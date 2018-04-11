車內空污　比你想像中的嚴重

出處：康健雜誌 233 期

作者／陳蔚承

圖片／林后駿

出遊塞車總覺得昏昏欲睡、胸悶頭暈？塞車考驗的不只是耐性，車內空氣品質不佳更可能是元兇。

車輛是民眾除了居家、工作場所之外最常待的空間，不論通勤、出遊，可能一待就是好幾個小時，但許多人不知道，其實車內的空氣品質可能比車外更糟。

車內空氣污染 4 大主因

因車內空氣不佳而求診的案例不少。台灣氣喘學會副祕書長、胸腔重症醫師蘇一峰表示，門診曾有開車開到一半來掛號的患者，症狀是胸悶、喘不過氣；還有計程車司機駕駛新車，因胸悶、身體不適掛急診，結果發現是肺炎住院治療。顯示車內空氣品質對人體的影響相當大。

蘇一峰指出，車內空污可分為內部和外部兩大來源：

●車輛內裝：包括皮革、染料、黏著劑、各項塑料，都是有機化合物和溶劑，含有致癌物質苯、甲苯，會導致肺癌、血癌、腎臟癌等，而且隨著氣候漸暖，如果車輛停在戶外直接曝曬，高溫會增加揮發性有毒物質的濃度。

●車內布置：有些人為了讓車內氣氛溫馨一點，會擺放毛毯、絨毛玩具等，這些都容易附著塵蟎和灰塵引發氣喘。另外許多駕駛會在車內放置芳香劑，可能釋出甲醛等有毒物質。

●習慣不佳：如在車內吸菸、吃東西，食物碎屑會產生異味、滋生黴菌、跟灰塵結合，引發氣喘和呼吸道疾病。

●車外污染源：主要是粒狀污染物，原因包括戶外空氣品質不佳、車多壅擠的尖峰時段和高速公路，許多人認為汽車空調能過濾車內、外空氣，因此車內空氣品質應該是相對好的，但其實不然。其中原因在於汽車空調是吸引車外空氣在車內循環，美國柏克萊大學公衛學院也指出，車內空污大多來自前車，尤其如柴油卡車這類重污染的車輛。

在《環境科學：過程與影響（Environmental Science: Processes and Impacts）》期刊中也有文章指出，等紅燈或者塞在路上之際，車內粒狀污染物含量比交通順暢時高出 40％，堵車時開窗，會讓車內污染物含量增加 7 倍；即使關窗、空調開車外循環，車內污染同樣會增加。

兩大類型空氣清淨機 功能、原理都不同

許多國內外研究和文章都建議開車時開窗讓空氣流通，但蘇一峰指出，台灣空氣品質普遍不佳，因此建議，先確定戶外空氣品質再開窗，開車也不要全程都開窗，以免吸到更多髒空氣。此外，可視情況選購車用空氣清淨機維持空氣品質，「裝空氣清淨機，一般可以降低一半的 PM2.5，好一點的可減少七成。」

家電達人陳浩文（電小二）也認為，在山區或野外還能開窗、用外循環的方式來引入車外相對潔淨的空氣；但在市區或高速公路只能使用內循環，這時車用空氣清淨機就能派上用場：

空氣清淨機的潔淨空氣輸出率值（CADR）通常以 m3／hr（立方公尺／小時）為單位，陳浩文指出車用空氣清淨機一般為 15～30m3／hr，如果以四人座房車空間 3 立方公尺為例，等於 1 小時可處理 5 次車內空氣。

不過台灣並未強制廠商標示 CADR 值，因此只能看廠商是否願意揭露，「但有些廠商會將『空氣輸出量』當作 CADR 值，這兩個是不對等的，」陳浩文解釋，如果空氣輸出量為 100m3／hr，但濾網過濾效能並不是百分百，所以 CADR 值一定會變少，因此除了看是否有標示，也要看送檢單位，如 SGS、工研院等。

勤換空調濾網，C/P 值更高

車用空氣清淨機是家用型的縮小版，可改善車內空氣品質，但陳浩文指出車用空氣清淨機一般是接 USB 車充或點菸器，這表示要在車子啟動時才能運作，無法像家用型全天淨化空氣，「同樣是汽車發動後才能運作，更換車內空調濾網可能是更好的選擇。」

「HEPA」是過濾粒狀污染物的等級標示，全名為「高效率空氣微粒過濾等級（High-Efficiency Particulate Air）」，如果獲得認證，表示可過濾 99.97％粒徑為 0.3 微米的懸浮微粒（H13 級），但一般車用空氣清淨機通常無法到達這個等級。

另外，汽車空調濾網考量到車內空氣流動及風量，如果濾網太緻密，風量會不足，因此單一次過濾率約為 50～60％，利用多次循環的方式來控制污染程度。

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

來源：《康健雜誌》2018 年 4 月

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