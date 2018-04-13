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[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名          目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
中釉     經理人配偶 蔡憲昌之配偶 3,536,762  200,000 贈與 蔡幸孜

2.興櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名         目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
大綜電腦 監察人配偶 蔡永泰之配偶   79,609   41,800 贈與 蔡永泰

3.上市公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分           姓名   未轉讓股數 持有股數 申報股數
中信金   子公司法人董事代表人 梁德強    100,000  119,674  200,000
未轉讓理由：股價不理想
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