IMF報告：全球房價不正常同步攀高 下跌時風險將惡化

IMF (國際貨幣基金) 最新發布研究報告指出，2017 年全球房價迅速攀升，卻不是在正常發展下所發生，這種情況令人擔憂。

據《Market Watch》報導，IMF 周二發布的報告指出，2017 年全球有 120 個國家經濟加速成長，這些國家占全球 4 分之 3 的 GDP，是自 2010 年以來，最廣泛的全球成長，這種情況有助於房價推升。

但 IMF 指出，2017 年房價推升的因素卻更為複雜。在後金融危機時代全球低利率環境中，債券殖利率利差狹小，波動性又低，這讓投資人到處尋求高收益資產，造成房地產投資，包括跨境投資大幅上升。

研究人員認為，國際投資人的出現，以及更多外國資金湧入當地市場。如此，會增加家庭及放貸者的共享風險程度提高，而使得市場一旦局勢惡化時，風險也因此加大。

另一方面，在全球市場連結更為緊密之下，本地的房地產在國際金融與經濟的曝險也增加，於是，當決策者想要解決房地產不平衡問題時，將發現選擇受到限制。更糟糕的情況下，要是決策者力圖打房，造成全球房產同步下挫時，也可能帶來金融與宏觀經濟動盪。

報告指出，過去數十年來，全球各國及各大城市的房價漲跌的同步性越來越高。在已開發市場出現經濟衰退時，這種房價「連動性」更進一步上揚，特別是一些主要城市。各國房價的相關性愈高，也代表風險爆發的潛在後果將愈為嚴重。