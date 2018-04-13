【運達投顧】錢再買這些電子股

◆盤勢分析

大盤到今天非常剛好的整理了一個月的時間，指數的空間不大，但是個股輪動的速度非常快，從生技開始到櫃買機械，現在又準備回到電子族群身上。台灣的資金實力真得很雄厚，外資連續賣超台股卻賣不下去，每天的成交量都維持在千億元之上流動性也非常足夠，也因為是內資控盤主流的移動相對快了許多，我認為最黑暗的時間已經快過去了，一旦國際股市啟動反攻台股不會寂寞。

悶了很久的電子族群慢慢的有買盤回籠，主要觀察指標當然是股王 3008 大立光了，昨天法說會的訊息只能用爛到爆來形容，第一季營收衰退 44% 毛利也是創下新低的 66%，以獲利來看數字非常的不漂亮，但是，股價在出現破底背離後連續四天走出反彈，這麼多的利空夾擊下還能夠逆勢走高，代表利空已經反應得差不多了，而股價回到三千元附近本益比也來到相當合理的價位，股票市場不變的真理『盛極而衰否極泰來』該反應的利空都反應了，想賣股票的人也都賣了，剩下的不就是反應未來的利多走勢，從均線的角度來看月均線準備扣抵低值，只要大立光能夠穩在 3500 元附近，均線轉為上揚支撐力道就會浮現。這配合到蘋果的新機周期，蘋果 iPhone X 銷量不佳，預計九月份將推出低價版機種，而第二季也將進入備貨旺季，相關的供應鏈今天都出現了上攻走勢，PCB 族群 2313 華通 、2369 燿華一同站回月線之上且帶出量能，後續表現值得期待。

台股準備走出黑暗迎向光明，電子股重回主流外資就會回頭買超台股，市場資金動能非常豐沛，可以買多就不要輕易放空，只要掌握類股輪動走勢與資金的流向，跟著市場走獲利自然有！

※運達投顧 洪任浚分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。