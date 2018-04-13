[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 中釉 經理人配偶 蔡憲昌之配偶 3,536,762 200,000 贈與 蔡幸孜 2.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 大綜電腦 監察人配偶 蔡永泰之配偶 79,609 41,800 贈與 蔡永泰 3.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 中信金 子公司法人董事代表人 梁德強 100,000 119,674 200,000 未轉讓理由：股價不理想