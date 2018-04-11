微信和QQ將暫停短視頻APP外鏈直接播放功能

4月11日，繼快手、火山小視頻等APP被下架，内涵段子永遠關停之後，微信、QQ也將在互聯網短視頻整治期間，暫停短視頻APP外鏈直接播放功能，涉及的APP包括微視、快手、抖音、西瓜視頻等。

如果用戶需要觀看，仍可複制網址鏈接，并使用浏覽器進行播放。

4月4日，國家廣播電視總局發文表示，“今日頭條”、“快手”兩家網站播出有違社會道德節目等問題，在不具備《信息網絡傳播視聽節目許可證》的情況下持續頂風拓展視聽節目服務，擾亂網絡視聽行業秩序。

4月10日，國家廣播電視總局再度發文表示，在督察“今日頭條”網站整改工作中，發現該公司組織推送的“内涵段子”客戶端軟件和相關公衆号存在導向不正、格調低俗等突出問題，責令“今日頭條”永久關停“内涵段子”客戶端軟件及公衆号。

國家廣播電視總局連續發文後，包括騰訊微視在内的各家短視頻服務都在積極響應國家廣播電視總局的要求，進行自查自糾，如快手已清理5萬條問題短視頻，查封1.1萬用戶，抖音也將對系統進行全面升級，期間直播功能與評論功能暫時停止使用。

來源：騰訊科技

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