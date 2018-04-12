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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/04/11  107/04/10  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.36140   10.35830   0.00310    0.02993
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.61490    9.64400  -0.02910   -0.30174
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.82740    9.85230  -0.02490   -0.25273
中國信託台灣活力基金                                             15.68000   15.56000   0.12000    0.77121
中國信託台灣優勢基金                                             18.20000   17.99000   0.21000    1.16732
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.91000    8.74000   0.17000    1.94508
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.41000    9.24000   0.17000    1.83983
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.65280    9.64930   0.00350    0.03627
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22330    9.22000   0.00330    0.03579
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.18150   10.17300   0.00850    0.08355
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.72730    9.71910   0.00820    0.08437
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.88160    9.72680   0.15480    1.59148
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.71480    8.57830   0.13650    1.59122
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.15270   11.07310   0.07960    0.71886
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.19320   10.12040   0.07280    0.71934
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.99000    9.89000   0.10000    1.01112
中國信託智能運動基金-美元                                        10.26000   10.16000   0.10000    0.98425
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96840   10.96830   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.58320    9.58930  -0.00610   -0.06361
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.42210    9.42820  -0.00610   -0.06470
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.80280    9.80460  -0.00180   -0.01836
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.63350    9.63520  -0.00170   -0.01764
中國信託精穩基金                                                 17.91910   17.92840  -0.00930   -0.05187
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.56000   10.48000   0.08000    0.76336
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.29000   10.22000   0.07000    0.68493
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.30000   11.21000   0.09000    0.80285
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.06000   10.97000   0.09000    0.82042
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元大2001基金                                                     67.58000   67.07000   0.51000    0.76040
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.06520   38.02820   0.03700    0.09730
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26780   11.26680   0.00100    0.00888
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.77310   10.73380   0.03930    0.36613
元大上證50基金                                                   32.31000   32.21000   0.10000    0.31046
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.18000   13.01000   0.17000    1.30669
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.19000   11.99000   0.20000    1.66806
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.20000   13.08000   0.12000    0.91743
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.55400   13.36700   0.18700    1.39897
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.31900   17.09100   0.22800    1.33404
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.34700   11.24800   0.09900    0.88016
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.32100   11.18300   0.13800    1.23402
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.21000    3.18000   0.03000    0.94340
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.86000   14.69000   0.17000    1.15725
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.37090   46.25680   0.11410    0.24667
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.35010   10.35940  -0.00930   -0.08977
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.65420    9.66290  -0.00870   -0.09004
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.88040    9.85420   0.02620    0.26588
元大巴西指數基金                                                  6.51200    6.40400   0.10800    1.68645
元大巴菲特基金                                                   30.86000   30.74000   0.12000    0.39037
元大日經225基金                                                  27.35000   27.51000  -0.16000   -0.58161
元大台商收成基金                                                 24.03000   24.04000  -0.01000   -0.04160
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.61000   12.64000  -0.03000   -0.23734
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.40000   37.21000   0.19000    0.51062
元大台灣中型100基金                                              32.90000   32.76000   0.14000    0.42735
元大台灣加權股價指數基金                                         25.27200   25.16300   0.10900    0.43318
元大台灣卓越50基金                                               82.89000   82.50000   0.39000    0.47273
元大台灣金融基金                                                 17.04000   16.96000   0.08000    0.47170
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.13000   31.03000   0.10000    0.32227
元大台灣高股息基金                                               26.11000   26.00000   0.11000    0.42308
元大台灣電子科技基金                                             36.52000   36.38000   0.14000    0.38483
元大全球ETF成長組合基金                                          10.09000    9.93000   0.16000    1.61128
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.41000   14.30000   0.11000    0.76923
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.11000   13.12000  -0.01000   -0.07622
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.41000   12.47000  -0.06000   -0.48115
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.76700   12.77300  -0.00600   -0.04697
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.97000    8.87000   0.10000    1.12740
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.86000    6.79000   0.07000    1.03093
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.09000    8.01000   0.08000    0.99875
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.39000    6.33000   0.06000    0.94787
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.12200    9.99000   0.13200    1.32132
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.46000   10.33000   0.13000    1.25847
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.51000    9.39000   0.12000    1.27796
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.33080   10.33300  -0.00220   -0.02129
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.58420    9.58630  -0.00210   -0.02191
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.18520    9.19270  -0.00750   -0.08159
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.57280    8.57980  -0.00700   -0.08159
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.81000   13.73000   0.08000    0.58267
元大全球農業商機基金                                             15.87000   15.77000   0.10000    0.63412
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
元大印尼指數基金                                                  9.36500    9.20100   0.16400    1.78241
元大印度指數基金                                                  9.61300    9.60400   0.00900    0.09371
元大印度基金                                                     12.50000   12.49000   0.01000    0.08006
元大多多基金                                                     20.01000   19.86000   0.15000    0.75529
元大多福基金                                                     58.47000   58.07000   0.40000    0.68882
元大亞太成長基金                                                  9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.66620    8.64840   0.01780    0.20582
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.23700    7.22210   0.01490    0.20631
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.04100    9.97400   0.06700    0.67175
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.80000    9.74000   0.06000    0.61602
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.71000    9.65000   0.06000    0.62176
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.80000    9.74000   0.06000    0.61602
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.93100    9.94600  -0.01500   -0.15081
元大卓越基金                                                     52.19000   51.96000   0.23000    0.44265
元大店頭基金                                                      9.54000    9.43000   0.11000    1.16649
元大泛歐成長基金                                                  9.55000    9.42000   0.13000    1.38004
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.19350   10.19300   0.00050    0.00491
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.02830    9.02460   0.00370    0.04100
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.06620   30.07580  -0.00960   -0.03192
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.51970   36.50200   0.01770    0.04849
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.03320   19.03730  -0.00410   -0.02154
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.31330   19.30600   0.00730    0.03781
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.02320   37.05060  -0.02740   -0.07395
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.40930   20.38610   0.02320    0.11380
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.09970   18.14220  -0.04250   -0.23426
元大高科技基金                                                   18.32000   18.21000   0.11000    0.60406
元大得利貨幣市場基金                                             16.22730   16.22710   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96350   11.96330   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.61000   14.55000   0.06000    0.41237
元大華夏中小基金                                                  8.66000    8.52000   0.14000    1.64319
元大新中國基金-人民幣                                            11.73000   11.54000   0.19000    1.64645
元大新中國基金-美元                                              12.05700   11.81300   0.24400    2.06552
元大新中國基金-新台幣                                            11.36000   11.14000   0.22000    1.97487
元大新主流基金                                                   26.54000   26.33000   0.21000    0.79757
元大新東協平衡基金-美元                                          10.28300   10.23200   0.05100    0.49844
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.49000    9.45000   0.04000    0.42328
元大新興市場ESG策略基金                                          13.11000   12.97000   0.14000    1.07941
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.80850   10.83020  -0.02170   -0.20037
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.97990   10.95580   0.02410    0.21997
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.91740   10.90050   0.01690    0.15504
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.73850    9.72340   0.01510    0.15530
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.91750    9.90750   0.01000    0.10093
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.66540    9.65560   0.00980    0.10150
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.53650    9.53310   0.00340    0.03567
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.29750    9.29420   0.00330    0.03551
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.68020    9.67420   0.00600    0.06202
元大新興亞洲基金                                                 11.94000   11.82000   0.12000    1.01523
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.79110    9.78650   0.00460    0.04700
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.78130    9.77680   0.00450    0.04603
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.52360    9.52530  -0.00170   -0.01785
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.51390    9.51570  -0.00180   -0.01892
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07860   15.07840   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     38.78000   38.47000   0.31000    0.80582
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
元大實質多重資產基金-美元                                         9.81200    9.79200   0.02000    0.20425
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.10000   14.15000  -0.05000   -0.35336
元大滬深300單日正向2倍基金                                       17.18000   17.13000   0.05000    0.29189
元大精準中小基金                                                 22.86000   22.82000   0.04000    0.17528
元大摩臺基金                                                     38.86000   38.66000   0.20000    0.51733
元大標普500基金                                                  23.34000   22.96000   0.38000    1.65505
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.88000   14.08000  -0.20000   -1.42045
元大標普500單日正向2倍基金                                       29.98000   29.19000   0.79000    2.70641
元大標智滬深300基金                                              19.00000   18.95000   0.05000    0.26385
元大歐洲50基金                                                   24.39000   24.22000   0.17000    0.70190
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.57990    9.53750   0.04240    0.44456
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.13490   10.13460   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     55.11000   54.69000   0.42000    0.76796
元大韓國KOSPI200基金                                             23.54000   23.62000  -0.08000   -0.33870
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.68000   15.63000   0.05000    0.31990
日盛上選基金                                                     33.25000   33.10000   0.15000    0.45317
日盛小而美基金                                                   19.55000   19.51000   0.04000    0.20502
日盛中國內需動力基金                                             11.42000   11.23000   0.19000    1.69190
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.71880   11.71650   0.00230    0.01963
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.04540   10.04340   0.00200    0.01991
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.04800   12.04300   0.00500    0.04152
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.32140   10.31700   0.00440    0.04265
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.77200   10.77220  -0.00020   -0.00186
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.21250    9.21260  -0.00010   -0.00109
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.26000   12.03000   0.23000    1.91189
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.74000   12.49000   0.25000    2.00160
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.46000   12.22000   0.24000    1.96399
日盛日盛基金                                                     13.43000   13.38000   0.05000    0.37369
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                9.98000    9.87000   0.11000    1.11449
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.06150   10.02880   0.03270    0.32606
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.65680    9.62540   0.03140    0.32622
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.76360    9.73600   0.02760    0.28348
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.37370    9.34720   0.02650    0.28351
日盛全球新興債券基金A                                            10.86200   10.86960  -0.00760   -0.06992
日盛全球新興債券基金B                                             8.60490    8.61100  -0.00610   -0.07084
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44240    2.44210   0.00030    0.01228
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.73990    1.73970   0.00020    0.01150
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38270    0.38260   0.00010    0.02614
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27370    0.27360   0.00010    0.03655
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.55420   12.55500  -0.00080   -0.00637
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.82450    8.82510  -0.00060   -0.00680
日盛亞洲機會基金                                                  7.63000    7.55000   0.08000    1.05960
日盛首選基金                                                     17.64000   17.65000  -0.01000   -0.05666
日盛高科技基金                                                   17.58000   17.42000   0.16000    0.91848
日盛貨幣市場基金                                                 14.74540   14.74520   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   38.79000   38.53000   0.26000    0.67480
日盛精選五虎基金                                                 38.55000   38.57000  -0.02000   -0.05185
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46310   13.46300   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               35.51000   35.44000   0.07000    0.19752
台新MSCI中國基金                                                 21.94000   21.42000   0.52000    2.42764
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.89000   17.95000  -0.06000   -0.33426
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.44000   21.32000   0.12000    0.56285
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13920   14.13910   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.77640    9.79290  -0.01650   -0.16849
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.89200   10.86450   0.02750    0.25312
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.87640    9.85790   0.01850    0.18767
台新中國通基金                                                   49.02000   48.32000   0.70000    1.44868
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.34800   16.11100   0.23700    1.47104
台新中國精選中小基金                                             12.29000   12.11000   0.18000    1.48637
台新主流基金                                                     24.98000   24.76000   0.22000    0.88853
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    17.90000   17.98000  -0.08000   -0.44494
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61670    0.61920  -0.00250   -0.40375
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.64000   13.71000  -0.07000   -0.51058
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.46950    0.47140  -0.00190   -0.40305
台新台灣中小基金                                                 38.85000   38.35000   0.50000    1.30378
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.26740    9.28430  -0.01690   -0.18203
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.40710    9.39170   0.01540    0.16397
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.38000    8.37000   0.01000    0.11947
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.36690   10.34990   0.01700    0.16425
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.67750   10.66360   0.01390    0.13035
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.33210   11.31730   0.01480    0.13077
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
台新印度基金                                                     15.70000   15.70000   0.00000    0.00000
台新亞美短期債券基金                                             10.83950   10.83450   0.00500    0.04615
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.84610    8.84230   0.00380    0.04298
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30970    0.30940   0.00030    0.09696
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.98840   11.98330   0.00510    0.04256
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41350    0.41300   0.00050    0.12107
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07470   11.07460   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.75190   30.62650   0.12540    0.40945
台新智慧生活基金-美元                                            10.08540    9.93070   0.15470    1.55780
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.81000    9.67000   0.14000    1.44778
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.38740    9.39350  -0.00610   -0.06494
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.08160    9.09340  -0.01180   -0.12976
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.84400    9.85040  -0.00640   -0.06497
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.53010    9.54250  -0.01240   -0.12994
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.37690   10.41430  -0.03740   -0.35912
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35020    0.35120  -0.00100   -0.28474
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.91790    7.94640  -0.02850   -0.35865
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28040    0.28120  -0.00080   -0.28450
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.30000    6.22000   0.08000    1.28617
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.17000   10.00000   0.17000    1.70000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           20.38000   20.17000   0.21000    1.04115
未來資產全球大消費基金                                           14.43000   14.21000   0.22000    1.54821
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.64000    8.61000   0.03000    0.34843
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.91210   11.91080   0.00130    0.01091
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.80320    9.80220   0.00100    0.01020
未來資產亞洲新富基金                                             21.49000   21.24000   0.25000    1.17702
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54810   12.54800   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.63000   12.50000   0.13000    1.04000
未來資產新興市場債券基金A                                         8.93650    8.94710  -0.01060   -0.11847
未來資產新興市場債券基金B                                         6.96760    6.97590  -0.00830   -0.11898
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.97200   10.97100   0.00100    0.00911
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.10720   10.08780   0.01940    0.19231
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.46530    9.46350   0.00180    0.01902
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.57070   10.56880   0.00190    0.01798
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.56210    8.54280   0.01930    0.22592
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.62420    9.60260   0.02160    0.22494
永豐中小基金                                                     50.37000   50.38000  -0.01000   -0.01985
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.88920    1.89050  -0.00130   -0.06876
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.43780    2.43940  -0.00160   -0.06559
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.89140    8.88090   0.01050    0.11823
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.12750   11.11440   0.01310    0.11787
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.71000    4.62000   0.09000    1.94805
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.84000   21.38000   0.46000    2.15154
永豐主流品牌基金                                                 16.98000   16.73000   0.25000    1.49432
永豐永豐基金                                                     35.05000   34.89000   0.16000    0.45858
永豐亞洲民生消費基金                                             12.32000   12.23000   0.09000    0.73590
永豐南非幣2021保本基金                                           12.81360   12.81780  -0.00420   -0.03277
永豐高科技基金                                                   23.91000   23.72000   0.19000    0.80101
永豐貨幣市場基金                                                 13.86100   13.86090   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.09080    2.09550  -0.00470   -0.22429
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47540    2.47480   0.00060    0.02424
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.96690    7.97040  -0.00350   -0.04391
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.46320   10.46780  -0.00460   -0.04394
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.54270    7.55930  -0.01660   -0.21960
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.36630   11.39130  -0.02500   -0.21947
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.73000    8.57000   0.16000    1.86698
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.30000   18.95000   0.35000    1.84697
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.49000   54.29000   0.20000    0.36839
永豐領航科技基金                                                 39.53000   39.37000   0.16000    0.40640
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.54000   12.44000   0.10000    0.80386
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.05000   11.95000   0.10000    0.83682
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.23000   10.14000   0.09000    0.88757
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.03000    9.96000   0.07000    0.70281
永豐趨勢平衡基金                                                 47.24000   46.95000   0.29000    0.61768
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.42220   11.42110   0.00110    0.00963
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.77880    9.77980  -0.00100   -0.01023
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.77880    9.77980  -0.00100   -0.01023
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.71330    9.71440  -0.00110   -0.01132
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.71690    9.71800  -0.00110   -0.01132
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.78890    9.78980  -0.00090   -0.00919
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.91640    9.91740  -0.00100   -0.01008
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.69970    9.70050  -0.00080   -0.00825
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.78800    9.78880  -0.00080   -0.00817
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.81000   11.54000   0.27000    2.33969
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.00000   10.72000   0.28000    2.61194
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.06000   11.75000   0.31000    2.63830
兆豐國際中小基金                                                 15.15000   15.08000   0.07000    0.46419
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.91000   14.57000   0.34000    2.33356
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.65000   20.13000   0.52000    2.58321
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.16000   20.61000   0.55000    2.66861
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       11.95000   11.81000   0.14000    1.18544
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.76000   12.61000   0.15000    1.18953
兆豐國際生命科學基金                                             14.72000   14.44000   0.28000    1.93906
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.20910   10.15290   0.05620    0.55354
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.75940   10.69530   0.06410    0.59933
兆豐國際全球高股息基金                                           11.33000   11.16000   0.17000    1.52330
兆豐國際全球基金                                                 30.86000   30.50000   0.36000    1.18033
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.19830   10.19780   0.00050    0.00490
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.42980    9.42590   0.00390    0.04138
兆豐國際國民基金                                                 23.53000   23.51000   0.02000    0.08507
兆豐國際第一基金                                                 13.34000   13.24000   0.10000    0.75529
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.00190    9.99910   0.00280    0.02800
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.06520    8.06290   0.00230    0.02853
兆豐國際萬全基金                                                 20.64000   20.53000   0.11000    0.53580
兆豐國際電子基金                                                 26.14000   26.08000   0.06000    0.23006
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.93000    7.84000   0.09000    1.14796
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.39000   22.30000   0.09000    0.40359
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.94000   16.99000  -0.05000   -0.29429
兆豐國際豐台灣基金                                               32.25000   32.32000  -0.07000   -0.21658
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48190   12.48180   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.54000   11.52000   0.02000    0.17361
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.17260   11.15130   0.02130    0.19101
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.02340   11.99840   0.02500    0.20836
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.81620   10.79390   0.02230    0.20660
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.62490   11.59370   0.03120    0.26911
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.36000    8.34410   0.01590    0.19055
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.79080    9.77090   0.01990    0.20367
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.26250    9.24350   0.01900    0.20555
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.31380    9.28770   0.02610    0.28102
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.59940    9.57980   0.01960    0.20460
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.11000   10.04000   0.07000    0.69721
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.45000   11.37000   0.08000    0.70361
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.44000    9.38000   0.06000    0.63966
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.86000   10.78000   0.08000    0.74212
合庫全球新興市場基金                                              9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.77000   10.73000   0.04000    0.37279
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
合庫貨幣市場基金                                                 10.11350   10.11340   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.88240    9.89150  -0.00910   -0.09200
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.16850   10.17750  -0.00900   -0.08843
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.34280   10.35530  -0.01250   -0.12071
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.99430   11.99800  -0.00370   -0.03084
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.91660   13.92640  -0.00980   -0.07037
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.46480    9.47270  -0.00790   -0.08340
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.11000   10.11830  -0.00830   -0.08203
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.29730    8.30730  -0.01000   -0.12038
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.46110    9.47110  -0.01000   -0.10558
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.74860   10.75610  -0.00750   -0.06973
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.65000   10.53000   0.12000    1.13960
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.30000   10.19000   0.11000    1.07949
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.51000   10.40000   0.11000    1.05769
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.17000   10.07000   0.10000    0.99305
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.87660   10.87570   0.00090    0.00828
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.72330   10.69690   0.02640    0.24680
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.99210    9.97400   0.01810    0.18147
安聯中國東協基金                                                 16.12000   15.90000   0.22000    1.38365
安聯中國策略基金                                                 15.73000   15.40000   0.33000    2.14286
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.50000   14.29000   0.21000    1.46956
安聯中華新思路基金-美元                                          14.74000   14.50000   0.24000    1.65517
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.09000   12.89000   0.20000    1.55159
安聯台灣大壩基金                                                 25.63000   25.67000  -0.04000   -0.15582
安聯台灣科技基金                                                 45.13000   45.14000  -0.01000   -0.02215
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47110   12.47100   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 29.24000   29.28000  -0.04000   -0.13661
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12280   10.12320  -0.00040   -0.00395
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.09540   15.09840  -0.00300   -0.01987
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.76470    9.76670  -0.00200   -0.02048
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.44000   11.32000   0.12000    1.06007
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.09000   10.99000   0.10000    0.90992
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.09920   12.10030  -0.00110   -0.00909
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12850   10.12880  -0.00030   -0.00296
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.27910   12.28050  -0.00140   -0.01140
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.67420    9.67570  -0.00150   -0.01550
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.50660    9.50680  -0.00020   -0.00210
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.21480    9.21590  -0.00110   -0.01194
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.90000   11.82000   0.08000    0.67682
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.18000   11.11000   0.07000    0.63006
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.62000    9.56000   0.06000    0.62762
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.76000   11.68000   0.08000    0.68493
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.63000   10.57000   0.06000    0.56764
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.72000   10.65000   0.07000    0.65728
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.85540   11.84380   0.01160    0.09794
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.91570   10.90130   0.01440    0.13209
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.58130   10.56840   0.01290    0.12206
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.06820    9.05680   0.01140    0.12587
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.87440    8.86270   0.01170    0.13201
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.57710    8.56670   0.01040    0.12140
安聯全球人口趨勢基金                                             11.07000   10.94000   0.13000    1.18830
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.27000    9.03000   0.24000    2.65781
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.00000   32.18000   0.82000    2.54817
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.17000    7.96000   0.21000    2.63819
安聯全球計量平衡基金                                             12.62000   12.53000   0.09000    0.71828
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.06110   12.06020   0.00090    0.00746
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.53310   10.53230   0.00080    0.00760
安聯全球新興市場基金                                             18.60000   18.45000   0.15000    0.81301
安聯全球農金趨勢基金                                              9.31000    9.18000   0.13000    1.41612
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.31000    9.17000   0.14000    1.52672
安聯亞洲動態策略基金                                             25.07000   24.75000   0.32000    1.29293
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.02080   10.02160  -0.00080   -0.00798
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.82340    9.82420  -0.00080   -0.00814
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.28540   84.29810  -0.01270   -0.01507
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.89020   12.87520   0.01500    0.11650
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.10910   67.11390  -0.00480   -0.00715
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.17910   10.16720   0.01190    0.11704
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51660    2.51550   0.00110    0.04373
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.61350   10.59210   0.02140    0.20204
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09360    2.09530  -0.00170   -0.08113
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.86080    8.84250   0.01830    0.20696
宏利台灣動力基金                                                 31.55000   31.34000   0.21000    0.67007
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.49110   10.42460   0.06650    0.63791
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.73650    9.67980   0.05670    0.58576
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.38930    8.33590   0.05340    0.64060
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.02880    7.98130   0.04750    0.59514
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.12000   10.02000   0.10000    0.99800
宏利全球債券組合基金                                             13.03100   13.03510  -0.00410   -0.03145
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.80050    2.80010   0.00040    0.01429
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.80920   11.80760   0.00160    0.01355
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.84530    8.84420   0.00110    0.01244
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28590    2.29240  -0.00650   -0.28355
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.60430   10.60630  -0.00200   -0.01886
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.41800    4.37390   0.04410    1.00825
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.71870    0.71110   0.00760    1.06877
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.32000   20.12000   0.20000    0.99404
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.62700   11.60290   0.02410    0.20771
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.39250   10.36970   0.02280    0.21987
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              9.98330    9.96410   0.01920    0.19269
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.14000    9.11570   0.02430    0.26657
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.65690    8.63790   0.01900    0.21996
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.41570    8.40010   0.01560    0.18571
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.67160    8.65070   0.02090    0.24160
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.84680    2.84840  -0.00160   -0.05617
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41740    0.41760  -0.00020   -0.04789
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.51100   12.51950  -0.00850   -0.06789
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95310    0.95230   0.00080    0.08401
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.75880    7.76420  -0.00540   -0.06955
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.17520    2.17640  -0.00120   -0.05514
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31300    0.31310  -0.00010   -0.03194
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.53140    9.53820  -0.00680   -0.07129
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35270    0.35310  -0.00040   -0.11328
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62560   13.62540   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.90000    2.85000   0.05000    1.75439
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.67000   12.46000   0.21000    1.68539
宏利臺灣股息收益基金                                             28.87000   28.66000   0.21000    0.73273
宏利澳幣保本基金                                                 11.90830   11.90490   0.00340    0.02856
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.04000   10.99000   0.05000    0.45496
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.42000   11.37000   0.05000    0.43975
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.00000   11.91000   0.09000    0.75567
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.31000   10.24000   0.07000    0.68359
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.80000   11.72000   0.08000    0.68259
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.99180   10.03260  -0.04080   -0.40667
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.15040   10.14840   0.00200    0.01971
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.02650    9.03070  -0.00420   -0.04651
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.51140   10.51620  -0.00480   -0.04564
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.83000    8.80000   0.03000    0.34091
貝萊德新台幣基金                                                 12.92230   12.92220   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.38000   25.27000   0.11000    0.43530
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.12970   11.12600   0.00370    0.03326
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.08320   10.05300   0.03020    0.30041
保德信大中華基金                                                 31.16000   30.48000   0.68000    2.23097
保德信中小型股基金                                               43.93000   43.98000  -0.05000   -0.11369
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.76000   10.66000   0.10000    0.93809
保德信中國中小基金-美元                                          11.35000   11.21000   0.14000    1.24888
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.37000   10.25000   0.12000    1.17073
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.82220    9.69560   0.12660    1.30575
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.78990    9.66560   0.12430    1.28600
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.92870    9.80190   0.12680    1.29363
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.58380   10.44870   0.13510    1.29298
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.47000   10.21000   0.26000    2.54652
保德信中國品牌基金-美元                                          10.28000   10.03000   0.25000    2.49252
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.23000   10.95000   0.28000    2.55708
保德信台商全方位基金                                             34.55000   34.45000   0.10000    0.29028
保德信全球中小基金                                               29.01000   28.64000   0.37000    1.29190
保德信全球消費商機基金                                           17.28000   17.12000   0.16000    0.93458
保德信全球基礎建設基金                                           11.68000   11.64000   0.04000    0.34364
保德信全球資源基金                                                7.61000    7.43000   0.18000    2.42261
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.32000    9.14000   0.18000    1.96937
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.24000   28.71000   0.53000    1.84605
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.02900    9.98140   0.04760    0.47689
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.67650   10.62590   0.05060    0.47619
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.00410    8.96720   0.03690    0.41150
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.57910    9.54000   0.03910    0.40985
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.43150    8.43660  -0.00510   -0.06045
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.87010   10.87680  -0.00670   -0.06160
保德信亞太基金                                                   22.21000   21.96000   0.25000    1.13843
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.65380    8.65440  -0.00060   -0.00693
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.23280   11.23360  -0.00080   -0.00712
保德信店頭市場基金                                               34.04000   33.96000   0.08000    0.23557
保德信拉丁美洲基金                                                7.52000    7.46000   0.06000    0.80429
保德信金平衡基金                                                 29.46000   29.41000   0.05000    0.17001
保德信金滿意基金                                                 40.72000   40.63000   0.09000    0.22151
保德信科技島基金                                                 24.53000   24.47000   0.06000    0.24520
保德信高成長基金                                                 87.56000   87.35000   0.21000    0.24041
保德信第一基金                                                   26.04000   25.99000   0.05000    0.19238
保德信貨幣市場基金                                               15.74220   15.74200   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.72230   10.63130   0.09100    0.85596
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.33080   10.25100   0.07980    0.77846
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.00590   10.92540   0.08050    0.73682
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.92720    9.86190   0.06530    0.66214
保德信新世紀基金                                                 10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.31150    8.31960  -0.00810   -0.09736
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.91410   10.92470  -0.01060   -0.09703
保德信新興趨勢組合基金                                           11.70000   11.50000   0.20000    1.73913
保德信瑞騰基金                                                   15.52360   15.52360   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.42000   10.31000   0.11000    1.06693
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.89630    9.91780  -0.02150   -0.21678
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.04670   10.06860  -0.02190   -0.21751
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.83800    9.85570  -0.01770   -0.17959
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.90710    9.92410  -0.01700   -0.17130
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                10.04850   10.00460   0.04390    0.43880
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.04810   10.00470   0.04340    0.43380
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.95120    9.97620  -0.02500   -0.25060
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.95130    9.97640  -0.02510   -0.25159
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.97650   10.00610  -0.02960   -0.29582
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.93460    9.93240   0.00220    0.02215
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.84850    9.86660  -0.01810   -0.18345
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.98860    1.98850   0.00010    0.00503
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65890    2.65920  -0.00030   -0.01128
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31440    0.31390   0.00050    0.15929
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45620    0.45540   0.00080    0.17567
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.81600    8.80460   0.01140    0.12948
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.90470   11.89070   0.01400    0.11774
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.71440    9.71310   0.00130    0.01338
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.69260   11.69130   0.00130    0.01112
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.25830    9.24040   0.01790    0.19371
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.18070   11.15910   0.02160    0.19356
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.29630   10.32500  -0.02870   -0.27797
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.11610   10.14150  -0.02540   -0.25046
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.19590   10.21440  -0.01850   -0.18112
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.68020   10.69960  -0.01940   -0.18132
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.09140   10.11100  -0.01960   -0.19385
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.93610    9.95510  -0.01900   -0.19086
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.16440   10.18390  -0.01950   -0.19148
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.87550    9.89520  -0.01970   -0.19909
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.00750   10.01600  -0.00850   -0.08486
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.77150   10.80180  -0.03030   -0.28051
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.55580    6.55760  -0.00180   -0.02745
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.98950   10.99260  -0.00310   -0.02820
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63620   11.63610   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.39000   19.29000   0.10000    0.51840
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4396.570004373.72000  22.85000    0.52244
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.72090   10.62850   0.09240    0.86936
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.15020   12.04260   0.10760    0.89349
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.41050   11.30600   0.10450    0.92429
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.64250    9.55930   0.08320    0.87036
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.45770   10.36510   0.09260    0.89338
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.26290   10.16900   0.09390    0.92339
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.04440   10.94920   0.09520    0.86947
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.02910   11.92250   0.10660    0.89411
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.99580   11.88590   0.10990    0.92462
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.80000    6.78000   0.02000    0.29499
柏瑞巨人基金                                                     13.15000   13.09000   0.06000    0.45837
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63750   13.63740   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.84000   15.75000   0.09000    0.57143
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.30670   13.28680   0.01990    0.14977
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.90970   11.88850   0.02120    0.17832
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.57730   12.55280   0.02450    0.19518
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.08360    9.07000   0.01360    0.14994
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.84570    6.83550   0.01020    0.14922
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.05530    9.03910   0.01620    0.17922
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.68630    8.66830   0.01800    0.20765
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.09650   11.07490   0.02160    0.19504
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.57850    8.56180   0.01670    0.19505
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.08630   12.06470   0.02160    0.17903
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.52780   11.51060   0.01720    0.14943
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.66660   11.64250   0.02410    0.20700
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.44920   11.42690   0.02230    0.19515
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.07200    9.05850   0.01350    0.14903
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.11690   10.09880   0.01810    0.17923
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.92870    9.90820   0.02050    0.20690
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.86980    9.85060   0.01920    0.19491
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.70250    9.68350   0.01900    0.19621
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.00080    9.99180   0.00900    0.09007
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.01060    9.99920   0.01140    0.11401
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.96690    9.95340   0.01350    0.13563
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.02850   10.02400   0.00450    0.04489
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.95480    9.94570   0.00910    0.09150
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.95140    9.94010   0.01130    0.11368
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.92080    9.90740   0.01340    0.13525
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.98240    9.97790   0.00450    0.04510
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                   9.98170    9.97270   0.00900    0.09025
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.01060    9.99920   0.01140    0.11401
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.96690    9.95340   0.01350    0.13563
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.02850   10.02400   0.00450    0.04489
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.95480    9.94570   0.00910    0.09150
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.95150    9.94010   0.01140    0.11469
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.92080    9.90740   0.01340    0.13525
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.98240    9.97790   0.00450    0.04510
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.73130   10.73640  -0.00510   -0.04750
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.03530   12.03830  -0.00300   -0.02492
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.50510   11.50670  -0.00160   -0.01390
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.31080    9.31530  -0.00450   -0.04831
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.16920   10.17180  -0.00260   -0.02556
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.02980   10.03120  -0.00140   -0.01396
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.44260   10.44750  -0.00490   -0.04690
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.20590   11.20880  -0.00290   -0.02587
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.11520   11.11670  -0.00150   -0.01349
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.31100    9.31540  -0.00440   -0.04723
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.16960   10.17220  -0.00260   -0.02556
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.03020   10.03150  -0.00130   -0.01296
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.37000   13.26000   0.11000    0.82956
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.77000   14.65000   0.12000    0.81911
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.87000    9.78000   0.09000    0.92025
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.89000    8.82000   0.07000    0.79365
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.34000   10.26000   0.08000    0.77973
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.73000   11.64000   0.09000    0.77320
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.38000   12.28000   0.10000    0.81433
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.79000   12.68000   0.11000    0.86751
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.78000   13.61000   0.17000    1.24908
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.33000   13.18000   0.15000    1.13809
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.27000   10.12000   0.15000    1.48221
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.37880   11.38580  -0.00700   -0.06148
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.54320    7.54780  -0.00460   -0.06094
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.47910   11.48550  -0.00640   -0.05572
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.20960   11.21330  -0.00370   -0.03300
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.39710   10.39980  -0.00270   -0.02596
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.56300    8.56780  -0.00480   -0.05602
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.74480    9.74800  -0.00320   -0.03283
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.77870    9.78120  -0.00250   -0.02556
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.78280   10.78630  -0.00350   -0.03245
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.08070   10.08640  -0.00570   -0.05651
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.38040   10.38300  -0.00260   -0.02504
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.09580   10.09920  -0.00340   -0.03367
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.25240    9.25760  -0.00520   -0.05617
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.23280    9.23090   0.00190    0.02058
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.80010    9.80260  -0.00250   -0.02550
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.38930   12.40900  -0.01970   -0.15876
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.99590   12.01240  -0.01650   -0.13736
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.46460   11.47850  -0.01390   -0.12110
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.53370    7.54560  -0.01190   -0.15771
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.60660    9.61990  -0.01330   -0.13826
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.28570   10.29820  -0.01250   -0.12138
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.65000   10.66700  -0.01700   -0.15937
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.48280   11.49680  -0.01400   -0.12177
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.39430   10.40860  -0.01430   -0.13739
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.60770    9.62300  -0.01530   -0.15899
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.50450   10.51730  -0.01280   -0.12170
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.18930   11.19070  -0.00140   -0.01251
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.84870   11.84650   0.00220    0.01857
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.95210   10.95000   0.00210    0.01918
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.29820    9.29940  -0.00120   -0.01290
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.96100    9.95910   0.00190    0.01908
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.96780    9.96590   0.00190    0.01907
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.16830   11.16620   0.00210    0.01881
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.98330    9.98460  -0.00130   -0.01302
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.43200   10.43000   0.00200    0.01918
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.61190    9.61320  -0.00130   -0.01352
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.45200    9.45330  -0.00130   -0.01375
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.18290   10.18100   0.00190    0.01866
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.72560    9.72380   0.00180    0.01851
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         17.93000   17.87000   0.06000    0.33576
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.63000   16.52000   0.11000    0.66586
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.06020   13.07320  -0.01300   -0.09944
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.86850   10.79840   0.07010    0.64917
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.63970   11.56230   0.07740    0.66942
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.10600   12.00600   0.10000    0.83292
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.32590   11.24890   0.07700    0.68451
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.03930    9.97460   0.06470    0.64865
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.49920   10.42940   0.06980    0.66926
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.36640   10.28070   0.08570    0.83360
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.47920   10.40800   0.07120    0.68409
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.29620   10.22770   0.06850    0.66975
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.41980   10.34900   0.07080    0.68412
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.20000   13.22000  -0.02000   -0.15129
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      33.63000   33.51000   0.12000    0.35810
國泰大中華基金                                                   21.47000   21.41000   0.06000    0.28024
國泰小龍基金                                                     16.34000   16.35000  -0.01000   -0.06116
國泰中小成長基金                                                 45.37000   45.28000   0.09000    0.19876
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.46260    4.42500   0.03760    0.84972
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.76000   20.51000   0.25000    1.21892
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81720    0.80690   0.01030    1.27649
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77670    0.76690   0.00980    1.27787
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09080    2.09860  -0.00780   -0.37168
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.68540    9.68650  -0.00110   -0.01136
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.39220    8.39310  -0.00090   -0.01072
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32850    0.32830   0.00020    0.06092
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.36380   11.36280   0.00100    0.00880
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.80670    1.79900   0.00770    0.42802
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.09560   10.07210   0.02350    0.23332
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.35050    0.34940   0.00110    0.31483
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.95280    4.90890   0.04390    0.89429
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.02000   22.74000   0.28000    1.23131
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.78220    0.77200   0.01020    1.32124
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.68620    3.64610   0.04010    1.09981
國泰中港台基金台幣級別                                           17.14000   16.90000   0.24000    1.42012
國泰中港台基金美元級別                                            0.58940    0.58060   0.00880    1.51567
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.50000   26.63000  -0.13000   -0.48817
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.22000   13.10000   0.12000    0.91603
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.81000   34.39000  -0.58000   -1.68654
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39570   12.39550   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     28.44000   28.32000   0.12000    0.42373
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.22130    2.20470   0.01660    0.75294
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.35000   10.23000   0.12000    1.17302
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35420    0.35000   0.00420    1.20000
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.45870    0.45700   0.00170    0.37199
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.63000   12.47000   0.16000    1.28308
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45980    0.45400   0.00580    1.27753
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.42000    5.33000   0.09000    1.68856
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18270    0.17960   0.00310    1.72606
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.62000    8.57000   0.05000    0.58343
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.29560    0.29370   0.00190    0.64692
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41600    0.41310   0.00290    0.70201
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37920    0.37660   0.00260    0.69039
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43890    0.43590   0.00300    0.68823
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.04000   10.97000   0.07000    0.63810
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.92000    9.85000   0.07000    0.71066
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48470    0.48520  -0.00050   -0.10305
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.06000   18.91000   0.15000    0.79323
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.34000   21.29000   0.05000    0.23485
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.39160    2.38300   0.00860    0.36089
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.33290   11.25110   0.08180    0.72704
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.36320   10.28840   0.07480    0.72703
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38230    0.37930   0.00300    0.79093
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34960    0.34690   0.00270    0.77832
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49190    0.49200  -0.00010   -0.02033
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.79000   11.67000   0.12000    1.02828
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41740    0.41260   0.00480    1.16335
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  17.84000   17.66000   0.18000    1.01925
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61130    0.60450   0.00680    1.12490
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.01000   14.95000   0.06000    0.40134
國泰科技生化基金                                                 37.85000   37.91000  -0.06000   -0.15827
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        24.87000   24.44000   0.43000    1.75941
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.04000   14.24000  -0.20000   -1.40449
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.91820   37.92030  -0.00210   -0.00554
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.41540   19.42040  -0.00500   -0.02575
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.65340   19.64710   0.00630    0.03207
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.37460   39.32340   0.05120    0.13020
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.18340   39.29900  -0.11560   -0.29416
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.31650   40.23750   0.07900    0.19633
國泰紐幣2021保本基金                                             11.90340   11.91020  -0.00680   -0.05709
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.18270   12.18880  -0.00610   -0.05005
國泰紐幣保本基金                                                 12.24310   12.24200   0.00110    0.00899
國泰高科技基金                                                   13.37000   13.30000   0.07000    0.52632
國泰國泰基金台幣級別                                             23.87000   23.87000   0.00000    0.00000
國泰富時中國A50基金                                              20.98000   20.83000   0.15000    0.72012
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33990    0.33910   0.00080    0.23592
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44680    0.44920  -0.00240   -0.53428
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.57000   10.43000   0.14000    1.34228
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36070    0.35550   0.00520    1.46273
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47410    0.47110   0.00300    0.63681
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.33000   10.23000   0.10000    0.97752
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.03000    9.93000   0.10000    1.00705
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35240    0.34890   0.00350    1.00315
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46320    0.46230   0.00090    0.19468
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.80710   10.80800  -0.00090   -0.00833
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.91220    7.91290  -0.00070   -0.00885
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36540    0.36540   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27110    0.27090   0.00020    0.07383
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.08000   11.95000   0.13000    1.08787
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41390    0.40920   0.00470    1.14858
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14340    2.15420  -0.01080   -0.50135
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44340    1.45060  -0.00720   -0.49635
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35220    0.35250  -0.00030   -0.08511
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37720    0.37750  -0.00030   -0.07947
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23960    0.23980  -0.00020   -0.08340
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.82020   10.83140  -0.01120   -0.10340
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.15170    7.15910  -0.00740   -0.10336
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.26000   14.30000  -0.04000   -0.27972
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.97000   34.79000   0.18000    0.51739
國泰價值卓越基金                                                 15.75000   15.65000   0.10000    0.63898
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.89000   10.78000   0.11000    1.02041
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39210    0.38820   0.00390    1.00464
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.10890   12.11320  -0.00430   -0.03550
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41380    0.41380   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.63540    9.64860  -0.01320   -0.13681
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.58370    8.56820   0.01550    0.18090
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55470   10.56940  -0.01470   -0.13908
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.49290    9.47580   0.01710    0.18046
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.06160   11.06060   0.00100    0.00904
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.01940   10.01010   0.00930    0.09291
第一金大中華基金                                                 27.92000   27.80000   0.12000    0.43165
第一金小型精選基金                                               39.90000   39.40000   0.50000    1.26904
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.62000   14.36000   0.26000    1.81058
第一金中國世紀基金-美元                                          10.00140    9.78040   0.22100    2.25962
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.13000   10.89000   0.24000    2.20386
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.13000   10.89000   0.24000    2.20386
第一金中概平衡基金                                               25.09000   24.95000   0.14000    0.56112
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22610   15.22600   0.00010    0.00066
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.58100  177.57900   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.53680   13.33610   0.20070    1.50494
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.53760   13.33580   0.20180    1.51322
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.30000   12.13000   0.17000    1.40148
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.31000   12.13000   0.18000    1.48392
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.97270    9.94930   0.02340    0.23519
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.97360    9.95020   0.02340    0.23517
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.49230    9.47400   0.01830    0.19316
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.51570    9.49740   0.01830    0.19268
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.31210   10.28780   0.02430    0.23620
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.81940    9.80050   0.01890    0.19285
第一金全球大趨勢基金                                             22.07000   21.65000   0.42000    1.93995
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.84770    7.83940   0.00830    0.10588
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.63070    5.62470   0.00600    0.10667
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.15270    9.14670   0.00600    0.06560
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.15380    9.14770   0.00610    0.06668
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.34370    9.33750   0.00620    0.06640
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.34490    9.33860   0.00630    0.06746
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.59740    8.53900   0.05840    0.68392
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.02490    9.95680   0.06810    0.68395
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.82570    9.81780   0.00790    0.08047
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.11510    8.10470   0.01040    0.12832
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.93130    8.92370   0.00760    0.08517
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.93140    8.92380   0.00760    0.08517
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.02510   11.01630   0.00880    0.07988
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.02590   11.01710   0.00880    0.07988
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.98110    9.96830   0.01280    0.12841
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.64290   14.63040   0.01250    0.08544
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.89310   14.58120   0.31190    2.13906
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.91150   14.59920   0.31230    2.13916
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.30000   13.03000   0.27000    2.07214
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.33000   13.06000   0.27000    2.06738
第一金亞洲科技基金                                               20.86000   20.63000   0.23000    1.11488
第一金亞洲新興市場基金                                           13.72000   13.57000   0.15000    1.10538
第一金店頭市場基金                                               10.12000   10.04000   0.08000    0.79681
第一金創新趨勢基金                                               23.97000   23.79000   0.18000    0.75662
第一金電子基金                                                   34.56000   34.12000   0.44000    1.28957
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.40000   14.32000   0.08000    0.55866
統一大滿貫基金                                                   32.94000   32.91000   0.03000    0.09116
統一大龍印基金                                                   16.91000   16.58000   0.33000    1.99035
統一大龍騰中國基金                                               11.17000   11.04000   0.13000    1.17754
統一中小基金                                                     25.80000   25.61000   0.19000    0.74190
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.75770    9.77210  -0.01440   -0.14736
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.95930    9.94760   0.01170    0.11762
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.44560    9.43630   0.00930    0.09856
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.31760   11.33430  -0.01670   -0.14734
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.46000   11.44640   0.01360    0.11881
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.88200   10.87130   0.01070    0.09842
統一台灣動力基金                                                 16.57000   16.52000   0.05000    0.30266
統一全天候基金                                                  107.33000  106.77000   0.56000    0.52449
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.69060    8.60960   0.08100    0.94081
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.17770    9.06790   0.10980    1.21086
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.97760    8.87280   0.10480    1.18114
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.82250    8.74020   0.08230    0.94163
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.31690    9.20550   0.11140    1.21015
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.11380    9.00740   0.10640    1.18125
統一全球債券組合基金                                             12.11650   12.11050   0.00600    0.04954
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.97000   14.64000   0.33000    2.25410
統一全球新科技基金(美元)                                         15.38000   15.01000   0.37000    2.46502
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.95000   13.63000   0.32000    2.34776
統一亞太基金                                                     26.92000   26.51000   0.41000    1.54659
統一亞洲大金磚基金                                               12.98000   12.74000   0.24000    1.88383
統一奔騰基金                                                     57.01000   56.54000   0.47000    0.83127
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63430   16.63410   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     25.41000   25.16000   0.25000    0.99364
統一統信基金                                                     32.27000   32.18000   0.09000    0.27968
統一黑馬基金                                                     57.94000   57.56000   0.38000    0.66018
統一新亞洲科技能源基金                                           19.87000   19.52000   0.35000    1.79303
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.46710    8.47420  -0.00710   -0.08378
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.53000   10.53900  -0.00900   -0.08540
統一經建基金                                                     45.64000   45.36000   0.28000    0.61728
統一龍馬基金                                                     67.93000   67.68000   0.25000    0.36939
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.52000   21.40000   0.12000    0.56075
野村中小基金                                                     49.06000   48.61000   0.45000    0.92574
野村中國機會基金                                                 14.46000   14.27000   0.19000    1.33146
野村巴西基金                                                      6.29000    6.19000   0.10000    1.61551
野村日本領先基金                                                 12.30000   12.26000   0.04000    0.32626
野村台灣高股息基金                                               22.73000   22.68000   0.05000    0.22046
野村台灣運籌基金                                                 37.05000   36.88000   0.17000    0.46095
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.85080    9.85010   0.00070    0.00711
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.83110    9.83040   0.00070    0.00712
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.81660    9.82030  -0.00370   -0.03768
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.85080    9.85010   0.00070    0.00711
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.83110    9.83040   0.00070    0.00712
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.81660    9.82030  -0.00370   -0.03768
野村平衡基金                                                     19.07000   18.99000   0.08000    0.42127
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.46000   12.44000   0.02000    0.16077
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
野村全球生技醫療基金                                             15.73000   15.42000   0.31000    2.01038
野村全球品牌基金                                                 26.90000   26.42000   0.48000    1.81681
野村全球氣候變遷基金                                              8.33000    8.20000   0.13000    1.58537
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.70000   12.49000   0.21000    1.68135
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.12000   10.94000   0.18000    1.64534
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.55000   18.24000   0.31000    1.69956
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.99000   11.79000   0.20000    1.69635
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.62450   10.61660   0.00790    0.07441
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.41570   10.41280   0.00290    0.02785
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.73640    9.66740   0.06900    0.71374
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.47820    9.41250   0.06570    0.69801
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.88550    8.82860   0.05690    0.64450
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.05040   10.97190   0.07850    0.71546
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.58280   10.50950   0.07330    0.69746
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.96710    9.90320   0.06390    0.64525
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.33690   11.24770   0.08920    0.79305
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.91670   10.83030   0.08640    0.79776
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.41240   10.33550   0.07690    0.74404
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.54590   10.43280   0.11310    1.08408
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.59360   10.48200   0.11160    1.06468
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.98720    9.87810   0.10910    1.10446
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.52170    9.42320   0.09850    1.04529
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.80430    9.70160   0.10270    1.05859
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.91290   11.78540   0.12750    1.08185
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.70080   12.57210   0.12870    1.02370
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.99290   10.87280   0.12010    1.10459
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.48220   10.37380   0.10840    1.04494
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.01730   10.90120   0.11610    1.06502
野村成長基金                                                     29.13000   29.07000   0.06000    0.20640
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.04710    9.96190   0.08520    0.85526
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.03050    9.94710   0.08340    0.83844
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.79420    9.71870   0.07550    0.77685
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.13190   10.04600   0.08590    0.85507
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.09770   10.01370   0.08400    0.83885
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.86130    9.78530   0.07600    0.77668
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.60000    9.45000   0.15000    1.58730
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.40000   13.19000   0.21000    1.59212
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.23730   10.21640   0.02090    0.20457
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.15240   10.13960   0.01280    0.12624
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.92700    9.92010   0.00690    0.06956
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.54070   10.51910   0.02160    0.20534
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.41130   10.39810   0.01320    0.12695
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.18390   10.17670   0.00720    0.07075
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.12930    9.12700   0.00230    0.02520
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.98100    9.97160   0.00940    0.09427
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.86440    9.85670   0.00770    0.07812
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.54500   13.54160   0.00340    0.02511
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.77220   12.76040   0.01180    0.09247
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.48260   10.47450   0.00810    0.07733
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.34090   10.30620   0.03470    0.33669
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.02840    9.99640   0.03200    0.32012
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.39540    9.37040   0.02500    0.26680
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.90560   10.87650   0.02910    0.26755
野村泰國基金                                                     43.64000   43.36000   0.28000    0.64576
野村高科技基金                                                   11.11000   11.05000   0.06000    0.54299
野村貨幣市場基金                                                 16.24130   16.24110   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.84000   16.72000   0.12000    0.71770
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.08420    8.09250  -0.00830   -0.10256
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.76280   11.77490  -0.01210   -0.10276
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.05000    7.12000  -0.07000   -0.98315
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.22000    9.12000   0.10000    1.09649
野村精選貨幣市場基金                                             12.06760   12.06750   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.09000   11.95000   0.14000    1.17155
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.54000   11.40000   0.14000    1.22807
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.19000   11.03000   0.16000    1.45059
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.27000    8.16000   0.11000    1.34804
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.64000   11.49000   0.15000    1.30548
野村積極成長基金                                                 12.30000   12.28000   0.02000    0.16287
野村優質基金                                                     33.77000   33.69000   0.08000    0.23746
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.76170    8.74280   0.01890    0.21618
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.10570    8.09140   0.01430    0.17673
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.90400    7.88950   0.01450    0.18379
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.54850   11.52350   0.02500    0.21695
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.51440   10.49590   0.01850    0.17626
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.28270   10.26380   0.01890    0.18414
野村環球基金-人民幣計價                                          15.08000   14.84000   0.24000    1.61725
野村環球基金-美元計價                                            12.04000   11.84000   0.20000    1.68919
野村環球基金-新臺幣計價                                          15.96000   15.70000   0.26000    1.65605
野村鴻利基金                                                     22.01000   21.97000   0.04000    0.18207
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84530   16.84520   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.46000   20.37000   0.09000    0.44183
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.29000   10.17000   0.12000    1.17994
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.94000   12.93000   0.01000    0.07734
野村鑫平衡組合基金                                               14.43000   14.38000   0.05000    0.34771
野村鑫全球債券組合基金                                           13.20270   13.21530  -0.01260   -0.09534
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.91190    9.91960  -0.00770   -0.07762
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.94600    9.95060  -0.00460   -0.04623
凱基台商天下基金                                                 13.63000   13.50000   0.13000    0.96296
凱基台灣精五門基金                                               21.24000   21.22000   0.02000    0.09425
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.03000    9.96000   0.07000    0.70281
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.62000    9.56000   0.06000    0.62762
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.86750   10.78530   0.08220    0.76215
凱基亞太高股息基金                                               13.39000   13.24000   0.15000    1.13293
凱基亞洲四金磚基金                                               18.30000   18.18000   0.12000    0.66007
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.87000   13.76000   0.11000    0.79942
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.70520   13.54750   0.15770    1.16405
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.80000   12.66000   0.14000    1.10585
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52700   11.52690   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.31000   27.36000  -0.05000   -0.18275
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.72000   19.28000   0.44000    2.28216
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.17210   19.71140   0.46070    2.33723
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.40000   18.23000   0.17000    0.93253
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.55780   18.37180   0.18600    1.01242
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.00490   10.00390   0.00100    0.01000
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.00910    8.00840   0.00070    0.00874
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.04000    7.96000   0.08000    1.00503
凱基資源國基金                                                    9.71000    9.60000   0.11000    1.14583
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.97000   10.90000   0.07000    0.64220
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.68930   11.57820   0.11110    0.95956
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.59000   10.50000   0.09000    0.85714
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.91540   10.73930   0.17610    1.63977
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.60000   10.43000   0.17000    1.62991
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.24000   12.03000   0.21000    1.74564
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.65530   12.42980   0.22550    1.81419
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.39000   15.70000  -0.31000   -1.97452
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       28.86000   27.76000   1.10000    3.96254
富邦NASDAQ-100基金                                               26.58000   26.02000   0.56000    2.15219
富邦上証180基金                                                  32.12000   31.98000   0.14000    0.43777
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24610    0.24300   0.00310    1.27572
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.19000    7.10000   0.09000    1.26761
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.90000    6.92000  -0.02000   -0.28902
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 45.43000   45.27000   0.16000    0.35343
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.47370   20.44250   0.03120    0.15262
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.20080   11.19970   0.00110    0.00982
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.62460   10.58750   0.03710    0.35041
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.08380   13.07850   0.00530    0.04052
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93930    1.93850   0.00080    0.04127
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.74700    9.79300  -0.04600   -0.46972
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.49270    1.49910  -0.00640   -0.42692
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58770   11.58450   0.00320    0.02762
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.75030    1.74750   0.00280    0.16023
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10980   10.13300  -0.02320   -0.22895
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54650    1.54780  -0.00130   -0.08399
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             11.94700   11.85660   0.09040    0.76244
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.35690   11.25450   0.10240    0.90986
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.93420   10.81600   0.11820    1.09283
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.56400   10.51600   0.04800    0.45645
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.96110    9.90130   0.05980    0.60396
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.59970    9.52590   0.07380    0.77473
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.85000   14.76000   0.09000    0.60976
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.17000   23.46000  -0.29000   -1.23615
富邦日本東証基金                                                 22.02000   22.09000  -0.07000   -0.31689
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.79000   41.65000   0.14000    0.33613
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.45000   46.46000  -0.01000   -0.02152
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.41000   51.15000   0.26000    0.50831
富邦台灣心基金                                                   22.22000   22.12000   0.10000    0.45208
富邦台灣釆吉50基金                                               48.09000   47.86000   0.23000    0.48057
富邦台灣科技指數基金                                             56.41000   55.92000   0.49000    0.87625
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29190    0.29060   0.00130    0.44735
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.71000    8.67000   0.04000    0.46136
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30960    2.30880   0.00080    0.03465
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34360    0.34330   0.00030    0.08739
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.75890   10.75190   0.00700    0.06510
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01550    2.01880  -0.00330   -0.16346
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33170    0.33200  -0.00030   -0.09036
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.33120    9.34080  -0.00960   -0.10277
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.72000   22.67000   0.05000    0.22056
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.21000   15.26000  -0.05000   -0.32765
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               27.80000   27.62000   0.18000    0.65170
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61680   15.61670   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     65.17000   64.86000   0.31000    0.47795
富邦科技基金                                                     24.73000   24.68000   0.05000    0.20259
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.55410   38.56550  -0.01140   -0.02956
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.32700   38.31480   0.01220    0.03184
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.41560   37.44760  -0.03200   -0.08545
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.72000   12.70000   0.02000    0.15748
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              34.20000   34.35000  -0.15000   -0.43668
富邦香港H股基金                                                  21.50000   21.52000  -0.02000   -0.09294
富邦高成長基金                                                   24.96000   24.84000   0.12000    0.48309
富邦基金                                                         13.24000   13.18000   0.06000    0.45524
富邦深証100基金                                                  11.56000   11.48000   0.08000    0.69686
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.47000   20.23000   0.24000    1.18636
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39870    0.39790   0.00080    0.20106
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.19860   12.17650   0.02210    0.18150
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.56930    9.58390  -0.01460   -0.15234
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30070    0.30150  -0.00080   -0.26534
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.94880    8.97710  -0.02830   -0.31525
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.98210    9.97970   0.00240    0.02405
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.98440    9.99040  -0.00600   -0.06006
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.98210    9.97970   0.00240    0.02405
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.98440    9.99040  -0.00600   -0.06006
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.07000   20.11000  -0.04000   -0.19891
富邦精準基金                                                     47.68000   47.54000   0.14000    0.29449
富邦精銳中小基金                                                 11.91000   11.83000   0.08000    0.67625
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.71000   21.60000   0.11000    0.50926
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.73000    7.75000  -0.02000   -0.25806
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.16000   15.08000   0.08000    0.53050
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.13000   19.11000   0.02000    0.10466
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.34230   10.32640   0.01590    0.15397
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.46300   11.38400   0.07900    0.69396
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.92960   10.86370   0.06590    0.60661
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.15860   10.15400   0.00460    0.04530
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.21390   11.14850   0.06540    0.58663
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.67030   10.61710   0.05320    0.50108
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.15000   30.03000   0.12000    0.39960
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.26740    9.26240   0.00500    0.05398
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.72820    9.72160   0.00660    0.06789
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.60460    9.60030   0.00430    0.04479
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.99770    9.99230   0.00540    0.05404
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.96210    9.95540   0.00670    0.06730
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.83520    9.83090   0.00430    0.04374
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.86700    9.86240   0.00460    0.04664
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.80400    8.81090  -0.00690   -0.07831
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.71370    9.71990  -0.00620   -0.06379
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.36130    9.36920  -0.00790   -0.08432
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.62390   10.63220  -0.00830   -0.07806
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.34130   10.34780  -0.00650   -0.06282
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.01510   10.02380  -0.00870   -0.08679
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.46450    9.47230  -0.00780   -0.08235
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.82320    9.83140  -0.00820   -0.08341
富達卓越領航全球組合基金                                         14.56000   14.46000   0.10000    0.69156
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.02870    9.03470  -0.00600   -0.06641
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.65410    9.65920  -0.00510   -0.05280
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.50600    9.51300  -0.00700   -0.07358
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.02580   10.03240  -0.00660   -0.06579
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.94460    9.94980  -0.00520   -0.05226
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.82050    9.82790  -0.00740   -0.07530
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.56990    9.57680  -0.00690   -0.07205
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.85630    9.86340  -0.00710   -0.07198
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.42000   10.22000   0.20000    1.95695
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.24000   11.96000   0.28000    2.34114
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.18000    9.95000   0.23000    2.31156
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.29000    9.11000   0.18000    1.97585
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.65000   11.37000   0.28000    2.46262
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.78000   10.53000   0.25000    2.37417
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.66570    9.68070  -0.01500   -0.15495
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.42050    9.42160  -0.00110   -0.01168
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.83340    8.83800  -0.00460   -0.05205
富蘭克林華美中華基金                                             14.73000   14.46000   0.27000    1.86722
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.71000   20.70000   0.01000    0.04831
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.94000   19.95000  -0.01000   -0.05013
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.15000   11.01000   0.14000    1.27157
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.24000   10.13000   0.11000    1.08588
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.18610    8.18150   0.00460    0.05622
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.53470    9.52510   0.00960    0.10079
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.11710   10.10690   0.01020    0.10092
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.49220    9.48690   0.00530    0.05587
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.08030   11.04300   0.03730    0.33777
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.96250    8.93230   0.03020    0.33810
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.46410    9.43220   0.03190    0.33820
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.01060   12.96080   0.04980    0.38424
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.50790   10.46770   0.04020    0.38404
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.17090   10.13540   0.03550    0.35026
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.85920    7.83170   0.02750    0.35114
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.40720    9.37440   0.03280    0.34989
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.54420   10.51220   0.03200    0.30441
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.61160    7.58850   0.02310    0.30441
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.12630    9.09860   0.02770    0.30444
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.47500   10.44100   0.03400    0.32564
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.91220    7.88650   0.02570    0.32587
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.32600    8.31410   0.01190    0.14313
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.55520    9.53700   0.01820    0.19084
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.17710   10.15770   0.01940    0.19099
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.65680   12.63870   0.01810    0.14321
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.31000   10.20000   0.11000    1.07843
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.03000    9.93000   0.10000    1.00705
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.89000    8.87000   0.02000    0.22548
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                         9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.25000    8.24000   0.01000    0.12136
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.63000    9.57000   0.06000    0.62696
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.66000   10.59000   0.07000    0.66100
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.60000    8.55000   0.05000    0.58480
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.51000    9.46000   0.05000    0.52854
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.87000   10.83000   0.04000    0.36934
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.89000   10.84000   0.05000    0.46125
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.53000   11.48000   0.05000    0.43554
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.64220   12.52470   0.11750    0.93815
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                          9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                         9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.20000   10.14000   0.06000    0.59172
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.44000   10.33000   0.11000    1.06486
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.12000   10.01000   0.11000    1.09890
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.34000   10.20000   0.14000    1.37255
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.02000    9.89000   0.13000    1.31446
富蘭克林華美第一富基金                                           40.19000   40.17000   0.02000    0.04979
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28620   10.28610   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.80000    9.72000   0.08000    0.82305
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.07000    9.99000   0.08000    0.80080
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.49000    9.42000   0.07000    0.74310
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.75000    9.68000   0.07000    0.72314
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.03000   12.86000   0.17000    1.32193
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.27000   13.05000   0.22000    1.68582
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.57000   14.34000   0.23000    1.60391
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.23180    7.10030   0.13150    1.85203
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.16730   11.10530   0.06200    0.55829
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.21630   10.20160   0.01470    0.14410
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.39990   11.38350   0.01640    0.14407
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.32050    7.32220  -0.00170   -0.02322
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.73200    9.73020   0.00180    0.01850
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.64750   10.64560   0.00190    0.01785
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.94840   10.95090  -0.00250   -0.02283
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.39000   19.35000   0.04000    0.20672
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.50530   11.50430   0.00100    0.00869
復華人生目標基金                                                 35.70560   35.58060   0.12500    0.35132
復華大中華中小策略基金                                            9.93000    9.79000   0.14000    1.43003
復華中小精選基金                                                 67.96000   67.50000   0.46000    0.68148
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.59000    9.46000   0.13000    1.37421
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.86000    8.70000   0.16000    1.83908
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.95000   11.88000   0.07000    0.58923
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.08000   11.01000   0.07000    0.63579
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.28000   11.17000   0.11000    0.98478
復華台灣智能基金                                                 11.72000   11.69000   0.03000    0.25663
復華全方位基金                                                   28.06000   27.90000   0.16000    0.57348
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.24000   13.00000   0.24000    1.84615
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.67000   19.33000   0.34000    1.75892
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.22000   20.07000   0.15000    0.74738
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.79000   15.46000   0.33000    2.13454
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.36000   14.07000   0.29000    2.06112
復華全球原物料基金                                                9.01000    8.84000   0.17000    1.92308
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.07000   12.93000   0.14000    1.08275
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44630   11.44080   0.00550    0.04807
復華全球債券基金                                                 13.62430   13.62780  -0.00350   -0.02568
復華全球債券組合基金                                             14.71000   14.72000  -0.01000   -0.06793
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.66000   13.56000   0.10000    0.73746
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.91000    9.85000   0.06000    0.60914
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.76000   10.70000   0.06000    0.56075
復華有利貨幣市場基金                                             13.41780   13.41770   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 14.01000   13.90000   0.11000    0.79137
復華亞太成長基金                                                 14.66000   14.40000   0.26000    1.80556
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.89000    9.73000   0.16000    1.64440
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.91000    9.75000   0.16000    1.64103
復華東協世紀基金                                                 13.78000   13.65000   0.13000    0.95238
復華南非幣長期收益基金A                                          13.56000   13.58000  -0.02000   -0.14728
復華南非幣長期收益基金B                                           8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
復華南非幣短期收益基金A                                          13.43000   13.43000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            12.43000   12.16000   0.27000    2.22039
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.89000   11.63000   0.26000    2.23560
復華恒生基金                                                     21.65000   21.55000   0.10000    0.46404
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.13000    8.17000  -0.04000   -0.48960
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.20000   36.91000   0.29000    0.78569
復華神盾基金                                                     24.47730   24.39800   0.07930    0.32503
復華高成長基金                                                   63.47000   63.09000   0.38000    0.60231
復華高益策略組合基金                                             12.93000   12.92000   0.01000    0.07740
復華貨幣市場基金                                                 14.37760   14.37740   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         17.95000   17.95000   0.00000    0.00000
復華復華基金                                                     20.09000   19.97000   0.12000    0.60090
復華華人世紀基金                                                 19.68000   19.37000   0.31000    1.60041
復華傳家二號基金                                                 27.94460   27.83240   0.11220    0.40313
復華傳家基金                                                     22.94770   22.95230  -0.00460   -0.02004
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.83000   14.83000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.60000   11.54000   0.06000    0.51993
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             13.95000   13.89000   0.06000    0.43197
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
復華新興人民幣債券基金A                                          11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
復華新興人民幣債券基金B                                           9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.70000   18.76000  -0.06000   -0.31983
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.15000    6.18000  -0.03000   -0.48544
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.45000   13.54000  -0.09000   -0.66470
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.04000   14.17000  -0.13000   -0.91743
復華新興市場短期收益基金                                         10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.44000    9.39000   0.05000    0.53248
復華滬深300 A股基金                                              24.46000   24.37000   0.09000    0.36931
復華數位經濟基金                                                 54.49000   54.34000   0.15000    0.27604
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.58000   11.38000   0.20000    1.75747
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.96010    9.97170  -0.01160   -0.11633
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.79070    9.80420  -0.01350   -0.13770
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.11660   10.12840  -0.01180   -0.11650
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.91440    9.92820  -0.01380   -0.13900
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.95380    9.97400  -0.02020   -0.20253
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.91650    9.94310  -0.02660   -0.26752
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.99360   10.00850  -0.01490   -0.14887
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.95580    9.97710  -0.02130   -0.21349
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.99340   10.00830  -0.01490   -0.14888
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.95770    9.97900  -0.02130   -0.21345
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.28960    9.29390  -0.00430   -0.04627
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.18390    9.14620   0.03770    0.41219
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.66780    8.63790   0.02990    0.34615
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.36530   11.37050  -0.00520   -0.04573
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.24680   11.20070   0.04610    0.41158
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.73650   10.69940   0.03710    0.34675
景順主流基金                                                     19.81000   19.77000   0.04000    0.20233
景順台灣科技基金                                                 34.93000   34.87000   0.06000    0.17207
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.44000    9.40000   0.04000    0.42553
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.06000   11.01000   0.05000    0.45413
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.56000   10.51000   0.05000    0.47574
景順全球科技基金                                                 19.89000   19.45000   0.44000    2.26221
景順全球康健基金                                                 17.02000   16.78000   0.24000    1.43027
景順貨幣市場基金                                                 15.91710   15.91690   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     36.24000   36.12000   0.12000    0.33223
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.07000   14.74000   0.33000    2.23881
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.33000   13.05000   0.28000    2.14559
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.37000   10.23000   0.14000    1.36852
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                   9.94000    9.81000   0.13000    1.32518
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.41000   10.27000   0.14000    1.36319
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.01000    9.88000   0.13000    1.31579
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.81950    8.82520  -0.00570   -0.06459
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.39870    8.38770   0.01100    0.13114
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.10590   11.11290  -0.00700   -0.06299
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.55360   10.53980   0.01380    0.13093
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.52000    8.49000   0.03000    0.35336
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.98000    8.93000   0.05000    0.55991
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.42000   12.36000   0.06000    0.48544
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.65330    9.65560  -0.00230   -0.02382
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.32150    9.32980  -0.00830   -0.08896
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.79470    9.79710  -0.00240   -0.02450
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.45970    9.46810  -0.00840   -0.08872
華南永昌永昌基金                                                 19.85000   19.80000   0.05000    0.25253
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.34360   14.34400  -0.00040   -0.00279
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.84000    9.77000   0.07000    0.71648
華南永昌全球精品基金                                             14.85000   14.66000   0.19000    1.29604
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.83000   11.65000   0.18000    1.54506
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.16000   11.00000   0.16000    1.45455
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.74000   13.53000   0.21000    1.55211
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.95000   12.76000   0.19000    1.48903
華南永昌物聯網精選基金                                           12.91000   13.02000  -0.11000   -0.84485
華南永昌策略報酬基金                                             10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17990   16.17980   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.04930   25.05480  -0.00550   -0.02195
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91970   11.91950   0.00020    0.00168
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.17820   10.17510   0.00310    0.03047
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.44590   10.40570   0.04020    0.38633
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.93770    9.93470   0.00300    0.03020
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.16560   10.12640   0.03920    0.38711
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.06640   10.06360   0.00280    0.02782
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.26900   10.22960   0.03940    0.38516
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.92370    9.92100   0.00270    0.02721
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.12060   10.08190   0.03870    0.38386
華頓中小型基金                                                   24.73000   24.70000   0.03000    0.12146
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.68630   12.44620   0.24010    1.92910
華頓台灣基金                                                     27.37000   27.04000   0.33000    1.22041
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50200   11.50190   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.18000   17.04000   0.14000    0.82160
華頓全球高收益債券基金A                                          13.44130   13.42110   0.02020    0.15051
華頓全球高收益債券基金B                                           8.51620    8.50340   0.01280    0.15053
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.82000    5.68000   0.14000    2.46479
華頓新興亞太債券基金A                                            10.51720   10.51650   0.00070    0.00666
華頓新興亞太債券基金B                                             8.10290    8.10230   0.00060    0.00741
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.99250    2.94090   0.05160    1.75456
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.91880   13.62550   0.29330    2.15258
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47680    0.46650   0.01030    2.20793
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.87830   11.80900   0.06930    0.58684
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.85180   10.79500   0.05680    0.52617
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.98380   10.87700   0.10680    0.98189
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.01490    9.91750   0.09740    0.98210
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.84290   11.72010   0.12280    1.04777
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.92050   10.80640   0.11410    1.05586
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.49000   12.41000   0.08000    0.64464
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.18000   11.07000   0.11000    0.99368
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.67000   12.54000   0.13000    1.03668
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41590    2.41830  -0.00240   -0.09924
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.97620    1.98240  -0.00620   -0.31275
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.31100   12.26900   0.04200    0.34233
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.16320   10.12850   0.03470    0.34260
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38430    0.38290   0.00140    0.36563
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.33090    0.32970   0.00120    0.36397
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.51000    3.45000   0.06000    1.73913
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.31000   15.99000   0.32000    2.00125
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.55000   0.01000    1.81818
匯豐太平洋精典基金                                               17.90000   17.84000   0.06000    0.33632
匯豐台灣精典基金                                                 24.16000   24.06000   0.10000    0.41563
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.78000   11.60000   0.18000    1.55172
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.96000    7.85000   0.11000    1.40127
匯豐安富基金                                                     25.46000   25.40000   0.06000    0.23622
匯豐成功基金                                                     39.42000   39.29000   0.13000    0.33087
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.38000   11.34000   0.04000    0.35273
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.25000   10.21000   0.04000    0.39177
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.42000   11.37000   0.05000    0.43975
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.18000   11.14000   0.04000    0.35907
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.29000   11.24000   0.05000    0.44484
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45720    2.46650  -0.00930   -0.37705
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.26300    2.27250  -0.00950   -0.41804
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.83280   11.82730   0.00550    0.04650
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.32180    8.31610   0.00570    0.06854
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39230    0.39200   0.00030    0.07653
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35610    0.35580   0.00030    0.08432
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.14000    8.02000   0.12000    1.49626
匯豐金磚動力基金                                                 14.80000   14.54000   0.26000    1.78817
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97070   14.97070   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.01000    4.94000   0.07000    1.41700
匯豐新鑽動力基金                                                 11.35000   11.29000   0.06000    0.53144
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.72450    5.71260   0.01190    0.20831
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.22740    9.21560   0.01180    0.12804
匯豐龍鳳基金-A類型                                               51.82000   51.58000   0.24000    0.46530
匯豐龍鳳基金-I類型                                               51.82000   51.58000   0.24000    0.46530
匯豐龍騰電子基金                                                 38.11000   38.02000   0.09000    0.23672
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.46040   12.46260  -0.00220   -0.01765
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.26000   20.20000   0.06000    0.29703
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.00000   11.81000   0.19000    1.60881
新光中國成長基金(美元)                                           13.14000   12.91000   0.23000    1.78156
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.43000   12.21000   0.22000    1.80180
新光台灣富貴基金                                                 24.18000   24.08000   0.10000    0.41528
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.56000    9.48000   0.08000    0.84388
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.68000    8.60000   0.08000    0.93023
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.75000   11.65000   0.10000    0.85837
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.86000   10.77000   0.09000    0.83565
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.03760   10.04700  -0.00940   -0.09356
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.30130    9.31290  -0.01160   -0.12456
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.74440    9.77340  -0.02900   -0.29672
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.02030    9.04960  -0.02930   -0.32377
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.95000    9.88000   0.07000    0.70850
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.93000    9.86000   0.07000    0.70994
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.75000    9.67000   0.08000    0.82730
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.70000    9.63000   0.07000    0.72690
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42170   15.42150   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                    10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                    10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                    10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
新光亞洲精選基金-美金                                            24.98000   24.66000   0.32000    1.29765
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.01000   23.70000   0.31000    1.30802
新光兩岸優勢基金                                                 14.04000   13.81000   0.23000    1.66546
新光店頭基金                                                     25.95000   25.81000   0.14000    0.54243
新光南非幣保本基金                                               11.60000   11.60000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.62000    8.66000  -0.04000   -0.46189
新光創新科技基金                                                 15.76000   15.71000   0.05000    0.31827
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.85920    9.84810   0.01110    0.11271
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.17250   10.17120   0.00130    0.01278
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.80590    9.79830   0.00760    0.07756
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.46770    9.45710   0.01060    0.11209
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.78220    9.78150   0.00070    0.00716
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.42600    9.41870   0.00730    0.07751
新光澳幣八年期保本基金                                           10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.73000   11.72000   0.01000    0.08532
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.07290   10.07360  -0.00070   -0.00695
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.07340   10.07410  -0.00070   -0.00695
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.94500    9.94280   0.00220    0.02213
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.94500    9.94280   0.00220    0.02213
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.98990    9.98430   0.00560    0.05609
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.98970    9.98410   0.00560    0.05609
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.97090    9.96900   0.00190    0.01906
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.97320    9.97130   0.00190    0.01905
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.08000    6.99000   0.09000    1.28755
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.68000    8.63000   0.05000    0.57937
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.03600   10.04050  -0.00450   -0.04482
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.87860    9.88310  -0.00450   -0.04553
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.02760   10.02450   0.00310    0.03092
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.89740    9.89430   0.00310    0.03133
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.93530    9.95010  -0.01480   -0.14874
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.12680   10.14150  -0.01470   -0.14495
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.92220   13.92340  -0.00120   -0.00862
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.77570    8.77650  -0.00080   -0.00912
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.03860   37.02130   0.01730    0.04673
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.38530   37.30910   0.07620    0.20424
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.34340   39.28330   0.06010    0.15299
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.06350   11.06250   0.00100    0.00904
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.18690   10.17750   0.00940    0.09236
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.24170   13.08320   0.15850    1.21148
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.80690   10.66160   0.14530    1.36283
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.58000   10.45000   0.13000    1.24402
群益大印度基金-人民幣                                            13.12380   13.12210   0.00170    0.01296
群益大印度基金-美元                                              13.47650   13.45460   0.02190    0.16277
群益大印度基金-新臺幣                                            12.09000   12.08000   0.01000    0.08278
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.19360   12.03680   0.15680    1.30267
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.83860   12.65470   0.18390    1.45322
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.41000   11.26000   0.15000    1.33215
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.42150   11.27450   0.14700    1.30383
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.97450   10.81730   0.15720    1.45323
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.78000    9.65000   0.13000    1.34715
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.78460    9.65880   0.12580    1.30244
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.43940    9.30420   0.13520    1.45311
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.44000    9.31000   0.13000    1.39635
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.53860    9.41590   0.12270    1.30311
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.51010    9.37380   0.13630    1.45405
群益中小型股基金                                                 47.75000   47.26000   0.49000    1.03682
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.91310    9.86040   0.05270    0.53446
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.04870    9.98040   0.06830    0.68434
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.92030    8.86550   0.05480    0.61813
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.85090    8.80390   0.04700    0.53385
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.97160    8.91070   0.06090    0.68345
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.96490    7.91600   0.04890    0.61774
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.48240   11.47600   0.00640    0.05577
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.32550   11.30640   0.01910    0.16893
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.52220   10.51010   0.01210    0.11513
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.59410    9.44520   0.14890    1.57646
群益中國新機會基金N-美元                                          9.61910    9.45570   0.16340    1.72806
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.73000    9.57000   0.16000    1.67189
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.50870    8.37670   0.13200    1.57580
群益中國新機會基金-美元                                          10.28530   10.11060   0.17470    1.72789
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.29000    9.13000   0.16000    1.75246
群益平衡王基金                                                   19.44330   19.43300   0.01030    0.05300
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.84000    7.84000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.73000    5.73000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.78450    9.77330   0.01120    0.11460
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.19740   10.17050   0.02690    0.26449
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.15000    9.13000   0.02000    0.21906
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.92160    8.91140   0.01020    0.11446
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.29810    9.27360   0.02450    0.26419
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.34000    8.33000   0.01000    0.12005
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.94760    9.94740   0.00020    0.00201
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.79920    9.80010  -0.00090   -0.00918
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.49100    9.49080   0.00020    0.00211
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.42330    9.42420  -0.00090   -0.00955
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.00480   10.00460   0.00020    0.00200
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.10630   10.10720  -0.00090   -0.00890
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.65800    9.65780   0.00020    0.00207
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                           9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.07990   10.10850  -0.02860   -0.28293
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.43190    7.45300  -0.02110   -0.28311
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.72380   14.48610   0.23770    1.64088
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.74000   13.53000   0.21000    1.55211
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.41000   11.46000  -0.05000   -0.43630
群益印度中小基金N-美元                                           10.12160   10.13490  -0.01330   -0.13123
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
群益印度中小基金-人民幣                                          14.94960   14.99160  -0.04200   -0.28016
群益印度中小基金-美元                                            14.47660   14.49560  -0.01900   -0.13107
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.84000   15.87000  -0.03000   -0.18904
群益多利策略組合基金                                             11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
群益多重收益組合基金                                             13.61000   13.60000   0.01000    0.07353
群益多重資產組合基金                                             15.32000   15.24000   0.08000    0.52493
群益安家基金                                                     24.07570   23.90620   0.16950    0.70902
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05890   16.05870   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             20.62000   20.05000   0.57000    2.84289
群益亞太中小基金                                                 13.32000   13.14000   0.18000    1.36986
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.36000   17.27000   0.09000    0.52113
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.62550    9.62660  -0.00110   -0.01143
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.50030    7.50120  -0.00090   -0.01200
群益店頭市場基金                                                100.04000   99.12000   0.92000    0.92817
群益東方盛世基金                                                  9.47000    9.35000   0.12000    1.28342
群益東協成長基金-人民幣                                          14.44470   14.29850   0.14620    1.02248
群益東協成長基金-美元                                            13.84350   13.68300   0.16050    1.17299
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.96000   12.81000   0.15000    1.17096
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.19920   11.10700   0.09220    0.83011
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.76010   10.66810   0.09200    0.86238
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.02400    9.94190   0.08210    0.82580
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.03480    9.95210   0.08270    0.83098
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.64470    9.56230   0.08240    0.86172
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.98270    8.90920   0.07350    0.82499
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.09580   10.00950   0.08630    0.86218
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.81990    9.73900   0.08090    0.83068
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.81610    9.73230   0.08380    0.86105
群益長安基金                                                     29.40000   29.25000   0.15000    0.51282
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.08930   13.77890   0.31040    2.25272
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.87000   12.60000   0.27000    2.14286
群益真善美基金                                                   17.28640   17.29480  -0.00840   -0.04857
群益馬拉松基金                                                  122.33000  121.65000   0.68000    0.55898
群益深証中小板基金                                               15.73000   15.63000   0.10000    0.63980
群益創新科技基金                                                 32.90000   32.65000   0.25000    0.76570
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.89140    9.70220   0.18920    1.95007
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.93950    9.73490   0.20460    2.10172
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.79000    9.60000   0.19000    1.97917
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.77170   10.56570   0.20600    1.94971
群益華夏盛世基金-美元                                            10.95970   10.73410   0.22560    2.10171
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.10000   16.76000   0.34000    2.02864
群益奧斯卡基金                                                   27.74000   27.49000   0.25000    0.90942
群益新興金鑽基金-美元                                            13.40500   13.26640   0.13860    1.04474
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.69000    9.60000   0.09000    0.93750
群益葛萊美基金                                                   23.69000   23.45000   0.24000    1.02345
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.15000   18.22000  -0.07000   -0.38419
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.43000    8.45000  -0.02000   -0.23669
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.32000   13.25000   0.07000    0.52830
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.57200   11.51550   0.05650    0.49064
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.42100   11.37250   0.04850    0.42647
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.27540   11.23840   0.03700    0.32923
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.69120    8.64870   0.04250    0.49140
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.40780    9.36790   0.03990    0.42592
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.43000    8.40000   0.03000    0.35714
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.98290    8.95340   0.02950    0.32948
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     29.92000   29.84000   0.08000    0.26810
德信中國精選成長基金                                             12.30000   12.14000   0.16000    1.31796
德信台灣主流中小基金                                             19.11000   19.02000   0.09000    0.47319
德信新興股票組合基金                                             11.56000   11.53000   0.03000    0.26019
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91540   11.91530   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.64350   10.64920  -0.00570   -0.05353
德信數位時代基金                                                 28.60000   28.45000   0.15000    0.52724
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64240   11.64230   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.09000   17.06000   0.03000    0.17585
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.99000   17.60000   0.39000    2.21591
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.29000    7.26000   0.03000    0.41322
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.90450    9.95250  -0.04800   -0.48229
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.89980   13.96670  -0.06690   -0.47900
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.26270    8.27130  -0.00860   -0.10397
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.45600   11.46250  -0.00650   -0.05671
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.58180   11.58610  -0.00430   -0.03711
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.01060   13.02270  -0.01210   -0.09291
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.13000   17.84000   0.29000    1.62556
摩根中小基金                                                     25.40000   25.31000   0.09000    0.35559
摩根中國A股基金                                                  15.34000   15.04000   0.30000    1.99468
摩根中國A股基金(美元)                                            12.73000   12.47000   0.26000    2.08500
摩根中國亮點基金                                                 14.20000   13.87000   0.33000    2.37924
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.95450   11.76860   0.18590    1.57963
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.94910   12.78130   0.16780    1.31286
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.48470   10.31620   0.16850    1.63335
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.23150   13.02580   0.20570    1.57917
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.78060   14.58890   0.19170    1.31401
摩根台灣金磚基金                                                 21.16000   21.03000   0.13000    0.61816
摩根台灣增長基金                                                 51.73000   51.49000   0.24000    0.46611
摩根平衡基金                                                     28.32000   28.14000   0.18000    0.63966
摩根全球α基金                                                   18.32000   18.04000   0.28000    1.55211
摩根全球平衡基金                                                 15.43820   15.38030   0.05790    0.37646
摩根全球發現基金                                                 12.18000   12.02000   0.16000    1.33111
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.73430    9.70220   0.03210    0.33085
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.56210   10.53160   0.03050    0.28960
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.12770   10.09140   0.03630    0.35971
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.23680   11.19980   0.03700    0.33036
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.70370   10.64660   0.05710    0.53632
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.55330   13.48100   0.07230    0.53631
摩根亞洲基金                                                     57.15000   56.38000   0.77000    1.36573
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.87460    8.87030   0.00430    0.04848
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.31090   10.31020   0.00070    0.00679
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.25150    9.24370   0.00780    0.08438
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.62820   12.62210   0.00610    0.04833
摩根東方內需機會基金                                             18.10000   17.84000   0.26000    1.45740
摩根東方科技基金                                                 36.11000   35.61000   0.50000    1.40410
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.80000    9.72000   0.08000    0.82305
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.40000   10.32000   0.08000    0.77519
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.09000   10.00000   0.09000    0.90000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.34000   11.24000   0.10000    0.88968
摩根金龍收成基金                                                 23.12000   22.67000   0.45000    1.98500
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06130   15.06120   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.30000   14.38000  -0.08000   -0.55633
摩根新金磚五國基金                                               11.62000   11.57000   0.05000    0.43215
摩根新絲路基金                                                   10.55000   10.44000   0.11000    1.05364
摩根新興35基金                                                   13.83000   13.72000   0.11000    0.80175
摩根新興日本基金                                                 24.48000   24.57000  -0.09000   -0.36630
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.96920    7.97640  -0.00720   -0.09027
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                        10.03030   10.03630  -0.00600   -0.05978
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.09680   11.10680  -0.01000   -0.09003
摩根新興科技基金                                                 60.57000   60.11000   0.46000    0.76526
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.46520    8.46770  -0.00250   -0.02952
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.59960   10.60270  -0.00310   -0.02924
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.92040    8.91020   0.01020    0.11448
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.89630    9.89510   0.00120    0.01213
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.54070    9.52410   0.01660    0.17429
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.09170   10.08020   0.01150    0.11409
摩根龍揚基金                                                     34.56000   33.90000   0.66000    1.94690
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.94000    9.83000   0.11000    1.11902
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.04000   10.93000   0.11000    1.00640
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.98000   10.86000   0.12000    1.10497
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.78000   10.67000   0.11000    1.03093
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.39030    9.38520   0.00510    0.05434
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.23770   11.23160   0.00610    0.05431
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.30000   26.26000   0.04000    0.15232
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.87280   11.87000   0.00280    0.02359
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.24540   11.24180   0.00360    0.03202
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.21020   10.20840   0.00180    0.01763
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.61910   10.61660   0.00250    0.02355
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.07730   10.07400   0.00330    0.03276
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.14350    9.14180   0.00170    0.01860
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.87000   10.78710   0.08290    0.76851
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.34960   10.27740   0.07220    0.70251
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.04040    9.97180   0.06860    0.68794
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.65010    9.59040   0.05970    0.62250
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.91570    9.84790   0.06780    0.68847
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.53000    9.47100   0.05900    0.62295
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.83520   11.76220   0.07300    0.62063
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.65880   11.58720   0.07160    0.61792
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.33180   10.27360   0.05820    0.56650
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.36750   11.29740   0.07010    0.62050
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.18090   11.11220   0.06870    0.61824
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.91120    9.85530   0.05590    0.56721
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.57200   23.62920  -0.05720   -0.24207
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14320   13.14310   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.82420   10.84290  -0.01870   -0.17246
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.38320    8.39770  -0.01450   -0.17267
聯邦精選科技基金                                                 13.16000   13.15000   0.01000    0.07605
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.08550   16.09030  -0.00480   -0.02983
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.39790   12.34340   0.05450    0.44153
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.19990   12.12270   0.07720    0.63682
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.76080   11.68650   0.07430    0.63578
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.74680   11.74870  -0.00190   -0.01617
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.06570   11.06750  -0.00180   -0.01626
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.70340   10.70520  -0.00180   -0.01681
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.77180    8.77320  -0.00140   -0.01596
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.71000   37.59000   0.12000    0.31923
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.71000   15.68000   0.03000    0.19133
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.12000   13.10000   0.02000    0.15267
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.77000   13.75000   0.02000    0.14545
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.95000   12.94000   0.01000    0.07728
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.16000    8.15000   0.01000    0.12270
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.62000   12.61000   0.01000    0.07930
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.52000   11.45000   0.07000    0.61135
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.01000   11.89000   0.12000    1.00925
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.43000   15.32000   0.11000    0.71802
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.33000   15.20000   0.13000    0.85526
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.27000   10.16000   0.11000    1.08268
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.53000   20.37000   0.16000    0.78547
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.72000   18.58000   0.14000    0.75350
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.57000   12.48000   0.09000    0.72115
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.87000   15.75000   0.12000    0.76190
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.57000   16.44000   0.13000    0.79075
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.64000   15.52000   0.12000    0.77320
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.12000   10.05000   0.07000    0.69652
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.87000   15.75000   0.12000    0.76190
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.42000   14.31000   0.11000    0.76869
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.40000   14.30000   0.10000    0.69930
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.53000    9.46000   0.07000    0.73996
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.09000   14.98000   0.11000    0.73431
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.46000   18.45000   0.01000    0.05420
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.37000   17.36000   0.01000    0.05760
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.81000   13.81000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.54000   14.53000   0.01000    0.06882
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.65000   13.65000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.41000    8.41000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.62000   13.62000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.78000   14.73000   0.05000    0.33944
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.73000   14.69000   0.04000    0.27229
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
聯博貨幣市場基金                                                 14.98140   14.98130   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.60590   10.62400  -0.01810   -0.17037
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.40490   14.42540  -0.02050   -0.14211
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.84810    7.86150  -0.01340   -0.17045
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.52000   14.51000   0.01000    0.06892
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.53000   14.53000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
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瀚亞中小型股基金                                                 23.07000   22.96000   0.11000    0.47909
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.63000   13.36000   0.27000    2.02096
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.79000   14.46000   0.33000    2.28216
瀚亞巴西基金                                                      5.28000    5.25000   0.03000    0.57143
瀚亞外銷基金                                                     43.61000   43.41000   0.20000    0.46072
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.17000   11.08000   0.09000    0.81227
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.11000   10.03000   0.08000    0.79761
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.54000    9.49000   0.05000    0.52687
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.13000   10.04000   0.09000    0.89641
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.20000    9.12000   0.08000    0.87719
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.33000    9.28000   0.05000    0.53879
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.85000    9.77000   0.08000    0.81883
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.60000    9.53000   0.07000    0.73452
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.52500   10.51300   0.01200    0.11414
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.34800   10.33210   0.01590    0.15389
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.17820   12.16360   0.01460    0.12003
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.09610   10.07340   0.02270    0.22535
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.67920    7.67050   0.00870    0.11342
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.19980    8.18710   0.01270    0.15512
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.19000    8.18020   0.00980    0.11980
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.31860    7.30220   0.01640    0.22459
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.02240    9.01160   0.01080    0.11985
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.44320    9.43240   0.01080    0.11450
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.58470    9.56990   0.01480    0.15465
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.40440    9.39310   0.01130    0.12030
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.58000   10.51000   0.07000    0.66603
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.27000   11.15000   0.12000    1.07623
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.35000   10.25000   0.10000    0.97561
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.71000   10.61000   0.10000    0.94251
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.87000    9.78000   0.09000    0.92025
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.52000   13.53000  -0.01000   -0.07391
瀚亞印度基金-美元                                                13.96000   13.92000   0.04000    0.28736
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.32000   29.27000   0.05000    0.17082
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.26000   12.18000   0.08000    0.65681
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.76000   11.71000   0.05000    0.42699
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.49000   11.40000   0.09000    0.78947
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.42000   15.30000   0.12000    0.78431
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.11000   10.02000   0.09000    0.89820
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.58000    9.51000   0.07000    0.73607
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.38000   11.33000   0.05000    0.44131
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.75470   11.72180   0.03290    0.28067
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.73500   12.60680   0.12820    1.01691
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.33100   11.27650   0.05450    0.48331
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.72510   10.67890   0.04620    0.43263
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.70360   11.72560  -0.02200   -0.18762
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.36640    9.34010   0.02630    0.28158
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.73030    9.63230   0.09800    1.01741
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.63800    9.59160   0.04640    0.48376
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.11460    9.07530   0.03930    0.43304
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.42390    9.44160  -0.01770   -0.18747
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.07320   14.00820   0.06500    0.46401
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.51380   10.47820   0.03560    0.33975
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.88290   10.82710   0.05580    0.51537
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.45600   12.39840   0.05760    0.46458
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.12000   11.01000   0.11000    0.99909
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.16000   22.01000   0.15000    0.68151
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54080   13.54060   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               23.86000   23.36000   0.50000    2.14041
瀚亞高科技基金                                                   61.05000   60.91000   0.14000    0.22985
瀚亞理財通基金                                                   26.05000   25.95000   0.10000    0.38536
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.33000    9.39000  -0.06000   -0.63898
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.27000    9.33000  -0.06000   -0.64309
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.25000    9.30000  -0.05000   -0.53763
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.23000    9.29000  -0.06000   -0.64586
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
瀚亞菁華基金                                                     23.44000   23.31000   0.13000    0.55770
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.39530   13.41140  -0.01610   -0.12005
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.73650    9.74820  -0.01170   -0.12002
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.71640   10.72100  -0.00460   -0.04291
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.90090    9.86250   0.03840    0.38935
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.32340   11.30720   0.01620    0.14327
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.99860    9.99010   0.00850    0.08508
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.12420   10.19620  -0.07200   -0.70615
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.79360    8.79730  -0.00370   -0.04206
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.85700    7.82660   0.03040    0.38842
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.75810    9.74410   0.01400    0.14368
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.63880    8.63150   0.00730    0.08457
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.24880    8.30750  -0.05870   -0.70659
瀚亞電通網基金                                                   15.83000   15.80000   0.03000    0.18987
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.71050   13.71660  -0.00610   -0.04447
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.26010   10.26710  -0.00700   -0.06818
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.29010   10.29020  -0.00010   -0.00097
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.66530   11.67050  -0.00520   -0.04456
瀚亞歐洲基金                                                     11.88000   11.75000   0.13000    1.10638
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