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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月11日 交易日  
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 元大台灣50正2   元大中型100       大東              昶和     東泥     元大台灣50正2
宏洲          富邦H股正2      富邦科技          本盟              大統染   大飲     富邦VIX
嘉裕          富邦NASDAQ反1   元大台商50        永冠-KY           海悅     興泰     上福
東華          群益臺灣加權反1 富邦摩台          強信-KY           銘旺科   達新     臺企銀
大東          正道            富邦發達          科妍              卓越     立益
立益          友旺            富邦金融          上緯投控          統領     怡華
佳和          同開            元大MSCI台灣      世紀鋼                     昶和
昶和          悠克            永豐臺灣加權      國巨                       大統染
三洋紡                        富邦日本          海悅                       亞崴
本盟                          國泰日經225       威盛                       程泰
瑞利                          元大日經225       映泰                       百達-KY
樂士                          元大美債7-10正2   承啟                       科妍
正峰新                        元大美債7-10反1   統懋                       康普
億泰                          元大S&P日圓反1    翔耀                       東明-KY
毛寶                          富邦歐洲          太空梭                     世紀鋼
燁興                          FH彭博高收益債    麗臺                       映泰
中鴻                          FH彭博新興債      強茂                       隴華
聚亨                          幸福              華擎                       世芯-KY
千興                          大成              世芯-KY                    拓凱
威致                          佳格              海華                       傳奇
華豐                          國喬              聯德控股-KY                東科-KY
首利                          台化              柏承                       華友聯
麗正                          南染              愛普                       皇昌
東訊                          宏洲              晶心科                     遠雄來
矽品                          嘉裕              無敵                       夏都
華泰                          東華              偉聯                       欣欣
錸德                          大東              杜康-DR                    統領
倫飛                          立益              陽光能源-DR                晨訊科-DR
威盛                          佳和              慶豐富                     友佳-DR
銘旺科                        得力              川飛                       一零四
統懋                          昶和                                         欣天然
翔耀                          三洋紡                                       新海
太空梭                        本盟                                         秋雨
新利虹                        東元                                         欣高
麗臺                          瑞利                                         台數科
華映                          樂士                                         南六
吉祥全                        車王電                                       基勝-KY
憶聲                          正峰新                                       威宏-KY
科風                          中砂                                         波力-KY
建碁                          億泰                                         泰昇-KY
和鑫                          花仙子                                       政伸
力特                          毛寶                                         吉源-KY
喬鼎                          康聯-KY
正達                          燁興
晟鈦                          中鴻
新世紀                        美亞
誠創                          聚亨
嘉威                          千興
力銘                          威致
亞太電                        允強
達能                          泰豐
清惠                          華豐
慧友                          裕隆
勁永                          首利
捷泰                          麗正
互億                          日月光
天瀚                          東訊
迅杰                          矽品
華上                          華泰
光麗-KY                       茂矽
元晶                          錸德
華冠                          宏碁
裕豐                          廷鑫
寶徠                          藍天
新建                          倫飛
皇普                          菱生
日勝生                        微星
台船                          虹光
台南-KY                       廣達
康師傅-DR                     威盛
聖馬丁-DR                     云辰
神州-DR                       億光
耀傑-DR                       毅嘉
同方友友-DR                   友達
晨訊科-DR                     中華電
友佳-DR                       承啟
陽光能源-DR                   銘旺科
精熙-DR                       統懋
中福                          翔耀
雷虎                          太空梭
中視                          新利虹
秋雨                          聯發科
慶豐富                        全新
國光生                        麗臺
                              華經
                              華映
                              吉祥全
                              東貝
                              聯陽
                              鴻名
                              憶聲
                              智原
                              欣興
                              科風
                              建碁
                              益登
                              和鑫
                              力特
                              喬鼎
                              華晶科
                              銘異
                              正達
                              晟鈦
                              明泰
                              新世紀
                              誠創
                              敦泰
                              嘉威
                              力銘
                              亞太電
                              達能
                              銘鈺
                              正文
                              泰鼎-KY
                              清惠
                              敦南
                              瀚宇博
                              松翰
                              慧友
                              勁永
                              捷泰
                              互億
                              佳必琪
                              聯茂
                              精誠
                              天瀚
                              迅杰
                              同欣電
                              啟碁
                              華上
                              光麗-KY
                              元晶
                              華冠
                              至上
                              振樺電
                              裕豐
                              名軒
                              寶徠
                              太設
                              新建
                              皇普
                              華建
                              日勝生
                              夆典
                              昇陽
                              台船
                              中櫃
                              東森
                              雄獅
                              鳳凰
                              台產
                              三商壽
                              元大金
                              兆豐金
                              國票金
                              永豐金
                              中信金
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              寶成
                              新保
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              宏全
                              國光生
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