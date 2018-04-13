深交所：大股東需穿透式信息披露産權結構和資金來源

深交所13日發布關于就《深圳證券交易所上市公司收購及股份權益變動信息披露業務指引(征求意見稿)》公開征求意見的通知，通知指出，在《收購管理辦法》的規範框架下，《指引》規範的披露形式包括提示性公告、簡式權益變動報告書、詳式權益變動報告書、收購報告書等，條文所規範的收購及權益變動活動更全面、規則結構更完整。

大股東需穿透式信息披露産權結構和資金來源，《指引》針對需披露權益變動報告書、收購報告書等情形，明确了穿透披露的要求，主要包括兩方面，一是資金來源穿透披露，要求直至披露到自有資金、銀行貸款或者公募證券投資基金所募集的資金;二是産權結構全面展開披露，要求直至披露到自然人、國有資産管理部門或者股東之間達成的某種協議或者安排。此外，《指引》對不适用繼續穿透的具有公募性質的資金進行定義，即涉及其他金融監管機構批準設立或者準予注冊且持續監管的金融産品并經律師對相關産品從設立、認購、管理等角度具有向不特定公衆籌集資金的特征發表明确意見的，可以不再穿透披露。

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