新界東二手樓價再創新高

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今周新界東樓價表現突出，新界東CCL_Mass報187.41點，連創歷史新高，並連升三周共3.37%。新春後大市上升首先由九龍開始，九龍CCL_Mass連升3周兼連創新高。其後樓價升勢有蔓延的跡象，並由新界東接力。相信未來新界兩區表現繼續跑出，帶領大市繼續向升。

新界西樓價同樣錄得升幅，新界西CCL_Mass錄160.72點，為歷史次高，兼連升2周共2.32%。九龍CCL_Mass連升3周兼連創新高後正常回軟，錄174.25點，按周微跌0.34%，但仍然企穩174點水平，兼為歷史次高。港島CCL_Mass錄181.04點，按周跌1.64%，為歷史第四高。

中原城市領先指數CCL最新報177.42點，連續3周創新高後回軟，按周跌0.11%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報177.50點，按周跌0.28%。CCL(中小型單位)報176.18點，按周跌0.22%。三大整體指數上周急升兼齊創新高後，今周正常回軟，但仍然為歷史次高。

CCL(大型單位)報183.43點，為歷史新高，按周上升0.40%，並連續3周於180點以上高位企穩。

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