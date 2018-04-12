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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月12日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100          大東              昶和     東泥     元大台灣50正2   
宏洲     元大滬深300正2 富邦科技          本盟              大統染   大飲     臺企銀     
嘉裕     富邦H股正2 元大台商50          永冠-KY           海悅     興泰                
東華     富邦NASDAQ反1 富邦摩台          強信-KY           銘旺科   達新                
大東     群益臺灣加權反1 富邦發達          科妍              卓越     立益                
立益     正道     富邦金融          上緯投控          統領     怡華                
佳和     友旺     元大MSCI台灣          中鋼構                     昶和                
昶和     同開     永豐臺灣加權          世紀鋼                     大統染              
三洋紡   悠克     富邦日本          國巨                       亞崴                
本盟              國泰日經225          海悅                       程泰                
瑞利              元大日經225          威盛                       百達-KY             
樂士              元大美債7-10正2          映泰                       科妍                
正峰新            元大美債7-10反1          承啟                       康普                
億泰              元大S&P日圓反1          統懋                       東明-KY             
毛寶              富邦歐洲          翔耀                       世紀鋼              
燁興              FH彭博高收益債          太空梭                     映泰                
中鴻              FH彭博新興債          麗臺                       隴華                
聚亨              群益道瓊美國地產          強茂                       世芯-KY             
千興              嘉泥              華擎                       拓凱                
威致              信大              世芯-KY                    傳奇                
華豐              統一              海華                       東科-KY             
首利              宏亞              聯德控股-KY                   華友聯              
麗正              台塑              柏承                       皇昌                
東訊              南亞              愛普                       遠雄來              
矽品              東陽              晶心科                     夏都                
華泰              永裕              無敵                       欣欣                
錸德              宏洲              偉聯                       統領                
倫飛              嘉裕              台南-KY                    晨訊科-DR            
威盛              東華              杜康-DR                    友佳-DR             
銘旺科            利華              陽光能源-DR                   一零四              
統懋              大東              慶豐富                     欣天然              
翔耀              立益              川飛                       新海                
太空梭            佳和                                         秋雨                
新利虹            強盛                                         欣高                
麗臺              昶和                                         台數科              
華映              三洋紡                                       南六                
吉祥全            本盟                                         基勝-KY             
憶聲              廣越                                         威宏-KY             
科風              瑞利                                         波力-KY             
建碁              利奇                                         政伸                
和鑫              堤維西                                       吉源-KY             
力特              江申                                                             
喬鼎              樂士                                                             
正達              正峰新                                                           
晟鈦              氣立                                                             
新世紀            中電                                                             
誠創              大山                                                             
嘉威              億泰                                                             
力銘              燦星網                                                           
亞太電            榮化                                                             
達能              和桐                                                             
清惠              長興                                                             
慧友              生達                                                             
勁永              台硝                                                             
捷泰              毛寶                                                             
互億              杏輝                                                             
天瀚              永信                                                             
迅杰              佳醫                                                             
華上              雃博                                                             
光麗-KY           亞諾法                                                           
元晶              信昌化                                                           
華冠              華廣                                                             
裕豐              台耀                                                             
寶徠              中釉                                                             
新建              永豐餘                                                           
皇普              勤美                                                             
日勝生            中鋼                                                             
台船              燁興                                                             
台南-KY           中鋼構                                                           
康師傅-DR          中鴻                                                             
聖馬丁-DR          聚亨                                                             
神州-DR           燁輝                                                             
耀傑-DR           千興                                                             
同方友友-DR          威致                                                             
晨訊科-DR          新光鋼                                                           
友佳-DR           佳大                                                             
陽光能源-DR          東明-KY                                                          
精熙-DR           世紀鋼                                                           
中福              台橡                                                             
雷虎              華豐                                                             
中視              三陽工業                                                         
秋雨              和泰車                                                           
慶豐富            首利                                                             
國光生            麗正                                                             
                  日月光                                                           
                  台揚                                                             
                  東訊                                                             
                  矽品                                                             
                  華泰                                                             
                  光磊                                                             
                  海悅                                                             
                  錸德                                                             
                  佳世達                                                           
                  倫飛                                                             
                  昆盈                                                             
                  威盛                                                             
                  映泰                                                             
                  浩鑫                                                             
                  國碩                                                             
                  環科                                                             
                  精技                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  新利虹                                                           
                  晶電                                                             
                  麗臺                                                             
                  冠西電                                                           
                  華映                                                             
                  美隆電                                                           
                  吉祥全                                                           
                  威強電                                                           
                  憶聲                                                             
                  偉訓                                                             
                  科風                                                             
                  健鼎                                                             
                  建碁                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  日電貿                                                           
                  正達                                                             
                  全科                                                             
                  晟鈦                                                             
                  弘憶股                                                           
                  泰碩                                                             
                  新日興                                                           
                  新世紀                                                           
                  譁裕                                                             
                  群創                                                             
                  昱晶                                                             
                  柏騰                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  昇陽光電                                                         
                  新日光                                                           
                  艾笛森                                                           
                  力銘                                                             
                  智易                                                             
                  達邁                                                             
                  貿聯-KY                                                          
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  大聯大                                                           
                  穎漢                                                             
                  和碩                                                             
                  佳凌                                                             
                  訊連                                                             
                  科嘉-KY                                                          
                  乙盛-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  鎧勝-KY                                                          
                  慧友                                                             
                  鎰勝                                                             
                  迎廣                                                             
                  柏承                                                             
                  友勁                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  宏齊                                                             
                  互億                                                             
                  關貿                                                             
                  詮欣                                                             
                  和椿                                                             
                  天瀚                                                             
                  超眾                                                             
                  華孚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  訊芯-KY                                                          
                  捷敏-KY                                                          
                  晶心科                                                           
                  華冠                                                             
                  華東                                                             
                  達方                                                             
                  勤誠                                                             
                  明基材                                                           
                  華友聯                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國產                                                             
                  太子                                                             
                  新建                                                             
                  宏璟                                                             
                  皇普                                                             
                  櫻花建                                                           
                  皇昌                                                             
                  日勝生                                                           
                  鄉林                                                             
                  台船                                                             
                  長榮                                                             
                  萬企                                                             
                  旺旺保                                                           
                  高雄銀                                                           
                  遠東銀                                                           
                  統一證                                                           
                  遠百                                                             
                  特力                                                             
                  淘帝-KY                                                          
                  台南-KY                                                          
                  金麗-KY                                                          
                  阿瘦                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  龍邦                                                             
                  雷虎                                                             
                  台汽電                                                           
                  新海                                                             
                  泰銘                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  龍燈-KY                                                          
                  國光生                                                           
                  福貞-KY
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