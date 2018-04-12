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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月11日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          凱柏實業          新昕纖   德麥                
易威     鈦昇     富邦美債7-10          遠昇              謚源     世坤                
穆拉德   永捷     富邦美債20年          廣寰科            東林     萬國通              
南璋     凱衛     元大美債7-10          點晶              欣厚-KY  新昕纖              
勝昱     樺晟     元大美債1-3          大峽谷-KY          友銓     光明                
飛寶企業 海灣     元大投資級公司債          太欣              達威     聚紡                
精確     晟楠     群益15年IG電信債          青雲              松崗     直得                
宏易     寶得利   群益15年IG科技債          建達              三圓     泰茂                
唐鋒     昇華     群益10年IG金融債          撼訊              雙喜     至興                
榮群              國泰5Y+新興債          上揚              力泰     萬在                
天宇              國泰1-5Y高收債          松崗              理銘     大恭                
新零售            合世              保銳              雅茗-KY  美琪瑪              
力新              易威                                亞都     雙邦                
恩得利            邦特                                東凌-KY  致振                
李洲              穆拉德                              關中     韋僑                
凱柏實業          東生華                              隆中     威潤                
遠昇              南璋                                時報     唐榮                
及成              勝昱                                欣泰     世豐                
鑫龍騰            飛寶企業                                     力新                
和進              精確                                         凌網                
耀勝              彬台                                         李洲                
倚強              淳紳                                         港建                
錦明              宏易                                         至寶電              
鑫創              長佳                                         點晶                
廣寰科            唐鋒                                         幸康                
點晶              台蠟                                         矽瑪                
建舜電            致振                                         重鳥鵬              
泰谷              台聯電                                       泓格                
典範              互動                                         東林                
長天              榮群                                         盈正                
益通              天宇                                         晟楠                
振維              恒耀                                         營邦                
鴻翊              新零售                                       美桀                
迎輝              力新                                         世紀                
欣厚-KY           恩得利                                       友銓                
兆遠              光洋科                                       達威                
系統電            李洲                                         昇益                
世紀              凱柏實業                                     三聯                
華容              遠昇                                         合邦                
建榮              及成                                         業強                
立衛              穩懋                                         訊達                
天揚              鑫龍騰                                       撼訊                
鈺創              和進                                         亞銳士              
合正              耀勝                                         安碁                
寶聯通            倚強                                         沛亨                
昇益              錦明                                         迅德                
凱鈺              鑫創                                         倉和                
德宏              威剛                                         三圓                
合邦              廣寰科                                       雙喜                
萬旭              點晶                                         力泰                
驊宏資            建舜電                                       理銘                
久正              泰谷                                         中連貨              
上揚              尚立                                         安心                
全譜              典範                                         燦星旅              
易通展            長天                                         高野                
安鈦克            益通                                         亞都                
元隆              陽程                                         老爺知              
沛亨              振維                                         德記                
九暘              鴻翊                                         大展證              
凱碩              迎輝                                         誠品生活            
全達              欣厚-KY                                      華義                
奧斯特            兆遠                                         時報                
保銳              系統電                                       琉園                
立碁              世紀                                         旭然                
越峰              華容                                         鼎創達              
英格爾            建榮                                         捷必勝-KY            
士開              立衛                                         明揚                
志嘉              天揚                                         綠河-KY             
富裔              鈺創                                         欣雄                
正德              佳總                                         欣泰                
燦星旅            合正                                                             
富驛-KY           金利                                                             
劍湖山            台半                                                             
德記              寶聯通                                                           
泰偉              昇益                                                             
華義              凱鈺                                                             
得利影            德宏                                                             
鼎創達            三聯                                                             
花王              寬魚國際                                                         
邦泰              合邦                                                             
                  創惟                                                             
                  普誠                                                             
                  萬旭                                                             
                  振曜                                                             
                  頎邦                                                             
                  驊宏資                                                           
                  松上                                                             
                  久正                                                             
                  亞通                                                             
                  海韻電                                                           
                  中探針                                                           
                  岳豐                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  安鈦克                                                           
                  胡連                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  蜜望實                                                           
                  安國                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  大億金茂                                                         
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  綠意                                                             
                  士開                                                             
                  德昌                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  雅茗-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  旭源                                                             
                  花王                                                             
                  邦泰                                                             
                  國統
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