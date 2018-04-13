南方航空(01055-HK)3月客運運力投入同比上升13.43%

南方航空(01055-HK)公布，2018年3月，集團客運運力投入(按可利用客公里計)同比上升13.43%，其中國内、地區、國際分别同比上升13.78%、14.64%、12.53%；旅客周轉量(按收入客公里計)同比上升16.17%，其中國内、地區、國際分别同比上升15.82%、18.20%、16.94%；客座率為83.57%，同比上升1.97個百分點，其中國内、地區、國際分别同比上升1.48、2.23、3.14個百分點。

2018年3月25日起，集團新增北京-福州-哥打基納巴盧-福州-北京、杭州-曼谷-杭州、福州-普吉-福州、廈門-普吉-廈門、烏魯木齊-杭州-烏魯木齊、烏魯木齊-南京-烏魯木齊、烏魯木齊-深圳-烏魯木齊、武漢-烏魯木齊-武漢、渖陽-武漢-渖陽、鄭州-渖陽-鄭州、長春-成都-長春、長沙-太塬-長沙等航線(每周七班)，新增渖陽-杭州-渖陽航線(每周十四班)；2018年3月26日起，集團新增南甯-南京-南甯航線(每周七班)，新增長沙-蘭州-長沙航線(每周四班)；2018年3月28日起，集團新增武漢-大坂-武漢航線(每周一班)。

貨運方面，2018年3月貨運運力投入(按可利用噸公裡-貨郵運計)同比上升6.25%；貨郵周轉量(按收入噸公裡-貨郵運計)同比上升0.04%；貨郵載運率為51.97%，同比下降3.22個百分點。

2018年3月，集團引進飛機10架，包括5架B737-800，1架B737-8MAX，2架A330-300，2架B787-9；出售1架B757-200和1架B777-200。截至2018年3月底，集團合計運營767架飛機。

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