資者為合夥企業或者除公募產品以外的資管產品時，投資者應當層層穿透披露權益結構，直至最終出資人，及最終出資人的資金來源。

新規還要求投資者在權益變動等文件中披露的增減持計劃與重組計劃應當明確具體，披露不存在增減持計劃和重組計劃的，應當明確不實施上述計劃的期限。

上證所指出，將強化綜合監管，實施事中監管、刨根問底、分類監管的「三位一體」監管模式。繼續堅持收購及權益變動類公告的即披即審，重點關註存在第一大股東持股比例較低、控股股東股權質押比例較高、存在控制權爭奪隱患、主營業務空殼化等情形的上市公司，集中問詢收購資金來源、資產註入計劃、是否有意於爭奪控制權、一致行動人關系、增減持意向等投資者高度關註事項。

另外，上證所的公司監管部門已建立了與市場監察部門以及證監會派出機構的常態化聯動監管工作機制，將實施聯動監管，把信息披露監管、市場交易監察和派出機構現場檢查緊密地結合起來。股票交易，是收購和權益變動信息披露的直接動因，做好相應的監管，更加需要統籌實施信息披露監管與二級市場監察，前後聯動現場監管與非現場監管。(路透上海)

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