中國平安(02318-HK): 推「壹企銀」解中小企融資難

中國平安保險（集團）(02318-HK)旗下金融壹賬通，4月13日在深圳舉辦發佈會，推出國內首個連接銀行等金融機構和中小企業的金融科技服務平台，即「壹企銀中小企業智能金融服務平台」，將助力銀行等金融機構解決中小企業融資難題。

據介紹，相較於傳統銀行流程，壹企銀採用資訊交叉驗證替代了人工盡調，以智能風控替代人工作業審批，日均審批能力提升20倍，信貸處理效率提升80%以上，最快一天放款，支持大批量信貸業務，這不僅極大降低了銀行風控及運營成本，也有效地提升了客戶體驗。

在壹企銀平台的智能風控體系中，銀行的審核不再僅限於這些傳統模式所設的門檻，而是借助科學的風控決策模型，結合了微表情測試等手段，多維度地綜合評估企業的還款能力、還款意願，這樣大批原來「不合格」的貸款企業就會得到更加客觀的評價進入白名單，從而獲得銀行的貸款。在壹企銀平台，企業客戶從申請到獲得系統推薦產品只需幾分鐘。壹企銀平台技術可使銀行成本大幅下降，風控效率顯著提高。例如接進壹企銀平台的「智能風控魔方」後，銀行進件環節和審批環節均減少人力2/3，申請材料僅需要3頁紙。業務投產比的有效提升，將使得銀行對中小企業貸款積極大增。

空調代理商王先生說，在壹企銀平台上，他憑著增值稅發票和納稅資料提交了貸款申請，1天之內30萬元就順利到賬了。

壹企銀平台自去年年底試運行以來，短時間內接入了100多家合作機構，已經積累了超過30萬中小企業客戶，並為13家銀行提供了包括客戶匹配、風控管理及智能系統等全方位金融服務。其中風控引擎已覆蓋了超過50億元信貸規模。截至2017年末，金融壹賬通已為468家銀行、1,890家非銀金融機構（包括14家保險公司）提供一站式金融科技解決方案。

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