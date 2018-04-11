營養補充品，你吃對了嗎？

出處：康健雜誌 233 期

作者／王暄茹

圖片／林后駿

喝乳清蛋白真的有助增肌？

對。但只對做重量訓練的人有用。乳清蛋白相較於酪蛋白、大豆蛋白，屬於吸收速率較高的蛋白，優點是方便攜帶、飲用。乳清蛋白的確有助於修復肌肉組織，但有做重訓的人才需要飲用。

台灣運動營養學會理事長郭家驊指出，近期研究發現，提早在運動前喝乳清蛋白，能在運動中即時修復肌肉組織，並縮短運動疲勞時間，但必須是蛋白質含量超過 20％以上的乳清蛋白效率最佳。

喝低鈉低糖的運動飲料比較健康？

錯。iYA-Inyoung Athletes 運動營養團隊、台北市立大學運動科學研究所研究生豐文馨表示，若是室內健身房的運動可以喝低鈉運動飲料，若是戶外會大量流汗的運動就不適合，「電解質隨汗水流失的速度太快，無法透過低鈉運動飲料補回來。」

高雄醫學大學運動醫學系助理教授張文心也提醒，尤其長時間運動中需要補充能量，更不能選擇低糖的運動飲料，一般運動飲料較為合適。

喝咖啡，有助增加體能、解疲勞？

對。咖啡因有助於提升運動表現，但效果與攝取量有關，也因人而異。研究發現，咖啡因對運動的效益在於集中注意力、分解脂肪及降低自覺痛感。在有氧運動時，咖啡因有助分解脂肪，經由β氧化作用，轉換產生能量；在阻力運動時，咖啡因則能減輕運動時的自覺痛感，「阻力運動後常會肌肉痠痛，咖啡因可增加耐痛程度，讓你比較晚痛或比較不痛，」張文心說。

因此，國外已有許多咖啡因補充劑產品，也有人以咖啡來攝取咖啡因。

如果要從咖啡獲得咖啡因，也要喝對咖啡和時間，包括烘焙程度、沖法都會影響咖啡因的含量。

以國外研究所使用的萃取咖啡因來說，有效劑量約每公斤體重 3 毫克左右，一名 60 公斤成人需要 180 毫克咖啡因才有效，比如星巴克的大杯熱美式咖啡含 225 毫克、中杯為 150 毫克。郭家驊提醒，咖啡因與體能提升的關係並非正相關，不是愈高愈有效，過與不及的效果都不好。

飲用時間上，體內咖啡因含量會在攝取 1 小時後達到最高，因此，運動前 1 小時喝咖啡，效果剛剛好。

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

來源：《康健雜誌》2018 年 4 月

更多精彩內容請至 《康健雜誌》