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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/04/12  107/04/11  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.36300   10.36140   0.00160    0.01544
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.60810    9.61490  -0.00680   -0.07072
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.82190    9.82740  -0.00550   -0.05597
中國信託台灣活力基金                                             15.68000   15.68000   0.00000    0.00000
中國信託台灣優勢基金                                             18.15000   18.20000  -0.05000   -0.27473
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.87000    8.91000  -0.04000   -0.44893
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.37000    9.41000  -0.04000   -0.42508
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.65670    9.65280   0.00390    0.04040
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22710    9.22330   0.00380    0.04120
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.18440   10.18150   0.00290    0.02848
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.73000    9.72730   0.00270    0.02776
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.88820    9.88160   0.00660    0.06679
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.72060    8.71480   0.00580    0.06655
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.11480   11.15270  -0.03790   -0.33983
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.15850   10.19320  -0.03470   -0.34042
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
中國信託智能運動基金-美元                                        10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96850   10.96840   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.59170    9.58320   0.00850    0.08870
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.43050    9.42210   0.00840    0.08915
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.81170    9.80280   0.00890    0.09079
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.64220    9.63350   0.00870    0.09031
中國信託精穩基金                                                 17.92000   17.91910   0.00090    0.00502
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.48000   10.56000  -0.08000   -0.75758
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.22000   10.29000  -0.07000   -0.68027
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.21000   11.30000  -0.09000   -0.79646
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.97000   11.06000  -0.09000   -0.81374
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元大2001基金                                                     67.50000   67.58000  -0.08000   -0.11838
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.16020   38.06520   0.09500    0.24957
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26890   11.26780   0.00110    0.00976
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.78440   10.77310   0.01130    0.10489
元大上證50基金                                                   32.00000   32.31000  -0.31000   -0.95946
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.14000   13.18000  -0.04000   -0.30349
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.16000   12.19000  -0.03000   -0.24610
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.22000   13.20000   0.02000    0.15152
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.57700   13.55400   0.02300    0.16969
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.35400   17.31900   0.03500    0.20209
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.37700   11.34700   0.03000    0.26439
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.36200   11.32100   0.04100    0.36216
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.21000    3.21000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.88000   14.86000   0.02000    0.13459
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.48980   46.37090   0.11890    0.25641
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.35150   10.35010   0.00140    0.01353
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.65550    9.65420   0.00130    0.01347
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.89120    9.88040   0.01080    0.10931
元大巴西指數基金                                                  6.63700    6.51200   0.12500    1.91953
元大巴菲特基金                                                   31.10000   30.86000   0.24000    0.77771
元大日經225基金                                                  27.32000   27.35000  -0.03000   -0.10969
元大台商收成基金                                                 24.04000   24.03000   0.01000    0.04161
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.65000   12.61000   0.04000    0.31721
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.11000   37.40000  -0.29000   -0.77540
元大台灣中型100基金                                              32.98000   32.90000   0.08000    0.24316
元大台灣加權股價指數基金                                         25.23100   25.27200  -0.04100   -0.16223
元大台灣卓越50基金                                               82.54000   82.89000  -0.35000   -0.42225
元大台灣金融基金                                                 17.07000   17.04000   0.03000    0.17606
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.12000   31.13000  -0.01000   -0.03212
元大台灣高股息基金                                               26.08000   26.11000  -0.03000   -0.11490
元大台灣電子科技基金                                             36.36000   36.52000  -0.16000   -0.43812
元大全球ETF成長組合基金                                          10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.42000   14.41000   0.01000    0.06940
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.13000   13.11000   0.02000    0.15256
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.42000   12.41000   0.01000    0.08058
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.78700   12.76700   0.02000    0.15665
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.88000    6.86000   0.02000    0.29155
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.10000    8.09000   0.01000    0.12361
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.40000    6.39000   0.01000    0.15649
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.10600   10.12200  -0.01600   -0.15807
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.33870   10.33080   0.00790    0.07647
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.59160    9.58420   0.00740    0.07721
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.19500    9.18520   0.00980    0.10669
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.58200    8.57280   0.00920    0.10732
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.85000   13.81000   0.04000    0.28965
元大全球農業商機基金                                             15.79000   15.87000  -0.08000   -0.50410
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
元大印尼指數基金                                                  9.44400    9.36500   0.07900    0.84357
元大印度指數基金                                                  9.60000    9.61300  -0.01300   -0.13523
元大印度基金                                                     12.52000   12.50000   0.02000    0.16000
元大多多基金                                                     20.10000   20.01000   0.09000    0.44978
元大多福基金                                                     58.61000   58.47000   0.14000    0.23944
元大亞太成長基金                                                  9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.66740    8.66620   0.00120    0.01385
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.23800    7.23700   0.00100    0.01382
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.04800   10.04100   0.00700    0.06971
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.94600    9.93100   0.01500    0.15104
元大卓越基金                                                     52.38000   52.19000   0.19000    0.36405
元大店頭基金                                                      9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
元大泛歐成長基金                                                  9.49000    9.55000  -0.06000   -0.62827
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.19400   10.19350   0.00050    0.00491
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.04700    9.02830   0.01870    0.20713
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.03590   30.06620  -0.03030   -0.10078
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.55410   36.51970   0.03440    0.09420
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.00040   19.03320  -0.03280   -0.17233
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.36880   19.31330   0.05550    0.28737
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.00580   37.02320  -0.01740   -0.04700
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.39440   20.40930  -0.01490   -0.07301
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.11970   18.09970   0.02000    0.11050
元大高科技基金                                                   18.40000   18.32000   0.08000    0.43668
元大得利貨幣市場基金                                             16.22740   16.22730   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96360   11.96350   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.66000   14.61000   0.05000    0.34223
元大華夏中小基金                                                  8.66000    8.66000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                            11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
元大新中國基金-美元                                              12.06800   12.05700   0.01100    0.09123
元大新中國基金-新台幣                                            11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
元大新主流基金                                                   26.71000   26.54000   0.17000    0.64054
元大新東協平衡基金-美元                                          10.31200   10.28300   0.02900    0.28202
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
元大新興市場ESG策略基金                                          13.13000   13.11000   0.02000    0.15256
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.81560   10.80850   0.00710    0.06569
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.99350   10.97990   0.01360    0.12386
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.93500   10.91740   0.01760    0.16121
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.75420    9.73850   0.01570    0.16122
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.92720    9.91750   0.00970    0.09781
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.67490    9.66540   0.00950    0.09829
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.54950    9.53650   0.01300    0.13632
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.31020    9.29750   0.01270    0.13660
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.68860    9.68020   0.00840    0.08678
元大新興亞洲基金                                                 11.93000   11.94000  -0.01000   -0.08375
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.77480    9.79110  -0.01630   -0.16648
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.76500    9.78130  -0.01630   -0.16664
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.51130    9.52360  -0.01230   -0.12915
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.50160    9.51390  -0.01230   -0.12928
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07870   15.07860   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     38.89000   38.78000   0.11000    0.28365
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.87000    9.73000   0.14000    1.43885
元大實質多重資產基金-美元                                         9.95900    9.81200   0.14700    1.49817
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.95000    9.80000   0.15000    1.53061
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.25000   14.10000   0.15000    1.06383
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.84000   17.18000  -0.34000   -1.97905
元大精準中小基金                                                 22.94000   22.86000   0.08000    0.34996
元大摩臺基金                                                     38.72000   38.86000  -0.14000   -0.36027
元大標普500基金                                                  23.19000   23.34000  -0.15000   -0.64267
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.95000   13.88000   0.07000    0.50432
元大標普500單日正向2倍基金                                       29.66000   29.98000  -0.32000   -1.06738
元大標智滬深300基金                                              18.90000   19.00000  -0.10000   -0.52632
元大歐洲50基金                                                   24.26000   24.39000  -0.13000   -0.53301
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.60620    9.57990   0.02630    0.27453
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.13510   10.13490   0.00020    0.00197
元大績效基金                                                     55.49000   55.11000   0.38000    0.68953
元大韓國KOSPI200基金                                             23.58000   23.54000   0.04000    0.16992
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.68000   15.68000   0.00000    0.00000
日盛上選基金                                                     33.37000   33.25000   0.12000    0.36090
日盛小而美基金                                                   19.67000   19.55000   0.12000    0.61381
日盛中國內需動力基金                                             11.40000   11.42000  -0.02000   -0.17513
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.73320   11.71880   0.01440    0.12288
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.05770   10.04540   0.01230    0.12244
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.05660   12.04800   0.00860    0.07138
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.32870   10.32140   0.00730    0.07073
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.77980   10.77200   0.00780    0.07241
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.21910    9.21250   0.00660    0.07164
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.21000   12.26000  -0.05000   -0.40783
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.72000   12.74000  -0.02000   -0.15699
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.45000   12.46000  -0.01000   -0.08026
日盛日盛基金                                                     13.45000   13.43000   0.02000    0.14892
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
日盛全球抗暖化基金                                                9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.06940   10.06150   0.00790    0.07852
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.66440    9.65680   0.00760    0.07870
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.77100    9.76360   0.00740    0.07579
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.38070    9.37370   0.00700    0.07468
日盛全球新興債券基金A                                            10.87630   10.86200   0.01430    0.13165
日盛全球新興債券基金B                                             8.61630    8.60490   0.01140    0.13248
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44560    2.44240   0.00320    0.13102
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.74220    1.73990   0.00230    0.13219
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38310    0.38270   0.00040    0.10452
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27390    0.27370   0.00020    0.07307
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.56580   12.55420   0.01160    0.09240
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.83270    8.82450   0.00820    0.09292
日盛亞洲機會基金                                                  7.67000    7.63000   0.04000    0.52425
日盛首選基金                                                     17.76000   17.64000   0.12000    0.68027
日盛高科技基金                                                   17.61000   17.58000   0.03000    0.17065
日盛貨幣市場基金                                                 14.74560   14.74540   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   38.87000   38.79000   0.08000    0.20624
日盛精選五虎基金                                                 38.99000   38.55000   0.44000    1.14137
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46330   13.46310   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               35.62000   35.51000   0.11000    0.30977
台新MSCI中國基金                                                 21.91000   21.94000  -0.03000   -0.13674
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.00000   17.89000   0.11000    0.61487
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.31000   21.44000  -0.13000   -0.60634
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13940   14.13920   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.77470    9.77640  -0.00170   -0.01739
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.89630   10.89200   0.00430    0.03948
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.88400    9.87640   0.00760    0.07695
台新中國通基金                                                   48.81000   49.02000  -0.21000   -0.42840
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.38000   16.34800   0.03200    0.19574
台新中國精選中小基金                                             12.30000   12.29000   0.01000    0.08137
台新主流基金                                                     25.05000   24.98000   0.07000    0.28022
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    17.96000   17.90000   0.06000    0.33520
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61870    0.61670   0.00200    0.32431
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.69000   13.64000   0.05000    0.36657
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47110    0.46950   0.00160    0.34079
台新台灣中小基金                                                 38.66000   38.85000  -0.19000   -0.48906
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.24150    9.26740  -0.02590   -0.27947
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.39960    9.40710  -0.00750   -0.07973
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.38000    8.38000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.35860   10.36690  -0.00830   -0.08006
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.68660   10.67750   0.00910    0.08523
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.34170   11.33210   0.00960    0.08472
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
台新印度基金                                                     15.73000   15.70000   0.03000    0.19108
台新亞美短期債券基金                                             10.85670   10.83950   0.01720    0.15868
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.85330    8.84610   0.00720    0.08139
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30990    0.30970   0.00020    0.06458
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.99810   11.98840   0.00970    0.08091
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41370    0.41350   0.00020    0.04837
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07480   11.07470   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.62610   30.75190  -0.12580   -0.40908
台新智慧生活基金-美元                                            10.07360   10.08540  -0.01180   -0.11700
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.38850    9.38740   0.00110    0.01172
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.08610    9.08160   0.00450    0.04955
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.84520    9.84400   0.00120    0.01219
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.53480    9.53010   0.00470    0.04932
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.38810   10.37690   0.01120    0.10793
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35040    0.35020   0.00020    0.05711
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.92640    7.91790   0.00850    0.10735
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28060    0.28040   0.00020    0.07133
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.30000    6.30000   0.00000    0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           20.49000   20.38000   0.11000    0.53974
未來資產全球大消費基金                                           14.38000   14.43000  -0.05000   -0.34650
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.92150   11.91210   0.00940    0.07891
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.81100    9.80320   0.00780    0.07957
未來資產亞洲新富基金                                             21.44000   21.49000  -0.05000   -0.23267
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54820   12.54810   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.69000   12.63000   0.06000    0.47506
未來資產新興市場債券基金A                                         8.93740    8.93650   0.00090    0.01007
未來資產新興市場債券基金B                                         6.96830    6.96760   0.00070    0.01005
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.50000   11.48000   0.02000    0.17422
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.97300   10.97200   0.00100    0.00911
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.12900   10.10720   0.02180    0.21569
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.46520    9.46530  -0.00010   -0.00106
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.57050   10.57070  -0.00020   -0.00189
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.57770    8.56210   0.01560    0.18220
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.64170    9.62420   0.01750    0.18183
永豐中小基金                                                     50.62000   50.37000   0.25000    0.49633
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.88800    1.88920  -0.00120   -0.06352
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.43630    2.43780  -0.00150   -0.06153
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.90410    8.89140   0.01270    0.14283
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.14340   11.12750   0.01590    0.14289
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.70000    4.71000  -0.01000   -0.21231
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.86000   21.84000   0.02000    0.09158
永豐主流品牌基金                                                 17.10000   16.98000   0.12000    0.70671
永豐永豐基金                                                     35.14000   35.05000   0.09000    0.25678
永豐亞洲民生消費基金                                             12.34000   12.32000   0.02000    0.16234
永豐南非幣2021保本基金                                           12.81680   12.81360   0.00320    0.02497
永豐高科技基金                                                   24.00000   23.91000   0.09000    0.37641
永豐貨幣市場基金                                                 13.86120   13.86100   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.08870    2.09080  -0.00210   -0.10044
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47760    2.47540   0.00220    0.08887
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.97530    7.96690   0.00840    0.10544
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.47430   10.46320   0.01110    0.10609
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.54250    7.54270  -0.00020   -0.00265
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.36600   11.36630  -0.00030   -0.00264
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.78000    8.73000   0.05000    0.57274
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.40000   19.30000   0.10000    0.51813
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.40000   54.49000  -0.09000   -0.16517
永豐領航科技基金                                                 39.79000   39.53000   0.26000    0.65773
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.59000   12.54000   0.05000    0.39872
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.09000   12.05000   0.04000    0.33195
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.97000   10.03000  -0.06000   -0.59821
永豐趨勢平衡基金                                                 47.72000   47.24000   0.48000    1.01609
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.42340   11.42220   0.00120    0.01051
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.78190    9.77880   0.00310    0.03170
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.78190    9.77880   0.00310    0.03170
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.71540    9.71330   0.00210    0.02162
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.71900    9.71690   0.00210    0.02161
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.79150    9.78890   0.00260    0.02656
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.91910    9.91640   0.00270    0.02723
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.70170    9.69970   0.00200    0.02062
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.79000    9.78800   0.00200    0.02043
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.78000   11.81000  -0.03000   -0.25402
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.05000   12.06000  -0.01000   -0.08292
兆豐國際中小基金                                                 15.24000   15.15000   0.09000    0.59406
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.97000   14.91000   0.06000    0.40241
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.77000   20.65000   0.12000    0.58111
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.28000   21.16000   0.12000    0.56711
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       11.95000   11.95000   0.00000    0.00000
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.76000   12.76000   0.00000    0.00000
兆豐國際生命科學基金                                             14.64000   14.72000  -0.08000   -0.54348
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.20240   10.20910  -0.00670   -0.06563
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.75010   10.75940  -0.00930   -0.08644
兆豐國際全球高股息基金                                           11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
兆豐國際全球基金                                                 30.76000   30.86000  -0.10000   -0.32404
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.19890   10.19830   0.00060    0.00588
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.44900    9.42980   0.01920    0.20361
兆豐國際國民基金                                                 23.59000   23.53000   0.06000    0.25499
兆豐國際第一基金                                                 13.46000   13.34000   0.12000    0.89955
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.01250   10.00190   0.01060    0.10598
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.07370    8.06520   0.00850    0.10539
兆豐國際萬全基金                                                 20.81000   20.64000   0.17000    0.82364
兆豐國際電子基金                                                 26.22000   26.14000   0.08000    0.30604
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.91000    7.93000  -0.02000   -0.25221
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.32000   22.39000  -0.07000   -0.31264
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.99000   16.94000   0.05000    0.29516
兆豐國際豐台灣基金                                               32.29000   32.25000   0.04000    0.12403
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48210   12.48190   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.57000   11.54000   0.03000    0.25997
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.18660   11.17260   0.01400    0.12531
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.04040   12.02340   0.01700    0.14139
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.83090   10.81620   0.01470    0.13591
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.64220   11.62490   0.01730    0.14882
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.37050    8.36000   0.01050    0.12560
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.80440    9.79080   0.01360    0.13891
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.27510    9.26250   0.01260    0.13603
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.32810    9.31380   0.01430    0.15354
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.61250    9.59940   0.01310    0.13647
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.83000   10.86000  -0.03000   -0.27624
合庫全球新興市場基金                                              9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.81000   10.77000   0.04000    0.37140
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
合庫貨幣市場基金                                                 10.11360   10.11350   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.87820    9.88240  -0.00420   -0.04250
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.16490   10.16850  -0.00360   -0.03540
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.34020   10.34280  -0.00260   -0.02514
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.99080   11.99430  -0.00350   -0.02918
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.91410   13.91660  -0.00250   -0.01796
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.46140    9.46480  -0.00340   -0.03592
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.10640   10.11000  -0.00360   -0.03561
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.29520    8.29730  -0.00210   -0.02531
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.45820    9.46110  -0.00290   -0.03065
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.74650   10.74860  -0.00210   -0.01954
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.87750   10.87660   0.00090    0.00827
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.74820   10.72330   0.02490    0.23220
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.01960    9.99210   0.02750    0.27522
安聯中國東協基金                                                 16.11000   16.12000  -0.01000   -0.06203
安聯中國策略基金                                                 15.83000   15.73000   0.10000    0.63573
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.48000   14.50000  -0.02000   -0.13793
安聯中華新思路基金-美元                                          14.76000   14.74000   0.02000    0.13569
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.11000   13.09000   0.02000    0.15279
安聯台灣大壩基金                                                 25.82000   25.63000   0.19000    0.74132
安聯台灣科技基金                                                 45.21000   45.13000   0.08000    0.17727
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47130   12.47110   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 29.45000   29.24000   0.21000    0.71819
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12750   10.12280   0.00470    0.04643
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.10170   15.09540   0.00630    0.04173
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.76880    9.76470   0.00410    0.04199
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.10820   12.09920   0.00900    0.07439
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13650   10.12850   0.00800    0.07899
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.28800   12.27910   0.00890    0.07248
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.68040    9.67420   0.00620    0.06409
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.51400    9.50660   0.00740    0.07784
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.22160    9.21480   0.00680    0.07379
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.90000   11.90000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.19000   11.18000   0.01000    0.08945
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.75000   11.76000  -0.01000   -0.08503
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.86760   11.85540   0.01220    0.10291
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.93160   10.91570   0.01590    0.14566
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.59650   10.58130   0.01520    0.14365
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.08140    9.06820   0.01320    0.14556
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.88730    8.87440   0.01290    0.14536
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.58940    8.57710   0.01230    0.14341
安聯全球人口趨勢基金                                             11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.22000    9.27000  -0.05000   -0.53937
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      32.83000   33.00000  -0.17000   -0.51515
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.24000    8.17000   0.07000    0.85679
安聯全球計量平衡基金                                             12.63000   12.62000   0.01000    0.07924
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.07060   12.06110   0.00950    0.07877
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.54140   10.53310   0.00830    0.07880
安聯全球新興市場基金                                             18.64000   18.60000   0.04000    0.21505
安聯全球農金趨勢基金                                              9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.27000    9.31000  -0.04000   -0.42965
安聯亞洲動態策略基金                                             25.04000   25.07000  -0.03000   -0.11966
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.02210   10.02080   0.00130    0.01297
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.82470    9.82340   0.00130    0.01323
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.35140   84.28540   0.06600    0.07831
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.90540   12.89020   0.01520    0.11792
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.16450   67.10910   0.05540    0.08255
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.19110   10.17910   0.01200    0.11789
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51770    2.51660   0.00110    0.04371
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.62640   10.61350   0.01290    0.12154
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09360    2.09360   0.00000    0.00000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.87160    8.86080   0.01080    0.12189
宏利台灣動力基金                                                 31.57000   31.55000   0.02000    0.06339
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.49580   10.49110   0.00470    0.04480
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.74500    9.73650   0.00850    0.08730
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.39290    8.38930   0.00360    0.04291
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.03500    8.02880   0.00620    0.07722
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
宏利全球債券組合基金                                             13.03050   13.03100  -0.00050   -0.00384
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.80170    2.80050   0.00120    0.04285
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.81450   11.80920   0.00530    0.04488
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.84910    8.84530   0.00380    0.04296
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28440    2.28590  -0.00150   -0.06562
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.61340   10.60430   0.00910    0.08581
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.42040    4.41800   0.00240    0.05432
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.71910    0.71870   0.00040    0.05566
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.34000   20.32000   0.02000    0.09843
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.63670   11.62700   0.00970    0.08343
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.40080   10.39250   0.00830    0.07987
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              9.99220    9.98330   0.00890    0.08915
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.14930    9.14000   0.00930    0.10175
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.66380    8.65690   0.00690    0.07971
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.42370    8.41570   0.00800    0.09506
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.67700    8.67160   0.00540    0.06227
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.84730    2.84680   0.00050    0.01756
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41750    0.41740   0.00010    0.02396
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.51410   12.51100   0.00310    0.02478
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95340    0.95310   0.00030    0.03148
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.76090    7.75880   0.00210    0.02707
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.17560    2.17520   0.00040    0.01839
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31300    0.31300   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.53410    9.53140   0.00270    0.02833
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35270    0.35270   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62570   13.62560   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.91000    2.90000   0.01000    0.34483
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.72000   12.67000   0.05000    0.39463
宏利臺灣股息收益基金                                             28.91000   28.87000   0.04000    0.13855
宏利澳幣保本基金                                                 11.90750   11.90830  -0.00080   -0.00672
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.07000   11.04000   0.03000    0.27174
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.02000   12.00000   0.02000    0.16667
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.82000   11.80000   0.02000    0.16949
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.99460    9.99180   0.00280    0.02802
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.15860   10.15040   0.00820    0.08078
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.03720    9.02650   0.01070    0.11854
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.52380   10.51140   0.01240    0.11797
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.82000    8.83000  -0.01000   -0.11325
貝萊德新台幣基金                                                 12.92230   12.92230   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   25.42000   25.38000   0.04000    0.15760
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.13300   11.12970   0.00330    0.02965
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.10880   10.08320   0.02560    0.25389
保德信大中華基金                                                 31.25000   31.16000   0.09000    0.28883
保德信中小型股基金                                               44.05000   43.93000   0.12000    0.27316
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
保德信中國中小基金-美元                                          11.41000   11.35000   0.06000    0.52863
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.43000   10.37000   0.06000    0.57859
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.85160    9.82220   0.02940    0.29932
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.81880    9.78990   0.02890    0.29520
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.95760    9.92870   0.02890    0.29108
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.61460   10.58380   0.03080    0.29101
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
保德信中國品牌基金-美元                                          10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.28000   11.23000   0.05000    0.44524
保德信台商全方位基金                                             34.83000   34.55000   0.28000    0.81042
保德信全球中小基金                                               28.95000   29.01000  -0.06000   -0.20683
保德信全球消費商機基金                                           17.24000   17.28000  -0.04000   -0.23148
保德信全球基礎建設基金                                           11.70000   11.68000   0.02000    0.17123
保德信全球資源基金                                                7.65000    7.61000   0.04000    0.52562
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.14000   29.24000  -0.10000   -0.34200
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.03050   10.02900   0.00150    0.01496
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.67820   10.67650   0.00170    0.01592
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.00880    9.00410   0.00470    0.05220
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.58420    9.57910   0.00510    0.05324
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.43520    8.43150   0.00370    0.04388
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.87500   10.87010   0.00490    0.04508
保德信亞太基金                                                   22.24000   22.21000   0.03000    0.13507
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.65740    8.65380   0.00360    0.04160
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.23750   11.23280   0.00470    0.04184
保德信店頭市場基金                                               34.07000   34.04000   0.03000    0.08813
保德信拉丁美洲基金                                                7.62000    7.52000   0.10000    1.32979
保德信金平衡基金                                                 29.48000   29.46000   0.02000    0.06789
保德信金滿意基金                                                 40.91000   40.72000   0.19000    0.46660
保德信科技島基金                                                 24.64000   24.53000   0.11000    0.44843
保德信高成長基金                                                 87.84000   87.56000   0.28000    0.31978
保德信第一基金                                                   26.21000   26.04000   0.17000    0.65284
保德信貨幣市場基金                                               15.74240   15.74220   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.70560   10.72230  -0.01670   -0.15575
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.31810   10.33080  -0.01270   -0.12293
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.99120   11.00590  -0.01470   -0.13356
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.91740    9.92720  -0.00980   -0.09872
保德信新世紀基金                                                 10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.30650    8.31150  -0.00500   -0.06016
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.90750   10.91410  -0.00660   -0.06047
保德信新興趨勢組合基金                                           11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
保德信瑞騰基金                                                   15.52370   15.52360   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.88860    9.89630  -0.00770   -0.07781
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.03900   10.04670  -0.00770   -0.07664
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.82280    9.83800  -0.01520   -0.15450
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.88920    9.90710  -0.01790   -0.18068
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.97050   10.04850  -0.07800   -0.77624
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.97070   10.04810  -0.07740   -0.77029
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.94600    9.95120  -0.00520   -0.05226
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.94620    9.95130  -0.00510   -0.05125
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.96260    9.97650  -0.01390   -0.13933
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.90540    9.93460  -0.02920   -0.29392
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.84150    9.84850  -0.00700   -0.07108
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.98980    1.98860   0.00120    0.06034
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.66050    2.65890   0.00160    0.06018
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31480    0.31440   0.00040    0.12723
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45670    0.45620   0.00050    0.10960
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.82570    8.81600   0.00970    0.11003
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.91850   11.90470   0.01380    0.11592
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.72060    9.71440   0.00620    0.06382
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.70070   11.69260   0.00810    0.06927
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.26960    9.25830   0.01130    0.12205
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.19440   11.18070   0.01370    0.12253
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.29280   10.29630  -0.00350   -0.03399
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.10410   10.11610  -0.01200   -0.11862
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.19060   10.19590  -0.00530   -0.05198
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67450   10.68020  -0.00570   -0.05337
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.07960   10.09140  -0.01180   -0.11693
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.92970    9.93610  -0.00640   -0.06441
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.15800   10.16440  -0.00640   -0.06296
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.86670    9.87550  -0.00880   -0.08911
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.99250   10.00750  -0.01500   -0.14989
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.75980   10.77150  -0.01170   -0.10862
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.55820    6.55580   0.00240    0.03661
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.99360   10.98950   0.00410    0.03731
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63630   11.63620   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.58000   19.39000   0.19000    0.97989
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4439.300004396.57000  42.73000    0.97189
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.75490   10.72090   0.03400    0.31714
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.18290   12.15020   0.03270    0.26913
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.44340   11.41050   0.03290    0.28833
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.67300    9.64250   0.03050    0.31631
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.48580   10.45770   0.02810    0.26870
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.29250   10.26290   0.02960    0.28842
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.07940   11.04440   0.03500    0.31690
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.06140   12.02910   0.03230    0.26852
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     12.03040   11.99580   0.03460    0.28843
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.83000    6.80000   0.03000    0.44118
柏瑞巨人基金                                                     13.11000   13.15000  -0.04000   -0.30418
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63760   13.63750   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.86000   15.84000   0.02000    0.12626
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.32060   13.30670   0.01390    0.10446
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.91960   11.90970   0.00990    0.08313
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.58850   12.57730   0.01120    0.08905
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.09310    9.08360   0.00950    0.10458
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.85280    6.84570   0.00710    0.10371
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.06270    9.05530   0.00740    0.08172
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.69550    8.68630   0.00920    0.10591
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.10630   11.09650   0.00980    0.08832
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.58600    8.57850   0.00750    0.08743
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.09630   12.08630   0.01000    0.08274
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.53990   11.52780   0.01210    0.10496
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.67900   11.66660   0.01240    0.10629
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.45940   11.44920   0.01020    0.08909
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.08150    9.07200   0.00950    0.10472
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.12520   10.11690   0.00830    0.08204
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.93930    9.92870   0.01060    0.10676
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.87860    9.86980   0.00880    0.08916
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.71090    9.70250   0.00840    0.08658
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.00540   10.00080   0.00460    0.04600
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.01280   10.01060   0.00220    0.02198
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.97010    9.96690   0.00320    0.03211
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.02990   10.02850   0.00140    0.01396
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.95930    9.95480   0.00450    0.04520
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.95370    9.95140   0.00230    0.02311
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.92400    9.92080   0.00320    0.03226
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.98380    9.98240   0.00140    0.01402
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                   9.98630    9.98170   0.00460    0.04608
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.01280   10.01060   0.00220    0.02198
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.97010    9.96690   0.00320    0.03211
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.02990   10.02850   0.00140    0.01396
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.95930    9.95480   0.00450    0.04520
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.95370    9.95150   0.00220    0.02211
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.92400    9.92080   0.00320    0.03226
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.98380    9.98240   0.00140    0.01402
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.73800   10.73130   0.00670    0.06243
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.04130   12.03530   0.00600    0.04985
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.51120   11.50510   0.00610    0.05302
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.31660    9.31080   0.00580    0.06229
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.17430   10.16920   0.00510    0.05015
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.03510   10.02980   0.00530    0.05284
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.44910   10.44260   0.00650    0.06225
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.21160   11.20590   0.00570    0.05087
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.12110   11.11520   0.00590    0.05308
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.31670    9.31100   0.00570    0.06122
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.17470   10.16960   0.00510    0.05015
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.03550   10.03020   0.00530    0.05284
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.42000   13.37000   0.05000    0.37397
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.82000   14.77000   0.05000    0.33852
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.93000    8.89000   0.04000    0.44994
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.78000   11.73000   0.05000    0.42626
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.43000   12.38000   0.05000    0.40388
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.84000   12.79000   0.05000    0.39093
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.84000   13.78000   0.06000    0.43541
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.40000   13.33000   0.07000    0.52513
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.42000   10.27000   0.15000    1.46056
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.38100   11.37880   0.00220    0.01933
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.54460    7.54320   0.00140    0.01856
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.47930   11.47910   0.00020    0.00174
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.20860   11.20960  -0.00100   -0.00892
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.39650   10.39710  -0.00060   -0.00577
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.56310    8.56300   0.00010    0.00117
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.74390    9.74480  -0.00090   -0.00924
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.77800    9.77870  -0.00070   -0.00716
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.78180   10.78280  -0.00100   -0.00927
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.08090   10.08070   0.00020    0.00198
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.37970   10.38040  -0.00070   -0.00674
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.09490   10.09580  -0.00090   -0.00891
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.25250    9.25240   0.00010    0.00108
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.23080    9.23280  -0.00200   -0.02166
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.79950    9.80010  -0.00060   -0.00612
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.40120   12.38930   0.01190    0.09605
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.00510   11.99590   0.00920    0.07669
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.47420   11.46460   0.00960    0.08374
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.54090    7.53370   0.00720    0.09557
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.61400    9.60660   0.00740    0.07703
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.29430   10.28570   0.00860    0.08361
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.66020   10.65000   0.01020    0.09577
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.49250   11.48280   0.00970    0.08447
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.40220   10.39430   0.00790    0.07600
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.61690    9.60770   0.00920    0.09576
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.51340   10.50450   0.00890    0.08473
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.19840   11.18930   0.00910    0.08133
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.85850   11.84870   0.00980    0.08271
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.96070   10.95210   0.00860    0.07852
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.30570    9.29820   0.00750    0.08066
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.96920    9.96100   0.00820    0.08232
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.97560    9.96780   0.00780    0.07825
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.17750   11.16830   0.00920    0.08238
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.99150    9.98330   0.00820    0.08214
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.44020   10.43200   0.00820    0.07860
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.61970    9.61190   0.00780    0.08115
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.45970    9.45200   0.00770    0.08146
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.19130   10.18290   0.00840    0.08249
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.73320    9.72560   0.00760    0.07814
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         17.97000   17.93000   0.04000    0.22309
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.66000   16.63000   0.03000    0.18040
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.06690   13.06020   0.00670    0.05130
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.87670   10.86850   0.00820    0.07545
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.64830   11.63970   0.00860    0.07389
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.10340   12.10600  -0.00260   -0.02148
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.33460   11.32590   0.00870    0.07682
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.04690   10.03930   0.00760    0.07570
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.50700   10.49920   0.00780    0.07429
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.36420   10.36640  -0.00220   -0.02122
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.48740   10.47920   0.00820    0.07825
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.30380   10.29620   0.00760    0.07381
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.42780   10.41980   0.00800    0.07678
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.34000   13.20000   0.14000    1.06061
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      32.91000   33.63000  -0.72000   -2.14095
國泰大中華基金                                                   21.50000   21.47000   0.03000    0.13973
國泰小龍基金                                                     16.38000   16.34000   0.04000    0.24480
國泰中小成長基金                                                 45.47000   45.37000   0.10000    0.22041
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.78000   20.76000   0.02000    0.09634
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.69020    9.68540   0.00480    0.04956
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.39630    8.39220   0.00410    0.04885
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.11580   10.09560   0.02020    0.20009
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.04000   23.02000   0.02000    0.08688
國泰中港台基金台幣級別                                           17.25000   17.14000   0.11000    0.64177
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.49000   26.50000  -0.01000   -0.03774
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.24000   13.22000   0.02000    0.15129
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.72000   33.81000  -0.09000   -0.26619
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39580   12.39570   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.47000   28.44000   0.03000    0.10549
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.30000   10.35000  -0.05000   -0.48309
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.62000   12.63000  -0.01000   -0.07918
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.40000    5.42000  -0.02000   -0.36900
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.02000   19.06000  -0.04000   -0.20986
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.31000   21.34000  -0.03000   -0.14058
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.35620   11.33290   0.02330    0.20560
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.38450   10.36320   0.02130    0.20553
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.87000   11.79000   0.08000    0.67854
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  17.86000   17.84000   0.02000    0.11211
國泰科技生化基金                                                 37.86000   37.85000   0.01000    0.02642
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        24.65000   24.87000  -0.22000   -0.88460
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.14000   14.04000   0.10000    0.71225
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.99850   37.91820   0.08030    0.21177
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.38360   19.41540  -0.03180   -0.16379
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.71390   19.65340   0.06050    0.30783
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.41160   39.37460   0.03700    0.09397
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.22110   39.18340   0.03770    0.09621
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.33340   40.31650   0.01690    0.04192
國泰高科技基金                                                   13.40000   13.37000   0.03000    0.22438
國泰國泰基金台幣級別                                             23.88000   23.87000   0.01000    0.04189
國泰富時中國A50基金                                              20.73000   20.98000  -0.25000   -1.19161
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.81860   10.80710   0.01150    0.10641
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.92070    7.91220   0.00850    0.10743
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.05000   12.08000  -0.03000   -0.24834
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.83460   10.82020   0.01440    0.13308
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.16120    7.15170   0.00950    0.13284
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.31000   14.26000   0.05000    0.35063
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.75000   34.97000  -0.22000   -0.62911
國泰價值卓越基金                                                 15.78000   15.75000   0.03000    0.19048
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.83000   10.89000  -0.06000   -0.55096
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.11010   12.10890   0.00120    0.00991
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.65280    9.63540   0.01740    0.18058
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.61730    8.58370   0.03360    0.39144
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.57380   10.55470   0.01910    0.18096
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.53010    9.49290   0.03720    0.39187
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.06270   11.06160   0.00110    0.00994
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.05620   10.01940   0.03680    0.36729
第一金大中華基金                                                 28.06000   27.92000   0.14000    0.50143
第一金小型精選基金                                               40.11000   39.90000   0.21000    0.52632
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.60000   14.62000  -0.02000   -0.13680
第一金中國世紀基金-美元                                          10.01330   10.00140   0.01190    0.11898
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
第一金中概平衡基金                                               25.20000   25.09000   0.11000    0.43842
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22630   15.22610   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.58300  177.58100   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.49210   13.53680  -0.04470   -0.33021
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.49260   13.53760  -0.04500   -0.33241
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.27000   12.30000  -0.03000   -0.24390
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.27000   12.31000  -0.04000   -0.32494
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.97840    9.97270   0.00570    0.05716
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.97930    9.97360   0.00570    0.05715
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.49310    9.49230   0.00080    0.00843
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.51670    9.51570   0.00100    0.01051
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.31790   10.31210   0.00580    0.05624
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.82030    9.81940   0.00090    0.00917
第一金全球大趨勢基金                                             22.03000   22.07000  -0.04000   -0.18124
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.83720    7.84770  -0.01050   -0.13380
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.62310    5.63070  -0.00760   -0.13497
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.18170    9.15270   0.02900    0.31685
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.18280    9.15380   0.02900    0.31681
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.98000    8.95000   0.03000    0.33520
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.37330    9.34370   0.02960    0.31679
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.37450    9.34490   0.02960    0.31675
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.58570    8.59740  -0.01170   -0.13609
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.01130   10.02490  -0.01360   -0.13566
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.80900    9.82570  -0.01670   -0.16996
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.10300    8.11510  -0.01210   -0.14910
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.91830    8.93130  -0.01300   -0.14556
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.91840    8.93140  -0.01300   -0.14555
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.00650   11.02510  -0.01860   -0.16871
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.00730   11.02590  -0.01860   -0.16869
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96630    9.98110  -0.01480   -0.14828
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.62160   14.64290  -0.02130   -0.14546
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.96130   14.89310   0.06820    0.45793
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.97980   14.91150   0.06830    0.45804
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.37000   13.30000   0.07000    0.52632
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.39000   13.33000   0.06000    0.45011
第一金亞洲科技基金                                               20.92000   20.86000   0.06000    0.28763
第一金亞洲新興市場基金                                           13.81000   13.72000   0.09000    0.65598
第一金店頭市場基金                                               10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
第一金創新趨勢基金                                               24.07000   23.97000   0.10000    0.41719
第一金電子基金                                                   34.76000   34.56000   0.20000    0.57870
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.42000   14.40000   0.02000    0.13889
統一大滿貫基金                                                   32.90000   32.94000  -0.04000   -0.12143
統一大龍印基金                                                   16.89000   16.91000  -0.02000   -0.11827
統一大龍騰中國基金                                               11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
統一中小基金                                                     25.98000   25.80000   0.18000    0.69767
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.75190    9.75770  -0.00580   -0.05944
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.97050    9.95930   0.01120    0.11246
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.45580    9.44560   0.01020    0.10799
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.31080   11.31760  -0.00680   -0.06008
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.47280   11.46000   0.01280    0.11169
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.89370   10.88200   0.01170    0.10752
統一台灣動力基金                                                 16.70000   16.57000   0.13000    0.78455
統一全天候基金                                                  107.81000  107.33000   0.48000    0.44722
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.63500    8.69060  -0.05560   -0.63977
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.13470    9.17770  -0.04300   -0.46853
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.93550    8.97760  -0.04210   -0.46894
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.79930    8.82250  -0.02320   -0.26296
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.30840    9.31690  -0.00850   -0.09123
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.10540    9.11380  -0.00840   -0.09217
統一全球債券組合基金                                             12.12650   12.11650   0.01000    0.08253
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.86000   14.97000  -0.11000   -0.73480
統一全球新科技基金(美元)                                         15.30000   15.38000  -0.08000   -0.52016
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.88000   13.95000  -0.07000   -0.50179
統一亞太基金                                                     27.01000   26.92000   0.09000    0.33432
統一亞洲大金磚基金                                               13.00000   12.98000   0.02000    0.15408
統一奔騰基金                                                     57.39000   57.01000   0.38000    0.66655
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63450   16.63430   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     25.41000   25.41000   0.00000    0.00000
統一統信基金                                                     32.42000   32.27000   0.15000    0.46483
統一黑馬基金                                                     58.22000   57.94000   0.28000    0.48326
統一新亞洲科技能源基金                                           19.84000   19.87000  -0.03000   -0.15098
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.43180    8.46710  -0.03530   -0.41691
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.53020   10.53000   0.00020    0.00190
統一經建基金                                                     45.82000   45.64000   0.18000    0.39439
統一龍馬基金                                                     68.17000   67.93000   0.24000    0.35330
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.62000   21.52000   0.10000    0.46468
野村中小基金                                                     49.18000   49.06000   0.12000    0.24460
野村中國機會基金                                                 14.52000   14.46000   0.06000    0.41494
野村巴西基金                                                      6.40000    6.29000   0.11000    1.74881
野村日本領先基金                                                 12.29000   12.30000  -0.01000   -0.08130
野村台灣高股息基金                                               22.67000   22.73000  -0.06000   -0.26397
野村台灣運籌基金                                                 37.15000   37.05000   0.10000    0.26991
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.77090    9.85080  -0.07990   -0.81110
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.76950    9.83110  -0.06160   -0.62658
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.78650    9.81660  -0.03010   -0.30662
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.85290    9.85080   0.00210    0.02132
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.83250    9.83110   0.00140    0.01424
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.81650    9.81660  -0.00010   -0.00102
野村平衡基金                                                     19.11000   19.07000   0.04000    0.20975
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.70000    8.72000  -0.02000   -0.22936
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.95000    9.00000  -0.05000   -0.55556
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.47000   12.46000   0.01000    0.08026
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
野村全球生技醫療基金                                             15.64000   15.73000  -0.09000   -0.57216
野村全球品牌基金                                                 26.94000   26.90000   0.04000    0.14870
野村全球氣候變遷基金                                              8.31000    8.33000  -0.02000   -0.24010
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.53000   12.70000  -0.17000   -1.33858
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.07000   11.12000  -0.05000   -0.44964
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.52000   18.55000  -0.03000   -0.16173
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.97000   11.99000  -0.02000   -0.16681
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.62790   10.62450   0.00340    0.03200
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.41820   10.41570   0.00250    0.02400
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.65600    9.73640  -0.08040   -0.82577
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.40710    9.47820  -0.07110   -0.75014
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.81560    8.88550  -0.06990   -0.78667
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.03860   11.05040  -0.01180   -0.10678
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.57040   10.58280  -0.01240   -0.11717
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.95590    9.96710  -0.01120   -0.11237
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.34170   11.33690   0.00480    0.04234
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.91990   10.91670   0.00320    0.02931
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.41600   10.41240   0.00360    0.03457
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.49760   10.54590  -0.04830   -0.45800
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.52440   10.59360  -0.06920   -0.65322
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.94710    9.98720  -0.04010   -0.40151
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.48400    9.52170  -0.03770   -0.39594
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.75750    9.80430  -0.04680   -0.47734
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.90120   11.91290  -0.01170   -0.09821
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.69130   12.70080  -0.00950   -0.07480
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.98120   10.99290  -0.01170   -0.10643
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.47320   10.48220  -0.00900   -0.08586
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.00540   11.01730  -0.01190   -0.10801
野村成長基金                                                     29.13000   29.13000   0.00000    0.00000
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.98260   10.04710  -0.06450   -0.64198
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.98230   10.03050  -0.04820   -0.48053
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.74790    9.79420  -0.04630   -0.47273
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.15260   10.13190   0.02070    0.20431
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.11710   10.09770   0.01940    0.19212
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.88260    9.86130   0.02130    0.21600
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.50000    9.60000  -0.10000   -1.04167
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.47000   13.40000   0.07000    0.52239
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.24420   10.23730   0.00690    0.06740
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.15590   10.15240   0.00350    0.03447
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.93180    9.92700   0.00480    0.04835
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.54800   10.54070   0.00730    0.06926
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.41490   10.41130   0.00360    0.03458
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.18880   10.18390   0.00490    0.04812
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.08750    9.12930  -0.04180   -0.45787
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.92800    9.98100  -0.05300   -0.53101
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.81890    9.86440  -0.04550   -0.46125
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.55200   13.54500   0.00700    0.05168
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.78120   12.77220   0.00900    0.07047
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.48850   10.48260   0.00590    0.05628
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.28890   10.34090  -0.05200   -0.50286
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.98510   10.02840  -0.04330   -0.43177
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.35140    9.39540  -0.04400   -0.46831
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.91550   10.90560   0.00990    0.09078
野村泰國基金                                                     43.86000   43.64000   0.22000    0.50412
野村高科技基金                                                   11.17000   11.11000   0.06000    0.54005
野村貨幣市場基金                                                 16.24150   16.24130   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.93000   16.84000   0.09000    0.53444
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.05820    8.08420  -0.02600   -0.32162
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.76580   11.76280   0.00300    0.02550
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    6.95000    7.05000  -0.10000   -1.41844
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
野村精選貨幣市場基金                                             12.06770   12.06760   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.06000   12.09000  -0.03000   -0.24814
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.26000    8.27000  -0.01000   -0.12092
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.62000   11.64000  -0.02000   -0.17182
野村積極成長基金                                                 12.30000   12.30000   0.00000    0.00000
野村優質基金                                                     33.87000   33.77000   0.10000    0.29612
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.72020    8.76170  -0.04150   -0.47365
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.07670    8.10570  -0.02900   -0.35777
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.88080    7.90400  -0.02320   -0.29352
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.56240   11.54850   0.01390    0.12036
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.52220   10.51440   0.00780    0.07418
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.29540   10.28270   0.01270    0.12351
野村環球基金-人民幣計價                                          15.02000   15.08000  -0.06000   -0.39788
野村環球基金-美元計價                                            11.99000   12.04000  -0.05000   -0.41528
野村環球基金-新臺幣計價                                          15.90000   15.96000  -0.06000   -0.37594
野村鴻利基金                                                     22.06000   22.01000   0.05000    0.22717
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84540   16.84530   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.55000   20.46000   0.09000    0.43988
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.38000   10.29000   0.09000    0.87464
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.92000   12.94000  -0.02000   -0.15456
野村鑫平衡組合基金                                               14.53000   14.43000   0.10000    0.69300
野村鑫全球債券組合基金                                           13.20300   13.20270   0.00030    0.00227
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.91440    9.91190   0.00250    0.02522
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.94800    9.94600   0.00200    0.02011
凱基台商天下基金                                                 13.74000   13.63000   0.11000    0.80704
凱基台灣精五門基金                                               21.25000   21.24000   0.01000    0.04708
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.84350   10.86750  -0.02400   -0.22084
凱基亞太高股息基金                                               13.45000   13.39000   0.06000    0.44810
凱基亞洲四金磚基金                                               18.27000   18.30000  -0.03000   -0.16393
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.85000   13.87000  -0.02000   -0.14420
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.71760   13.70520   0.01240    0.09048
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.81000   12.80000   0.01000    0.07813
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52710   11.52700   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.44000   27.31000   0.13000    0.47602
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.64000   19.72000  -0.08000   -0.40568
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.08570   20.17210  -0.08640   -0.42831
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.50000   18.40000   0.10000    0.54348
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.65050   18.55780   0.09270    0.49952
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.01710   10.00490   0.01220    0.12194
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.01890    8.00910   0.00980    0.12236
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.06000    8.04000   0.02000    0.24876
凱基資源國基金                                                    9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.86000   10.97000  -0.11000   -1.00273
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.60090   11.68930  -0.08840   -0.75625
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.52000   10.59000  -0.07000   -0.66100
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.81380   10.91540  -0.10160   -0.93080
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.50000   10.60000  -0.10000   -0.94340
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.18000   12.24000  -0.06000   -0.49020
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.58880   12.65530  -0.06650   -0.52547
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.46000   15.39000   0.07000    0.45484
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       28.57000   28.86000  -0.29000   -1.00485
富邦NASDAQ-100基金                                               26.43000   26.58000  -0.15000   -0.56433
富邦上証180基金                                                  31.86000   32.12000  -0.26000   -0.80946
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24680    0.24610   0.00070    0.28444
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.21000    7.19000   0.02000    0.27816
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.97000    6.90000   0.07000    1.01449
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 44.54000   45.43000  -0.89000   -1.95906
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.55550   20.47370   0.08180    0.39954
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.20190   11.20080   0.00110    0.00982
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.63520   10.62460   0.01060    0.09977
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.09420   13.08380   0.01040    0.07949
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.94080    1.93930   0.00150    0.07735
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.75480    9.74700   0.00780    0.08002
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.49390    1.49270   0.00120    0.08039
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58890   11.58770   0.00120    0.01036
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.75080    1.75030   0.00050    0.02857
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.11090   10.10980   0.00110    0.01088
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54690    1.54650   0.00040    0.02586
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             11.96550   11.94700   0.01850    0.15485
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.37630   11.35690   0.01940    0.17082
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.96050   10.93420   0.02630    0.24053
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.58030   10.56400   0.01630    0.15430
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.97810    9.96110   0.01700    0.17066
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.62280    9.59970   0.02310    0.24063
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.90000   14.85000   0.05000    0.33670
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.02000   23.17000  -0.15000   -0.64739
富邦日本東証基金                                                 21.94000   22.02000  -0.08000   -0.36331
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.84000   41.79000   0.05000    0.11965
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.55000   46.45000   0.10000    0.21529
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.23000   51.41000  -0.18000   -0.35013
富邦台灣心基金                                                   22.33000   22.22000   0.11000    0.49505
富邦台灣釆吉50基金                                               47.88000   48.09000  -0.21000   -0.43668
富邦台灣科技指數基金                                             55.88000   56.41000  -0.53000   -0.93955
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29090    0.29190  -0.00100   -0.34258
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.31060    2.30960   0.00100    0.04330
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34370    0.34360   0.00010    0.02910
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.76130   10.75890   0.00240    0.02231
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01630    2.01550   0.00080    0.03969
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33180    0.33170   0.00010    0.03015
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.33320    9.33120   0.00200    0.02143
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.67000   22.72000  -0.05000   -0.22007
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.21000   15.21000   0.00000    0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               27.74000   27.80000  -0.06000   -0.21583
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61700   15.61680   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     65.41000   65.17000   0.24000    0.36827
富邦科技基金                                                     24.91000   24.73000   0.18000    0.72786
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.51940   38.55410  -0.03470   -0.09000
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.36110   38.32700   0.03410    0.08897
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.40080   37.41560  -0.01480   -0.03956
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.78000   12.72000   0.06000    0.47170
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              33.98000   34.20000  -0.22000   -0.64327
富邦香港H股基金                                                  21.49000   21.50000  -0.01000   -0.04651
富邦高成長基金                                                   25.10000   24.96000   0.14000    0.56090
富邦基金                                                         13.27000   13.24000   0.03000    0.22659
富邦深証100基金                                                  11.47000   11.56000  -0.09000   -0.77855
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.40000   20.47000  -0.07000   -0.34196
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39910    0.39870   0.00040    0.10033
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.20810   12.19860   0.00950    0.07788
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.57680    9.56930   0.00750    0.07838
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30100    0.30070   0.00030    0.09977
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.95580    8.94880   0.00700    0.07822
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.97020    9.98210  -0.01190   -0.11921
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.97540    9.98440  -0.00900   -0.09014
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.97020    9.98210  -0.01190   -0.11921
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.97540    9.98440  -0.00900   -0.09014
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.07000   20.07000   0.00000    0.00000
富邦精準基金                                                     47.93000   47.68000   0.25000    0.52433
富邦精銳中小基金                                                 12.01000   11.91000   0.10000    0.83963
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.62000   21.71000  -0.09000   -0.41456
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.76000    7.73000   0.03000    0.38810
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.06000   15.16000  -0.10000   -0.65963
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.10000   19.13000  -0.03000   -0.15682
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.32960   10.34230  -0.01270   -0.12280
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.45630   11.46300  -0.00670   -0.05845
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.92730   10.92960  -0.00230   -0.02104
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.14610   10.15860  -0.01250   -0.12305
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.20730   11.21390  -0.00660   -0.05886
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.66810   10.67030  -0.00220   -0.02062
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.10000   30.15000  -0.05000   -0.16584
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.27560    9.26740   0.00820    0.08848
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.73730    9.72820   0.00910    0.09354
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.61290    9.60460   0.00830    0.08642
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.00650    9.99770   0.00880    0.08802
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.97140    9.96210   0.00930    0.09335
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.84380    9.83520   0.00860    0.08744
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.87570    9.86700   0.00870    0.08817
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.80750    8.80400   0.00350    0.03975
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.71810    9.71370   0.00440    0.04530
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.36480    9.36130   0.00350    0.03739
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.62810   10.62390   0.00420    0.03953
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.34590   10.34130   0.00460    0.04448
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.01900   10.01510   0.00390    0.03894
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.46810    9.46450   0.00360    0.03804
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.82710    9.82320   0.00390    0.03970
富達卓越領航全球組合基金                                         14.54000   14.56000  -0.02000   -0.13736
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.03170    9.02870   0.00300    0.03323
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.65800    9.65410   0.00390    0.04040
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.50900    9.50600   0.00300    0.03156
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.02930   10.02580   0.00350    0.03491
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.94860    9.94460   0.00400    0.04022
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.82380    9.82050   0.00330    0.03360
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.57310    9.56990   0.00320    0.03344
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.85970    9.85630   0.00340    0.03450
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.25000   12.24000   0.01000    0.08170
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.67140    9.66570   0.00570    0.05897
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.42650    9.42050   0.00600    0.06369
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.83980    8.83340   0.00640    0.07245
富蘭克林華美中華基金                                             14.73000   14.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.78000   20.71000   0.07000    0.33800
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.92000   19.94000  -0.02000   -0.10030
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.13000   11.15000  -0.02000   -0.17937
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.19350    8.18610   0.00740    0.09040
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.54260    9.53470   0.00790    0.08286
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.12550   10.11710   0.00840    0.08303
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.50080    9.49220   0.00860    0.09060
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.09080   11.08030   0.01050    0.09476
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.97100    8.96250   0.00850    0.09484
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.47310    9.46410   0.00900    0.09510
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.01650   13.01060   0.00590    0.04535
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.51270   10.50790   0.00480    0.04568
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.17950   10.17090   0.00860    0.08455
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.86580    7.85920   0.00660    0.08398
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.41510    9.40720   0.00790    0.08398
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.55400   10.54420   0.00980    0.09294
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.61870    7.61160   0.00710    0.09328
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.13480    9.12630   0.00850    0.09314
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.48040   10.47500   0.00540    0.05155
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.91630    7.91220   0.00410    0.05182
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.33200    8.32600   0.00600    0.07206
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.56130    9.55520   0.00610    0.06384
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.18360   10.17710   0.00650    0.06387
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.66590   12.65680   0.00910    0.07190
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.87000    8.89000  -0.02000   -0.22497
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                         9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.18000    8.25000  -0.07000   -0.84848
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.01000   10.11000  -0.10000   -0.98912
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.59000    8.60000  -0.01000   -0.11628
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.84000   10.87000  -0.03000   -0.27599
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.51000   11.53000  -0.02000   -0.17346
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.63930   12.64220  -0.00290   -0.02294
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                          9.87000    9.95000  -0.08000   -0.80402
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                         9.87000    9.95000  -0.08000   -0.80402
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
富蘭克林華美第一富基金                                           40.21000   40.19000   0.02000    0.04976
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28640   10.28620   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                12.96000   13.03000  -0.07000   -0.53722
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.21000   13.27000  -0.06000   -0.45215
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.52000   14.57000  -0.05000   -0.34317
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.35320    7.23180   0.12140    1.67870
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.19670   11.16730   0.02940    0.26327
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.20400   10.21630  -0.01230   -0.12040
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.38610   11.39990  -0.01380   -0.12105
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.31960    7.32050  -0.00090   -0.01229
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.73090    9.73200  -0.00110   -0.01130
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.64640   10.64750  -0.00110   -0.01033
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.94700   10.94840  -0.00140   -0.01279
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.38000   19.39000  -0.01000   -0.05157
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.50630   11.50530   0.00100    0.00869
復華人生目標基金                                                 35.84680   35.70560   0.14120    0.39546
復華大中華中小策略基金                                            9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
復華中小精選基金                                                 68.12000   67.96000   0.16000    0.23543
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.89000    8.86000   0.03000    0.33860
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.97000   11.95000   0.02000    0.16736
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.31000   11.28000   0.03000    0.26596
復華台灣智能基金                                                 11.74000   11.72000   0.02000    0.17065
復華全方位基金                                                   28.32000   28.06000   0.26000    0.92659
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.23000   13.24000  -0.01000   -0.07553
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.67000   19.67000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.20000   20.22000  -0.02000   -0.09891
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.75000   15.79000  -0.04000   -0.25332
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.33000   14.36000  -0.03000   -0.20891
復華全球原物料基金                                                9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.12000   13.07000   0.05000    0.38256
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44830   11.44630   0.00200    0.01747
復華全球債券基金                                                 13.65030   13.62430   0.02600    0.19084
復華全球債券組合基金                                             14.72000   14.71000   0.01000    0.06798
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.64000   13.66000  -0.02000   -0.14641
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.41800   13.41780   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 14.04000   14.01000   0.03000    0.21413
復華亞太成長基金                                                 14.65000   14.66000  -0.01000   -0.06821
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
復華東協世紀基金                                                 13.83000   13.78000   0.05000    0.36284
復華南非幣長期收益基金A                                          13.58000   13.56000   0.02000    0.14749
復華南非幣長期收益基金B                                           8.67000    8.72000  -0.05000   -0.57339
復華南非幣短期收益基金A                                          13.43000   13.43000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.16000    9.22000  -0.06000   -0.65076
復華美國新星基金-美元                                            12.42000   12.43000  -0.01000   -0.08045
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.88000   11.89000  -0.01000   -0.08410
復華恒生基金                                                     21.65000   21.65000   0.00000    0.00000
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.17000    8.13000   0.04000    0.49200
復華恒生單日正向二倍基金                                         36.94000   37.20000  -0.26000   -0.69892
復華神盾基金                                                     24.58150   24.47730   0.10420    0.42570
復華高成長基金                                                   63.81000   63.47000   0.34000    0.53569
復華高益策略組合基金                                             12.95000   12.93000   0.02000    0.15468
復華貨幣市場基金                                                 14.37770   14.37760   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         17.93000   17.95000  -0.02000   -0.11142
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.00000    0.00000  50.00000    0.00000
復華復華基金                                                     20.20000   20.09000   0.11000    0.54754
復華華人世紀基金                                                 19.74000   19.68000   0.06000    0.30488
復華傳家二號基金                                                 28.03290   27.94460   0.08830    0.31598
復華傳家基金                                                     23.00650   22.94770   0.05880    0.25623
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.83000   14.83000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.62000   11.60000   0.02000    0.17241
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             13.98000   13.95000   0.03000    0.21505
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
復華新興人民幣債券基金A                                          11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.08000    9.11000  -0.03000   -0.32931
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.70000   18.70000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.16000    6.15000   0.01000    0.16260
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.48000   13.45000   0.03000    0.22305
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.07000   14.04000   0.03000    0.21368
復華新興市場短期收益基金                                         10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                              24.29000   24.46000  -0.17000   -0.69501
復華數位經濟基金                                                 54.60000   54.49000   0.11000    0.20187
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.62000   11.58000   0.04000    0.34542
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.96650    9.96010   0.00640    0.06426
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.79680    9.79070   0.00610    0.06230
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.12310   10.11660   0.00650    0.06425
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.92060    9.91440   0.00620    0.06254
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.95090    9.95380  -0.00290   -0.02913
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.91730    9.91650   0.00080    0.00807
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.99240    9.99360  -0.00120   -0.01201
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.95830    9.95580   0.00250    0.02511
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.99220    9.99340  -0.00120   -0.01201
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.96030    9.95770   0.00260    0.02611
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.28650    9.28960  -0.00310   -0.03337
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.20120    9.18390   0.01730    0.18837
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.68740    8.66780   0.01960    0.22612
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.36150   11.36530  -0.00380   -0.03344
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.26800   11.24680   0.02120    0.18850
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.76080   10.73650   0.02430    0.22633
景順主流基金                                                     19.91000   19.81000   0.10000    0.50480
景順台灣科技基金                                                 35.12000   34.93000   0.19000    0.54395
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 19.83000   19.89000  -0.06000   -0.30166
景順全球康健基金                                                 16.89000   17.02000  -0.13000   -0.76381
景順貨幣市場基金                                                 15.91720   15.91710   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     36.50000   36.24000   0.26000    0.71744
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.01000   15.07000  -0.06000   -0.39814
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.28000   13.33000  -0.05000   -0.37509
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                   9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                   9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.71000    8.68000   0.03000    0.34562
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.11000    9.09000   0.02000    0.22002
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.81860    8.81950  -0.00090   -0.01020
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.40530    8.39870   0.00660    0.07858
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.10480   11.10590  -0.00110   -0.00990
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.56180   10.55360   0.00820    0.07770
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.56000    8.52000   0.04000    0.46948
華南永昌中國A股基金(美元)                                         9.04000    8.98000   0.06000    0.66815
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.51000   12.42000   0.09000    0.72464
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.64920    9.65330  -0.00410   -0.04247
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.32110    9.32150  -0.00040   -0.00429
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.79060    9.79470  -0.00410   -0.04186
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.45930    9.45970  -0.00040   -0.00423
華南永昌永昌基金                                                 19.93000   19.85000   0.08000    0.40302
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.35100   14.34360   0.00740    0.05159
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
華南永昌全球精品基金                                             14.88000   14.85000   0.03000    0.20202
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.81000   11.83000  -0.02000   -0.16906
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.72000   13.74000  -0.02000   -0.14556
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.94000   12.95000  -0.01000   -0.07722
華南永昌物聯網精選基金                                           13.03000   12.91000   0.12000    0.92951
華南永昌策略報酬基金                                             10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18010   16.17990   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.09220   25.04930   0.04290    0.17126
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91980   11.91970   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.18160   10.17820   0.00340    0.03340
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.46030   10.44590   0.01440    0.13785
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.94110    9.93770   0.00340    0.03421
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.17880   10.16560   0.01320    0.12985
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.06940   10.06640   0.00300    0.02980
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.28240   10.26900   0.01340    0.13049
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.92670    9.92370   0.00300    0.03023
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.13330   10.12060   0.01270    0.12549
華頓中小型基金                                                   24.62000   24.73000  -0.11000   -0.44480
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.70590   12.68630   0.01960    0.15450
華頓台灣基金                                                     27.57000   27.37000   0.20000    0.73073
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50210   11.50200   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.10000   17.18000  -0.08000   -0.46566
華頓全球高收益債券基金A                                          13.44440   13.44130   0.00310    0.02306
華頓全球高收益債券基金B                                           8.51820    8.51620   0.00200    0.02348
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.85000    5.82000   0.03000    0.51546
華頓新興亞太債券基金A                                            10.52620   10.51720   0.00900    0.08557
華頓新興亞太債券基金B                                             8.10980    8.10290   0.00690    0.08515
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.00010    2.99250   0.00760    0.25397
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.99090   13.91880   0.07210    0.51800
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47910    0.47680   0.00230    0.48238
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.89540   11.87830   0.01710    0.14396
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.86280   10.85180   0.01100    0.10137
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.02830   10.98380   0.04450    0.40514
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.05540   10.01490   0.04050    0.40440
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.88640   11.84290   0.04350    0.36731
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.96010   10.92050   0.03960    0.36262
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.55000   12.49000   0.06000    0.48038
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.27000   11.18000   0.09000    0.80501
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.77000   12.67000   0.10000    0.78927
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41520    2.41590  -0.00070   -0.02897
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.97290    1.97620  -0.00330   -0.16699
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.33430   12.31100   0.02330    0.18926
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.18240   10.16320   0.01920    0.18892
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38500    0.38430   0.00070    0.18215
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.33150    0.33090   0.00060    0.18132
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.52000    3.51000   0.01000    0.28490
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.41000   16.31000   0.10000    0.61312
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.56000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               17.93000   17.90000   0.03000    0.16760
匯豐台灣精典基金                                                 24.19000   24.16000   0.03000    0.12417
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.73000   11.78000  -0.05000   -0.42445
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.99000    7.96000   0.03000    0.37688
匯豐安富基金                                                     25.47000   25.46000   0.01000    0.03928
匯豐成功基金                                                     39.56000   39.42000   0.14000    0.35515
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45310    2.45720  -0.00410   -0.16686
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.25870    2.26300  -0.00430   -0.19001
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.84000   11.83280   0.00720    0.06085
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.32910    8.32180   0.00730    0.08772
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39250    0.39230   0.00020    0.05098
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35640    0.35610   0.00030    0.08425
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.22000    8.14000   0.08000    0.98280
匯豐金磚動力基金                                                 14.82000   14.80000   0.02000    0.13514
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97080   14.97070   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.10000    5.01000   0.09000    1.79641
匯豐新鑽動力基金                                                 11.32000   11.35000  -0.03000   -0.26432
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.75700    5.72450   0.03250    0.56774
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.25970    9.22740   0.03230    0.35004
匯豐龍鳳基金-A類型                                               51.90000   51.82000   0.08000    0.15438
匯豐龍鳳基金-I類型                                               51.90000   51.82000   0.08000    0.15438
匯豐龍騰電子基金                                                 38.09000   38.11000  -0.02000   -0.05248
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.47110   12.46040   0.01070    0.08587
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.34000   20.26000   0.08000    0.39487
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.93000   12.00000  -0.07000   -0.58333
新光中國成長基金(美元)                                           13.09000   13.14000  -0.05000   -0.38052
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.37000   12.43000  -0.06000   -0.48270
新光台灣富貴基金                                                 24.22000   24.18000   0.04000    0.16543
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.66000    8.68000  -0.02000   -0.23041
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.53000   11.75000  -0.22000   -1.87234
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.65000   10.86000  -0.21000   -1.93370
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.04320   10.03760   0.00560    0.05579
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.30040    9.30130  -0.00090   -0.00968
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.74980    9.74440   0.00540    0.05542
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.01940    9.02030  -0.00090   -0.00998
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42180   15.42170   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                    10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                    10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
新光亞洲精選基金-美金                                            24.94000   24.98000  -0.04000   -0.16013
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.95000   24.01000  -0.06000   -0.24990
新光兩岸優勢基金                                                 14.02000   14.04000  -0.02000   -0.14245
新光店頭基金                                                     26.03000   25.95000   0.08000    0.30829
新光南非幣保本基金                                               11.61000   11.60000   0.01000    0.08621
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
新光創新科技基金                                                 15.83000   15.76000   0.07000    0.44416
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.85700    9.85920  -0.00220   -0.02231
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.17910   10.17250   0.00660    0.06488
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.80310    9.80590  -0.00280   -0.02855
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.46560    9.46770  -0.00210   -0.02218
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.78870    9.78220   0.00650    0.06645
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.42340    9.42600  -0.00260   -0.02758
新光澳幣八年期保本基金                                           10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.07850   10.07290   0.00560    0.05559
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.07900   10.07340   0.00560    0.05559
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.94790    9.94500   0.00290    0.02916
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.94790    9.94500   0.00290    0.02916
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.99240    9.98990   0.00250    0.02503
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.99220    9.98970   0.00250    0.02503
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.97090    9.97090   0.00000    0.00000
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.97330    9.97320   0.00010    0.00100
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.10000    7.08000   0.02000    0.28249
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.04570   10.03600   0.00970    0.09665
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.88810    9.87860   0.00950    0.09617
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.03430   10.02760   0.00670    0.06682
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.90400    9.89740   0.00660    0.06668
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.93580    9.93530   0.00050    0.00503
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.12750   10.12680   0.00070    0.00691
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.93300   13.92220   0.01080    0.07757
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.78250    8.77570   0.00680    0.07749
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.04650   37.03860   0.00790    0.02133
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.41470   37.38530   0.02940    0.07864
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.33930   39.34340  -0.00410   -0.01042
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.06450   11.06350   0.00100    0.00904
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.22400   10.18690   0.03710    0.36419
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.23370   13.24170  -0.00800   -0.06042
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.83500   10.80690   0.02810    0.26002
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
群益大印度基金-人民幣                                            13.06220   13.12380  -0.06160   -0.46938
群益大印度基金-美元                                              13.45630   13.47650  -0.02020   -0.14989
群益大印度基金-新臺幣                                            12.08000   12.09000  -0.01000   -0.08271
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.12380   12.19360  -0.06980   -0.57243
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.80620   12.83860  -0.03240   -0.25236
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.39000   11.41000  -0.02000   -0.17528
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.35640   11.42150  -0.06510   -0.56998
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.94680   10.97450  -0.02770   -0.25240
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.72860    9.78460  -0.05600   -0.57233
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.41560    9.43940  -0.02380   -0.25213
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.48400    9.53860  -0.05460   -0.57241
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.48610    9.51010  -0.02400   -0.25236
群益中小型股基金                                                 48.04000   47.75000   0.29000    0.60733
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.90580    9.91310  -0.00730   -0.07364
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.07350   10.04870   0.02480    0.24680
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.94570    8.92030   0.02540    0.28474
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.84430    8.85090  -0.00660   -0.07457
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.99380    8.97160   0.02220    0.24745
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.98770    7.96490   0.02280    0.28626
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.47710   11.48240  -0.00530   -0.04616
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.34730   11.32550   0.02180    0.19249
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.54530   10.52220   0.02310    0.21954
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.57060    9.59410  -0.02350   -0.24494
群益中國新機會基金N-美元                                          9.62640    9.61910   0.00730    0.07589
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.48790    8.50870  -0.02080   -0.24446
群益中國新機會基金-美元                                          10.29310   10.28530   0.00780    0.07584
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
群益平衡王基金                                                   19.47280   19.44330   0.02950    0.15172
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.84000    7.84000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.73000    5.73000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.74610    9.78450  -0.03840   -0.39246
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.19000   10.19740  -0.00740   -0.07257
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.88670    8.92160  -0.03490   -0.39119
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.29140    9.29810  -0.00670   -0.07206
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.34000    8.34000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.95260    9.94760   0.00500    0.05026
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.79940    9.79920   0.00020    0.00204
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.49580    9.49100   0.00480    0.05057
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.42350    9.42330   0.00020    0.00212
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.00980   10.00480   0.00500    0.04998
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.10650   10.10630   0.00020    0.00198
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.66290    9.65800   0.00490    0.05074
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.10090   10.07990   0.02100    0.20834
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.44730    7.43190   0.01540    0.20721
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.63130   14.72380  -0.09250   -0.62823
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.66000   13.74000  -0.08000   -0.58224
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.46000   11.41000   0.05000    0.43821
群益印度中小基金N-美元                                           10.11600   10.12160  -0.00560   -0.05533
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                          14.89350   14.94960  -0.05610   -0.37526
群益印度中小基金-美元                                            14.46860   14.47660  -0.00800   -0.05526
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.84000   15.84000   0.00000    0.00000
群益多利策略組合基金                                             11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
群益多重收益組合基金                                             13.62000   13.61000   0.01000    0.07348
群益多重資產組合基金                                             15.36000   15.32000   0.04000    0.26110
群益安家基金                                                     24.10620   24.07570   0.03050    0.12668
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05910   16.05890   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             20.54000   20.62000  -0.08000   -0.38797
群益亞太中小基金                                                 13.35000   13.32000   0.03000    0.22523
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.38000   17.36000   0.02000    0.11521
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.63810    9.62550   0.01260    0.13090
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.51020    7.50030   0.00990    0.13199
群益店頭市場基金                                                100.11000  100.04000   0.07000    0.06997
群益東方盛世基金                                                  9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
群益東協成長基金-人民幣                                          14.47800   14.44470   0.03330    0.23053
群益東協成長基金-美元                                            13.92010   13.84350   0.07660    0.55333
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.03000   12.96000   0.07000    0.54012
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.17950   11.19920  -0.01970   -0.17591
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.74490   10.76010  -0.01520   -0.14126
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.01100   10.02400  -0.01300   -0.12969
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.01710   10.03480  -0.01770   -0.17639
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.63110    9.64470  -0.01360   -0.14101
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.97110    8.98270  -0.01160   -0.12914
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.08150   10.09580  -0.01430   -0.14164
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.80260    9.81990  -0.01730   -0.17617
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.80230    9.81610  -0.01380   -0.14059
群益長安基金                                                     29.57000   29.40000   0.17000    0.57823
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.04230   14.08930  -0.04700   -0.33359
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.84000   12.87000  -0.03000   -0.23310
群益真善美基金                                                   17.32120   17.28640   0.03480    0.20131
群益馬拉松基金                                                  122.52000  122.33000   0.19000    0.15532
群益深証中小板基金                                               15.64000   15.73000  -0.09000   -0.57216
群益創新科技基金                                                 32.96000   32.90000   0.06000    0.18237
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.91490    9.89140   0.02350    0.23758
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.99520    9.93950   0.05570    0.56039
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.85000    9.79000   0.06000    0.61287
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.79740   10.77170   0.02570    0.23859
群益華夏盛世基金-美元                                            11.02110   10.95970   0.06140    0.56023
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.20000   17.10000   0.10000    0.58480
群益奧斯卡基金                                                   27.89000   27.74000   0.15000    0.54074
群益新興金鑽基金-美元                                            13.43800   13.40500   0.03300    0.24618
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
群益葛萊美基金                                                   23.80000   23.69000   0.11000    0.46433
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.19000   18.15000   0.04000    0.22039
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.45000    8.43000   0.02000    0.23725
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.24000   13.32000  -0.08000   -0.60060
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.59100   11.57200   0.01900    0.16419
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.44100   11.42100   0.02000    0.17512
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.28740   11.27540   0.01200    0.10643
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.70540    8.69120   0.01420    0.16338
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.42430    9.40780   0.01650    0.17539
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.45000    8.43000   0.02000    0.23725
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.99250    8.98290   0.00960    0.10687
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
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德信大發基金                                                     29.93000   29.92000   0.01000    0.03342
德信中國精選成長基金                                             12.33000   12.30000   0.03000    0.24390
德信台灣主流中小基金                                             19.17000   19.11000   0.06000    0.31397
德信新興股票組合基金                                             11.61000   11.56000   0.05000    0.43253
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91550   11.91540   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.64510   10.64350   0.00160    0.01503
德信數位時代基金                                                 28.49000   28.60000  -0.11000   -0.38462
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64250   11.64240   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.09000   17.09000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.04000   17.99000   0.05000    0.27793
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.29000    7.29000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.91060    9.90450   0.00610    0.06159
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.90850   13.89980   0.00870    0.06259
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.26970    8.26270   0.00700    0.08472
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.46950   11.45600   0.01350    0.11784
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.59410   11.58180   0.01230    0.10620
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.02920   13.01060   0.01860    0.14296
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摩根大歐洲基金                                                   18.07000   18.13000  -0.06000   -0.33094
摩根中小基金                                                     25.53000   25.40000   0.13000    0.51181
摩根中國A股基金                                                  15.44000   15.34000   0.10000    0.65189
摩根中國A股基金(美元)                                            12.81000   12.73000   0.08000    0.62844
摩根中國亮點基金                                                 14.26000   14.20000   0.06000    0.42254
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.00400   11.95450   0.04950    0.41407
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.98290   12.94910   0.03380    0.26102
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.52550   10.48470   0.04080    0.38914
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.28630   13.23150   0.05480    0.41416
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.81920   14.78060   0.03860    0.26115
摩根台灣金磚基金                                                 21.20000   21.16000   0.04000    0.18904
摩根台灣增長基金                                                 51.75000   51.73000   0.02000    0.03866
摩根平衡基金                                                     28.26000   28.32000  -0.06000   -0.21186
摩根全球α基金                                                   18.25000   18.32000  -0.07000   -0.38210
摩根全球平衡基金                                                 15.46220   15.43820   0.02400    0.15546
摩根全球發現基金                                                 12.11000   12.18000  -0.07000   -0.57471
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.74420    9.73430   0.00990    0.10170
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.57060   10.56210   0.00850    0.08048
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.13800   10.12770   0.01030    0.10170
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.24830   11.23680   0.01150    0.10234
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.71300   10.70370   0.00930    0.08689
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.56520   13.55330   0.01190    0.08780
摩根亞洲基金                                                     57.52000   57.15000   0.37000    0.64742
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.87740    8.87460   0.00280    0.03155
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.31120   10.31090   0.00030    0.00291
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.25370    9.25150   0.00220    0.02378
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.63220   12.62820   0.00400    0.03168
摩根東方內需機會基金                                             18.22000   18.10000   0.12000    0.66298
摩根東方科技基金                                                 36.10000   36.11000  -0.01000   -0.02769
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
摩根金龍收成基金                                                 23.26000   23.12000   0.14000    0.60554
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06140   15.06130   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.23000   14.30000  -0.07000   -0.48951
摩根新金磚五國基金                                               11.56000   11.62000  -0.06000   -0.51635
摩根新絲路基金                                                   10.50000   10.55000  -0.05000   -0.47393
摩根新興35基金                                                   13.81000   13.83000  -0.02000   -0.14461
摩根新興日本基金                                                 24.47000   24.48000  -0.01000   -0.04085
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.97420    7.96920   0.00500    0.06274
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                        10.03650   10.03030   0.00620    0.06181
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.10380   11.09680   0.00700    0.06308
摩根新興科技基金                                                 60.70000   60.57000   0.13000    0.21463
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.47100    8.46520   0.00580    0.06852
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.60680   10.59960   0.00720    0.06793
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.90840    8.92040  -0.01200   -0.13452
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.87400    9.89630  -0.02230   -0.22534
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.52490    9.54070  -0.01580   -0.16561
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.07830   10.09170  -0.01340   -0.13278
摩根龍揚基金                                                     34.77000   34.56000   0.21000    0.60764
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.01000   11.04000  -0.03000   -0.27174
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.95000   10.98000  -0.03000   -0.27322
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.39710    9.39030   0.00680    0.07242
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.24580   11.23770   0.00810    0.07208
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聯邦中國龍基金                                                   26.55000   26.30000   0.25000    0.95057
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.88070   11.87280   0.00790    0.06654
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.25270   11.24540   0.00730    0.06492
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.21590   10.21020   0.00570    0.05583
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.62610   10.61910   0.00700    0.06592
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.08380   10.07730   0.00650    0.06450
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.14860    9.14350   0.00510    0.05578
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.86880   10.87000  -0.00120   -0.01104
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.35240   10.34960   0.00280    0.02705
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.02420   10.04040  -0.01620   -0.16135
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.63810    9.65010  -0.01200   -0.12435
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.89960    9.91570  -0.01610   -0.16237
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.51820    9.53000  -0.01180   -0.12382
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.81640   11.83520  -0.01880   -0.15885
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.64310   11.65880  -0.01570   -0.13466
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.32040   10.33180  -0.01140   -0.11034
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.34940   11.36750  -0.01810   -0.15923
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.16580   11.18090  -0.01510   -0.13505
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.90030    9.91120  -0.01090   -0.10998
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.67040   23.57200   0.09840    0.41744
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14330   13.14320   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.82180   10.82420  -0.00240   -0.02217
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.38130    8.38320  -0.00190   -0.02266
聯邦精選科技基金                                                 13.28000   13.16000   0.12000    0.91185
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.09810   16.08550   0.01260    0.07833
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.39400   12.39790  -0.00390   -0.03146
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.20850   12.19990   0.00860    0.07049
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.76920   11.76080   0.00840    0.07142
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.75440   11.74680   0.00760    0.06470
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.07320   11.06570   0.00750    0.06778
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.71040   10.70340   0.00700    0.06540
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.77780    8.77180   0.00600    0.06840
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.61000   37.71000  -0.10000   -0.26518
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.71000   15.71000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.13000   13.12000   0.01000    0.07622
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.78000   13.77000   0.01000    0.07262
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.96000   12.95000   0.01000    0.07722
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.16000    8.16000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.62000   12.62000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.49000   11.52000  -0.03000   -0.26042
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.40000   15.43000  -0.03000   -0.19443
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.29000   15.33000  -0.04000   -0.26093
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.48000   20.53000  -0.05000   -0.24355
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.67000   18.72000  -0.05000   -0.26709
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.54000   12.57000  -0.03000   -0.23866
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.83000   15.87000  -0.04000   -0.25205
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.53000   16.57000  -0.04000   -0.24140
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.60000   15.64000  -0.04000   -0.25575
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.83000   15.87000  -0.04000   -0.25205
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.38000   14.42000  -0.04000   -0.27739
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.37000   14.40000  -0.03000   -0.20833
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.05000   15.09000  -0.04000   -0.26508
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.47000   18.46000   0.01000    0.05417
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.38000   17.37000   0.01000    0.05757
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.82000   13.81000   0.01000    0.07241
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.55000   14.54000   0.01000    0.06878
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.66000   13.65000   0.01000    0.07326
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.42000    8.41000   0.01000    0.11891
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.62000   13.62000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.80000   14.78000   0.02000    0.13532
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.75000   14.73000   0.02000    0.13578
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
聯博貨幣市場基金                                                 14.98150   14.98140   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.61070   10.60590   0.00480    0.04526
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.41090   14.40490   0.00600    0.04165
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.85170    7.84810   0.00360    0.04587
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.53000   14.52000   0.01000    0.06887
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.54000   14.53000   0.01000    0.06882
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
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瀚亞中小型股基金                                                 23.12000   23.07000   0.05000    0.21673
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.58000   13.63000  -0.05000   -0.36684
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.77000   14.79000  -0.02000   -0.13523
瀚亞巴西基金                                                      5.36000    5.28000   0.08000    1.51515
瀚亞外銷基金                                                     43.69000   43.61000   0.08000    0.18344
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.15000   11.17000  -0.02000   -0.17905
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.29000    9.33000  -0.04000   -0.42872
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.52460   10.52500  -0.00040   -0.00380
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.35300   10.34800   0.00500    0.04832
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.18400   12.17820   0.00580    0.04763
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.10090   10.09610   0.00480    0.04754
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.67870    7.67920  -0.00050   -0.00651
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.20370    8.19980   0.00390    0.04756
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.19390    8.19000   0.00390    0.04762
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.32220    7.31860   0.00360    0.04919
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.02670    9.02240   0.00430    0.04766
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.44280    9.44320  -0.00040   -0.00424
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.58930    9.58470   0.00460    0.04799
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.40880    9.40440   0.00440    0.04679
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.53000   10.58000  -0.05000   -0.47259
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.24000   11.27000  -0.03000   -0.26619
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.90000    9.98000  -0.08000   -0.80160
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.65000   10.71000  -0.06000   -0.56022
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.43000   13.52000  -0.09000   -0.66568
瀚亞印度基金-美元                                                13.89000   13.96000  -0.07000   -0.50143
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.19000   29.32000  -0.13000   -0.44338
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.26000   12.26000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.74000   11.76000  -0.02000   -0.17007
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.41000   15.42000  -0.01000   -0.06485
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.37000   11.38000  -0.01000   -0.08787
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.73990   11.75470  -0.01480   -0.12591
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.69760   12.73500  -0.03740   -0.29368
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.33000   11.33100  -0.00100   -0.00883
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.72660   10.72510   0.00150    0.01399
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.68000   11.70360  -0.02360   -0.20165
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.30000    9.36640  -0.06640   -0.70892
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.63680    9.73030  -0.09350   -0.96092
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.59690    9.63800  -0.04110   -0.42644
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.07780    9.11460  -0.03680   -0.40375
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.34990    9.42390  -0.07400   -0.78524
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.08220   14.07320   0.00900    0.06395
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.48110   10.51380  -0.03270   -0.31102
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.85980   10.88290  -0.02310   -0.21226
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.43280   12.45600  -0.02320   -0.18626
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.08000   11.12000  -0.04000   -0.35971
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.13000   22.16000  -0.03000   -0.13538
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54090   13.54080   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               23.77000   23.86000  -0.09000   -0.37720
瀚亞高科技基金                                                   61.07000   61.05000   0.02000    0.03276
瀚亞理財通基金                                                   26.08000   26.05000   0.03000    0.11516
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.65000    9.72000  -0.07000   -0.72016
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.19000    9.33000  -0.14000   -1.50054
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.58000    9.71000  -0.13000   -1.33883
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.32000    9.44000  -0.12000   -1.27119
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.13000    9.27000  -0.14000   -1.51025
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.63000    9.75000  -0.12000   -1.23077
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.33000    9.45000  -0.12000   -1.26984
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.83000    9.91000  -0.08000   -0.80727
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.55000    9.63000  -0.08000   -0.83074
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.10000    9.25000  -0.15000   -1.62162
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.49000    9.62000  -0.13000   -1.35135
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.22000    9.35000  -0.13000   -1.39037
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.09000    9.23000  -0.14000   -1.51679
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.61000    9.75000  -0.14000   -1.43590
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.31000    9.44000  -0.13000   -1.37712
瀚亞菁華基金                                                     23.47000   23.44000   0.03000    0.12799
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.40790   13.39530   0.01260    0.09406
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.74570    9.73650   0.00920    0.09449
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.70780   10.71640  -0.00860   -0.08025
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.88420    9.90090  -0.01670   -0.16867
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.32720   11.32340   0.00380    0.03356
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.00500    9.99860   0.00640    0.06401
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.10330   10.12420  -0.02090   -0.20644
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.79090    8.79360  -0.00270   -0.03070
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.84380    7.85700  -0.01320   -0.16800
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.76130    9.75810   0.00320    0.03279
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.64430    8.63880   0.00550    0.06367
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.23180    8.24880  -0.01700   -0.20609
瀚亞電通網基金                                                   15.84000   15.83000   0.01000    0.06317
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.71560   13.71050   0.00510    0.03720
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.23040   10.26010  -0.02970   -0.28947
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.26630   10.29010  -0.02380   -0.23129
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.64050   11.66530  -0.02480   -0.21260
瀚亞歐洲基金                                                     11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
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