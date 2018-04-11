◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月11日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100 大東 昶和 東泥 元大台灣50正2 宏洲 富邦H股正2 富邦科技 本盟 大統染 大飲 富邦VIX 嘉裕 富邦NASDAQ反1 元大台商50 永冠-KY 海悅 興泰 上福 東華 群益臺灣加權反1 富邦摩台 強信-KY 銘旺科 達新 臺企銀 大東 正道 富邦發達 科妍 卓越 立益 立益 友旺 富邦金融 上緯投控 統領 怡華 佳和 同開 元大MSCI台灣 世紀鋼 昶和 昶和 悠克 永豐臺灣加權 國巨 大統染 三洋紡 富邦日本 海悅 亞崴 本盟 國泰日經225 威盛 程泰 瑞利 元大日經225 映泰 百達-KY 樂士 元大美債7-10正2 承啟 科妍 正峰新 元大美債7-10反1 統懋 康普 億泰 元大S&P日圓反1 翔耀 東明-KY 毛寶 富邦歐洲 太空梭 世紀鋼 燁興 FH彭博高收益債 麗臺 映泰 中鴻 FH彭博新興債 強茂 隴華 聚亨 幸福 華擎 世芯-KY 千興 大成 世芯-KY 拓凱 威致 佳格 海華 傳奇 華豐 國喬 聯德控股-KY 東科-KY 首利 台化 柏承 華友聯 麗正 南染 愛普 皇昌 東訊 宏洲 晶心科 遠雄來 矽品 嘉裕 無敵 夏都 華泰 東華 偉聯 欣欣 錸德 大東 杜康-DR 統領 倫飛 立益 陽光能源-DR 晨訊科-DR 威盛 佳和 慶豐富 友佳-DR 銘旺科 得力 川飛 一零四 統懋 昶和 欣天然 翔耀 三洋紡 新海 太空梭 本盟 秋雨 新利虹 東元 欣高 麗臺 瑞利 台數科 華映 樂士 南六 吉祥全 車王電 基勝-KY 憶聲 正峰新 威宏-KY 科風 中砂 波力-KY 建碁 億泰 泰昇-KY 和鑫 花仙子 政伸 力特 毛寶 吉源-KY 喬鼎 康聯-KY 正達 燁興 晟鈦 中鴻 新世紀 美亞 誠創 聚亨 嘉威 千興 力銘 威致 亞太電 允強 達能 泰豐 清惠 華豐 慧友 裕隆 勁永 首利 捷泰 麗正 互億 日月光 天瀚 東訊 迅杰 矽品 華上 華泰 光麗-KY 茂矽 元晶 錸德 華冠 宏碁 裕豐 廷鑫 寶徠 藍天 新建 倫飛 皇普 菱生 日勝生 微星 台船 虹光 台南-KY 廣達 康師傅-DR 威盛 聖馬丁-DR 云辰 神州-DR 億光 耀傑-DR 毅嘉 同方友友-DR 友達 晨訊科-DR 中華電 友佳-DR 承啟 陽光能源-DR 銘旺科 精熙-DR 統懋 中福 翔耀 雷虎 太空梭 中視 新利虹 秋雨 聯發科 慶豐富 全新 國光生 麗臺 華經 華映 吉祥全 東貝 聯陽 鴻名 憶聲 智原 欣興 科風 建碁 益登 和鑫 力特 喬鼎 華晶科 銘異 正達 晟鈦 明泰 新世紀 誠創 敦泰 嘉威 力銘 亞太電 達能 銘鈺 正文 泰鼎-KY 清惠 敦南 瀚宇博 松翰 慧友 勁永 捷泰 互億 佳必琪 聯茂 精誠 天瀚 迅杰 同欣電 啟碁 華上 光麗-KY 元晶 華冠 至上 振樺電 裕豐 名軒 寶徠 太設 新建 皇普 華建 日勝生 夆典 昇陽 台船 中櫃 東森 雄獅 鳳凰 台產 三商壽 元大金 兆豐金 國票金 永豐金 中信金 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 寶成 新保 新海 中視 秋雨 慶豐富 宏全 國光生