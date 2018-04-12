[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月11日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 凱柏實業 新昕纖 德麥 易威 鈦昇 富邦美債7-10 遠昇 謚源 世坤 穆拉德 永捷 富邦美債20年 廣寰科 東林 萬國通 南璋 凱衛 元大美債7-10 點晶 欣厚-KY 新昕纖 勝昱 樺晟 元大美債1-3 大峽谷-KY 友銓 光明 飛寶企業 海灣 元大投資級公司債 太欣 達威 聚紡 精確 晟楠 群益15年IG電信債 青雲 松崗 直得 宏易 寶得利 群益15年IG科技債 建達 三圓 泰茂 唐鋒 昇華 群益10年IG金融債 撼訊 雙喜 至興 榮群 國泰5Y+新興債 上揚 力泰 萬在 天宇 國泰1-5Y高收債 松崗 理銘 大恭 新零售 合世 保銳 雅茗-KY 美琪瑪 力新 易威 亞都 雙邦 恩得利 邦特 東凌-KY 致振 李洲 穆拉德 關中 韋僑 凱柏實業 東生華 隆中 威潤 遠昇 南璋 時報 唐榮 及成 勝昱 欣泰 世豐 鑫龍騰 飛寶企業 力新 和進 精確 凌網 耀勝 彬台 李洲 倚強 淳紳 港建 錦明 宏易 至寶電 鑫創 長佳 點晶 廣寰科 唐鋒 幸康 點晶 台蠟 矽瑪 建舜電 致振 重鳥鵬 泰谷 台聯電 泓格 典範 互動 東林 長天 榮群 盈正 益通 天宇 晟楠 振維 恒耀 營邦 鴻翊 新零售 美桀 迎輝 力新 世紀 欣厚-KY 恩得利 友銓 兆遠 光洋科 達威 系統電 李洲 昇益 世紀 凱柏實業 三聯 華容 遠昇 合邦 建榮 及成 業強 立衛 穩懋 訊達 天揚 鑫龍騰 撼訊 鈺創 和進 亞銳士 合正 耀勝 安碁 寶聯通 倚強 沛亨 昇益 錦明 迅德 凱鈺 鑫創 倉和 德宏 威剛 三圓 合邦 廣寰科 雙喜 萬旭 點晶 力泰 驊宏資 建舜電 理銘 久正 泰谷 中連貨 上揚 尚立 安心 全譜 典範 燦星旅 易通展 長天 高野 安鈦克 益通 亞都 元隆 陽程 老爺知 沛亨 振維 德記 九暘 鴻翊 大展證 凱碩 迎輝 誠品生活 全達 欣厚-KY 華義 奧斯特 兆遠 時報 保銳 系統電 琉園 立碁 世紀 旭然 越峰 華容 鼎創達 英格爾 建榮 捷必勝-KY 士開 立衛 明揚 志嘉 天揚 綠河-KY 富裔 鈺創 欣雄 正德 佳總 欣泰 燦星旅 合正 富驛-KY 金利 劍湖山 台半 德記 寶聯通 泰偉 昇益 華義 凱鈺 得利影 德宏 鼎創達 三聯 花王 寬魚國際 邦泰 合邦 創惟 普誠 萬旭 振曜 頎邦 驊宏資 松上 久正 亞通 海韻電 中探針 岳豐 上揚 全譜 易通展 安鈦克 胡連 元隆 沛亨 九暘 蜜望實 安國 凱碩 全達 奧斯特 保銳 大億金茂 立碁 越峰 英格爾 綠意 士開 德昌 志嘉 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 雅茗-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 得利影 時報 鼎創達 旭源 花王 邦泰 國統