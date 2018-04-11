◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧04月11日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 00727B國泰1-5Y高收債 3300 3264 欣銓 2180 00721B元大中國債3-5 2000 1597 直得 1114 1795 美時 1016 5425 台半 844 8406 金可-KY 696 4105 東洋 677 8086 宏捷科 472 4736 泰博 434 5483 中美晶 388 4167 展旺 360 5347 世界 277 8436 大江 233 3563 牧德 232 6238 勝麗 150 4129 聯合 143 8155 博智 114 8942 森鉅 112 8299 群聯 93 6497 亞獅康-KY 80 8446 華研 63 8928 鉅明 47 4162 智擎 40 3527 聚積 27 4528 江興鍛 25 3324 雙鴻 21 5289 宜鼎 20 8489 三貝德 20 6121 新普 19 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6138 茂達 -2432 8069 元太 -2380 6182 合晶 -2105 6147 頎邦 -1147 1569 濱川 -421 3081 聯亞 -400 1815 富喬 -376 4947 昂寶-KY -237 6488 環球晶 -213 6237 驊訊 -200 3689 湧德 -199 4991 環宇-KY -177 4549 桓達 -158 6146 耕興 -120 3105 穩懋 -118 6568 宏觀 -106 5465 富驊 -100 1565 精華 -83 3541 西柏 -80 3152 璟德 -71 8924 大田 -65 4966 譜瑞-KY -56 5490 同亨 -55 1752 南光 -50 6411 晶焱 -50 9951 皇田 -45 4971 IET-KY -40 2726 雅茗-KY -21 4972 湯石照明 -20 5281 大峽谷-KY -20
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名鉅亨台北資料中心
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