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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月10日 交易日  
  
停止融資      融資分配       停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                              過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 元大台灣50正2  元大中型100       大東              昶和     東泥     上福
味全          元大滬深300正2 富邦科技          本盟              大統染   大飲     臺企銀
宏洲          富邦H股正2     元大台商50        利勤              海悅     興泰
嘉裕          富邦NASDAQ正2  富邦摩台          強信-KY           銘旺科   達新
東華          正道           富邦發達          科妍              卓越     立益
大東          友旺           富邦金融          上緯投控          統領     怡華
立益          同開           元大MSCI台灣      世紀鋼                     昶和
佳和          悠克           永豐臺灣加權      國巨                       大統染
昶和                         富邦日本          海悅                       亞崴
三洋紡                       國泰日經225       威盛                       程泰
瑞利                         元大日經225       映泰                       百達-KY
樂士                         元大美債7-10正2   承啟                       科妍
正峰新                       元大美債7-10反1   統懋                       康普
億泰                         元大S&P日圓反1    翔耀                       東明-KY
毛寶                         富邦歐洲          太空梭                     世紀鋼
燁興                         FH彭博高收益債    全新                       映泰
中鴻                         FH彭博新興債      麗臺                       隴華
聚亨                         環泥              強茂                       世芯-KY
千興                         幸福              華擎                       拓凱
威致                         味全              世芯-KY                    傳奇
首利                         大成              海華                       東科-KY
麗正                         卜蜂              聯德控股-KY                華友聯
東訊                         佳格              柏承                       皇昌
矽品                         大統益            愛普                       遠雄來
華泰                         綠悅-KY           晶心科                     夏都
茂矽                         三芳              無敵                       欣欣
錸德                         國喬              偉聯                       統領
廷鑫                         台化              杜康-DR                    晨訊科-DR
倫飛                         勝悅-KY           陽光能源-DR                友佳-DR
威盛                         台塑化            慶豐富                     一零四
銘旺科                       南染              川飛                       欣天然
統懋                         宏洲                                         新海
翔耀                         嘉裕                                         秋雨
太空梭                       東華                                         欣高
新利虹                       大東                                         台數科
華映                         立益                                         南六
吉祥全                       力麗                                         基勝-KY
憶聲                         力鵬                                         威宏-KY
科風                         佳和                                         波力-KY
建碁                         年興                                         泰昇-KY
和鑫                         宏遠                                         政伸
力特                         得力                                         吉源-KY
喬鼎                         昶和
正達                         三洋紡
晟鈦                         儒鴻
弘憶股                       士電
新世紀                       東元
誠創                         瑞利
嘉威                         華城
力銘                         耿鼎
亞太電                       樂士
達能                         亞崴
清惠                         車王電
慧友                         和大
捷泰                         正峰新
互億                         中砂
天瀚                         倉佑
迅杰                         程泰
華上                         東台
元晶                         力達-KY
華冠                         強信-KY
裕豐                         豐祥-KY
寶徠                         華榮
日勝生                       宏泰
台船                         三洋電
東森                         億泰
台南-KY                      和益
康師傅-DR                    國化
聖馬丁-DR                    中纖
神州-DR                      三晃
耀傑-DR                      中碳
同方友友-DR                  中華化
晨訊科-DR                    花仙子
友佳-DR                      毛寶
陽光能源-DR                  康聯-KY
精熙-DR                      三福化
中福                         台玻
雷虎                         台紙
中視                         榮成
秋雨                         燁興
慶豐富                       春源
                             春雨
                             中鴻
                             美亞
                             聚亨
                             千興
                             威致
                             盛餘
                             彰源
                             允強
                             三星
                             泰豐
                             正新
                             南帝
                             裕隆
                             劍麟
                             勤益控
                             首利
                             伸興
                             麗正
                             聯電
                             華通
                             楠梓電
                             東訊
                             中環
                             矽品
                             華泰
                             旺宏
                             光罩
                             茂矽
                             智邦
                             聯強
                             錸德
                             宏碁
                             英業達
                             華碩
                             廷鑫
                             藍天
                             倫飛
                             燿華
                             菱生
                             震旦行
                             微星
                             虹光
                             廣達
                             台光電
                             精元
                             威盛
                             云辰
                             億光
                             友通
                             毅嘉
                             漢唐
                             友達
                             中華電
                             圓剛
                             仲琦
                             承啟
                             鼎元
                             三商電
                             銘旺科
                             聯昌
                             統懋
                             偉詮電
                             翔耀
                             美律
                             太空梭
                             新利虹
                             神腦
                             創見
                             凌群
                             聯發科
                             全新
                             飛宏
                             敦吉
                             建通
                             盟立
                             麗臺
                             華經
                             華映
                             鉅祥
                             強茂
                             兆赫
                             瑞軒
                             吉祥全
                             揚博
                             卓越
                             怡利電
                             東貝
                             健和興
                             晶豪科
                             大立光
                             今皓
                             晟銘電
                             聯陽
                             全漢
                             嘉晶
                             奇鋐
                             鴻名
                             憶聲
                             增你強
                             威健
                             智原
                             欣興
                             全台
                             科風
                             台灣大
                             建碁
                             訊舟
                             益登
                             和鑫
                             鈺德
                             力特
                             喬鼎
                             華晶科
                             銘異
                             正達
                             晟鈦
                             緯創
                             勝德
                             閎暉
                             弘憶股
                             同泰
                             明泰
                             新世紀
                             揚明光
                             嘉澤
                             誠創
                             敦泰
                             嘉威
                             力銘
                             碩天
                             洋華
                             新至陞
                             亞太電
                             達能
                             海華
                             合勤控
                             銘鈺
                             遠傳
                             正文
                             新唐
                             泰鼎-KY
                             凌通
                             清惠
                             祥碩
                             敦南
                             瀚宇博
                             松翰
                             慧友
                             達運
                             富爾特
                             嘉聯益
                             捷泰
                             凌華
                             互億
                             瑞儀
                             豐藝
                             精成科
                             佳必琪
                             聯茂
                             精誠
                             天瀚
                             迅杰
                             台郡
                             同欣電
                             宏正
                             啟碁
                             華上
                             悅城
                             元晶
                             尖點
                             南電
                             陞泰
                             致新
                             華冠
                             瀚荃
                             至上
                             振樺電
                             偉聯
                             裕豐
                             名軒
                             寶徠
                             凱撒衛
                             太設
                             華建
                             基泰
                             愛山林
                             皇翔
                             日勝生
                             夆典
                             昇陽
                             隆大
                             達麗
                             台船
                             中櫃
                             東森
                             雄獅
                             鳳凰
                             好樂迪
                             台產
                             三商壽
                             元大金
                             兆豐金
                             國票金
                             永豐金
                             中信金
                             王道銀行
                             高林
                             麗嬰房
                             統一超
                             農林
                             客思達-KY
                             台南-KY
                             康師傅-DR
                             聖馬丁-DR
                             神州-DR
                             耀傑-DR
                             同方友友-DR
                             晨訊科-DR
                             友佳-DR
                             陽光能源-DR
                             精熙-DR
                             中福
                             雷虎
                             百和興業-KY
                             台火
                             寶成
                             櫻花
                             康那香
                             新保
                             新海
                             中視
                             秋雨
                             慶豐富
                             百和
                             宏全
                             茂順
                             潤泰新
                             全宇生技-KY
                             康友-KY
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