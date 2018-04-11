譚敦慈：吃泡麵也能安全又美味

出處：康健雜誌 233 期

作者／譚敦慈

圖片／陳德信

除了米飯，麵條也是現代人最常見的主食選擇，尤其料理方便又快速更是麵食的一大優勢，每到颱風天時，我總是在家裡會準備幾碗泡麵，以應不時之需。

不過，麵條百百種，看似單純的水、小麥和鹽，就能變化出形狀、口感各異的麵條，這除了仰賴麵粉筋性和水分比例的搭配之外，各種添加物更不可或缺，例如乳化劑、植物膠、保存劑、抑菌劑、色素、修飾澱粉等，可讓麵條的口感更滑、更白、更有彈性、更能久放不壞、久煮不爛或一加熱水就能泡開。

在安全性上，包裝麵條需依法標示全（部）成分，營養標示上的合法添加都是安全的。

不過，現在也常見包裝上沒有完整成分標示的散裝麵條，乾的、濕的麵條都有，消費者就很難得知麵條製作時用了哪些添加物，各地衛生局抽驗市場上的麵條，違法添加硼酸、雙氧水（也就是過氧化氫），甚至有些加苯甲酸鹽等違規事件時有所聞，因此，我比較不會在市場買麵條。

如果要選擇非包裝麵條，我有 2 個建議：

１／不買太白的麵條：擔心漂白成分使用超量，因此最好避免選擇太白的麵條，一般來說，麵條色澤應該自然不鮮豔，略呈灰白色較佳。

２／以紅鳳菜、菠菜菁頭共煮：先用水煮過，雖然可去除掉一些鹽分或去水醋酸，不過，如果麵條中違法添加過氧化氫，沸點高達 152℃，就算用沸水烹煮，過氧化氫仍然會殘留在食物中，危害健康。

因此，在水裡加 6 片紅鳳菜葉或紅杏菜葉、或 3 個菠菜菁頭，待水滾後再入麵條，煮熟後將麵撈起、水倒掉，可去除大部分過氧化氫。

除此之外，蘋果皮也有相同效果，這是因為這些食材含有亞鐵成分，可分解食物殘留的過氧化氫成為水。

吃泡麵也能美味又安全

泡麵已經不只是忙碌一族的果腹選擇，現在更有國際網站每年評比全球美味泡麵，讓泡麵口味愈來愈講究，甚至搖身一變，成了流行代碼。

不過，不管再怎麼好吃，多數泡麵仍有高油、重鹹的健康隱憂，因此，我建議使用一定程序沖泡，才能吃得好吃又安全：

１／加熱水，讓麵體浸泡一下，這時會有一些油浮出來，在麵還不是很軟的時候，就把水倒掉。

２／再加熱水進入第二泡，同時加入調味包，但不是全加，而是剪開包裝，挑出裡面的固體部分（如乾燥肉、菜）加入泡麵，排除液體和油，如此可減少油、鹽、糖的攝取，味道也不會太重。

３／吃泡麵容易缺少營養，所以我另外會燙點青菜放進去，或加個滷蛋或白煮蛋，就能補充較為完整的養分。

記得泡麵的湯不要喝完，減少鹽分攝取，對身體的負擔也能少一點。

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

來源：《康健雜誌》2018 年 4 月

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