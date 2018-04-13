黨中央制定《關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》

據新華社新華視點微博4月13日消息，13日下午，習近平在慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上發表重要講話強調，黨中央對海南改革開放發展寄予厚望，最近研究制定了《關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》，賦予海南經濟特區改革開放新的重大責任和使命，也為海南深化改革開放注入了強大動力。這是海南發展面臨的新的重大曆史機遇。

習近平要求，海南廣大幹部群衆要抓住機遇、再接再厲，全面貫徹黨的十九大精神，以新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅持新發展理念，統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局，以供給側結構性改革為主線，建設自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港，發揮自身優勢，大膽探索創新，着力打造全面深化改革開放試驗區、國家生態文明試驗區、國際旅遊消費中心、國家重大戰略服務保障區，争創新時代中國特色社會主義生動範例，讓海南成為展示中國風範、中國氣派、中國形象的靓麗名片。

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