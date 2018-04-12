[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/04/11 107/04/10 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.36140 10.35830 0.00310 0.02993 大華銀多元特別收益平衡基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.61490 9.64400 -0.02910 -0.30174 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.82740 9.85230 -0.02490 -0.25273 中國信託台灣活力基金 15.68000 15.56000 0.12000 0.77121 中國信託台灣優勢基金 18.20000 17.99000 0.21000 1.16732 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.91000 8.74000 0.17000 1.94508 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.41000 9.24000 0.17000 1.83983 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.65280 9.64930 0.00350 0.03627 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22330 9.22000 0.00330 0.03579 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18150 10.17300 0.00850 0.08355 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.72730 9.71910 0.00820 0.08437 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.88160 9.72680 0.15480 1.59148 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.71480 8.57830 0.13650 1.59122 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.15270 11.07310 0.07960 0.71886 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.19320 10.12040 0.07280 0.71934 中國信託智能運動基金-台幣 9.99000 9.89000 0.10000 1.01112 中國信託智能運動基金-美元 10.26000 10.16000 0.10000 0.98425 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96840 10.96830 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.58320 9.58930 -0.00610 -0.06361 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.42210 9.42820 -0.00610 -0.06470 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.80280 9.80460 -0.00180 -0.01836 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.63350 9.63520 -0.00170 -0.01764 中國信託精穩基金 17.91910 17.92840 -0.00930 -0.05187 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.56000 10.48000 0.08000 0.76336 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.30000 11.21000 0.09000 0.80285 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.06000 10.97000 0.09000 0.82042 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.58000 67.07000 0.51000 0.76040 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.06520 38.02820 0.03700 0.09730 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26780 11.26680 0.00100 0.00888 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.77310 10.73380 0.03930 0.36613 元大上證50基金 32.31000 32.21000 0.10000 0.31046 元大大中華TMT基金-人民幣 13.18000 13.01000 0.17000 1.30669 元大大中華TMT基金-新台幣 12.19000 11.99000 0.20000 1.66806 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.20000 13.08000 0.12000 0.91743 元大大中華價值指數基金-美元 13.55400 13.36700 0.18700 1.39897 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.31900 17.09100 0.22800 1.33404 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.34700 11.24800 0.09900 0.88016 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.32100 11.18300 0.13800 1.23402 元大中國平衡基金-人民幣 3.21000 3.18000 0.03000 0.94340 元大中國平衡基金-新台幣 14.86000 14.69000 0.17000 1.15725 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.37090 46.25680 0.11410 0.24667 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35010 10.35940 -0.00930 -0.08977 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65420 9.66290 -0.00870 -0.09004 元大中國機會債券基金-新台幣 9.88040 9.85420 0.02620 0.26588 元大巴西指數基金 6.51200 6.40400 0.10800 1.68645 元大巴菲特基金 30.86000 30.74000 0.12000 0.39037 元大日經225基金 27.35000 27.51000 -0.16000 -0.58161 元大台商收成基金 24.03000 24.04000 -0.01000 -0.04160 元大台灣50單日反向1倍基金 12.61000 12.64000 -0.03000 -0.23734 元大台灣50單日正向2倍基金 37.40000 37.21000 0.19000 0.51062 元大台灣中型100基金 32.90000 32.76000 0.14000 0.42735 元大台灣加權股價指數基金 25.27200 25.16300 0.10900 0.43318 元大台灣卓越50基金 82.89000 82.50000 0.39000 0.47273 元大台灣金融基金 17.04000 16.96000 0.08000 0.47170 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.13000 31.03000 0.10000 0.32227 元大台灣高股息基金 26.11000 26.00000 0.11000 0.42308 元大台灣電子科技基金 36.52000 36.38000 0.14000 0.38483 元大全球ETF成長組合基金 10.09000 9.93000 0.16000 1.61128 元大全球ETF穩健組合基金 14.41000 14.30000 0.11000 0.76923 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.11000 13.12000 -0.01000 -0.07622 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.41000 12.47000 -0.06000 -0.48115 元大全球不動產證券化基金-美元 12.76700 12.77300 -0.00600 -0.04697 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.97000 8.87000 0.10000 1.12740 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.86000 6.79000 0.07000 1.03093 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.09000 8.01000 0.08000 0.99875 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.39000 6.33000 0.06000 0.94787 元大全球股票入息基金-美元配息 10.12200 9.99000 0.13200 1.32132 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.46000 10.33000 0.13000 1.25847 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.51000 9.39000 0.12000 1.27796 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.33080 10.33300 -0.00220 -0.02129 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.58420 9.58630 -0.00210 -0.02191 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.18520 9.19270 -0.00750 -0.08159 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.57280 8.57980 -0.00700 -0.08159 元大全球新興市場精選組合基金 13.81000 13.73000 0.08000 0.58267 元大全球農業商機基金 15.87000 15.77000 0.10000 0.63412 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 元大印尼指數基金 9.36500 9.20100 0.16400 1.78241 元大印度指數基金 9.61300 9.60400 0.00900 0.09371 元大印度基金 12.50000 12.49000 0.01000 0.08006 元大多多基金 20.01000 19.86000 0.15000 0.75529 元大多福基金 58.47000 58.07000 0.40000 0.68882 元大亞太成長基金 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.66620 8.64840 0.01780 0.20582 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.23700 7.22210 0.01490 0.20631 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.04100 9.97400 0.06700 0.67175 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.93100 9.94600 -0.01500 -0.15081 元大卓越基金 52.19000 51.96000 0.23000 0.44265 元大店頭基金 9.54000 9.43000 0.11000 1.16649 元大泛歐成長基金 9.55000 9.42000 0.13000 1.38004 元大美元貨幣市場基金-美元 10.19350 10.19300 0.00050 0.00491 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.02830 9.02460 0.00370 0.04100 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.06620 30.07580 -0.00960 -0.03192 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.51970 36.50200 0.01770 0.04849 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.03320 19.03730 -0.00410 -0.02154 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.31330 19.30600 0.00730 0.03781 元大美國政府7至10年期債券基金 37.02320 37.05060 -0.02740 -0.07395 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.40930 20.38610 0.02320 0.11380 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.09970 18.14220 -0.04250 -0.23426 元大高科技基金 18.32000 18.21000 0.11000 0.60406 元大得利貨幣市場基金 16.22730 16.22710 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96350 11.96330 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.61000 14.55000 0.06000 0.41237 元大華夏中小基金 8.66000 8.52000 0.14000 1.64319 元大新中國基金-人民幣 11.73000 11.54000 0.19000 1.64645 元大新中國基金-美元 12.05700 11.81300 0.24400 2.06552 元大新中國基金-新台幣 11.36000 11.14000 0.22000 1.97487 元大新主流基金 26.54000 26.33000 0.21000 0.79757 元大新東協平衡基金-美元 10.28300 10.23200 0.05100 0.49844 元大新東協平衡基金-新台幣 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 元大新興市場ESG策略基金 13.11000 12.97000 0.14000 1.07941 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.80850 10.83020 -0.02170 -0.20037 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.97990 10.95580 0.02410 0.21997 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.91740 10.90050 0.01690 0.15504 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.73850 9.72340 0.01510 0.15530 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.91750 9.90750 0.01000 0.10093 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.66540 9.65560 0.00980 0.10150 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.53650 9.53310 0.00340 0.03567 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.29750 9.29420 0.00330 0.03551 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.68020 9.67420 0.00600 0.06202 元大新興亞洲基金 11.94000 11.82000 0.12000 1.01523 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.79110 9.78650 0.00460 0.04700 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.78130 9.77680 0.00450 0.04603 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.52360 9.52530 -0.00170 -0.01785 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.51390 9.51570 -0.00180 -0.01892 元大萬泰貨幣市場基金 15.07860 15.07840 0.00020 0.00133 元大經貿基金 38.78000 38.47000 0.31000 0.80582 元大實質多重資產基金-人民幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 元大實質多重資產基金-美元 9.81200 9.79200 0.02000 0.20425 元大實質多重資產基金-新台幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 元大滬深300單日反向1倍基金 14.10000 14.15000 -0.05000 -0.35336 元大滬深300單日正向2倍基金 17.18000 17.13000 0.05000 0.29189 元大精準中小基金 22.86000 22.82000 0.04000 0.17528 元大摩臺基金 38.86000 38.66000 0.20000 0.51733 元大標普500基金 23.34000 22.96000 0.38000 1.65505 元大標普500單日反向1倍基金 13.88000 14.08000 -0.20000 -1.42045 元大標普500單日正向2倍基金 29.98000 29.19000 0.79000 2.70641 元大標智滬深300基金 19.00000 18.95000 0.05000 0.26385 元大歐洲50基金 24.39000 24.22000 0.17000 0.70190 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.57990 9.53750 0.04240 0.44456 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.13490 10.13460 0.00030 0.00296 元大績效基金 55.11000 54.69000 0.42000 0.76796 元大韓國KOSPI200基金 23.54000 23.62000 -0.08000 -0.33870 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.68000 15.63000 0.05000 0.31990 日盛上選基金 33.25000 33.10000 0.15000 0.45317 日盛小而美基金 19.55000 19.51000 0.04000 0.20502 日盛中國內需動力基金 11.42000 11.23000 0.19000 1.69190 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.71880 11.71650 0.00230 0.01963 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.04540 10.04340 0.00200 0.01991 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.04800 12.04300 0.00500 0.04152 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.32140 10.31700 0.00440 0.04265 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.77200 10.77220 -0.00020 -0.00186 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.21250 9.21260 -0.00010 -0.00109 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.26000 12.03000 0.23000 1.91189 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.74000 12.49000 0.25000 2.00160 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.46000 12.22000 0.24000 1.96399 日盛日盛基金 13.43000 13.38000 0.05000 0.37369 日盛目標收益組合基金(美元) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.98000 9.87000 0.11000 1.11449 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.06150 10.02880 0.03270 0.32606 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.65680 9.62540 0.03140 0.32622 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.76360 9.73600 0.02760 0.28348 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.37370 9.34720 0.02650 0.28351 日盛全球新興債券基金A 10.86200 10.86960 -0.00760 -0.06992 日盛全球新興債券基金B 8.60490 8.61100 -0.00610 -0.07084 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44240 2.44210 0.00030 0.01228 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.73990 1.73970 0.00020 0.01150 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38270 0.38260 0.00010 0.02614 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27370 0.27360 0.00010 0.03655 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.55420 12.55500 -0.00080 -0.00637 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.82450 8.82510 -0.00060 -0.00680 日盛亞洲機會基金 7.63000 7.55000 0.08000 1.05960 日盛首選基金 17.64000 17.65000 -0.01000 -0.05666 日盛高科技基金 17.58000 17.42000 0.16000 0.91848 日盛貨幣市場基金 14.74540 14.74520 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 38.79000 38.53000 0.26000 0.67480 日盛精選五虎基金 38.55000 38.57000 -0.02000 -0.05185 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46310 13.46300 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 35.51000 35.44000 0.07000 0.19752 台新MSCI中國基金 21.94000 21.42000 0.52000 2.42764 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.89000 17.95000 -0.06000 -0.33426 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.44000 21.32000 0.12000 0.56285 台新大眾貨幣市場基金 14.13920 14.13910 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.77640 9.79290 -0.01650 -0.16849 台新中美貨幣市場基金-美元 10.89200 10.86450 0.02750 0.25312 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.87640 9.85790 0.01850 0.18767 台新中國通基金 49.02000 48.32000 0.70000 1.44868 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.34800 16.11100 0.23700 1.47104 台新中國精選中小基金 12.29000 12.11000 0.18000 1.48637 台新主流基金 24.98000 24.76000 0.22000 0.88853 台新北美收益資產證券化基金(A) 17.90000 17.98000 -0.08000 -0.44494 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61670 0.61920 -0.00250 -0.40375 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.64000 13.71000 -0.07000 -0.51058 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46950 0.47140 -0.00190 -0.40305 台新台灣中小基金 38.85000 38.35000 0.50000 1.30378 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.26740 9.28430 -0.01690 -0.18203 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.40710 9.39170 0.01540 0.16397 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.38000 8.37000 0.01000 0.11947 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.36690 10.34990 0.01700 0.16425 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.67750 10.66360 0.01390 0.13035 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.33210 11.31730 0.01480 0.13077 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 台新印度基金 15.70000 15.70000 0.00000 0.00000 台新亞美短期債券基金 10.83950 10.83450 0.00500 0.04615 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.84610 8.84230 0.00380 0.04298 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30970 0.30940 0.00030 0.09696 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.98840 11.98330 0.00510 0.04256 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41350 0.41300 0.00050 0.12107 台新真吉利貨幣市場基金 11.07470 11.07460 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.75190 30.62650 0.12540 0.40945 台新智慧生活基金-美元 10.08540 9.93070 0.15470 1.55780 台新智慧生活基金-新台幣 9.81000 9.67000 0.14000 1.44778 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.38740 9.39350 -0.00610 -0.06494 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.08160 9.09340 -0.01180 -0.12976 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.84400 9.85040 -0.00640 -0.06497 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53010 9.54250 -0.01240 -0.12994 台新新興市場債券基金(A類型) 10.37690 10.41430 -0.03740 -0.35912 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35020 0.35120 -0.00100 -0.28474 台新新興市場債券基金(B類型) 7.91790 7.94640 -0.02850 -0.35865 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28040 0.28120 -0.00080 -0.28450 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.30000 6.22000 0.08000 1.28617 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.17000 10.00000 0.17000 1.70000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 20.38000 20.17000 0.21000 1.04115 未來資產全球大消費基金 14.43000 14.21000 0.22000 1.54821 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.91210 11.91080 0.00130 0.01091 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.80320 9.80220 0.00100 0.01020 未來資產亞洲新富基金 21.49000 21.24000 0.25000 1.17702 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54810 12.54800 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.63000 12.50000 0.13000 1.04000 未來資產新興市場債券基金A 8.93650 8.94710 -0.01060 -0.11847 未來資產新興市場債券基金B 6.96760 6.97590 -0.00830 -0.11898 未來資產閣來寶全球組合基金 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.97200 10.97100 0.00100 0.00911 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.10720 10.08780 0.01940 0.19231 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.46530 9.46350 0.00180 0.01902 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.57070 10.56880 0.00190 0.01798 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.56210 8.54280 0.01930 0.22592 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.62420 9.60260 0.02160 0.22494 永豐中小基金 50.37000 50.38000 -0.01000 -0.01985 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.88920 1.89050 -0.00130 -0.06876 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43780 2.43940 -0.00160 -0.06559 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.89140 8.88090 0.01050 0.11823 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12750 11.11440 0.01310 0.11787 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.71000 4.62000 0.09000 1.94805 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.84000 21.38000 0.46000 2.15154 永豐主流品牌基金 16.98000 16.73000 0.25000 1.49432 永豐永豐基金 35.05000 34.89000 0.16000 0.45858 永豐亞洲民生消費基金 12.32000 12.23000 0.09000 0.73590 永豐南非幣2021保本基金 12.81360 12.81780 -0.00420 -0.03277 永豐高科技基金 23.91000 23.72000 0.19000 0.80101 永豐貨幣市場基金 13.86100 13.86090 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09080 2.09550 -0.00470 -0.22429 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47540 2.47480 0.00060 0.02424 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.96690 7.97040 -0.00350 -0.04391 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.46320 10.46780 -0.00460 -0.04394 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.54270 7.55930 -0.01660 -0.21960 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.36630 11.39130 -0.02500 -0.21947 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.73000 8.57000 0.16000 1.86698 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.30000 18.95000 0.35000 1.84697 永豐臺灣加權ETF基金 54.49000 54.29000 0.20000 0.36839 永豐領航科技基金 39.53000 39.37000 0.16000 0.40640 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.54000 12.44000 0.10000 0.80386 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.05000 11.95000 0.10000 0.83682 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281 永豐趨勢平衡基金 47.24000 46.95000 0.29000 0.61768 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.42220 11.42110 0.00110 0.00963 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.77880 9.77980 -0.00100 -0.01023 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.77880 9.77980 -0.00100 -0.01023 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.71330 9.71440 -0.00110 -0.01132 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71690 9.71800 -0.00110 -0.01132 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.78890 9.78980 -0.00090 -0.00919 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.91640 9.91740 -0.00100 -0.01008 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69970 9.70050 -0.00080 -0.00825 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.78800 9.78880 -0.00080 -0.00817 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.81000 11.54000 0.27000 2.33969 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.00000 10.72000 0.28000 2.61194 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.06000 11.75000 0.31000 2.63830 兆豐國際中小基金 15.15000 15.08000 0.07000 0.46419 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.91000 14.57000 0.34000 2.33356 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.65000 20.13000 0.52000 2.58321 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.16000 20.61000 0.55000 2.66861 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.95000 11.81000 0.14000 1.18544 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.76000 12.61000 0.15000 1.18953 兆豐國際生命科學基金 14.72000 14.44000 0.28000 1.93906 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.20910 10.15290 0.05620 0.55354 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.75940 10.69530 0.06410 0.59933 兆豐國際全球高股息基金 11.33000 11.16000 0.17000 1.52330 兆豐國際全球基金 30.86000 30.50000 0.36000 1.18033 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.19830 10.19780 0.00050 0.00490 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.42980 9.42590 0.00390 0.04138 兆豐國際國民基金 23.53000 23.51000 0.02000 0.08507 兆豐國際第一基金 13.34000 13.24000 0.10000 0.75529 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00190 9.99910 0.00280 0.02800 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.06520 8.06290 0.00230 0.02853 兆豐國際萬全基金 20.64000 20.53000 0.11000 0.53580 兆豐國際電子基金 26.14000 26.08000 0.06000 0.23006 兆豐國際綠鑽基金 7.93000 7.84000 0.09000 1.14796 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.39000 22.30000 0.09000 0.40359 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.94000 16.99000 -0.05000 -0.29429 兆豐國際豐台灣基金 32.25000 32.32000 -0.07000 -0.21658 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48190 12.48180 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 合庫全球高收益債券基金A類型 11.17260 11.15130 0.02130 0.19101 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.02340 11.99840 0.02500 0.20836 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.81620 10.79390 0.02230 0.20660 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.62490 11.59370 0.03120 0.26911 合庫全球高收益債券基金B類型 8.36000 8.34410 0.01590 0.19055 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.79080 9.77090 0.01990 0.20367 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.26250 9.24350 0.01900 0.20555 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.31380 9.28770 0.02610 0.28102 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.59940 9.57980 0.01960 0.20460 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.45000 11.37000 0.08000 0.70361 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.86000 10.78000 0.08000 0.74212 合庫全球新興市場基金 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.77000 10.73000 0.04000 0.37279 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 合庫貨幣市場基金 10.11350 10.11340 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.88240 9.89150 -0.00910 -0.09200 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.16850 10.17750 -0.00900 -0.08843 合庫新興多重收益基金A類型 10.34280 10.35530 -0.01250 -0.12071 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.99430 11.99800 -0.00370 -0.03084 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.91660 13.92640 -0.00980 -0.07037 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.46480 9.47270 -0.00790 -0.08340 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.11000 10.11830 -0.00830 -0.08203 合庫新興多重收益基金B類型 8.29730 8.30730 -0.01000 -0.12038 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.46110 9.47110 -0.01000 -0.10558 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.74860 10.75610 -0.00750 -0.06973 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.65000 10.53000 0.12000 1.13960 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.30000 10.19000 0.11000 1.07949 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.51000 10.40000 0.11000 1.05769 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.87660 10.87570 0.00090 0.00828 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.72330 10.69690 0.02640 0.24680 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99210 9.97400 0.01810 0.18147 安聯中國東協基金 16.12000 15.90000 0.22000 1.38365 安聯中國策略基金 15.73000 15.40000 0.33000 2.14286 安聯中華新思路基金-人民幣 14.50000 14.29000 0.21000 1.46956 安聯中華新思路基金-美元 14.74000 14.50000 0.24000 1.65517 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.09000 12.89000 0.20000 1.55159 安聯台灣大壩基金 25.63000 25.67000 -0.04000 -0.15582 安聯台灣科技基金 45.13000 45.14000 -0.01000 -0.02215 安聯台灣貨幣市場基金 12.47110 12.47100 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 29.24000 29.28000 -0.04000 -0.13661 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12280 10.12320 -0.00040 -0.00395 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.09540 15.09840 -0.00300 -0.01987 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76470 9.76670 -0.00200 -0.02048 安聯四季成長組合基金-美元 11.44000 11.32000 0.12000 1.06007 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.09000 10.99000 0.10000 0.90992 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.09920 12.10030 -0.00110 -0.00909 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12850 10.12880 -0.00030 -0.00296 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.27910 12.28050 -0.00140 -0.01140 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.67420 9.67570 -0.00150 -0.01550 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.50660 9.50680 -0.00020 -0.00210 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21480 9.21590 -0.00110 -0.01194 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.90000 11.82000 0.08000 0.67682 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.18000 11.11000 0.07000 0.63006 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.76000 11.68000 0.08000 0.68493 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.72000 10.65000 0.07000 0.65728 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85540 11.84380 0.01160 0.09794 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.91570 10.90130 0.01440 0.13209 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58130 10.56840 0.01290 0.12206 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.06820 9.05680 0.01140 0.12587 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.87440 8.86270 0.01170 0.13201 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.57710 8.56670 0.01040 0.12140 安聯全球人口趨勢基金 11.07000 10.94000 0.13000 1.18830 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.27000 9.03000 0.24000 2.65781 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.00000 32.18000 0.82000 2.54817 安聯全球油礦金趨勢基金 8.17000 7.96000 0.21000 2.63819 安聯全球計量平衡基金 12.62000 12.53000 0.09000 0.71828 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06110 12.06020 0.00090 0.00746 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.53310 10.53230 0.00080 0.00760 安聯全球新興市場基金 18.60000 18.45000 0.15000 0.81301 安聯全球農金趨勢基金 9.31000 9.18000 0.13000 1.41612 安聯全球綠能趨勢基金 9.31000 9.17000 0.14000 1.52672 安聯亞洲動態策略基金 25.07000 24.75000 0.32000 1.29293 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.02080 10.02160 -0.00080 -0.00798 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.82340 9.82420 -0.00080 -0.00814 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.28540 84.29810 -0.01270 -0.01507 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.89020 12.87520 0.01500 0.11650 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.10910 67.11390 -0.00480 -0.00715 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.17910 10.16720 0.01190 0.11704 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51660 2.51550 0.00110 0.04373 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61350 10.59210 0.02140 0.20204 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09360 2.09530 -0.00170 -0.08113 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86080 8.84250 0.01830 0.20696 宏利台灣動力基金 31.55000 31.34000 0.21000 0.67007 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.49110 10.42460 0.06650 0.63791 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.73650 9.67980 0.05670 0.58576 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.38930 8.33590 0.05340 0.64060 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.02880 7.98130 0.04750 0.59514 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.12000 10.02000 0.10000 0.99800 宏利全球債券組合基金 13.03100 13.03510 -0.00410 -0.03145 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.80050 2.80010 0.00040 0.01429 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80920 11.80760 0.00160 0.01355 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.84530 8.84420 0.00110 0.01244 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28590 2.29240 -0.00650 -0.28355 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.60430 10.60630 -0.00200 -0.01886 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.41800 4.37390 0.04410 1.00825 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.71870 0.71110 0.00760 1.06877 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.32000 20.12000 0.20000 0.99404 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.62700 11.60290 0.02410 0.20771 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.39250 10.36970 0.02280 0.21987 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.98330 9.96410 0.01920 0.19269 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.14000 9.11570 0.02430 0.26657 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.65690 8.63790 0.01900 0.21996 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.41570 8.40010 0.01560 0.18571 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.67160 8.65070 0.02090 0.24160 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84680 2.84840 -0.00160 -0.05617 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41740 0.41760 -0.00020 -0.04789 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.51100 12.51950 -0.00850 -0.06789 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95310 0.95230 0.00080 0.08401 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.75880 7.76420 -0.00540 -0.06955 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17520 2.17640 -0.00120 -0.05514 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31300 0.31310 -0.00010 -0.03194 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.53140 9.53820 -0.00680 -0.07129 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35270 0.35310 -0.00040 -0.11328 宏利萬利貨幣市場基金 13.62560 13.62540 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.90000 2.85000 0.05000 1.75439 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.67000 12.46000 0.21000 1.68539 宏利臺灣股息收益基金 28.87000 28.66000 0.21000 0.73273 宏利澳幣保本基金 11.90830 11.90490 0.00340 0.02856 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.42000 11.37000 0.05000 0.43975 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.00000 11.91000 0.09000 0.75567 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.80000 11.72000 0.08000 0.68259 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.99180 10.03260 -0.04080 -0.40667 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.15040 10.14840 0.00200 0.01971 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.02650 9.03070 -0.00420 -0.04651 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.51140 10.51620 -0.00480 -0.04564 貝萊德亞美利加收益基金 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 貝萊德新台幣基金 12.92230 12.92220 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.38000 25.27000 0.11000 0.43530 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12970 11.12600 0.00370 0.03326 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08320 10.05300 0.03020 0.30041 保德信大中華基金 31.16000 30.48000 0.68000 2.23097 保德信中小型股基金 43.93000 43.98000 -0.05000 -0.11369 保德信中國中小基金-人民幣 10.76000 10.66000 0.10000 0.93809 保德信中國中小基金-美元 11.35000 11.21000 0.14000 1.24888 保德信中國中小基金-新臺幣 10.37000 10.25000 0.12000 1.17073 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.82220 9.69560 0.12660 1.30575 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.78990 9.66560 0.12430 1.28600 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.92870 9.80190 0.12680 1.29363 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.58380 10.44870 0.13510 1.29298 保德信中國品牌基金-人民幣 10.47000 10.21000 0.26000 2.54652 保德信中國品牌基金-美元 10.28000 10.03000 0.25000 2.49252 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.23000 10.95000 0.28000 2.55708 保德信台商全方位基金 34.55000 34.45000 0.10000 0.29028 保德信全球中小基金 29.01000 28.64000 0.37000 1.29190 保德信全球消費商機基金 17.28000 17.12000 0.16000 0.93458 保德信全球基礎建設基金 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364 保德信全球資源基金 7.61000 7.43000 0.18000 2.42261 保德信全球醫療生化基金-美元 9.32000 9.14000 0.18000 1.96937 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.24000 28.71000 0.53000 1.84605 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.02900 9.98140 0.04760 0.47689 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.67650 10.62590 0.05060 0.47619 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.00410 8.96720 0.03690 0.41150 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.57910 9.54000 0.03910 0.40985 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.43150 8.43660 -0.00510 -0.06045 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87010 10.87680 -0.00670 -0.06160 保德信亞太基金 22.21000 21.96000 0.25000 1.13843 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.65380 8.65440 -0.00060 -0.00693 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.23280 11.23360 -0.00080 -0.00712 保德信店頭市場基金 34.04000 33.96000 0.08000 0.23557 保德信拉丁美洲基金 7.52000 7.46000 0.06000 0.80429 保德信金平衡基金 29.46000 29.41000 0.05000 0.17001 保德信金滿意基金 40.72000 40.63000 0.09000 0.22151 保德信科技島基金 24.53000 24.47000 0.06000 0.24520 保德信高成長基金 87.56000 87.35000 0.21000 0.24041 保德信第一基金 26.04000 25.99000 0.05000 0.19238 保德信貨幣市場基金 15.74220 15.74200 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.72230 10.63130 0.09100 0.85596 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.33080 10.25100 0.07980 0.77846 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.00590 10.92540 0.08050 0.73682 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.92720 9.86190 0.06530 0.66214 保德信新世紀基金 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.31150 8.31960 -0.00810 -0.09736 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.91410 10.92470 -0.01060 -0.09703 保德信新興趨勢組合基金 11.70000 11.50000 0.20000 1.73913 保德信瑞騰基金 15.52360 15.52360 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.42000 10.31000 0.11000 1.06693 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.89630 9.91780 -0.02150 -0.21678 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.04670 10.06860 -0.02190 -0.21751 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.83800 9.85570 -0.01770 -0.17959 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.90710 9.92410 -0.01700 -0.17130 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04850 10.00460 0.04390 0.43880 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.04810 10.00470 0.04340 0.43380 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95120 9.97620 -0.02500 -0.25060 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.95130 9.97640 -0.02510 -0.25159 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.97650 10.00610 -0.02960 -0.29582 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.93460 9.93240 0.00220 0.02215 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84850 9.86660 -0.01810 -0.18345 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98860 1.98850 0.00010 0.00503 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65890 2.65920 -0.00030 -0.01128 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31440 0.31390 0.00050 0.15929 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45620 0.45540 0.00080 0.17567 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.81600 8.80460 0.01140 0.12948 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.90470 11.89070 0.01400 0.11774 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71440 9.71310 0.00130 0.01338 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.69260 11.69130 0.00130 0.01112 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.25830 9.24040 0.01790 0.19371 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.18070 11.15910 0.02160 0.19356 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.29630 10.32500 -0.02870 -0.27797 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.11610 10.14150 -0.02540 -0.25046 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.19590 10.21440 -0.01850 -0.18112 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68020 10.69960 -0.01940 -0.18132 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.09140 10.11100 -0.01960 -0.19385 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.93610 9.95510 -0.01900 -0.19086 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16440 10.18390 -0.01950 -0.19148 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.87550 9.89520 -0.01970 -0.19909 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.00750 10.01600 -0.00850 -0.08486 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.77150 10.80180 -0.03030 -0.28051 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.55580 6.55760 -0.00180 -0.02745 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.98950 10.99260 -0.00310 -0.02820 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63620 11.63610 0.00010 0.00086 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9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.47910 11.48550 -0.00640 -0.05572 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.20960 11.21330 -0.00370 -0.03300 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.39710 10.39980 -0.00270 -0.02596 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.56300 8.56780 -0.00480 -0.05602 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74480 9.74800 -0.00320 -0.03283 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.77870 9.78120 -0.00250 -0.02556 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.78280 10.78630 -0.00350 -0.03245 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08070 10.08640 -0.00570 -0.05651 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.38040 10.38300 -0.00260 -0.02504 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.09580 10.09920 -0.00340 -0.03367 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.25240 9.25760 -0.00520 -0.05617 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.23280 9.23090 0.00190 0.02058 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.80010 9.80260 -0.00250 -0.02550 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.38930 12.40900 -0.01970 -0.15876 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.99590 12.01240 -0.01650 -0.13736 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.46460 11.47850 -0.01390 -0.12110 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.53370 7.54560 -0.01190 -0.15771 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.60660 9.61990 -0.01330 -0.13826 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.28570 10.29820 -0.01250 -0.12138 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.65000 10.66700 -0.01700 -0.15937 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.48280 11.49680 -0.01400 -0.12177 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.39430 10.40860 -0.01430 -0.13739 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.60770 9.62300 -0.01530 -0.15899 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.50450 10.51730 -0.01280 -0.12170 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.18930 11.19070 -0.00140 -0.01251 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.84870 11.84650 0.00220 0.01857 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.95210 10.95000 0.00210 0.01918 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.29820 9.29940 -0.00120 -0.01290 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.96100 9.95910 0.00190 0.01908 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.96780 9.96590 0.00190 0.01907 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.16830 11.16620 0.00210 0.01881 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.98330 9.98460 -0.00130 -0.01302 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.43200 10.43000 0.00200 0.01918 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.61190 9.61320 -0.00130 -0.01352 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.45200 9.45330 -0.00130 -0.01375 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.18290 10.18100 0.00190 0.01866 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.72560 9.72380 0.00180 0.01851 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.93000 17.87000 0.06000 0.33576 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.63000 16.52000 0.11000 0.66586 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.06020 13.07320 -0.01300 -0.09944 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.86850 10.79840 0.07010 0.64917 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.63970 11.56230 0.07740 0.66942 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.10600 12.00600 0.10000 0.83292 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.32590 11.24890 0.07700 0.68451 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.03930 9.97460 0.06470 0.64865 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.49920 10.42940 0.06980 0.66926 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.36640 10.28070 0.08570 0.83360 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.47920 10.40800 0.07120 0.68409 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.29620 10.22770 0.06850 0.66975 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.41980 10.34900 0.07080 0.68412 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.20000 13.22000 -0.02000 -0.15129 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.63000 33.51000 0.12000 0.35810 國泰大中華基金 21.47000 21.41000 0.06000 0.28024 國泰小龍基金 16.34000 16.35000 -0.01000 -0.06116 國泰中小成長基金 45.37000 45.28000 0.09000 0.19876 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.46260 4.42500 0.03760 0.84972 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.76000 20.51000 0.25000 1.21892 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81720 0.80690 0.01030 1.27649 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77670 0.76690 0.00980 1.27787 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09080 2.09860 -0.00780 -0.37168 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.68540 9.68650 -0.00110 -0.01136 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.39220 8.39310 -0.00090 -0.01072 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32850 0.32830 0.00020 0.06092 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.36380 11.36280 0.00100 0.00880 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.80670 1.79900 0.00770 0.42802 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.09560 10.07210 0.02350 0.23332 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35050 0.34940 0.00110 0.31483 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.95280 4.90890 0.04390 0.89429 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.02000 22.74000 0.28000 1.23131 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.78220 0.77200 0.01020 1.32124 國泰中港台基金人民幣級別 3.68620 3.64610 0.04010 1.09981 國泰中港台基金台幣級別 17.14000 16.90000 0.24000 1.42012 國泰中港台基金美元級別 0.58940 0.58060 0.00880 1.51567 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.50000 26.63000 -0.13000 -0.48817 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.22000 13.10000 0.12000 0.91603 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.81000 34.39000 -0.58000 -1.68654 國泰台灣貨幣市場基金 12.39570 12.39550 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 28.44000 28.32000 0.12000 0.42373 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.22130 2.20470 0.01660 0.75294 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.35000 10.23000 0.12000 1.17302 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35420 0.35000 0.00420 1.20000 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45870 0.45700 0.00170 0.37199 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.63000 12.47000 0.16000 1.28308 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45980 0.45400 0.00580 1.27753 國泰全球資源基金台幣級別 5.42000 5.33000 0.09000 1.68856 國泰全球資源基金美元級別 0.18270 0.17960 0.00310 1.72606 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.62000 8.57000 0.05000 0.58343 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29560 0.29370 0.00190 0.64692 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41600 0.41310 0.00290 0.70201 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37920 0.37660 0.00260 0.69039 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43890 0.43590 0.00300 0.68823 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.04000 10.97000 0.07000 0.63810 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48470 0.48520 -0.00050 -0.10305 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.06000 18.91000 0.15000 0.79323 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.34000 21.29000 0.05000 0.23485 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39160 2.38300 0.00860 0.36089 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.33290 11.25110 0.08180 0.72704 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.36320 10.28840 0.07480 0.72703 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38230 0.37930 0.00300 0.79093 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34960 0.34690 0.00270 0.77832 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49190 0.49200 -0.00010 -0.02033 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.79000 11.67000 0.12000 1.02828 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41740 0.41260 0.00480 1.16335 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.84000 17.66000 0.18000 1.01925 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61130 0.60450 0.00680 1.12490 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.01000 14.95000 0.06000 0.40134 國泰科技生化基金 37.85000 37.91000 -0.06000 -0.15827 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.87000 24.44000 0.43000 1.75941 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.04000 14.24000 -0.20000 -1.40449 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.91820 37.92030 -0.00210 -0.00554 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.41540 19.42040 -0.00500 -0.02575 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.65340 19.64710 0.00630 0.03207 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.37460 39.32340 0.05120 0.13020 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.18340 39.29900 -0.11560 -0.29416 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.31650 40.23750 0.07900 0.19633 國泰紐幣2021保本基金 11.90340 11.91020 -0.00680 -0.05709 國泰紐幣八年期保本基金 12.18270 12.18880 -0.00610 -0.05005 國泰紐幣保本基金 12.24310 12.24200 0.00110 0.00899 國泰高科技基金 13.37000 13.30000 0.07000 0.52632 國泰國泰基金台幣級別 23.87000 23.87000 0.00000 0.00000 國泰富時中國A50基金 20.98000 20.83000 0.15000 0.72012 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33990 0.33910 0.00080 0.23592 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44680 0.44920 -0.00240 -0.53428 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.57000 10.43000 0.14000 1.34228 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36070 0.35550 0.00520 1.46273 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47410 0.47110 0.00300 0.63681 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.33000 10.23000 0.10000 0.97752 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.03000 9.93000 0.10000 1.00705 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35240 0.34890 0.00350 1.00315 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46320 0.46230 0.00090 0.19468 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.80710 10.80800 -0.00090 -0.00833 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.91220 7.91290 -0.00070 -0.00885 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36540 0.36540 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27110 0.27090 0.00020 0.07383 國泰新興市場基金台幣級別 12.08000 11.95000 0.13000 1.08787 國泰新興市場基金美元級別 0.41390 0.40920 0.00470 1.14858 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14340 2.15420 -0.01080 -0.50135 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44340 1.45060 -0.00720 -0.49635 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35220 0.35250 -0.00030 -0.08511 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37720 0.37750 -0.00030 -0.07947 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23960 0.23980 -0.00020 -0.08340 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.82020 10.83140 -0.01120 -0.10340 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.15170 7.15910 -0.00740 -0.10336 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.26000 14.30000 -0.04000 -0.27972 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.97000 34.79000 0.18000 0.51739 國泰價值卓越基金 15.75000 15.65000 0.10000 0.63898 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.89000 10.78000 0.11000 1.02041 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39210 0.38820 0.00390 1.00464 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.10890 12.11320 -0.00430 -0.03550 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41380 0.41380 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63540 9.64860 -0.01320 -0.13681 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.58370 8.56820 0.01550 0.18090 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55470 10.56940 -0.01470 -0.13908 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49290 9.47580 0.01710 0.18046 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06160 11.06060 0.00100 0.00904 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01940 10.01010 0.00930 0.09291 第一金大中華基金 27.92000 27.80000 0.12000 0.43165 第一金小型精選基金 39.90000 39.40000 0.50000 1.26904 第一金中國世紀基金-人民幣 14.62000 14.36000 0.26000 1.81058 第一金中國世紀基金-美元 10.00140 9.78040 0.22100 2.25962 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.13000 10.89000 0.24000 2.20386 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.13000 10.89000 0.24000 2.20386 第一金中概平衡基金 25.09000 24.95000 0.14000 0.56112 第一金台灣貨幣市場基金 15.22610 15.22600 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 177.58100 177.57900 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.53680 13.33610 0.20070 1.50494 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.53760 13.33580 0.20180 1.51322 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.30000 12.13000 0.17000 1.40148 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.31000 12.13000 0.18000 1.48392 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.97270 9.94930 0.02340 0.23519 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.97360 9.95020 0.02340 0.23517 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.49230 9.47400 0.01830 0.19316 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.51570 9.49740 0.01830 0.19268 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.31210 10.28780 0.02430 0.23620 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.81940 9.80050 0.01890 0.19285 第一金全球大趨勢基金 22.07000 21.65000 0.42000 1.93995 第一金全球不動產證券化基金A 7.84770 7.83940 0.00830 0.10588 第一金全球不動產證券化基金B 5.63070 5.62470 0.00600 0.10667 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.15270 9.14670 0.00600 0.06560 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.15380 9.14770 0.00610 0.06668 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.34370 9.33750 0.00620 0.06640 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.34490 9.33860 0.00630 0.06746 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.59740 8.53900 0.05840 0.68392 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.02490 9.95680 0.06810 0.68395 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.82570 9.81780 0.00790 0.08047 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.11510 8.10470 0.01040 0.12832 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.93130 8.92370 0.00760 0.08517 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.93140 8.92380 0.00760 0.08517 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.02510 11.01630 0.00880 0.07988 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.02590 11.01710 0.00880 0.07988 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.98110 9.96830 0.01280 0.12841 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.64290 14.63040 0.01250 0.08544 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.89310 14.58120 0.31190 2.13906 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.91150 14.59920 0.31230 2.13916 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.30000 13.03000 0.27000 2.07214 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.33000 13.06000 0.27000 2.06738 第一金亞洲科技基金 20.86000 20.63000 0.23000 1.11488 第一金亞洲新興市場基金 13.72000 13.57000 0.15000 1.10538 第一金店頭市場基金 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 第一金創新趨勢基金 23.97000 23.79000 0.18000 0.75662 第一金電子基金 34.56000 34.12000 0.44000 1.28957 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.40000 14.32000 0.08000 0.55866 統一大滿貫基金 32.94000 32.91000 0.03000 0.09116 統一大龍印基金 16.91000 16.58000 0.33000 1.99035 統一大龍騰中國基金 11.17000 11.04000 0.13000 1.17754 統一中小基金 25.80000 25.61000 0.19000 0.74190 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.75770 9.77210 -0.01440 -0.14736 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.95930 9.94760 0.01170 0.11762 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.44560 9.43630 0.00930 0.09856 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.31760 11.33430 -0.01670 -0.14734 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.46000 11.44640 0.01360 0.11881 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.88200 10.87130 0.01070 0.09842 統一台灣動力基金 16.57000 16.52000 0.05000 0.30266 統一全天候基金 107.33000 106.77000 0.56000 0.52449 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.69060 8.60960 0.08100 0.94081 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.17770 9.06790 0.10980 1.21086 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.97760 8.87280 0.10480 1.18114 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.82250 8.74020 0.08230 0.94163 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.31690 9.20550 0.11140 1.21015 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.11380 9.00740 0.10640 1.18125 統一全球債券組合基金 12.11650 12.11050 0.00600 0.04954 統一全球新科技基金(人民幣) 14.97000 14.64000 0.33000 2.25410 統一全球新科技基金(美元) 15.38000 15.01000 0.37000 2.46502 統一全球新科技基金(新台幣) 13.95000 13.63000 0.32000 2.34776 統一亞太基金 26.92000 26.51000 0.41000 1.54659 統一亞洲大金磚基金 12.98000 12.74000 0.24000 1.88383 統一奔騰基金 57.01000 56.54000 0.47000 0.83127 統一強棒貨幣市場基金 16.63430 16.63410 0.00020 0.00120 統一強漢基金 25.41000 25.16000 0.25000 0.99364 統一統信基金 32.27000 32.18000 0.09000 0.27968 統一黑馬基金 57.94000 57.56000 0.38000 0.66018 統一新亞洲科技能源基金 19.87000 19.52000 0.35000 1.79303 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.46710 8.47420 -0.00710 -0.08378 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53000 10.53900 -0.00900 -0.08540 統一經建基金 45.64000 45.36000 0.28000 0.61728 統一龍馬基金 67.93000 67.68000 0.25000 0.36939 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.52000 21.40000 0.12000 0.56075 野村中小基金 49.06000 48.61000 0.45000 0.92574 野村中國機會基金 14.46000 14.27000 0.19000 1.33146 野村巴西基金 6.29000 6.19000 0.10000 1.61551 野村日本領先基金 12.30000 12.26000 0.04000 0.32626 野村台灣高股息基金 22.73000 22.68000 0.05000 0.22046 野村台灣運籌基金 37.05000 36.88000 0.17000 0.46095 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.85080 9.85010 0.00070 0.00711 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.83110 9.83040 0.00070 0.00712 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.81660 9.82030 -0.00370 -0.03768 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.85080 9.85010 0.00070 0.00711 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.83110 9.83040 0.00070 0.00712 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81660 9.82030 -0.00370 -0.03768 野村平衡基金 19.07000 18.99000 0.08000 0.42127 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 野村全球生技醫療基金 15.73000 15.42000 0.31000 2.01038 野村全球品牌基金 26.90000 26.42000 0.48000 1.81681 野村全球氣候變遷基金 8.33000 8.20000 0.13000 1.58537 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.70000 12.49000 0.21000 1.68135 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.12000 10.94000 0.18000 1.64534 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.55000 18.24000 0.31000 1.69956 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.99000 11.79000 0.20000 1.69635 野村全球短期收益基金-美元計價 10.62450 10.61660 0.00790 0.07441 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.41570 10.41280 0.00290 0.02785 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.73640 9.66740 0.06900 0.71374 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.47820 9.41250 0.06570 0.69801 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.88550 8.82860 0.05690 0.64450 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.05040 10.97190 0.07850 0.71546 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.58280 10.50950 0.07330 0.69746 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.96710 9.90320 0.06390 0.64525 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.33690 11.24770 0.08920 0.79305 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.91670 10.83030 0.08640 0.79776 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.41240 10.33550 0.07690 0.74404 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.54590 10.43280 0.11310 1.08408 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.59360 10.48200 0.11160 1.06468 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.98720 9.87810 0.10910 1.10446 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.52170 9.42320 0.09850 1.04529 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.80430 9.70160 0.10270 1.05859 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.91290 11.78540 0.12750 1.08185 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.70080 12.57210 0.12870 1.02370 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.99290 10.87280 0.12010 1.10459 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.48220 10.37380 0.10840 1.04494 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.01730 10.90120 0.11610 1.06502 野村成長基金 29.13000 29.07000 0.06000 0.20640 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.04710 9.96190 0.08520 0.85526 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.03050 9.94710 0.08340 0.83844 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.79420 9.71870 0.07550 0.77685 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.13190 10.04600 0.08590 0.85507 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.09770 10.01370 0.08400 0.83885 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.86130 9.78530 0.07600 0.77668 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.60000 9.45000 0.15000 1.58730 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.40000 13.19000 0.21000 1.59212 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.23730 10.21640 0.02090 0.20457 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.15240 10.13960 0.01280 0.12624 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.92700 9.92010 0.00690 0.06956 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.54070 10.51910 0.02160 0.20534 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.41130 10.39810 0.01320 0.12695 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.18390 10.17670 0.00720 0.07075 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.12930 9.12700 0.00230 0.02520 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.98100 9.97160 0.00940 0.09427 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.86440 9.85670 0.00770 0.07812 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.54500 13.54160 0.00340 0.02511 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.77220 12.76040 0.01180 0.09247 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.48260 10.47450 0.00810 0.07733 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.34090 10.30620 0.03470 0.33669 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.02840 9.99640 0.03200 0.32012 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.39540 9.37040 0.02500 0.26680 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.90560 10.87650 0.02910 0.26755 野村泰國基金 43.64000 43.36000 0.28000 0.64576 野村高科技基金 11.11000 11.05000 0.06000 0.54299 野村貨幣市場基金 16.24130 16.24110 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.84000 16.72000 0.12000 0.71770 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.08420 8.09250 -0.00830 -0.10256 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.76280 11.77490 -0.01210 -0.10276 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.05000 7.12000 -0.07000 -0.98315 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.22000 9.12000 0.10000 1.09649 野村精選貨幣市場基金 12.06760 12.06750 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.09000 11.95000 0.14000 1.17155 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.54000 11.40000 0.14000 1.22807 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.19000 11.03000 0.16000 1.45059 野村歐洲高股息基金季配型 8.27000 8.16000 0.11000 1.34804 野村歐洲高股息基金累積型 11.64000 11.49000 0.15000 1.30548 野村積極成長基金 12.30000 12.28000 0.02000 0.16287 野村優質基金 33.77000 33.69000 0.08000 0.23746 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.76170 8.74280 0.01890 0.21618 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.10570 8.09140 0.01430 0.17673 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.90400 7.88950 0.01450 0.18379 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.54850 11.52350 0.02500 0.21695 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51440 10.49590 0.01850 0.17626 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28270 10.26380 0.01890 0.18414 野村環球基金-人民幣計價 15.08000 14.84000 0.24000 1.61725 野村環球基金-美元計價 12.04000 11.84000 0.20000 1.68919 野村環球基金-新臺幣計價 15.96000 15.70000 0.26000 1.65605 野村鴻利基金 22.01000 21.97000 0.04000 0.18207 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84530 16.84520 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.46000 20.37000 0.09000 0.44183 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.29000 10.17000 0.12000 1.17994 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734 野村鑫平衡組合基金 14.43000 14.38000 0.05000 0.34771 野村鑫全球債券組合基金 13.20270 13.21530 -0.01260 -0.09534 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.91190 9.91960 -0.00770 -0.07762 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.94600 9.95060 -0.00460 -0.04623 凱基台商天下基金 13.63000 13.50000 0.13000 0.96296 凱基台灣精五門基金 21.24000 21.22000 0.02000 0.09425 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.86750 10.78530 0.08220 0.76215 凱基亞太高股息基金 13.39000 13.24000 0.15000 1.13293 凱基亞洲四金磚基金 18.30000 18.18000 0.12000 0.66007 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.87000 13.76000 0.11000 0.79942 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.70520 13.54750 0.15770 1.16405 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.80000 12.66000 0.14000 1.10585 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52700 11.52690 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.31000 27.36000 -0.05000 -0.18275 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.72000 19.28000 0.44000 2.28216 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.17210 19.71140 0.46070 2.33723 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.40000 18.23000 0.17000 0.93253 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.55780 18.37180 0.18600 1.01242 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.00490 10.00390 0.00100 0.01000 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.00910 8.00840 0.00070 0.00874 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.04000 7.96000 0.08000 1.00503 凱基資源國基金 9.71000 9.60000 0.11000 1.14583 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.97000 10.90000 0.07000 0.64220 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.68930 11.57820 0.11110 0.95956 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.59000 10.50000 0.09000 0.85714 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.91540 10.73930 0.17610 1.63977 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.60000 10.43000 0.17000 1.62991 凱基護城河基金-台幣計價A 12.24000 12.03000 0.21000 1.74564 凱基護城河基金-美元計價B 12.65530 12.42980 0.22550 1.81419 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.39000 15.70000 -0.31000 -1.97452 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.86000 27.76000 1.10000 3.96254 富邦NASDAQ-100基金 26.58000 26.02000 0.56000 2.15219 富邦上証180基金 32.12000 31.98000 0.14000 0.43777 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24610 0.24300 0.00310 1.27572 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.19000 7.10000 0.09000 1.26761 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.90000 6.92000 -0.02000 -0.28902 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 45.43000 45.27000 0.16000 0.35343 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.47370 20.44250 0.03120 0.15262 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.20080 11.19970 0.00110 0.00982 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.62460 10.58750 0.03710 0.35041 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.08380 13.07850 0.00530 0.04052 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93930 1.93850 0.00080 0.04127 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74700 9.79300 -0.04600 -0.46972 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49270 1.49910 -0.00640 -0.42692 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58770 11.58450 0.00320 0.02762 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.75030 1.74750 0.00280 0.16023 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10980 10.13300 -0.02320 -0.22895 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54650 1.54780 -0.00130 -0.08399 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.94700 11.85660 0.09040 0.76244 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.35690 11.25450 0.10240 0.90986 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.93420 10.81600 0.11820 1.09283 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.56400 10.51600 0.04800 0.45645 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.96110 9.90130 0.05980 0.60396 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.59970 9.52590 0.07380 0.77473 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.85000 14.76000 0.09000 0.60976 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.17000 23.46000 -0.29000 -1.23615 富邦日本東証基金 22.02000 22.09000 -0.07000 -0.31689 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.79000 41.65000 0.14000 0.33613 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.45000 46.46000 -0.01000 -0.02152 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.41000 51.15000 0.26000 0.50831 富邦台灣心基金 22.22000 22.12000 0.10000 0.45208 富邦台灣釆吉50基金 48.09000 47.86000 0.23000 0.48057 富邦台灣科技指數基金 56.41000 55.92000 0.49000 0.87625 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29190 0.29060 0.00130 0.44735 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30960 2.30880 0.00080 0.03465 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34360 0.34330 0.00030 0.08739 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.75890 10.75190 0.00700 0.06510 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01550 2.01880 -0.00330 -0.16346 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33170 0.33200 -0.00030 -0.09036 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.33120 9.34080 -0.00960 -0.10277 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.72000 22.67000 0.05000 0.22056 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.21000 15.26000 -0.05000 -0.32765 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.80000 27.62000 0.18000 0.65170 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61680 15.61670 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 65.17000 64.86000 0.31000 0.47795 富邦科技基金 24.73000 24.68000 0.05000 0.20259 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.55410 38.56550 -0.01140 -0.02956 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.32700 38.31480 0.01220 0.03184 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.41560 37.44760 -0.03200 -0.08545 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 34.20000 34.35000 -0.15000 -0.43668 富邦香港H股基金 21.50000 21.52000 -0.02000 -0.09294 富邦高成長基金 24.96000 24.84000 0.12000 0.48309 富邦基金 13.24000 13.18000 0.06000 0.45524 富邦深証100基金 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686 富邦富時歐洲ETF基金 20.47000 20.23000 0.24000 1.18636 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39870 0.39790 0.00080 0.20106 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.19860 12.17650 0.02210 0.18150 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.56930 9.58390 -0.01460 -0.15234 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30070 0.30150 -0.00080 -0.26534 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.94880 8.97710 -0.02830 -0.31525 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.98210 9.97970 0.00240 0.02405 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.98440 9.99040 -0.00600 -0.06006 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.98210 9.97970 0.00240 0.02405 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.98440 9.99040 -0.00600 -0.06006 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.07000 20.11000 -0.04000 -0.19891 富邦精準基金 47.68000 47.54000 0.14000 0.29449 富邦精銳中小基金 11.91000 11.83000 0.08000 0.67625 富邦臺灣公司治理100基金 21.71000 21.60000 0.11000 0.50926 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.16000 15.08000 0.08000 0.53050 富邦標普美國特別股ETF基金 19.13000 19.11000 0.02000 0.10466 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.34230 10.32640 0.01590 0.15397 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.46300 11.38400 0.07900 0.69396 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.92960 10.86370 0.06590 0.60661 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.15860 10.15400 0.00460 0.04530 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.21390 11.14850 0.06540 0.58663 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.67030 10.61710 0.05320 0.50108 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.15000 30.03000 0.12000 0.39960 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.26740 9.26240 0.00500 0.05398 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72820 9.72160 0.00660 0.06789 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.60460 9.60030 0.00430 0.04479 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.99770 9.99230 0.00540 0.05404 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.96210 9.95540 0.00670 0.06730 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83520 9.83090 0.00430 0.04374 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.86700 9.86240 0.00460 0.04664 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.80400 8.81090 -0.00690 -0.07831 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.71370 9.71990 -0.00620 -0.06379 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.36130 9.36920 -0.00790 -0.08432 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.62390 10.63220 -0.00830 -0.07806 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.34130 10.34780 -0.00650 -0.06282 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01510 10.02380 -0.00870 -0.08679 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.46450 9.47230 -0.00780 -0.08235 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.82320 9.83140 -0.00820 -0.08341 富達卓越領航全球組合基金 14.56000 14.46000 0.10000 0.69156 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.02870 9.03470 -0.00600 -0.06641 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.65410 9.65920 -0.00510 -0.05280 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.50600 9.51300 -0.00700 -0.07358 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.02580 10.03240 -0.00660 -0.06579 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.94460 9.94980 -0.00520 -0.05226 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82050 9.82790 -0.00740 -0.07530 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.56990 9.57680 -0.00690 -0.07205 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.85630 9.86340 -0.00710 -0.07198 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.42000 10.22000 0.20000 1.95695 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.24000 11.96000 0.28000 2.34114 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.18000 9.95000 0.23000 2.31156 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.29000 9.11000 0.18000 1.97585 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.65000 11.37000 0.28000 2.46262 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.78000 10.53000 0.25000 2.37417 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.66570 9.68070 -0.01500 -0.15495 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.42050 9.42160 -0.00110 -0.01168 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.83340 8.83800 -0.00460 -0.05205 富蘭克林華美中華基金 14.73000 14.46000 0.27000 1.86722 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.71000 20.70000 0.01000 0.04831 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.94000 19.95000 -0.01000 -0.05013 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.15000 11.01000 0.14000 1.27157 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.24000 10.13000 0.11000 1.08588 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.18610 8.18150 0.00460 0.05622 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.53470 9.52510 0.00960 0.10079 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.11710 10.10690 0.01020 0.10092 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.49220 9.48690 0.00530 0.05587 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.08030 11.04300 0.03730 0.33777 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.96250 8.93230 0.03020 0.33810 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.46410 9.43220 0.03190 0.33820 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.01060 12.96080 0.04980 0.38424 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.50790 10.46770 0.04020 0.38404 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.17090 10.13540 0.03550 0.35026 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.85920 7.83170 0.02750 0.35114 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.40720 9.37440 0.03280 0.34989 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.54420 10.51220 0.03200 0.30441 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.61160 7.58850 0.02310 0.30441 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.12630 9.09860 0.02770 0.30444 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.47500 10.44100 0.03400 0.32564 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.91220 7.88650 0.02570 0.32587 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.32600 8.31410 0.01190 0.14313 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.55520 9.53700 0.01820 0.19084 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.17710 10.15770 0.01940 0.19099 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.65680 12.63870 0.01810 0.14321 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.31000 10.20000 0.11000 1.07843 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.03000 9.93000 0.10000 1.00705 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.66000 10.59000 0.07000 0.66100 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.60000 8.55000 0.05000 0.58480 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.53000 11.48000 0.05000 0.43554 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.64220 12.52470 0.11750 0.93815 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.44000 10.33000 0.11000 1.06486 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.12000 10.01000 0.11000 1.09890 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.34000 10.20000 0.14000 1.37255 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.02000 9.89000 0.13000 1.31446 富蘭克林華美第一富基金 40.19000 40.17000 0.02000 0.04979 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28620 10.28610 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.80000 9.72000 0.08000 0.82305 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.49000 9.42000 0.07000 0.74310 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.03000 12.86000 0.17000 1.32193 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.27000 13.05000 0.22000 1.68582 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.57000 14.34000 0.23000 1.60391 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.23180 7.10030 0.13150 1.85203 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.16730 11.10530 0.06200 0.55829 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.21630 10.20160 0.01470 0.14410 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.39990 11.38350 0.01640 0.14407 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.32050 7.32220 -0.00170 -0.02322 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.73200 9.73020 0.00180 0.01850 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.64750 10.64560 0.00190 0.01785 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.94840 10.95090 -0.00250 -0.02283 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.39000 19.35000 0.04000 0.20672 復華人民幣貨幣市場基金 11.50530 11.50430 0.00100 0.00869 復華人生目標基金 35.70560 35.58060 0.12500 0.35132 復華大中華中小策略基金 9.93000 9.79000 0.14000 1.43003 復華中小精選基金 67.96000 67.50000 0.46000 0.68148 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.59000 9.46000 0.13000 1.37421 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.86000 8.70000 0.16000 1.83908 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.95000 11.88000 0.07000 0.58923 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.28000 11.17000 0.11000 0.98478 復華台灣智能基金 11.72000 11.69000 0.03000 0.25663 復華全方位基金 28.06000 27.90000 0.16000 0.57348 復華全球大趨勢基金-美元 13.24000 13.00000 0.24000 1.84615 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.67000 19.33000 0.34000 1.75892 復華全球平衡基金-新臺幣 20.22000 20.07000 0.15000 0.74738 復華全球物聯網科技基金-美元 15.79000 15.46000 0.33000 2.13454 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.36000 14.07000 0.29000 2.06112 復華全球原物料基金 9.01000 8.84000 0.17000 1.92308 復華全球消費基金-新臺幣 13.07000 12.93000 0.14000 1.08275 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44630 11.44080 0.00550 0.04807 復華全球債券基金 13.62430 13.62780 -0.00350 -0.02568 復華全球債券組合基金 14.71000 14.72000 -0.01000 -0.06793 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.66000 13.56000 0.10000 0.73746 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 復華全球戰略配置強基金-美元 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075 復華有利貨幣市場基金 13.41780 13.41770 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 14.01000 13.90000 0.11000 0.79137 復華亞太成長基金 14.66000 14.40000 0.26000 1.80556 復華亞太神龍科技基金-美元 9.89000 9.73000 0.16000 1.64440 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.91000 9.75000 0.16000 1.64103 復華東協世紀基金 13.78000 13.65000 0.13000 0.95238 復華南非幣長期收益基金A 13.56000 13.58000 -0.02000 -0.14728 復華南非幣長期收益基金B 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 復華南非幣短期收益基金A 13.43000 13.43000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.43000 12.16000 0.27000 2.22039 復華美國新星基金-新臺幣 11.89000 11.63000 0.26000 2.23560 復華恒生基金 21.65000 21.55000 0.10000 0.46404 復華恒生單日反向一倍基金 8.13000 8.17000 -0.04000 -0.48960 復華恒生單日正向二倍基金 37.20000 36.91000 0.29000 0.78569 復華神盾基金 24.47730 24.39800 0.07930 0.32503 復華高成長基金 63.47000 63.09000 0.38000 0.60231 復華高益策略組合基金 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740 復華貨幣市場基金 14.37760 14.37740 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 17.95000 17.95000 0.00000 0.00000 復華復華基金 20.09000 19.97000 0.12000 0.60090 復華華人世紀基金 19.68000 19.37000 0.31000 1.60041 復華傳家二號基金 27.94460 27.83240 0.11220 0.40313 復華傳家基金 22.94770 22.95230 -0.00460 -0.02004 復華奧林匹克全球組合基金 14.83000 14.83000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.95000 13.89000 0.06000 0.43197 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 復華新興人民幣短期收益基金 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 復華新興人民幣債券基金A 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591 復華新興人民幣債券基金B 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 復華新興市場10年期以上債券基金 18.70000 18.76000 -0.06000 -0.31983 復華新興市場高收益債券基金A 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 復華新興市場高收益債券基金B 6.15000 6.18000 -0.03000 -0.48544 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.45000 13.54000 -0.09000 -0.66470 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.04000 14.17000 -0.13000 -0.91743 復華新興市場短期收益基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.44000 9.39000 0.05000 0.53248 復華滬深300 A股基金 24.46000 24.37000 0.09000 0.36931 復華數位經濟基金 54.49000 54.34000 0.15000 0.27604 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.58000 11.38000 0.20000 1.75747 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.96010 9.97170 -0.01160 -0.11633 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.79070 9.80420 -0.01350 -0.13770 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.11660 10.12840 -0.01180 -0.11650 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.91440 9.92820 -0.01380 -0.13900 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.95380 9.97400 -0.02020 -0.20253 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.91650 9.94310 -0.02660 -0.26752 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.99360 10.00850 -0.01490 -0.14887 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.95580 9.97710 -0.02130 -0.21349 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.99340 10.00830 -0.01490 -0.14888 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.95770 9.97900 -0.02130 -0.21345 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.28960 9.29390 -0.00430 -0.04627 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.18390 9.14620 0.03770 0.41219 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.66780 8.63790 0.02990 0.34615 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.36530 11.37050 -0.00520 -0.04573 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.24680 11.20070 0.04610 0.41158 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.73650 10.69940 0.03710 0.34675 景順主流基金 19.81000 19.77000 0.04000 0.20233 景順台灣科技基金 34.93000 34.87000 0.06000 0.17207 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 景順全球科技基金 19.89000 19.45000 0.44000 2.26221 景順全球康健基金 17.02000 16.78000 0.24000 1.43027 景順貨幣市場基金 15.91710 15.91690 0.00020 0.00126 景順潛力基金 36.24000 36.12000 0.12000 0.33223 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.07000 14.74000 0.33000 2.23881 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.33000 13.05000 0.28000 2.14559 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.37000 10.23000 0.14000 1.36852 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.94000 9.81000 0.13000 1.32518 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.41000 10.27000 0.14000 1.36319 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.01000 9.88000 0.13000 1.31579 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.81950 8.82520 -0.00570 -0.06459 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.39870 8.38770 0.01100 0.13114 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10590 11.11290 -0.00700 -0.06299 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.55360 10.53980 0.01380 0.13093 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.52000 8.49000 0.03000 0.35336 華南永昌中國A股基金(美元) 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.42000 12.36000 0.06000 0.48544 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.65330 9.65560 -0.00230 -0.02382 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.32150 9.32980 -0.00830 -0.08896 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.79470 9.79710 -0.00240 -0.02450 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.45970 9.46810 -0.00840 -0.08872 華南永昌永昌基金 19.85000 19.80000 0.05000 0.25253 華南永昌全球亨利組合基金 14.34360 14.34400 -0.00040 -0.00279 華南永昌全球神農水資源基金 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648 華南永昌全球精品基金 14.85000 14.66000 0.19000 1.29604 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.83000 11.65000 0.18000 1.54506 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.16000 11.00000 0.16000 1.45455 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.74000 13.53000 0.21000 1.55211 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.95000 12.76000 0.19000 1.48903 華南永昌物聯網精選基金 12.91000 13.02000 -0.11000 -0.84485 華南永昌策略報酬基金 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17990 16.17980 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 25.04930 25.05480 -0.00550 -0.02195 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91970 11.91950 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17820 10.17510 0.00310 0.03047 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.44590 10.40570 0.04020 0.38633 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.93770 9.93470 0.00300 0.03020 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.16560 10.12640 0.03920 0.38711 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.06640 10.06360 0.00280 0.02782 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.26900 10.22960 0.03940 0.38516 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92370 9.92100 0.00270 0.02721 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.12060 10.08190 0.03870 0.38386 華頓中小型基金 24.73000 24.70000 0.03000 0.12146 華頓中國多重機會平衡基金 12.68630 12.44620 0.24010 1.92910 華頓台灣基金 27.37000 27.04000 0.33000 1.22041 華頓平安貨幣市場基金 11.50200 11.50190 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.18000 17.04000 0.14000 0.82160 華頓全球高收益債券基金A 13.44130 13.42110 0.02020 0.15051 華頓全球高收益債券基金B 8.51620 8.50340 0.01280 0.15053 華頓全球黑鑽油源基金 5.82000 5.68000 0.14000 2.46479 華頓新興亞太債券基金A 10.51720 10.51650 0.00070 0.00666 華頓新興亞太債券基金B 8.10290 8.10230 0.00060 0.00741 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.99250 2.94090 0.05160 1.75456 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.91880 13.62550 0.29330 2.15258 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47680 0.46650 0.01030 2.20793 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.87830 11.80900 0.06930 0.58684 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.85180 10.79500 0.05680 0.52617 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.98380 10.87700 0.10680 0.98189 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.01490 9.91750 0.09740 0.98210 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.84290 11.72010 0.12280 1.04777 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.92050 10.80640 0.11410 1.05586 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.49000 12.41000 0.08000 0.64464 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.18000 11.07000 0.11000 0.99368 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.67000 12.54000 0.13000 1.03668 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41590 2.41830 -0.00240 -0.09924 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.97620 1.98240 -0.00620 -0.31275 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.31100 12.26900 0.04200 0.34233 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.16320 10.12850 0.03470 0.34260 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38430 0.38290 0.00140 0.36563 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.33090 0.32970 0.00120 0.36397 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.51000 3.45000 0.06000 1.73913 匯豐中國動力基金(台幣) 16.31000 15.99000 0.32000 2.00125 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.55000 0.01000 1.81818 匯豐太平洋精典基金 17.90000 17.84000 0.06000 0.33632 匯豐台灣精典基金 24.16000 24.06000 0.10000 0.41563 匯豐全球趨勢組合基金 11.78000 11.60000 0.18000 1.55172 匯豐全球關鍵資源基金 7.96000 7.85000 0.11000 1.40127 匯豐安富基金 25.46000 25.40000 0.06000 0.23622 匯豐成功基金 39.42000 39.29000 0.13000 0.33087 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.42000 11.37000 0.05000 0.43975 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45720 2.46650 -0.00930 -0.37705 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26300 2.27250 -0.00950 -0.41804 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83280 11.82730 0.00550 0.04650 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.32180 8.31610 0.00570 0.06854 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39230 0.39200 0.00030 0.07653 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35610 0.35580 0.00030 0.08432 匯豐拉丁美洲基金 8.14000 8.02000 0.12000 1.49626 匯豐金磚動力基金 14.80000 14.54000 0.26000 1.78817 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97070 14.97070 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.01000 4.94000 0.07000 1.41700 匯豐新鑽動力基金 11.35000 11.29000 0.06000 0.53144 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.72450 5.71260 0.01190 0.20831 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.22740 9.21560 0.01180 0.12804 匯豐龍鳳基金-A類型 51.82000 51.58000 0.24000 0.46530 匯豐龍鳳基金-I類型 51.82000 51.58000 0.24000 0.46530 匯豐龍騰電子基金 38.11000 38.02000 0.09000 0.23672 匯豐雙高收益債券組合基金 12.46040 12.46260 -0.00220 -0.01765 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.26000 20.20000 0.06000 0.29703 新光中國成長基金(人民幣) 12.00000 11.81000 0.19000 1.60881 新光中國成長基金(美元) 13.14000 12.91000 0.23000 1.78156 新光中國成長基金(新臺幣) 12.43000 12.21000 0.22000 1.80180 新光台灣富貴基金 24.18000 24.08000 0.10000 0.41528 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.56000 9.48000 0.08000 0.84388 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.68000 8.60000 0.08000 0.93023 新光全球生技醫療基金(美元) 11.75000 11.65000 0.10000 0.85837 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.86000 10.77000 0.09000 0.83565 新光全球債券基金(A累積)美元 10.03760 10.04700 -0.00940 -0.09356 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.30130 9.31290 -0.01160 -0.12456 新光全球債券基金(B配息)美元 9.74440 9.77340 -0.02900 -0.29672 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.02030 9.04960 -0.02930 -0.32377 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.95000 9.88000 0.07000 0.70850 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.67000 0.08000 0.82730 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690 新光吉星貨幣市場基金 15.42170 15.42150 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 新光多重資產基金(A累積)美元 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 新光亞洲精選基金-美金 24.98000 24.66000 0.32000 1.29765 新光亞洲精選基金-新台幣 24.01000 23.70000 0.31000 1.30802 新光兩岸優勢基金 14.04000 13.81000 0.23000 1.66546 新光店頭基金 25.95000 25.81000 0.14000 0.54243 新光南非幣保本基金 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.62000 8.66000 -0.04000 -0.46189 新光創新科技基金 15.76000 15.71000 0.05000 0.31827 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.85920 9.84810 0.01110 0.11271 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.17250 10.17120 0.00130 0.01278 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.80590 9.79830 0.00760 0.07756 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.46770 9.45710 0.01060 0.11209 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.78220 9.78150 0.00070 0.00716 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.42600 9.41870 0.00730 0.07751 新光澳幣八年期保本基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.07290 10.07360 -0.00070 -0.00695 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.07340 10.07410 -0.00070 -0.00695 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.94500 9.94280 0.00220 0.02213 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.94500 9.94280 0.00220 0.02213 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.98990 9.98430 0.00560 0.05609 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.98970 9.98410 0.00560 0.05609 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.97090 9.96900 0.00190 0.01906 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.97320 9.97130 0.00190 0.01905 瑞銀全球創新趨勢基金 7.08000 6.99000 0.09000 1.28755 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.68000 8.63000 0.05000 0.57937 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.03600 10.04050 -0.00450 -0.04482 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.87860 9.88310 -0.00450 -0.04553 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.02760 10.02450 0.00310 0.03092 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.89740 9.89430 0.00310 0.03133 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.93530 9.95010 -0.01480 -0.14874 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.12680 10.14150 -0.01470 -0.14495 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.92220 13.92340 -0.00120 -0.00862 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.77570 8.77650 -0.00080 -0.00912 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.03860 37.02130 0.01730 0.04673 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.38530 37.30910 0.07620 0.20424 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.34340 39.28330 0.06010 0.15299 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06350 11.06250 0.00100 0.00904 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18690 10.17750 0.00940 0.09236 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.24170 13.08320 0.15850 1.21148 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.80690 10.66160 0.14530 1.36283 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.58000 10.45000 0.13000 1.24402 群益大印度基金-人民幣 13.12380 13.12210 0.00170 0.01296 群益大印度基金-美元 13.47650 13.45460 0.02190 0.16277 群益大印度基金-新臺幣 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.19360 12.03680 0.15680 1.30267 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.83860 12.65470 0.18390 1.45322 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.41000 11.26000 0.15000 1.33215 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.42150 11.27450 0.14700 1.30383 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.97450 10.81730 0.15720 1.45323 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.78000 9.65000 0.13000 1.34715 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.78460 9.65880 0.12580 1.30244 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.43940 9.30420 0.13520 1.45311 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.44000 9.31000 0.13000 1.39635 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.53860 9.41590 0.12270 1.30311 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.51010 9.37380 0.13630 1.45405 群益中小型股基金 47.75000 47.26000 0.49000 1.03682 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.91310 9.86040 0.05270 0.53446 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.04870 9.98040 0.06830 0.68434 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.92030 8.86550 0.05480 0.61813 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.85090 8.80390 0.04700 0.53385 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.97160 8.91070 0.06090 0.68345 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.96490 7.91600 0.04890 0.61774 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.48240 11.47600 0.00640 0.05577 群益中國高收益債券基金-美元 11.32550 11.30640 0.01910 0.16893 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.52220 10.51010 0.01210 0.11513 群益中國新機會基金N-人民幣 9.59410 9.44520 0.14890 1.57646 群益中國新機會基金N-美元 9.61910 9.45570 0.16340 1.72806 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.73000 9.57000 0.16000 1.67189 群益中國新機會基金-人民幣 8.50870 8.37670 0.13200 1.57580 群益中國新機會基金-美元 10.28530 10.11060 0.17470 1.72789 群益中國新機會基金-新臺幣 9.29000 9.13000 0.16000 1.75246 群益平衡王基金 19.44330 19.43300 0.01030 0.05300 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.84000 7.84000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.73000 5.73000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.78450 9.77330 0.01120 0.11460 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.19740 10.17050 0.02690 0.26449 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.92160 8.91140 0.01020 0.11446 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.29810 9.27360 0.02450 0.26419 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.94760 9.94740 0.00020 0.00201 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.79920 9.80010 -0.00090 -0.00918 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.49100 9.49080 0.00020 0.00211 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.42330 9.42420 -0.00090 -0.00955 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.00480 10.00460 0.00020 0.00200 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.10630 10.10720 -0.00090 -0.00890 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.65800 9.65780 0.00020 0.00207 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.07990 10.10850 -0.02860 -0.28293 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.43190 7.45300 -0.02110 -0.28311 群益全球關鍵生技基金-美元 14.72380 14.48610 0.23770 1.64088 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.74000 13.53000 0.21000 1.55211 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.41000 11.46000 -0.05000 -0.43630 群益印度中小基金N-美元 10.12160 10.13490 -0.01330 -0.13123 群益印度中小基金N-新臺幣 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 群益印度中小基金-人民幣 14.94960 14.99160 -0.04200 -0.28016 群益印度中小基金-美元 14.47660 14.49560 -0.01900 -0.13107 群益印度中小基金-新臺幣 15.84000 15.87000 -0.03000 -0.18904 群益多利策略組合基金 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 群益多重收益組合基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353 群益多重資產組合基金 15.32000 15.24000 0.08000 0.52493 群益安家基金 24.07570 23.90620 0.16950 0.70902 群益安穩貨幣市場基金 16.05890 16.05870 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.62000 20.05000 0.57000 2.84289 群益亞太中小基金 13.32000 13.14000 0.18000 1.36986 群益亞太新趨勢平衡基金 17.36000 17.27000 0.09000 0.52113 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.62550 9.62660 -0.00110 -0.01143 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.50030 7.50120 -0.00090 -0.01200 群益店頭市場基金 100.04000 99.12000 0.92000 0.92817 群益東方盛世基金 9.47000 9.35000 0.12000 1.28342 群益東協成長基金-人民幣 14.44470 14.29850 0.14620 1.02248 群益東協成長基金-美元 13.84350 13.68300 0.16050 1.17299 群益東協成長基金-新臺幣 12.96000 12.81000 0.15000 1.17096 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.19920 11.10700 0.09220 0.83011 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.76010 10.66810 0.09200 0.86238 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.02400 9.94190 0.08210 0.82580 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.03480 9.95210 0.08270 0.83098 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.64470 9.56230 0.08240 0.86172 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.98270 8.90920 0.07350 0.82499 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.09580 10.00950 0.08630 0.86218 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.81990 9.73900 0.08090 0.83068 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.81610 9.73230 0.08380 0.86105 群益長安基金 29.40000 29.25000 0.15000 0.51282 群益美國新創亮點基金-美元 14.08930 13.77890 0.31040 2.25272 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.87000 12.60000 0.27000 2.14286 群益真善美基金 17.28640 17.29480 -0.00840 -0.04857 群益馬拉松基金 122.33000 121.65000 0.68000 0.55898 群益深証中小板基金 15.73000 15.63000 0.10000 0.63980 群益創新科技基金 32.90000 32.65000 0.25000 0.76570 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.89140 9.70220 0.18920 1.95007 群益華夏盛世基金N-美元 9.93950 9.73490 0.20460 2.10172 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.79000 9.60000 0.19000 1.97917 群益華夏盛世基金-人民幣 10.77170 10.56570 0.20600 1.94971 群益華夏盛世基金-美元 10.95970 10.73410 0.22560 2.10171 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.10000 16.76000 0.34000 2.02864 群益奧斯卡基金 27.74000 27.49000 0.25000 0.90942 群益新興金鑽基金-美元 13.40500 13.26640 0.13860 1.04474 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.69000 9.60000 0.09000 0.93750 群益葛萊美基金 23.69000 23.45000 0.24000 1.02345 群益道瓊美國地產ETF基金 18.15000 18.22000 -0.07000 -0.38419 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.43000 8.45000 -0.02000 -0.23669 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.32000 13.25000 0.07000 0.52830 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.57200 11.51550 0.05650 0.49064 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.42100 11.37250 0.04850 0.42647 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.27540 11.23840 0.03700 0.32923 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.69120 8.64870 0.04250 0.49140 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.40780 9.36790 0.03990 0.42592 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.98290 8.95340 0.02950 0.32948 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.92000 29.84000 0.08000 0.26810 德信中國精選成長基金 12.30000 12.14000 0.16000 1.31796 德信台灣主流中小基金 19.11000 19.02000 0.09000 0.47319 德信新興股票組合基金 11.56000 11.53000 0.03000 0.26019 德信萬保貨幣市場基金 11.91540 11.91530 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.64350 10.64920 -0.00570 -0.05353 德信數位時代基金 28.60000 28.45000 0.15000 0.52724 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64240 11.64230 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.09000 17.06000 0.03000 0.17585 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.99000 17.60000 0.39000 2.21591 德銀遠東DWS全球神農基金 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.29000 7.26000 0.03000 0.41322 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.90450 9.95250 -0.04800 -0.48229 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.89980 13.96670 -0.06690 -0.47900 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.26270 8.27130 -0.00860 -0.10397 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.45600 11.46250 -0.00650 -0.05671 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.58180 11.58610 -0.00430 -0.03711 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.01060 13.02270 -0.01210 -0.09291 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.13000 17.84000 0.29000 1.62556 摩根中小基金 25.40000 25.31000 0.09000 0.35559 摩根中國A股基金 15.34000 15.04000 0.30000 1.99468 摩根中國A股基金(美元) 12.73000 12.47000 0.26000 2.08500 摩根中國亮點基金 14.20000 13.87000 0.33000 2.37924 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.95450 11.76860 0.18590 1.57963 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.94910 12.78130 0.16780 1.31286 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.48470 10.31620 0.16850 1.63335 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.23150 13.02580 0.20570 1.57917 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.78060 14.58890 0.19170 1.31401 摩根台灣金磚基金 21.16000 21.03000 0.13000 0.61816 摩根台灣增長基金 51.73000 51.49000 0.24000 0.46611 摩根平衡基金 28.32000 28.14000 0.18000 0.63966 摩根全球α基金 18.32000 18.04000 0.28000 1.55211 摩根全球平衡基金 15.43820 15.38030 0.05790 0.37646 摩根全球發現基金 12.18000 12.02000 0.16000 1.33111 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.73430 9.70220 0.03210 0.33085 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.56210 10.53160 0.03050 0.28960 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.12770 10.09140 0.03630 0.35971 摩根多元入息成長基金-累積型 11.23680 11.19980 0.03700 0.33036 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.70370 10.64660 0.05710 0.53632 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.55330 13.48100 0.07230 0.53631 摩根亞洲基金 57.15000 56.38000 0.77000 1.36573 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.87460 8.87030 0.00430 0.04848 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.31090 10.31020 0.00070 0.00679 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.25150 9.24370 0.00780 0.08438 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.62820 12.62210 0.00610 0.04833 摩根東方內需機會基金 18.10000 17.84000 0.26000 1.45740 摩根東方科技基金 36.11000 35.61000 0.50000 1.40410 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.80000 9.72000 0.08000 0.82305 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.34000 11.24000 0.10000 0.88968 摩根金龍收成基金 23.12000 22.67000 0.45000 1.98500 摩根第一貨幣市場基金 15.06130 15.06120 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.30000 14.38000 -0.08000 -0.55633 摩根新金磚五國基金 11.62000 11.57000 0.05000 0.43215 摩根新絲路基金 10.55000 10.44000 0.11000 1.05364 摩根新興35基金 13.83000 13.72000 0.11000 0.80175 摩根新興日本基金 24.48000 24.57000 -0.09000 -0.36630 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.96920 7.97640 -0.00720 -0.09027 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 10.03030 10.03630 -0.00600 -0.05978 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.09680 11.10680 -0.01000 -0.09003 摩根新興科技基金 60.57000 60.11000 0.46000 0.76526 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.46520 8.46770 -0.00250 -0.02952 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.59960 10.60270 -0.00310 -0.02924 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.92040 8.91020 0.01020 0.11448 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.89630 9.89510 0.00120 0.01213 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.54070 9.52410 0.01660 0.17429 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.09170 10.08020 0.01150 0.11409 摩根龍揚基金 34.56000 33.90000 0.66000 1.94690 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.94000 9.83000 0.11000 1.11902 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.04000 10.93000 0.11000 1.00640 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.98000 10.86000 0.12000 1.10497 摩根環球股票收益基金-累積型 10.78000 10.67000 0.11000 1.03093 摩根總收益組合基金-月配息型 9.39030 9.38520 0.00510 0.05434 摩根總收益組合基金-累積型 11.23770 11.23160 0.00610 0.05431 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.30000 26.26000 0.04000 0.15232 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.87280 11.87000 0.00280 0.02359 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.24540 11.24180 0.00360 0.03202 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21020 10.20840 0.00180 0.01763 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61910 10.61660 0.00250 0.02355 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.07730 10.07400 0.00330 0.03276 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.14350 9.14180 0.00170 0.01860 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.87000 10.78710 0.08290 0.76851 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.34960 10.27740 0.07220 0.70251 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.04040 9.97180 0.06860 0.68794 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.65010 9.59040 0.05970 0.62250 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.91570 9.84790 0.06780 0.68847 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.53000 9.47100 0.05900 0.62295 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.83520 11.76220 0.07300 0.62063 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.65880 11.58720 0.07160 0.61792 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.33180 10.27360 0.05820 0.56650 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.36750 11.29740 0.07010 0.62050 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.18090 11.11220 0.06870 0.61824 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.91120 9.85530 0.05590 0.56721 聯邦金鑽平衡基金 23.57200 23.62920 -0.05720 -0.24207 聯邦貨幣市場基金 13.14320 13.14310 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.82420 10.84290 -0.01870 -0.17246 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.38320 8.39770 -0.01450 -0.17267 聯邦精選科技基金 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.08550 16.09030 -0.00480 -0.02983 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.39790 12.34340 0.05450 0.44153 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.19990 12.12270 0.07720 0.63682 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.76080 11.68650 0.07430 0.63578 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74680 11.74870 -0.00190 -0.01617 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.06570 11.06750 -0.00180 -0.01626 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.70340 10.70520 -0.00180 -0.01681 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.77180 8.77320 -0.00140 -0.01596 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.71000 37.59000 0.12000 0.31923 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.71000 15.68000 0.03000 0.19133 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.12000 13.10000 0.02000 0.15267 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.77000 13.75000 0.02000 0.14545 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.95000 12.94000 0.01000 0.07728 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.16000 8.15000 0.01000 0.12270 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.62000 12.61000 0.01000 0.07930 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.52000 11.45000 0.07000 0.61135 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.01000 11.89000 0.12000 1.00925 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.43000 15.32000 0.11000 0.71802 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.33000 15.20000 0.13000 0.85526 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.27000 10.16000 0.11000 1.08268 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.53000 20.37000 0.16000 0.78547 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.72000 18.58000 0.14000 0.75350 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.57000 12.48000 0.09000 0.72115 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.87000 15.75000 0.12000 0.76190 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.57000 16.44000 0.13000 0.79075 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.64000 15.52000 0.12000 0.77320 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.12000 10.05000 0.07000 0.69652 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.87000 15.75000 0.12000 0.76190 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.42000 14.31000 0.11000 0.76869 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.40000 14.30000 0.10000 0.69930 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.09000 14.98000 0.11000 0.73431 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.46000 18.45000 0.01000 0.05420 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.37000 17.36000 0.01000 0.05760 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.81000 13.81000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.54000 14.53000 0.01000 0.06882 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.78000 14.73000 0.05000 0.33944 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.73000 14.69000 0.04000 0.27229 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 聯博貨幣市場基金 14.98140 14.98130 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.60590 10.62400 -0.01810 -0.17037 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.40490 14.42540 -0.02050 -0.14211 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.84810 7.86150 -0.01340 -0.17045 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.52000 14.51000 0.01000 0.06892 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.53000 14.53000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 23.07000 22.96000 0.11000 0.47909 瀚亞中國基金-人民幣 13.63000 13.36000 0.27000 2.02096 瀚亞中國基金-新台幣 14.79000 14.46000 0.33000 2.28216 瀚亞巴西基金 5.28000 5.25000 0.03000 0.57143 瀚亞外銷基金 43.61000 43.41000 0.20000 0.46072 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.17000 11.08000 0.09000 0.81227 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.13000 10.04000 0.09000 0.89641 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.60000 9.53000 0.07000 0.73452 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.52500 10.51300 0.01200 0.11414 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.34800 10.33210 0.01590 0.15389 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.17820 12.16360 0.01460 0.12003 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.09610 10.07340 0.02270 0.22535 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.67920 7.67050 0.00870 0.11342 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.19980 8.18710 0.01270 0.15512 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.19000 8.18020 0.00980 0.11980 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.31860 7.30220 0.01640 0.22459 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.02240 9.01160 0.01080 0.11985 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.44320 9.43240 0.01080 0.11450 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.58470 9.56990 0.01480 0.15465 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.40440 9.39310 0.01130 0.12030 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.27000 11.15000 0.12000 1.07623 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.35000 10.25000 0.10000 0.97561 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.71000 10.61000 0.10000 0.94251 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.87000 9.78000 0.09000 0.92025 瀚亞印度基金-人民幣 13.52000 13.53000 -0.01000 -0.07391 瀚亞印度基金-美元 13.96000 13.92000 0.04000 0.28736 瀚亞印度基金-新台幣 29.32000 29.27000 0.05000 0.17082 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.26000 12.18000 0.08000 0.65681 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.76000 11.71000 0.05000 0.42699 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.49000 11.40000 0.09000 0.78947 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.42000 15.30000 0.12000 0.78431 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 瀚亞亞太高股息基金B-美金 10.11000 10.02000 0.09000 0.89820 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607 瀚亞亞太基礎建設基金 11.38000 11.33000 0.05000 0.44131 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.75470 11.72180 0.03290 0.28067 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.73500 12.60680 0.12820 1.01691 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.33100 11.27650 0.05450 0.48331 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.72510 10.67890 0.04620 0.43263 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.70360 11.72560 -0.02200 -0.18762 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.36640 9.34010 0.02630 0.28158 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.73030 9.63230 0.09800 1.01741 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.63800 9.59160 0.04640 0.48376 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.11460 9.07530 0.03930 0.43304 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.42390 9.44160 -0.01770 -0.18747 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.07320 14.00820 0.06500 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.25000 9.30000 -0.05000 -0.53763 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.23000 9.29000 -0.06000 -0.64586 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 瀚亞菁華基金 23.44000 23.31000 0.13000 0.55770 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.39530 13.41140 -0.01610 -0.12005 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.73650 9.74820 -0.01170 -0.12002 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.71640 10.72100 -0.00460 -0.04291 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.90090 9.86250 0.03840 0.38935 瀚亞新興豐收基金A-美元 11.32340 11.30720 0.01620 0.14327 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.99860 9.99010 0.00850 0.08508 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.12420 10.19620 -0.07200 -0.70615 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.79360 8.79730 -0.00370 -0.04206 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.85700 7.82660 0.03040 0.38842 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.75810 9.74410 0.01400 0.14368 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.63880 8.63150 0.00730 0.08457 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.24880 8.30750 -0.05870 -0.70659 瀚亞電通網基金 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