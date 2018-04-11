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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月10日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          凱柏實業          新昕纖   德麥                
易威     鈦昇     富邦美債7-10          遠昇              謚源     世坤                
南璋     永捷     富邦美債20年          廣寰科            東林     萬國通              
勝昱     凱衛     元大美債7-10          點晶              欣厚-KY  新昕纖              
飛寶企業 樺晟     元大美債1-3          大峽谷-KY          友銓     光明                
精確     海灣     元大投資級公司債          太欣              達威     聚紡                
宏易     晟楠     元大中國債3-5          青雲              松崗     直得                
唐鋒     寶得利   群益15年IG電信債          建達              三圓     泰茂                
台蠟     昇華     群益15年IG科技債          撼訊              雙喜     至興                
榮群              群益10年IG金融債          上揚              力泰     萬在                
天宇              國泰5Y+新興債          松崗              理銘     大恭                
新零售            國泰1-5Y高收債          保銳              雅茗-KY  美琪瑪              
力新              精華                                亞都     雙邦                
恩得利            合世                                東凌-KY  致振                
李洲              易威                                關中     韋僑                
凱柏實業          大學光                              隆中     威潤                
遠昇              永日                                時報     唐榮                
及成              百略                                欣泰     世豐                
鑫龍騰            邦特                                         力新                
和進              濟生                                         凌網                
耀勝              健喬                                         李洲                
倚強              聯合                                         港建                
鑫創              曜亞                                         至寶電              
廣寰科            智擎                                         點晶                
點晶              久裕                                         幸康                
建舜電            雙美                                         矽瑪                
泰谷              豪展                                         重鳥鵬              
典範              東生華                                       泓格                
長天              南璋                                         東林                
益通              勝昱                                         盈正                
振維              萬國通                                       晟楠                
鴻翊              東隆興                                       營邦                
迎輝              飛寶企業                                     美桀                
欣厚-KY           銘旺實                                       世紀                
兆遠              興采                                         友銓                
系統電            力肯                                         達威                
世紀              新麥                                         昇益                
華容              精確                                         凱鈺                
建榮              彬台                                         三聯                
立衛              高鋒                                         合邦                
天揚              江興鍛                                       業強                
鈺創              淳紳                                         訊達                
合正              宏易                                         撼訊                
金利              長佳                                         亞銳士              
寶聯通            唐鋒                                         安碁                
昇益              台蠟                                         沛亨                
凱鈺              大恭                                         迅德                
德宏              磐亞                                         倉和                
寬魚國際          永純                                         三圓                
合邦              永捷                                         雙喜                
萬旭              大立                                         力泰                
驊宏資            致振                                         理銘                
久正              康聯訊                                       中連貨              
上揚              台聯電                                       安心                
全譜              統新                                         燦星旅              
易通展            互動                                         高野                
元隆              榮群                                         亞都                
沛亨              網家                                         老爺知              
九暘              天宇                                         德記                
凱碩              晉椿                                         大展證              
全達              建錩                                         誠品生活            
奧斯特            恒耀                                         華義                
福華              新零售                                       時報                
保銳              尼克森                                       琉園                
常珵              力新                                         旭然                
立碁              蒙恬                                         鼎創達              
越峰              凌網                                         捷必勝-KY            
英格爾            恩得利                                       明揚                
士開              台翰                                         綠河-KY             
志嘉              光洋科                                       欣雄                
富裔              李洲                                         欣泰                
燦星旅            協禧                                                             
富驛-KY           凱柏實業                                                         
劍湖山            遠昇                                                             
德記              及成                                                             
泰偉              穩懋                                                             
華義              波若威                                                           
得利影            鑫龍騰                                                           
鼎創達            和進                                                             
花王              耀勝                                                             
邦泰              茂訊                                                             
                  倚強                                                             
                  台嘉碩                                                           
                  原相                                                             
                  鑫創                                                             
                  威剛                                                             
                  台星科                                                           
                  廣寰科                                                           
                  點晶                                                             
                  宜特                                                             
                  帛漢                                                             
                  鼎天                                                             
                  佳穎                                                             
                  建舜電                                                           
                  加百裕                                                           
                  泰谷                                                             
                  尚立                                                             
                  典範                                                             
                  熱映                                                             
                  長天                                                             
                  類比科                                                           
                  聯一光                                                           
                  利機                                                             
                  益通                                                             
                  力致                                                             
                  陽程                                                             
                  亞帝歐                                                           
                  振維                                                             
                  鴻翊                                                             
                  迎輝                                                             
                  聚積                                                             
                  力旺                                                             
                  先益                                                             
                  曜越                                                             
                  重鳥鵬                                                           
                  禾瑞亞                                                           
                  神準                                                             
                  閎康                                                             
                  艾恩特                                                           
                  元創精密                                                         
                  湧德                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  亞泰                                                             
                  天鉞電                                                           
                  美桀                                                             
                  數字                                                             
                  寶得利                                                           
                  系統電                                                           
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  世界                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  中光電                                                           
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  應華                                                             
                  台半                                                             
                  寶聯通                                                           
                  昇益                                                             
                  富驊                                                             
                  凱鈺                                                             
                  聰泰                                                             
                  德宏                                                             
                  統盟                                                             
                  三聯                                                             
                  凱崴                                                             
                  寬魚國際                                                         
                  合邦                                                             
                  創惟                                                             
                  新普                                                             
                  上奇                                                             
                  業強                                                             
                  普誠                                                             
                  萬旭                                                             
                  振曜                                                             
                  頎邦                                                             
                  驊宏資                                                           
                  撼訊                                                             
                  松上                                                             
                  禾昌                                                             
                  久正                                                             
                  統振                                                             
                  信昌電                                                           
                  亞通                                                             
                  幃翔                                                             
                  萬潤                                                             
                  廣明                                                             
                  萬泰科                                                           
                  育富                                                             
                  海韻電                                                           
                  雷科                                                             
                  中探針                                                           
                  岳豐                                                             
                  晉泰                                                             
                  上揚                                                             
                  旺矽                                                             
                  茂綸                                                             
                  全譜                                                             
                  旺玖                                                             
                  易通展                                                           
                  元山                                                             
                  胡連                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  金山電                                                           
                  蜜望實                                                           
                  德勝                                                             
                  安國                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  福華                                                             
                  保銳                                                             
                  常珵                                                             
                  大世科                                                           
                  大億金茂                                                         
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  綠意                                                             
                  士開                                                             
                  永信建                                                           
                  德昌                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  雅茗-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  南仁湖                                                           
                  泰偉                                                             
                  網龍                                                             
                  華義                                                             
                  智冠                                                             
                  得利影                                                           
                  橘子                                                             
                  華研                                                             
                  時報                                                             
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                  綠河-KY                                                          
                  花王                                                             
                  青鋼                                                             
                  邦泰                                                             
                  國統
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