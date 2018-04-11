劉秀枝：橘子、薑黃能不能預防失智？

出處：康健雜誌 233 期

作者／劉秀枝

圖片／康健雜誌

朋友從 LINE 轉來一則動畫「愛吃橘子有福啦」，因為天天一顆柑橘能降低 23％的失智率，朋友問我是否真的如此？我決定用一篇文章來回答她。

先是上網查詢，日本東北大學發表於 2017 年 4 月《英國營養學期刊（British Journal of Nutrition）》的這篇論文，追蹤 Ohsaki 市 13373 位 65 歲以上的居民 5.7 年後，發現每天吃柑橘者，比每星期吃少於兩次者，得失智症的機率少了 23％。

日本盛產柑橘，所以有柑橘研究，其他就地取材、類似的觀察性流行病學研究以及小規模臨床試驗也不少，例如綠茶、紅酒、咖哩、蕈菇、葡萄、草莓、櫻桃汁、藍莓汁和巧克力等，其理論基礎主要是這些食物都含有具抗氧化與抗發炎作用的類黃酮（flavonoids）。

類黃酮有許多種類，比如柑橘的果皮有川陳皮素（nobiletin）、櫻桃和藍莓有花青素（anthocyanin）、咖哩有薑黃素（curcumin）、綠茶有兒茶素（EGCG），以及紅酒與葡萄有白藜蘆醇（resveratrol），這些都是富含類黃酮的食物。

「相關」不等於有因果關係

動物實驗中也發現川陳皮素、薑黃素能增強老鼠記憶，並減少老鼠腦內類澱粉的含量，而腦內類澱粉斑塊的堆積是阿茲海默症的主要病變之一。

然而，流行病學的研究只能說柑橘等食物與失智症有所相關，但不是百分百的絕對相關，也不能直接解釋為因果關係。而且，食物的攝取量都採用問卷方式，全靠參加者的記憶和研究者的推估，難以精確。

再者，即使動物實驗顯示某種食物能強化老鼠記憶或降低腦內的類澱粉量，但人畢竟與其他動物不同，在人身上不見得有相同功效。

薑黃素防失智？沒定論

要證明一個藥物有預防某種疾病的療效，必須採用隨機雙盲、有安慰劑做對照組的第三期臨床試驗，但食物很難做到。

所謂「雙盲」是參加者與評估者（常常是醫師）都不曉得參加者是服用藥物或安慰劑，在藥物試驗中很容易做出和藥物外觀相同的安慰劑，但食物一看就知道，很難設計出外表與滋味都與食物相同的安慰劑。

而且，要求參加者在試驗期間的幾個月，天天都吃定量的某種食物，在倫理上講不過去，大概也沒有人會參加。

但是如果能把食物的有效成分萃取出來，做成膠囊，臨床試驗就可行。來自加州大學洛杉磯分校，發表於 2018 年《美國老年精神病學期刊（American Journal of Geriatric Psychiatry）》的一篇論文，把 40 位 51～84 歲、輕度認知障礙或無失智症的參加者，隨機分配為兩組：每天服用安慰劑或服用 180 毫克活性薑黃素。18 個月後，服用薑黃素組的記憶力和專注力明顯進步，安慰劑組則沒有改變。然而，此研究的受試者人數很少，因此還不能下定論。

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

來源：《康健雜誌》2018 年 4 月

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