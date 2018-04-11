◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧04月11日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 00710B FH彭博高收益債 6900 2535 達欣工 2360 3026 禾伸堂 2200 1605 華新 1932 2323 中環 1850 2888 新光金 1771 00637L 元大滬深300正2 1413 6213 聯茂 1234 1710 東聯 1003 0050 元大台灣50 940 2049 上銀 928 2481 強茂 873 2464 盟立 811 0056 元大高股息 750 00633L 富邦上証正2 700 1101 台泥 600 2027 大成鋼 586 2492 華新科 491 4746 台耀 485 2337 旺宏 479 2349 錸德 429 3090 日電貿 406 2891B 中信金乙特 370 3450 聯鈞 354 1476 儒鴻 320 1536 和大 272 6531 愛普 266 6269 台郡 259 2838A 聯邦銀甲特 250 8926 台汽電 232 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 2891 中信金 -5828 2345 智邦 -4337 2104 中橡 -3178 6005 群益證 -2500 2456 奇力新 -1823 6153 嘉聯益 -1673 5305 敦南 -1646 3041 揚智 -1621 3532 台勝科 -1047 2409 友達 -1035 4943 康控-KY -946 6505 台塑化 -924 2883 開發金 -874 6414 樺漢 -828 3376 新日興 -786 3035 智原 -733 2106 建大 -625 2014 中鴻 -620 6285 啟碁 -549 1326 台化 -530 5264 鎧勝-KY -499 1504 東元 -491 4919 新唐 -474 6024 群益期 -450 5234 達興材料 -435 2383 台光電 -432 2353 宏碁 -407 2340 光磊 -402 6141 柏承 -355 2031 新光鋼 -340