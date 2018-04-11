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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧04月10日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2       82828  
1609   大亞                 80299  
1605   華新                 76647  
1514   亞力                 64335  
00632R 元大台灣50反1        56376  
2885   元大金               55046  
3481   群創                 54440  
2888   新光金               53484  
2031   新光鋼               51411  
2409   友達                 50077  
2883   開發金               47009  
9958   世紀鋼               44297  
2303   聯電                 43686  
2834   臺企銀               42407  
1608   華榮                 40776  
2208   台船                 36912  
1611   中電                 36673  
00677U 富邦VIX              36204  
2317   鴻海                 35831  
2371   大同                 34931  
2323   中環                 33791  
6116   彩晶                 33700  
2027   大成鋼               31980  
2891   中信金               31167  
1618   合機                 29152  
2448   晶電                 27600  
4306   炎洲                 26818  
2353   宏碁                 25673  
2337   旺宏                 25340  
2882   國泰金               25189
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