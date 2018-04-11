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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/04/10  107/04/09  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.35830   10.34940   0.00890    0.08600
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.64400    9.64580  -0.00180   -0.01866
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.85230    9.85560  -0.00330   -0.03348
中國信託台灣活力基金                                             15.56000   15.50000   0.06000    0.38710
中國信託台灣優勢基金                                             17.99000   18.03000  -0.04000   -0.22185
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.39000    9.29000   0.10000    1.07643
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.08000    9.01000   0.07000    0.77691
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.62000    8.56000   0.06000    0.70093
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.53000    9.48000   0.05000    0.52743
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.74000    8.78000  -0.04000   -0.45558
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.24000    9.28000  -0.04000   -0.43103
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.64930    9.62710   0.02220    0.23060
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22000    9.19880   0.02120    0.23046
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.17300   10.15710   0.01590    0.15654
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.71910    9.70390   0.01520    0.15664
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.72680    9.77550  -0.04870   -0.49818
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.57830    8.62120  -0.04290   -0.49761
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.07310   11.04810   0.02500    0.22628
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.12040   10.09760   0.02280    0.22580
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.89000    9.80000   0.09000    0.91837
中國信託智能運動基金-美元                                        10.16000   10.09000   0.07000    0.69376
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96830   10.96820   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.58930    9.57980   0.00950    0.09917
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.42820    9.41880   0.00940    0.09980
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.80460    9.80010   0.00450    0.04592
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.63520    9.63080   0.00440    0.04569
中國信託精穩基金                                                 17.92840   17.83940   0.08900    0.49890
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.21000   11.16000   0.05000    0.44803
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.97000   10.92000   0.05000    0.45788
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元大2001基金                                                     67.07000   67.45000  -0.38000   -0.56338
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.02820   37.68010   0.34810    0.92383
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26680   11.26050   0.00630    0.05595
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.73380   10.75710  -0.02330   -0.21660
元大上證50基金                                                   32.21000   31.39000   0.82000    2.61230
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.01000   13.03000  -0.02000   -0.15349
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.99000   12.03000  -0.04000   -0.33250
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.08000   13.00000   0.08000    0.61538
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.36700   13.34900   0.01800    0.13484
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.09100   17.03200   0.05900    0.34641
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.24800   11.26400  -0.01600   -0.14205
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.18300   11.22900  -0.04600   -0.40965
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.18000    3.17000   0.01000    0.31546
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.69000   14.70000  -0.01000   -0.06803
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.25680   46.22570   0.03110    0.06728
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.35940   10.33580   0.02360    0.22833
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.66290    9.64080   0.02210    0.22923
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.85420    9.85850  -0.00430   -0.04362
元大巴西指數基金                                                  6.40400    6.65200  -0.24800   -3.72820
元大巴菲特基金                                                   30.74000   30.64000   0.10000    0.32637
元大日經225基金                                                  27.51000   27.35000   0.16000    0.58501
元大台商收成基金                                                 24.04000   23.94000   0.10000    0.41771
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.64000   12.69000  -0.05000   -0.39401
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.21000   36.88000   0.33000    0.89479
元大台灣中型100基金                                              32.76000   32.55000   0.21000    0.64516
元大台灣加權股價指數基金                                         25.16300   25.08000   0.08300    0.33094
元大台灣卓越50基金                                               82.50000   82.13000   0.37000    0.45051
元大台灣金融基金                                                 16.96000   16.79000   0.17000    1.01251
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.03000   30.94000   0.09000    0.29089
元大台灣高股息基金                                               26.00000   25.90000   0.10000    0.38610
元大台灣電子科技基金                                             36.38000   36.25000   0.13000    0.35862
元大全球ETF成長組合基金                                           9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.30000   14.29000   0.01000    0.06998
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.12000   12.99000   0.13000    1.00077
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.25000    9.16000   0.09000    0.98253
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.47000   12.31000   0.16000    1.29976
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.77300   12.67200   0.10100    0.79703
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.79000    6.78000   0.01000    0.14749
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.01000    7.93000   0.08000    1.00883
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.33000    6.27000   0.06000    0.95694
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.99000    9.96400   0.02600    0.26094
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.39000    9.35000   0.04000    0.42781
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.33300   10.31900   0.01400    0.13567
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.58630    9.57330   0.01300    0.13579
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.19270    9.16420   0.02850    0.31099
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.57980    8.55330   0.02650    0.30982
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.73000   13.90000  -0.17000   -1.22302
元大全球農業商機基金                                             15.77000   15.68000   0.09000    0.57398
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
元大印尼指數基金                                                  9.20100    9.17000   0.03100    0.33806
元大印度指數基金                                                  9.60400    9.47000   0.13400    1.41499
元大印度基金                                                     12.49000   12.30000   0.19000    1.54472
元大多多基金                                                     19.86000   19.84000   0.02000    0.10081
元大多福基金                                                     58.07000   58.46000  -0.39000   -0.66712
元大亞太成長基金                                                  9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.64840    8.63490   0.01350    0.15634
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.22210    7.21090   0.01120    0.15532
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.97400    9.85300   0.12100    1.22805
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.74000    9.60000   0.14000    1.45833
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.65000    9.52000   0.13000    1.36555
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.74000    9.60000   0.14000    1.45833
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.94600    9.84400   0.10200    1.03616
元大卓越基金                                                     51.96000   51.88000   0.08000    0.15420
元大店頭基金                                                      9.43000    9.49000  -0.06000   -0.63224
元大泛歐成長基金                                                  9.42000    9.24000   0.18000    1.94805
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.19300   10.19250   0.00050    0.00491
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.02460    9.03010  -0.00550   -0.06091
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.07580   29.98130   0.09450    0.31520
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.50200   36.36880   0.13320    0.36625
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.03730   19.04920  -0.01190   -0.06247
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.30600   19.26810   0.03790    0.19670
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.05060   36.93310   0.11750    0.31814
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.38610   20.39700  -0.01090   -0.05344
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.14220   18.11930   0.02290    0.12638
元大高科技基金                                                   18.21000   18.11000   0.10000    0.55218
元大得利貨幣市場基金                                             16.22710   16.22690   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96330   11.96320   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.55000   14.67000  -0.12000   -0.81800
元大華夏中小基金                                                  8.52000    8.55000  -0.03000   -0.35088
元大新中國基金-人民幣                                            11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
元大新中國基金-美元                                              11.81300   11.90200  -0.08900   -0.74777
元大新中國基金-新台幣                                            11.14000   11.20000  -0.06000   -0.53571
元大新主流基金                                                   26.33000   26.33000   0.00000    0.00000
元大新東協平衡基金-美元                                          10.23200   10.28900  -0.05700   -0.55399
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
元大新興市場ESG策略基金                                          12.97000   12.99000  -0.02000   -0.15396
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.83020   10.76430   0.06590    0.61221
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.95580   10.94170   0.01410    0.12886
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.90050   10.86380   0.03670    0.33782
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.72340    9.69070   0.03270    0.33744
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.90750    9.90000   0.00750    0.07576
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.65560    9.64840   0.00720    0.07462
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.53310    9.50600   0.02710    0.28508
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.29420    9.26780   0.02640    0.28486
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.67420    9.66850   0.00570    0.05895
元大新興亞洲基金                                                 11.82000   11.81000   0.01000    0.08467
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.78650    9.77770   0.00880    0.09000
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.77680    9.76800   0.00880    0.09009
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.52530    9.49690   0.02840    0.29904
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.51570    9.48730   0.02840    0.29935
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07840   15.07820   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     38.47000   38.43000   0.04000    0.10409
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.75000    9.69000   0.06000    0.61920
元大實質多重資產基金-美元                                         9.79200    9.77400   0.01800    0.18416
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.15000   14.54000  -0.39000   -2.68226
元大滬深300單日正向2倍基金                                       17.13000   16.17000   0.96000    5.93692
元大精準中小基金                                                 22.82000   22.89000  -0.07000   -0.30581
元大摩臺基金                                                     38.66000   38.50000   0.16000    0.41558
元大標普500基金                                                  22.96000   22.90000   0.06000    0.26201
元大標普500單日反向1倍基金                                       14.08000   14.10000  -0.02000   -0.14184
元大標普500單日正向2倍基金                                       29.19000   29.03000   0.16000    0.55115
元大標智滬深300基金                                              18.95000   18.43000   0.52000    2.82149
元大歐洲50基金                                                   24.22000   23.74000   0.48000    2.02190
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.53750    9.48850   0.04900    0.51641
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.13460   10.13420   0.00040    0.00395
元大績效基金                                                     54.69000   54.80000  -0.11000   -0.20073
元大韓國KOSPI200基金                                             23.62000   23.55000   0.07000    0.29724
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.63000   15.65000  -0.02000   -0.12780
日盛上選基金                                                     33.10000   33.04000   0.06000    0.18160
日盛小而美基金                                                   19.51000   19.51000   0.00000    0.00000
日盛中國內需動力基金                                             11.23000   11.21000   0.02000    0.17841
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.71650   11.71260   0.00390    0.03330
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.04340   10.04010   0.00330    0.03287
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.04300   12.04150   0.00150    0.01246
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.31700   10.31590   0.00110    0.01066
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.77220   10.76380   0.00840    0.07804
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.21260    9.20550   0.00710    0.07713
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.03000   12.02000   0.01000    0.08319
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.49000   12.54000  -0.05000   -0.39872
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.22000   12.24000  -0.02000   -0.16340
日盛日盛基金                                                     13.38000   13.27000   0.11000    0.82894
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
日盛全球抗暖化基金                                                9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.02880    9.99670   0.03210    0.32111
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.62540    9.59470   0.03070    0.31997
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.73600    9.70020   0.03580    0.36906
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.34720    9.31280   0.03440    0.36938
日盛全球新興債券基金A                                            10.86960   10.85540   0.01420    0.13081
日盛全球新興債券基金B                                             8.61100    8.59970   0.01130    0.13140
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44210    2.43860   0.00350    0.14352
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.73970    1.73720   0.00250    0.14391
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38260    0.38220   0.00040    0.10466
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27360    0.27330   0.00030    0.10977
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.55500   12.53380   0.02120    0.16914
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.82510    8.81020   0.01490    0.16912
日盛亞洲機會基金                                                  7.55000    7.55000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                     17.65000   17.64000   0.01000    0.05669
日盛高科技基金                                                   17.42000   17.41000   0.01000    0.05744
日盛貨幣市場基金                                                 14.74520   14.74500   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   38.53000   38.23000   0.30000    0.78472
日盛精選五虎基金                                                 38.57000   38.51000   0.06000    0.15580
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46300   13.46280   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               35.44000   35.61000  -0.17000   -0.47739
台新MSCI中國基金                                                 21.42000   21.37000   0.05000    0.23397
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.95000   18.03000  -0.08000   -0.44370
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.32000   21.16000   0.16000    0.75614
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13910   14.13890   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.79290    9.77340   0.01950    0.19952
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.86450   10.89510  -0.03060   -0.28086
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.85790    9.86510  -0.00720   -0.07298
台新中國通基金                                                   48.32000   48.68000  -0.36000   -0.73952
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.11100   16.08800   0.02300    0.14296
台新中國精選中小基金                                             12.11000   11.97000   0.14000    1.16959
台新主流基金                                                     24.76000   24.91000  -0.15000   -0.60217
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    17.98000   17.98000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61920    0.62050  -0.00130   -0.20951
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.71000   13.71000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47140    0.47240  -0.00100   -0.21169
台新台灣中小基金                                                 38.35000   38.55000  -0.20000   -0.51881
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.28430    9.23110   0.05320    0.57631
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.39170    9.36150   0.03020    0.32260
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.37000    8.33000   0.04000    0.48019
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.34990   10.31670   0.03320    0.32181
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.66360   10.65940   0.00420    0.03940
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.31730   11.31350   0.00380    0.03359
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
台新印度基金                                                     15.70000   15.40000   0.30000    1.94805
台新亞美短期債券基金                                             10.83450   10.82520   0.00930    0.08591
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.84230    8.82510   0.01720    0.19490
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30940    0.30940   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.98330   11.95990   0.02340    0.19565
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41300    0.41310  -0.00010   -0.02421
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07460   11.07450   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.62650   30.52610   0.10040    0.32890
台新智慧生活基金-美元                                             9.93070    9.93090  -0.00020   -0.00201
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.39350    9.38550   0.00800    0.08524
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.09340    9.06660   0.02680    0.29559
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.85040    9.84190   0.00850    0.08637
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.54250    9.51430   0.02820    0.29640
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.41430   10.36010   0.05420    0.52316
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35120    0.35010   0.00110    0.31420
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.94640    7.90510   0.04130    0.52245
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28120    0.28040   0.00080    0.28531
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.22000    6.37000  -0.15000   -2.35479
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.00000    9.98700   0.01300    0.13017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           20.17000   20.01000   0.16000    0.79960
未來資產全球大消費基金                                           14.21000   14.17000   0.04000    0.28229
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.87000    9.74000   0.13000    1.33470
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.61000    8.50000   0.11000    1.29412
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.91080   11.90600   0.00480    0.04032
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.80220    9.79820   0.00400    0.04082
未來資產亞洲新富基金                                             21.24000   21.12000   0.12000    0.56818
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54800   12.54780   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               12.50000   12.42000   0.08000    0.64412
未來資產新興市場債券基金A                                         8.94710    8.94590   0.00120    0.01341
未來資產新興市場債券基金B                                         6.97590    6.97490   0.00100    0.01434
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.46000   11.44000   0.02000    0.17483
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.97100   10.96500   0.00600    0.05472
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.08780   10.11800  -0.03020   -0.29848
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.46350    9.44910   0.01440    0.15240
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.56880   10.55270   0.01610    0.15257
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.54280    8.57050  -0.02770   -0.32320
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.60260    9.63360  -0.03100   -0.32179
永豐中小基金                                                     50.38000   50.15000   0.23000    0.45862
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.89050    1.88450   0.00600    0.31839
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.43940    2.43170   0.00770    0.31665
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.88090    8.88440  -0.00350   -0.03939
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.11440   11.11870  -0.00430   -0.03867
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.62000    4.63000  -0.01000   -0.21598
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.38000   21.52000  -0.14000   -0.65056
永豐主流品牌基金                                                 16.73000   16.42000   0.31000    1.88794
永豐永豐基金                                                     34.89000   34.58000   0.31000    0.89647
永豐亞洲民生消費基金                                             12.23000   12.19000   0.04000    0.32814
永豐南非幣2021保本基金                                           12.81780   12.83590  -0.01810   -0.14101
永豐高科技基金                                                   23.72000   23.45000   0.27000    1.15139
永豐貨幣市場基金                                                 13.86090   13.86070   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.09550    2.08960   0.00590    0.28235
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47480    2.48080  -0.00600   -0.24186
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.97040    7.97720  -0.00680   -0.08524
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.46780   10.47680  -0.00900   -0.08590
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.55930    7.56220  -0.00290   -0.03835
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.39130   11.39560  -0.00430   -0.03773
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.57000    8.61000  -0.04000   -0.46458
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.95000   19.02000  -0.07000   -0.36803
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.29000   54.07000   0.22000    0.40688
永豐領航科技基金                                                 39.37000   39.38000  -0.01000   -0.02539
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.44000   12.50000  -0.06000   -0.48000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.95000   12.00000  -0.05000   -0.41667
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.14000    9.94000   0.20000    2.01207
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.96000    9.75000   0.21000    2.15385
永豐趨勢平衡基金                                                 46.95000   46.87000   0.08000    0.17068
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.42110   11.41990   0.00120    0.01051
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.77980    9.76470   0.01510    0.15464
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.77980    9.76470   0.01510    0.15464
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.71440    9.70430   0.01010    0.10408
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.71800    9.70810   0.00990    0.10198
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.78980    9.77370   0.01610    0.16473
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.91740    9.90100   0.01640    0.16564
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.70050    9.68910   0.01140    0.11766
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.78880    9.77730   0.01150    0.11762
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.54000   11.48000   0.06000    0.52265
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.75000   11.73000   0.02000    0.17050
兆豐國際中小基金                                                 15.08000   15.06000   0.02000    0.13280
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.57000   14.65000  -0.08000   -0.54608
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.13000   20.26000  -0.13000   -0.64166
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.61000   20.77000  -0.16000   -0.77034
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       11.81000   11.76000   0.05000    0.42517
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.61000   12.57000   0.04000    0.31822
兆豐國際生命科學基金                                             14.44000   14.39000   0.05000    0.34746
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.15290   10.12520   0.02770    0.27357
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.69530   10.67890   0.01640    0.15357
兆豐國際全球高股息基金                                           11.16000   11.09000   0.07000    0.63120
兆豐國際全球基金                                                 30.50000   30.41000   0.09000    0.29596
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.19780   10.19720   0.00060    0.00588
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.42590    9.43120  -0.00530   -0.05620
兆豐國際國民基金                                                 23.51000   23.64000  -0.13000   -0.54992
兆豐國際第一基金                                                 13.24000   13.31000  -0.07000   -0.52592
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.99910    9.96780   0.03130    0.31401
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.06290    8.03770   0.02520    0.31352
兆豐國際萬全基金                                                 20.53000   20.60000  -0.07000   -0.33981
兆豐國際電子基金                                                 26.08000   26.05000   0.03000    0.11516
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.84000    7.80000   0.04000    0.51282
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.30000   22.20000   0.10000    0.45045
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.99000   17.05000  -0.06000   -0.35191
兆豐國際豐台灣基金                                               32.32000   32.18000   0.14000    0.43505
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48180   12.48160   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.52000   11.50000   0.02000    0.17391
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.15130   11.10890   0.04240    0.38168
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.99840   11.95390   0.04450    0.37226
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.79390   10.74820   0.04570    0.42519
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.59370   11.54930   0.04440    0.38444
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.34410    8.31230   0.03180    0.38257
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.77090    9.73380   0.03710    0.38115
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.24350    9.20620   0.03730    0.40516
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.28770    9.25230   0.03540    0.38261
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.57980    9.54090   0.03890    0.40772
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.04000    9.96000   0.08000    0.80321
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.37000   11.31000   0.06000    0.53050
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.38000    9.30000   0.08000    0.86022
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.78000   10.72000   0.06000    0.55970
合庫全球新興市場基金                                              9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
合庫貨幣市場基金                                                 10.11340   10.11330   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.89150    9.88210   0.00940    0.09512
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.17750   10.16860   0.00890    0.08752
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.35530   10.33780   0.01750    0.16928
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.99800   11.98980   0.00820    0.06839
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.92640   13.90570   0.02070    0.14886
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.47270    9.46370   0.00900    0.09510
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.11830   10.10950   0.00880    0.08705
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.30730    8.29320   0.01410    0.17002
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.47110    9.46450   0.00660    0.06973
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.75610   10.73990   0.01620    0.15084
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.87570   10.86980   0.00590    0.05428
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.69690   10.74320  -0.04630   -0.43097
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.97400   10.00070  -0.02670   -0.26698
安聯中國東協基金                                                 15.90000   15.80000   0.10000    0.63291
安聯中國策略基金                                                 15.40000   15.55000  -0.15000   -0.96463
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.29000   14.27000   0.02000    0.14015
安聯中華新思路基金-美元                                          14.50000   14.55000  -0.05000   -0.34364
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.89000   12.91000  -0.02000   -0.15492
安聯台灣大壩基金                                                 25.67000   25.57000   0.10000    0.39108
安聯台灣科技基金                                                 45.14000   45.20000  -0.06000   -0.13274
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47100   12.47090   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 29.28000   29.22000   0.06000    0.20534
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12320   10.09960   0.02360    0.23367
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.09840   15.06380   0.03460    0.22969
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.76670    9.74420   0.02250    0.23091
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.32000   11.35000  -0.03000   -0.26432
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.10030   12.05650   0.04380    0.36329
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12880   10.10110   0.02770    0.27423
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.28050   12.24970   0.03080    0.25143
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.67570    9.63970   0.03600    0.37346
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.50680    9.48040   0.02640    0.27847
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.21590    9.19280   0.02310    0.25128
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.82000   11.83000  -0.01000   -0.08453
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.11000   11.10000   0.01000    0.09009
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.68000   11.70000  -0.02000   -0.17094
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.84380   11.77920   0.06460    0.54842
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.90130   10.85420   0.04710    0.43393
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.56840   10.52320   0.04520    0.42953
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.05680    9.01120   0.04560    0.50604
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.86270    8.82440   0.03830    0.43402
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.56670    8.53000   0.03670    0.43025
安聯全球人口趨勢基金                                             10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.03000    9.09000  -0.06000   -0.66007
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      32.18000   32.31000  -0.13000   -0.40235
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.96000    7.92000   0.04000    0.50505
安聯全球計量平衡基金                                             12.53000   12.45000   0.08000    0.64257
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.06020   12.05790   0.00230    0.01907
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.53230   10.53030   0.00200    0.01899
安聯全球新興市場基金                                             18.45000   18.74000  -0.29000   -1.54749
安聯全球農金趨勢基金                                              9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
安聯亞洲動態策略基金                                             24.75000   24.65000   0.10000    0.40568
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.02160   10.01360   0.00800    0.07989
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.82420    9.81600   0.00820    0.08354
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.29810   84.11670   0.18140    0.21565
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.87520   12.88280  -0.00760   -0.05899
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.11390   66.98810   0.12580    0.18779
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.16720   10.17330  -0.00610   -0.05996
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51550    2.51250   0.00300    0.11940
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.59210   10.61120  -0.01910   -0.18000
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09530    2.08790   0.00740    0.35442
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.84250    8.85900  -0.01650   -0.18625
宏利台灣動力基金                                                 31.34000   31.25000   0.09000    0.28800
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.42460   10.36950   0.05510    0.53137
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.67980    9.60920   0.07060    0.73471
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.33590    8.29190   0.04400    0.53064
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.98130    7.92650   0.05480    0.69135
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.02000    9.94000   0.08000    0.80483
宏利全球債券組合基金                                             13.03510   13.03310   0.00200    0.01535
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.80010    2.79910   0.00100    0.03573
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.80760   11.80810  -0.00050   -0.00423
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.84420    8.84470  -0.00050   -0.00565
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.29240    2.27890   0.01350    0.59239
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.60630   10.58770   0.01860    0.17568
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.37390    4.34790   0.02600    0.59799
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.71110    0.70770   0.00340    0.48043
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.12000   20.00000   0.12000    0.60000
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.60290   11.56360   0.03930    0.33986
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.36970   10.33970   0.03000    0.29014
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              9.96410    9.92920   0.03490    0.35149
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.11570    9.09450   0.02120    0.23311
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.63790    8.61320   0.02470    0.28677
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.40010    8.36830   0.03180    0.38001
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.65070    8.62670   0.02400    0.27821
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.84840    2.84260   0.00580    0.20404
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41760    0.41610   0.00150    0.36049
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.51950   12.46870   0.05080    0.40742
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95230    0.94940   0.00290    0.30546
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.76420    7.73200   0.03220    0.41645
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.17640    2.16780   0.00860    0.39672
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31310    0.31200   0.00110    0.35256
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.53820    9.49810   0.04010    0.42219
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35310    0.35180   0.00130    0.36953
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62540   13.62530   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.85000    2.85000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.46000   12.46000   0.00000    0.00000
宏利臺灣股息收益基金                                             28.66000   28.68000  -0.02000   -0.06974
宏利澳幣保本基金                                                 11.90490   11.89850   0.00640    0.05379
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貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.17000    9.10000   0.07000    0.76923
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.46000    9.40000   0.06000    0.63830
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.68000    9.62000   0.06000    0.62370
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.98000    9.90000   0.08000    0.80808
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.37000   11.27000   0.10000    0.88731
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.91000   11.88000   0.03000    0.25253
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.72000   11.67000   0.05000    0.42845
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.03260    9.98070   0.05190    0.52000
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.14840   10.14510   0.00330    0.03253
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.03070    9.00890   0.02180    0.24198
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.51620   10.49080   0.02540    0.24212
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.80000    8.73000   0.07000    0.80183
貝萊德新台幣基金                                                 12.92220   12.92210   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.27000   25.16000   0.11000    0.43720
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.12600   11.12120   0.00480    0.04316
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.05300   10.06340  -0.01040   -0.10334
保德信大中華基金                                                 30.48000   30.54000  -0.06000   -0.19646
保德信中小型股基金                                               43.98000   43.63000   0.35000    0.80220
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.66000   10.75000  -0.09000   -0.83721
保德信中國中小基金-美元                                          11.21000   11.35000  -0.14000   -1.23348
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.25000   10.35000  -0.10000   -0.96618
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.69560    9.71900  -0.02340   -0.24077
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.66560    9.68540  -0.01980   -0.20443
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.80190    9.82460  -0.02270   -0.23105
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.44870   10.47300  -0.02430   -0.23203
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.21000   10.27000  -0.06000   -0.58423
保德信中國品牌基金-美元                                          10.03000   10.09000  -0.06000   -0.59465
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.95000   11.02000  -0.07000   -0.63521
保德信台商全方位基金                                             34.45000   34.11000   0.34000    0.99678
保德信全球中小基金                                               28.64000   28.58000   0.06000    0.20994
保德信全球消費商機基金                                           17.12000   16.88000   0.24000    1.42180
保德信全球基礎建設基金                                           11.64000   11.48000   0.16000    1.39373
保德信全球資源基金                                                7.43000    7.34000   0.09000    1.22616
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.14000    9.19000  -0.05000   -0.54407
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    28.71000   28.78000  -0.07000   -0.24322
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.98140    9.96340   0.01800    0.18066
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.62590   10.60640   0.01950    0.18385
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               8.96720    8.93210   0.03510    0.39296
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.54000    9.50260   0.03740    0.39358
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.43660    8.41030   0.02630    0.31271
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.87680   10.84280   0.03400    0.31357
保德信亞太基金                                                   21.96000   21.93000   0.03000    0.13680
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.65440    8.63970   0.01470    0.17014
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.23360   11.21450   0.01910    0.17032
保德信店頭市場基金                                               33.96000   33.99000  -0.03000   -0.08826
保德信拉丁美洲基金                                                7.46000    7.55000  -0.09000   -1.19205
保德信金平衡基金                                                 29.41000   29.33000   0.08000    0.27276
保德信金滿意基金                                                 40.63000   40.53000   0.10000    0.24673
保德信科技島基金                                                 24.47000   24.47000   0.00000    0.00000
保德信高成長基金                                                 87.35000   86.57000   0.78000    0.90100
保德信第一基金                                                   25.99000   25.69000   0.30000    1.16777
保德信貨幣市場基金                                               15.74200   15.74180   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.63130   10.61940   0.01190    0.11206
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.25100   10.21770   0.03330    0.32591
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.92540   10.91410   0.01130    0.10354
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.86190    9.83090   0.03100    0.31533
保德信新世紀基金                                                 10.28000   10.17000   0.11000    1.08161
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.31960    8.30020   0.01940    0.23373
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.92470   10.89930   0.02540    0.23304
保德信新興趨勢組合基金                                           11.50000   11.65000  -0.15000   -1.28755
保德信瑞騰基金                                                   15.52360   15.52340   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.31000   10.10000   0.21000    2.07921
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.91780    9.98300  -0.06520   -0.65311
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.06860   10.05870   0.00990    0.09842
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.85570    9.90510  -0.04940   -0.49873
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.92410    9.92670  -0.00260   -0.02619
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                10.00460   10.00140   0.00320    0.03200
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.00470   10.00390   0.00080    0.00800
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.97620    9.99150  -0.01530   -0.15313
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.97640    9.99160  -0.01520   -0.15213
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.00610   10.03520  -0.02910   -0.28998
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.93240    9.92370   0.00870    0.08767
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.86660    9.86920  -0.00260   -0.02634
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.98850    1.99370  -0.00520   -0.26082
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65920    2.65350   0.00570    0.21481
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31390    0.31590  -0.00200   -0.63311
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45540    0.45600  -0.00060   -0.13158
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.80460    8.85280  -0.04820   -0.54446
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.89070   11.89690  -0.00620   -0.05211
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.71310    9.73580  -0.02270   -0.23316
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.69130   11.67180   0.01950    0.16707
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.24040    9.29750  -0.05710   -0.61414
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.15910   11.18240  -0.02330   -0.20836
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.32500   10.32320   0.00180    0.01744
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.14150   10.14860  -0.00710   -0.06996
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.21440   10.28940  -0.07500   -0.72891
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.69960   10.69810   0.00150    0.01402
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.11100   10.17240  -0.06140   -0.60359
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.95510   10.02280  -0.06770   -0.67546
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.18390   10.17650   0.00740    0.07272
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.89520    9.94700  -0.05180   -0.52076
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.01600   10.00770   0.00830    0.08294
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.80180   10.79500   0.00680    0.06299
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.55760    6.58230  -0.02470   -0.37525
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.99260   10.97200   0.02060    0.18775
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63610   11.63600   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.29000   19.07000   0.22000    1.15364
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4373.720004322.69000  51.03000    1.18051
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.62850   10.58390   0.04460    0.42139
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.04260   11.99920   0.04340    0.36169
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.30600   11.27680   0.02920    0.25894
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.55930    9.51930   0.04000    0.42020
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.36510   10.32770   0.03740    0.36213
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.16900   10.14270   0.02630    0.25930
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.94920   10.90330   0.04590    0.42097
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.92250   11.87960   0.04290    0.36112
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.88590   11.85520   0.03070    0.25896
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.78000    6.89000  -0.11000   -1.59652
柏瑞巨人基金                                                     13.09000   13.00000   0.09000    0.69231
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63740   13.63720   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.75000   15.69000   0.06000    0.38241
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.28680   13.23230   0.05450    0.41187
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.88850   11.84410   0.04440    0.37487
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.55280   12.51400   0.03880    0.31005
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.07000    9.03280   0.03720    0.41183
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.83550    6.80740   0.02810    0.41279
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.03910    9.00530   0.03380    0.37533
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.66830    8.63540   0.03290    0.38099
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.07490   11.04060   0.03430    0.31067
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.56180    8.53440   0.02740    0.32105
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.06470   12.01970   0.04500    0.37439
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.51060   11.46340   0.04720    0.41175
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.64250   11.59830   0.04420    0.38109
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.42690   11.39160   0.03530    0.30988
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.05850    9.02130   0.03720    0.41236
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.09880   10.06110   0.03770    0.37471
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.90820    9.87060   0.03760    0.38093
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.85060    9.82010   0.03050    0.31059
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.68350    9.65240   0.03110    0.32220
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                    9.99180    9.96920   0.02260    0.22670
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.99920    9.97910   0.02010    0.20142
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.95340    9.94040   0.01300    0.13078
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.02400   10.00830   0.01570    0.15687
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.94570    9.92330   0.02240    0.22573
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.94010    9.92010   0.02000    0.20161
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.90740    9.89450   0.01290    0.13038
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.97790    9.96230   0.01560    0.15659
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                   9.97270    9.95020   0.02250    0.22613
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.99920    9.97900   0.02020    0.20243
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.95340    9.94040   0.01300    0.13078
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.02400   10.00830   0.01570    0.15687
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.94570    9.92330   0.02240    0.22573
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.94010    9.92010   0.02000    0.20161
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.90740    9.89450   0.01290    0.13038
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.97790    9.96230   0.01560    0.15659
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.73640   10.71100   0.02540    0.23714
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.03830   12.01010   0.02820    0.23480
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.50670   11.48680   0.01990    0.17324
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.31530    9.29320   0.02210    0.23781
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.17180   10.14810   0.02370    0.23354
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.03120   10.01380   0.01740    0.17376
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.44750   10.42270   0.02480    0.23794
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.20880   11.18250   0.02630    0.23519
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.11670   11.09750   0.01920    0.17301
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.31540    9.29330   0.02210    0.23781
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.17220   10.14830   0.02390    0.23551
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.03150   10.01420   0.01730    0.17275
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.26000   13.26000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.65000   14.66000  -0.01000   -0.06821
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.82000    8.82000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.28000   12.29000  -0.01000   -0.08137
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.68000   12.71000  -0.03000   -0.23603
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.61000   13.62000  -0.01000   -0.07342
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.18000   13.15000   0.03000    0.22814
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.12000   10.28000  -0.16000   -1.55642
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.38580   11.35930   0.02650    0.23329
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.54780    7.53030   0.01750    0.23239
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.48550   11.48780  -0.00230   -0.02002
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.21330   11.21740  -0.00410   -0.03655
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.39980   10.40820  -0.00840   -0.08071
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.56780    8.56940  -0.00160   -0.01867
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.74800    9.75150  -0.00350   -0.03589
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.78120    9.78910  -0.00790   -0.08070
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.78630   10.79020  -0.00390   -0.03614
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.08640   10.08840  -0.00200   -0.01982
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.38300   10.39140  -0.00840   -0.08084
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.09920   10.10280  -0.00360   -0.03563
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.25760    9.25940  -0.00180   -0.01944
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.23090    9.22220   0.00870    0.09434
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.80260    9.81050  -0.00790   -0.08053
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.40900   12.41740  -0.00840   -0.06765
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.01240   12.02820  -0.01580   -0.13136
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.47850   11.49670  -0.01820   -0.15831
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.54560    7.55070  -0.00510   -0.06754
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.61990    9.63120  -0.01130   -0.11733
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.29820   10.31450  -0.01630   -0.15803
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.66700   10.67420  -0.00720   -0.06745
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.49680   11.51500  -0.01820   -0.15805
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.40860   10.42070  -0.01210   -0.11612
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.62300    9.62950  -0.00650   -0.06750
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.51730   10.53400  -0.01670   -0.15853
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.19070   11.17620   0.01450    0.12974
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.84650   11.83530   0.01120    0.09463
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.95000   10.94270   0.00730    0.06671
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.29940    9.28730   0.01210    0.13029
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.95910    9.94970   0.00940    0.09448
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.96590    9.95920   0.00670    0.06727
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.16620   11.15560   0.01060    0.09502
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.98460    9.97170   0.01290    0.12937
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.43000   10.42310   0.00690    0.06620
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.61320    9.60080   0.01240    0.12916
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.45330    9.44100   0.01230    0.13028
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.18100   10.17140   0.00960    0.09438
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.72380    9.71730   0.00650    0.06689
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         17.87000   17.83000   0.04000    0.22434
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.52000   16.51000   0.01000    0.06057
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.07320   13.06370   0.00950    0.07272
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.79840   10.78770   0.01070    0.09919
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.56230   11.55020   0.01210    0.10476
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.00600   11.94940   0.05660    0.47366
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.24890   11.24120   0.00770    0.06850
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.97460    9.96470   0.00990    0.09935
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.42940   10.41850   0.01090    0.10462
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.28070   10.23230   0.04840    0.47301
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.40800   10.40100   0.00700    0.06730
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.22770   10.21700   0.01070    0.10473
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.34900   10.34190   0.00710    0.06865
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.22000   13.62000  -0.40000   -2.93686
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      33.51000   31.65000   1.86000    5.87678
國泰大中華基金                                                   21.41000   21.23000   0.18000    0.84786
國泰小龍基金                                                     16.35000   16.25000   0.10000    0.61538
國泰中小成長基金                                                 45.28000   44.99000   0.29000    0.64459
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.42500    4.40980   0.01520    0.34469
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.51000   20.49000   0.02000    0.09761
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.80690    0.80770  -0.00080   -0.09905
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.76690    0.76800  -0.00110   -0.14323
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09860    2.08730   0.01130    0.54137
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.68650    9.66530   0.02120    0.21934
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.39310    8.41790  -0.02480   -0.29461
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32830    0.32810   0.00020    0.06096
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.36280   11.35660   0.00620    0.05459
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.79900    1.80510  -0.00610   -0.33793
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.07210   10.06030   0.01180    0.11729
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34940    0.34980  -0.00040   -0.11435
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.90890    4.90870   0.00020    0.00407
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.74000   22.80000  -0.06000   -0.26316
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.77200    0.77570  -0.00370   -0.47699
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.64610    3.68760  -0.04150   -1.12539
國泰中港台基金台幣級別                                           16.90000   17.14000  -0.24000   -1.40023
國泰中港台基金美元級別                                            0.58060    0.59000  -0.00940   -1.59322
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.63000   26.50000   0.13000    0.49057
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.10000   13.19000  -0.09000   -0.68234
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     34.39000   33.97000   0.42000    1.23639
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39550   12.39540   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.32000   28.20000   0.12000    0.42553
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.20470    2.18360   0.02110    0.96629
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35000    0.34840   0.00160    0.45924
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.45700    0.45560   0.00140    0.30729
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.47000   12.43000   0.04000    0.32180
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45400    0.45320   0.00080    0.17652
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.33000    5.33000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                          0.17960    0.18010  -0.00050   -0.27762
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.57000    8.60000  -0.03000   -0.34884
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.29370    0.29520  -0.00150   -0.50813
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41310    0.41180   0.00130    0.31569
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37660    0.37540   0.00120    0.31966
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43590    0.43440   0.00150    0.34530
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48520    0.48450   0.00070    0.14448
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               18.91000   18.82000   0.09000    0.47821
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.29000   21.18000   0.11000    0.51936
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.38300    2.36280   0.02020    0.85492
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.25110   11.19090   0.06020    0.53794
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.28840   10.23330   0.05510    0.53844
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37930    0.37790   0.00140    0.37047
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34690    0.34560   0.00130    0.37616
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49200    0.49100   0.00100    0.20367
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.67000   11.55000   0.12000    1.03896
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41260    0.40930   0.00330    0.80625
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  17.66000   17.65000   0.01000    0.05666
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60450    0.60560  -0.00110   -0.18164
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           14.95000   14.93000   0.02000    0.13396
國泰科技生化基金                                                 37.91000   37.56000   0.35000    0.93184
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        24.44000   24.45000  -0.01000   -0.04090
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.24000   14.26000  -0.02000   -0.14025
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.92030   37.82400   0.09630    0.25460
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.42040   19.43680  -0.01640   -0.08438
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.64710   19.61680   0.03030    0.15446
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.32340   38.99090   0.33250    0.85276
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.29900   39.21530   0.08370    0.21344
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.23750   40.01510   0.22240    0.55579
國泰紐幣2021保本基金                                             11.91020   11.93250  -0.02230   -0.18688
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.18880   12.21570  -0.02690   -0.22021
國泰紐幣保本基金                                                 12.24200   12.23780   0.00420    0.03432
國泰高科技基金                                                   13.30000   13.21000   0.09000    0.68130
國泰國泰基金台幣級別                                             23.87000   23.52000   0.35000    1.48810
國泰富時中國A50基金                                              20.83000   20.30000   0.53000    2.61084
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33910    0.33850   0.00060    0.17725
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44920    0.44930  -0.00010   -0.02226
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35550    0.35610  -0.00060   -0.16849
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47110    0.47270  -0.00160   -0.33848
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)               9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34890    0.34870   0.00020    0.05736
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46230    0.46280  -0.00050   -0.10804
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.80800   10.80060   0.00740    0.06851
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.91290    7.90750   0.00540    0.06829
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36540    0.36520   0.00020    0.05476
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27090    0.27130  -0.00040   -0.14744
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.95000   12.05000  -0.10000   -0.82988
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40920    0.41350  -0.00430   -1.03990
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.15420    2.14170   0.01250    0.58365
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.45060    1.44230   0.00830    0.57547
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35250    0.35210   0.00040    0.11360
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37750    0.37700   0.00050    0.13263
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23980    0.23950   0.00030    0.12526
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.83140   10.82060   0.01080    0.09981
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.15910    7.15200   0.00710    0.09927
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.30000   14.36000  -0.06000   -0.41783
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.79000   34.51000   0.28000    0.81136
國泰價值卓越基金                                                 15.65000   15.50000   0.15000    0.96774
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.78000   10.70000   0.08000    0.74766
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38820    0.38590   0.00230    0.59601
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.11320   12.09590   0.01730    0.14302
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41380    0.41330   0.00050    0.12098
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.64860    9.62590   0.02270    0.23582
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.56820    8.56530   0.00290    0.03386
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.56940   10.54440   0.02500    0.23709
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.47580    9.47250   0.00330    0.03484
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.06060   11.05440   0.00620    0.05609
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.01010   10.03700  -0.02690   -0.26801
第一金大中華基金                                                 27.80000   27.46000   0.34000    1.23816
第一金小型精選基金                                               39.40000   39.04000   0.36000    0.92213
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.36000   14.37000  -0.01000   -0.06959
第一金中國世紀基金-美元                                           9.78040    9.83380  -0.05340   -0.54303
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
第一金中概平衡基金                                               24.95000   24.94000   0.01000    0.04010
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22600   15.22580   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.57900  177.57700   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.33610   13.29470   0.04140    0.31140
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.33580   13.29550   0.04030    0.30311
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.13000   12.07000   0.06000    0.49710
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.13000   12.07000   0.06000    0.49710
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.94930    9.92420   0.02510    0.25292
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.95020    9.92470   0.02550    0.25693
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.47400    9.45160   0.02240    0.23700
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.49740    9.47490   0.02250    0.23747
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.28780   10.26120   0.02660    0.25923
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.80050    9.77740   0.02310    0.23626
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.80060    9.77750   0.02310    0.23626
第一金全球大趨勢基金                                             21.65000   21.63000   0.02000    0.09246
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.83940    7.70920   0.13020    1.68889
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.62470    5.53130   0.09340    1.68857
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.14670    9.04680   0.09990    1.10426
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.14770    9.04790   0.09980    1.10302
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.95000    8.85000   0.10000    1.12994
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.95000    8.85000   0.10000    1.12994
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.33750    9.23560   0.10190    1.10334
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.33860    9.23680   0.10180    1.10211
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.14000    9.04000   0.10000    1.10619
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.14000    9.04000   0.10000    1.10619
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.53900    8.48410   0.05490    0.64709
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                            9.95680    9.89280   0.06400    0.64694
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.81780    9.78700   0.03080    0.31470
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.10470    8.08510   0.01960    0.24242
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.92370    8.89610   0.02760    0.31025
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.92380    8.89610   0.02770    0.31137
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.01630   10.98180   0.03450    0.31416
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.01710   10.98260   0.03450    0.31413
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96830    9.94430   0.02400    0.24134
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.63040   14.58500   0.04540    0.31128
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.58120   14.87240  -0.29120   -1.95799
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.59920   14.89080  -0.29160   -1.95826
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.03000   13.26000  -0.23000   -1.73454
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.06000   13.29000  -0.23000   -1.73062
第一金亞洲科技基金                                               20.63000   20.85000  -0.22000   -1.05516
第一金亞洲新興市場基金                                           13.57000   13.43000   0.14000    1.04244
第一金店頭市場基金                                               10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
第一金創新趨勢基金                                               23.79000   23.57000   0.22000    0.93339
第一金電子基金                                                   34.12000   33.88000   0.24000    0.70838
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.00000    0.00000  20.00000    0.00000
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.00000    0.00000  20.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.32000   14.49000  -0.17000   -1.17322
統一大滿貫基金                                                   32.91000   32.86000   0.05000    0.15216
統一大龍印基金                                                   16.58000   16.51000   0.07000    0.42399
統一大龍騰中國基金                                               11.04000   11.10000  -0.06000   -0.54054
統一中小基金                                                     25.61000   25.51000   0.10000    0.39200
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.77210    9.73270   0.03940    0.40482
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.94760    9.96520  -0.01760   -0.17661
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.43630    9.45380  -0.01750   -0.18511
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.33430   11.28860   0.04570    0.40483
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.44640   11.46680  -0.02040   -0.17790
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.87130   10.89140  -0.02010   -0.18455
統一台灣動力基金                                                 16.52000   16.49000   0.03000    0.18193
統一全天候基金                                                  106.77000  106.33000   0.44000    0.41381
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.60960    8.56660   0.04300    0.50195
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.06790    9.07530  -0.00740   -0.08154
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.87280    8.87750  -0.00470   -0.05294
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.74020    8.69660   0.04360    0.50135
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.20550    9.21300  -0.00750   -0.08141
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.00740    9.01220  -0.00480   -0.05326
統一全球債券組合基金                                             12.11050   12.09020   0.02030    0.16790
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.64000   14.73000  -0.09000   -0.61100
統一全球新科技基金(美元)                                         15.01000   15.16000  -0.15000   -0.98945
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.63000   13.73000  -0.10000   -0.72833
統一亞太基金                                                     26.51000   26.51000   0.00000    0.00000
統一亞洲大金磚基金                                               12.74000   12.70000   0.04000    0.31496
統一奔騰基金                                                     56.54000   56.45000   0.09000    0.15943
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63410   16.63390   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     25.16000   25.36000  -0.20000   -0.78864
統一統信基金                                                     32.18000   32.06000   0.12000    0.37430
統一黑馬基金                                                     57.56000   57.31000   0.25000    0.43622
統一新亞洲科技能源基金                                           19.52000   19.48000   0.04000    0.20534
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.47420    8.46420   0.01000    0.11814
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.53900   10.52650   0.01250    0.11875
統一經建基金                                                     45.36000   45.12000   0.24000    0.53191
統一龍馬基金                                                     67.68000   67.49000   0.19000    0.28152
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.40000   21.25000   0.15000    0.70588
野村中小基金                                                     48.61000   48.33000   0.28000    0.57935
野村中國機會基金                                                 14.27000   14.27000   0.00000    0.00000
野村巴西基金                                                      6.19000    6.40000  -0.21000   -3.28125
野村日本領先基金                                                 12.26000   12.29000  -0.03000   -0.24410
野村台灣高股息基金                                               22.68000   22.76000  -0.08000   -0.35149
野村台灣運籌基金                                                 36.88000   36.77000   0.11000    0.29916
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.85010    9.84220   0.00790    0.08027
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.83040    9.82580   0.00460    0.04682
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.82030    9.81860   0.00170    0.01731
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.85010    9.84220   0.00790    0.08027
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.83040    9.82580   0.00460    0.04682
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.82030    9.81860   0.00170    0.01731
野村平衡基金                                                     18.99000   18.88000   0.11000    0.58263
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.71000    8.64000   0.07000    0.81019
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.01000    8.91000   0.10000    1.12233
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.44000   12.34000   0.10000    0.81037
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.99000    9.87000   0.12000    1.21581
野村全球生技醫療基金                                             15.42000   15.42000   0.00000    0.00000
野村全球品牌基金                                                 26.42000   26.00000   0.42000    1.61538
野村全球氣候變遷基金                                              8.20000    8.19000   0.01000    0.12210
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.49000   12.46000   0.03000    0.24077
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.94000   10.91000   0.03000    0.27498
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.24000   18.20000   0.04000    0.21978
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.79000   11.76000   0.03000    0.25510
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.61660   10.60670   0.00990    0.09334
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.41280   10.40600   0.00680    0.06535
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.66740    9.63740   0.03000    0.31129
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.41250    9.38390   0.02860    0.30478
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.82860    8.79610   0.03250    0.36948
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.97190   10.93820   0.03370    0.30809
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.50950   10.47760   0.03190    0.30446
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.90320    9.86680   0.03640    0.36891
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.24770   11.23370   0.01400    0.12463
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.83030   10.82270   0.00760    0.07022
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.33550   10.32140   0.01410    0.13661
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.43280   10.42900   0.00380    0.03644
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.48200   10.44840   0.03360    0.32158
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.87810    9.88210  -0.00400   -0.04048
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.42320    9.41440   0.00880    0.09347
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.70160    9.70380  -0.00220   -0.02267
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.78540   11.78090   0.00450    0.03820
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.57210   12.51250   0.05960    0.47632
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.87280   10.87710  -0.00430   -0.03953
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.37380   10.36420   0.00960    0.09263
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.90120   10.90380  -0.00260   -0.02384
野村成長基金                                                     29.07000   28.93000   0.14000    0.48393
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.96190    9.99630  -0.03440   -0.34413
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.94710    9.98250  -0.03540   -0.35462
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.71870    9.73830  -0.01960   -0.20127
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.04600   10.08060  -0.03460   -0.34323
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.01370   10.04940  -0.03570   -0.35525
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.78530    9.80500  -0.01970   -0.20092
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.19000   13.19000   0.00000    0.00000
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.21640   10.23340  -0.01700   -0.16612
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.13960   10.13640   0.00320    0.03157
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.92010    9.90830   0.01180    0.11909
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.51910   10.53720  -0.01810   -0.17177
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.39810   10.39490   0.00320    0.03078
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.17670   10.16460   0.01210    0.11904
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.12700    9.10620   0.02080    0.22842
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.97160    9.94990   0.02170    0.21809
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.85670    9.83690   0.01980    0.20128
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.54160   13.51070   0.03090    0.22871
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.76040   12.73240   0.02800    0.21991
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.47450   10.45340   0.02110    0.20185
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.30620   10.24710   0.05910    0.57675
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.99640    9.94040   0.05600    0.56336
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.37040    9.31430   0.05610    0.60230
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.87650   10.81140   0.06510    0.60214
野村泰國基金                                                     43.36000   43.73000  -0.37000   -0.84610
野村高科技基金                                                   11.05000   10.98000   0.07000    0.63752
野村貨幣市場基金                                                 16.24110   16.24100   0.00010    0.00062
野村新馬基金                                                     16.72000   16.61000   0.11000    0.66225
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.09250    8.06650   0.02600    0.32232
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.77490   11.73720   0.03770    0.32120
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.12000    7.84000  -0.72000   -9.18367
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.12000    9.05000   0.07000    0.77348
野村精選貨幣市場基金                                             12.06750   12.06740   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.95000   11.80000   0.15000    1.27119
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.40000   11.31000   0.09000    0.79576
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.03000   10.92000   0.11000    1.00733
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.16000    8.01000   0.15000    1.87266
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.49000   11.28000   0.21000    1.86170
野村積極成長基金                                                 12.28000   12.22000   0.06000    0.49100
野村優質基金                                                     33.69000   33.60000   0.09000    0.26786
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.74280    8.70980   0.03300    0.37888
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.09140    8.06490   0.02650    0.32858
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.88950    7.86180   0.02770    0.35234
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.52350   11.48010   0.04340    0.37805
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.49590   10.46150   0.03440    0.32882
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.26380   10.22780   0.03600    0.35198
野村環球基金-人民幣計價                                          14.84000   14.82000   0.02000    0.13495
野村環球基金-美元計價                                            11.84000   11.85000  -0.01000   -0.08439
野村環球基金-新臺幣計價                                          15.70000   15.68000   0.02000    0.12755
野村鴻利基金                                                     21.97000   21.88000   0.09000    0.41133
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84520   16.84510   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.37000   20.46000  -0.09000   -0.43988
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.93000   12.72000   0.21000    1.65094
野村鑫平衡組合基金                                               14.38000   14.32000   0.06000    0.41899
野村鑫全球債券組合基金                                           13.21530   13.18250   0.03280    0.24881
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.91960    9.89500   0.02460    0.24861
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.95060    9.92840   0.02220    0.22360
凱基台商天下基金                                                 13.50000   13.44000   0.06000    0.44643
凱基台灣精五門基金                                               21.22000   21.22000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                         9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.56000    9.50000   0.06000    0.63158
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.78530   10.74450   0.04080    0.37973
凱基亞太高股息基金                                               13.24000   13.19000   0.05000    0.37908
凱基亞洲四金磚基金                                               18.18000   17.94000   0.24000    1.33779
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.76000   13.64000   0.12000    0.87977
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.54750   13.46860   0.07890    0.58581
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.66000   12.56000   0.10000    0.79618
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52690   11.52680   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.36000   27.32000   0.04000    0.14641
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.28000   19.30000  -0.02000   -0.10363
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       19.71140   19.77270  -0.06130   -0.31002
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.23000   18.53000  -0.30000   -1.61900
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.37180   18.71420  -0.34240   -1.82963
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.00390    9.99210   0.01180    0.11809
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.00840    7.99890   0.00950    0.11877
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.96000    8.01000  -0.05000   -0.62422
凱基資源國基金                                                    9.60000    9.76000  -0.16000   -1.63934
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.90000   10.82000   0.08000    0.73937
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.57820   11.52220   0.05600    0.48602
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.50000   10.43000   0.07000    0.67114
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.73930   10.66370   0.07560    0.70895
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.43000   10.34000   0.09000    0.87041
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.03000   11.97000   0.06000    0.50125
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.42980   12.40010   0.02970    0.23951
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.70000   15.77000  -0.07000   -0.44388
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       27.76000   27.52000   0.24000    0.87209
富邦NASDAQ-100基金                                               26.02000   25.89000   0.13000    0.50212
富邦上証180基金                                                  31.98000   31.32000   0.66000    2.10728
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24300    0.24570  -0.00270   -1.09890
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.10000    7.17000  -0.07000   -0.97629
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.92000    7.10000  -0.18000   -2.53521
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 45.27000   42.79000   2.48000    5.79575
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.44250   20.40910   0.03340    0.16365
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.19970   11.19320   0.00650    0.05807
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.58750   10.61020  -0.02270   -0.21395
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.07850   13.05020   0.02830    0.21685
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93850    1.93510   0.00340    0.17570
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.79300    9.77180   0.02120    0.21695
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.49910    1.49650   0.00260    0.17374
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58450   11.56890   0.01560    0.13484
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74750    1.74810  -0.00060   -0.03432
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.13300   10.11930   0.01370    0.13538
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54780    1.54840  -0.00060   -0.03875
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             11.85660   11.85690  -0.00030   -0.00253
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.25450   11.27480  -0.02030   -0.18005
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.81600   10.84230  -0.02630   -0.24257
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.51600   10.51630  -0.00030   -0.00285
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.90130    9.91920  -0.01790   -0.18046
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.52590    9.54900  -0.02310   -0.24191
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.76000   14.81000  -0.05000   -0.33761
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.46000   23.31000   0.15000    0.64350
富邦日本東証基金                                                 22.09000   22.01000   0.08000    0.36347
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.65000   41.30000   0.35000    0.84746
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.46000   46.12000   0.34000    0.73721
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.15000   50.93000   0.22000    0.43197
富邦台灣心基金                                                   22.12000   21.90000   0.22000    1.00457
富邦台灣釆吉50基金                                               47.86000   47.65000   0.21000    0.44071
富邦台灣科技指數基金                                             55.92000   55.89000   0.03000    0.05368
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29060    0.28800   0.00260    0.90278
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.67000    8.58000   0.09000    1.04895
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30880    2.30430   0.00450    0.19529
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34330    0.34300   0.00030    0.08746
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.75190   10.74280   0.00910    0.08471
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01880    2.01520   0.00360    0.17864
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33200    0.33170   0.00030    0.09044
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.34080    9.33290   0.00790    0.08465
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.67000   22.35000   0.32000    1.43177
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.26000   15.44000  -0.18000   -1.16580
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               27.62000   27.01000   0.61000    2.25842
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61670   15.61650   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     64.86000   64.40000   0.46000    0.71429
富邦科技基金                                                     24.68000   24.57000   0.11000    0.44770
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.56550   38.44180   0.12370    0.32179
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.31480   38.16760   0.14720    0.38567
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.44760   37.32240   0.12520    0.33546
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.70000   12.97000  -0.27000   -2.08173
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              34.35000   32.92000   1.43000    4.34386
富邦香港H股基金                                                  21.52000   21.07000   0.45000    2.13574
富邦高成長基金                                                   24.84000   24.59000   0.25000    1.01667
富邦基金                                                         13.18000   13.04000   0.14000    1.07362
富邦深証100基金                                                  11.48000   11.28000   0.20000    1.77305
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.23000   19.80000   0.43000    2.17172
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39790    0.39640   0.00150    0.37841
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.17650   12.13600   0.04050    0.33372
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.58390    9.55210   0.03180    0.33291
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30150    0.30030   0.00120    0.39960
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.97710    8.94730   0.02980    0.33306
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.97970    9.99160  -0.01190   -0.11910
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.99040    9.98110   0.00930    0.09318
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.97970    9.99160  -0.01190   -0.11910
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.99040    9.98110   0.00930    0.09318
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.11000   20.07000   0.04000    0.19930
富邦精準基金                                                     47.54000   46.96000   0.58000    1.23509
富邦精銳中小基金                                                 11.83000   11.73000   0.10000    0.85251
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.60000   21.55000   0.05000    0.23202
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.75000    7.78000  -0.03000   -0.38560
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.08000   14.96000   0.12000    0.80214
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.11000   19.08000   0.03000    0.15723
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.32640   10.25310   0.07330    0.71491
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.38400   11.37420   0.00980    0.08616
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.86370   10.82800   0.03570    0.32970
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.15400   10.08190   0.07210    0.71514
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.14850   11.13890   0.00960    0.08618
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.61710   10.58210   0.03500    0.33075
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.03000   29.87000   0.16000    0.53565
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.26240    9.24330   0.01910    0.20664
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.72160    9.70560   0.01600    0.16485
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.60030    9.58770   0.01260    0.13142
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.99230    9.97140   0.02090    0.20960
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.95540    9.93890   0.01650    0.16601
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.83090    9.81780   0.01310    0.13343
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.86240    9.84860   0.01380    0.14012
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.81090    8.79760   0.01330    0.15118
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.71990    9.70920   0.01070    0.11020
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.36920    9.36280   0.00640    0.06836
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.63220   10.61580   0.01640    0.15449
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.34780   10.33650   0.01130    0.10932
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.02380   10.01600   0.00780    0.07788
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.47230    9.46510   0.00720    0.07607
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.83140    9.82350   0.00790    0.08042
富達卓越領航全球組合基金                                         14.46000   14.25000   0.21000    1.47368
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.03470    9.01800   0.01670    0.18519
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.65920    9.64550   0.01370    0.14204
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.51300    9.50360   0.00940    0.09891
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.03240   10.01380   0.01860    0.18574
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.94980    9.93570   0.01410    0.14191
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.82790    9.81730   0.01060    0.10797
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.57680    9.56600   0.01080    0.11290
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.86340    9.85200   0.01140    0.11571
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.22000   10.14000   0.08000    0.78895
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.96000   11.91000   0.05000    0.41982
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.11000    9.16000  -0.05000   -0.54585
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.37000   11.50000  -0.13000   -1.13043
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.53000   10.62000  -0.09000   -0.84746
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.68070    9.70230  -0.02160   -0.22263
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.42160    9.46180  -0.04020   -0.42487
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.83800    8.87070  -0.03270   -0.36863
富蘭克林華美中華基金                                             14.46000   14.34000   0.12000    0.83682
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.70000   20.69000   0.01000    0.04833
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.95000   19.89000   0.06000    0.30166
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.01000   10.89000   0.12000    1.10193
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.13000    9.99000   0.14000    1.40140
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.18150    8.15570   0.02580    0.31634
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.52510    9.50110   0.02400    0.25260
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.10690   10.08150   0.02540    0.25195
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.48690    9.45700   0.02990    0.31617
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.04300   10.97920   0.06380    0.58110
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.93230    8.88070   0.05160    0.58104
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.43220    9.37780   0.05440    0.58009
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.96080   12.87490   0.08590    0.66719
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.46770   10.39730   0.07040    0.67710
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.13540   10.08310   0.05230    0.51869
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.83170    7.79130   0.04040    0.51853
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.37440    9.32600   0.04840    0.51898
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.51220   10.45020   0.06200    0.59329
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.58850    7.54370   0.04480    0.59387
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.09860    9.04500   0.05360    0.59259
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.44100   10.38500   0.05600    0.53924
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.88650    7.84420   0.04230    0.53925
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.31410    8.29560   0.01850    0.22301
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.53700    9.52250   0.01450    0.15227
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.15770   10.14230   0.01540    0.15184
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.63870   12.61060   0.02810    0.22283
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.20000    9.98000   0.22000    2.20441
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.93000    9.69000   0.24000    2.47678
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.87000    8.80000   0.07000    0.79545
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                         9.97000    9.88000   0.09000    0.91093
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.24000    8.02000   0.22000    2.74314
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.09000    9.82000   0.27000    2.74949
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.55000    8.50000   0.05000    0.58824
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.83000   10.74000   0.09000    0.83799
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.84000   10.77000   0.07000    0.64995
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.48000   11.41000   0.07000    0.61350
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.19000   10.11000   0.08000    0.79130
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.79000   10.71000   0.08000    0.74697
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.52470   12.53040  -0.00570   -0.04549
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                        10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                          10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美第一富基金                                           40.17000   39.97000   0.20000    0.50038
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28610   10.28600   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.72000    9.59000   0.13000    1.35558
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.99000    9.86000   0.13000    1.31846
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.42000    9.28000   0.14000    1.50862
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.68000    9.53000   0.15000    1.57398
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                12.86000   12.90000  -0.04000   -0.31008
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.05000   13.15000  -0.10000   -0.76046
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.34000   14.42000  -0.08000   -0.55479
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.10030    7.02970   0.07060    1.00431
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.10530   11.15620  -0.05090   -0.45625
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.20160   10.18550   0.01610    0.15807
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.38350   11.36550   0.01800    0.15837
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.32220    7.32170   0.00050    0.00683
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.73020    9.73260  -0.00240   -0.02466
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.64560   10.64820  -0.00260   -0.02442
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.95090   10.95010   0.00080    0.00731
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.35000   19.23000   0.12000    0.62402
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.50430   11.50330   0.00100    0.00869
復華人生目標基金                                                 35.58060   35.40450   0.17610    0.49739
復華大中華中小策略基金                                            9.79000    9.72000   0.07000    0.72016
復華中小精選基金                                                 67.50000   67.23000   0.27000    0.40161
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.70000    8.69000   0.01000    0.11507
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.88000   11.78000   0.10000    0.84890
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.01000   10.92000   0.09000    0.82418
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.17000   11.13000   0.04000    0.35939
復華台灣智能基金                                                 11.69000   11.66000   0.03000    0.25729
復華全方位基金                                                   27.90000   27.77000   0.13000    0.46813
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.00000   13.09000  -0.09000   -0.68755
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.33000   19.43000  -0.10000   -0.51467
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.07000   20.05000   0.02000    0.09975
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.46000   15.48000  -0.02000   -0.12920
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.07000   14.06000   0.01000    0.07112
復華全球原物料基金                                                8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
復華全球消費基金-新臺幣                                          12.93000   12.81000   0.12000    0.93677
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44080   11.44860  -0.00780   -0.06813
復華全球債券基金                                                 13.62780   13.62790  -0.00010   -0.00073
復華全球債券組合基金                                             14.72000   14.69000   0.03000    0.20422
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.56000   13.54000   0.02000    0.14771
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
復華有利貨幣市場基金                                             13.41770   13.41760   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 13.90000   13.89000   0.01000    0.07199
復華亞太成長基金                                                 14.40000   14.23000   0.17000    1.19466
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
復華東協世紀基金                                                 13.65000   13.70000  -0.05000   -0.36496
復華南非幣長期收益基金A                                          13.58000   13.65000  -0.07000   -0.51282
復華南非幣長期收益基金B                                           8.73000    8.77000  -0.04000   -0.45610
復華南非幣短期收益基金A                                          13.43000   13.44000  -0.01000   -0.07440
復華南非幣短期收益基金B                                           9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
復華美國新星基金-美元                                            12.16000   12.15000   0.01000    0.08230
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.63000   11.60000   0.03000    0.25862
復華恒生基金                                                     21.55000   21.20000   0.35000    1.65094
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.17000    8.30000  -0.13000   -1.56627
復華恒生單日正向二倍基金                                         36.91000   35.77000   1.14000    3.18703
復華神盾基金                                                     24.39800   24.28690   0.11110    0.45745
復華高成長基金                                                   63.09000   62.85000   0.24000    0.38186
復華高益策略組合基金                                             12.92000   12.89000   0.03000    0.23274
復華貨幣市場基金                                                 14.37740   14.37730   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         17.95000   17.88000   0.07000    0.39150
復華復華基金                                                     19.97000   19.89000   0.08000    0.40221
復華華人世紀基金                                                 19.37000   19.30000   0.07000    0.36269
復華傳家二號基金                                                 27.83240   27.78200   0.05040    0.18141
復華傳家基金                                                     22.95230   22.79740   0.15490    0.67946
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.83000   14.77000   0.06000    0.40623
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.54000   11.56000  -0.02000   -0.17301
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             13.89000   13.90000  -0.01000   -0.07194
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
復華新興人民幣債券基金B                                           9.10000    9.09000   0.01000    0.11001
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.76000   18.68000   0.08000    0.42827
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.18000    6.20000  -0.02000   -0.32258
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.54000   13.58000  -0.04000   -0.29455
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.17000   14.29000  -0.12000   -0.83975
復華新興市場短期收益基金                                         10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
復華滬深300 A股基金                                              24.37000   23.84000   0.53000    2.22315
復華數位經濟基金                                                 54.34000   53.68000   0.66000    1.22951
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.38000   11.40000  -0.02000   -0.17544
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.97170    9.96940   0.00230    0.02307
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.80420    9.79960   0.00460    0.04694
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.12840   10.12600   0.00240    0.02370
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.92820    9.92340   0.00480    0.04837
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.97400    9.96820   0.00580    0.05819
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.94310    9.91660   0.02650    0.26723
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                           10.00850    9.98940   0.01910    0.19120
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.97710    9.93720   0.03990    0.40152
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                           10.00830    9.98920   0.01910    0.19121
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.97900    9.93920   0.03980    0.40043
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.29390    9.27550   0.01840    0.19837
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.14620    9.16890  -0.02270   -0.24758
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.63790    8.64120  -0.00330   -0.03819
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37050   11.34800   0.02250    0.19827
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.20070   11.22840  -0.02770   -0.24670
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.69940   10.70360  -0.00420   -0.03924
景順主流基金                                                     19.77000   19.70000   0.07000    0.35533
景順台灣科技基金                                                 34.87000   34.87000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.01000   10.98000   0.03000    0.27322
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
景順全球科技基金                                                 19.45000   19.46000  -0.01000   -0.05139
景順全球康健基金                                                 16.78000   16.66000   0.12000    0.72029
景順貨幣市場基金                                                 15.91690   15.91680   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     36.12000   36.03000   0.09000    0.24979
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.74000   14.81000  -0.07000   -0.47265
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.05000   13.08000  -0.03000   -0.22936
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                   9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                   9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.67000    8.66000   0.01000    0.11547
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.82520    8.81380   0.01140    0.12934
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.38770    8.38400   0.00370    0.04413
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.11290   11.09860   0.01430    0.12885
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.53980   10.53500   0.00480    0.04556
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.49000    8.55000  -0.06000   -0.70175
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.93000    9.00000  -0.07000   -0.77778
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.36000   12.44000  -0.08000   -0.64309
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.65560    9.64180   0.01380    0.14313
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.32980    9.29710   0.03270    0.35172
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.79710    9.78310   0.01400    0.14310
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.46810    9.43480   0.03330    0.35295
華南永昌永昌基金                                                 19.80000   19.90000  -0.10000   -0.50251
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.34400   14.30980   0.03420    0.23900
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.77000    9.68000   0.09000    0.92975
華南永昌全球精品基金                                             14.66000   14.43000   0.23000    1.59390
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.65000   11.62000   0.03000    0.25818
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.00000   10.95000   0.05000    0.45662
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.53000   13.49000   0.04000    0.29652
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.76000   12.70000   0.06000    0.47244
華南永昌物聯網精選基金                                           13.02000   13.10000  -0.08000   -0.61069
華南永昌策略報酬基金                                             10.35000   10.44000  -0.09000   -0.86207
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17980   16.17960   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.05480   25.09090  -0.03610   -0.14388
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91950   11.91940   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.17510   10.15660   0.01850    0.18215
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.40570   10.41510  -0.00940   -0.09025
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.93470    9.91660   0.01810    0.18252
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.12640   10.13560  -0.00920   -0.09077
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.06360   10.04490   0.01870    0.18616
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.22960   10.23850  -0.00890   -0.08693
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.92100    9.90260   0.01840    0.18581
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.08190   10.09040  -0.00850   -0.08424
華頓中小型基金                                                   24.70000   24.62000   0.08000    0.32494
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.44620   12.42410   0.02210    0.17788
華頓台灣基金                                                     27.04000   27.02000   0.02000    0.07402
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50190   11.50170   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             17.04000   16.71000   0.33000    1.97487
華頓全球高收益債券基金A                                          13.42110   13.37860   0.04250    0.31767
華頓全球高收益債券基金B                                           8.50340    8.47650   0.02690    0.31735
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.68000    5.70000  -0.02000   -0.35088
華頓新興亞太債券基金A                                            10.51650   10.49390   0.02260    0.21536
華頓新興亞太債券基金B                                             8.10230    8.08490   0.01740    0.21522
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.94090    2.93110   0.00980    0.33435
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.62550   13.61210   0.01340    0.09844
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46650    0.46700  -0.00050   -0.10707
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.80900   11.80220   0.00680    0.05762
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.79500   10.78470   0.01030    0.09551
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.87700   10.89640  -0.01940   -0.17804
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.91750    9.93520  -0.01770   -0.17815
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.72010   11.76560  -0.04550   -0.38672
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.80640   10.85130  -0.04490   -0.41378
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.41000   12.55000  -0.14000   -1.11554
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.07000   11.22000  -0.15000   -1.33690
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.54000   12.73000  -0.19000   -1.49254
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41830    2.41190   0.00640    0.26535
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.98240    1.97460   0.00780    0.39502
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.26900   12.29370  -0.02470   -0.20092
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.12850   10.14890  -0.02040   -0.20101
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38290    0.38360  -0.00070   -0.18248
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32970    0.33060  -0.00090   -0.27223
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.45000    3.44000   0.01000    0.29070
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.99000   15.99000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.55000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               17.84000   17.69000   0.15000    0.84794
匯豐台灣精典基金                                                 24.06000   24.00000   0.06000    0.25000
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.60000   11.59000   0.01000    0.08628
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.85000    7.79000   0.06000    0.77022
匯豐安富基金                                                     25.40000   25.36000   0.04000    0.15773
匯豐成功基金                                                     39.29000   39.03000   0.26000    0.66615
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.34000   11.32000   0.02000    0.17668
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.14000   11.13000   0.01000    0.08985
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.46650    2.45600   0.01050    0.42752
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.27250    2.26180   0.01070    0.47307
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.82730   11.82450   0.00280    0.02368
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.31610    8.31230   0.00380    0.04572
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39200    0.39200   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35580    0.35590  -0.00010   -0.02810
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.02000    8.14000  -0.12000   -1.47420
匯豐金磚動力基金                                                 14.54000   14.68000  -0.14000   -0.95368
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97070   14.97060   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.94000    4.95000  -0.01000   -0.20202
匯豐新鑽動力基金                                                 11.29000   11.48000  -0.19000   -1.65505
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.71260    5.73910  -0.02650   -0.46174
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.21560    9.24300  -0.02740   -0.29644
匯豐龍鳳基金-A類型                                               51.58000   51.46000   0.12000    0.23319
匯豐龍騰電子基金                                                 38.02000   37.98000   0.04000    0.10532
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.46260   12.42710   0.03550    0.28567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.20000   20.18000   0.02000    0.09911
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.81000   11.76000   0.05000    0.42517
新光中國成長基金(美元)                                           12.91000   12.90000   0.01000    0.07752
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.21000   12.16000   0.05000    0.41118
新光台灣富貴基金                                                 24.08000   24.05000   0.03000    0.12474
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.60000    8.59000   0.01000    0.11641
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.65000   11.69000  -0.04000   -0.34217
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.04700   10.01450   0.03250    0.32453
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.31290    9.25320   0.05970    0.64518
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.77340    9.74200   0.03140    0.32232
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.04960    8.99160   0.05800    0.64505
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42150   15.42130   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                    10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            24.66000   24.91000  -0.25000   -1.00361
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.70000   23.87000  -0.17000   -0.71219
新光兩岸優勢基金                                                 13.81000   13.81000   0.00000    0.00000
新光店頭基金                                                     25.81000   25.77000   0.04000    0.15522
新光南非幣保本基金                                               11.60000   11.60000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.25000    9.20000   0.05000    0.54348
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.66000    8.61000   0.05000    0.58072
新光創新科技基金                                                 15.71000   15.63000   0.08000    0.51184
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.84810    9.83720   0.01090    0.11080
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.17120   10.14770   0.02350    0.23158
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.79830    9.76970   0.02860    0.29274
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.45710    9.47960  -0.02250   -0.23735
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.78150    9.79340  -0.01190   -0.12151
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.41870    9.42470  -0.00600   -0.06366
新光澳幣八年期保本基金                                           10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
新光澳幣十年期保本基金                                           10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
新光澳幣保本基金                                                 11.72000   11.73000  -0.01000   -0.08525
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.07360   10.07170   0.00190    0.01886
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.07410   10.07220   0.00190    0.01886
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.94280    9.92880   0.01400    0.14100
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.94280    9.92880   0.01400    0.14100
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.98430    9.97580   0.00850    0.08521
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.98410    9.97560   0.00850    0.08521
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.96900    9.95860   0.01040    0.10443
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.97130    9.96090   0.01040    0.10441
瑞銀全球創新趨勢基金                                              6.99000    6.98000   0.01000    0.14327
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.63000    8.48000   0.15000    1.76887
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.04050   10.02500   0.01550    0.15461
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.88310    9.86780   0.01530    0.15505
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.02450   10.00350   0.02100    0.20993
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.89430    9.87360   0.02070    0.20965
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.95010    9.92340   0.02670    0.26906
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.14150   10.11440   0.02710    0.26793
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.92340   13.88260   0.04080    0.29389
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.77650    8.75070   0.02580    0.29483
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.02130   36.74210   0.27920    0.75989
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.30910   37.10030   0.20880    0.56280
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.28330   39.00490   0.27840    0.71376
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.06250   11.05650   0.00600    0.05427
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.17750   10.20480  -0.02730   -0.26752
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.08320   13.00580   0.07740    0.59512
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.66160   10.65540   0.00620    0.05819
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
群益大印度基金-人民幣                                            13.12210   12.80240   0.31970    2.49719
群益大印度基金-美元                                              13.45460   13.19740   0.25720    1.94887
群益大印度基金-新臺幣                                            12.08000   11.83000   0.25000    2.11327
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.03680   11.97120   0.06560    0.54798
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.65470   12.65330   0.00140    0.01106
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.26000   11.23000   0.03000    0.26714
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.27450   11.25040   0.02410    0.21421
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.81730   10.85230  -0.03500   -0.32251
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.65880    9.60620   0.05260    0.54756
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.30420    9.30320   0.00100    0.01075
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.41590    9.39580   0.02010    0.21393
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.37380    9.40420  -0.03040   -0.32326
群益中小型股基金                                                 47.26000   47.04000   0.22000    0.46769
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.86040    9.84060   0.01980    0.20121
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.98040   10.01380  -0.03340   -0.33354
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.86550    8.87650  -0.01100   -0.12392
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.80390    8.81550  -0.01160   -0.13159
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.91070    8.97050  -0.05980   -0.66663
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.91600    7.95240  -0.03640   -0.45772
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.47600   11.44430   0.03170    0.27699
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.30640   11.32070  -0.01430   -0.12632
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.51010   10.50680   0.00330    0.03141
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.44520    9.42240   0.02280    0.24198
群益中國新機會基金N-美元                                          9.45570    9.48350  -0.02780   -0.29314
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.37670    8.35640   0.02030    0.24293
群益中國新機會基金-美元                                          10.11060   10.14030  -0.02970   -0.29289
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
群益平衡王基金                                                   19.43300   19.39680   0.03620    0.18663
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.84000    7.79000   0.05000    0.64185
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.73000    5.69000   0.04000    0.70299
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.77330    9.67130   0.10200    1.05467
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.17050   10.11840   0.05210    0.51490
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.13000    9.07000   0.06000    0.66152
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.91140    8.85490   0.05650    0.63806
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.27360    9.26440   0.00920    0.09930
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.33000    8.30000   0.03000    0.36145
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.94740    9.97080  -0.02340   -0.23469
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.80010    9.82120  -0.02110   -0.21484
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.49080    9.56110  -0.07030   -0.73527
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.42420    9.48410  -0.05990   -0.63158
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.11000    9.16000  -0.05000   -0.54585
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.00460   10.02820  -0.02360   -0.23534
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.10720   10.12900  -0.02180   -0.21522
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.65780    9.72930  -0.07150   -0.73489
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.10850   10.10820   0.00030    0.00297
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.45300    7.48570  -0.03270   -0.43683
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.48610   14.40280   0.08330    0.57836
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.53000   13.42000   0.11000    0.81967
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.46000   11.41000   0.05000    0.43821
群益印度中小基金N-美元                                           10.13490    9.90870   0.22620    2.28284
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.07000    8.85000   0.22000    2.48588
群益印度中小基金-人民幣                                          14.99160   14.57870   0.41290    2.83221
群益印度中小基金-美元                                            14.49560   14.17210   0.32350    2.28265
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.87000   15.49000   0.38000    2.45320
群益多利策略組合基金                                             11.61000   11.59000   0.02000    0.17256
群益多重收益組合基金                                             13.60000   13.58000   0.02000    0.14728
群益多重資產組合基金                                             15.24000   15.20000   0.04000    0.26316
群益安家基金                                                     23.90620   23.94270  -0.03650   -0.15245
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05870   16.05850   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             20.05000   20.04000   0.01000    0.04990
群益亞太中小基金                                                 13.14000   13.04000   0.10000    0.76687
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.27000   17.24000   0.03000    0.17401
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.62660    9.62270   0.00390    0.04053
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.50120    7.52520  -0.02400   -0.31893
群益店頭市場基金                                                 99.12000   99.92000  -0.80000   -0.80064
群益東方盛世基金                                                  9.35000    9.43000  -0.08000   -0.84836
群益東協成長基金-人民幣                                          14.29850   14.31320  -0.01470   -0.10270
群益東協成長基金-美元                                            13.68300   13.77060  -0.08760   -0.63614
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.81000   12.87000  -0.06000   -0.46620
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.10700   11.08240   0.02460    0.22197
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.66810   10.65800   0.01010    0.09476
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.94190    9.92490   0.01700    0.17129
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.95210    9.98820  -0.03610   -0.36143
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.56230    9.60930  -0.04700   -0.48911
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.90920    8.94610  -0.03690   -0.41247
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.00950    0.00000  10.00950    0.00000
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.73900    9.75470  -0.01570   -0.16095
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.73230    9.78010  -0.04780   -0.48875
群益長安基金                                                     29.25000   29.29000  -0.04000   -0.13657
群益美國新創亮點基金-美元                                        13.77890   13.81050  -0.03160   -0.22881
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.60000   12.60000   0.00000    0.00000
群益真善美基金                                                   17.29480   17.23920   0.05560    0.32252
群益馬拉松基金                                                  121.65000  121.49000   0.16000    0.13170
群益深証中小板基金                                               15.63000   15.41000   0.22000    1.42764
群益創新科技基金                                                 32.65000   32.61000   0.04000    0.12266
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.70220    9.68860   0.01360    0.14037
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.73490    9.77350  -0.03860   -0.39495
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.56570   10.55090   0.01480    0.14027
群益華夏盛世基金-美元                                            10.73410   10.77660  -0.04250   -0.39437
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.76000   16.79000  -0.03000   -0.17868
群益奧斯卡基金                                                   27.49000   27.55000  -0.06000   -0.21779
群益新興金鑽基金-美元                                            13.26640   13.42090  -0.15450   -1.15119
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.60000    9.69000  -0.09000   -0.92879
群益葛萊美基金                                                   23.45000   23.50000  -0.05000   -0.21277
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.22000   18.17000   0.05000    0.27518
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.45000    8.48000  -0.03000   -0.35377
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.25000   13.14000   0.11000    0.83714
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.51550   11.45080   0.06470    0.56503
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.37250   11.33130   0.04120    0.36359
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.23840   11.19200   0.04640    0.41458
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.64870    8.66460  -0.01590   -0.18351
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.36790    9.38070  -0.01280   -0.13645
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.40000    8.40000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.95340    8.97030  -0.01690   -0.18840
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     29.84000   29.94000  -0.10000   -0.33400
德信中國精選成長基金                                             12.14000   12.06000   0.08000    0.66335
德信台灣主流中小基金                                             19.02000   19.14000  -0.12000   -0.62696
德信新興股票組合基金                                             11.53000   11.57000  -0.04000   -0.34572
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91530   11.91510   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.64920   10.63780   0.01140    0.10717
德信數位時代基金                                                 28.45000   28.55000  -0.10000   -0.35026
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64230   11.64210   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.06000   17.09000  -0.03000   -0.17554
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.60000   17.47000   0.13000    0.74413
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.26000    7.26000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.95250    9.88260   0.06990    0.70730
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.96670   13.86900   0.09770    0.70445
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.27130    8.25740   0.01390    0.16833
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.46250   11.43770   0.02480    0.21683
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.58610   11.56260   0.02350    0.20324
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.02270   12.99780   0.02490    0.19157
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   17.84000   17.53000   0.31000    1.76840
摩根中小基金                                                     25.31000   25.15000   0.16000    0.63618
摩根中國A股基金                                                  15.04000   15.21000  -0.17000   -1.11769
摩根中國A股基金(美元)                                            12.47000   12.64000  -0.17000   -1.34494
摩根中國亮點基金                                                 13.87000   13.85000   0.02000    0.14440
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.76860   11.83200  -0.06340   -0.53584
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.78130   12.83330  -0.05200   -0.40520
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.31620   10.38670  -0.07050   -0.67875
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.02580   13.05160  -0.02580   -0.19768
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.58890   14.58310   0.00580    0.03977
摩根台灣金磚基金                                                 21.03000   20.91000   0.12000    0.57389
摩根台灣增長基金                                                 51.49000   51.24000   0.25000    0.48790
摩根平衡基金                                                     28.14000   28.08000   0.06000    0.21368
摩根全球α基金                                                   18.04000   17.91000   0.13000    0.72585
摩根全球平衡基金                                                 15.38030   15.42720  -0.04690   -0.30401
摩根全球發現基金                                                 12.02000   11.95000   0.07000    0.58577
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.70220    9.70730  -0.00510   -0.05254
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.53160   10.54370  -0.01210   -0.11476
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.09140   10.09850  -0.00710   -0.07031
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.19980   11.16150   0.03830    0.34314
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.64660   10.74160  -0.09500   -0.88441
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.48100   13.46460   0.01640    0.12180
摩根亞洲基金                                                     56.38000   56.36000   0.02000    0.03549
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.87030    8.89770  -0.02740   -0.30794
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.31020   10.34700  -0.03680   -0.35566
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.24370    9.27750  -0.03380   -0.36432
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.62210   12.60690   0.01520    0.12057
摩根東方內需機會基金                                             17.84000   17.84000   0.00000    0.00000
摩根東方科技基金                                                 35.61000   36.01000  -0.40000   -1.11080
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
摩根金龍收成基金                                                 22.67000   22.62000   0.05000    0.22104
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06120   15.06110   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.38000   14.36000   0.02000    0.13928
摩根新金磚五國基金                                               11.57000   11.93000  -0.36000   -3.01760
摩根新絲路基金                                                   10.44000   10.61000  -0.17000   -1.60226
摩根新興35基金                                                   13.72000   13.84000  -0.12000   -0.86705
摩根新興日本基金                                                 24.57000   24.53000   0.04000    0.16307
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.97640    7.99340  -0.01700   -0.21268
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                        10.03630   10.00000   0.03630    0.36300
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.10680   11.06540   0.04140    0.37414
摩根新興科技基金                                                 60.11000   59.69000   0.42000    0.70364
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.46770    8.48060  -0.01290   -0.15211
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.60270   10.58760   0.01510    0.14262
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.91020    9.04030  -0.13010   -1.43911
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.89510   10.04650  -0.15140   -1.50699
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.52410    9.68040  -0.15630   -1.61460
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.08020   10.19220  -0.11200   -1.09888
摩根龍揚基金                                                     33.90000   33.82000   0.08000    0.23655
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.83000    9.76000   0.07000    0.71721
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.93000   10.89000   0.04000    0.36731
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.86000   10.82000   0.04000    0.36969
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.67000   10.55000   0.12000    1.13744
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.38520    9.39230  -0.00710   -0.07559
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.23160   11.21620   0.01540    0.13730
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.26000   26.33000  -0.07000   -0.26586
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.87000   11.83420   0.03580    0.30251
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.24180   11.21070   0.03110    0.27741
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.20840   10.18110   0.02730    0.26814
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.61660   10.58450   0.03210    0.30327
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.07400   10.04620   0.02780    0.27672
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.14180    9.11740   0.02440    0.26762
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.78710   10.87020  -0.08310   -0.76448
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.27740   10.33520  -0.05780   -0.55925
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.97180    9.92280   0.04900    0.49381
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.59040    9.52340   0.06700    0.70353
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.84790    9.79960   0.04830    0.49288
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.47100    9.40480   0.06620    0.70390
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.76220   11.76540  -0.00320   -0.02720
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.58720   11.59140  -0.00420   -0.03623
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.27360   10.26210   0.01150    0.11206
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.29740   11.30040  -0.00300   -0.02655
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.11220   11.11630  -0.00410   -0.03688
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.85530    9.84440   0.01090    0.11072
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.62920   23.67800  -0.04880   -0.20610
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14310   13.14290   0.00020    0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.84290   10.81860   0.02430    0.22461
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.39770    8.37880   0.01890    0.22557
聯邦精選科技基金                                                 13.15000   13.20000  -0.05000   -0.37879
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.09030   16.05660   0.03370    0.20988
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.34340   12.21790   0.12550    1.02718
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.12270   12.03730   0.08540    0.70946
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.68650   11.60410   0.08240    0.71009
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.74870   11.74310   0.00560    0.04769
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.06750   11.06830  -0.00080   -0.00723
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.70520   10.70010   0.00510    0.04766
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.77320    8.77390  -0.00070   -0.00798
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.59000   37.39000   0.20000    0.53490
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.68000   15.65000   0.03000    0.19169
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.10000   13.08000   0.02000    0.15291
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.75000   13.71000   0.04000    0.29176
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.94000   12.91000   0.03000    0.23238
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.15000    8.12000   0.03000    0.36946
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.61000   12.58000   0.03000    0.23847
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.45000   11.42000   0.03000    0.26270
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.89000   11.81000   0.08000    0.67739
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.32000   15.21000   0.11000    0.72321
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.20000   15.11000   0.09000    0.59563
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.16000   10.10000   0.06000    0.59406
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.37000   20.32000   0.05000    0.24606
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.58000   18.53000   0.05000    0.26983
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.48000   12.44000   0.04000    0.32154
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.75000   15.71000   0.04000    0.25461
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.44000   16.39000   0.05000    0.30506
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.52000   15.49000   0.03000    0.19367
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.75000   15.71000   0.04000    0.25461
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.31000   14.27000   0.04000    0.28031
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.30000   14.26000   0.04000    0.28050
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.98000   14.91000   0.07000    0.46948
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.45000   18.43000   0.02000    0.10852
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.36000   17.34000   0.02000    0.11534
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.81000   13.79000   0.02000    0.14503
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.53000   14.50000   0.03000    0.20690
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.65000   13.63000   0.02000    0.14674
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.41000    8.40000   0.01000    0.11905
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.62000   13.60000   0.02000    0.14706
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.73000   14.65000   0.08000    0.54608
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.69000   14.61000   0.08000    0.54757
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.62000    9.56000   0.06000    0.62762
聯博貨幣市場基金                                                 14.98130   14.98120   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.62400   10.60830   0.01570    0.14800
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.42540   14.41200   0.01340    0.09298
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.86150    7.84990   0.01160    0.14777
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.51000   14.49000   0.02000    0.13803
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.53000   14.51000   0.02000    0.13784
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
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瀚亞中小型股基金                                                 22.96000   22.92000   0.04000    0.17452
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.36000   13.40000  -0.04000   -0.29851
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.46000   14.55000  -0.09000   -0.61856
瀚亞巴西基金                                                      5.25000    5.41000  -0.16000   -2.95749
瀚亞外銷基金                                                     43.41000   43.30000   0.11000    0.25404
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.52000   10.41000   0.11000    1.05668
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.08000   11.02000   0.06000    0.54446
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.03000    9.97000   0.06000    0.60181
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.49000    9.39000   0.10000    1.06496
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.12000    9.06000   0.06000    0.66225
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.28000    9.18000   0.10000    1.08932
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.53000    9.46000   0.07000    0.73996
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.51300   10.47310   0.03990    0.38098
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.33210   10.29310   0.03900    0.37889
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.16360   12.11190   0.05170    0.42685
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.07340   10.03390   0.03950    0.39367
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.67050    7.64110   0.02940    0.38476
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.18710    8.15630   0.03080    0.37762
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.18020    8.14540   0.03480    0.42724
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.30220    7.27360   0.02860    0.39320
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.01160    8.97330   0.03830    0.42682
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.43240    9.39580   0.03660    0.38954
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.56990    9.53380   0.03610    0.37865
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.39310    9.35320   0.03990    0.42659
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.51000   10.40000   0.11000    1.05769
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.15000   11.10000   0.05000    0.45045
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.25000   10.18000   0.07000    0.68762
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.91000    9.81000   0.10000    1.01937
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.61000   10.55000   0.06000    0.56872
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.78000    9.71000   0.07000    0.72091
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.53000   13.22000   0.31000    2.34493
瀚亞印度基金-美元                                                13.92000   13.67000   0.25000    1.82882
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.27000   28.68000   0.59000    2.05718
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.18000   12.07000   0.11000    0.91135
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.29000   10.19000   0.10000    0.98135
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.71000   11.63000   0.08000    0.68788
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.30000   15.25000   0.05000    0.32787
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.58000    9.52000   0.06000    0.63025
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.33000   11.23000   0.10000    0.89047
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.72180   11.67980   0.04200    0.35960
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.60680   12.49190   0.11490    0.91980
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.27650   11.27100   0.00550    0.04880
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.67890   10.65910   0.01980    0.18576
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.72560   11.69120   0.03440    0.29424
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.34010    9.30640   0.03370    0.36212
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.63230    9.54450   0.08780    0.91990
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.59160    9.58710   0.00450    0.04694
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.07530    9.05850   0.01680    0.18546
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.44160    9.41390   0.02770    0.29425
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.00820   13.99580   0.01240    0.08860
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.47820   10.45680   0.02140    0.20465
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.82710   10.83220  -0.00510   -0.04708
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.39840   12.38740   0.01100    0.08880
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.01000   10.80000   0.21000    1.94444
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.01000   21.95000   0.06000    0.27335
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54060   13.54040   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               23.36000   23.36000   0.00000    0.00000
瀚亞高科技基金                                                   60.91000   60.66000   0.25000    0.41213
瀚亞理財通基金                                                   25.95000   25.78000   0.17000    0.65943
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.75000    9.64000   0.11000    1.14108
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.39000    9.24000   0.15000    1.62338
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.74000    9.64000   0.10000    1.03734
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.47000    9.36000   0.11000    1.17521
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.33000    9.19000   0.14000    1.52339
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.78000    9.69000   0.09000    0.92879
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.48000    9.37000   0.11000    1.17396
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.66000    9.59000   0.07000    0.72993
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.30000    9.20000   0.10000    1.08696
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.38000    9.31000   0.07000    0.75188
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.29000    9.19000   0.10000    1.08814
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.46000    9.40000   0.06000    0.63830
瀚亞菁華基金                                                     23.31000   23.17000   0.14000    0.60423
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.41140   13.45790  -0.04650   -0.34552
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.74820    9.78200  -0.03380   -0.34553
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.72100   10.74440  -0.02340   -0.21779
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.86250    9.72960   0.13290    1.36593
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.30720   11.36610  -0.05890   -0.51821
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.99010   10.02170  -0.03160   -0.31532
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.19620   10.21570  -0.01950   -0.19088
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.79730    8.81650  -0.01920   -0.21777
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.82660    7.72110   0.10550    1.36639
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.74410    9.79210  -0.04800   -0.49019
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.63150    8.65870  -0.02720   -0.31413
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.30750    8.32340  -0.01590   -0.19103
瀚亞電通網基金                                                   15.80000   15.74000   0.06000    0.38119
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.71660   13.70110   0.01550    0.11313
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.26710   10.26210   0.00500    0.04872
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.29020   10.29020   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.67050   11.65730   0.01320    0.11323
瀚亞歐洲基金                                                     11.75000   11.59000   0.16000    1.38050
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