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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧04月11日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
00727B國泰1-5Y高收債      3300  
3264  欣銓          2180  
00721B元大中國債3-5      2000  
1597  直得          1114  
1795  美時          1016  
5425  台半           844  
8406  金可-KY        696  
4105  東洋           677  
8086  宏捷科         472  
4736  泰博           434  
5483  中美晶         388  
4167  展旺           360  
5347  世界           277  
8436  大江           233  
3563  牧德           232  
6238  勝麗           150  
4129  聯合           143  
8155  博智           114  
8942  森鉅           112  
8299  群聯            93  
6497  亞獅康-KY        80  
8446  華研            63  
8928  鉅明            47  
4162  智擎            40  
3527  聚積            27  
4528  江興鍛          25  
3324  雙鴻            21  
5289  宜鼎            20  
8489  三貝德          20  
6121  新普            19  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6138  茂達         -2432  
8069  元太         -2380  
6182  合晶         -2105  
6147  頎邦         -1147  
1569  濱川          -421  
3081  聯亞          -400  
1815  富喬          -376  
4947  昂寶-KY       -237  
6488  環球晶        -213  
6237  驊訊          -200  
3689  湧德          -199  
4991  環宇-KY       -177  
4549  桓達          -158  
6146  耕興          -120  
3105  穩懋          -118  
6568  宏觀          -106  
5465  富驊          -100  
1565  精華           -83  
3541  西柏           -80  
3152  璟德           -71  
8924  大田           -65  
4966  譜瑞-KY        -56  
5490  同亨           -55  
1752  南光           -50  
6411  晶焱           -50  
9951  皇田           -45  
4971  IET-KY         -40  
2726  雅茗-KY        -21  
4972  湯石照明       -20  
5281  大峽谷-KY       -20
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