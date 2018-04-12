◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月12日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100 大東 昶和 東泥 元大台灣50正2 宏洲 元大滬深300正2 富邦科技 本盟 大統染 大飲 臺企銀 嘉裕 富邦H股正2 元大台商50 永冠-KY 海悅 興泰 東華 富邦NASDAQ反1 富邦摩台 強信-KY 銘旺科 達新 大東 群益臺灣加權反1 富邦發達 科妍 卓越 立益 立益 正道 富邦金融 上緯投控 統領 怡華 佳和 友旺 元大MSCI台灣 中鋼構 昶和 昶和 同開 永豐臺灣加權 世紀鋼 大統染 三洋紡 悠克 富邦日本 國巨 亞崴 本盟 國泰日經225 海悅 程泰 瑞利 元大日經225 威盛 百達-KY 樂士 元大美債7-10正2 映泰 科妍 正峰新 元大美債7-10反1 承啟 康普 億泰 元大S&P日圓反1 統懋 東明-KY 毛寶 富邦歐洲 翔耀 世紀鋼 燁興 FH彭博高收益債 太空梭 映泰 中鴻 FH彭博新興債 麗臺 隴華 聚亨 群益道瓊美國地產 強茂 世芯-KY 千興 嘉泥 華擎 拓凱 威致 信大 世芯-KY 傳奇 華豐 統一 海華 東科-KY 首利 宏亞 聯德控股-KY 華友聯 麗正 台塑 柏承 皇昌 東訊 南亞 愛普 遠雄來 矽品 東陽 晶心科 夏都 華泰 永裕 無敵 欣欣 錸德 宏洲 偉聯 統領 倫飛 嘉裕 台南-KY 晨訊科-DR 威盛 東華 杜康-DR 友佳-DR 銘旺科 利華 陽光能源-DR 一零四 統懋 大東 慶豐富 欣天然 翔耀 立益 川飛 新海 太空梭 佳和 秋雨 新利虹 強盛 欣高 麗臺 昶和 台數科 華映 三洋紡 南六 吉祥全 本盟 基勝-KY 憶聲 廣越 威宏-KY 科風 瑞利 波力-KY 建碁 利奇 政伸 和鑫 堤維西 吉源-KY 力特 江申 喬鼎 樂士 正達 正峰新 晟鈦 氣立 新世紀 中電 誠創 大山 嘉威 億泰 力銘 燦星網 亞太電 榮化 達能 和桐 清惠 長興 慧友 生達 勁永 台硝 捷泰 毛寶 互億 杏輝 天瀚 永信 迅杰 佳醫 華上 雃博 光麗-KY 亞諾法 元晶 信昌化 華冠 華廣 裕豐 台耀 寶徠 中釉 新建 永豐餘 皇普 勤美 日勝生 中鋼 台船 燁興 台南-KY 中鋼構 康師傅-DR 中鴻 聖馬丁-DR 聚亨 神州-DR 燁輝 耀傑-DR 千興 同方友友-DR 威致 晨訊科-DR 新光鋼 友佳-DR 佳大 陽光能源-DR 東明-KY 精熙-DR 世紀鋼 中福 台橡 雷虎 華豐 中視 三陽工業 秋雨 和泰車 慶豐富 首利 國光生 麗正 日月光 台揚 東訊 矽品 華泰 光磊 海悅 錸德 佳世達 倫飛 昆盈 威盛 映泰 浩鑫 國碩 環科 精技 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 新利虹 晶電 麗臺 冠西電 華映 美隆電 吉祥全 威強電 憶聲 偉訓 科風 健鼎 建碁 和鑫 力特 喬鼎 日電貿 正達 全科 晟鈦 弘憶股 泰碩 新日興 新世紀 譁裕 群創 昱晶 柏騰 誠創 嘉威 昇陽光電 新日光 艾笛森 力銘 智易 達邁 貿聯-KY 亞太電 達能 大聯大 穎漢 和碩 佳凌 訊連 科嘉-KY 乙盛-KY 清惠 鎧勝-KY 慧友 鎰勝 迎廣 柏承 友勁 勁永 捷泰 宏齊 互億 關貿 詮欣 和椿 天瀚 超眾 華孚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 訊芯-KY 捷敏-KY 晶心科 華冠 華東 達方 勤誠 明基材 華友聯 裕豐 寶徠 國產 太子 新建 宏璟 皇普 櫻花建 皇昌 日勝生 鄉林 台船 長榮 萬企 旺旺保 高雄銀 遠東銀 統一證 遠百 特力 淘帝-KY 台南-KY 金麗-KY 阿瘦 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 龍邦 雷虎 台汽電 新海 泰銘 中視 秋雨 慶豐富 龍燈-KY 國光生 福貞-KY