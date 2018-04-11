護膚１７問，減輕標靶藥物副作用

出處：康健雜誌 233 期

作者／楊雅馨

圖片／康健雜誌

》保養

Ｑ：防曬品和藥膏，哪個先擦？

先擦藥膏。讓藥膏的成分直接作用於皮膚上，隔 20～30 分鐘後再擦上防曬，才能發揮最佳效果。若先擦防曬再擦藥，藥物成分會被防曬隔離於皮膚之外，無法發揮療效，等於白塗藥膏了。

Ｑ：要嚴格的防曬，出門是穿深色衣物還是淺色衣物好？

一般來說，深色衣物比淺色衣物來得更能有防曬效果。深色衣物能吸收紫外線，反觀淺色衣物因為沒有阻隔效果，容易讓紫外線直接穿透至皮膚。但現在亦有業者做了所謂有防曬係數的「防曬衣」，在衣服外面塗了一層防曬塗料，例如高爾夫球衣，即便是淺色衣物也能達到防曬效果。不過隨著洗滌次數增加，防曬塗料也會隨之流失，防曬能力漸漸降低。

Ｑ：下雨天、陰天也要擦防曬嗎？

是的！不論晴雨天，紫外線無處不在，所以每天白天出門前一定要塗抹防曬乳液，而且最好每隔 2～3 小時就要補擦一次。

》治療

Ｑ：使用口服抗生素如 Doxycycline 或 Minocycline 來治療標靶藥物的皮膚副作用，會不會影響標靶治療的療效？

不會。這是治療標靶藥物的皮膚副作用的標準處方，且標靶藥物多為飯前吃，這兩種口服抗生素一般建議是飯後吃，所以沒有影響。

Ｑ：口服抗生素如 Doxycycline 或 Minocycline 要吃多久？會不會有副作用？

觀察口服抗生素後的抗發炎效果而決定，一般建議最好要服用大約 1～1.5 個月，極少數可能需要服用 3 個月～半年。抗生素是以膠囊形式包裹，服用時要多喝水，以免卡在食道造成灼傷；另外，服用抗生素後容易發生腸胃道不適，應在飯後搭配大量開水服用，以保護腸胃道不受到太大的刺激。

Doxycycline 具有光敏感性，因此服用後需避免日曬；假如空腹服用，很容易引起腸胃不適的症狀，例如嘔吐、噁心、因此一再強調需飯後與大量開水一起使用。

Minocycline 的副作用包括頭暈、噁心、嘔吐等症狀，長期使用亦可能於皮膚、黏膜、牙齒等處形成永久性色素沉著而有變色的疑慮。此外，女性患者則可能發生因念珠菌引起白帶變多的情形，所以建議要注意婦女衛生。

Ｑ：醫師開給我的藥膏不夠用，可以自己去藥房多買幾條嗎？

基本上，醫師開的藥膏都是根據病灶面積與嚴重度所做的專業判斷，劑量應該都很足夠。醫師觀察會反映藥膏不夠用的病友，多半是因為每次塗抹量過多的緣故。可以先照醫師所說的分量使用，每次應以大約小米粒的量、以點狀的方式塗抹於大約手掌大小的面積上；如果仍然不夠使用，再於下次回診時跟醫師討論，千萬不要自己去藥房購買藥膏，以免用量過多造成嚴重的皮膚傷害。醫師在門診中常看到病友去藥房多買藥膏來擦，導致皮膚萎縮、受傷、病灶加重的案例。

Ｑ：擦藥膏前是否需要事先清潔皮膚，把之前殘留的藥膏洗掉？乳液也是嗎？

不用刻意事先清潔抹藥處，反而應該避免經常清潔皮膚，避免洗掉保護皮膚的油脂等成分，讓皮膚更加乾燥。而且藥膏塗抹後會被皮膚吸收，甚至因皮膚摩擦而流失，若到下次擦藥膏前仍覺得有藥膏的殘留感，要想是不是「藥膏擦太厚了」，酌量減少分量。至於乳液，塗抹 2～3 小時後應該已揮發，可直接再次塗抹，不需特別清潔皮膚。

Ｑ：眼藥膏可擦在皮膚上或黏膜上嗎？

眼藥膏相對之下是比較溫和的藥膏，乳化劑、防腐劑等化學成分和皮膚藥膏比相對較少，因此病友可以安心地塗抹於皮膚、甚至包括嘴唇等黏膜部位，微量吃下去對身體不會有太大的影響。

Ｑ：除了類固醇藥膏，有沒有替代的藥膏？

常用於臉部塗抹的藥膏，除了類固醇外，醫師尚可依病情開立普特皮（Protopic）、醫立妥（Elidel）等藥膏使用，相對之下因為不含類固醇，所以副作用較少，全身皆可塗抹；但是剛開始塗抹時有時會有點刺激性，一般建議要避免洗熱水、喝酒或日曬。基本上這兩種藥膏原本是治療兒童與成人的異位性皮膚炎，所以可安心使用，健保沒有給付，需自費。

此外這些藥膏也需經醫師處方後才能使用，切忌自行購買。

Ｑ：標靶藥物造成的皮膚疹子✽跟青春痘很像，可以擦痘痘藥膏嗎？

不行！痘痘藥膏多以果酸、杜鵑酸、A 酸等為主要抗痘成分，對正在接受標靶藥物治療的病友而言過於刺激，塗抹會造成皮膚脫屑、更為乾燥。除非患者的疹子有過多的膿疱，醫師才會開立溫和的抗生素藥膏例如膚即淨等，來改善疹子狀況。提醒病友千萬不要自己購買一般藥房賣的痘痘藥膏。

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

來源：《康健雜誌》2018 年 4 月

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