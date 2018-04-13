特斯拉與BP合作 建立風電儲能系統

據環球網科技綜合報道，特斯拉Powerpack系統可以更好地協調不穩定的能源生産與需求高峰。美國媒體4月10日報道，特斯拉將與英國石油公司(BP)合作，建立儲能系統。

據報道，英國石油和天然氣巨頭BP將在位于美國南達科他州的Titan 1号風力發電廠安裝特斯拉電池，這也代表着BP進軍美國本土風電能源業務。

該發電廠有10台風力發電機，發電量達25兆瓦——估計每年可提供6，700戶家庭所需的能源。特斯拉的Powerpack系統將提供212千瓦/840千瓦每小時的電力存儲，能夠讓發電廠存儲風力充足時産生的電能，并且在用電高峰期提供充足的電力，達到更好的效果。

據報道，BP風力發電首席執行官勞拉•福爾斯(Laura Folse)表示，Titan 1号風力發電廠的電池試驗項目將為BP風力發電建設提供寶貴的經驗，特别是在如何更好地將電力儲存系統運用到BP的多元化投資産品上。BP正在努力創建長期可持續的風電能源業務，并進一步向低碳未來轉型。

報道稱，該項目預計于今年下半年啓動。

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