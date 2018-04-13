中國證監會提示互聯網平台場外個股期權存在明顯風險隱患

中國證監會周四稍晚刊登監管問答稱，目前一些互聯網平台為投資者提供場外個股期權服務，這些平台沒有相應的金融業務資質，存在明顯風險隱患。

該問答稱，這些平台沒有相應的金融業務資質，內控合規機制不健全，權利金要求過高，缺乏資金第三方存管機制，存在明顯風險隱患。此外，這些平台往往使用「高杠桿」「虧損有限而盈利無限」「虧損無需補倉」等誤導性宣傳術語，片面強調甚至誇大個股期權的收益，弱化甚至不提示個股期權風險。

投資者通過這些平台參與場外個股期權交易，存在較大的風險，若平台存在欺詐行為或者發生”跑路”等風險事件，自身權益難以保障。

證監會稱，近期，一些互聯網平台通過網站、微信公眾號、群組等方式招攬客戶，為投資者提供場外個股期權交易服務。投資者無需開通證券賬戶，也不必進行視頻認證，僅提供身份證號和銀行賬戶即可完成註冊。

投資者在確定操作標的、看漲看跌方向、持有期限，並接受期權報價(即權利金)後，即可買入成為期權的權利方。以看漲期權為例，若行權日個股價格高於約定價格且上漲金額大於權利金，則投資者盈利；若上漲金額小於權利金或個股出現下跌，則投資者損失部分或全部權利金。

中國證券業協會周二稍晚下發通知，要求暫停券商與私募基金的場外期權業務，存量業務到期自動終止，不得續期。業內人士指出，業內有一些私募存在拆分場外期權份額售予個人投資者的狀況，這可能是此次叫停私募基金場外期權的主要原因。(路透上海)

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