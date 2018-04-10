◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月10日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100 大東 昶和 東泥 上福 味全 元大滬深300正2 富邦科技 本盟 大統染 大飲 臺企銀 宏洲 富邦H股正2 元大台商50 利勤 海悅 興泰 嘉裕 富邦NASDAQ正2 富邦摩台 強信-KY 銘旺科 達新 東華 正道 富邦發達 科妍 卓越 立益 大東 友旺 富邦金融 上緯投控 統領 怡華 立益 同開 元大MSCI台灣 世紀鋼 昶和 佳和 悠克 永豐臺灣加權 國巨 大統染 昶和 富邦日本 海悅 亞崴 三洋紡 國泰日經225 威盛 程泰 瑞利 元大日經225 映泰 百達-KY 樂士 元大美債7-10正2 承啟 科妍 正峰新 元大美債7-10反1 統懋 康普 億泰 元大S&P日圓反1 翔耀 東明-KY 毛寶 富邦歐洲 太空梭 世紀鋼 燁興 FH彭博高收益債 全新 映泰 中鴻 FH彭博新興債 麗臺 隴華 聚亨 環泥 強茂 世芯-KY 千興 幸福 華擎 拓凱 威致 味全 世芯-KY 傳奇 首利 大成 海華 東科-KY 麗正 卜蜂 聯德控股-KY 華友聯 東訊 佳格 柏承 皇昌 矽品 大統益 愛普 遠雄來 華泰 綠悅-KY 晶心科 夏都 茂矽 三芳 無敵 欣欣 錸德 國喬 偉聯 統領 廷鑫 台化 杜康-DR 晨訊科-DR 倫飛 勝悅-KY 陽光能源-DR 友佳-DR 威盛 台塑化 慶豐富 一零四 銘旺科 南染 川飛 欣天然 統懋 宏洲 新海 翔耀 嘉裕 秋雨 太空梭 東華 欣高 新利虹 大東 台數科 華映 立益 南六 吉祥全 力麗 基勝-KY 憶聲 力鵬 威宏-KY 科風 佳和 波力-KY 建碁 年興 泰昇-KY 和鑫 宏遠 政伸 力特 得力 吉源-KY 喬鼎 昶和 正達 三洋紡 晟鈦 儒鴻 弘憶股 士電 新世紀 東元 誠創 瑞利 嘉威 華城 力銘 耿鼎 亞太電 樂士 達能 亞崴 清惠 車王電 慧友 和大 捷泰 正峰新 互億 中砂 天瀚 倉佑 迅杰 程泰 華上 東台 元晶 力達-KY 華冠 強信-KY 裕豐 豐祥-KY 寶徠 華榮 日勝生 宏泰 台船 三洋電 東森 億泰 台南-KY 和益 康師傅-DR 國化 聖馬丁-DR 中纖 神州-DR 三晃 耀傑-DR 中碳 同方友友-DR 中華化 晨訊科-DR 花仙子 友佳-DR 毛寶 陽光能源-DR 康聯-KY 精熙-DR 三福化 中福 台玻 雷虎 台紙 中視 榮成 秋雨 燁興 慶豐富 春源 春雨 中鴻 美亞 聚亨 千興 威致 盛餘 彰源 允強 三星 泰豐 正新 南帝 裕隆 劍麟 勤益控 首利 伸興 麗正 聯電 華通 楠梓電 東訊 中環 矽品 華泰 旺宏 光罩 茂矽 智邦 聯強 錸德 宏碁 英業達 華碩 廷鑫 藍天 倫飛 燿華 菱生 震旦行 微星 虹光 廣達 台光電 精元 威盛 云辰 億光 友通 毅嘉 漢唐 友達 中華電 圓剛 仲琦 承啟 鼎元 三商電 銘旺科 聯昌 統懋 偉詮電 翔耀 美律 太空梭 新利虹 神腦 創見 凌群 聯發科 全新 飛宏 敦吉 建通 盟立 麗臺 華經 華映 鉅祥 強茂 兆赫 瑞軒 吉祥全 揚博 卓越 怡利電 東貝 健和興 晶豪科 大立光 今皓 晟銘電 聯陽 全漢 嘉晶 奇鋐 鴻名 憶聲 增你強 威健 智原 欣興 全台 科風 台灣大 建碁 訊舟 益登 和鑫 鈺德 力特 喬鼎 華晶科 銘異 正達 晟鈦 緯創 勝德 閎暉 弘憶股 同泰 明泰 新世紀 揚明光 嘉澤 誠創 敦泰 嘉威 力銘 碩天 洋華 新至陞 亞太電 達能 海華 合勤控 銘鈺 遠傳 正文 新唐 泰鼎-KY 凌通 清惠 祥碩 敦南 瀚宇博 松翰 慧友 達運 富爾特 嘉聯益 捷泰 凌華 互億 瑞儀 豐藝 精成科 佳必琪 聯茂 精誠 天瀚 迅杰 台郡 同欣電 宏正 啟碁 華上 悅城 元晶 尖點 南電 陞泰 致新 華冠 瀚荃 至上 振樺電 偉聯 裕豐 名軒 寶徠 凱撒衛 太設 華建 基泰 愛山林 皇翔 日勝生 夆典 昇陽 隆大 達麗 台船 中櫃 東森 雄獅 鳳凰 好樂迪 台產 三商壽 元大金 兆豐金 國票金 永豐金 中信金 王道銀行 高林 麗嬰房 統一超 農林 客思達-KY 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 百和興業-KY 台火 寶成 櫻花 康那香 新保 新海 中視 秋雨 慶豐富 百和 宏全 茂順 潤泰新 全宇生技-KY 康友-KY