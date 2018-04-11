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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月11日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100          大東              昶和     東泥     元大台灣50正2   
宏洲     富邦H股正2 富邦科技          本盟              大統染   大飲     富邦VIX    
嘉裕     富邦NASDAQ反1 元大台商50          永冠-KY           海悅     興泰     上福       
東華     群益臺灣加權反1 富邦摩台          強信-KY           銘旺科   達新     臺企銀     
大東     正道     富邦發達          科妍              卓越     立益                
立益     友旺     富邦金融          上緯投控          統領     怡華                
佳和     同開     元大MSCI台灣          世紀鋼                     昶和                
昶和     悠克     永豐臺灣加權          國巨                       大統染              
三洋紡            富邦日本          海悅                       亞崴                
本盟              國泰日經225          威盛                       程泰                
瑞利              元大日經225          映泰                       百達-KY             
樂士              元大美債7-10正2          承啟                       科妍                
正峰新            元大美債7-10反1          統懋                       康普                
億泰              元大S&P日圓反1          翔耀                       東明-KY             
毛寶              富邦歐洲          太空梭                     世紀鋼              
燁興              FH彭博高收益債          麗臺                       映泰                
中鴻              FH彭博新興債          強茂                       隴華                
聚亨              幸福              華擎                       世芯-KY             
千興              大成              世芯-KY                    拓凱                
威致              佳格              海華                       傳奇                
華豐              國喬              聯德控股-KY                   東科-KY             
首利              台化              柏承                       華友聯              
麗正              南染              愛普                       皇昌                
東訊              宏洲              晶心科                     遠雄來              
矽品              嘉裕              無敵                       夏都                
華泰              東華              偉聯                       欣欣                
錸德              大東              杜康-DR                    統領                
倫飛              立益              陽光能源-DR                   晨訊科-DR            
威盛              佳和              慶豐富                     友佳-DR             
銘旺科            得力              川飛                       一零四              
統懋              昶和                                         欣天然              
翔耀              三洋紡                                       新海                
太空梭            本盟                                         秋雨                
新利虹            東元                                         欣高                
麗臺              瑞利                                         台數科              
華映              樂士                                         南六                
吉祥全            車王電                                       基勝-KY             
憶聲              正峰新                                       威宏-KY             
科風              中砂                                         波力-KY             
建碁              億泰                                         泰昇-KY             
和鑫              花仙子                                       政伸                
力特              毛寶                                         吉源-KY             
喬鼎              康聯-KY                                                          
正達              燁興                                                             
晟鈦              中鴻                                                             
新世紀            美亞                                                             
誠創              聚亨                                                             
嘉威              千興                                                             
力銘              威致                                                             
亞太電            允強                                                             
達能              泰豐                                                             
清惠              華豐                                                             
慧友              裕隆                                                             
勁永              首利                                                             
捷泰              麗正                                                             
互億              日月光                                                           
天瀚              東訊                                                             
迅杰              矽品                                                             
華上              華泰                                                             
光麗-KY           茂矽                                                             
元晶              錸德                                                             
華冠              宏碁                                                             
裕豐              廷鑫                                                             
寶徠              藍天                                                             
新建              倫飛                                                             
皇普              菱生                                                             
日勝生            微星                                                             
台船              虹光                                                             
台南-KY           廣達                                                             
康師傅-DR          威盛                                                             
聖馬丁-DR          云辰                                                             
神州-DR           億光                                                             
耀傑-DR           毅嘉                                                             
同方友友-DR          友達                                                             
晨訊科-DR          中華電                                                           
友佳-DR           承啟                                                             
陽光能源-DR          銘旺科                                                           
精熙-DR           統懋                                                             
中福              翔耀                                                             
雷虎              太空梭                                                           
中視              新利虹                                                           
秋雨              聯發科                                                           
慶豐富            全新                                                             
國光生            麗臺                                                             
                  華經                                                             
                  華映                                                             
                  吉祥全                                                           
                  東貝                                                             
                  聯陽                                                             
                  鴻名                                                             
                  憶聲                                                             
                  智原                                                             
                  欣興                                                             
                  科風                                                             
                  建碁                                                             
                  益登                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  華晶科                                                           
                  銘異                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  明泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠創                                                             
                  敦泰                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  銘鈺                                                             
                  正文                                                             
                  泰鼎-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  敦南                                                             
                  瀚宇博                                                           
                  松翰                                                             
                  慧友                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  佳必琪                                                           
                  聯茂                                                             
                  精誠                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  同欣電                                                           
                  啟碁                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  至上                                                             
                  振樺電                                                           
                  裕豐                                                             
                  名軒                                                             
                  寶徠                                                             
                  太設                                                             
                  新建                                                             
                  皇普                                                             
                  華建                                                             
                  日勝生                                                           
                  夆典                                                             
                  昇陽                                                             
                  台船                                                             
                  中櫃                                                             
                  東森                                                             
                  雄獅                                                             
                  鳳凰                                                             
                  台產                                                             
                  三商壽                                                           
                  元大金                                                           
                  兆豐金                                                           
                  國票金                                                           
                  永豐金                                                           
                  中信金                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  寶成                                                             
                  新保                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  宏全                                                             
                  國光生
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