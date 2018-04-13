[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/04/12 107/04/11 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.36300 10.36140 0.00160 0.01544 大華銀多元特別收益平衡基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.60810 9.61490 -0.00680 -0.07072 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.82190 9.82740 -0.00550 -0.05597 中國信託台灣活力基金 15.68000 15.68000 0.00000 0.00000 中國信託台灣優勢基金 18.15000 18.20000 -0.05000 -0.27473 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.65670 9.65280 0.00390 0.04040 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22710 9.22330 0.00380 0.04120 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18440 10.18150 0.00290 0.02848 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.73000 9.72730 0.00270 0.02776 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.88820 9.88160 0.00660 0.06679 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.72060 8.71480 0.00580 0.06655 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.11480 11.15270 -0.03790 -0.33983 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.15850 10.19320 -0.03470 -0.34042 中國信託智能運動基金-台幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 中國信託智能運動基金-美元 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96850 10.96840 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.59170 9.58320 0.00850 0.08870 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.43050 9.42210 0.00840 0.08915 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.81170 9.80280 0.00890 0.09079 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.64220 9.63350 0.00870 0.09031 中國信託精穩基金 17.92000 17.91910 0.00090 0.00502 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.48000 10.56000 -0.08000 -0.75758 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.21000 11.30000 -0.09000 -0.79646 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.97000 11.06000 -0.09000 -0.81374 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.50000 67.58000 -0.08000 -0.11838 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.16020 38.06520 0.09500 0.24957 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26890 11.26780 0.00110 0.00976 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.78440 10.77310 0.01130 0.10489 元大上證50基金 32.00000 32.31000 -0.31000 -0.95946 元大大中華TMT基金-人民幣 13.14000 13.18000 -0.04000 -0.30349 元大大中華TMT基金-新台幣 12.16000 12.19000 -0.03000 -0.24610 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152 元大大中華價值指數基金-美元 13.57700 13.55400 0.02300 0.16969 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.35400 17.31900 0.03500 0.20209 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.37700 11.34700 0.03000 0.26439 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.36200 11.32100 0.04100 0.36216 元大中國平衡基金-人民幣 3.21000 3.21000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 14.88000 14.86000 0.02000 0.13459 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.48980 46.37090 0.11890 0.25641 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35150 10.35010 0.00140 0.01353 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65550 9.65420 0.00130 0.01347 元大中國機會債券基金-新台幣 9.89120 9.88040 0.01080 0.10931 元大巴西指數基金 6.63700 6.51200 0.12500 1.91953 元大巴菲特基金 31.10000 30.86000 0.24000 0.77771 元大日經225基金 27.32000 27.35000 -0.03000 -0.10969 元大台商收成基金 24.04000 24.03000 0.01000 0.04161 元大台灣50單日反向1倍基金 12.65000 12.61000 0.04000 0.31721 元大台灣50單日正向2倍基金 37.11000 37.40000 -0.29000 -0.77540 元大台灣中型100基金 32.98000 32.90000 0.08000 0.24316 元大台灣加權股價指數基金 25.23100 25.27200 -0.04100 -0.16223 元大台灣卓越50基金 82.54000 82.89000 -0.35000 -0.42225 元大台灣金融基金 17.07000 17.04000 0.03000 0.17606 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.12000 31.13000 -0.01000 -0.03212 元大台灣高股息基金 26.08000 26.11000 -0.03000 -0.11490 元大台灣電子科技基金 36.36000 36.52000 -0.16000 -0.43812 元大全球ETF成長組合基金 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 元大全球ETF穩健組合基金 14.42000 14.41000 0.01000 0.06940 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.13000 13.11000 0.02000 0.15256 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058 元大全球不動產證券化基金-美元 12.78700 12.76700 0.02000 0.15665 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.88000 6.86000 0.02000 0.29155 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.10000 8.09000 0.01000 0.12361 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.40000 6.39000 0.01000 0.15649 元大全球股票入息基金-美元配息 10.10600 10.12200 -0.01600 -0.15807 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.33870 10.33080 0.00790 0.07647 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.59160 9.58420 0.00740 0.07721 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.19500 9.18520 0.00980 0.10669 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.58200 8.57280 0.00920 0.10732 元大全球新興市場精選組合基金 13.85000 13.81000 0.04000 0.28965 元大全球農業商機基金 15.79000 15.87000 -0.08000 -0.50410 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 元大印尼指數基金 9.44400 9.36500 0.07900 0.84357 元大印度指數基金 9.60000 9.61300 -0.01300 -0.13523 元大印度基金 12.52000 12.50000 0.02000 0.16000 元大多多基金 20.10000 20.01000 0.09000 0.44978 元大多福基金 58.61000 58.47000 0.14000 0.23944 元大亞太成長基金 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.66740 8.66620 0.00120 0.01385 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.23800 7.23700 0.00100 0.01382 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.04800 10.04100 0.00700 0.06971 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.94600 9.93100 0.01500 0.15104 元大卓越基金 52.38000 52.19000 0.19000 0.36405 元大店頭基金 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 元大泛歐成長基金 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827 元大美元貨幣市場基金-美元 10.19400 10.19350 0.00050 0.00491 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.04700 9.02830 0.01870 0.20713 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.03590 30.06620 -0.03030 -0.10078 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.55410 36.51970 0.03440 0.09420 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.00040 19.03320 -0.03280 -0.17233 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.36880 19.31330 0.05550 0.28737 元大美國政府7至10年期債券基金 37.00580 37.02320 -0.01740 -0.04700 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.39440 20.40930 -0.01490 -0.07301 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.11970 18.09970 0.02000 0.11050 元大高科技基金 18.40000 18.32000 0.08000 0.43668 元大得利貨幣市場基金 16.22740 16.22730 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.96360 11.96350 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.66000 14.61000 0.05000 0.34223 元大華夏中小基金 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 元大新中國基金-美元 12.06800 12.05700 0.01100 0.09123 元大新中國基金-新台幣 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 元大新主流基金 26.71000 26.54000 0.17000 0.64054 元大新東協平衡基金-美元 10.31200 10.28300 0.02900 0.28202 元大新東協平衡基金-新台幣 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 元大新興市場ESG策略基金 13.13000 13.11000 0.02000 0.15256 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.81560 10.80850 0.00710 0.06569 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.99350 10.97990 0.01360 0.12386 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.93500 10.91740 0.01760 0.16121 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.75420 9.73850 0.01570 0.16122 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.92720 9.91750 0.00970 0.09781 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.67490 9.66540 0.00950 0.09829 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.54950 9.53650 0.01300 0.13632 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.31020 9.29750 0.01270 0.13660 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.68860 9.68020 0.00840 0.08678 元大新興亞洲基金 11.93000 11.94000 -0.01000 -0.08375 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.77480 9.79110 -0.01630 -0.16648 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.76500 9.78130 -0.01630 -0.16664 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.51130 9.52360 -0.01230 -0.12915 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.50160 9.51390 -0.01230 -0.12928 元大萬泰貨幣市場基金 15.07870 15.07860 0.00010 0.00066 元大經貿基金 38.89000 38.78000 0.11000 0.28365 元大實質多重資產基金-人民幣 9.87000 9.73000 0.14000 1.43885 元大實質多重資產基金-美元 9.95900 9.81200 0.14700 1.49817 元大實質多重資產基金-新台幣 9.95000 9.80000 0.15000 1.53061 元大滬深300單日反向1倍基金 14.25000 14.10000 0.15000 1.06383 元大滬深300單日正向2倍基金 16.84000 17.18000 -0.34000 -1.97905 元大精準中小基金 22.94000 22.86000 0.08000 0.34996 元大摩臺基金 38.72000 38.86000 -0.14000 -0.36027 元大標普500基金 23.19000 23.34000 -0.15000 -0.64267 元大標普500單日反向1倍基金 13.95000 13.88000 0.07000 0.50432 元大標普500單日正向2倍基金 29.66000 29.98000 -0.32000 -1.06738 元大標智滬深300基金 18.90000 19.00000 -0.10000 -0.52632 元大歐洲50基金 24.26000 24.39000 -0.13000 -0.53301 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.60620 9.57990 0.02630 0.27453 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.13510 10.13490 0.00020 0.00197 元大績效基金 55.49000 55.11000 0.38000 0.68953 元大韓國KOSPI200基金 23.58000 23.54000 0.04000 0.16992 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.68000 15.68000 0.00000 0.00000 日盛上選基金 33.37000 33.25000 0.12000 0.36090 日盛小而美基金 19.67000 19.55000 0.12000 0.61381 日盛中國內需動力基金 11.40000 11.42000 -0.02000 -0.17513 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.73320 11.71880 0.01440 0.12288 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.05770 10.04540 0.01230 0.12244 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.05660 12.04800 0.00860 0.07138 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.32870 10.32140 0.00730 0.07073 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.77980 10.77200 0.00780 0.07241 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.21910 9.21250 0.00660 0.07164 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.21000 12.26000 -0.05000 -0.40783 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.72000 12.74000 -0.02000 -0.15699 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.45000 12.46000 -0.01000 -0.08026 日盛日盛基金 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892 日盛目標收益組合基金(美元) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 日盛全球抗暖化基金 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.06940 10.06150 0.00790 0.07852 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.66440 9.65680 0.00760 0.07870 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77100 9.76360 0.00740 0.07579 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.38070 9.37370 0.00700 0.07468 日盛全球新興債券基金A 10.87630 10.86200 0.01430 0.13165 日盛全球新興債券基金B 8.61630 8.60490 0.01140 0.13248 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44560 2.44240 0.00320 0.13102 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.74220 1.73990 0.00230 0.13219 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38310 0.38270 0.00040 0.10452 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27390 0.27370 0.00020 0.07307 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.56580 12.55420 0.01160 0.09240 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.83270 8.82450 0.00820 0.09292 日盛亞洲機會基金 7.67000 7.63000 0.04000 0.52425 日盛首選基金 17.76000 17.64000 0.12000 0.68027 日盛高科技基金 17.61000 17.58000 0.03000 0.17065 日盛貨幣市場基金 14.74560 14.74540 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 38.87000 38.79000 0.08000 0.20624 日盛精選五虎基金 38.99000 38.55000 0.44000 1.14137 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46330 13.46310 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 35.62000 35.51000 0.11000 0.30977 台新MSCI中國基金 21.91000 21.94000 -0.03000 -0.13674 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.00000 17.89000 0.11000 0.61487 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.31000 21.44000 -0.13000 -0.60634 台新大眾貨幣市場基金 14.13940 14.13920 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.77470 9.77640 -0.00170 -0.01739 台新中美貨幣市場基金-美元 10.89630 10.89200 0.00430 0.03948 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.88400 9.87640 0.00760 0.07695 台新中國通基金 48.81000 49.02000 -0.21000 -0.42840 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.38000 16.34800 0.03200 0.19574 台新中國精選中小基金 12.30000 12.29000 0.01000 0.08137 台新主流基金 25.05000 24.98000 0.07000 0.28022 台新北美收益資產證券化基金(A) 17.96000 17.90000 0.06000 0.33520 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61870 0.61670 0.00200 0.32431 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.69000 13.64000 0.05000 0.36657 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47110 0.46950 0.00160 0.34079 台新台灣中小基金 38.66000 38.85000 -0.19000 -0.48906 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.24150 9.26740 -0.02590 -0.27947 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.39960 9.40710 -0.00750 -0.07973 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.35860 10.36690 -0.00830 -0.08006 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.68660 10.67750 0.00910 0.08523 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.34170 11.33210 0.00960 0.08472 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 台新印度基金 15.73000 15.70000 0.03000 0.19108 台新亞美短期債券基金 10.85670 10.83950 0.01720 0.15868 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.85330 8.84610 0.00720 0.08139 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30990 0.30970 0.00020 0.06458 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.99810 11.98840 0.00970 0.08091 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41370 0.41350 0.00020 0.04837 台新真吉利貨幣市場基金 11.07480 11.07470 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.62610 30.75190 -0.12580 -0.40908 台新智慧生活基金-美元 10.07360 10.08540 -0.01180 -0.11700 台新智慧生活基金-新台幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.38850 9.38740 0.00110 0.01172 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.08610 9.08160 0.00450 0.04955 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.84520 9.84400 0.00120 0.01219 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53480 9.53010 0.00470 0.04932 台新新興市場債券基金(A類型) 10.38810 10.37690 0.01120 0.10793 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35040 0.35020 0.00020 0.05711 台新新興市場債券基金(B類型) 7.92640 7.91790 0.00850 0.10735 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28060 0.28040 0.00020 0.07133 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.30000 6.30000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 20.49000 20.38000 0.11000 0.53974 未來資產全球大消費基金 14.38000 14.43000 -0.05000 -0.34650 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.92150 11.91210 0.00940 0.07891 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.81100 9.80320 0.00780 0.07957 未來資產亞洲新富基金 21.44000 21.49000 -0.05000 -0.23267 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54820 12.54810 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.69000 12.63000 0.06000 0.47506 未來資產新興市場債券基金A 8.93740 8.93650 0.00090 0.01007 未來資產新興市場債券基金B 6.96830 6.96760 0.00070 0.01005 未來資產閣來寶全球組合基金 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.97300 10.97200 0.00100 0.00911 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.12900 10.10720 0.02180 0.21569 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.46520 9.46530 -0.00010 -0.00106 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.57050 10.57070 -0.00020 -0.00189 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.57770 8.56210 0.01560 0.18220 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.64170 9.62420 0.01750 0.18183 永豐中小基金 50.62000 50.37000 0.25000 0.49633 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.88800 1.88920 -0.00120 -0.06352 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43630 2.43780 -0.00150 -0.06153 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.90410 8.89140 0.01270 0.14283 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14340 11.12750 0.01590 0.14289 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.70000 4.71000 -0.01000 -0.21231 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.86000 21.84000 0.02000 0.09158 永豐主流品牌基金 17.10000 16.98000 0.12000 0.70671 永豐永豐基金 35.14000 35.05000 0.09000 0.25678 永豐亞洲民生消費基金 12.34000 12.32000 0.02000 0.16234 永豐南非幣2021保本基金 12.81680 12.81360 0.00320 0.02497 永豐高科技基金 24.00000 23.91000 0.09000 0.37641 永豐貨幣市場基金 13.86120 13.86100 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08870 2.09080 -0.00210 -0.10044 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47760 2.47540 0.00220 0.08887 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.97530 7.96690 0.00840 0.10544 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.47430 10.46320 0.01110 0.10609 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.54250 7.54270 -0.00020 -0.00265 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.36600 11.36630 -0.00030 -0.00264 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.78000 8.73000 0.05000 0.57274 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.40000 19.30000 0.10000 0.51813 永豐臺灣加權ETF基金 54.40000 54.49000 -0.09000 -0.16517 永豐領航科技基金 39.79000 39.53000 0.26000 0.65773 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.59000 12.54000 0.05000 0.39872 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.09000 12.05000 0.04000 0.33195 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821 永豐趨勢平衡基金 47.72000 47.24000 0.48000 1.01609 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.42340 11.42220 0.00120 0.01051 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.78190 9.77880 0.00310 0.03170 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.78190 9.77880 0.00310 0.03170 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.71540 9.71330 0.00210 0.02162 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71900 9.71690 0.00210 0.02161 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.79150 9.78890 0.00260 0.02656 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.91910 9.91640 0.00270 0.02723 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.70170 9.69970 0.00200 0.02062 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.79000 9.78800 0.00200 0.02043 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.05000 12.06000 -0.01000 -0.08292 兆豐國際中小基金 15.24000 15.15000 0.09000 0.59406 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.97000 14.91000 0.06000 0.40241 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.77000 20.65000 0.12000 0.58111 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.28000 21.16000 0.12000 0.56711 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.76000 12.76000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 14.64000 14.72000 -0.08000 -0.54348 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.20240 10.20910 -0.00670 -0.06563 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.75010 10.75940 -0.00930 -0.08644 兆豐國際全球高股息基金 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 兆豐國際全球基金 30.76000 30.86000 -0.10000 -0.32404 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.19890 10.19830 0.00060 0.00588 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.44900 9.42980 0.01920 0.20361 兆豐國際國民基金 23.59000 23.53000 0.06000 0.25499 兆豐國際第一基金 13.46000 13.34000 0.12000 0.89955 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01250 10.00190 0.01060 0.10598 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.07370 8.06520 0.00850 0.10539 兆豐國際萬全基金 20.81000 20.64000 0.17000 0.82364 兆豐國際電子基金 26.22000 26.14000 0.08000 0.30604 兆豐國際綠鑽基金 7.91000 7.93000 -0.02000 -0.25221 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.32000 22.39000 -0.07000 -0.31264 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.99000 16.94000 0.05000 0.29516 兆豐國際豐台灣基金 32.29000 32.25000 0.04000 0.12403 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48210 12.48190 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997 合庫全球高收益債券基金A類型 11.18660 11.17260 0.01400 0.12531 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.04040 12.02340 0.01700 0.14139 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.83090 10.81620 0.01470 0.13591 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.64220 11.62490 0.01730 0.14882 合庫全球高收益債券基金B類型 8.37050 8.36000 0.01050 0.12560 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.80440 9.79080 0.01360 0.13891 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.27510 9.26250 0.01260 0.13603 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.32810 9.31380 0.01430 0.15354 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.61250 9.59940 0.01310 0.13647 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624 合庫全球新興市場基金 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 合庫貨幣市場基金 10.11360 10.11350 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.87820 9.88240 -0.00420 -0.04250 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.16490 10.16850 -0.00360 -0.03540 合庫新興多重收益基金A類型 10.34020 10.34280 -0.00260 -0.02514 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.99080 11.99430 -0.00350 -0.02918 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.91410 13.91660 -0.00250 -0.01796 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.46140 9.46480 -0.00340 -0.03592 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.10640 10.11000 -0.00360 -0.03561 合庫新興多重收益基金B類型 8.29520 8.29730 -0.00210 -0.02531 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.45820 9.46110 -0.00290 -0.03065 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.74650 10.74860 -0.00210 -0.01954 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.87750 10.87660 0.00090 0.00827 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.74820 10.72330 0.02490 0.23220 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01960 9.99210 0.02750 0.27522 安聯中國東協基金 16.11000 16.12000 -0.01000 -0.06203 安聯中國策略基金 15.83000 15.73000 0.10000 0.63573 安聯中華新思路基金-人民幣 14.48000 14.50000 -0.02000 -0.13793 安聯中華新思路基金-美元 14.76000 14.74000 0.02000 0.13569 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.11000 13.09000 0.02000 0.15279 安聯台灣大壩基金 25.82000 25.63000 0.19000 0.74132 安聯台灣科技基金 45.21000 45.13000 0.08000 0.17727 安聯台灣貨幣市場基金 12.47130 12.47110 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.45000 29.24000 0.21000 0.71819 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12750 10.12280 0.00470 0.04643 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.10170 15.09540 0.00630 0.04173 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76880 9.76470 0.00410 0.04199 安聯四季成長組合基金-美元 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.10820 12.09920 0.00900 0.07439 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13650 10.12850 0.00800 0.07899 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.28800 12.27910 0.00890 0.07248 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68040 9.67420 0.00620 0.06409 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.51400 9.50660 0.00740 0.07784 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22160 9.21480 0.00680 0.07379 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.90000 11.90000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.86760 11.85540 0.01220 0.10291 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.93160 10.91570 0.01590 0.14566 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59650 10.58130 0.01520 0.14365 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.08140 9.06820 0.01320 0.14556 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.88730 8.87440 0.01290 0.14536 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.58940 8.57710 0.01230 0.14341 安聯全球人口趨勢基金 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.83000 33.00000 -0.17000 -0.51515 安聯全球油礦金趨勢基金 8.24000 8.17000 0.07000 0.85679 安聯全球計量平衡基金 12.63000 12.62000 0.01000 0.07924 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.07060 12.06110 0.00950 0.07877 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54140 10.53310 0.00830 0.07880 安聯全球新興市場基金 18.64000 18.60000 0.04000 0.21505 安聯全球農金趨勢基金 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 安聯全球綠能趨勢基金 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 安聯亞洲動態策略基金 25.04000 25.07000 -0.03000 -0.11966 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.02210 10.02080 0.00130 0.01297 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.82470 9.82340 0.00130 0.01323 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.35140 84.28540 0.06600 0.07831 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.90540 12.89020 0.01520 0.11792 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.16450 67.10910 0.05540 0.08255 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.19110 10.17910 0.01200 0.11789 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51770 2.51660 0.00110 0.04371 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62640 10.61350 0.01290 0.12154 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09360 2.09360 0.00000 0.00000 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87160 8.86080 0.01080 0.12189 宏利台灣動力基金 31.57000 31.55000 0.02000 0.06339 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.49580 10.49110 0.00470 0.04480 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.74500 9.73650 0.00850 0.08730 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.39290 8.38930 0.00360 0.04291 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.03500 8.02880 0.00620 0.07722 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 宏利全球債券組合基金 13.03050 13.03100 -0.00050 -0.00384 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.80170 2.80050 0.00120 0.04285 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81450 11.80920 0.00530 0.04488 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.84910 8.84530 0.00380 0.04296 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28440 2.28590 -0.00150 -0.06562 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.61340 10.60430 0.00910 0.08581 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.42040 4.41800 0.00240 0.05432 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.71910 0.71870 0.00040 0.05566 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.34000 20.32000 0.02000 0.09843 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63670 11.62700 0.00970 0.08343 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.40080 10.39250 0.00830 0.07987 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99220 9.98330 0.00890 0.08915 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.14930 9.14000 0.00930 0.10175 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.66380 8.65690 0.00690 0.07971 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42370 8.41570 0.00800 0.09506 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.67700 8.67160 0.00540 0.06227 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84730 2.84680 0.00050 0.01756 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41750 0.41740 0.00010 0.02396 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.51410 12.51100 0.00310 0.02478 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95340 0.95310 0.00030 0.03148 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.76090 7.75880 0.00210 0.02707 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17560 2.17520 0.00040 0.01839 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31300 0.31300 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.53410 9.53140 0.00270 0.02833 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35270 0.35270 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.62570 13.62560 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.91000 2.90000 0.01000 0.34483 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.72000 12.67000 0.05000 0.39463 宏利臺灣股息收益基金 28.91000 28.87000 0.04000 0.13855 宏利澳幣保本基金 11.90750 11.90830 -0.00080 -0.00672 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.02000 12.00000 0.02000 0.16667 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.99460 9.99180 0.00280 0.02802 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.15860 10.15040 0.00820 0.08078 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.03720 9.02650 0.01070 0.11854 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.52380 10.51140 0.01240 0.11797 貝萊德亞美利加收益基金 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325 貝萊德新台幣基金 12.92230 12.92230 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 25.42000 25.38000 0.04000 0.15760 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13300 11.12970 0.00330 0.02965 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10880 10.08320 0.02560 0.25389 保德信大中華基金 31.25000 31.16000 0.09000 0.28883 保德信中小型股基金 44.05000 43.93000 0.12000 0.27316 保德信中國中小基金-人民幣 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 保德信中國中小基金-美元 11.41000 11.35000 0.06000 0.52863 保德信中國中小基金-新臺幣 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.85160 9.82220 0.02940 0.29932 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.81880 9.78990 0.02890 0.29520 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.95760 9.92870 0.02890 0.29108 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.61460 10.58380 0.03080 0.29101 保德信中國品牌基金-人民幣 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 保德信中國品牌基金-美元 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524 保德信台商全方位基金 34.83000 34.55000 0.28000 0.81042 保德信全球中小基金 28.95000 29.01000 -0.06000 -0.20683 保德信全球消費商機基金 17.24000 17.28000 -0.04000 -0.23148 保德信全球基礎建設基金 11.70000 11.68000 0.02000 0.17123 保德信全球資源基金 7.65000 7.61000 0.04000 0.52562 保德信全球醫療生化基金-美元 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.14000 29.24000 -0.10000 -0.34200 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.03050 10.02900 0.00150 0.01496 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.67820 10.67650 0.00170 0.01592 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.00880 9.00410 0.00470 0.05220 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.58420 9.57910 0.00510 0.05324 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.43520 8.43150 0.00370 0.04388 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87500 10.87010 0.00490 0.04508 保德信亞太基金 22.24000 22.21000 0.03000 0.13507 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.65740 8.65380 0.00360 0.04160 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.23750 11.23280 0.00470 0.04184 保德信店頭市場基金 34.07000 34.04000 0.03000 0.08813 保德信拉丁美洲基金 7.62000 7.52000 0.10000 1.32979 保德信金平衡基金 29.48000 29.46000 0.02000 0.06789 保德信金滿意基金 40.91000 40.72000 0.19000 0.46660 保德信科技島基金 24.64000 24.53000 0.11000 0.44843 保德信高成長基金 87.84000 87.56000 0.28000 0.31978 保德信第一基金 26.21000 26.04000 0.17000 0.65284 保德信貨幣市場基金 15.74240 15.74220 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.70560 10.72230 -0.01670 -0.15575 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.31810 10.33080 -0.01270 -0.12293 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.99120 11.00590 -0.01470 -0.13356 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.91740 9.92720 -0.00980 -0.09872 保德信新世紀基金 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.30650 8.31150 -0.00500 -0.06016 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.90750 10.91410 -0.00660 -0.06047 保德信新興趨勢組合基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 保德信瑞騰基金 15.52370 15.52360 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.88860 9.89630 -0.00770 -0.07781 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03900 10.04670 -0.00770 -0.07664 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.82280 9.83800 -0.01520 -0.15450 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.88920 9.90710 -0.01790 -0.18068 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97050 10.04850 -0.07800 -0.77624 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.97070 10.04810 -0.07740 -0.77029 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94600 9.95120 -0.00520 -0.05226 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.94620 9.95130 -0.00510 -0.05125 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.96260 9.97650 -0.01390 -0.13933 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90540 9.93460 -0.02920 -0.29392 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84150 9.84850 -0.00700 -0.07108 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98980 1.98860 0.00120 0.06034 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66050 2.65890 0.00160 0.06018 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31480 0.31440 0.00040 0.12723 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45670 0.45620 0.00050 0.10960 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.82570 8.81600 0.00970 0.11003 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.91850 11.90470 0.01380 0.11592 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72060 9.71440 0.00620 0.06382 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.70070 11.69260 0.00810 0.06927 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.26960 9.25830 0.01130 0.12205 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.19440 11.18070 0.01370 0.12253 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.29280 10.29630 -0.00350 -0.03399 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.10410 10.11610 -0.01200 -0.11862 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.19060 10.19590 -0.00530 -0.05198 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67450 10.68020 -0.00570 -0.05337 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.07960 10.09140 -0.01180 -0.11693 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.92970 9.93610 -0.00640 -0.06441 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15800 10.16440 -0.00640 -0.06296 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.86670 9.87550 -0.00880 -0.08911 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99250 10.00750 -0.01500 -0.14989 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.75980 10.77150 -0.01170 -0.10862 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.55820 6.55580 0.00240 0.03661 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.99360 10.98950 0.00410 0.03731 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63630 11.63620 0.00010 0.00086 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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.51340 10.50450 0.00890 0.08473 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.19840 11.18930 0.00910 0.08133 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.85850 11.84870 0.00980 0.08271 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.96070 10.95210 0.00860 0.07852 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.30570 9.29820 0.00750 0.08066 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.96920 9.96100 0.00820 0.08232 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.97560 9.96780 0.00780 0.07825 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.17750 11.16830 0.00920 0.08238 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99150 9.98330 0.00820 0.08214 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.44020 10.43200 0.00820 0.07860 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.61970 9.61190 0.00780 0.08115 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.45970 9.45200 0.00770 0.08146 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.19130 10.18290 0.00840 0.08249 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.73320 9.72560 0.00760 0.07814 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.97000 17.93000 0.04000 0.22309 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.66000 16.63000 0.03000 0.18040 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.06690 13.06020 0.00670 0.05130 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.87670 10.86850 0.00820 0.07545 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.64830 11.63970 0.00860 0.07389 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.10340 12.10600 -0.00260 -0.02148 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.33460 11.32590 0.00870 0.07682 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.04690 10.03930 0.00760 0.07570 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.50700 10.49920 0.00780 0.07429 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.36420 10.36640 -0.00220 -0.02122 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.48740 10.47920 0.00820 0.07825 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.30380 10.29620 0.00760 0.07381 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.42780 10.41980 0.00800 0.07678 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.34000 13.20000 0.14000 1.06061 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.91000 33.63000 -0.72000 -2.14095 國泰大中華基金 21.50000 21.47000 0.03000 0.13973 國泰小龍基金 16.38000 16.34000 0.04000 0.24480 國泰中小成長基金 45.47000 45.37000 0.10000 0.22041 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.78000 20.76000 0.02000 0.09634 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.69020 9.68540 0.00480 0.04956 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.39630 8.39220 0.00410 0.04885 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.11580 10.09560 0.02020 0.20009 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.04000 23.02000 0.02000 0.08688 國泰中港台基金台幣級別 17.25000 17.14000 0.11000 0.64177 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.49000 26.50000 -0.01000 -0.03774 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.24000 13.22000 0.02000 0.15129 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.72000 33.81000 -0.09000 -0.26619 國泰台灣貨幣市場基金 12.39580 12.39570 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.47000 28.44000 0.03000 0.10549 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.62000 12.63000 -0.01000 -0.07918 國泰全球資源基金台幣級別 5.40000 5.42000 -0.02000 -0.36900 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.02000 19.06000 -0.04000 -0.20986 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.31000 21.34000 -0.03000 -0.14058 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.35620 11.33290 0.02330 0.20560 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.38450 10.36320 0.02130 0.20553 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.87000 11.79000 0.08000 0.67854 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.86000 17.84000 0.02000 0.11211 國泰科技生化基金 37.86000 37.85000 0.01000 0.02642 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.65000 24.87000 -0.22000 -0.88460 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.14000 14.04000 0.10000 0.71225 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.99850 37.91820 0.08030 0.21177 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.38360 19.41540 -0.03180 -0.16379 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.71390 19.65340 0.06050 0.30783 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.41160 39.37460 0.03700 0.09397 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.22110 39.18340 0.03770 0.09621 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.33340 40.31650 0.01690 0.04192 國泰高科技基金 13.40000 13.37000 0.03000 0.22438 國泰國泰基金台幣級別 23.88000 23.87000 0.01000 0.04189 國泰富時中國A50基金 20.73000 20.98000 -0.25000 -1.19161 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.81860 10.80710 0.01150 0.10641 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.92070 7.91220 0.00850 0.10743 國泰新興市場基金台幣級別 12.05000 12.08000 -0.03000 -0.24834 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.83460 10.82020 0.01440 0.13308 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.16120 7.15170 0.00950 0.13284 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.31000 14.26000 0.05000 0.35063 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.75000 34.97000 -0.22000 -0.62911 國泰價值卓越基金 15.78000 15.75000 0.03000 0.19048 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.83000 10.89000 -0.06000 -0.55096 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.11010 12.10890 0.00120 0.00991 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.65280 9.63540 0.01740 0.18058 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.61730 8.58370 0.03360 0.39144 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.57380 10.55470 0.01910 0.18096 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53010 9.49290 0.03720 0.39187 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06270 11.06160 0.00110 0.00994 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05620 10.01940 0.03680 0.36729 第一金大中華基金 28.06000 27.92000 0.14000 0.50143 第一金小型精選基金 40.11000 39.90000 0.21000 0.52632 第一金中國世紀基金-人民幣 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680 第一金中國世紀基金-美元 10.01330 10.00140 0.01190 0.11898 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 第一金中概平衡基金 25.20000 25.09000 0.11000 0.43842 第一金台灣貨幣市場基金 15.22630 15.22610 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.58300 177.58100 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.49210 13.53680 -0.04470 -0.33021 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.49260 13.53760 -0.04500 -0.33241 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.27000 12.30000 -0.03000 -0.24390 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.27000 12.31000 -0.04000 -0.32494 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.97840 9.97270 0.00570 0.05716 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.97930 9.97360 0.00570 0.05715 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.49310 9.49230 0.00080 0.00843 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.51670 9.51570 0.00100 0.01051 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.31790 10.31210 0.00580 0.05624 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.82030 9.81940 0.00090 0.00917 第一金全球大趨勢基金 22.03000 22.07000 -0.04000 -0.18124 第一金全球不動產證券化基金A 7.83720 7.84770 -0.01050 -0.13380 第一金全球不動產證券化基金B 5.62310 5.63070 -0.00760 -0.13497 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.18170 9.15270 0.02900 0.31685 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.18280 9.15380 0.02900 0.31681 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.37330 9.34370 0.02960 0.31679 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.37450 9.34490 0.02960 0.31675 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.58570 8.59740 -0.01170 -0.13609 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.01130 10.02490 -0.01360 -0.13566 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.80900 9.82570 -0.01670 -0.16996 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.10300 8.11510 -0.01210 -0.14910 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.91830 8.93130 -0.01300 -0.14556 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.91840 8.93140 -0.01300 -0.14555 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.00650 11.02510 -0.01860 -0.16871 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.00730 11.02590 -0.01860 -0.16869 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96630 9.98110 -0.01480 -0.14828 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.62160 14.64290 -0.02130 -0.14546 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.96130 14.89310 0.06820 0.45793 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.97980 14.91150 0.06830 0.45804 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.37000 13.30000 0.07000 0.52632 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.39000 13.33000 0.06000 0.45011 第一金亞洲科技基金 20.92000 20.86000 0.06000 0.28763 第一金亞洲新興市場基金 13.81000 13.72000 0.09000 0.65598 第一金店頭市場基金 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 第一金創新趨勢基金 24.07000 23.97000 0.10000 0.41719 第一金電子基金 34.76000 34.56000 0.20000 0.57870 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.42000 14.40000 0.02000 0.13889 統一大滿貫基金 32.90000 32.94000 -0.04000 -0.12143 統一大龍印基金 16.89000 16.91000 -0.02000 -0.11827 統一大龍騰中國基金 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 統一中小基金 25.98000 25.80000 0.18000 0.69767 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.75190 9.75770 -0.00580 -0.05944 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.97050 9.95930 0.01120 0.11246 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.45580 9.44560 0.01020 0.10799 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.31080 11.31760 -0.00680 -0.06008 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.47280 11.46000 0.01280 0.11169 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.89370 10.88200 0.01170 0.10752 統一台灣動力基金 16.70000 16.57000 0.13000 0.78455 統一全天候基金 107.81000 107.33000 0.48000 0.44722 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.63500 8.69060 -0.05560 -0.63977 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.13470 9.17770 -0.04300 -0.46853 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.93550 8.97760 -0.04210 -0.46894 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.79930 8.82250 -0.02320 -0.26296 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.30840 9.31690 -0.00850 -0.09123 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.10540 9.11380 -0.00840 -0.09217 統一全球債券組合基金 12.12650 12.11650 0.01000 0.08253 統一全球新科技基金(人民幣) 14.86000 14.97000 -0.11000 -0.73480 統一全球新科技基金(美元) 15.30000 15.38000 -0.08000 -0.52016 統一全球新科技基金(新台幣) 13.88000 13.95000 -0.07000 -0.50179 統一亞太基金 27.01000 26.92000 0.09000 0.33432 統一亞洲大金磚基金 13.00000 12.98000 0.02000 0.15408 統一奔騰基金 57.39000 57.01000 0.38000 0.66655 統一強棒貨幣市場基金 16.63450 16.63430 0.00020 0.00120 統一強漢基金 25.41000 25.41000 0.00000 0.00000 統一統信基金 32.42000 32.27000 0.15000 0.46483 統一黑馬基金 58.22000 57.94000 0.28000 0.48326 統一新亞洲科技能源基金 19.84000 19.87000 -0.03000 -0.15098 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.43180 8.46710 -0.03530 -0.41691 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53020 10.53000 0.00020 0.00190 統一經建基金 45.82000 45.64000 0.18000 0.39439 統一龍馬基金 68.17000 67.93000 0.24000 0.35330 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.62000 21.52000 0.10000 0.46468 野村中小基金 49.18000 49.06000 0.12000 0.24460 野村中國機會基金 14.52000 14.46000 0.06000 0.41494 野村巴西基金 6.40000 6.29000 0.11000 1.74881 野村日本領先基金 12.29000 12.30000 -0.01000 -0.08130 野村台灣高股息基金 22.67000 22.73000 -0.06000 -0.26397 野村台灣運籌基金 37.15000 37.05000 0.10000 0.26991 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.77090 9.85080 -0.07990 -0.81110 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76950 9.83110 -0.06160 -0.62658 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.78650 9.81660 -0.03010 -0.30662 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.85290 9.85080 0.00210 0.02132 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.83250 9.83110 0.00140 0.01424 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81650 9.81660 -0.00010 -0.00102 野村平衡基金 19.11000 19.07000 0.04000 0.20975 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.47000 12.46000 0.01000 0.08026 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 野村全球生技醫療基金 15.64000 15.73000 -0.09000 -0.57216 野村全球品牌基金 26.94000 26.90000 0.04000 0.14870 野村全球氣候變遷基金 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.53000 12.70000 -0.17000 -1.33858 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.52000 18.55000 -0.03000 -0.16173 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.97000 11.99000 -0.02000 -0.16681 野村全球短期收益基金-美元計價 10.62790 10.62450 0.00340 0.03200 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.41820 10.41570 0.00250 0.02400 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.65600 9.73640 -0.08040 -0.82577 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.40710 9.47820 -0.07110 -0.75014 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.81560 8.88550 -0.06990 -0.78667 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.03860 11.05040 -0.01180 -0.10678 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.57040 10.58280 -0.01240 -0.11717 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.95590 9.96710 -0.01120 -0.11237 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.34170 11.33690 0.00480 0.04234 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.91990 10.91670 0.00320 0.02931 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.41600 10.41240 0.00360 0.03457 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.49760 10.54590 -0.04830 -0.45800 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.52440 10.59360 -0.06920 -0.65322 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.94710 9.98720 -0.04010 -0.40151 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.48400 9.52170 -0.03770 -0.39594 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.75750 9.80430 -0.04680 -0.47734 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.90120 11.91290 -0.01170 -0.09821 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.69130 12.70080 -0.00950 -0.07480 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.98120 10.99290 -0.01170 -0.10643 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.47320 10.48220 -0.00900 -0.08586 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.00540 11.01730 -0.01190 -0.10801 野村成長基金 29.13000 29.13000 0.00000 0.00000 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.98260 10.04710 -0.06450 -0.64198 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.98230 10.03050 -0.04820 -0.48053 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.74790 9.79420 -0.04630 -0.47273 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.15260 10.13190 0.02070 0.20431 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.11710 10.09770 0.01940 0.19212 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.88260 9.86130 0.02130 0.21600 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.50000 9.60000 -0.10000 -1.04167 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.47000 13.40000 0.07000 0.52239 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.24420 10.23730 0.00690 0.06740 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.15590 10.15240 0.00350 0.03447 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.93180 9.92700 0.00480 0.04835 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.54800 10.54070 0.00730 0.06926 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.41490 10.41130 0.00360 0.03458 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.18880 10.18390 0.00490 0.04812 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.08750 9.12930 -0.04180 -0.45787 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92800 9.98100 -0.05300 -0.53101 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.81890 9.86440 -0.04550 -0.46125 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.55200 13.54500 0.00700 0.05168 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.78120 12.77220 0.00900 0.07047 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.48850 10.48260 0.00590 0.05628 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.28890 10.34090 -0.05200 -0.50286 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.98510 10.02840 -0.04330 -0.43177 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.35140 9.39540 -0.04400 -0.46831 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.91550 10.90560 0.00990 0.09078 野村泰國基金 43.86000 43.64000 0.22000 0.50412 野村高科技基金 11.17000 11.11000 0.06000 0.54005 野村貨幣市場基金 16.24150 16.24130 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.93000 16.84000 0.09000 0.53444 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.05820 8.08420 -0.02600 -0.32162 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.76580 11.76280 0.00300 0.02550 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.95000 7.05000 -0.10000 -1.41844 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 野村精選貨幣市場基金 12.06770 12.06760 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.06000 12.09000 -0.03000 -0.24814 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金季配型 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12092 野村歐洲高股息基金累積型 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182 野村積極成長基金 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000 野村優質基金 33.87000 33.77000 0.10000 0.29612 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.72020 8.76170 -0.04150 -0.47365 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.07670 8.10570 -0.02900 -0.35777 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88080 7.90400 -0.02320 -0.29352 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.56240 11.54850 0.01390 0.12036 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.52220 10.51440 0.00780 0.07418 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29540 10.28270 0.01270 0.12351 野村環球基金-人民幣計價 15.02000 15.08000 -0.06000 -0.39788 野村環球基金-美元計價 11.99000 12.04000 -0.05000 -0.41528 野村環球基金-新臺幣計價 15.90000 15.96000 -0.06000 -0.37594 野村鴻利基金 22.06000 22.01000 0.05000 0.22717 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84540 16.84530 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.55000 20.46000 0.09000 0.43988 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.38000 10.29000 0.09000 0.87464 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.92000 12.94000 -0.02000 -0.15456 野村鑫平衡組合基金 14.53000 14.43000 0.10000 0.69300 野村鑫全球債券組合基金 13.20300 13.20270 0.00030 0.00227 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.91440 9.91190 0.00250 0.02522 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.94800 9.94600 0.00200 0.02011 凱基台商天下基金 13.74000 13.63000 0.11000 0.80704 凱基台灣精五門基金 21.25000 21.24000 0.01000 0.04708 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.84350 10.86750 -0.02400 -0.22084 凱基亞太高股息基金 13.45000 13.39000 0.06000 0.44810 凱基亞洲四金磚基金 18.27000 18.30000 -0.03000 -0.16393 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.85000 13.87000 -0.02000 -0.14420 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.71760 13.70520 0.01240 0.09048 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52710 11.52700 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.44000 27.31000 0.13000 0.47602 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.64000 19.72000 -0.08000 -0.40568 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.08570 20.17210 -0.08640 -0.42831 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.50000 18.40000 0.10000 0.54348 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.65050 18.55780 0.09270 0.49952 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.01710 10.00490 0.01220 0.12194 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.01890 8.00910 0.00980 0.12236 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.06000 8.04000 0.02000 0.24876 凱基資源國基金 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.86000 10.97000 -0.11000 -1.00273 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.60090 11.68930 -0.08840 -0.75625 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.81380 10.91540 -0.10160 -0.93080 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.50000 10.60000 -0.10000 -0.94340 凱基護城河基金-台幣計價A 12.18000 12.24000 -0.06000 -0.49020 凱基護城河基金-美元計價B 12.58880 12.65530 -0.06650 -0.52547 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.46000 15.39000 0.07000 0.45484 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.57000 28.86000 -0.29000 -1.00485 富邦NASDAQ-100基金 26.43000 26.58000 -0.15000 -0.56433 富邦上証180基金 31.86000 32.12000 -0.26000 -0.80946 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24680 0.24610 0.00070 0.28444 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.21000 7.19000 0.02000 0.27816 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.97000 6.90000 0.07000 1.01449 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.54000 45.43000 -0.89000 -1.95906 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.55550 20.47370 0.08180 0.39954 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.20190 11.20080 0.00110 0.00982 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.63520 10.62460 0.01060 0.09977 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.09420 13.08380 0.01040 0.07949 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94080 1.93930 0.00150 0.07735 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75480 9.74700 0.00780 0.08002 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49390 1.49270 0.00120 0.08039 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58890 11.58770 0.00120 0.01036 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.75080 1.75030 0.00050 0.02857 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11090 10.10980 0.00110 0.01088 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54690 1.54650 0.00040 0.02586 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.96550 11.94700 0.01850 0.15485 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.37630 11.35690 0.01940 0.17082 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.96050 10.93420 0.02630 0.24053 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.58030 10.56400 0.01630 0.15430 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.97810 9.96110 0.01700 0.17066 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.62280 9.59970 0.02310 0.24063 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.90000 14.85000 0.05000 0.33670 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.02000 23.17000 -0.15000 -0.64739 富邦日本東証基金 21.94000 22.02000 -0.08000 -0.36331 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.84000 41.79000 0.05000 0.11965 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.55000 46.45000 0.10000 0.21529 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.23000 51.41000 -0.18000 -0.35013 富邦台灣心基金 22.33000 22.22000 0.11000 0.49505 富邦台灣釆吉50基金 47.88000 48.09000 -0.21000 -0.43668 富邦台灣科技指數基金 55.88000 56.41000 -0.53000 -0.93955 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29090 0.29190 -0.00100 -0.34258 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.31060 2.30960 0.00100 0.04330 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34370 0.34360 0.00010 0.02910 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.76130 10.75890 0.00240 0.02231 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01630 2.01550 0.00080 0.03969 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33180 0.33170 0.00010 0.03015 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.33320 9.33120 0.00200 0.02143 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.67000 22.72000 -0.05000 -0.22007 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.21000 15.21000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.74000 27.80000 -0.06000 -0.21583 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61700 15.61680 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 65.41000 65.17000 0.24000 0.36827 富邦科技基金 24.91000 24.73000 0.18000 0.72786 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.51940 38.55410 -0.03470 -0.09000 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.36110 38.32700 0.03410 0.08897 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.40080 37.41560 -0.01480 -0.03956 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.78000 12.72000 0.06000 0.47170 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 33.98000 34.20000 -0.22000 -0.64327 富邦香港H股基金 21.49000 21.50000 -0.01000 -0.04651 富邦高成長基金 25.10000 24.96000 0.14000 0.56090 富邦基金 13.27000 13.24000 0.03000 0.22659 富邦深証100基金 11.47000 11.56000 -0.09000 -0.77855 富邦富時歐洲ETF基金 20.40000 20.47000 -0.07000 -0.34196 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39910 0.39870 0.00040 0.10033 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.20810 12.19860 0.00950 0.07788 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.57680 9.56930 0.00750 0.07838 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30100 0.30070 0.00030 0.09977 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.95580 8.94880 0.00700 0.07822 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.97020 9.98210 -0.01190 -0.11921 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.97540 9.98440 -0.00900 -0.09014 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.97020 9.98210 -0.01190 -0.11921 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.97540 9.98440 -0.00900 -0.09014 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.07000 20.07000 0.00000 0.00000 富邦精準基金 47.93000 47.68000 0.25000 0.52433 富邦精銳中小基金 12.01000 11.91000 0.10000 0.83963 富邦臺灣公司治理100基金 21.62000 21.71000 -0.09000 -0.41456 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.76000 7.73000 0.03000 0.38810 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.06000 15.16000 -0.10000 -0.65963 富邦標普美國特別股ETF基金 19.10000 19.13000 -0.03000 -0.15682 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.32960 10.34230 -0.01270 -0.12280 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.45630 11.46300 -0.00670 -0.05845 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.92730 10.92960 -0.00230 -0.02104 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.14610 10.15860 -0.01250 -0.12305 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.20730 11.21390 -0.00660 -0.05886 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.66810 10.67030 -0.00220 -0.02062 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.10000 30.15000 -0.05000 -0.16584 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.27560 9.26740 0.00820 0.08848 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.73730 9.72820 0.00910 0.09354 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.61290 9.60460 0.00830 0.08642 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.00650 9.99770 0.00880 0.08802 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.97140 9.96210 0.00930 0.09335 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.84380 9.83520 0.00860 0.08744 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.87570 9.86700 0.00870 0.08817 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.80750 8.80400 0.00350 0.03975 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.71810 9.71370 0.00440 0.04530 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.36480 9.36130 0.00350 0.03739 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.62810 10.62390 0.00420 0.03953 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.34590 10.34130 0.00460 0.04448 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01900 10.01510 0.00390 0.03894 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.46810 9.46450 0.00360 0.03804 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.82710 9.82320 0.00390 0.03970 富達卓越領航全球組合基金 14.54000 14.56000 -0.02000 -0.13736 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.03170 9.02870 0.00300 0.03323 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.65800 9.65410 0.00390 0.04040 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.50900 9.50600 0.00300 0.03156 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.02930 10.02580 0.00350 0.03491 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.94860 9.94460 0.00400 0.04022 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82380 9.82050 0.00330 0.03360 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.57310 9.56990 0.00320 0.03344 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.85970 9.85630 0.00340 0.03450 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.25000 12.24000 0.01000 0.08170 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.67140 9.66570 0.00570 0.05897 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.42650 9.42050 0.00600 0.06369 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.83980 8.83340 0.00640 0.07245 富蘭克林華美中華基金 14.73000 14.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.78000 20.71000 0.07000 0.33800 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.92000 19.94000 -0.02000 -0.10030 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.19350 8.18610 0.00740 0.09040 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.54260 9.53470 0.00790 0.08286 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.12550 10.11710 0.00840 0.08303 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.50080 9.49220 0.00860 0.09060 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.09080 11.08030 0.01050 0.09476 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.97100 8.96250 0.00850 0.09484 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.47310 9.46410 0.00900 0.09510 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.01650 13.01060 0.00590 0.04535 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.51270 10.50790 0.00480 0.04568 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.17950 10.17090 0.00860 0.08455 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.86580 7.85920 0.00660 0.08398 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.41510 9.40720 0.00790 0.08398 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.55400 10.54420 0.00980 0.09294 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.61870 7.61160 0.00710 0.09328 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.13480 9.12630 0.00850 0.09314 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.48040 10.47500 0.00540 0.05155 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.91630 7.91220 0.00410 0.05182 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.33200 8.32600 0.00600 0.07206 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.56130 9.55520 0.00610 0.06384 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.18360 10.17710 0.00650 0.06387 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.66590 12.65680 0.00910 0.07190 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.18000 8.25000 -0.07000 -0.84848 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.01000 10.11000 -0.10000 -0.98912 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.51000 11.53000 -0.02000 -0.17346 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.63930 12.64220 -0.00290 -0.02294 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 富蘭克林華美第一富基金 40.21000 40.19000 0.02000 0.04976 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28640 10.28620 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.96000 13.03000 -0.07000 -0.53722 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.21000 13.27000 -0.06000 -0.45215 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.52000 14.57000 -0.05000 -0.34317 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.35320 7.23180 0.12140 1.67870 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.19670 11.16730 0.02940 0.26327 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.20400 10.21630 -0.01230 -0.12040 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.38610 11.39990 -0.01380 -0.12105 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.31960 7.32050 -0.00090 -0.01229 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.73090 9.73200 -0.00110 -0.01130 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.64640 10.64750 -0.00110 -0.01033 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.94700 10.94840 -0.00140 -0.01279 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.38000 19.39000 -0.01000 -0.05157 復華人民幣貨幣市場基金 11.50630 11.50530 0.00100 0.00869 復華人生目標基金 35.84680 35.70560 0.14120 0.39546 復華大中華中小策略基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 68.12000 67.96000 0.16000 0.23543 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.97000 11.95000 0.02000 0.16736 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596 復華台灣智能基金 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065 復華全方位基金 28.32000 28.06000 0.26000 0.92659 復華全球大趨勢基金-美元 13.23000 13.24000 -0.01000 -0.07553 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.67000 19.67000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 20.20000 20.22000 -0.02000 -0.09891 復華全球物聯網科技基金-美元 15.75000 15.79000 -0.04000 -0.25332 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.33000 14.36000 -0.03000 -0.20891 復華全球原物料基金 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 復華全球消費基金-新臺幣 13.12000 13.07000 0.05000 0.38256 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44830 11.44630 0.00200 0.01747 復華全球債券基金 13.65030 13.62430 0.02600 0.19084 復華全球債券組合基金 14.72000 14.71000 0.01000 0.06798 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.64000 13.66000 -0.02000 -0.14641 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 復華全球戰略配置強基金-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 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19.74000 19.68000 0.06000 0.30488 復華傳家二號基金 28.03290 27.94460 0.08830 0.31598 復華傳家基金 23.00650 22.94770 0.05880 0.25623 復華奧林匹克全球組合基金 14.83000 14.83000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.98000 13.95000 0.03000 0.21505 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 復華新興人民幣短期收益基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 復華新興人民幣債券基金A 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 復華新興市場10年期以上債券基金 18.70000 18.70000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 復華新興市場高收益債券基金B 6.16000 6.15000 0.01000 0.16260 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.48000 13.45000 0.03000 0.22305 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.07000 14.04000 0.03000 0.21368 復華新興市場短期收益基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 24.29000 24.46000 -0.17000 -0.69501 復華數位經濟基金 54.60000 54.49000 0.11000 0.20187 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.96650 9.96010 0.00640 0.06426 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.79680 9.79070 0.00610 0.06230 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.12310 10.11660 0.00650 0.06425 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.92060 9.91440 0.00620 0.06254 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.95090 9.95380 -0.00290 -0.02913 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.91730 9.91650 0.00080 0.00807 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.99240 9.99360 -0.00120 -0.01201 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.95830 9.95580 0.00250 0.02511 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.99220 9.99340 -0.00120 -0.01201 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.96030 9.95770 0.00260 0.02611 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.28650 9.28960 -0.00310 -0.03337 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.20120 9.18390 0.01730 0.18837 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.68740 8.66780 0.01960 0.22612 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.36150 11.36530 -0.00380 -0.03344 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.26800 11.24680 0.02120 0.18850 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.76080 10.73650 0.02430 0.22633 景順主流基金 19.91000 19.81000 0.10000 0.50480 景順台灣科技基金 35.12000 34.93000 0.19000 0.54395 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 19.83000 19.89000 -0.06000 -0.30166 景順全球康健基金 16.89000 17.02000 -0.13000 -0.76381 景順貨幣市場基金 15.91720 15.91710 0.00010 0.00063 景順潛力基金 36.50000 36.24000 0.26000 0.71744 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.01000 15.07000 -0.06000 -0.39814 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.28000 13.33000 -0.05000 -0.37509 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.81860 8.81950 -0.00090 -0.01020 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.40530 8.39870 0.00660 0.07858 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10480 11.10590 -0.00110 -0.00990 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56180 10.55360 0.00820 0.07770 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948 華南永昌中國A股基金(美元) 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.51000 12.42000 0.09000 0.72464 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64920 9.65330 -0.00410 -0.04247 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.32110 9.32150 -0.00040 -0.00429 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.79060 9.79470 -0.00410 -0.04186 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.45930 9.45970 -0.00040 -0.00423 華南永昌永昌基金 19.93000 19.85000 0.08000 0.40302 華南永昌全球亨利組合基金 14.35100 14.34360 0.00740 0.05159 華南永昌全球神農水資源基金 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 華南永昌全球精品基金 14.88000 14.85000 0.03000 0.20202 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.72000 13.74000 -0.02000 -0.14556 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.94000 12.95000 -0.01000 -0.07722 華南永昌物聯網精選基金 13.03000 12.91000 0.12000 0.92951 華南永昌策略報酬基金 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18010 16.17990 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 25.09220 25.04930 0.04290 0.17126 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91980 11.91970 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18160 10.17820 0.00340 0.03340 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.46030 10.44590 0.01440 0.13785 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.94110 9.93770 0.00340 0.03421 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.17880 10.16560 0.01320 0.12985 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.06940 10.06640 0.00300 0.02980 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.28240 10.26900 0.01340 0.13049 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92670 9.92370 0.00300 0.03023 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.13330 10.12060 0.01270 0.12549 華頓中小型基金 24.62000 24.73000 -0.11000 -0.44480 華頓中國多重機會平衡基金 12.70590 12.68630 0.01960 0.15450 華頓台灣基金 27.57000 27.37000 0.20000 0.73073 華頓平安貨幣市場基金 11.50210 11.50200 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.10000 17.18000 -0.08000 -0.46566 華頓全球高收益債券基金A 13.44440 13.44130 0.00310 0.02306 華頓全球高收益債券基金B 8.51820 8.51620 0.00200 0.02348 華頓全球黑鑽油源基金 5.85000 5.82000 0.03000 0.51546 華頓新興亞太債券基金A 10.52620 10.51720 0.00900 0.08557 華頓新興亞太債券基金B 8.10980 8.10290 0.00690 0.08515 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.00010 2.99250 0.00760 0.25397 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.99090 13.91880 0.07210 0.51800 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47910 0.47680 0.00230 0.48238 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.89540 11.87830 0.01710 0.14396 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.86280 10.85180 0.01100 0.10137 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.02830 10.98380 0.04450 0.40514 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.05540 10.01490 0.04050 0.40440 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.88640 11.84290 0.04350 0.36731 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.96010 10.92050 0.03960 0.36262 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.55000 12.49000 0.06000 0.48038 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.27000 11.18000 0.09000 0.80501 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.77000 12.67000 0.10000 0.78927 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41520 2.41590 -0.00070 -0.02897 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.97290 1.97620 -0.00330 -0.16699 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.33430 12.31100 0.02330 0.18926 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.18240 10.16320 0.01920 0.18892 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38500 0.38430 0.00070 0.18215 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.33150 0.33090 0.00060 0.18132 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.52000 3.51000 0.01000 0.28490 匯豐中國動力基金(台幣) 16.41000 16.31000 0.10000 0.61312 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.56000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 17.93000 17.90000 0.03000 0.16760 匯豐台灣精典基金 24.19000 24.16000 0.03000 0.12417 匯豐全球趨勢組合基金 11.73000 11.78000 -0.05000 -0.42445 匯豐全球關鍵資源基金 7.99000 7.96000 0.03000 0.37688 匯豐安富基金 25.47000 25.46000 0.01000 0.03928 匯豐成功基金 39.56000 39.42000 0.14000 0.35515 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45310 2.45720 -0.00410 -0.16686 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25870 2.26300 -0.00430 -0.19001 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.84000 11.83280 0.00720 0.06085 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.32910 8.32180 0.00730 0.08772 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39250 0.39230 0.00020 0.05098 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35640 0.35610 0.00030 0.08425 匯豐拉丁美洲基金 8.22000 8.14000 0.08000 0.98280 匯豐金磚動力基金 14.82000 14.80000 0.02000 0.13514 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97080 14.97070 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.10000 5.01000 0.09000 1.79641 匯豐新鑽動力基金 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.75700 5.72450 0.03250 0.56774 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.25970 9.22740 0.03230 0.35004 匯豐龍鳳基金-A類型 51.90000 51.82000 0.08000 0.15438 匯豐龍鳳基金-I類型 51.90000 51.82000 0.08000 0.15438 匯豐龍騰電子基金 38.09000 38.11000 -0.02000 -0.05248 匯豐雙高收益債券組合基金 12.47110 12.46040 0.01070 0.08587 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.34000 20.26000 0.08000 0.39487 新光中國成長基金(人民幣) 11.93000 12.00000 -0.07000 -0.58333 新光中國成長基金(美元) 13.09000 13.14000 -0.05000 -0.38052 新光中國成長基金(新臺幣) 12.37000 12.43000 -0.06000 -0.48270 新光台灣富貴基金 24.22000 24.18000 0.04000 0.16543 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041 新光全球生技醫療基金(美元) 11.53000 11.75000 -0.22000 -1.87234 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.65000 10.86000 -0.21000 -1.93370 新光全球債券基金(A累積)美元 10.04320 10.03760 0.00560 0.05579 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.30040 9.30130 -0.00090 -0.00968 新光全球債券基金(B配息)美元 9.74980 9.74440 0.00540 0.05542 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.01940 9.02030 -0.00090 -0.00998 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 新光吉星貨幣市場基金 15.42180 15.42170 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 新光多重資產基金(A累積)美元 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 新光多重資產基金(A累積)新台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 新光多重資產基金(B配息)新台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 新光亞洲精選基金-美金 24.94000 24.98000 -0.04000 -0.16013 新光亞洲精選基金-新台幣 23.95000 24.01000 -0.06000 -0.24990 新光兩岸優勢基金 14.02000 14.04000 -0.02000 -0.14245 新光店頭基金 26.03000 25.95000 0.08000 0.30829 新光南非幣保本基金 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 新光創新科技基金 15.83000 15.76000 0.07000 0.44416 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.85700 9.85920 -0.00220 -0.02231 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.17910 10.17250 0.00660 0.06488 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.80310 9.80590 -0.00280 -0.02855 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.46560 9.46770 -0.00210 -0.02218 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.78870 9.78220 0.00650 0.06645 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.42340 9.42600 -0.00260 -0.02758 新光澳幣八年期保本基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.07850 10.07290 0.00560 0.05559 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.07900 10.07340 0.00560 0.05559 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.94790 9.94500 0.00290 0.02916 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.94790 9.94500 0.00290 0.02916 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.99240 9.98990 0.00250 0.02503 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.99220 9.98970 0.00250 0.02503 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.97090 9.97090 0.00000 0.00000 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.97330 9.97320 0.00010 0.00100 瑞銀全球創新趨勢基金 7.10000 7.08000 0.02000 0.28249 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04570 10.03600 0.00970 0.09665 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.88810 9.87860 0.00950 0.09617 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.03430 10.02760 0.00670 0.06682 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.90400 9.89740 0.00660 0.06668 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.93580 9.93530 0.00050 0.00503 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.12750 10.12680 0.00070 0.00691 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.93300 13.92220 0.01080 0.07757 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.78250 8.77570 0.00680 0.07749 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.04650 37.03860 0.00790 0.02133 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.41470 37.38530 0.02940 0.07864 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.33930 39.34340 -0.00410 -0.01042 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06450 11.06350 0.00100 0.00904 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22400 10.18690 0.03710 0.36419 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.23370 13.24170 -0.00800 -0.06042 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.83500 10.80690 0.02810 0.26002 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 群益大印度基金-人民幣 13.06220 13.12380 -0.06160 -0.46938 群益大印度基金-美元 13.45630 13.47650 -0.02020 -0.14989 群益大印度基金-新臺幣 12.08000 12.09000 -0.01000 -0.08271 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.12380 12.19360 -0.06980 -0.57243 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.80620 12.83860 -0.03240 -0.25236 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.35640 11.42150 -0.06510 -0.56998 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.94680 10.97450 -0.02770 -0.25240 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.72860 9.78460 -0.05600 -0.57233 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.41560 9.43940 -0.02380 -0.25213 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.48400 9.53860 -0.05460 -0.57241 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.48610 9.51010 -0.02400 -0.25236 群益中小型股基金 48.04000 47.75000 0.29000 0.60733 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.90580 9.91310 -0.00730 -0.07364 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.07350 10.04870 0.02480 0.24680 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.94570 8.92030 0.02540 0.28474 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.84430 8.85090 -0.00660 -0.07457 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.99380 8.97160 0.02220 0.24745 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.98770 7.96490 0.02280 0.28626 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.47710 11.48240 -0.00530 -0.04616 群益中國高收益債券基金-美元 11.34730 11.32550 0.02180 0.19249 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.54530 10.52220 0.02310 0.21954 群益中國新機會基金N-人民幣 9.57060 9.59410 -0.02350 -0.24494 群益中國新機會基金N-美元 9.62640 9.61910 0.00730 0.07589 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 群益中國新機會基金-人民幣 8.48790 8.50870 -0.02080 -0.24446 群益中國新機會基金-美元 10.29310 10.28530 0.00780 0.07584 群益中國新機會基金-新臺幣 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 群益平衡王基金 19.47280 19.44330 0.02950 0.15172 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.84000 7.84000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.73000 5.73000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.74610 9.78450 -0.03840 -0.39246 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.19000 10.19740 -0.00740 -0.07257 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.88670 8.92160 -0.03490 -0.39119 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.29140 9.29810 -0.00670 -0.07206 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.95260 9.94760 0.00500 0.05026 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.79940 9.79920 0.00020 0.00204 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.49580 9.49100 0.00480 0.05057 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.42350 9.42330 0.00020 0.00212 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.00980 10.00480 0.00500 0.04998 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.10650 10.10630 0.00020 0.00198 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.66290 9.65800 0.00490 0.05074 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.10090 10.07990 0.02100 0.20834 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.44730 7.43190 0.01540 0.20721 群益全球關鍵生技基金-美元 14.63130 14.72380 -0.09250 -0.62823 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.66000 13.74000 -0.08000 -0.58224 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821 群益印度中小基金N-美元 10.11600 10.12160 -0.00560 -0.05533 群益印度中小基金N-新臺幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 14.89350 14.94960 -0.05610 -0.37526 群益印度中小基金-美元 14.46860 14.47660 -0.00800 -0.05526 群益印度中小基金-新臺幣 15.84000 15.84000 0.00000 0.00000 群益多利策略組合基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 群益多重收益組合基金 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348 群益多重資產組合基金 15.36000 15.32000 0.04000 0.26110 群益安家基金 24.10620 24.07570 0.03050 0.12668 群益安穩貨幣市場基金 16.05910 16.05890 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.54000 20.62000 -0.08000 -0.38797 群益亞太中小基金 13.35000 13.32000 0.03000 0.22523 群益亞太新趨勢平衡基金 17.38000 17.36000 0.02000 0.11521 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.63810 9.62550 0.01260 0.13090 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.51020 7.50030 0.00990 0.13199 群益店頭市場基金 100.11000 100.04000 0.07000 0.06997 群益東方盛世基金 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 群益東協成長基金-人民幣 14.47800 14.44470 0.03330 0.23053 群益東協成長基金-美元 13.92010 13.84350 0.07660 0.55333 群益東協成長基金-新臺幣 13.03000 12.96000 0.07000 0.54012 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.17950 11.19920 -0.01970 -0.17591 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.74490 10.76010 -0.01520 -0.14126 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.01100 10.02400 -0.01300 -0.12969 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.01710 10.03480 -0.01770 -0.17639 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.63110 9.64470 -0.01360 -0.14101 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.97110 8.98270 -0.01160 -0.12914 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.08150 10.09580 -0.01430 -0.14164 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.80260 9.81990 -0.01730 -0.17617 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.80230 9.81610 -0.01380 -0.14059 群益長安基金 29.57000 29.40000 0.17000 0.57823 群益美國新創亮點基金-美元 14.04230 14.08930 -0.04700 -0.33359 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.84000 12.87000 -0.03000 -0.23310 群益真善美基金 17.32120 17.28640 0.03480 0.20131 群益馬拉松基金 122.52000 122.33000 0.19000 0.15532 群益深証中小板基金 15.64000 15.73000 -0.09000 -0.57216 群益創新科技基金 32.96000 32.90000 0.06000 0.18237 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.91490 9.89140 0.02350 0.23758 群益華夏盛世基金N-美元 9.99520 9.93950 0.05570 0.56039 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287 群益華夏盛世基金-人民幣 10.79740 10.77170 0.02570 0.23859 群益華夏盛世基金-美元 11.02110 10.95970 0.06140 0.56023 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.20000 17.10000 0.10000 0.58480 群益奧斯卡基金 27.89000 27.74000 0.15000 0.54074 群益新興金鑽基金-美元 13.43800 13.40500 0.03300 0.24618 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 群益葛萊美基金 23.80000 23.69000 0.11000 0.46433 群益道瓊美國地產ETF基金 18.19000 18.15000 0.04000 0.22039 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.45000 8.43000 0.02000 0.23725 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.24000 13.32000 -0.08000 -0.60060 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.59100 11.57200 0.01900 0.16419 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.44100 11.42100 0.02000 0.17512 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.28740 11.27540 0.01200 0.10643 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.70540 8.69120 0.01420 0.16338 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.42430 9.40780 0.01650 0.17539 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.45000 8.43000 0.02000 0.23725 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.99250 8.98290 0.00960 0.10687 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.93000 29.92000 0.01000 0.03342 德信中國精選成長基金 12.33000 12.30000 0.03000 0.24390 德信台灣主流中小基金 19.17000 19.11000 0.06000 0.31397 德信新興股票組合基金 11.61000 11.56000 0.05000 0.43253 德信萬保貨幣市場基金 11.91550 11.91540 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.64510 10.64350 0.00160 0.01503 德信數位時代基金 28.49000 28.60000 -0.11000 -0.38462 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64250 11.64240 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.09000 17.09000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.04000 17.99000 0.05000 0.27793 德銀遠東DWS全球神農基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.29000 7.29000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.91060 9.90450 0.00610 0.06159 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.90850 13.89980 0.00870 0.06259 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.26970 8.26270 0.00700 0.08472 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.46950 11.45600 0.01350 0.11784 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.59410 11.58180 0.01230 0.10620 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.02920 13.01060 0.01860 0.14296 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.07000 18.13000 -0.06000 -0.33094 摩根中小基金 25.53000 25.40000 0.13000 0.51181 摩根中國A股基金 15.44000 15.34000 0.10000 0.65189 摩根中國A股基金(美元) 12.81000 12.73000 0.08000 0.62844 摩根中國亮點基金 14.26000 14.20000 0.06000 0.42254 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.00400 11.95450 0.04950 0.41407 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.98290 12.94910 0.03380 0.26102 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.52550 10.48470 0.04080 0.38914 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.28630 13.23150 0.05480 0.41416 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.81920 14.78060 0.03860 0.26115 摩根台灣金磚基金 21.20000 21.16000 0.04000 0.18904 摩根台灣增長基金 51.75000 51.73000 0.02000 0.03866 摩根平衡基金 28.26000 28.32000 -0.06000 -0.21186 摩根全球α基金 18.25000 18.32000 -0.07000 -0.38210 摩根全球平衡基金 15.46220 15.43820 0.02400 0.15546 摩根全球發現基金 12.11000 12.18000 -0.07000 -0.57471 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.74420 9.73430 0.00990 0.10170 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.57060 10.56210 0.00850 0.08048 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.13800 10.12770 0.01030 0.10170 摩根多元入息成長基金-累積型 11.24830 11.23680 0.01150 0.10234 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.71300 10.70370 0.00930 0.08689 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.56520 13.55330 0.01190 0.08780 摩根亞洲基金 57.52000 57.15000 0.37000 0.64742 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.87740 8.87460 0.00280 0.03155 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.31120 10.31090 0.00030 0.00291 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.25370 9.25150 0.00220 0.02378 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.63220 12.62820 0.00400 0.03168 摩根東方內需機會基金 18.22000 18.10000 0.12000 0.66298 摩根東方科技基金 36.10000 36.11000 -0.01000 -0.02769 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 摩根金龍收成基金 23.26000 23.12000 0.14000 0.60554 摩根第一貨幣市場基金 15.06140 15.06130 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.23000 14.30000 -0.07000 -0.48951 摩根新金磚五國基金 11.56000 11.62000 -0.06000 -0.51635 摩根新絲路基金 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 摩根新興35基金 13.81000 13.83000 -0.02000 -0.14461 摩根新興日本基金 24.47000 24.48000 -0.01000 -0.04085 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.97420 7.96920 0.00500 0.06274 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 10.03650 10.03030 0.00620 0.06181 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.10380 11.09680 0.00700 0.06308 摩根新興科技基金 60.70000 60.57000 0.13000 0.21463 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.47100 8.46520 0.00580 0.06852 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.60680 10.59960 0.00720 0.06793 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.90840 8.92040 -0.01200 -0.13452 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.87400 9.89630 -0.02230 -0.22534 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.52490 9.54070 -0.01580 -0.16561 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.07830 10.09170 -0.01340 -0.13278 摩根龍揚基金 34.77000 34.56000 0.21000 0.60764 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322 摩根環球股票收益基金-累積型 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 摩根總收益組合基金-月配息型 9.39710 9.39030 0.00680 0.07242 摩根總收益組合基金-累積型 11.24580 11.23770 0.00810 0.07208 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.55000 26.30000 0.25000 0.95057 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.88070 11.87280 0.00790 0.06654 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.25270 11.24540 0.00730 0.06492 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21590 10.21020 0.00570 0.05583 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.62610 10.61910 0.00700 0.06592 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.08380 10.07730 0.00650 0.06450 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.14860 9.14350 0.00510 0.05578 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.86880 10.87000 -0.00120 -0.01104 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.35240 10.34960 0.00280 0.02705 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.02420 10.04040 -0.01620 -0.16135 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.63810 9.65010 -0.01200 -0.12435 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.89960 9.91570 -0.01610 -0.16237 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.51820 9.53000 -0.01180 -0.12382 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.81640 11.83520 -0.01880 -0.15885 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.64310 11.65880 -0.01570 -0.13466 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.32040 10.33180 -0.01140 -0.11034 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.34940 11.36750 -0.01810 -0.15923 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.16580 11.18090 -0.01510 -0.13505 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.90030 9.91120 -0.01090 -0.10998 聯邦金鑽平衡基金 23.67040 23.57200 0.09840 0.41744 聯邦貨幣市場基金 13.14330 13.14320 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.82180 10.82420 -0.00240 -0.02217 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.38130 8.38320 -0.00190 -0.02266 聯邦精選科技基金 13.28000 13.16000 0.12000 0.91185 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.09810 16.08550 0.01260 0.07833 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.39400 12.39790 -0.00390 -0.03146 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.20850 12.19990 0.00860 0.07049 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.76920 11.76080 0.00840 0.07142 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75440 11.74680 0.00760 0.06470 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.07320 11.06570 0.00750 0.06778 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.71040 10.70340 0.00700 0.06540 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.77780 8.77180 0.00600 0.06840 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.61000 37.71000 -0.10000 -0.26518 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.71000 15.71000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.78000 13.77000 0.01000 0.07262 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.16000 8.16000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.62000 12.62000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.49000 11.52000 -0.03000 -0.26042 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.40000 15.43000 -0.03000 -0.19443 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.29000 15.33000 -0.04000 -0.26093 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.48000 20.53000 -0.05000 -0.24355 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.67000 18.72000 -0.05000 -0.26709 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.54000 12.57000 -0.03000 -0.23866 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.83000 15.87000 -0.04000 -0.25205 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.53000 16.57000 -0.04000 -0.24140 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.60000 15.64000 -0.04000 -0.25575 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.83000 15.87000 -0.04000 -0.25205 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.38000 14.42000 -0.04000 -0.27739 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.37000 14.40000 -0.03000 -0.20833 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.05000 15.09000 -0.04000 -0.26508 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.47000 18.46000 0.01000 0.05417 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.38000 17.37000 0.01000 0.05757 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.82000 13.81000 0.01000 0.07241 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.66000 13.65000 0.01000 0.07326 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.80000 14.78000 0.02000 0.13532 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.75000 14.73000 0.02000 0.13578 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 聯博貨幣市場基金 14.98150 14.98140 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.61070 10.60590 0.00480 0.04526 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.41090 14.40490 0.00600 0.04165 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.85170 7.84810 0.00360 0.04587 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.53000 14.52000 0.01000 0.06887 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.54000 14.53000 0.01000 0.06882 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 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