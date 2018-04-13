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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月12日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          凱柏實業          新昕纖   德麥                
易威     鈦昇     富邦美債7-10          遠昇              謚源     世坤                
穆拉德   永捷     富邦美債20年          廣寰科            東林     萬國通              
南璋     凱衛     元大美債7-10          點晶              欣厚-KY  新昕纖              
勝昱     樺晟     元大美債1-3          振維              友銓     聚紡                
飛寶企業 海灣     元大投資級公司債          大峽谷-KY          達威     直得                
精確     晟楠     元大中國債3-5          太欣              松崗     泰茂                
宏易     寶得利   群益15年IG電信債          青雲              三圓     至興                
唐鋒     昇華     群益15年IG科技債          建達              雙喜     萬在                
榮群              群益10年IG金融債          撼訊              力泰     大恭                
天宇              國泰5Y+新興債          上揚              理銘     美琪瑪              
新零售            國泰1-5Y高收債          松崗              雅茗-KY  雙邦                
力新              生泰              保銳              亞都     致振                
恩得利            合世                                東凌-KY  韋僑                
李洲              易威                                關中     威潤                
凱柏實業          東洋                                隆中     唐榮                
遠昇              穆拉德                              時報     世豐                
及成              友華                                欣泰     力新                
鑫龍騰            天良                                         凌網                
和進              鐿鈦                                         李洲                
耀勝              達爾膚                                       港建                
倚強              金可-KY                                      至寶電              
錦明              中華食                                       點晶                
鑫創              環泰                                         幸康                
廣寰科            南璋                                         矽瑪                
點晶              勝昱                                         迎輝                
建舜電            惠光                                         重鳥鵬              
泰谷              飛寶企業                                     泓格                
典範              世德                                         東林                
長天              泰茂                                         盈正                
益通              精確                                         晟楠                
振維              健信                                         營邦                
鴻翊              宏易                                         美桀                
迎輝              至興                                         友銓                
欣厚-KY           桓達                                         達威                
兆遠              擎邦                                         昇益                
系統電            瀧澤科                                       三聯                
世紀              鈦昇                                         合邦                
華容              唐鋒                                         業強                
建榮              雙邦                                         訊達                
立衛              富喬                                         撼訊                
天揚              立端                                         亞銳士              
鈺創              榮群                                         安碁                
合正              天宇                                         沛亨                
寶聯通            久陽                                         迅德                
昇益              華祺                                         倉和                
凱鈺              有益                                         三圓                
德宏              新零售                                       力泰                
合邦              力新                                         理銘                
萬旭              恩得利                                       中連貨              
驊宏資            謚源                                         安心                
久正              李洲                                         燦星旅              
上揚              凱柏實業                                     高野                
全譜              遠昇                                         亞都                
易通展            港建                                         老爺知              
安鈦克            及成                                         德記                
元隆              好德                                         大展證              
沛亨              璟德                                         誠品生活            
九暘              新洲                                         華義                
凱碩              鑫龍騰                                       時報                
全達              和進                                         琉園                
奧斯特            耀勝                                         旭然                
保銳              倚強                                         鼎創達              
立碁              錦明                                         捷必勝-KY            
越峰              昱捷                                         明揚                
英格爾            光環                                         綠河-KY             
士開              鑫創                                         欣雄                
志嘉              東碩                                         欣泰                
富裔              微端                                                             
正德              廣寰科                                                           
燦星旅            點晶                                                             
富驛-KY           斐成                                                             
劍湖山            建舜電                                                           
德記              泰谷                                                             
泰偉              律勝                                                             
華義              先進光                                                           
得利影            典範                                                             
鼎創達            崇越電                                                           
花王              光燿科                                                           
邦泰              長天                                                             
                  益通                                                             
                  崧騰                                                             
                  振維                                                             
                  鴻翊                                                             
                  迎輝                                                             
                  凡甲                                                             
                  西柏                                                             
                  兆利                                                             
                  世禾                                                             
                  磐儀                                                             
                  東林                                                             
                  盈正                                                             
                  精聯                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  緯軟                                                             
                  譜瑞-KY                                                          
                  廣穎                                                             
                  系統電                                                           
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  合正                                                             
                  中菲                                                             
                  東友                                                             
                  高技                                                             
                  寶聯通                                                           
                  佶優                                                             
                  昇益                                                             
                  霖宏                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  通泰                                                             
                  合邦                                                             
                  亞矽                                                             
                  萬旭                                                             
                  驊宏資                                                           
                  捷波                                                             
                  久正                                                             
                  亞銳士                                                           
                  立敦                                                             
                  慶生                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  驊訊                                                             
                  易通展                                                           
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  崴強                                                             
                  大中                                                             
                  點序                                                             
                  瑞耘                                                             
                  倉和                                                             
                  佑華                                                             
                  九暘                                                             
                  晶采                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  伍豐                                                             
                  奧斯特                                                           
                  品安                                                             
                  翔名                                                             
                  保銳                                                             
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  力麒                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  陸海                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  大略-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  紅馬-KY                                                          
                  德記                                                             
                  詩肯                                                             
                  關中                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  隆中                                                             
                  大甲                                                             
                  大車隊                                                           
                  太普高                                                           
                  鼎創達                                                           
                  龍巖                                                             
                  紅木-KY                                                          
                  大地-KY                                                          
                  裕國                                                             
                  花王                                                             
                  邦泰
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