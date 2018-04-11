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◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧04月11日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱     買超張數
00710B FH彭博高收益債   6900
2535   達欣工           2360
3026   禾伸堂           2200
1605   華新             1932
2323   中環             1850
2888   新光金           1771
00637L 元大滬深300正2   1413
6213   聯茂             1234
1710   東聯             1003
0050   元大台灣50        940
2049   上銀              928
2481   強茂              873
2464   盟立              811
0056   元大高股息        750
00633L 富邦上証正2       700
1101   台泥              600
2027   大成鋼            586
2492   華新科            491
4746   台耀              485
2337   旺宏              479
2349   錸德              429
3090   日電貿            406
2891B  中信金乙特        370
3450   聯鈞              354
1476   儒鴻              320
1536   和大              272
6531   愛普              266
6269   台郡              259
2838A  聯邦銀甲特        250
8926   台汽電            232

◆賣超
代碼   股票名稱  賣超張數
2891   中信金       -5828
2345   智邦         -4337
2104   中橡         -3178
6005   群益證       -2500
2456   奇力新       -1823
6153   嘉聯益       -1673
5305   敦南         -1646
3041   揚智         -1621
3532   台勝科       -1047
2409   友達         -1035
4943   康控-KY       -946
6505   台塑化        -924
2883   開發金        -874
6414   樺漢          -828
3376   新日興        -786
3035   智原          -733
2106   建大          -625
2014   中鴻          -620
6285   啟碁          -549
1326   台化          -530
5264   鎧勝-KY       -499
1504   東元          -491
4919   新唐          -474
6024   群益期        -450
5234   達興材料      -435
2383   台光電        -432
2353   宏碁          -407
2340   光磊          -402
6141   柏承          -355
2031   新光鋼        -340
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