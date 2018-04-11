[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧04月10日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 82828 1609 大亞 80299 1605 華新 76647 1514 亞力 64335 00632R 元大台灣50反1 56376 2885 元大金 55046 3481 群創 54440 2888 新光金 53484 2031 新光鋼 51411 2409 友達 50077 2883 開發金 47009 9958 世紀鋼 44297 2303 聯電 43686 2834 臺企銀 42407 1608 華榮 40776 2208 台船 36912 1611 中電 36673 00677U 富邦VIX 36204 2317 鴻海 35831 2371 大同 34931 2323 中環 33791 6116 彩晶 33700 2027 大成鋼 31980 2891 中信金 31167 1618 合機 29152 2448 晶電 27600 4306 炎洲 26818 2353 宏碁 25673 2337 旺宏 25340 2882 國泰金 25189
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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