[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月10日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 凱柏實業 新昕纖 德麥 易威 鈦昇 富邦美債7-10 遠昇 謚源 世坤 南璋 永捷 富邦美債20年 廣寰科 東林 萬國通 勝昱 凱衛 元大美債7-10 點晶 欣厚-KY 新昕纖 飛寶企業 樺晟 元大美債1-3 大峽谷-KY 友銓 光明 精確 海灣 元大投資級公司債 太欣 達威 聚紡 宏易 晟楠 元大中國債3-5 青雲 松崗 直得 唐鋒 寶得利 群益15年IG電信債 建達 三圓 泰茂 台蠟 昇華 群益15年IG科技債 撼訊 雙喜 至興 榮群 群益10年IG金融債 上揚 力泰 萬在 天宇 國泰5Y+新興債 松崗 理銘 大恭 新零售 國泰1-5Y高收債 保銳 雅茗-KY 美琪瑪 力新 精華 亞都 雙邦 恩得利 合世 東凌-KY 致振 李洲 易威 關中 韋僑 凱柏實業 大學光 隆中 威潤 遠昇 永日 時報 唐榮 及成 百略 欣泰 世豐 鑫龍騰 邦特 力新 和進 濟生 凌網 耀勝 健喬 李洲 倚強 聯合 港建 鑫創 曜亞 至寶電 廣寰科 智擎 點晶 點晶 久裕 幸康 建舜電 雙美 矽瑪 泰谷 豪展 重鳥鵬 典範 東生華 泓格 長天 南璋 東林 益通 勝昱 盈正 振維 萬國通 晟楠 鴻翊 東隆興 營邦 迎輝 飛寶企業 美桀 欣厚-KY 銘旺實 世紀 兆遠 興采 友銓 系統電 力肯 達威 世紀 新麥 昇益 華容 精確 凱鈺 建榮 彬台 三聯 立衛 高鋒 合邦 天揚 江興鍛 業強 鈺創 淳紳 訊達 合正 宏易 撼訊 金利 長佳 亞銳士 寶聯通 唐鋒 安碁 昇益 台蠟 沛亨 凱鈺 大恭 迅德 德宏 磐亞 倉和 寬魚國際 永純 三圓 合邦 永捷 雙喜 萬旭 大立 力泰 驊宏資 致振 理銘 久正 康聯訊 中連貨 上揚 台聯電 安心 全譜 統新 燦星旅 易通展 互動 高野 元隆 榮群 亞都 沛亨 網家 老爺知 九暘 天宇 德記 凱碩 晉椿 大展證 全達 建錩 誠品生活 奧斯特 恒耀 華義 福華 新零售 時報 保銳 尼克森 琉園 常珵 力新 旭然 立碁 蒙恬 鼎創達 越峰 凌網 捷必勝-KY 英格爾 恩得利 明揚 士開 台翰 綠河-KY 志嘉 光洋科 欣雄 富裔 李洲 欣泰 燦星旅 協禧 富驛-KY 凱柏實業 劍湖山 遠昇 德記 及成 泰偉 穩懋 華義 波若威 得利影 鑫龍騰 鼎創達 和進 花王 耀勝 邦泰 茂訊 倚強 台嘉碩 原相 鑫創 威剛 台星科 廣寰科 點晶 宜特 帛漢 鼎天 佳穎 建舜電 加百裕 泰谷 尚立 典範 熱映 長天 類比科 聯一光 利機 益通 力致 陽程 亞帝歐 振維 鴻翊 迎輝 聚積 力旺 先益 曜越 重鳥鵬 禾瑞亞 神準 閎康 艾恩特 元創精密 湧德 欣厚-KY 兆遠 亞泰 天鉞電 美桀 數字 寶得利 系統電 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 世界 鈺創 佳總 中光電 合正 金利 應華 台半 寶聯通 昇益 富驊 凱鈺 聰泰 德宏 統盟 三聯 凱崴 寬魚國際 合邦 創惟 新普 上奇 業強 普誠 萬旭 振曜 頎邦 驊宏資 撼訊 松上 禾昌 久正 統振 信昌電 亞通 幃翔 萬潤 廣明 萬泰科 育富 海韻電 雷科 中探針 岳豐 晉泰 上揚 旺矽 茂綸 全譜 旺玖 易通展 元山 胡連 元隆 沛亨 九暘 金山電 蜜望實 德勝 安國 凱碩 全達 奧斯特 福華 保銳 常珵 大世科 大億金茂 立碁 越峰 商丞 英格爾 綠意 士開 永信建 德昌 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 雅茗-KY 劍湖山 德記 南仁湖 泰偉 網龍 華義 智冠 得利影 橘子 華研 時報 鼎創達 智基 旭源 綠河-KY 花王 青鋼 邦泰 國統