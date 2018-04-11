[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/04/10 107/04/09 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.35830 10.34940 0.00890 0.08600 大華銀多元特別收益平衡基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.64400 9.64580 -0.00180 -0.01866 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.85230 9.85560 -0.00330 -0.03348 中國信託台灣活力基金 15.56000 15.50000 0.06000 0.38710 中國信託台灣優勢基金 17.99000 18.03000 -0.04000 -0.22185 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.39000 9.29000 0.10000 1.07643 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.08000 9.01000 0.07000 0.77691 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.74000 8.78000 -0.04000 -0.45558 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.64930 9.62710 0.02220 0.23060 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22000 9.19880 0.02120 0.23046 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.17300 10.15710 0.01590 0.15654 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.71910 9.70390 0.01520 0.15664 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.72680 9.77550 -0.04870 -0.49818 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.57830 8.62120 -0.04290 -0.49761 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.07310 11.04810 0.02500 0.22628 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.12040 10.09760 0.02280 0.22580 中國信託智能運動基金-台幣 9.89000 9.80000 0.09000 0.91837 中國信託智能運動基金-美元 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96830 10.96820 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.58930 9.57980 0.00950 0.09917 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.42820 9.41880 0.00940 0.09980 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.80460 9.80010 0.00450 0.04592 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.63520 9.63080 0.00440 0.04569 中國信託精穩基金 17.92840 17.83940 0.08900 0.49890 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.07000 67.45000 -0.38000 -0.56338 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.02820 37.68010 0.34810 0.92383 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26680 11.26050 0.00630 0.05595 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.73380 10.75710 -0.02330 -0.21660 元大上證50基金 32.21000 31.39000 0.82000 2.61230 元大大中華TMT基金-人民幣 13.01000 13.03000 -0.02000 -0.15349 元大大中華TMT基金-新台幣 11.99000 12.03000 -0.04000 -0.33250 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.08000 13.00000 0.08000 0.61538 元大大中華價值指數基金-美元 13.36700 13.34900 0.01800 0.13484 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.09100 17.03200 0.05900 0.34641 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.24800 11.26400 -0.01600 -0.14205 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.18300 11.22900 -0.04600 -0.40965 元大中國平衡基金-人民幣 3.18000 3.17000 0.01000 0.31546 元大中國平衡基金-新台幣 14.69000 14.70000 -0.01000 -0.06803 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.25680 46.22570 0.03110 0.06728 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35940 10.33580 0.02360 0.22833 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66290 9.64080 0.02210 0.22923 元大中國機會債券基金-新台幣 9.85420 9.85850 -0.00430 -0.04362 元大巴西指數基金 6.40400 6.65200 -0.24800 -3.72820 元大巴菲特基金 30.74000 30.64000 0.10000 0.32637 元大日經225基金 27.51000 27.35000 0.16000 0.58501 元大台商收成基金 24.04000 23.94000 0.10000 0.41771 元大台灣50單日反向1倍基金 12.64000 12.69000 -0.05000 -0.39401 元大台灣50單日正向2倍基金 37.21000 36.88000 0.33000 0.89479 元大台灣中型100基金 32.76000 32.55000 0.21000 0.64516 元大台灣加權股價指數基金 25.16300 25.08000 0.08300 0.33094 元大台灣卓越50基金 82.50000 82.13000 0.37000 0.45051 元大台灣金融基金 16.96000 16.79000 0.17000 1.01251 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.03000 30.94000 0.09000 0.29089 元大台灣高股息基金 26.00000 25.90000 0.10000 0.38610 元大台灣電子科技基金 36.38000 36.25000 0.13000 0.35862 元大全球ETF成長組合基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.29000 0.01000 0.06998 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.12000 12.99000 0.13000 1.00077 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.25000 9.16000 0.09000 0.98253 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.47000 12.31000 0.16000 1.29976 元大全球不動產證券化基金-美元 12.77300 12.67200 0.10100 0.79703 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.79000 6.78000 0.01000 0.14749 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.01000 7.93000 0.08000 1.00883 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.33000 6.27000 0.06000 0.95694 元大全球股票入息基金-美元配息 9.99000 9.96400 0.02600 0.26094 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.33300 10.31900 0.01400 0.13567 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.58630 9.57330 0.01300 0.13579 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.19270 9.16420 0.02850 0.31099 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.57980 8.55330 0.02650 0.30982 元大全球新興市場精選組合基金 13.73000 13.90000 -0.17000 -1.22302 元大全球農業商機基金 15.77000 15.68000 0.09000 0.57398 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 元大印尼指數基金 9.20100 9.17000 0.03100 0.33806 元大印度指數基金 9.60400 9.47000 0.13400 1.41499 元大印度基金 12.49000 12.30000 0.19000 1.54472 元大多多基金 19.86000 19.84000 0.02000 0.10081 元大多福基金 58.07000 58.46000 -0.39000 -0.66712 元大亞太成長基金 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.64840 8.63490 0.01350 0.15634 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.22210 7.21090 0.01120 0.15532 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.97400 9.85300 0.12100 1.22805 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.74000 9.60000 0.14000 1.45833 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.65000 9.52000 0.13000 1.36555 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.74000 9.60000 0.14000 1.45833 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.94600 9.84400 0.10200 1.03616 元大卓越基金 51.96000 51.88000 0.08000 0.15420 元大店頭基金 9.43000 9.49000 -0.06000 -0.63224 元大泛歐成長基金 9.42000 9.24000 0.18000 1.94805 元大美元貨幣市場基金-美元 10.19300 10.19250 0.00050 0.00491 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.02460 9.03010 -0.00550 -0.06091 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.07580 29.98130 0.09450 0.31520 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.50200 36.36880 0.13320 0.36625 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.03730 19.04920 -0.01190 -0.06247 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.30600 19.26810 0.03790 0.19670 元大美國政府7至10年期債券基金 37.05060 36.93310 0.11750 0.31814 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.38610 20.39700 -0.01090 -0.05344 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.14220 18.11930 0.02290 0.12638 元大高科技基金 18.21000 18.11000 0.10000 0.55218 元大得利貨幣市場基金 16.22710 16.22690 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96330 11.96320 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.55000 14.67000 -0.12000 -0.81800 元大華夏中小基金 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088 元大新中國基金-人民幣 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 元大新中國基金-美元 11.81300 11.90200 -0.08900 -0.74777 元大新中國基金-新台幣 11.14000 11.20000 -0.06000 -0.53571 元大新主流基金 26.33000 26.33000 0.00000 0.00000 元大新東協平衡基金-美元 10.23200 10.28900 -0.05700 -0.55399 元大新東協平衡基金-新台幣 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 元大新興市場ESG策略基金 12.97000 12.99000 -0.02000 -0.15396 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.83020 10.76430 0.06590 0.61221 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.95580 10.94170 0.01410 0.12886 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.90050 10.86380 0.03670 0.33782 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.72340 9.69070 0.03270 0.33744 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.90750 9.90000 0.00750 0.07576 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.65560 9.64840 0.00720 0.07462 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.53310 9.50600 0.02710 0.28508 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.29420 9.26780 0.02640 0.28486 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.67420 9.66850 0.00570 0.05895 元大新興亞洲基金 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.78650 9.77770 0.00880 0.09000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.77680 9.76800 0.00880 0.09009 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.52530 9.49690 0.02840 0.29904 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.51570 9.48730 0.02840 0.29935 元大萬泰貨幣市場基金 15.07840 15.07820 0.00020 0.00133 元大經貿基金 38.47000 38.43000 0.04000 0.10409 元大實質多重資產基金-人民幣 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 元大實質多重資產基金-美元 9.79200 9.77400 0.01800 0.18416 元大實質多重資產基金-新台幣 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 元大滬深300單日反向1倍基金 14.15000 14.54000 -0.39000 -2.68226 元大滬深300單日正向2倍基金 17.13000 16.17000 0.96000 5.93692 元大精準中小基金 22.82000 22.89000 -0.07000 -0.30581 元大摩臺基金 38.66000 38.50000 0.16000 0.41558 元大標普500基金 22.96000 22.90000 0.06000 0.26201 元大標普500單日反向1倍基金 14.08000 14.10000 -0.02000 -0.14184 元大標普500單日正向2倍基金 29.19000 29.03000 0.16000 0.55115 元大標智滬深300基金 18.95000 18.43000 0.52000 2.82149 元大歐洲50基金 24.22000 23.74000 0.48000 2.02190 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.53750 9.48850 0.04900 0.51641 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.13460 10.13420 0.00040 0.00395 元大績效基金 54.69000 54.80000 -0.11000 -0.20073 元大韓國KOSPI200基金 23.62000 23.55000 0.07000 0.29724 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.63000 15.65000 -0.02000 -0.12780 日盛上選基金 33.10000 33.04000 0.06000 0.18160 日盛小而美基金 19.51000 19.51000 0.00000 0.00000 日盛中國內需動力基金 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.71650 11.71260 0.00390 0.03330 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.04340 10.04010 0.00330 0.03287 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.04300 12.04150 0.00150 0.01246 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.31700 10.31590 0.00110 0.01066 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.77220 10.76380 0.00840 0.07804 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.21260 9.20550 0.00710 0.07713 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.49000 12.54000 -0.05000 -0.39872 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340 日盛日盛基金 13.38000 13.27000 0.11000 0.82894 日盛目標收益組合基金(美元) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 日盛全球抗暖化基金 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.02880 9.99670 0.03210 0.32111 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.62540 9.59470 0.03070 0.31997 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.73600 9.70020 0.03580 0.36906 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.34720 9.31280 0.03440 0.36938 日盛全球新興債券基金A 10.86960 10.85540 0.01420 0.13081 日盛全球新興債券基金B 8.61100 8.59970 0.01130 0.13140 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44210 2.43860 0.00350 0.14352 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.73970 1.73720 0.00250 0.14391 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38260 0.38220 0.00040 0.10466 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27360 0.27330 0.00030 0.10977 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.55500 12.53380 0.02120 0.16914 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.82510 8.81020 0.01490 0.16912 日盛亞洲機會基金 7.55000 7.55000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 17.65000 17.64000 0.01000 0.05669 日盛高科技基金 17.42000 17.41000 0.01000 0.05744 日盛貨幣市場基金 14.74520 14.74500 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 38.53000 38.23000 0.30000 0.78472 日盛精選五虎基金 38.57000 38.51000 0.06000 0.15580 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46300 13.46280 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 35.44000 35.61000 -0.17000 -0.47739 台新MSCI中國基金 21.42000 21.37000 0.05000 0.23397 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.95000 18.03000 -0.08000 -0.44370 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.32000 21.16000 0.16000 0.75614 台新大眾貨幣市場基金 14.13910 14.13890 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.79290 9.77340 0.01950 0.19952 台新中美貨幣市場基金-美元 10.86450 10.89510 -0.03060 -0.28086 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.85790 9.86510 -0.00720 -0.07298 台新中國通基金 48.32000 48.68000 -0.36000 -0.73952 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.11100 16.08800 0.02300 0.14296 台新中國精選中小基金 12.11000 11.97000 0.14000 1.16959 台新主流基金 24.76000 24.91000 -0.15000 -0.60217 台新北美收益資產證券化基金(A) 17.98000 17.98000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61920 0.62050 -0.00130 -0.20951 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47140 0.47240 -0.00100 -0.21169 台新台灣中小基金 38.35000 38.55000 -0.20000 -0.51881 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.28430 9.23110 0.05320 0.57631 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.39170 9.36150 0.03020 0.32260 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.37000 8.33000 0.04000 0.48019 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.34990 10.31670 0.03320 0.32181 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.66360 10.65940 0.00420 0.03940 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.31730 11.31350 0.00380 0.03359 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 台新印度基金 15.70000 15.40000 0.30000 1.94805 台新亞美短期債券基金 10.83450 10.82520 0.00930 0.08591 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.84230 8.82510 0.01720 0.19490 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30940 0.30940 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.98330 11.95990 0.02340 0.19565 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41300 0.41310 -0.00010 -0.02421 台新真吉利貨幣市場基金 11.07460 11.07450 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.62650 30.52610 0.10040 0.32890 台新智慧生活基金-美元 9.93070 9.93090 -0.00020 -0.00201 台新智慧生活基金-新台幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.39350 9.38550 0.00800 0.08524 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.09340 9.06660 0.02680 0.29559 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.85040 9.84190 0.00850 0.08637 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.54250 9.51430 0.02820 0.29640 台新新興市場債券基金(A類型) 10.41430 10.36010 0.05420 0.52316 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35120 0.35010 0.00110 0.31420 台新新興市場債券基金(B類型) 7.94640 7.90510 0.04130 0.52245 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28120 0.28040 0.00080 0.28531 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.22000 6.37000 -0.15000 -2.35479 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.00000 9.98700 0.01300 0.13017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 20.17000 20.01000 0.16000 0.79960 未來資產全球大消費基金 14.21000 14.17000 0.04000 0.28229 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.87000 9.74000 0.13000 1.33470 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.61000 8.50000 0.11000 1.29412 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.91080 11.90600 0.00480 0.04032 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.80220 9.79820 0.00400 0.04082 未來資產亞洲新富基金 21.24000 21.12000 0.12000 0.56818 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54800 12.54780 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 12.50000 12.42000 0.08000 0.64412 未來資產新興市場債券基金A 8.94710 8.94590 0.00120 0.01341 未來資產新興市場債券基金B 6.97590 6.97490 0.00100 0.01434 未來資產閣來寶全球組合基金 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.97100 10.96500 0.00600 0.05472 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.08780 10.11800 -0.03020 -0.29848 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.46350 9.44910 0.01440 0.15240 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56880 10.55270 0.01610 0.15257 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54280 8.57050 -0.02770 -0.32320 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.60260 9.63360 -0.03100 -0.32179 永豐中小基金 50.38000 50.15000 0.23000 0.45862 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.89050 1.88450 0.00600 0.31839 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43940 2.43170 0.00770 0.31665 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.88090 8.88440 -0.00350 -0.03939 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11440 11.11870 -0.00430 -0.03867 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.62000 4.63000 -0.01000 -0.21598 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.38000 21.52000 -0.14000 -0.65056 永豐主流品牌基金 16.73000 16.42000 0.31000 1.88794 永豐永豐基金 34.89000 34.58000 0.31000 0.89647 永豐亞洲民生消費基金 12.23000 12.19000 0.04000 0.32814 永豐南非幣2021保本基金 12.81780 12.83590 -0.01810 -0.14101 永豐高科技基金 23.72000 23.45000 0.27000 1.15139 永豐貨幣市場基金 13.86090 13.86070 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09550 2.08960 0.00590 0.28235 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47480 2.48080 -0.00600 -0.24186 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.97040 7.97720 -0.00680 -0.08524 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.46780 10.47680 -0.00900 -0.08590 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.55930 7.56220 -0.00290 -0.03835 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.39130 11.39560 -0.00430 -0.03773 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.57000 8.61000 -0.04000 -0.46458 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.95000 19.02000 -0.07000 -0.36803 永豐臺灣加權ETF基金 54.29000 54.07000 0.22000 0.40688 永豐領航科技基金 39.37000 39.38000 -0.01000 -0.02539 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.44000 12.50000 -0.06000 -0.48000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.14000 9.94000 0.20000 2.01207 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.96000 9.75000 0.21000 2.15385 永豐趨勢平衡基金 46.95000 46.87000 0.08000 0.17068 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.42110 11.41990 0.00120 0.01051 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.77980 9.76470 0.01510 0.15464 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.77980 9.76470 0.01510 0.15464 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.71440 9.70430 0.01010 0.10408 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71800 9.70810 0.00990 0.10198 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.78980 9.77370 0.01610 0.16473 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.91740 9.90100 0.01640 0.16564 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.70050 9.68910 0.01140 0.11766 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.78880 9.77730 0.01150 0.11762 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.54000 11.48000 0.06000 0.52265 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050 兆豐國際中小基金 15.08000 15.06000 0.02000 0.13280 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.57000 14.65000 -0.08000 -0.54608 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.13000 20.26000 -0.13000 -0.64166 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.61000 20.77000 -0.16000 -0.77034 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.81000 11.76000 0.05000 0.42517 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.61000 12.57000 0.04000 0.31822 兆豐國際生命科學基金 14.44000 14.39000 0.05000 0.34746 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.15290 10.12520 0.02770 0.27357 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.69530 10.67890 0.01640 0.15357 兆豐國際全球高股息基金 11.16000 11.09000 0.07000 0.63120 兆豐國際全球基金 30.50000 30.41000 0.09000 0.29596 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.19780 10.19720 0.00060 0.00588 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.42590 9.43120 -0.00530 -0.05620 兆豐國際國民基金 23.51000 23.64000 -0.13000 -0.54992 兆豐國際第一基金 13.24000 13.31000 -0.07000 -0.52592 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.99910 9.96780 0.03130 0.31401 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.06290 8.03770 0.02520 0.31352 兆豐國際萬全基金 20.53000 20.60000 -0.07000 -0.33981 兆豐國際電子基金 26.08000 26.05000 0.03000 0.11516 兆豐國際綠鑽基金 7.84000 7.80000 0.04000 0.51282 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.30000 22.20000 0.10000 0.45045 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.99000 17.05000 -0.06000 -0.35191 兆豐國際豐台灣基金 32.32000 32.18000 0.14000 0.43505 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48180 12.48160 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15130 11.10890 0.04240 0.38168 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.99840 11.95390 0.04450 0.37226 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.79390 10.74820 0.04570 0.42519 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.59370 11.54930 0.04440 0.38444 合庫全球高收益債券基金B類型 8.34410 8.31230 0.03180 0.38257 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.77090 9.73380 0.03710 0.38115 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.24350 9.20620 0.03730 0.40516 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.28770 9.25230 0.03540 0.38261 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.57980 9.54090 0.03890 0.40772 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.37000 11.31000 0.06000 0.53050 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.38000 9.30000 0.08000 0.86022 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.78000 10.72000 0.06000 0.55970 合庫全球新興市場基金 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 合庫貨幣市場基金 10.11340 10.11330 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.89150 9.88210 0.00940 0.09512 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.17750 10.16860 0.00890 0.08752 合庫新興多重收益基金A類型 10.35530 10.33780 0.01750 0.16928 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.99800 11.98980 0.00820 0.06839 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.92640 13.90570 0.02070 0.14886 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.47270 9.46370 0.00900 0.09510 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.11830 10.10950 0.00880 0.08705 合庫新興多重收益基金B類型 8.30730 8.29320 0.01410 0.17002 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.47110 9.46450 0.00660 0.06973 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.75610 10.73990 0.01620 0.15084 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.87570 10.86980 0.00590 0.05428 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.69690 10.74320 -0.04630 -0.43097 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97400 10.00070 -0.02670 -0.26698 安聯中國東協基金 15.90000 15.80000 0.10000 0.63291 安聯中國策略基金 15.40000 15.55000 -0.15000 -0.96463 安聯中華新思路基金-人民幣 14.29000 14.27000 0.02000 0.14015 安聯中華新思路基金-美元 14.50000 14.55000 -0.05000 -0.34364 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.89000 12.91000 -0.02000 -0.15492 安聯台灣大壩基金 25.67000 25.57000 0.10000 0.39108 安聯台灣科技基金 45.14000 45.20000 -0.06000 -0.13274 安聯台灣貨幣市場基金 12.47100 12.47090 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 29.28000 29.22000 0.06000 0.20534 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12320 10.09960 0.02360 0.23367 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.09840 15.06380 0.03460 0.22969 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76670 9.74420 0.02250 0.23091 安聯四季成長組合基金-美元 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.10030 12.05650 0.04380 0.36329 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12880 10.10110 0.02770 0.27423 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.28050 12.24970 0.03080 0.25143 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.67570 9.63970 0.03600 0.37346 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.50680 9.48040 0.02640 0.27847 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21590 9.19280 0.02310 0.25128 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.84380 11.77920 0.06460 0.54842 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.90130 10.85420 0.04710 0.43393 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.56840 10.52320 0.04520 0.42953 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.05680 9.01120 0.04560 0.50604 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.86270 8.82440 0.03830 0.43402 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.56670 8.53000 0.03670 0.43025 安聯全球人口趨勢基金 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.03000 9.09000 -0.06000 -0.66007 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.18000 32.31000 -0.13000 -0.40235 安聯全球油礦金趨勢基金 7.96000 7.92000 0.04000 0.50505 安聯全球計量平衡基金 12.53000 12.45000 0.08000 0.64257 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06020 12.05790 0.00230 0.01907 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.53230 10.53030 0.00200 0.01899 安聯全球新興市場基金 18.45000 18.74000 -0.29000 -1.54749 安聯全球農金趨勢基金 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 安聯全球綠能趨勢基金 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 安聯亞洲動態策略基金 24.75000 24.65000 0.10000 0.40568 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.02160 10.01360 0.00800 0.07989 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.82420 9.81600 0.00820 0.08354 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.29810 84.11670 0.18140 0.21565 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.87520 12.88280 -0.00760 -0.05899 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.11390 66.98810 0.12580 0.18779 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.16720 10.17330 -0.00610 -0.05996 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51550 2.51250 0.00300 0.11940 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59210 10.61120 -0.01910 -0.18000 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09530 2.08790 0.00740 0.35442 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.84250 8.85900 -0.01650 -0.18625 宏利台灣動力基金 31.34000 31.25000 0.09000 0.28800 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.42460 10.36950 0.05510 0.53137 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.67980 9.60920 0.07060 0.73471 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.33590 8.29190 0.04400 0.53064 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.98130 7.92650 0.05480 0.69135 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483 宏利全球債券組合基金 13.03510 13.03310 0.00200 0.01535 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.80010 2.79910 0.00100 0.03573 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80760 11.80810 -0.00050 -0.00423 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.84420 8.84470 -0.00050 -0.00565 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29240 2.27890 0.01350 0.59239 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.60630 10.58770 0.01860 0.17568 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.37390 4.34790 0.02600 0.59799 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.71110 0.70770 0.00340 0.48043 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.12000 20.00000 0.12000 0.60000 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60290 11.56360 0.03930 0.33986 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.36970 10.33970 0.03000 0.29014 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.96410 9.92920 0.03490 0.35149 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.11570 9.09450 0.02120 0.23311 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.63790 8.61320 0.02470 0.28677 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.40010 8.36830 0.03180 0.38001 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.65070 8.62670 0.02400 0.27821 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84840 2.84260 0.00580 0.20404 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41760 0.41610 0.00150 0.36049 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.51950 12.46870 0.05080 0.40742 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95230 0.94940 0.00290 0.30546 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.76420 7.73200 0.03220 0.41645 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17640 2.16780 0.00860 0.39672 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31310 0.31200 0.00110 0.35256 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.53820 9.49810 0.04010 0.42219 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35310 0.35180 0.00130 0.36953 宏利萬利貨幣市場基金 13.62540 13.62530 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.85000 2.85000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金 28.66000 28.68000 -0.02000 -0.06974 宏利澳幣保本基金 11.90490 11.89850 0.00640 0.05379 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.17000 9.10000 0.07000 0.76923 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.37000 11.27000 0.10000 0.88731 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.91000 11.88000 0.03000 0.25253 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.72000 11.67000 0.05000 0.42845 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.03260 9.98070 0.05190 0.52000 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.14840 10.14510 0.00330 0.03253 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.03070 9.00890 0.02180 0.24198 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.51620 10.49080 0.02540 0.24212 貝萊德亞美利加收益基金 8.80000 8.73000 0.07000 0.80183 貝萊德新台幣基金 12.92220 12.92210 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.27000 25.16000 0.11000 0.43720 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12600 11.12120 0.00480 0.04316 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05300 10.06340 -0.01040 -0.10334 保德信大中華基金 30.48000 30.54000 -0.06000 -0.19646 保德信中小型股基金 43.98000 43.63000 0.35000 0.80220 保德信中國中小基金-人民幣 10.66000 10.75000 -0.09000 -0.83721 保德信中國中小基金-美元 11.21000 11.35000 -0.14000 -1.23348 保德信中國中小基金-新臺幣 10.25000 10.35000 -0.10000 -0.96618 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.69560 9.71900 -0.02340 -0.24077 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.66560 9.68540 -0.01980 -0.20443 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.80190 9.82460 -0.02270 -0.23105 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.44870 10.47300 -0.02430 -0.23203 保德信中國品牌基金-人民幣 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423 保德信中國品牌基金-美元 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.95000 11.02000 -0.07000 -0.63521 保德信台商全方位基金 34.45000 34.11000 0.34000 0.99678 保德信全球中小基金 28.64000 28.58000 0.06000 0.20994 保德信全球消費商機基金 17.12000 16.88000 0.24000 1.42180 保德信全球基礎建設基金 11.64000 11.48000 0.16000 1.39373 保德信全球資源基金 7.43000 7.34000 0.09000 1.22616 保德信全球醫療生化基金-美元 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 28.71000 28.78000 -0.07000 -0.24322 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.98140 9.96340 0.01800 0.18066 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.62590 10.60640 0.01950 0.18385 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.96720 8.93210 0.03510 0.39296 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.54000 9.50260 0.03740 0.39358 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.43660 8.41030 0.02630 0.31271 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87680 10.84280 0.03400 0.31357 保德信亞太基金 21.96000 21.93000 0.03000 0.13680 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.65440 8.63970 0.01470 0.17014 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.23360 11.21450 0.01910 0.17032 保德信店頭市場基金 33.96000 33.99000 -0.03000 -0.08826 保德信拉丁美洲基金 7.46000 7.55000 -0.09000 -1.19205 保德信金平衡基金 29.41000 29.33000 0.08000 0.27276 保德信金滿意基金 40.63000 40.53000 0.10000 0.24673 保德信科技島基金 24.47000 24.47000 0.00000 0.00000 保德信高成長基金 87.35000 86.57000 0.78000 0.90100 保德信第一基金 25.99000 25.69000 0.30000 1.16777 保德信貨幣市場基金 15.74200 15.74180 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.63130 10.61940 0.01190 0.11206 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.25100 10.21770 0.03330 0.32591 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.92540 10.91410 0.01130 0.10354 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.86190 9.83090 0.03100 0.31533 保德信新世紀基金 10.28000 10.17000 0.11000 1.08161 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.31960 8.30020 0.01940 0.23373 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.92470 10.89930 0.02540 0.23304 保德信新興趨勢組合基金 11.50000 11.65000 -0.15000 -1.28755 保德信瑞騰基金 15.52360 15.52340 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.31000 10.10000 0.21000 2.07921 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.91780 9.98300 -0.06520 -0.65311 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.06860 10.05870 0.00990 0.09842 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.85570 9.90510 -0.04940 -0.49873 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.92410 9.92670 -0.00260 -0.02619 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00460 10.00140 0.00320 0.03200 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.00470 10.00390 0.00080 0.00800 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.97620 9.99150 -0.01530 -0.15313 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.97640 9.99160 -0.01520 -0.15213 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.00610 10.03520 -0.02910 -0.28998 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.93240 9.92370 0.00870 0.08767 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.86660 9.86920 -0.00260 -0.02634 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98850 1.99370 -0.00520 -0.26082 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65920 2.65350 0.00570 0.21481 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31390 0.31590 -0.00200 -0.63311 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45540 0.45600 -0.00060 -0.13158 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.80460 8.85280 -0.04820 -0.54446 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.89070 11.89690 -0.00620 -0.05211 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71310 9.73580 -0.02270 -0.23316 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.69130 11.67180 0.01950 0.16707 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24040 9.29750 -0.05710 -0.61414 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.15910 11.18240 -0.02330 -0.20836 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.32500 10.32320 0.00180 0.01744 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.14150 10.14860 -0.00710 -0.06996 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.21440 10.28940 -0.07500 -0.72891 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69960 10.69810 0.00150 0.01402 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.11100 10.17240 -0.06140 -0.60359 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95510 10.02280 -0.06770 -0.67546 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.18390 10.17650 0.00740 0.07272 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.89520 9.94700 -0.05180 -0.52076 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01600 10.00770 0.00830 0.08294 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.80180 10.79500 0.00680 0.06299 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.55760 6.58230 -0.02470 -0.37525 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.99260 10.97200 0.02060 0.18775 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63610 11.63600 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.29000 19.07000 0.22000 1.15364 施羅德樂活中小基金-I類型 4373.720004322.69000 51.03000 1.18051 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.62850 10.58390 0.04460 0.42139 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.04260 11.99920 0.04340 0.36169 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.30600 11.27680 0.02920 0.25894 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.55930 9.51930 0.04000 0.42020 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.36510 10.32770 0.03740 0.36213 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.16900 10.14270 0.02630 0.25930 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.94920 10.90330 0.04590 0.42097 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.92250 11.87960 0.04290 0.36112 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.88590 11.85520 0.03070 0.25896 柏瑞五國金勢力建設基金 6.78000 6.89000 -0.11000 -1.59652 柏瑞巨人基金 13.09000 13.00000 0.09000 0.69231 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63740 13.63720 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 15.75000 15.69000 0.06000 0.38241 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.28680 13.23230 0.05450 0.41187 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.88850 11.84410 0.04440 0.37487 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 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9.74800 9.75150 -0.00350 -0.03589 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.78120 9.78910 -0.00790 -0.08070 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.78630 10.79020 -0.00390 -0.03614 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08640 10.08840 -0.00200 -0.01982 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.38300 10.39140 -0.00840 -0.08084 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.09920 10.10280 -0.00360 -0.03563 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.25760 9.25940 -0.00180 -0.01944 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.23090 9.22220 0.00870 0.09434 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.80260 9.81050 -0.00790 -0.08053 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.40900 12.41740 -0.00840 -0.06765 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.01240 12.02820 -0.01580 -0.13136 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.47850 11.49670 -0.01820 -0.15831 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.54560 7.55070 -0.00510 -0.06754 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.61990 9.63120 -0.01130 -0.11733 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.29820 10.31450 -0.01630 -0.15803 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.66700 10.67420 -0.00720 -0.06745 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.49680 11.51500 -0.01820 -0.15805 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.40860 10.42070 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10.78770 0.01070 0.09919 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.56230 11.55020 0.01210 0.10476 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.00600 11.94940 0.05660 0.47366 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.24890 11.24120 0.00770 0.06850 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.97460 9.96470 0.00990 0.09935 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.42940 10.41850 0.01090 0.10462 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.28070 10.23230 0.04840 0.47301 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.40800 10.40100 0.00700 0.06730 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.22770 10.21700 0.01070 0.10473 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.34900 10.34190 0.00710 0.06865 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.22000 13.62000 -0.40000 -2.93686 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.51000 31.65000 1.86000 5.87678 國泰大中華基金 21.41000 21.23000 0.18000 0.84786 國泰小龍基金 16.35000 16.25000 0.10000 0.61538 國泰中小成長基金 45.28000 44.99000 0.29000 0.64459 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.42500 4.40980 0.01520 0.34469 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.51000 20.49000 0.02000 0.09761 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80690 0.80770 -0.00080 -0.09905 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76690 0.76800 -0.00110 -0.14323 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09860 2.08730 0.01130 0.54137 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.68650 9.66530 0.02120 0.21934 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.39310 8.41790 -0.02480 -0.29461 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32830 0.32810 0.00020 0.06096 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.36280 11.35660 0.00620 0.05459 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.79900 1.80510 -0.00610 -0.33793 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.07210 10.06030 0.01180 0.11729 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34940 0.34980 -0.00040 -0.11435 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.90890 4.90870 0.00020 0.00407 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.74000 22.80000 -0.06000 -0.26316 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.77200 0.77570 -0.00370 -0.47699 國泰中港台基金人民幣級別 3.64610 3.68760 -0.04150 -1.12539 國泰中港台基金台幣級別 16.90000 17.14000 -0.24000 -1.40023 國泰中港台基金美元級別 0.58060 0.59000 -0.00940 -1.59322 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.63000 26.50000 0.13000 0.49057 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.10000 13.19000 -0.09000 -0.68234 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.39000 33.97000 0.42000 1.23639 國泰台灣貨幣市場基金 12.39550 12.39540 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.32000 28.20000 0.12000 0.42553 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.20470 2.18360 0.02110 0.96629 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35000 0.34840 0.00160 0.45924 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45700 0.45560 0.00140 0.30729 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.47000 12.43000 0.04000 0.32180 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45400 0.45320 0.00080 0.17652 國泰全球資源基金台幣級別 5.33000 5.33000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.17960 0.18010 -0.00050 -0.27762 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29370 0.29520 -0.00150 -0.50813 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41310 0.41180 0.00130 0.31569 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37660 0.37540 0.00120 0.31966 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43590 0.43440 0.00150 0.34530 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48520 0.48450 0.00070 0.14448 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 18.91000 18.82000 0.09000 0.47821 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.29000 21.18000 0.11000 0.51936 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.38300 2.36280 0.02020 0.85492 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.25110 11.19090 0.06020 0.53794 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.28840 10.23330 0.05510 0.53844 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37930 0.37790 0.00140 0.37047 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34690 0.34560 0.00130 0.37616 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49200 0.49100 0.00100 0.20367 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.67000 11.55000 0.12000 1.03896 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41260 0.40930 0.00330 0.80625 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.66000 17.65000 0.01000 0.05666 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60450 0.60560 -0.00110 -0.18164 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.95000 14.93000 0.02000 0.13396 國泰科技生化基金 37.91000 37.56000 0.35000 0.93184 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.44000 24.45000 -0.01000 -0.04090 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.24000 14.26000 -0.02000 -0.14025 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.92030 37.82400 0.09630 0.25460 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.42040 19.43680 -0.01640 -0.08438 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.64710 19.61680 0.03030 0.15446 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.32340 38.99090 0.33250 0.85276 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.29900 39.21530 0.08370 0.21344 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.23750 40.01510 0.22240 0.55579 國泰紐幣2021保本基金 11.91020 11.93250 -0.02230 -0.18688 國泰紐幣八年期保本基金 12.18880 12.21570 -0.02690 -0.22021 國泰紐幣保本基金 12.24200 12.23780 0.00420 0.03432 國泰高科技基金 13.30000 13.21000 0.09000 0.68130 國泰國泰基金台幣級別 23.87000 23.52000 0.35000 1.48810 國泰富時中國A50基金 20.83000 20.30000 0.53000 2.61084 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33910 0.33850 0.00060 0.17725 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44920 0.44930 -0.00010 -0.02226 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35550 0.35610 -0.00060 -0.16849 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47110 0.47270 -0.00160 -0.33848 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34890 0.34870 0.00020 0.05736 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46230 0.46280 -0.00050 -0.10804 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.80800 10.80060 0.00740 0.06851 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.91290 7.90750 0.00540 0.06829 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36540 0.36520 0.00020 0.05476 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27090 0.27130 -0.00040 -0.14744 國泰新興市場基金台幣級別 11.95000 12.05000 -0.10000 -0.82988 國泰新興市場基金美元級別 0.40920 0.41350 -0.00430 -1.03990 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15420 2.14170 0.01250 0.58365 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45060 1.44230 0.00830 0.57547 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35250 0.35210 0.00040 0.11360 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37750 0.37700 0.00050 0.13263 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23980 0.23950 0.00030 0.12526 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.83140 10.82060 0.01080 0.09981 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.15910 7.15200 0.00710 0.09927 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.30000 14.36000 -0.06000 -0.41783 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.79000 34.51000 0.28000 0.81136 國泰價值卓越基金 15.65000 15.50000 0.15000 0.96774 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38820 0.38590 0.00230 0.59601 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.11320 12.09590 0.01730 0.14302 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41380 0.41330 0.00050 0.12098 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.64860 9.62590 0.02270 0.23582 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.56820 8.56530 0.00290 0.03386 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.56940 10.54440 0.02500 0.23709 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47580 9.47250 0.00330 0.03484 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06060 11.05440 0.00620 0.05609 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01010 10.03700 -0.02690 -0.26801 第一金大中華基金 27.80000 27.46000 0.34000 1.23816 第一金小型精選基金 39.40000 39.04000 0.36000 0.92213 第一金中國世紀基金-人民幣 14.36000 14.37000 -0.01000 -0.06959 第一金中國世紀基金-美元 9.78040 9.83380 -0.05340 -0.54303 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 第一金中概平衡基金 24.95000 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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.95000 8.85000 0.10000 1.12994 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.95000 8.85000 0.10000 1.12994 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.33750 9.23560 0.10190 1.10334 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.33860 9.23680 0.10180 1.10211 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.14000 9.04000 0.10000 1.10619 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.14000 9.04000 0.10000 1.10619 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.53900 8.48410 0.05490 0.64709 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.95680 9.89280 0.06400 0.64694 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.81780 9.78700 0.03080 0.31470 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.10470 8.08510 0.01960 0.24242 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.92370 8.89610 0.02760 0.31025 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.92380 8.89610 0.02770 0.31137 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.01630 10.98180 0.03450 0.31416 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.01710 10.98260 0.03450 0.31413 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96830 9.94430 0.02400 0.24134 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.63040 14.58500 0.04540 0.31128 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.58120 14.87240 -0.29120 -1.95799 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.59920 14.89080 -0.29160 -1.95826 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.03000 13.26000 -0.23000 -1.73454 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.06000 13.29000 -0.23000 -1.73062 第一金亞洲科技基金 20.63000 20.85000 -0.22000 -1.05516 第一金亞洲新興市場基金 13.57000 13.43000 0.14000 1.04244 第一金店頭市場基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 第一金創新趨勢基金 23.79000 23.57000 0.22000 0.93339 第一金電子基金 34.12000 33.88000 0.24000 0.70838 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.32000 14.49000 -0.17000 -1.17322 統一大滿貫基金 32.91000 32.86000 0.05000 0.15216 統一大龍印基金 16.58000 16.51000 0.07000 0.42399 統一大龍騰中國基金 11.04000 11.10000 -0.06000 -0.54054 統一中小基金 25.61000 25.51000 0.10000 0.39200 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.77210 9.73270 0.03940 0.40482 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.94760 9.96520 -0.01760 -0.17661 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.43630 9.45380 -0.01750 -0.18511 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.33430 11.28860 0.04570 0.40483 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.44640 11.46680 -0.02040 -0.17790 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.87130 10.89140 -0.02010 -0.18455 統一台灣動力基金 16.52000 16.49000 0.03000 0.18193 統一全天候基金 106.77000 106.33000 0.44000 0.41381 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.60960 8.56660 0.04300 0.50195 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.06790 9.07530 -0.00740 -0.08154 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.87280 8.87750 -0.00470 -0.05294 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.74020 8.69660 0.04360 0.50135 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.20550 9.21300 -0.00750 -0.08141 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.00740 9.01220 -0.00480 -0.05326 統一全球債券組合基金 12.11050 12.09020 0.02030 0.16790 統一全球新科技基金(人民幣) 14.64000 14.73000 -0.09000 -0.61100 統一全球新科技基金(美元) 15.01000 15.16000 -0.15000 -0.98945 統一全球新科技基金(新台幣) 13.63000 13.73000 -0.10000 -0.72833 統一亞太基金 26.51000 26.51000 0.00000 0.00000 統一亞洲大金磚基金 12.74000 12.70000 0.04000 0.31496 統一奔騰基金 56.54000 56.45000 0.09000 0.15943 統一強棒貨幣市場基金 16.63410 16.63390 0.00020 0.00120 統一強漢基金 25.16000 25.36000 -0.20000 -0.78864 統一統信基金 32.18000 32.06000 0.12000 0.37430 統一黑馬基金 57.56000 57.31000 0.25000 0.43622 統一新亞洲科技能源基金 19.52000 19.48000 0.04000 0.20534 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.47420 8.46420 0.01000 0.11814 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53900 10.52650 0.01250 0.11875 統一經建基金 45.36000 45.12000 0.24000 0.53191 統一龍馬基金 67.68000 67.49000 0.19000 0.28152 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.40000 21.25000 0.15000 0.70588 野村中小基金 48.61000 48.33000 0.28000 0.57935 野村中國機會基金 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000 野村巴西基金 6.19000 6.40000 -0.21000 -3.28125 野村日本領先基金 12.26000 12.29000 -0.03000 -0.24410 野村台灣高股息基金 22.68000 22.76000 -0.08000 -0.35149 野村台灣運籌基金 36.88000 36.77000 0.11000 0.29916 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.85010 9.84220 0.00790 0.08027 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.83040 9.82580 0.00460 0.04682 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.82030 9.81860 0.00170 0.01731 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.85010 9.84220 0.00790 0.08027 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.83040 9.82580 0.00460 0.04682 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.82030 9.81860 0.00170 0.01731 野村平衡基金 18.99000 18.88000 0.11000 0.58263 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.71000 8.64000 0.07000 0.81019 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.01000 8.91000 0.10000 1.12233 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.44000 12.34000 0.10000 0.81037 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.99000 9.87000 0.12000 1.21581 野村全球生技醫療基金 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000 野村全球品牌基金 26.42000 26.00000 0.42000 1.61538 野村全球氣候變遷基金 8.20000 8.19000 0.01000 0.12210 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.49000 12.46000 0.03000 0.24077 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.24000 18.20000 0.04000 0.21978 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510 野村全球短期收益基金-美元計價 10.61660 10.60670 0.00990 0.09334 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.41280 10.40600 0.00680 0.06535 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.66740 9.63740 0.03000 0.31129 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.41250 9.38390 0.02860 0.30478 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.82860 8.79610 0.03250 0.36948 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.97190 10.93820 0.03370 0.30809 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.50950 10.47760 0.03190 0.30446 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.90320 9.86680 0.03640 0.36891 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.24770 11.23370 0.01400 0.12463 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.83030 10.82270 0.00760 0.07022 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.33550 10.32140 0.01410 0.13661 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.43280 10.42900 0.00380 0.03644 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.48200 10.44840 0.03360 0.32158 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.87810 9.88210 -0.00400 -0.04048 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.42320 9.41440 0.00880 0.09347 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.70160 9.70380 -0.00220 -0.02267 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.78540 11.78090 0.00450 0.03820 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.57210 12.51250 0.05960 0.47632 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.87280 10.87710 -0.00430 -0.03953 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.37380 10.36420 0.00960 0.09263 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.90120 10.90380 -0.00260 -0.02384 野村成長基金 29.07000 28.93000 0.14000 0.48393 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.96190 9.99630 -0.03440 -0.34413 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.94710 9.98250 -0.03540 -0.35462 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.71870 9.73830 -0.01960 -0.20127 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.04600 10.08060 -0.03460 -0.34323 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.01370 10.04940 -0.03570 -0.35525 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.78530 9.80500 -0.01970 -0.20092 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.21640 10.23340 -0.01700 -0.16612 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.13960 10.13640 0.00320 0.03157 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.92010 9.90830 0.01180 0.11909 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.51910 10.53720 -0.01810 -0.17177 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.39810 10.39490 0.00320 0.03078 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.17670 10.16460 0.01210 0.11904 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.12700 9.10620 0.02080 0.22842 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.97160 9.94990 0.02170 0.21809 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.85670 9.83690 0.01980 0.20128 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.54160 13.51070 0.03090 0.22871 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.76040 12.73240 0.02800 0.21991 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.47450 10.45340 0.02110 0.20185 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.30620 10.24710 0.05910 0.57675 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.99640 9.94040 0.05600 0.56336 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.37040 9.31430 0.05610 0.60230 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.87650 10.81140 0.06510 0.60214 野村泰國基金 43.36000 43.73000 -0.37000 -0.84610 野村高科技基金 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752 野村貨幣市場基金 16.24110 16.24100 0.00010 0.00062 野村新馬基金 16.72000 16.61000 0.11000 0.66225 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.09250 8.06650 0.02600 0.32232 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.77490 11.73720 0.03770 0.32120 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.12000 7.84000 -0.72000 -9.18367 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.12000 9.05000 0.07000 0.77348 野村精選貨幣市場基金 12.06750 12.06740 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.95000 11.80000 0.15000 1.27119 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.40000 11.31000 0.09000 0.79576 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.03000 10.92000 0.11000 1.00733 野村歐洲高股息基金季配型 8.16000 8.01000 0.15000 1.87266 野村歐洲高股息基金累積型 11.49000 11.28000 0.21000 1.86170 野村積極成長基金 12.28000 12.22000 0.06000 0.49100 野村優質基金 33.69000 33.60000 0.09000 0.26786 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.74280 8.70980 0.03300 0.37888 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.09140 8.06490 0.02650 0.32858 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88950 7.86180 0.02770 0.35234 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.52350 11.48010 0.04340 0.37805 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.49590 10.46150 0.03440 0.32882 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26380 10.22780 0.03600 0.35198 野村環球基金-人民幣計價 14.84000 14.82000 0.02000 0.13495 野村環球基金-美元計價 11.84000 11.85000 -0.01000 -0.08439 野村環球基金-新臺幣計價 15.70000 15.68000 0.02000 0.12755 野村鴻利基金 21.97000 21.88000 0.09000 0.41133 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84520 16.84510 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.37000 20.46000 -0.09000 -0.43988 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.93000 12.72000 0.21000 1.65094 野村鑫平衡組合基金 14.38000 14.32000 0.06000 0.41899 野村鑫全球債券組合基金 13.21530 13.18250 0.03280 0.24881 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.91960 9.89500 0.02460 0.24861 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.95060 9.92840 0.02220 0.22360 凱基台商天下基金 13.50000 13.44000 0.06000 0.44643 凱基台灣精五門基金 21.22000 21.22000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.78530 10.74450 0.04080 0.37973 凱基亞太高股息基金 13.24000 13.19000 0.05000 0.37908 凱基亞洲四金磚基金 18.18000 17.94000 0.24000 1.33779 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.76000 13.64000 0.12000 0.87977 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.54750 13.46860 0.07890 0.58581 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.66000 12.56000 0.10000 0.79618 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52690 11.52680 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.36000 27.32000 0.04000 0.14641 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.28000 19.30000 -0.02000 -0.10363 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.71140 19.77270 -0.06130 -0.31002 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.23000 18.53000 -0.30000 -1.61900 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.37180 18.71420 -0.34240 -1.82963 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.00390 9.99210 0.01180 0.11809 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.00840 7.99890 0.00950 0.11877 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.96000 8.01000 -0.05000 -0.62422 凱基資源國基金 9.60000 9.76000 -0.16000 -1.63934 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.90000 10.82000 0.08000 0.73937 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.57820 11.52220 0.05600 0.48602 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.73930 10.66370 0.07560 0.70895 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.43000 10.34000 0.09000 0.87041 凱基護城河基金-台幣計價A 12.03000 11.97000 0.06000 0.50125 凱基護城河基金-美元計價B 12.42980 12.40010 0.02970 0.23951 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.70000 15.77000 -0.07000 -0.44388 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.76000 27.52000 0.24000 0.87209 富邦NASDAQ-100基金 26.02000 25.89000 0.13000 0.50212 富邦上証180基金 31.98000 31.32000 0.66000 2.10728 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24300 0.24570 -0.00270 -1.09890 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.10000 7.17000 -0.07000 -0.97629 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.92000 7.10000 -0.18000 -2.53521 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 45.27000 42.79000 2.48000 5.79575 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.44250 20.40910 0.03340 0.16365 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.19970 11.19320 0.00650 0.05807 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.58750 10.61020 -0.02270 -0.21395 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.07850 13.05020 0.02830 0.21685 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93850 1.93510 0.00340 0.17570 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79300 9.77180 0.02120 0.21695 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49910 1.49650 0.00260 0.17374 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58450 11.56890 0.01560 0.13484 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74750 1.74810 -0.00060 -0.03432 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13300 10.11930 0.01370 0.13538 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54780 1.54840 -0.00060 -0.03875 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.85660 11.85690 -0.00030 -0.00253 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.25450 11.27480 -0.02030 -0.18005 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.81600 10.84230 -0.02630 -0.24257 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.51600 10.51630 -0.00030 -0.00285 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.90130 9.91920 -0.01790 -0.18046 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.52590 9.54900 -0.02310 -0.24191 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.76000 14.81000 -0.05000 -0.33761 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.46000 23.31000 0.15000 0.64350 富邦日本東証基金 22.09000 22.01000 0.08000 0.36347 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.65000 41.30000 0.35000 0.84746 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.46000 46.12000 0.34000 0.73721 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.15000 50.93000 0.22000 0.43197 富邦台灣心基金 22.12000 21.90000 0.22000 1.00457 富邦台灣釆吉50基金 47.86000 47.65000 0.21000 0.44071 富邦台灣科技指數基金 55.92000 55.89000 0.03000 0.05368 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29060 0.28800 0.00260 0.90278 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.67000 8.58000 0.09000 1.04895 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30880 2.30430 0.00450 0.19529 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34330 0.34300 0.00030 0.08746 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.75190 10.74280 0.00910 0.08471 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01880 2.01520 0.00360 0.17864 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33200 0.33170 0.00030 0.09044 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.34080 9.33290 0.00790 0.08465 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.67000 22.35000 0.32000 1.43177 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.26000 15.44000 -0.18000 -1.16580 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.62000 27.01000 0.61000 2.25842 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61670 15.61650 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 64.86000 64.40000 0.46000 0.71429 富邦科技基金 24.68000 24.57000 0.11000 0.44770 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.56550 38.44180 0.12370 0.32179 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.31480 38.16760 0.14720 0.38567 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.44760 37.32240 0.12520 0.33546 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.70000 12.97000 -0.27000 -2.08173 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 34.35000 32.92000 1.43000 4.34386 富邦香港H股基金 21.52000 21.07000 0.45000 2.13574 富邦高成長基金 24.84000 24.59000 0.25000 1.01667 富邦基金 13.18000 13.04000 0.14000 1.07362 富邦深証100基金 11.48000 11.28000 0.20000 1.77305 富邦富時歐洲ETF基金 20.23000 19.80000 0.43000 2.17172 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39790 0.39640 0.00150 0.37841 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.17650 12.13600 0.04050 0.33372 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.58390 9.55210 0.03180 0.33291 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30150 0.30030 0.00120 0.39960 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.97710 8.94730 0.02980 0.33306 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.97970 9.99160 -0.01190 -0.11910 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.99040 9.98110 0.00930 0.09318 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.97970 9.99160 -0.01190 -0.11910 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.99040 9.98110 0.00930 0.09318 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.11000 20.07000 0.04000 0.19930 富邦精準基金 47.54000 46.96000 0.58000 1.23509 富邦精銳中小基金 11.83000 11.73000 0.10000 0.85251 富邦臺灣公司治理100基金 21.60000 21.55000 0.05000 0.23202 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.75000 7.78000 -0.03000 -0.38560 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.08000 14.96000 0.12000 0.80214 富邦標普美國特別股ETF基金 19.11000 19.08000 0.03000 0.15723 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.32640 10.25310 0.07330 0.71491 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.38400 11.37420 0.00980 0.08616 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.86370 10.82800 0.03570 0.32970 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.15400 10.08190 0.07210 0.71514 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.14850 11.13890 0.00960 0.08618 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.61710 10.58210 0.03500 0.33075 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.03000 29.87000 0.16000 0.53565 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.26240 9.24330 0.01910 0.20664 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72160 9.70560 0.01600 0.16485 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.60030 9.58770 0.01260 0.13142 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.99230 9.97140 0.02090 0.20960 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.95540 9.93890 0.01650 0.16601 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83090 9.81780 0.01310 0.13343 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.86240 9.84860 0.01380 0.14012 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.81090 8.79760 0.01330 0.15118 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.71990 9.70920 0.01070 0.11020 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.36920 9.36280 0.00640 0.06836 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.63220 10.61580 0.01640 0.15449 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.34780 10.33650 0.01130 0.10932 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02380 10.01600 0.00780 0.07788 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.47230 9.46510 0.00720 0.07607 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.83140 9.82350 0.00790 0.08042 富達卓越領航全球組合基金 14.46000 14.25000 0.21000 1.47368 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.03470 9.01800 0.01670 0.18519 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.65920 9.64550 0.01370 0.14204 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.51300 9.50360 0.00940 0.09891 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.03240 10.01380 0.01860 0.18574 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.94980 9.93570 0.01410 0.14191 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82790 9.81730 0.01060 0.10797 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.57680 9.56600 0.01080 0.11290 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.86340 9.85200 0.01140 0.11571 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.96000 11.91000 0.05000 0.41982 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.37000 11.50000 -0.13000 -1.13043 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.53000 10.62000 -0.09000 -0.84746 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.68070 9.70230 -0.02160 -0.22263 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.42160 9.46180 -0.04020 -0.42487 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.83800 8.87070 -0.03270 -0.36863 富蘭克林華美中華基金 14.46000 14.34000 0.12000 0.83682 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.70000 20.69000 0.01000 0.04833 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.95000 19.89000 0.06000 0.30166 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.01000 10.89000 0.12000 1.10193 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.13000 9.99000 0.14000 1.40140 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.18150 8.15570 0.02580 0.31634 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.52510 9.50110 0.02400 0.25260 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.10690 10.08150 0.02540 0.25195 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.48690 9.45700 0.02990 0.31617 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.04300 10.97920 0.06380 0.58110 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.93230 8.88070 0.05160 0.58104 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.43220 9.37780 0.05440 0.58009 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.96080 12.87490 0.08590 0.66719 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.46770 10.39730 0.07040 0.67710 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.13540 10.08310 0.05230 0.51869 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.83170 7.79130 0.04040 0.51853 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.37440 9.32600 0.04840 0.51898 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.51220 10.45020 0.06200 0.59329 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58850 7.54370 0.04480 0.59387 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.09860 9.04500 0.05360 0.59259 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.44100 10.38500 0.05600 0.53924 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.88650 7.84420 0.04230 0.53925 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.31410 8.29560 0.01850 0.22301 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.53700 9.52250 0.01450 0.15227 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.15770 10.14230 0.01540 0.15184 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.63870 12.61060 0.02810 0.22283 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.20000 9.98000 0.22000 2.20441 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.93000 9.69000 0.24000 2.47678 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.24000 8.02000 0.22000 2.74314 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.09000 9.82000 0.27000 2.74949 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.55000 8.50000 0.05000 0.58824 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.83000 10.74000 0.09000 0.83799 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.84000 10.77000 0.07000 0.64995 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.48000 11.41000 0.07000 0.61350 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.19000 10.11000 0.08000 0.79130 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.79000 10.71000 0.08000 0.74697 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.52470 12.53040 -0.00570 -0.04549 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美第一富基金 40.17000 39.97000 0.20000 0.50038 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28610 10.28600 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.72000 9.59000 0.13000 1.35558 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.99000 9.86000 0.13000 1.31846 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.42000 9.28000 0.14000 1.50862 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.68000 9.53000 0.15000 1.57398 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.86000 12.90000 -0.04000 -0.31008 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.05000 13.15000 -0.10000 -0.76046 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.34000 14.42000 -0.08000 -0.55479 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.10030 7.02970 0.07060 1.00431 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.10530 11.15620 -0.05090 -0.45625 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.20160 10.18550 0.01610 0.15807 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.38350 11.36550 0.01800 0.15837 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.32220 7.32170 0.00050 0.00683 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.73020 9.73260 -0.00240 -0.02466 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.64560 10.64820 -0.00260 -0.02442 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.95090 10.95010 0.00080 0.00731 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.35000 19.23000 0.12000 0.62402 復華人民幣貨幣市場基金 11.50430 11.50330 0.00100 0.00869 復華人生目標基金 35.58060 35.40450 0.17610 0.49739 復華大中華中小策略基金 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016 復華中小精選基金 67.50000 67.23000 0.27000 0.40161 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.88000 11.78000 0.10000 0.84890 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.01000 10.92000 0.09000 0.82418 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 復華台灣智能基金 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729 復華全方位基金 27.90000 27.77000 0.13000 0.46813 復華全球大趨勢基金-美元 13.00000 13.09000 -0.09000 -0.68755 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.33000 19.43000 -0.10000 -0.51467 復華全球平衡基金-新臺幣 20.07000 20.05000 0.02000 0.09975 復華全球物聯網科技基金-美元 15.46000 15.48000 -0.02000 -0.12920 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.07000 14.06000 0.01000 0.07112 復華全球原物料基金 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 復華全球消費基金-新臺幣 12.93000 12.81000 0.12000 0.93677 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44080 11.44860 -0.00780 -0.06813 復華全球債券基金 13.62780 13.62790 -0.00010 -0.00073 復華全球債券組合基金 14.72000 14.69000 0.03000 0.20422 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.56000 13.54000 0.02000 0.14771 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 復華全球戰略配置強基金-美元 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 復華有利貨幣市場基金 13.41770 13.41760 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 13.90000 13.89000 0.01000 0.07199 復華亞太成長基金 14.40000 14.23000 0.17000 1.19466 復華亞太神龍科技基金-美元 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 復華東協世紀基金 13.65000 13.70000 -0.05000 -0.36496 復華南非幣長期收益基金A 13.58000 13.65000 -0.07000 -0.51282 復華南非幣長期收益基金B 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610 復華南非幣短期收益基金A 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440 復華南非幣短期收益基金B 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 復華美國新星基金-美元 12.16000 12.15000 0.01000 0.08230 復華美國新星基金-新臺幣 11.63000 11.60000 0.03000 0.25862 復華恒生基金 21.55000 21.20000 0.35000 1.65094 復華恒生單日反向一倍基金 8.17000 8.30000 -0.13000 -1.56627 復華恒生單日正向二倍基金 36.91000 35.77000 1.14000 3.18703 復華神盾基金 24.39800 24.28690 0.11110 0.45745 復華高成長基金 63.09000 62.85000 0.24000 0.38186 復華高益策略組合基金 12.92000 12.89000 0.03000 0.23274 復華貨幣市場基金 14.37740 14.37730 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 17.95000 17.88000 0.07000 0.39150 復華復華基金 19.97000 19.89000 0.08000 0.40221 復華華人世紀基金 19.37000 19.30000 0.07000 0.36269 復華傳家二號基金 27.83240 27.78200 0.05040 0.18141 復華傳家基金 22.95230 22.79740 0.15490 0.67946 復華奧林匹克全球組合基金 14.83000 14.77000 0.06000 0.40623 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.54000 11.56000 -0.02000 -0.17301 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.89000 13.90000 -0.01000 -0.07194 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 復華新興人民幣債券基金B 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001 復華新興市場10年期以上債券基金 18.76000 18.68000 0.08000 0.42827 復華新興市場高收益債券基金A 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 復華新興市場高收益債券基金B 6.18000 6.20000 -0.02000 -0.32258 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.54000 13.58000 -0.04000 -0.29455 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.17000 14.29000 -0.12000 -0.83975 復華新興市場短期收益基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 復華滬深300 A股基金 24.37000 23.84000 0.53000 2.22315 復華數位經濟基金 54.34000 53.68000 0.66000 1.22951 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.97170 9.96940 0.00230 0.02307 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.80420 9.79960 0.00460 0.04694 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.12840 10.12600 0.00240 0.02370 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.92820 9.92340 0.00480 0.04837 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.97400 9.96820 0.00580 0.05819 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.94310 9.91660 0.02650 0.26723 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.00850 9.98940 0.01910 0.19120 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.97710 9.93720 0.03990 0.40152 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.00830 9.98920 0.01910 0.19121 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.97900 9.93920 0.03980 0.40043 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.29390 9.27550 0.01840 0.19837 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.14620 9.16890 -0.02270 -0.24758 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.63790 8.64120 -0.00330 -0.03819 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37050 11.34800 0.02250 0.19827 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.20070 11.22840 -0.02770 -0.24670 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.69940 10.70360 -0.00420 -0.03924 景順主流基金 19.77000 19.70000 0.07000 0.35533 景順台灣科技基金 34.87000 34.87000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 景順全球科技基金 19.45000 19.46000 -0.01000 -0.05139 景順全球康健基金 16.78000 16.66000 0.12000 0.72029 景順貨幣市場基金 15.91690 15.91680 0.00010 0.00063 景順潛力基金 36.12000 36.03000 0.09000 0.24979 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.74000 14.81000 -0.07000 -0.47265 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.05000 13.08000 -0.03000 -0.22936 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.82520 8.81380 0.01140 0.12934 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.38770 8.38400 0.00370 0.04413 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11290 11.09860 0.01430 0.12885 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.53980 10.53500 0.00480 0.04556 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.49000 8.55000 -0.06000 -0.70175 華南永昌中國A股基金(美元) 8.93000 9.00000 -0.07000 -0.77778 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.36000 12.44000 -0.08000 -0.64309 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.65560 9.64180 0.01380 0.14313 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.32980 9.29710 0.03270 0.35172 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.79710 9.78310 0.01400 0.14310 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.46810 9.43480 0.03330 0.35295 華南永昌永昌基金 19.80000 19.90000 -0.10000 -0.50251 華南永昌全球亨利組合基金 14.34400 14.30980 0.03420 0.23900 華南永昌全球神農水資源基金 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975 華南永昌全球精品基金 14.66000 14.43000 0.23000 1.59390 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.53000 13.49000 0.04000 0.29652 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.76000 12.70000 0.06000 0.47244 華南永昌物聯網精選基金 13.02000 13.10000 -0.08000 -0.61069 華南永昌策略報酬基金 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17980 16.17960 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 25.05480 25.09090 -0.03610 -0.14388 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91950 11.91940 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17510 10.15660 0.01850 0.18215 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.40570 10.41510 -0.00940 -0.09025 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.93470 9.91660 0.01810 0.18252 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.12640 10.13560 -0.00920 -0.09077 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.06360 10.04490 0.01870 0.18616 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.22960 10.23850 -0.00890 -0.08693 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92100 9.90260 0.01840 0.18581 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.08190 10.09040 -0.00850 -0.08424 華頓中小型基金 24.70000 24.62000 0.08000 0.32494 華頓中國多重機會平衡基金 12.44620 12.42410 0.02210 0.17788 華頓台灣基金 27.04000 27.02000 0.02000 0.07402 華頓平安貨幣市場基金 11.50190 11.50170 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 17.04000 16.71000 0.33000 1.97487 華頓全球高收益債券基金A 13.42110 13.37860 0.04250 0.31767 華頓全球高收益債券基金B 8.50340 8.47650 0.02690 0.31735 華頓全球黑鑽油源基金 5.68000 5.70000 -0.02000 -0.35088 華頓新興亞太債券基金A 10.51650 10.49390 0.02260 0.21536 華頓新興亞太債券基金B 8.10230 8.08490 0.01740 0.21522 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.94090 2.93110 0.00980 0.33435 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.62550 13.61210 0.01340 0.09844 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46650 0.46700 -0.00050 -0.10707 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.80900 11.80220 0.00680 0.05762 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.79500 10.78470 0.01030 0.09551 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.87700 10.89640 -0.01940 -0.17804 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.91750 9.93520 -0.01770 -0.17815 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.72010 11.76560 -0.04550 -0.38672 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.80640 10.85130 -0.04490 -0.41378 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.41000 12.55000 -0.14000 -1.11554 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.07000 11.22000 -0.15000 -1.33690 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.54000 12.73000 -0.19000 -1.49254 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41830 2.41190 0.00640 0.26535 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.98240 1.97460 0.00780 0.39502 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.26900 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匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.27250 2.26180 0.01070 0.47307 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.82730 11.82450 0.00280 0.02368 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.31610 8.31230 0.00380 0.04572 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39200 0.39200 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35580 0.35590 -0.00010 -0.02810 匯豐拉丁美洲基金 8.02000 8.14000 -0.12000 -1.47420 匯豐金磚動力基金 14.54000 14.68000 -0.14000 -0.95368 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97070 14.97060 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 4.95000 -0.01000 -0.20202 匯豐新鑽動力基金 11.29000 11.48000 -0.19000 -1.65505 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.71260 5.73910 -0.02650 -0.46174 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.21560 9.24300 -0.02740 -0.29644 匯豐龍鳳基金-A類型 51.58000 51.46000 0.12000 0.23319 匯豐龍騰電子基金 38.02000 37.98000 0.04000 0.10532 匯豐雙高收益債券組合基金 12.46260 12.42710 0.03550 0.28567 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.20000 20.18000 0.02000 0.09911 新光中國成長基金(人民幣) 11.81000 11.76000 0.05000 0.42517 新光中國成長基金(美元) 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752 新光中國成長基金(新臺幣) 12.21000 12.16000 0.05000 0.41118 新光台灣富貴基金 24.08000 24.05000 0.03000 0.12474 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641 新光全球生技醫療基金(美元) 11.65000 11.69000 -0.04000 -0.34217 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 新光全球債券基金(A累積)美元 10.04700 10.01450 0.03250 0.32453 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.31290 9.25320 0.05970 0.64518 新光全球債券基金(B配息)美元 9.77340 9.74200 0.03140 0.32232 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.04960 8.99160 0.05800 0.64505 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.42150 15.42130 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 新光多重資產基金(A累積)美元 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 新光多重資產基金(A累積)新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 24.66000 24.91000 -0.25000 -1.00361 新光亞洲精選基金-新台幣 23.70000 23.87000 -0.17000 -0.71219 新光兩岸優勢基金 13.81000 13.81000 0.00000 0.00000 新光店頭基金 25.81000 25.77000 0.04000 0.15522 新光南非幣保本基金 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072 新光創新科技基金 15.71000 15.63000 0.08000 0.51184 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.84810 9.83720 0.01090 0.11080 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.17120 10.14770 0.02350 0.23158 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.79830 9.76970 0.02860 0.29274 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.45710 9.47960 -0.02250 -0.23735 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.78150 9.79340 -0.01190 -0.12151 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.41870 9.42470 -0.00600 -0.06366 新光澳幣八年期保本基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 新光澳幣十年期保本基金 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 新光澳幣保本基金 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.07360 10.07170 0.00190 0.01886 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.07410 10.07220 0.00190 0.01886 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.94280 9.92880 0.01400 0.14100 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.94280 9.92880 0.01400 0.14100 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.98430 9.97580 0.00850 0.08521 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.98410 9.97560 0.00850 0.08521 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.96900 9.95860 0.01040 0.10443 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.97130 9.96090 0.01040 0.10441 瑞銀全球創新趨勢基金 6.99000 6.98000 0.01000 0.14327 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.63000 8.48000 0.15000 1.76887 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04050 10.02500 0.01550 0.15461 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.88310 9.86780 0.01530 0.15505 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.02450 10.00350 0.02100 0.20993 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.89430 9.87360 0.02070 0.20965 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.95010 9.92340 0.02670 0.26906 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.14150 10.11440 0.02710 0.26793 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.92340 13.88260 0.04080 0.29389 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.77650 8.75070 0.02580 0.29483 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.02130 36.74210 0.27920 0.75989 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.30910 37.10030 0.20880 0.56280 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.28330 39.00490 0.27840 0.71376 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06250 11.05650 0.00600 0.05427 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17750 10.20480 -0.02730 -0.26752 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.08320 13.00580 0.07740 0.59512 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.66160 10.65540 0.00620 0.05819 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 群益大印度基金-人民幣 13.12210 12.80240 0.31970 2.49719 群益大印度基金-美元 13.45460 13.19740 0.25720 1.94887 群益大印度基金-新臺幣 12.08000 11.83000 0.25000 2.11327 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.03680 11.97120 0.06560 0.54798 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.65470 12.65330 0.00140 0.01106 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.27450 11.25040 0.02410 0.21421 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.81730 10.85230 -0.03500 -0.32251 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.65880 9.60620 0.05260 0.54756 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.30420 9.30320 0.00100 0.01075 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.41590 9.39580 0.02010 0.21393 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.37380 9.40420 -0.03040 -0.32326 群益中小型股基金 47.26000 47.04000 0.22000 0.46769 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.86040 9.84060 0.01980 0.20121 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.98040 10.01380 -0.03340 -0.33354 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.86550 8.87650 -0.01100 -0.12392 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.80390 8.81550 -0.01160 -0.13159 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.91070 8.97050 -0.05980 -0.66663 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.91600 7.95240 -0.03640 -0.45772 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.47600 11.44430 0.03170 0.27699 群益中國高收益債券基金-美元 11.30640 11.32070 -0.01430 -0.12632 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.51010 10.50680 0.00330 0.03141 群益中國新機會基金N-人民幣 9.44520 9.42240 0.02280 0.24198 群益中國新機會基金N-美元 9.45570 9.48350 -0.02780 -0.29314 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 群益中國新機會基金-人民幣 8.37670 8.35640 0.02030 0.24293 群益中國新機會基金-美元 10.11060 10.14030 -0.02970 -0.29289 群益中國新機會基金-新臺幣 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 群益平衡王基金 19.43300 19.39680 0.03620 0.18663 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.84000 7.79000 0.05000 0.64185 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.73000 5.69000 0.04000 0.70299 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.77330 9.67130 0.10200 1.05467 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.17050 10.11840 0.05210 0.51490 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.13000 9.07000 0.06000 0.66152 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.91140 8.85490 0.05650 0.63806 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.27360 9.26440 0.00920 0.09930 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.33000 8.30000 0.03000 0.36145 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.94740 9.97080 -0.02340 -0.23469 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.80010 9.82120 -0.02110 -0.21484 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.49080 9.56110 -0.07030 -0.73527 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.42420 9.48410 -0.05990 -0.63158 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.00460 10.02820 -0.02360 -0.23534 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.10720 10.12900 -0.02180 -0.21522 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.65780 9.72930 -0.07150 -0.73489 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.10850 10.10820 0.00030 0.00297 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.45300 7.48570 -0.03270 -0.43683 群益全球關鍵生技基金-美元 14.48610 14.40280 0.08330 0.57836 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.53000 13.42000 0.11000 0.81967 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821 群益印度中小基金N-美元 10.13490 9.90870 0.22620 2.28284 群益印度中小基金N-新臺幣 9.07000 8.85000 0.22000 2.48588 群益印度中小基金-人民幣 14.99160 14.57870 0.41290 2.83221 群益印度中小基金-美元 14.49560 14.17210 0.32350 2.28265 群益印度中小基金-新臺幣 15.87000 15.49000 0.38000 2.45320 群益多利策略組合基金 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 群益多重收益組合基金 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728 群益多重資產組合基金 15.24000 15.20000 0.04000 0.26316 群益安家基金 23.90620 23.94270 -0.03650 -0.15245 群益安穩貨幣市場基金 16.05870 16.05850 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.05000 20.04000 0.01000 0.04990 群益亞太中小基金 13.14000 13.04000 0.10000 0.76687 群益亞太新趨勢平衡基金 17.27000 17.24000 0.03000 0.17401 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.62660 9.62270 0.00390 0.04053 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.50120 7.52520 -0.02400 -0.31893 群益店頭市場基金 99.12000 99.92000 -0.80000 -0.80064 群益東方盛世基金 9.35000 9.43000 -0.08000 -0.84836 群益東協成長基金-人民幣 14.29850 14.31320 -0.01470 -0.10270 群益東協成長基金-美元 13.68300 13.77060 -0.08760 -0.63614 群益東協成長基金-新臺幣 12.81000 12.87000 -0.06000 -0.46620 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.10700 11.08240 0.02460 0.22197 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.66810 10.65800 0.01010 0.09476 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.94190 9.92490 0.01700 0.17129 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.95210 9.98820 -0.03610 -0.36143 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.56230 9.60930 -0.04700 -0.48911 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.90920 8.94610 -0.03690 -0.41247 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.00950 0.00000 10.00950 0.00000 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.73900 9.75470 -0.01570 -0.16095 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.73230 9.78010 -0.04780 -0.48875 群益長安基金 29.25000 29.29000 -0.04000 -0.13657 群益美國新創亮點基金-美元 13.77890 13.81050 -0.03160 -0.22881 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.60000 12.60000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 17.29480 17.23920 0.05560 0.32252 群益馬拉松基金 121.65000 121.49000 0.16000 0.13170 群益深証中小板基金 15.63000 15.41000 0.22000 1.42764 群益創新科技基金 32.65000 32.61000 0.04000 0.12266 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.70220 9.68860 0.01360 0.14037 群益華夏盛世基金N-美元 9.73490 9.77350 -0.03860 -0.39495 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 群益華夏盛世基金-人民幣 10.56570 10.55090 0.01480 0.14027 群益華夏盛世基金-美元 10.73410 10.77660 -0.04250 -0.39437 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.76000 16.79000 -0.03000 -0.17868 群益奧斯卡基金 27.49000 27.55000 -0.06000 -0.21779 群益新興金鑽基金-美元 13.26640 13.42090 -0.15450 -1.15119 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.60000 9.69000 -0.09000 -0.92879 群益葛萊美基金 23.45000 23.50000 -0.05000 -0.21277 群益道瓊美國地產ETF基金 18.22000 18.17000 0.05000 0.27518 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.45000 8.48000 -0.03000 -0.35377 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.25000 13.14000 0.11000 0.83714 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.51550 11.45080 0.06470 0.56503 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.37250 11.33130 0.04120 0.36359 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.23840 11.19200 0.04640 0.41458 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.64870 8.66460 -0.01590 -0.18351 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.36790 9.38070 -0.01280 -0.13645 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.95340 8.97030 -0.01690 -0.18840 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.84000 29.94000 -0.10000 -0.33400 德信中國精選成長基金 12.14000 12.06000 0.08000 0.66335 德信台灣主流中小基金 19.02000 19.14000 -0.12000 -0.62696 德信新興股票組合基金 11.53000 11.57000 -0.04000 -0.34572 德信萬保貨幣市場基金 11.91530 11.91510 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.64920 10.63780 0.01140 0.10717 德信數位時代基金 28.45000 28.55000 -0.10000 -0.35026 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64230 11.64210 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.06000 17.09000 -0.03000 -0.17554 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.60000 17.47000 0.13000 0.74413 德銀遠東DWS全球神農基金 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.26000 7.26000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.95250 9.88260 0.06990 0.70730 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.96670 13.86900 0.09770 0.70445 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.27130 8.25740 0.01390 0.16833 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.46250 11.43770 0.02480 0.21683 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.58610 11.56260 0.02350 0.20324 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.02270 12.99780 0.02490 0.19157 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.84000 17.53000 0.31000 1.76840 摩根中小基金 25.31000 25.15000 0.16000 0.63618 摩根中國A股基金 15.04000 15.21000 -0.17000 -1.11769 摩根中國A股基金(美元) 12.47000 12.64000 -0.17000 -1.34494 摩根中國亮點基金 13.87000 13.85000 0.02000 0.14440 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.76860 11.83200 -0.06340 -0.53584 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.78130 12.83330 -0.05200 -0.40520 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.31620 10.38670 -0.07050 -0.67875 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.02580 13.05160 -0.02580 -0.19768 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.58890 14.58310 0.00580 0.03977 摩根台灣金磚基金 21.03000 20.91000 0.12000 0.57389 摩根台灣增長基金 51.49000 51.24000 0.25000 0.48790 摩根平衡基金 28.14000 28.08000 0.06000 0.21368 摩根全球α基金 18.04000 17.91000 0.13000 0.72585 摩根全球平衡基金 15.38030 15.42720 -0.04690 -0.30401 摩根全球發現基金 12.02000 11.95000 0.07000 0.58577 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.70220 9.70730 -0.00510 -0.05254 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.53160 10.54370 -0.01210 -0.11476 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09140 10.09850 -0.00710 -0.07031 摩根多元入息成長基金-累積型 11.19980 11.16150 0.03830 0.34314 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.64660 10.74160 -0.09500 -0.88441 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.48100 13.46460 0.01640 0.12180 摩根亞洲基金 56.38000 56.36000 0.02000 0.03549 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.87030 8.89770 -0.02740 -0.30794 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.31020 10.34700 -0.03680 -0.35566 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.24370 9.27750 -0.03380 -0.36432 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.62210 12.60690 0.01520 0.12057 摩根東方內需機會基金 17.84000 17.84000 0.00000 0.00000 摩根東方科技基金 35.61000 36.01000 -0.40000 -1.11080 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 摩根金龍收成基金 22.67000 22.62000 0.05000 0.22104 摩根第一貨幣市場基金 15.06120 15.06110 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928 摩根新金磚五國基金 11.57000 11.93000 -0.36000 -3.01760 摩根新絲路基金 10.44000 10.61000 -0.17000 -1.60226 摩根新興35基金 13.72000 13.84000 -0.12000 -0.86705 摩根新興日本基金 24.57000 24.53000 0.04000 0.16307 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.97640 7.99340 -0.01700 -0.21268 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 10.03630 10.00000 0.03630 0.36300 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.10680 11.06540 0.04140 0.37414 摩根新興科技基金 60.11000 59.69000 0.42000 0.70364 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.46770 8.48060 -0.01290 -0.15211 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.60270 10.58760 0.01510 0.14262 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.91020 9.04030 -0.13010 -1.43911 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.89510 10.04650 -0.15140 -1.50699 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.52410 9.68040 -0.15630 -1.61460 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.08020 10.19220 -0.11200 -1.09888 摩根龍揚基金 33.90000 33.82000 0.08000 0.23655 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 摩根環球股票收益基金-累積型 10.67000 10.55000 0.12000 1.13744 摩根總收益組合基金-月配息型 9.38520 9.39230 -0.00710 -0.07559 摩根總收益組合基金-累積型 11.23160 11.21620 0.01540 0.13730 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.26000 26.33000 -0.07000 -0.26586 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.87000 11.83420 0.03580 0.30251 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.24180 11.21070 0.03110 0.27741 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20840 10.18110 0.02730 0.26814 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61660 10.58450 0.03210 0.30327 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.07400 10.04620 0.02780 0.27672 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.14180 9.11740 0.02440 0.26762 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.78710 10.87020 -0.08310 -0.76448 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.27740 10.33520 -0.05780 -0.55925 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.97180 9.92280 0.04900 0.49381 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.59040 9.52340 0.06700 0.70353 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.84790 9.79960 0.04830 0.49288 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.47100 9.40480 0.06620 0.70390 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.76220 11.76540 -0.00320 -0.02720 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.58720 11.59140 -0.00420 -0.03623 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.27360 10.26210 0.01150 0.11206 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.29740 11.30040 -0.00300 -0.02655 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.11220 11.11630 -0.00410 -0.03688 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.85530 9.84440 0.01090 0.11072 聯邦金鑽平衡基金 23.62920 23.67800 -0.04880 -0.20610 聯邦貨幣市場基金 13.14310 13.14290 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.84290 10.81860 0.02430 0.22461 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.39770 8.37880 0.01890 0.22557 聯邦精選科技基金 13.15000 13.20000 -0.05000 -0.37879 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.09030 16.05660 0.03370 0.20988 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.34340 12.21790 0.12550 1.02718 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.12270 12.03730 0.08540 0.70946 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.68650 11.60410 0.08240 0.71009 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74870 11.74310 0.00560 0.04769 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.06750 11.06830 -0.00080 -0.00723 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.70520 10.70010 0.00510 0.04766 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.77320 8.77390 -0.00070 -0.00798 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.59000 37.39000 0.20000 0.53490 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.68000 15.65000 0.03000 0.19169 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.10000 13.08000 0.02000 0.15291 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.94000 12.91000 0.03000 0.23238 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.15000 8.12000 0.03000 0.36946 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.61000 12.58000 0.03000 0.23847 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.89000 11.81000 0.08000 0.67739 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 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