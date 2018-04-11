謝哲青：朝聖，從跟自己話不投機開始

出處：康健雜誌 233 期

作者／宛家禾

圖片／陳德信

嚮往、追尋，或者想沉潛，一個人朝聖的原因很多，謝哲青朝聖之旅的原因也不只一個。

他走訪過佛教八大聖地，也就是釋迦牟尼生活過的 8 個地方，以及回教什葉派聖城、位於今天伊拉克境內的卡巴拉（Karbala）。對藝術的追求，也引領他去到墨西哥女畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）的家鄉。他在新書《因為尋找，所以看見：一個人的朝聖之路》提到，聖雅各之旅是條贖罪的道路；聖徒雅各埋骨的所在是「繁星之地」，加上他先前的著作《星空吟遊》，亦可見星辰對他的吸引力。

同一條路，兩種心情

謝哲青第一次踏上西班牙北部的聖雅各之路距今已 20 年，因對歷史、藝術的喜愛，當時去聖雅各之路是為了親見西班牙畫家，如祖巴朗、哥雅的作品真跡。「是藝術的朝聖。」沒有特別刻苦，巡禮路線搭的是公車、火車，期間需要步行的距離最多約 100 公里。

2016 年底，謝哲青遭逢人生低潮，他在書中誠實寫下，「全心全意地付出，未必有百分之百的收穫。」對工作、生活、自己，感到失望、消沉。「你要不要出去走走？」妻子問道，直說不喜歡眼前的他如此落寞。「去哪裡？可以去多久？走得開嗎？」他望著書架上英國作家珍．莫里斯（Jan Morris）所寫的《西班牙》，想起 20 年前造訪過的繁星之地，「就去西班牙吧！」

從去年 6 月初啟程，1 個月的時間走完全長 850 公里的長征。這一次，謝哲青整整步行 500 多公里，近尾聲的路程才由單車完成。

比起 20 年前更像遊客的觀光行，這次的謝哲青選擇當苦行僧。腳底的破皮、水泡等只是皮囊的挑戰，孤獨感以及和自己對話的過程，讓他在繁星之地的路程中，心如明鏡地看到自己。「面對疼痛，身體會適應；但面對自己的內心，可就沒那麼好講話。」

剛開始時，他覺得跟自己話不投機，因為沒辦法正視自己的問題，也不敢承認自己的懦弱，「開始察覺自己內心的缺乏與空洞。」

隨著步伐持續往前，取而代之的是釋懷。

旅途中，從一開始聚焦於自身的內心對話，後來轉而對「無法言傳的蒼古」產生悸動。「浮塵是無法攀登的巨峰，夜空中微不足道的星團……」，字字句句流露謝哲青臣服的是宇宙穹蒼，放下的是自己。

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

來源：《康健雜誌》2018 年 4 月

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