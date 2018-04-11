南京商圈20年地標六福皇宮陪伴共度興衰

台北威斯汀六福皇宮將在今（2018）年底吹熄燈號，六福皇宮堪稱為南京商圈的地標，與南京商圈共同度過興衰，該區曾歷經北市發展重心外移、捷運交通黑暗期，不過松山線開通後，又重新帶來人潮與商機，是國際商務人士來台、或是藝人來訪與結婚的首選，如今即將結束營業，讓許多人不勝唏噓。

台北威斯汀六福皇宮自 1999 年開幕，為六福旅遊集團首間國際品牌飯店，也是威斯汀在台的首間據點，即使在近期不可預期的市場變化下，其 2017 年平均住房率仍維持 7 成左右，平均房價 6387 元，高於北市國際觀光飯店平均房價 4607 元，平均年營收超過 11 億元，也位居全台觀光飯店前十強。

同時六福皇宮也屢屢得到國際大獎，如 2017 年獲世界旅遊獎 World Travel Awards 最佳商務飯店、TripAdvisor 年度優等。餐飲部頤園北京料理也獲攜程「美食林」2017 年全球旅行餐廳精選榜。但在大環境不可預測的因素下，租金占比高且連年調漲，最後與出租方長年協商未果。

六福皇宮開業近 20 年時間，堪稱為南京商圈的地標，擁有 288 間房，包含 42 間頂級套房，韓星河智苑、池昌旭來台時曾下榻，也是藝人史丹利跟 Gigi、女星何嘉文嫁圈外男友，以及周杰倫好哥們 Darren 結婚時的宴客場地。六福皇宮擁有 7 間餐廳，其中頤園的北京烤鴨最為人所熟知，另外還擁有一個烘焙坊門市。

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